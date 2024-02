Confira lista com 94 concursos abertos e 14.417 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 94 concursos e 14.417 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com cinco vagas. Para o Centro—Oeste, há dez seleções abertas com 1.438 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 78 postos vagos. Entre os nacionais, há nove certames abertos para 4.363 oportunidades. Há ainda doze seleções de concursos estaduais com 4.108 vagas. Já para os municipais, há 31 concursos e 3.771 vagas. Nas universidades federais, são 16 processos seletivos e 496 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 157 vagas.

DISTRITO FEDERAL



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições de 26 de fevereiro até 29 de março pelo site: https://shre.ink/rddw. Concurso com 1 vaga para: professor de magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição:R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 1º de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rgNQ. Concurso com duas vagas para professor de magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 1º de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rgVV. Concurso com três vagas para professor de magistério superior. Salário: de R$ 6.356,02 até R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240.

NACIONAIS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições começam dia 29 de fevereiro e vão até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rdH1. Concurso com 4050 vagas para: técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação. Salário: R$ 3.762. Taxa de inscrição: R$ 50 e R$ 65.



SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL — STN

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRR. Concurso com 40 vagas para os cargos de econômico - financeira (18), econômico-financeira (contratações) (2), contábil (7), tecnologia da informação (operação e infraestrutura) (5) e tecnologia da informação (transformação digital) (8). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 160.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS — CVM

Inscrições até 6 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRr. Concurso com 40 vagas para os cargos de: mercado de capitais (7), mercado de capitais (6) e contabilidade e auditoria (7). já no cargo de analista são contempladas as especialidades de: mercado de capitais (15), gestão (7), contabilidade pública (1), ciência de dados (7), ti / sistemas e desenvolvimento (5), TI / infraestrutura e segurança (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 145.



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT

Inscrições até 22 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFoZ. Concurso com 50 vagas para os cargos de: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: direito (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: economia (10) e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de transportes e logística, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia de infraestrutura (20). Salário: R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa: R$ 160.



INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA — IBICT

Inscrições até 22 de março divulgado posteriormente pelo site. https://shre.ink/rjwx. Concurso com 35 vagas para os cargos de: tecnologista: biblioteca (9); arquivo (2); museu (1); tecnologia da informação (7); ciência da informação (8) e pesquisador adjunto (4). Salário: de R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa de inscrição: R$ 150.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site:https://shre.ink/rqDv. Concurso com 50 vagas para especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações nas especialidades de: ciências contábeis (3); ciências de dados (15); direito (8); economia (4); engenharia (10); geral (10). Salário: R$ 16.413,35 . Taxa: R$ 130.



MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS — MAST

Inscrições até 29 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rpU5. Concurso com 16 vagas para os cargos de: educação em ciências (2); Tecnologista, na área de museologia (3); Tecnologista, na área de documentação e arquivo (3); educação em ciências (2); pesquisador associado - I, na área de museologia (1); Pesquisador Adjunto - I, na área de história da ciência e tecnologia (4); e Pesquisador, na área de museologia (1). Salário: entre R$ 5.211,48 a R$ 16.134,86. Taxa: R$ 100.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rq8g. Concurso com 60 vagas para mercado de capitais (7), mercado de capitais (6) e contabilidade e auditoria (7). já no cargo de analista são contempladas as especialidades de: mercado de capitais (15), gestão (7), contabilidade pública (1), ciência de dados (7), ti / sistemas e desenvolvimento (5), ti / infraestrutura e segurança (5). Salário: R$20.924,80. Taxa: R$145.



OBSERVATÓRIO NACIONAL

Inscrições até 8 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rbD3. Concurso com 22 vagas para os cargos de: pesquisador doutor (13) e tecnolçogista (9). Salário: R$ 1.290,76 até R$ 6.710,29.. Taxa: de R$ 125 até R$ 150.



CENTRO—OESTE



PREFEITURA DE FORMOSA — GO

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/rpnP. Concurso com 567 vagas para os cargos de: professor de ciências (2); professor de educação física (1); professor de educação infantil e anos iniciais (104); professor de geografia (3); professor de história (12); professor de matemática (4); professor de português/inglês (5); professor intérprete de braille (1); professor intérprete de libras (2); profissional de apoio escolar (60); administrativo escolar (26) e agente de serviços de higiene e alimentação (60); assistente social (16); psicólogo (5); pedagogo (5); profissional de nível superior (4); assistente da equipe de referência (12); cuidador social (24); educador social (16); facilitador da oficina de artes (2); facilitador da oficina de esportes (2); facilitador da oficina de música (2); cozinheiro (8); motorista categoria "b, c e d" (6) e agente operacional de segurança (5); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar geral (5); enfermagem (20); médico (6); médico veterinário (1); odontólogo (2); recepcionista (3); técnico de laboratório (4) e fiscal de vigilância sanitária (1); administrativo (20); agente de manutenção mecânica (6); agente de serviços de obras públicas (6); agente de serviços operacionais (6); arquiteto (1); auxiliar de manutenção mecânica (4); auxiliar de serviços e obras públicas (7); auxiliar de serviços operacionais (40); auxiliar de topografia (1); analista ambiental - biólogo (1); eletricista (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fiscal de tributos municipais (1); guardas (20); motorista (10); operador de máquinas (5); técnico de contabilidade (1); topógrafo (1) e zootecnista (1). Salário: R$ 1.474,73 a R$ 8.289,51. Taxa: R$ 80 até R$ 145.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS — MPGO

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/r8p6. Concurso com 22 vagas para: analista ambiental especialidade: engenharia agronômica (1); analista em edificações especialidade: engenharia civil (4); analista em edificações especialidade: engenharia elétrica (5); analista em edificações especialidade: engenharia mecânica (2); analista em informática (10). Salário: R$ 10.400,77. Taxa de inscrição: R$ 125.



