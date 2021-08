Alunos do EJA e do 6º ao 9º ano da rede pública retornam aulas no DF

RM Rafaela Martins NS Nélio Sousa*

Com protocolos de segurança, os estudantes retomaram as aulas no DF - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Estudantes do 6º ao 9º ano da rede pública do Distrito Federal voltaram às aulas presenciais, nesta segunda-feira (16/8). Ao todo, 124.262 alunos estão matriculados em 190 escolas do ensino fundamental. No mesmo dia, também retornam às salas de aula estudantes que cursam o 2º ano e 3º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SES-DF), fazem parte desse grupo 33.778 pessoas registradas em 89 escolas do DF.

Os estudantes fazem parte do quarto grupo que devem retornar às atividades. As aulas presenciais estavam suspensas desde março de 2020, devido ao agravamento da pandemia da covid-19 no DF. Em 2 de agosto, foi a vez dos professores. Dia 5, os alunos da Educação Infantil retornaram. Em 9 de agosto, os matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e no 1º Segmento da EJA também puderam voltar às salas de aula.

Inicialmente, a carga horária será de quatro horas. A mudança visa manter o distanciamento social recomendado por especialistas. A regra geral é de que as turmas sejam divididas em duas. Desta forma, metade permanece no modelo on-line.

O modelo híbrido funciona da seguinte forma: em uma semana, metade dos estudantes de cada turma estudam presencialmente, enquanto os demais acompanham as aulas de forma remota, por meio do uso de tecnologia ou material impresso. Na semana seguinte, os grupos se invertem, para que todos possam participar das atividades escolares presenciais.

As atividades presenciais da rede pública de ensino do DF estão seguindo protocolos de segurança nas salas de aula. Entre as regras estão o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social, a higienização das mãos e o não compartilhamento de objetos pessoais, dentre outras.

O retorno às aulas no Distrito Federal movimentou alunos do Centro de Ensino Fundamental Polivalente, localizado na 913 Sul. Maria José Rodrigues, 59 anos, estava acompanhando o neto, Diego Vinicius, aluno do sexto ano. Para ela, o retorno é positivo, mas poderia ser melhor se os alunos estivessem vacinado. “Esse sistema híbrido, eu acho melhor. Mas cada aluno precisa ter os cuidados de usar álcool em gel e usar máscara. Agora, primeiramente, o mais importante era ter a vacina dos alunos”, declarou.



Próximos Grupos

Os estudantes do Ensino Médio e Educação Profissional devem retornar às atividades presenciais a partir do dia 23 de agosto. Esse grupo deve seguir o mesmo modelo híbrido dos demais, e as recomendações de segurança nos ambientes escolares.

As escolas de Natureza Especial, Centros Interescolares de Línguas, Centros de Ensino Especial e demais atendimentos têm aulas previstas para serem iniciadas no dia 30 de agosto.