YR Yasmin Rajab

Aqueles que forem aprovados e nomeados em ambas as carreiras receberão o salário inicial de R$ 8,7 mil - (crédito: Inmetro/Reprodução)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está com inscrições abertas para o concurso público destinado ao provimento de vagas nas carreiras de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade.

As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro, no site do Instituto Idecan, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 125.

Para tomar posse, é necessário atender aos seguintes requisitos: apresentar diploma de nível superior, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e demais requisitos estabelecidos no edital.

Confira a distribuição de vagas:



Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade: 60 vagas de preenchimento imediato e 370 para cadastro reserva;

Analista executivo em metrologia e qualidade: 40 vagas de preenchimento imediato e 390 para cadastro reserva.

Aqueles que forem aprovados e nomeados em ambas as carreiras receberão o salário inicial de R$ 8,7 mil.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, provas discursivas, prova de títulos e experiência profissional, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Os exames serão aplicados na data provável de 16 de abril de 2024, nas cidades de Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).