PREFEITURA DE PEIXOTO AZEVEDO — MT

Inscrições até 9 de março pelo site: https://shre.ink/rf0J. Concurso com 119 vagas para os cargos de: advogado 40 horas-zona urbana (1); agente ambiental - zona rural; analista ambiental-zona urbana; assistente técnico administrativo - zona urbana (10); assistente técnico administrativo - zona rural (2); engenheiro florestal-zona urbana; fiscal de obras e postura - zona urbana (2); fiscal de tributos - zona urbana (2); fiscal de tributos - zona rural (1); orientador social 40 horas - zona rural (1); psicólogo 40 horas - zona urbana (1); psicólogo 40 horas - zona rural; técnico desenvolvimento infantil juvenil - zona urbana (1); professor educação infantil - zona urbana (17); professor de i a iv - zona urbana (22); professor de educação física - zona urbana; tae téc. administrativo escolar - zona urbana (2); tae téc. desenvolvimento infantil - zona urbana (7); professor de i a iv (4); professor educação infantil (1); professor de i a iv (2); professor de educação física - zona rural; professor de i a iv (1); tae técnico administrativo escolar (1); professor de i a iv (1); professor de i a iv (3); professor educação infantil (6); tae técnico administrativo escolar (1); tae téc. desenvolvimento infantil (3); tae técnico administrativo escolar (1); professor de educação física - zona rural; as auxiliar de consultório odont. - zona urbana (5); as auxiliar de consultório odont. - zona rural (1); es assistente social 40 horas -zona urbana; ts assistente técnico administrativo (2); es enfermeiro 40 horas - zona urbana (2); es enfermeiro 40 horas - zona rural; es enfermeiro 30 horas - zona urbana ; farmacêutico 40 horas - zona urbana (2); farmacêutico 40 horas - zona rural ; ass fiscal de vigilância sanitária - zona urbana (1); ass fiscal de vigilância sanitária - zona rural ; es fonoaudiólogo 20 horas - zona urbana ; médico clínico geral 40 horas - zona urbana (2); médico clinico geral 40 horas - zona rural (1); médico clinico geral 20 horas - zona urbana ; es odontólogo 40 horas - zona urbana (5); es odontólogo 40 horas - zona rural (1); es psicólogo 20 horas - zona urbana ; es psicólogo 40 horas - zona urbana (1); es psicólogo 40 horas - zona rural ; ts técnico de enfermagem - zona rural (3). Salário: R$ 1.320 até R$ 7.170,01. Taxa: R$ 90 até R$120.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS - GO

Inscrições até 3 de março pelo site: https://shre.ink/rdlp. Concurso com até 352 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (47); merendeira (36); motorista (9); auxiliar de cuidador social (38); agente de apoio educacional (127); auxiliar administrativo (10); cuidador social (14); assistente social (1); profissional do magistério de biologia (1); profissional do magistério de educação infantil e anos iniciais (65); profissional do magistério de geografia (1); profissional do magistério de história (1); profissional do magistério de português/inglês (1); e profissional do magistério de matemática (1). Salário: R$ 986,00 a R$ 2.303,98. Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130.



CÂMARA DE RONDONÓPOLIS - MT

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/riuz. Concurso com 64 vagas para procurador jurídico (1); analista do legislativo - processo legislativo e administrativo (32); analista do legislativo - contabilidade e finanças (2); analista do legislativo - biblioteconomia (1); analista do legislativo - redação e revisão legislativa (3) e agente administrativo (25). . Salário: R$ 3.433,03 a R$ 9.544,38. Taxa: R$ 95 a R$140.



CÂMARA DE MUNDO NOVO — MS

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqg9. Concurso com cinco vagas para auxiliar de serviços gerais (1); agente administrativo (1); contador (1); controlador interno (1); procurador jurídico (1). Salário: R$2.100 a R$5.500. Taxa: R$80 a R$150.



PREFEITURA DE SÃO SIMÃO — GO

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rfQq. Concurso com duas vagas para o cargo de procurador jurídico. Salário: R$ 7.380. Taxa de inscrição: R$ 75.



PREFEITURA DE CRISTALINA — GO

Inscrições de 1º até 31 de março pelo site: https://shre.ink/rfQH. Concurso com 266 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais - escolar (67); merendeiro escolar (25); vigia escolar; assistente de educação (23); assistente social escolar (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista escolar (3); professor pedagogo ii (140); psicólogo escolar (2) e terapeuta ocupacional escolar (2). Salário: de R$ 1.215 até R$ 4.312,59. Taxa de inscrição: R$ 50 até R$ 95.



PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA — GO

Inscrições até 17 de março pelo site: https://shre.ink/rt6T. Concurso com 16 vagas para coveiro (1); encanador (1); pedreiro (1); vigilante (3); monitor (1); assistente social - cras (1); assistente social - creas (1); assistente social - educacional (1); fonoaudiólogo - educacional (1); nutricionista - educacional (1); odontólogo (1); psicólogo - cras (1); psicólogo - creas (1) e psicólogo - educacional (1). . Salário: R$1.412 a R$6.021,37. Taxa: R$70 a R$120



PREFEITURA DE NOVA GUARITA - MT

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/reKd. Concurso com 25 vagas para nível alfabetizado ou fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais (3); borracheiro (1); mecânico; merendeira (1); operador de máquinas; operador de máquinas pesadas (1); operador de trator de pneus; pedreiro (1); vigia (2); nível fundamental completo: analista de compras; motorista de ambulância; motorista i - veículo grande (2); motorista ii - veículo pequeno (1); recepcionista; auxiliar de serviços gerais (1); encanador; nível médio/técnico: assistente administrativo; auxiliar de consultório dentário; fiscal de tributos; monitor de creche (1); técnico em enfermagem; assistente administrativo; nível superior: assistente social (1); contador; enfermeiro; farmacêutico; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico; nutricionista (1); odontólogo (1); orientador social (1); professor iii - pedagogia (1); psicólogo (3); engenheiro sanitarista (1). Salário: R$1.666,78 a R$17.000. Taxa: R$40 a R$120

CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4ª REGIÃO (CRT - 4)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rdHR. Concurso com 42 vagas para auxiliar administrativo (23); agente de fiscalização (16); analista jurídico (1); design gráfico (2). Salário: R$ 2.090 a R$ 4.510. Taxa de inscrições: R$ 70 a R$ 90.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA BAHIA (CREMEB — BA)

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rvFQ. Concurso com doze vagas para os cargos de: médico fiscal feira de santana (1); médico fiscal itabuna (1); técnico de atividade de suporte salvador (9); técnico de atividade de suporte guanambi (1); médico fiscal salvador; médico fiscal barreiras; médico fiscal brumado; médico fiscal eunápolis; médico fiscal guanambi; médico fiscal irecê; médico fiscal juazeiro; médico fiscal paulo afonso; médico fiscal vitória da conquista; técnico de atividade de suporte barreiras; técnico de atividade de suporte brumado; técnico de atividade de suporte eunápolis; técnico de atividade de suporte feira de santana; técnico de atividade de suporte irecê; técnico de atividade de suporte itabuna; técnico de atividade de suporte juazeiro; técnico de atividade de suporte paulo afonso; técnico de atividade de suporte vitória da conquista. Salário: de R$ 3.165,39 até R$ 7.238,64. Taxa: R$ 65 até R$ 95.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO (CRO-MT)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rqxi. O Concurso oferece 7 vagas para assistente administrativo - fiscal (3); assistente administrativo - geral (4); assistente administrativo - ti; analista administrativo - financeiro; analista administrativo - compras e licitação; copeira. Salário: R$1.649,33 a R$3.793,67. Taxa: R$60 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 19ª REGIÃO — CREF

