FNDE publica mais uma autorização, agora para contratação de analistas

YR Yasmin Rajab

Sede do FNDE em Brasília - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado )

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi autorizado a abrir mais um processo seletivo para contratação de 39 pessoas de forma temporária. O objetivo é atender necessidade de excepcional interesse público. A portaria, assinada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (4/1).

As oportunidades são destinadas ao cargo de analista de prestação de contas. Os aprovados ficarão responsáveis por desenvolver atividades relativas à análise de processos de prestação de contas de passivos e atuais no âmbito do FNDE.



A duração dos contratos será de até quatro anos, podendo ser prorrogada. O prazo para publicação do edital de abertura é de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria.

Nesta quarta-feira (3/1), outra portaria foi publicada no DOU, autorizando o FNDE a abrir um outro processo seletivo para contratação de 60 pessoas de forma temporária. As vagas são para as carreiras de arquiteto e urbanista (21 vagas), engenheiro civil (37 vagas) e engenheiro eletricista (2 vagas).