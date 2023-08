UnB figura entre as 10 melhores universidades do Brasil

CB Correio Braziliense

A Universidade de Brasília (UnB) está entre as 10 melhores universidades do Brasil e entre as sete melhores universidades federais. Essa é uma avaliação do Ranking Xangai ou Academic Ranking of World Universities (ARWU). Mais de 2.500 universidades são avaliadas pelo ARWU todos os anos, e a UnB é uma das 800 instituições mais bem avaliadas (faixa 701-800).



O Ranking de Xangai utiliza seis indicadores para avaliar as universidades: ganhadores de prêmio Nobel e Medalhas Fields entre egressos, ganhadores de prêmio Nobel e Medalhas Fields entre pesquisadores, pesquisadores altamente citados em revistas internacionais selecionados pela Clarivate, número de artigos publicados nas revistas Nature e Science entre 2018 e 2022 e artigos indexados no Science Citation Index-Expanded e Social Science Citation, em 2022.

Outro indicador que pondera os escores dos cinco indicadores anteriores é o quantitativo de pessoas que atuam na área acadêmica da instituição. O Ranking de Xangai foi publicado pela primeira vez em junho de 2003 pela Shanghai Jiao Tong University, China, e atualizado anualmente. Desde 2009, quem cuida do ranking é a Shanghai Ranking Consultancy, uma organização independente em inteligência de ensino superior que não é subordinada a nenhuma universidade ou agência governamental.



Em 2022, a UnB estava classificada entre as 10 melhores federais (posição 8a-10a) e entre as 13 (posição 11a -13a) no cenário nacional, subindo nas duas categorias este ano. No ranqueamento mundial, não houve alteração.



Em nota encaminhada pela assessoria, a reitora Márcia Abrahão ressaltou: “Esse ótimo resultado é uma conquista de toda a comunidade da Universidade de Brasília. Mesmo ainda sofrendo efeitos dos graves e constantes cortes orçamentários promovidos contra a nossa instituição nos governos anteriores, nós nos reafirmamos como uma universidade de excelência. Temos compromisso com a valorização da educação pública, sabemos que só por meio do ensino, da pesquisa e da ciência vamos reconstruir o Brasil”.



Denise Imbroisi, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, disse que a melhora na avaliação da UnB mostra a dedicação e o esforço de docentes, estudantes e técnicos-administrativos em fazer da UnB uma instituição cada vez mais relevante para o desenvolvimento social e economia do Brasil. “Tivemos uma melhor performance no Ranking de Xangai, evidenciando as nossas pesquisas e nossa inegável contribuição para a ciência. Continuamos trabalhando para promover ainda mais a inovação na comunidade acadêmica e apoiando a publicação de artigos científicos pelos nossos pesquisadores”, conclui a decana.



