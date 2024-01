"Foi o ano da reconstrução", diz ministro da Educação sobre 2023

IS Ingrid Soares

O ministro Camilo Santana afirmou ainda que a educação é o caminho para a reconstrução do Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em vídeo institucional divulgado neste domingo (31/12), o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um balanço da gestão 2023 à frente da pasta. Ele destacou que o ano foi de "reconstrução".

"Todo país que avançou em desenvolvimento, tem a educação como prioridade. E 2023 foi o ano da reconstrução. Tempo de semear e construir pontes reabrindo o diálogo com governadores, prefeitos, secretários, governadores, ouvir os nossos professores e estudantes. Busquei os melhores nomes para compor minha equipe, formada, em sua maioria, por mulheres, com perfis técnicos e experiência em suas áreas de atuação", apontou.

Em 2023, assumi um dos meus maiores desafios: ser o ministro da Educação do Brasil. Com muito trabalho, estamos ajudando o presidente @lulaoficial a reconstruir o Brasil e a Educação é o caminho! Um feliz 2024 a todas e todos, com esperança e muita luta. pic.twitter.com/kZJGx2rBJS — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 31, 2023

Camilo citou ainda programas do MEC como o Pé-de-Meia e o Desenrola do Fies, programa de renegociação de dívidas para estudantes.

"No final do ano garantimos a aprovação e os recursos para o Pé-de-Meia do ensino médio que vai apoiar os estudantes com a poupança e incentivo financeiro. Lançamos o programa escola em tempo integral para que nossos estudantes aprendam mais em uma escola mais atrativa com mais tempo e segurança. Com o Desenrola do FIES, milhares de estudantes já estão renegociando suas dívidas com condições facilitadas. O desconto pode chegar a 99% da dívida e 100% dos juros", emendou.



"E criamos também outros programas importantes como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para que toda criança aprenda a ler a escrever na idade certa. O Programa Escolas Conectadas para levar conexão com fins pedagógicos para todas as escolas públicas brasileiras. Com o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação como é que tem apoiado municípios e estados para que possa concluir milhares de obras paralisadas em todo o Brasil, ação que vai beneficiar a com a entrega de mais creches e escolas", completou.



Camilo elencou também a entrega de novos câmpus, laboratórios e equipamentos em universidades e institutos federais pelo país, o reajuste na alimentação escolar além da ampliação e reajuste das bolsas de pós-graduação, permanência e formação de professores.

"As bolsas para permanência dos estudantes dos cursos de graduação não eram reajustadas há mais de 10 anos desde a sua criação. Juntos, conseguimos ainda entregar, neste ano, o Enem que voltou a crescer, o Sisu, o Prouni com recorde de bolsas e garantimos a execução de exames importantes, como Enade, Saeb e programas consolidados do MEC que chegam a todas as escolas públicas desse Brasil, como o Programa Nacional do Livro Didático e a complementação do Fundeb com o dinheiro para que as redes possam oferecer ensino de qualidade", alegou.

Por fim, afirmou que a educação é o caminho para reconstruir o Brasil.

"Agradeço a todos e a todas que estiveram ao nosso lado nessa reconstrução. Professores, alunos, professores, secretários, prefeitos, governadores, colegas ministros, parlamentares, reitores e reitoras. 2023 foi um termo semear e semeamos juntos com esperança e muito trabalho duro as bases para a educação que todos nós queremos para o Brasil."

"No próximo ano, seguiremos colhendo o fruto do que plantamos e construindo ao lado do presidente o projeto de país que nós queremos para o nosso filhos e netos, o de uma nação soberana onde a educação transforma e promove o desenvolvimento econômico com justiça social. O meu compromisso é com o Brasil e a educação é o único caminho", concluiu.