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rf6C. Concurso com quatro vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); agente de orientação e fiscalização (1); assistente administrativo (1) e agente de orientação e fiscalização (1). Salário: R$ 2.234,39 a R$ 5.383,33. Taxa: R$ 60 a R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA (CRO — TO)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rfPw. Concurso com sete vagas para os cargos de: assistente administrativo - fiscal (3); assistente administrativo - geral (4); assistente administrativo - ti; analista administrativo - financeiro; analista administrativo - compras e licitação; copeira. Salário: de R$ 1.649,33 a R$ 3.793,67. Taxa: R$ 60 até R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (CREFITO 8 — PR)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rfPc. Concurso com seis vagas para os cargos de: assistente administrativo (4); técnico de suporte de ti; analista de sistemas; assistente de comunicação; fiscal fisioterapeuta (1); fiscal fisioterapeuta; fiscal fisioterapeuta ocupacional (1); procurador jurídico. Salário: de R$ 2.313,18 até R$ 13.558,64. Taxa: R$ 75 até R$ 85.

LOCAIS - ESTADUAIS



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rf67. Concurso com 410 vagas para o cargo de analista bancário 1. Salário: R$ 3.788,16. Taxa de inscrição: R$ 65.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - RS

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rgNk. Concurso oferece 51 vagas para agente de polícia legislativa (6); analista legislativo - administrador (3); analista legislativo - arquiteto (1); analista legislativo - contador (2); analista legislativo - consultor (10); analista legislativo - engenheiro civil (1); analista legislativo - engenheiro elétrico (1); analista legislativo - engenheiro mecânico (1); procurador (1); técnico legislativo (25). Salário: R$7.533,94 a R$32.993,14. Taxa: R$160 a R$340.



PREFEITURA DE TERESINA — PI

Inscrições de 29 de fevereiro até 14 de março pelo site: https://shre.ink/rsii. Concurso com 105 vagas para os cargos de pedagogo (80); psicopedagogo (25). Salário: R$ 4.696,64, além de Gratificação de Incentivo Operacional (GIO) no valor de R$ 996,77. Taxa de inscrição: R$ 140.



PREFEITURA DE PALMAS — TO

Inscrições até 1º de março pelo site: https://shre.ink/rsXR . Concurso com 927 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (128); agente de combates as endemias (124); agente de vigilância sanitária (3); assistente de serviços em saúde (142); técnico em saúde - auxiliar de consultório dentário (29); técnico em saúde - protético dentário (3); técnico em enfermagem (119); técnico em laboratório de análises clínicas (4); assistente social (14); biólogo (7); biomédico (3); educador físico (4); enfermeiro (86); farmacêutico/bioquímico (23); fisioterapeuta (25); fonoaudiólogo (11); inspetor sanitário - biologia (1); inspetor sanitário - biomedicina (1); inspetor sanitário - enfermagem (1); inspetor sanitário - farmácia (1); inspetor sanitário - fisioterapia (1); inspetor sanitário - fonoaudiologia (1); inspetor sanitário - medicina (1); inspetor sanitário - medicina veterinária (1); inspetor sanitário - nutrição (2); inspetor sanitário - odontologia (1); inspetor sanitário - engenharia de alimentos (1); médico (51); médico angiologista (2); médico cardiologista (3); médico citologista/citotécnico (2); médico dermatologista (4); médico endocrinologista (3); médico endocrinologista pediatra (2); médico geriatra (1); médico ginecologista (5); médico hepatologista (1); médico infectologista (2); médico nefrologista (2); médico neurologista (4); médico neuropediatra (2); médico ortopedista (1); médico patologista (1); médico pediatra (4); médico pneumo pediatra (2); médico pneumologista (3); médico psiquiatra (12); médico reumatologista (2); médico ultrassonografista (2); médico veterinário (4); nutricionista (14); odontólogo (24); psicólogo (33) e terapeuta ocupacional (4). Salário: de R$ 1.711,09 a R$ 4.710,28. Taxa de inscrição: entre R$ 140 até R$ 190.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AC

Inscrições até 1º de março pelo site: https://shre.ink/rsvZ. Concurso com 1.551 vagas, sendo 91 para os cargos de: administrador (1), analista de sistemas (15), analista de banco de dados (2), analista de ciência de dados (2), analista de infraestrutura de ti (2), analista de redes de computadores (1), analista de monitoramento de ti (2), analista de negócios de ti (1), analista de projetos de ti (1), analista de segurança da informação (2), analista de suporte (2), web designer, arquiteto (1), arquivista (1), comunicação social, contador (1), direito (área administrativa) (2), economista (1), educador físico, enfermeiro (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico, estatístico (1), fisioterapeuta (1), médico (1), odontólogo, pedagogo (1), psicólogo (1), serviço social (1), direito (área judiciária) (25), oficial de justiça (3) e técnico judiciário (16). Salário: de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 120.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE — PE

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rdln. Concurso com 340 vagas para os cargos de: auxiliar de desenvolvimento infantil (300) e nutricionista escolar (40). Salário: entre R$ 2.137,80 a R$ 4.596,27. Taxa de inscrição: R$ 75.



POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ - PR

Inscrições até 5 de março pelo site: https://shre.ink/rgVo. Concurso com 30 vagas para perito oficial criminal. Salário: R$14.761,55 e R$21.087,93. Taxa: R$240.



SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - PR

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rgVl. Concurso com 253 vagas para agente profissional - administrador (45); agente profissional - analista de procuradoria (2); agente profissional - assistente social (17); agente profissional - bibliotecário (2); agente profissional - comunicador social (8); agente profissional - contador (18); agente profissional - desenhista industrial gráfico (1); agente profissional - economista (10); agente profissional - engenheiro ambiental (1); agente profissional - engenheiro cartógrafo (1); agente profissional - engenheiro civil (1); agente profissional - engenheiro de pesca (1); agente profissional - engenheiro de segurança do trabalho (2); agente profissional - engenheiro eletricista (1); agente profissional - engenheiro mecânico (2); agente profissional - estatístico (5); agente profissional - médico (3); agente profissional - nutricionista (2); agente profissional - pedagogo (1); agente profissional - profissional de tecnologia da informação (1); agente profissional - psicólogo (3); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente profissional - assistente social (16); agente profissional - contador (13); agente profissional - engenheiro civil (2); agente profissional - psicólogo (6); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente profissional - assistente social (15); agente profissional - contador (11); agente profissional - economista (1); agente profissional - engenheiro civil (4); agente profissional - psicólogo (5); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente de execução - fiscal metrológico (4); agente de execução - técnico de enfermagem (15); agente de execução - técnico de laboratório (1); agente de execução - técnico de segurança do trabalho (1); agente de execução - fiscal de meio ambiente (2); agente de execução - técnico de enfermagem (9); agente de execução - técnico de laboratório (5); agente de execução - técnico de manejo e meio ambiente (9); agente de execução - técnico de segurança do trabalho (4). Salário: R$4.231,60 a R$7.616,88. Taxa: R$90 a R$130.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/r8dW. Concurso com 169 vagas para médico - cirurgia de mão (1); médico - pediatria (3); médico radiologista (1); médico - psiquiatria (3); médico - clínica médica (6); médico- medicina do trabalho (1); médico- clínico (generalista) (8); psicólogo (11); dentista - prótese dentária (1); dentista - implantodontia (1); dentista - odontopediatria (2); dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial (dtm) (1); dentista - cirurgia dentista (15); enfermeiro (4); farmacêutico - hospitalar (1); farmacêutico - bioquímico (1; armeiro (12); auxiliar de comunicações - telecomunicações (12); auxiliar de comunicações - tecnologia da informação (5); auxiliar de motomecanização (13); auxiliar de saúde - técnico de enfermagem (26); auxiliar de saúde - técnico em patologia clínica (4); auxiliar de saúde - técnico em farmácia (2); auxiliar de saúde - técnico em radiologia (2); auxiliar de saúde - técnico em saúde bucal (13); auxiliar de saúde- técnico em prótese dentária (5); técnico em enfermagem (10); técnico em saúde bucal (5). Salário: R$4.360,83 a R$11.037,14. Sem taxa de inscrição.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/r8dl. Concurso com 50 vagas para cadete bm do 1º ano do curso de formação de oficiais. Salário: R$4.227,16. Taxa: R$64,99.



CÂMARA DE BELO HORIZONTE — MG

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/rWr1. Concurso com 91 vagas para os cargos de: administrado (1); analista de controle interno (6); analista de tecnologia da informação - área de desenvolvimento de sistema (6); analista de tecnologia da informação - área de infraestrutura de sistema (2); arquiteto (1); assistente social (1); contador (1); consultor legislativo - área de saúde pública; consultor legislativo - área de administração e finanças (1); coordenador do processo legislativo; enfermeiro do trabalho (1); engenheiro civil (1); jornalista (6); procurador (2); publicitário (2); redator (1); técnico legislativo ii (59). Salário: de R$ 4.759,37 até R$ 11.727,44. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 75.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA — RJ

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/rW8o. Concurso com 92 vagas para os cargos de: assistente de aluno (6); assistente em administração (43); técnico de laboratório - área (6); técnico de tecnologia da informação (11); administrador (6); arquiteto/urbanista (1); bibliotecário/documentalista (1); contador (1); engenheiro eletricista (1); nutricionista - habilitação (1); pedagogo - área (2); psicólogo - área (1); técnico em assuntos educacionais (9); tecnólogo - formação (3). Salário: entre R$ 2.120,13 e R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.



LOCAIS — MUNICIPAIS



PREFEITURA DE VERÍSSIMO — MG

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/rxKQ. Concurso com 115 vagas para os cargos de: agente comunitário atenção básica (4); agente controle de endemias ace (2); assistente administrativo (4); assistente social (2); atendente de farmácia (2); auxiliar administrativo (4); auxiliar de manutenção de veículos (1); auxiliar de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais - asg/servente escolar - se/ merendeira escolar - me (5); auxiliar de serviços urbanos e rurais (10); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista atenção básica (1); coveiro (2); cuidadora infantil (6); enfermeiro (4); enfermeiro da atenção básica (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (2); jardineiro (2); mecânico (1); médico atenção básica (1); motorista d/e (5); nutricionista (2); operador de máquinas d/e (5); pedreiro (2); procurador (1); professor de educação básica i e ii - peb i e peb ii (8); professor de educação básica i e ii - peb i e peb ii - educação física (2); professor de educação básica i e ii - peb i e peb ii - inglês (1); professor de educação infantil - pei (8); psicólogo (3); técnico em enfermagem (6) e técnico em saúde bucal (2). Salário: R$ 1.377,38 a R$ 13.722. Taxa: entre R$ 80 até R$ 200.



PREFEITURA DE UIRAMUTÃ - RR

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r3Ll. Concurso com 557 vagas para cargos de provimento efetivo grupo administrativo: agrônomo (1); almoxarife (2); assistente social (2); assistente administrativo (12); auxiliar de serviços diversos (10); auxiliar de serviços de portaria (5); biólogo (1); condutor de máquinas e veículos de médio porte - 34 até 65cv (3); condutor de máquinas e veículos de grande porte - 65-110cv (3); condutor de máquinas e veículos de pequeno porte (5); engenheiro ambiental (1); fiscal ambiental (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços e tributos (1); motorista - secretarias (5); psicólogo (2); operador de máquinas pesadas de grande porte (2); operador de máquinas pesadas de médio porte (2); técnico em agropecuária (1); técnico em informática e sistemas (1); técnico ambiental (1) e veterinário (1); cargos de provimento efetivo grupo magistério - educação infantil, ensino fundamental i e ii e apoio ao magistério: professor de educação infantil (100); professor de ensino fundamental i (35); professor de ensino fundamental ii (35); professor língua materna - macuxi (21); professor língua materna - ingaricó (7); professor língua materna - patamona (2); orientador pedagógico (3); auxiliar educacional (7); assistente de aluno (15); auxiliar de serviços de alimentação (15); auxiliar de serviços diversos (105); auxiliar de serviços de portaria (50); cuidador de aluno (12); condutor de embarcação (10); secretário escolar (10) e motorista da secretaria de educação (5); cargos de provimento efetivo grupo saúde: almoxarife (1); assistente administrativo (5); assistente social/nasf (1); atendente de farmácia (4); auxiliar de serviços diversos (10); auxiliar de serviços de portaria e de vigilância (6); bioquímico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); médico clínico geral (1); motorista/secretaria de saúde (5); recepcionista (4); técnico em enfermagem (4); técnico em informática e sistemas (6); técnico em laboratório (2); técnico em laboratório - microscopista (4) e técnico em saúde bucal (3). Salário: R$ 1.320 e R$ 8.000. Taxa: R$ 128



