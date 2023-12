PAS 2 mobiliza estudantes neste domingo (10/12)

MF Mila Ferreira

As provas da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 2) estão sendo aplicadas na tarde deste domingo (10/12). Os testes são de conhecimentos e de redação em língua portuguesa. Ao todo, para esta etapa, 18.332 estudantes se inscreveram. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou que a abstenção no PAS 2 foi de 8,52%.

A seleção destina-se ao preenchimento de 50% das vagas oferecidas no ano letivo subsequente ao término do triênio 2022/2024, para cada um de seus cursos de graduação, por portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente) até o ano letivo de 2024. O Cebraspe não exige mais que os alunos estejam cursando o ensino médio para fazer o PAS.

O estudante Davi Maciel, 16 anos, está no segundo ano do ensino médio e compareceu ao bloco de salas de aula sul da UnB. "Fiz o PAS 1, mas quero aumentar minha nota. Então, estudei redobrado este ano. Quero fazer design", disse. "No final do ano, passei a estudar diariamente, durante a tarde inteira. Foquei em refazer provas antigas. Dá um pouco de medo, mas estou confiante", acrescentou.

Enzo Marinho, 16, estudou entre duas e três horas por dia para o PAS 2. "Mesmo assim, ainda fico um pouco nervoso, mas sei que é normal. Quero fazer ciência da computação, mas tenho outras áreas de interesse também. Ainda bem que tenho mais um ano para decidir", observou. "Minha matéria preferida é educação física, mas também gosto de matemática", completou.

Arthur Feitosa, 16, também estava nervoso, minutos antes de entrar na sala, mas foi se acalmando conforme conversava com os amigos. "Já que eu fiz o PAS 1, estou mais tranquilo, pois já sei como funciona a prova. Quero fazer nutrição ou educação física, gosto de cursos relacionados à saúde. Na reta final, estava estudando cinco horas por dia", relatou.

Os gabaritos preliminares serão divulgados entre 12 e 14 de dezembro. Os padrões de respostas dos itens do tipo D (questões discursivas) e da redação estarão disponíveis no dia 12. Já os gabaritos oficiais definitivos serão divulgados em 9 de janeiro. O resultado final sairá em 6 de fevereiro.