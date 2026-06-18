Escolas brasileiras estão preparadas enfrentar os impactos do El Niño? Instituto Unibanco diz que não

JP João Pedro de Lara Resende

O monitoramento global do clima, crucial para entender fenômenos como o El Niño, ganha novas ferramentas para maior precisão - (crédito: Flow)

As escolas brasileiras estão preparadas para enfrentar os impactos do El Niño, como enchentes, secas, ondas de calor e queimadas? Para o Instituto Unibanco, organização voltada ao apoio à gestão da educação pública, a resposta é não.

"Embora existam iniciativas importantes, o país de forma geral não está preparado para responder à intensidade e à frequência dos eventos climáticos extremos", afirma Ricardo Henriques, superintendente executivo do instituto. Para ele, enchentes, secas, ondas de calor e incêndios "já interrompem as aulas, comprometem a infraestrutura escolar e afetam a aprendizagem de milhões de estudantes".

Os números reforçam o diagnóstico. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 2024, 242 milhões de estudantes, em 85 países, tiveram a escolaridade interrompida por eventos climáticos extremos. No Brasil, foram 1,17 milhão de crianças e adolescentes sem aulas no mesmo ano, principalmente, em razão de enchentes e secas.

O superintendente cita o Rio Grande do Sul como exemplo. "O caso relativamente recente do Rio Grande do Sul mostrou como a crise climática pode desorganizar completamente uma rede de ensino", diz. Para ele, o país avançou no monitoramento e na previsão, mas ainda concentra esforços na reação. "Predomina uma cultura de resposta à emergência e não de prevenção", afirma. "A crise climática exige uma mudança de lógica: sair da reação para a preparação."

Henriques afirma que o fechamento das escolas atinge primeiro os mais pobres. "Os estudantes mais vulneráveis são sempre os mais atingidos", diz. Para ele, perdas materiais, deslocamentos, insegurança alimentar e dificuldades emocionais afetam o desempenho escolar e aumentam o risco de abandono. Mesmo durante as emergências, defende, o ensino precisa continuar. "Não se suspende a agenda de aprendizagem durante a emergência. Adapta-se e continua-se garantindo esse direito", afirma.

O que fazer

O 1º passo, na avaliação do instituto, é incorporar o risco climático ao planejamento cotidiano da escola: conhecer as vulnerabilidades do território, criar protocolos para antes, durante e depois dos eventos e definir fluxos de comunicação com as famílias. Henriques defende uma atuação intersetorial, capaz de articular secretarias de educação, defesa civil e serviços de saúde. Para ele, nem toda solução exige grandes investimentos. "Muitas vezes, organização, planejamento e informação em tempo real fazem a diferença entre uma interrupção temporária e uma crise com impactos duradouros à trajetória dos estudantes", afirma.

Para sustentar essa agenda, o Instituto Unibanco publicou, em parceria com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e o Unicef, o Caderno 1 — Fundamentos Conceituais, da coleção Educação e Emergências Climáticas . O documento organiza, em linguagem acessível, conceitos como risco, ameaça, vulnerabilidade e capacidade e oferece orientações de gestão para os três momentos da crise: prevenção e mitigação, resposta e recuperação.

Os dados reunidos no material dimensionam o desafio. Entre 1991 e 2024, mais de 7 mil escolas públicas brasileiras foram danificadas e outras 1.578 destruídas por desastres. Cerca de 25% da população atingida por eventos extremos tem menos de 14 anos — uma em cada quatro pessoas expostas é criança.

O Observatório de Educação do Instituto Unibanco também tabulou dados do Censo Escolar 2023 para mapear a fragilidade da infraestrutura escolar diante de eventos climáticos. O levantamento aponta que 54% das escolas públicas brasileiras não têm quadra de esportes coberta e 36% não dispõem de pátios protegidos. Outros 70% dos estabelecimentos de ensino não possuem climatização.

Para Henriques, o novo ciclo de El Niño, previsto para o 2º semestre pelos centros internacionais de monitoramento, "deveria servir como um alerta para anteciparmos ações, especialmente nas áreas mais vulneráveis".

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá