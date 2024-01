Concurso TRF5: inscrições estão abertas para vagas em seis estados

YR Yasmin Rajab

O certame é destinado a formação de cadastro reserva para cargos de técnico judiciário - (crédito: Divisão de Comunicação Social do TRF5/ reprodução )

Estão abertas as inscrições do concurso público do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Os candidatos poderão se inscrever até 21 de janeiro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora. A taxa custa R$ 85.

O certame é destinado a formação de cadastro reserva para cargos de técnico judiciário, na área de apoio especializado, nas especialidades de desenvolvimento de sistemas de informação e tecnologia da informação.

Os aprovados e nomeados poderão ser lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.



Faz parte da seleção a etapa de provas objetivas, previstas para serem aplicadas em 25 de fevereiro.



A remuneração inicial é de R$ 8.046,84, para uma carga horária de 40 horas semanais. Para ambos os cargos, será acrescido o valor de R$ 1.182,74, de auxílio-alimentação.