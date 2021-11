FAP-DF aumenta recursos destinados a editais de pesquisa científica

CB Correio Braziliense

Após a suspensão dos editais, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF) aumentou os recursos destinados a dois editais de apoio a pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. Os editais de Demanda Induzida e Demanda Espontânea, como são denominados, receberam adicionais para atender ao elevado número de projetos inscritos.



Lançado com orçamento inicial de R$ 6 milhões, o Programa de Demanda Induzida recebeu aporte adicional de R$ 44 milhões. O edital é voltado ao apoio de projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação nas áreas de tecnologias da informação e comunicação (TICs), biotecnologia, ciência, gestão pública/governo digital e economia criativa.



Enquanto o Programa de Demanda Espontânea foi lançado com orçamento inicial de R$ 4 milhões e suplementado em R$ 11 milhões. O objetivo também é o apoio a projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, mas sem restrição temática, contemplando todas as áreas do conhecimento.



Podem participar das demandas, os pesquisadores doutores vinculados a instituições públicas ou privadas de ensino e pesquisa, bem como institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento com sede no DF.



Segundo a fundação, as quatro primeiras etapas dos dois editais receberam um número muito maior de projetos do que o limite orçamentário previsto poderia contemplar. Por isso, nos últimos dias, a FAP-DF precisou suspender o fluxo das últimas chamadas previstas nos dois editais. A medida foi necessária para permitir que a equipe técnica pudesse avaliar, junto à diretoria e ao conselho superior, a viabilidade da suplementação.



Há a previsão de lançamento de outros dois editais, ainda neste ano, são eles: o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, com orçamento previsto de R$ 3,4 milhões, e o do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte , com orçamento previsto de R$ 7,5 milhões. As informações sobre editais, chamadas, programas e outras ações da FAP-DF estão disponíveis no site da instituição.



