Professora compartilha dicas sobre a prova de Química do Enem 2021

Faltam poucos dias para a segunda etapa do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), que será realizado neste domingo (28). A prova terá 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além de 45 questões de Matemática. O que mais cai na prova de Ciências da Natureza, em específico a matéria de Química? Vamos ver neste conteúdo.

O que mais cai na prova de Química do Enem

A prova de Química vai exigir conhecimento do estudante nos seguintes temas:

- Água;

- Compostos de carbono;

- Energia;

- Materiais, suas propriedades e usos;

- Meio ambiente;

- Reações orgânicas;

- Termoquímica e eletroquímica;

- Transformações químicas.





Professora de Química e especialista no Enem compartilha dicas sobre a prova

Para melhorar sua preparação, confira dicas da professora Juliana Castanha, especialista em Química, da Rede Chromos de Ensino para mandar bem nas provas neste domingo (28).

“A prova do Enem, nos últimos anos, tem sido muito contextualizada. Então, é importante que o aluno aplique os conceitos do cotidiano. Normalmente, o Enem cobra muito algumas matérias, como química orgânica, eletroquímica, propriedades dos materiais, ligações químicas intermoleculares e a parte de reações químicas mais comuns. Esse ano, a gente tem uma expectativa de que a prova tenha algo de cálculo estequiométrico e de termoquímica. É importante que o aluno pegue as questões e não se deixe levar pelos distratores, que ele pegue o contexto mais importante que está explícito no enunciado e que, a partir daí, ele se lembre das palavras-chave dos temas que são trabalhados em cada capítulo. Com isso, ele consegue filtrar algumas alternativas e eliminar aquelas que são distratoras e podem trazer alguma confusão para ele na hora da prova. É importante lembrar-se também que as questões que demandam cálculos mais complicados, ele deve deixar para o final da prova para não comprometer o tempo de resolução das questões fáceis e médias que elevam a nota dele”, recomenda a professora de Química da Rede Chromos de Ensino, Juliana Castanha.

Confira agora o recado da professora Renata Úrsula Di Blasio, que também é professora de Química:

Para você que está prestando a segunda etapa do Enem 2021 e viu neste conteúdo o que mais cai na prova de Química, aproveite para acompanhar o gabarito extraoficial do Enem após o término da prova.

A divulgação das questões corrigidas é fruto de uma parceria entre a Rede Chromos de Ensino e o portal Uai.

Quando sai o gabarito do Enem 2021?

O gabarito oficial do ENEM 2021 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em até três dias úteis após o segundo dia de provas. O gabarito será divulgado no site do Enem e pelo aplicativo do Enem.

As notas finais do Enem 2021, juntamente com as notas da redação, serão divulgadas na página do participante, provavelmente em março de 2022.