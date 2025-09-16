Livro gratuito revela o universo das cavernas brasileiras

PO Paloma Oliveto

Capa do livro Colorindo as plantas das cavernas - (crédito: Reprodução )

Ainda desconhecido por muitas pessoas, o mundo das cavernas brasileiras virou livro de colorir gratuito, lançado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). A publicação Colorindo as Plantas de Cavernas busca aproximar crianças, famílias e escolas do universo subterrâneo e de sua biodiversidade.

Produzido em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (Cecav), o material propõe atividades lúdicas que ensinam sobre a flora ameaçada que habita as cavernas brasileiras. Segundo os autores, o objetivo é contribuir para a alfabetização ecológica de crianças em idade escolar, estimulando professores, educadores e famílias a discutir preservação ambiental de forma criativa e acessível.

A publicação integra uma série dedicada a diferentes ecossistemas do país. Após livros sobre os campos rupestres de Minas Gerais e as áreas úmidas do Cerrado, esta edição destaca a importância da conservação dos ambientes cavernícolas.

Ao longo das páginas, o livro apresenta diferentes zonas das cavernas — acesso, entrada, transição (ou crepuscular) e escura —, explicando como a luz influencia a presença ou ausência de plantas nesses ambientes. Espécies raras e endêmicas, muitas ameaçadas de extinção, são descritas e ilustradas, como o cacto Cipocereus minensis e a sempre-viva Paepalanthus macaheensis.

Além dos desenhos para colorir, há informações sobre legislação de proteção e um glossário com conceitos fundamentais, como fotossíntese, briófitas e fanerógamas .

Ferramenta para escolas

O livro foi desenvolvido como recurso pedagógico e pode ser impresso livremente. A ideia é que o aprendizado vá além da sala de aula, alcançando praças, bairros e comunidades, incentivando um movimento de preservação que envolva toda a sociedade.

“Cada desenho representa um elemento importante para a manutenção do equilíbrio ecológico”, explica Suelma Ribeiro Silva, coordenadora do projeto Flora de Cavernas. Para ela, iniciativas assim ajudam a despertar o respeito e a admiração pelo “universo subterrâneo”, mostrando às novas gerações que cavernas são mais do que formações geológicas: são refúgios de biodiversidade.

Disponível em formato digital, o Colorindo as Plantas de Cavernas pode ser baixado no site oficial do ICMBIO, na seção dedicada a cavernas e espeleologia. A publicação é distribuída sob licença Creative Commons, permitindo sua reprodução para fins não comerciais, desde que citados os autores.

A obra foi elaborada por Suelma Ribeiro Silva, Fernanda Oliveto, Juliana Alencar e Rafael Costa Cardoso, com ilustrações de Camila Carmona.



