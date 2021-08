Retorno escalonado das escolas terá encerramento no dia 30

EF Eduardo Fernandes*

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, foi a convidada do CB. Poder - (crédito: Minervino Júnior/CB/Da Press)

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, em entrevista ao CB.Poder desta sexta-feira (20/8), programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, explicou como está o processo de retorno às aulas das escolas no Distrito Federal. A volta está ocorrendo de forma escalonada para atender melhor aos alunos e os professores. “Dia 5 de agosto começamos com os anos iniciais. Em seguida, no dia 9, foram as crianças do ensino fundamental que retornaram. Na próxima semana, teremos a volta do ensino médio”, explica a secretária.

Segundo Hélvia, esse escalonamento terá encerramento no dia 30, quando as escolas de natureza especial, como centro de línguas, escola de música e escola de ensino especial voltarem. Ela afirma que o retorno gradual não foi uma imposição do Governo do Distrito Federal, mas uma construção feita juntamente com o sindicato de professores, coordenadores regionais, sindicato dos auxiliares da educação e também com a comunidade. Neste primeiro momento, a secretária ressalta que todas as escolas estão fazendo um trabalho de acolhimento aos estudantes, principalmente para os que perderam familiares e amigos em decorrência da covid-19. Hélvia explica que todos os profissionais foram orientados a fazer este recebimento dos alunos e que o trabalho tem sido muito bem feito.

Em relação ao diagnóstico de aprendizado, a secretária pontua que a leitura poderá ser feita somente depois de algum tempo, para analisar se tiveram dificuldades ou uma aprendizagem satisfatória. “Em cima deste diagnóstico, entraremos com as intervenções pedagógicas. Para que o aluno retome o tempo perdido e possa aprender o que está previsto para sua respectiva idade”, diz. Como já foram cumpridos os primeiros 100 dias letivos, o calendário escolar agora terá forma alternada. De acordo com a secretária, 50% da turma vai em uma semana, e a outra metade da sala, na semana seguinte. Nos dias respectivos em que o aluno não terá aula presencial, ele receberá acompanhamento simultâneo remotamente pelos professores.

Sobre as escolas regionais do DF, Hélvia afirma que a infraestrutura de todas está muito boa. Segundo ela, o período da pandemia foi usado para que todas as melhorias fossem realizadas nas instituições de ensino. Quando se trata dos profissionais de educação, todos estão devidamente capacitados para atender as estudantes. A secretária ressalta que nenhuma distorção foi percebida entre uma regional e outra: todas estão sendo bem assistidas, com merenda, equipamentos de biossegurança e todas as orientações protocolares sendo cumpridas tranquilamente.

A secretária de Educação também informou que as grávidas docentes do Distrito Federal voltam somente após a licença-maternidade. Segundo ela, atualmente a rede de ensino do DF conta com 157 professoras grávidas. Para a substituição delas, o Governo irá capacitar e contratar profissionais para atuar de forma temporária. Enquanto isso, as professoras poderão atuar remotamente no suporte pedagógico na educação das escolas.