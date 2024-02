Inscrições abertas para oficina gratuita de audiovisual para web

CB Correio Braziliense

Audiovisual - (crédito: Agência Brasil)

Jovens e adultos a partir dos 14 anos podem se inscrever para a oficina de Análise Fílmica e Audiovisual para Web de projeto Cultura In Movimento III. As aulas começam na segunda-feira (26/02) e são 100% gratuitas. Para participar, os interessados deverão preencher o formulário disponível no endereço https://culturainmovimento.com.br/formulario-de-inscricao/. As inscrições terminam no domingo (25/02).

O Cultura In Movimento é uma parceria entre a Associação Jovens Antenados (Instituto Aja Brasil) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secult). Ao todo, serão realizados 16 workshops, com 10 horas de duração cada. De acordo com a diretora do Cultura In Movimento, Mônica Lemets, a proposta é tornar os estudantes aptos para atuarem no mercado audiovisual. “Além de todo o conteúdo voltado ao audiovisual, teremos as oficinas que buscam incentivar o empreendedorismo”, revela.

Ainda segundo a diretora, a 3ª edição do projeto também abordará um novo cenário, com oficinas de digital influencer, um campo em ascensão e que demanda “cada vez mais mão de obra qualificada no segmento audiovisual”.

O projeto também oferecerá 22 podcasts sobre o universo audiovisual. A capacitação completa totaliza 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 14 às 16h.

Todas as oficinas, assim como os podcasts, contarão com a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), possibilitando a inclusão de pessoas com deficiência.

Programe-se

Análise Fílmica e Audiovisual Para Web – 26/02/2024 a 01/03/2024

Produção Para Cinema e Audiovisual – 04/03/2024 a 08/03/2024

Cinema Brasileiro – 11/03/2024 a 15/03/2024

Digital Influencer – 18/03/2024 a 22/03/2024

Teoria e Prática Documental – 25/03/2024 a 28/03/2024

Mercado Cultural, Formatos de Captação E Parcerias – 01/04/2024 a 05/04/2024

Direção de Arte – 08/04/2024 a 12/04/2024

Ética e Legislação No Audiovisual – 15/04/2024 a 19/04/2024

Captação de imagem – 22/04/2024 a 26/04/2024

Edição de Vídeo (Transcrição e Legendagem) – 29 e 30/04/2024, 02 e 03/05/2024

Efeitos Visuais e Estética de Animação – 06/05/2024 a 10/05/2024

Sonoplastia – 13/05/2024 a 17/05/2024

Streaming – 27/05/2024 a 01/06/2024