GDF abre prazo para matrícula de novos estudantes na rede pública de ensino

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Começou, nesta terça-feira (28/9), o prazo para matrícula de novos alunos na rede pública de ensino do Distrito Federal. O período de inscrições referente ao ano letivo de 2022 segue até 24 de outubro, pelo site da Secretaria de Educação.

Para quem não tiver acesso à internet, é possível fazer o cadastro por meio do número 156, opção 2, entre 5 e 24 de outubro. O atendimento telefônico será de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. Aos sábados, domingos e feriados, ocorrerá das 8h às 18h.

Para efetuar a matrícula, é necessário informar o número de CPF do estudante e o CEP do endereço de residência ou trabalho dos pais ou responsáveis pelo aluno. A idade mínima para ingressar na rede pública de ensino é de 4 anos completos até 31 de março de 2022.

Com base nas informações dos cadastros, a Secretaria de Educação fará o cruzamento de dados e distribuirá os estudantes entre as escolas com vagas disponíveis — preferencialmente, naquelas da região do CEP informado no ato da matrícula.

Tanto pelo site da secretaria quanto pelo telefone 156, as inscrições para o ano letivo de 2022 são apenas para novatos na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio da rede pública. A divulgação do resultado está prevista para 21 de dezembro, pelo portal da pasta.

De 4 a 11 de janeiro, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão efetivar as matrículas. As orientações e os documentos necessários a esse processo serão divulgados posteriormente, pela SEDF.

Para quem está na rede pública de ensino atualmente, a renovação de matrícula ocorre automaticamente. Famílias que desejarem trocar o estudante de colégio poderão solicitar o remanejamento escolar, entre 8 a 11 de novembro, na própria escola do aluno.

Secretaria de Educação inicia matrícula para alunos da rede pública (foto: Divulgação/SEE)

Estudantes especiais

O cadastro e a triagem de novos estudantes especiais, assim como o remanejamento escolar entre colégios da rede, ocorre a partir da semana que vem: de 4 a 29 de outubro. Para isso, os interessados em inscrever novatos devem se dirigir à regional de ensino mais próxima.

Para pedir a troca de instituição de ensino da rede pública, é necessário comparecer à secretaria do colégio frequentado pelo estudante.

Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)