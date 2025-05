Brasília recebe Encontro Internacional de Educação Midiática

GS Giovanna Sfalsin

A capital federal será sede de um importante debate sobre educação e comunicação do país. Nesta quinta e sexta-feira (22 e 23/5), Brasília recebe a 3ª edição do Encontro Internacional de Educação Midiática, evento gratuito que reunirá especialistas, jornalistas, pesquisadores, educadores, representantes da sociedade civil e do poder público. Com o tema "Autonomia e pensamento crítico para toda a sociedade", o evento busca estimular políticas públicas e estratégias que garantam o acesso de todos — desde crianças até pessoas com mais de 60 anos — à educação midiática, capacitando-os a lidar com o fluxo de informações, desinformação e discursos de ódio no ambiente digital.

Cena do documentário 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes — 20 anos depois, que ilustra alunos da Andar (Agência de Notícias dos Alunos da Rede) —plataforma em que estudantes desenvolvem habilidades da cultura digital (foto: Divulgação)

Entre os destaques da programação, está o lançamento do documentário 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes — 20 anos depois, produzido pela Empresa Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro (MultiRio). A estreia será nesta sexta-feira (23/5), durante uma roda de conversa, das 14h30 às 16h.

A produção revisita a cúpula, ocorrida no Rio de Janeiro em 2004, que teve a participação de delegações de 63 países. O documentário mescla registros históricos e bastidores do encontro com entrevistas inéditas e reflexões sobre os atuais desafios da comunicação com as juventudes.

Além da exibição, a MultiRio também participa nesta quinta-feira (22/5) do painel Educação Midiática em todas as idades: experiências práticas, das 15h30 às 17h, com a presença da presidente Maíra Moraes. Para ela, a obra é uma oportunidade de lembrar o que foi pontuado e, ao mesmo tempo, olhar com responsabilidade para o agora. "Há muitas questões e, talvez, algumas respostas sobre as transformações sociais que atravessaram o mundo nas últimas décadas. Falar de mídia e juventude é falar de inclusão, de escuta e de formação cidadã", disse.

Presidente da MultiRio, Maíra Moraes, é uma das participantes do Encontro Internacional de Educação Midiática (foto: Material cedido ao Correio)

Ela destaca que a obra é uma catalisadora de discussões contemporâneas sobre condições inerentes ao ser humano. "Não estamos falando apenas de modos de produção, mas sobre nossos corpos e a construção da subjetividade em termos de algoritmo, inteligência artificial e consumo de informações", completou.

Participações

O evento é organizado pelo Instituto Palavra Aberta, com patrocínio do Google Brasil e do YouTube Brasil, e cooperação da Unesco.

Entre os convidados estrangeiros já confirmados estão: Merve Lapus, vice-presidente do Common Sense Education (EUA); Safa Ghnaim, diretora da Tactical Tech (Alemanha); Brittani Kollar e Sean Marcus, vice-diretora e designer de aprendizagem do MediaWise, projeto de educação midiática do Poynter Institute (EUA).

Do Brasil, participam: João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Roni Miranda, secretário de Educação do Paraná e representante do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed); Pilar Lacerda, secretária Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes; Ana Dal Fabbro, coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação do Ministério da Educação (MEC); Noslen Borges, professor de língua portuguesa e influenciador digital no YouTube.

Serviço

Encontro Internacional de Educação Midiática

Quando: 22 e 23 de maio

Local: SGAN 606, Asa Norte, com tradução simultânea e transmissão pelo YouTube

Horário: das 8h às 18h

Mais informações: educamidia.org.br

