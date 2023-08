CB Correio Braziliense

Finatec sediou a terceira fase da Olimpíada Brasileira de Química - (crédito: Divulgação )

A Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) aconteceu na Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) neste sábado (19/8) com a realização das provas da fase III. A OBQJr será no dia 2 de setembro. O projeto é realizado anualmente em todo território nacional com participação de estudantes do ensino médio e ensino técnico profissional de escolas públicas e privadas.

A competição tem como objetivos estimular o estudo da química, identificar talentos na área e, ainda, promover a inclusão social por meio do conhecimento científico. As inscrições são gratuitas para os estudantes de escolas públicas e, para os estudantes de escolas privadas o valor da taxa de inscrição, em 2023, foi de R$ 4.

A fase III conta com 120 participantes ao todo e atualmente a coordenação da OBQ DF é parte de um projeto de extensão da Universidade de Brasília (UnB), com foco na cooperação entre as licenciaturas da UnB para realização e divulgação da OBQ. Deste modo, a Finatec está viabilizando a realização presencial das OBQ DF e efetivando projeto de extensão da UnB, a principal apoiada.