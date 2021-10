155 cientistas da UnB estão entre os melhores da América Latina

RM Rafaela Martins RN Renata Nagashima

A Universidade de Brasília (UnB) teve 155 pesquisadores reconhecidos pelo AD Scientific Index 2021 — sistema avaliativo — ranking que apresenta os cientistas mais influentes da América Latina (AL), ocupando a 12ª posição geral. O resultado coloca a universidade na 9ª posição dentre as universidades brasileiras, sendo a 6ª entre as universidades federais.

O AD Scientific Index faz a classificação e julgamento baseados no desempenho científico e no valor agregado da produtividade de cientistas individuais, para a comunidade acadêmica. Para isso, a organização comparativa trabalha com o sistema h de avaliação. O índice h é determinado por meio do número de artigos citados pelo menos "h'' vezes. Para atingir um índice alto, um pesquisador deve ter um grande número de artigos publicados e ter recebido um grande número de citações.

Por exemplo, um valor de índice de 15 indica que o cientista recebeu pelo menos 15 citações para cada um dos artigos publicados. Para aumentar o valor do índice h de 15 para 16, o mesmo acadêmico deve receber pelo menos 16 citações ao publicar 16 artigos. Mas esse não é o único método avaliativo, existe o índice i10, índice g, índice m, o número de Erdös, o índice tori, o índice riq e o índice de leitura-10.

Além disso, quatro critérios são usados para classificar os países. O primeiro é o número de cientistas na lista dos 10 mil melhores. O segundo critério é o número de cientistas na lista dos 100 mil superiores. O terceiro é o número de estudantes listados no Índice Científico AD. No caso de igualdade após a aplicação de todos os três critérios, a classificação mundial é utilizada para desempatar.

