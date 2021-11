Aulas presenciais: 88% das escolas abriram as portas, diz secretaria

SS Samara Schwingel

Das 686 escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, 82 não abriram as portas nesta quarta-feira (3/11), na volta das aulas 100% presenciais. O balanço é da Secretaria de Educação e mostra que 88% das unidades de ensino retomaram as atividades conforme o previsto. As que não funcionaram, ficaram sem atividades devido à paralisação dos professores realizada durante a manhã contra o retorno presencial.

De acordo com a secretaria, o ponto dos professores que fizeram paralisação será cortado. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) e ocorreu em frente à sede da pasta. A entidade está com reunião marcada com o Governo do Distrito Federal (GDF) para a próxima segunda-feira (8/11). No encontro, a categoria espera receber respostas para as reivindicações feitas durante o ato.

Apesar das conversar entre sindicato e governo, o GDF afirmou que o ponto daqueles que faltaram ao primeiro dia de retorno presencial será cortado. "A Secretaria de Educação acredita que esse índice atingirá 100% nos próximos dias e reitera seu compromisso com os alunos das escolas públicas", completa a nota divulgada pela pasta.

Entrevista

A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SED-DF), Hélvia Paranaguá, foi a entrevistada do CB.Poder desta quarta-feira (3/11) — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília. Na bancada, a conversa foi conduzida pela jornalista Ana Maria Campos. De acordo com a chefe da pasta, as taxas de transmissão da covid-19 caíram, o que torna o momento propício para a volta às aulas. “Os dados são muito bons e também tivemos todos os cuidados em relação à segurança dos professores e colaboradores. Estamos cumprindo os protocolos em todas as escolas”, afirmou.