PREFEITURA DE IBIRAPUÃ - BA

Inscrições 21 de fevereiro até pelo site: https://shre.ink/rgUC. Concurso com 189 vagas para auxiliar de serviços gerais (45); operador de máquina - trator agrícola (1); agente comunitário de saúde (1); auxiliar administrativo (10); monitor escolar (20); motorista i - sede (6); motorista ii - sede (5); motorista ii - juazeiro (2); motorista ii - vila portela (2); secretário escolar (2); técnico em enfermagem (10); técnico em enfermagem - psf (4); técnico em saúde bucal (1); visitador social (4); dentista (4); educador físico (2); enfermeiro (4); farmacêutico (2); professor pi - juazeiro (7); professor pi - sede (12); professor pi - vila portela (28); professor pii - ciências - juazeiro (1); professor pii - educação física - sede (2); professor pii - geografia - juazeiro (1); professor pii - geografia - vila portela (1); professor pii - história (1); professor pii - inglês - juazeiro (1); professor pii inglês - sede (2); professor pii - matemática - sede (2); professor pii - português - sede (3); professor pii - português - vila portela (1) e psicólogo (2). Salário: R$1.412 a R$3.000. Taxa: R$70 a R$150.



PREFEITURA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rgUs. Concurso com 90 vagas para assistente social (2); psicólogo (2); professor de educação infantil/creche nível i (4); professor nível i (4); professor de educação especial/inclusiva nível ii (1); professor de música nível i (1); professor de matemática nível ii (2); professor de história nível ii (1); professor de língua portuguesa nível ii (1); professor de ciências nível ii (1); auxiliar operacional de serviços diversos (30); eletricista (2); mecânico (2); motorista c (12); vigia (25). Salário: R$1.350 a R$6.188,77. Taxa: R$65.10 a R$91.



PREFEITURA DE PARNAÍBA — PI

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rgnF. Concurso com 136 vagas para professor classe a - polivalência anos iniciais (102); professor classe a - artes (3); professor classe a - ciências (3); professor classe a - educação física (5); professor classe a - ensino religioso (3); professor classe a - geografia (3); professor classe a - história (3); professor classe a - inglês (3); professor classe a - libras (5); professor classe a - matemática (3); professor classe a - português (3). Salário: R$4.420,55. Taxa: R$130.



PREFEITURA DE CAETITÉ — BA

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rgnl. Concurso com 57 vagas para agente comunitário de saúde (57). Salário: R$2.824. Taxa: R$75.



PREFEITURA DE BELTERRA — PA

Inscrições até 29 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rgcq. Concurso com 172 vagas para engenheiro civil (2); engenheiro agrônomo (2); engenheiro sanitarista (2); engenheiro florestal (1); analista de controle interno (1); fiscal de tributos (1); assistente social (1); psicólogo (1); pedagogo (1); técnico agropecuário (1); técnico em geoprocessamento (1); fiscal ambiental (2); agente de trânsito (5); técnico em edificação (1); técnico eletricista (1); agente administrativo (7); auxiliar administrativo (10); motorista "ab" (3); motorista "d" (6); agente de segurança patrimonial (6); soldador (1); mecânico (2); operador de máquinas pesadas (8); serviços gerais (12); agente de limpeza pública (8); auxiliar de obras e instalações (4); operador de roçadeira manual (3); operador de moto serra (1); orientador social (2); enfermeiro - polo sede (2); enfermeiro - polo piquiatuba (1); técnico em enfermagem - polo sede (4); técnico em enfermagem - polo piquiatuba (1); técnico de enfermagem - polo aramanaí (1); técnico de enfermagem - polo são jorge (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (1); agente de vigilância sanitária (1); técnico pedagógico - polo nazar (1); secretário escolar (6); motorista d (6); auxiliar de secretaria (5); agente de segurança (12); merendeiro escolar (19); apoio operacional (14). Salário: R$1.320. Taxa: R$30 a R$41.



PREFEITURA DE GUARAPUAVA - PR

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rg08. O Concurso oferece 198 vagas para motorista de ambulância (1); motorista de veículos leves (1); motorista de veículo pesado (1); agente de apoio escolar; instrutor de libras; intérprete de libras; técnico de enfermagem (81); técnico em radiologia; bibliotecário; engenheiro de segurança do trabalho (1); educador infantil (88); médico do trabalho (1); médico de pronto atendimento (5); médico generalista de esf (17); professor pedagogo (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.627,72 a R$15.092,76. Taxa: R$50 a R$100.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES — SP

Inscrições de 26 de fevereiro até 27 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rs7D. Concurso com 15 vagas para os cargos de: pedreiro (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1); operador de máquinas (1); operador de redes de água e esgoto (1); assistente técnico de engenharia (1); auxiliar de apoio administrativo (1); desenhista (1); mecânico eletricista de manutenção (1); operador de bombas (1); técnico de controle e automação (1); técnico de operação de sistemas de tratamento (1); técnico em saneamento (1); contador (1); engenheiro mecânico (1); ajudante de serviços de saneamento; analista de sistemas; técnico agrimensor; técnico eletrotécnico; técnico em segurança do trabalho; técnico químico; arquiteto; jornalista. Salário: de R$ 2.073,82 até R$ 9.619,76. Taxa: de R$ 59 até R$ 89.



PREFEITURA DE IMACULADA — PB

Inscrições de 26 até 28 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rsjV. Concurso com 40 vagas para o cargo de cuidador educacional. Salário: R$ 1.412. Taxa: entre R$ 30.



