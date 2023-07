Escolas militarizadas vão continuar no DF, garante Ibaneis

MF Mila Ferreira

Colégio Cívico-Militar (CCM) 3 de Sobradinho durante projeto-piloto da gestão compartilhada da Secretaria de Educação do DF com a Polícia Militar - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que o programa das escolas cívico-militares vai prosseguir no DF, apesar de o presidente Lula ter anunciado que vai encerrar o programa a nível nacional. "O Distrito Federal vai continuar a implementar. Quanto ao governo federal depende deles", declarou o governador ao Correio. O Projeto Escolas de Gestão Compartilhada (EGCs), parceria entre as secretárias de Educação e de Segurança Pública (SSP-DF) teve início no DF em fevereiro de 2019.

No Distrito Federal, são 12 unidades de ensino incluídas na gestão compartilhada entre a secretaria de Educação e a SSP. Em parceria com o governo federal são quatro escolas: CED 416 de Santa Maria, CEF 5 do Gama, CEF 507 de Samambaia e CEF 4 de Planaltina.

Nestas unidades, os profissionais da educação ficam responsáveis pelo trabalho pedagógico enquanto os profissionais da segurança ficam responsáveis pela disciplina.