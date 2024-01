CB Correio Braziliense

De sábado para domingo, 29 sirenes foram acionadas em 16 comunidades do Rio por causa das chuvas - (crédito: Reprodução/Twitter @AndreiaBizzo)

Diante das fortes chuvas que assolam o Rio de Janeiro no sábado (13/1) e na madrugada de domingo (14/1), provas de concursos programadas para ocorrer neste domingo foram adiadas. Um dele é a avaliação da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).

"Considerando as dificuldades de locomoção nas cidades, as provas serão reagendadas para que possamos garantir a segurança de todos", disse a Faetec em nota divulgada neste domingo. As provas da Faetec, no entanto, ainda não têm data a serem aplicadas.

O mau tempo também foi a justificativa para adiar um concurso para bolsistas na área de saúde da Prefeitura carioca. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito, Eduardo Paes, em sua conta no Twitter.

Hoje teríamos a prova para acadêmicos bolsistas na área de saúde da prefeitura. Em razão da chuva pela cidade e da dificuldade de deslocamento, estou determinando o adiamento da prova! — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 14, 2024

A cidade do Rio entrou em estágio 4 de atenção, o segundo maior na escala de risco. De sábado para domingo, 29 sirenes foram acionadas em 16 comunidades.

Prefeito pede que pessoas fiquem em casa

Pelas redes sociais, na manhã desde domingo, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que as pessoas evitem sair de casa, já que há vários pontos de alagamento, como a Avenida Brasil, principal via da cidade, que está interditada. "A gente pede para as pessoas que evitem se deslocar", disse Paes. O prefeito informou que foi montado um centro de comando na Pavuna, na Zona Norte da cidade.

Atualizando a situação às 7:40 pic.twitter.com/2Uoo2Oy7aC — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 14, 2024

Problemas

O Metrô-Rio está com as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto fechadas, devido a um alagamento na área externa da estações Acari e Fazenda Botafogo.

Os bombeiros estão procurando uma mulher que desapareceu depois que o carro dela caiu no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Já em Albuquerque, na Zona Norte, um homem teria sido soterrado.

Também pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro (PL), que está de férias, disse que está em contato com as prefeituras atingidas. "Mesmo de férias, estou coordenando as secretarias e sigo em contato com as prefeituras para lidar com as intensas chuvas. A força-tarefa do Governo do Estado já está em andamento", disse.