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO — SP

Inscrições até 26 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rBOZ. Concurso com 87 vagas para os cargos de: Motorista (1); recepcionista (2); office boy (1); agente comunitário de saúde (16); auxiliar administrativo (2); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de saúde bucal (1); técnico em enfermagem (2); técnico em farmácia (1); técnico em laboratório (1); técnico em prótese dentária (1); assistente social (1); cirurgião dentista - bucomaxilofacial (1); cirurgião dentista - endodontista (1); cirurgião dentista - odontopediatra (1); cirurgião dentista - pacientes com necessidades especiais (1); cirurgião dentista - periodontista (1); cirurgião dentista - protesista (1); controlador interno (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (3); médico anestesista (1); médico cardiologista (2); médico cirurgião geral (1); médico dermatologista (2); médico endocrinologista (2); médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (2); médico infectologista (2); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neurologista infantil (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (4); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (4); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico vascular (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (2). Salário: entre R$ 1.821,12 até R$ 13.469,43. Taxa: de R$ 55 até R$ 87.



PREFEITURA DE WENCESLAU BRAZ - PR

Inscrições até 29 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rD5q. Concurso com 51 vagas para advogado (1); assistente social (1); bibliotecário (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médio (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (1); psicólogo i (1); psicólogo ii (1); agente administrativo (18); agente de combate à endemias (3); auxiliar de consultório dentário (1); fiscal de obras, construção e posturas (1); fiscal de tributos (1); técnico em agropecuária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em raio x (1); eletricista (1); eletricista de autos/máquinas pesadas (1); funileiro/pintor (1); mecânico de autos/máquinas pesadas (1); coveiro (1). Salário: R$1.414,76 a R$17.155,90. Taxa: R$60 a R$120.



PREFEITURA DE JAGUARETAMA — CE

Inscrições até 29 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rsX2. Concurso com 105 vagas para os cargos de: advogado (1); analista de tributos (1); analista ambiental (1); agente administrativo (4); agente de saúde pública (1); assistente de controle interno (1); assistente social (3); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de serviços gerais (19); biblioteconomista (1); cirurgião dentista (1); profissional de educação física (2); enfermeiro psf (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); eletricista de manutenção de iluminação pública (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (2); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gari (5); inseminador (2); médico plantonista (1); médico veterinário (1); motorista i (2); motorista ii (5); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (2); psicólogo (2); psicopedagogo (1); professor de educação básica - área específica em pedagogia (8); professor de educação básica - área específica em matemática (1); professor de educação básica - área específica em português (1); professor de educação básica - área específica em ciências (1); secretária escolar (2); técnico de controle interno (1); técnico em enfermagem esf (2); técnico em radiologia (1); téc. de manutenção em informática (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1); e vigia (9); agente municipal de trânsito (2) e guarda civil municipal (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500. Taxa: R$ 65 até R$ 149.



PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA — RO

Inscrições de 26 de fevereiro até 1º de março por meio do endereço eletrônico semsauseletivo.2024@gmail.com . Concurso com 16 vagas para os cargos de: médico clínico geral (4), fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); técnico em atendimento de farmácia (1); técnico de enfermagem (4) e agente comunitário de saúde (5). Salário: de R$ 1.000 até R$ 3.750. Sem taxa de inscrição.



CÂMARA DE AMERICANA — SP

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rBbE. Concurso com treze vagas para os cargos: auxiliar de manutenção (1); motorista; assistente técnico audiovisual (1); encarregado de patrimônio e manutenção; oficial legislativo (4); oficial de informática (1); técnico de vídeo e áudio - tv câmara (1); analista de comunicação (1); contador; controlador interno (1); historiador (1); e procurador jurídico (2). Salário: entre R$ 2.015,56 a R$ 9.054,30; acrescido de benefícios como Plano de carreira, Plano de assistência médica, vale transporte, vale-alimentação no valor de R$ 865,00 e vale-refeição no valor de R$ 52,74. Taxa: de R$ 47 até R$ 86.



PREFEITURA DE GUARAPUAVA - PR

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rg08. Concurso com 198 vagas para motorista de ambulância (1); motorista de veículos leves (1); motorista de veículo pesado (1); agente de apoio escolar; instrutor de libras; intérprete de libras; técnico de enfermagem (81); técnico em radiologia; bibliotecário; engenheiro de segurança do trabalho (1); educador infantil (88); médico do trabalho (1); médico de pronto atendimento (5); médico generalista de esf (17); professor pedagogo (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.627,72 a R$15.092,76. Taxa: R$50 a R$100.



PREFEITURA DE BOCA DO ACRE — AM

Inscrições até 1º de março presencialmente na sede da Prefeitura, que está localizada na Rua Coronel Assunção Neto, s/nº, Platô do Piquiá. Concurso com 87 vagas para os cargos de: Gari Coletor (25); Gari Roçador (22) e Gari Serviços Gerais (40). Salário: R$ 1.412. Sem taxa de inscrição.



CÂMARA DE BIRIGUI — SP

Inscrições até 1º de março pelo site: https://shre.ink/rWbE. Concurso com nove vagas para os cargos de: oficial de transportes I (1); vigia (2); agente técnico em informática (1); advogado II (1); agente técnico legislativo (3); e assessor de imprensa (1). Salário: de R$ 3.574,04 até R$ 17.644.33. Taxa de inscrição: de R$ 20 até R$ 30.



PREFEITURA DE GARANHUNS — PE

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/rsi0. Concurso com 286 vagas para os cargos de: auditor fiscal da receita municipal (8); contador (2); procurador municipal (5); professor brailista - atuação em escola de tempo regular e integral (5); professor de referência - exclusivamente para atuação nos anos iniciais e em escola de tempo integral (77); professor especialista em ciências - atuação em escola de tempo integral (9); professor especialista em educação física - atuação em escola de tempo integral (11); professor especialista em geografia - atuação em escola de tempo integral (4); professor especialista em história - atuação em escola de tempo integral (8); professor especialista em língua inglesa - atuação em escola de tempo integral (5); professor especialista em língua portuguesa - atuação em escola de tempo integral (17); professor especialista em matemática - atuação em escola de tempo integral (8); professor i de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental - atuação em escola de tempo regular (77); professor ii de ciências - atuação em escola de tempo regular (4); professor ii de educação física - atuação em escola de tempo regular (5); professor ii de geografia - atuação em escola de tempo regular (4); professor ii de história - atuação em escola de tempo regular (1); professor ii de língua inglesa - atuação em escola de tempo regular (1); professor ii de língua portuguesa - atuação em escola de tempo regular (2); professor ii de matemática - atuação em escola de tempo regular (6); professor intérprete de libras - atuação em escola de tempo regular e integral (18) e guarda municipal feminino (9). Salário: de R$ 1.721,35 a R$ 7.000, ou de R$ 19,35 a R$ 20,31 por hora-aula trabalhada. Taxa: de R$ 100 até R$ 120.



