YR Yasmin Rajab

O edital sairá em janeiro ou fevereiro de 2024 - (crédito: Reprodução/Instagram/@josimarpiresnicolau)

Um novo concurso público da Polícia Penal de Goiás está previsto para 2024. Em uma publicação nas redes sociais, o diretor-geral da corporação, Josimar Pires, informou que o edital está previsto para janeiro ou fevereiro do próximo ano.

A informação foi divulgada nos comentários de um vídeo da retrospectiva dos trabalhos exercidos pela Polícia Penal goiana. "Diretor-geral de Polícia Penal, Josimar Pires cumprimenta todos os servidores do sistema penitenciário goiano que, com trabalho árduo, colaboraram para mais um ano de crescimento da instituição. Ele também aproveita para anunciar a retrospectiva em série da Polícia Penal, elaborada para relembrar os principais acontecimentos deste ano na administração penitenciária do Estado", diz a postagem.



Em resposta a um internauta, Josimar também adiantou que o certame ofertará 1,6 mil oportunidades. No entanto, ainda não foi definida a banca organizadora e não se sabe quais cargos serão contemplados.

Último concurso

O último concurso da Polícia Penal de Goiás foi realizado em 2019 e ofertou 500 vagas para o cargo de agente penitenciário. Organizado pelo Iades, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, avaliação médica, física e psicológica e investigação social.