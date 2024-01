Conselho Regional de Farmácia do DF autoriza realização de novo concurso

YR Yasmin Rajab

O último concurso do CRF/DF ocorreu em 2017 - (crédito: Reprodução/Freepik)

O presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF/DF), Humberto de Oliveira Lopes autorizou a realização de um novo concurso público destinado ao provimento de empregos públicos no quadro de pessoal da autarquia. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3/1).

Conforme o documento, o prazo para a publicação do edital de abertura será de até 12 meses, contado da publicação da portaria. O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a data da realização da prova do certame será de 90 dias.

Se o edital não for publicado dentro do prazo estipulado implicará na perda dos efeitos desta portaria, bem como no cancelamento do atesto de disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público.

Último concurso

O último concurso do CRF/DF ocorreu em 2017, com a oferta de 10 vagas de preenchimento imediato e a formação de cadastro reserva. Na época, o certame foi organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

As vagas foram de níveis fundamental, médio e superior. As carreiras contempladas foram: auxiliar de serviços gerais, motorista, assistente administrativo, assistente web design, analista de administração, advogado, contador e farmacêutico fiscal.



Os candidatos foram avaliados por três etapas: prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos e experiência profissional, sendo que as duas últimas fases foram para os cargos de nível superior. Os salários iniciais variavam entre R$ 1.600 a R$ 5.055.