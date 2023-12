Petrobras abre concurso com 6.412 vagas para nível técnico; confira

CB Correio Braziliense

As provas estão marcadas para 24 de março - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

A Petrobras publicou, nesta terça-feira (26/12), edital de concurso com 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, para diversos cargos de nível técnico. As vagas são para cidades do Sudeste, Sul e Pernambuco. As inscrições começam às 10h desta quinta-feira (28/12) e vão até às 18h de 31 de janeiro. A remuneração inicial mínima é de R$ 5.878,82. Para se inscrever é necessário ter nível médio técnico.

O edital, publicado no Diário Oficial da União, será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas estão marcadas para 24 de março nas cidades vinculadas a cada um dos polos de trabalho correspondente. A taxa de inscrição custa R$ 62,79 e deverá ser paga até 21 de fevereiro. A isenção da taxa pode ser solicitada até 31 de janeiro.

Vagas

Quadro de vagas e locais de trabalho (foto: Reprodução )

Locais das vagas

As vagas são para Betim (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS), Ipojuca (PE) ou demais cidades na região Sudeste, Sul e Pernambuco que a Petrobras atue ou venha a ter atuação.