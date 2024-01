Caixa anuncia concurso com 4 mil vagas; edital sairá em fevereiro

TM Thays Martins

A Caixa Econômica Federal anunciou que fará um concurso com 4 mil vagas em 2024. A Fundação Cesgranrio foi escolhida como banca organizadora e o edital deverá se lançado em fevereiro. Das oportunidades, 2 mil serão para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN) e 2 mil para Técnico Bancário Novo para a área de TI. Além disso, há previsão de abertura de concurso de nível superior, sendo 28 vagas, incluindo cadastro de reserva, para médicos do trabalho e 22 vagas, incluindo cadastro de reserva, para engenheiros de segurança do trabalho. O novo concurso foi aprovado pelo conselho de administração da Caixa na quinta-feira (11).

Para o cargo de Técnico Bancário Novo, o salário inicial é de R$ 3.762. Já para as carreiras de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração inicial de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. Os selecionados ainda terão os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, dentre outros.

A Caixa já tinha confirmado no fim do ano passado o concurso para 2024. O presidente da autarquia, Carlos Vieira Fernandes, tinha dito em entrevista para a TV Cabo Branco, de João Pessoa, que o certame seria realizado em breve. E em dezembro, um vídeo, publicado no canal do YouTube do banco, incentivou que as pessoas começassem a estudar para a prova.



Em 2024, são esperados 65.099 vagas em concursos públicos. O número é a somatória das oportunidades autorizadas ainda em 2023 (14.529 vagas) e as previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024 (50.570 cargos). O ano já começou com o lançamento do edital do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU). Com mais de 6 mil vagas em 21 órgãos, as inscrições para o certame começam na sexta-feira (19/1).