PREFEITURA DE PATO BRANCO — PR

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rshs. Concurso com 95 vagas para os cargos de: marceneiro (4); merendeira (10); monitor de ônibus (5); operador de máquinas categoria i (2) e operador de máquinas categoria ii (2); agente de apoio: agente de trânsito (1); agente social (2); cuidador social (1); eletricista pleno (2); motorista i (1); motorista ii (1); assistente em gestão nas áreas de assistente administrativo (20); assistente de informática (1); fiscal de tributos (5); fiscal do consumidor (2); técnico em edificações (3); técnico em segurança do trabalho (2); auxiliar de farmácia (5); auxiliar de laboratório; auxiliar de saneamento; auxiliar de saúde bucal; técnico de enfermagem (5) e técnico de rx (4); administrador (1); arquiteto (1); assistente em tecnologia da informação; assistente social (5); biomédico; contador; educador físico; educador social (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil (1); farmacêutico de farmácia; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico - ginecologia e obstetrícia (1); médico plantonista - semanal; médico plantonista - final de semana; médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo; procurador jurídico; psicólogo (2) e terapeuta ocupacional. Salário: de R$ 1.508,21 até R$ 11.920,85. Taxa: R$ 75 até R$ 130.



PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS — RJ

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rs3b. Concurso com 70 vagas para os cargos de: agente de inclusão digital (5); interprete de libras - continente (1); secretário escolar - continente (3); secretário escolar - ilha (2); arquiteto (3); assistente social (5); biblioteconomista (1); docente ii nas disciplinas de - ciências - continente (3); ciências - ilha (1); educação física - continente (1); educação física - ilha (1); espanhol - continente (3); espanhol - ilha (1); geografia - continente (4); geografia - ilha (1); história - continente (1); história - ilha (1); inglês - continente (1); inglês - ilha (1); inglês - ilha (1); matemática - continente (4); matemática - ilha (1); português - continente (4); português - ilha (1); engenheiro civil (3); fonoaudiólogo (1); nutricionista (4); pedagogo - continente (7); pedagogo - ilha (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 3.023,05 até R$ 8.683,74. Taxa: entre R$ 78 até R$ 113.



PREFEITURA DE DORES DO RIO PRETO — ES

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rsjT. Concurso com 114 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (3); biólogo (1); contador (1); educador físico (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (3); nutricionista (1); psicólogo (4); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (3); fiscal de obras e postura (1); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (5); técnico em informática (1); técnico em saúde bucal (3); agente de atendimento ao público (5); agente de serviços educacionais (2); auxiliar administrativo (2); escriturário (3); monitor de transporte escolar (2); auxiliar de serviços de limpeza e conservação (35); braçal (10); eletricista de baixa e alta tensão (1); inseminador de animais (1); jardineiro (1); motorista profissional (10); operador de máquinas (5); pedreiro (2); zelador de cemitério (1). Salário: de R$ 1.054,72 até R$ 3.977,83. Taxa: entre R$ 72 até R$ 107.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO C MARA — RN

Inscrições até 8 de março pelo site: https://shre.ink/rWDJ . Concurso com dez vagas para os cargos de: analista administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (2); copeiro (2); guarda legislativo municipal (2); motorista (1) e recepcionista (2). Salário: de R$ 1.500 até R$ 2.500. Taxa: entre R$ 85 até R$ 120.



PREFEITURA DE ICATU — MA

Inscrições até 9 de março pelo site: https://shre.ink/rsZy. Concurso com 121 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (35); vigia (25); motorista (3); bombeiro civil (2); agente administrativo (14); agente de trânsito (8); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (6); técnico de contabilidade (1); técnico de farmácia (1); técnico em radiologia (1); digitador (4); eletricista (2); professor de educação infantil (3); professor de ensino fundamental - 1º ao 5º ano (3); professor de ensino fundamental - 6º ao 9º ano nas áreas de - língua portuguesa (1); matemática (1); inglês (2); educação física (1); assessor jurídico (1); médico psf (2); dentista (1); enfermeiro psf - sede (1); engenheiro civil (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: R$ 70 até R$ 105.



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL — RS

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/rsKR. Concurso com 27 vagas para os cargos de: administrador; auxiliar de infraestrutura (10); bibliotecário; biólogo; engenheiro florestal; médico cirurgião plástico (1); médico endocrinologista e metabologista (1); médico gastroenterologista (1); médico neurologista (1); médico neurologista pediatra (1); médico pediatra (4); médico psiquiatra (2); médico psiquiatra da infância e adolescência (1); médico reumatologista (1); motorista (4); odontólogo estomatologista; e odontólogo radiologista. Salário: R$ 2.290,15 a R$ 10.305,72, acrescido de R$ 814,88 correspondente ao auxílio-alimentação. Taxa: entre R$ 60 até R$ 130.



PREFEITURA DE JURIPIRANGA — PB

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/rsZT. Concurso com 58 vagas para os cargos de: Agente de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços (6); motorista - categoria D (4); agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (3); agente administrativo (5); técnico em enfermagem (5); enfermeiro (5); fisioterapeuta (2); médico clínico geral (2); odontólogo (2); professor ensino fundamental anos iniciais (10); professor ensino fundamental anos finais - português (2); professor ensino fundamental anos finais -educação física (1); professor ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1); professor ensino fundamental anos finais - matemática (2); professor ensino fundamental anos finais - ciências (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.



PREFEITURA DE CAETITÉ — BA

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/rsXA. Concurso com 153 vagas para os cargos de: agente arrecadador (5); apontador (2); auxiliar administrativo (39); auxiliar de secretaria (8); digitador (5); fiscal de obras (3); fiscal de tributos (3); fiscal sanitário (3); inspetor sanitário (1); recepcionista (9); técnico em contabilidade (2); técnico em informática (3); técnico em laboratório (4); operador de máquinas pesadas (4); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (3); cozinheira (8); gari (10); lavadeira (1); merendeira (15); porteiro (15). Salário: de R$ 1.511,60 a R$ 2.413,42. Taxa: de R$ 52 até R$ 75.



PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI — PA

Inscrições até 29 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rsCu. Concurso com 320 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (80); agente administrativo (13); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); office boy (1); operador de máquinas pesadas (1); piloto de embarcação (1); zelador (17); assistente administrativo (28); assistente da procuradoria (2); cuidador social (2); orientador social (4); agente de fiscalização ambiental (2); técnico em agrimensura; técnico de enfermagem (9); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); técnico em saneamento (1); técnico ambiental (1); técnico de estatística (1); advogado cras/creas/suas (1); arquiteto (1); assistente social (5); bibliotecário (1); biólogo (1); enfermeiro (7) engenheiro ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de pesca (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); historiador (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (3); médico clínico geral (9); médico pediatra (3); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista/traumatologista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico fisiatra (1); médico do trabalho (1); nutricionista (2); odontólogo (1); psicólogo (4); fisioterapeuta (2); terapeuta ocupacional (2); fonoaudiólogo (1); psicopedagogo (1); médico veterinário (1); pedagogo social (1); procurador municipal (4); tecnólogo de alimentos (1); tradutor e intérprete de libras (1); turismólogo (1); professor de educação básica ii - categoria a1: pedagogia (46); língua portuguesa (1); matemática (1); história (1); ciências naturais (1); educação física (3); língua inglesa (5); professor de atendimento educacional especializado - aee (7); professor de educação básica ii - categoria a2 - coordenador pedagógico (10). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.420,55. Taxa: R$ 70 a R$ 100.



PREFEITURA DE CAÇADOR — SC

Inscrições até 15 de março pelo site: https://shre.ink/rsKo. Concurso com 341 vagas para os cargos de: advogado do creas (1); assistente social (9); auditor de controle interno; contador (1); enfermeiro (14); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro sanitarista (2); farmacêutico (3); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jornalista (1); médico (13); médico do trabalho (1); médico plantonista (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (6); procurador municipal (1); professor de dança (14); professor de educação física; psicólogo (10); agente de defesa civil (1); assistente administrativo (20); auxiliar de enfermagem (20); auxiliar de farmácia (1); auxiliar em saúde bucal (3); educador social (3); eletricista (1); fiscal do procon (1); instrutor de dança (1); monitor instrumental (1); técnico em agrimensura (1); técnico em enfermagem (6); técnico em segurança do trabalho; técnico em vigilância em saúde (1); técnico tributário (1); telefonista (1); tesoureiro (1); topógrafo (1); agente de serviços e obras especiais (1); motorista (15); pedreiro (3); auxiliar de serviços e obras especiais (6); auxiliar de serviços gerais (10); operador de máquinas (7); arquiteto; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista; auxiliar de biblioteca; especialista em assuntos educacionais (12); professor de sala de recursos multifuncionais - aee; professor educação infantil (5); professor ensino fundamental i - 1º ao 5º ano; professor ensino fundamental ii - artes (3); professor ensino fundamental ii - ciências (2); professor ensino fundamental ii - educação física (3); professor ensino fundamental ii - ensino religioso (1); professor ensino fundamental ii - filosofia (2); professor ensino fundamental ii - geografia (2); professor ensino fundamental ii - história (3); professor ensino fundamental ii - inglês (2); professor ensino fundamental ii - matemática (4); professor ensino fundamental ii - português (2); secretário escolar; assistente social esf (1); enfermeiro esf (11); médico esf (12); nutricionista esf (1); odontólogo esf (7); professor de educação física (1); psicólogo esf (2); agente comunitário de saúde (61); auxiliar em enfermagem (2) e auxiliar em saúde bucal esf (4). Salário: de R$ 1.130,50 até R$ 24.084,89. Taxa: R$ 100 a R$150.



PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/rWDU. Concurso com dez vagas para o cargo de agente de trânsito e transporte. Salário: de R$ 5.395,22 ao mês e o profissional habilitado (CNH) terá adicional de GEAT, no valor de R$ 670. Taxa: R$ 170.



PREFEITURA DE FELISBURGO — MG

Inscrições até 21 de março pelo site: https://shre.ink/rsjV. Concurso com 31 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); motorista (5); auxiliar administrativo (1); auxiliar de almoxarifado (1); fiscal municipal (1); técnico em enfermagem (3); professor de anos iniciais (7); e professor de educação infantil (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.873,13. Taxa: entre R$ 67 até R$ 143.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - MG

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/rt0n. Concurso com 48 vagas para assistente em administração (16); técnico de laboratório/ciências biológicas (2); técnico de laboratório/mineração (1); técnico de laboratório/análises clínicas (1); técnico de laboratório/planejamento visual/fotografia (1); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3); técnico em farmácia (1); analista de tecnologia da informação (3); arquivista (1); engenheiro/ engenharia geológica (2); geólogo (1); farmacêutico/análises clínicas, citologiaclínica e citopatologia (1); farmacêutico/análises clínicas, biologiamolecular, exames de dna, genéticahumana, histopatologia, histoquímica, imunopatologia (1); farmacêutico/análises clínicas, biologiamolecular, histopatologia, histoquímica, imunocitoquímica, imunogenética e histocompatibilidade, imunohistoquímica, imunologia clínica, imunopatologia (1); médico/clínica médica (2); médico/médico da família e comunidade (1); odontólogo (2) e produtor cultural (1). Salário: R$2.667,19 a R$4.556,92. Taxa: R$100 a R$130.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - RS

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rt6N. Concurso com 20 vagas para auditor (1); biólogo (1); contador (1); engenheiro/química (1); médico/anestesiologia (1); médico/medicina da família e comunidade (2); médico/psiquiatria - 20h (1); médico/psiquiatria - 40h (1); médico/reumatologia (1); médico veterinário - inspeção e tecnologia de produtos de origem animal e saúde pública (1); médico veterinário - patologia animal (1); pedagogo/orientação educacional (1) e pedagogo/psicopedagogia (1); laboratório/química (2); contabilidade (2) e radiologia (1). Salário: R$2.667,19 a R$9.113,84. Taxa: R$70 a R$110.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rt6G. Concurso com 18 vagas para técnico em tecnologia da informação - suporte e redes (9); técnico em tecnologia da informação - sistemas (9). Salário: R$2.667,19. Taxa: R$100.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - MG

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rxuT. Concurso com seis vagas para computação: inteligência artificial (1); engenharia ambiental (1); engenharia elétrica (1); matemática (2); matemática e estatística (1). Salário: R$4.472,64 a R$9.616,18. Taxa: R$200.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - MG

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rxun. Concurso com três vagas para geografia (1); química ou ciências ou ciências farmacêuticas ou engenharia ou física ou ciências biológicas (2). Salário: R$5.982,39 a R$22.377,72. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rxCX. Concurso com 24 vagas para ciências da saúde/odontologia/clínica odontológica com ênfase em prótese dentária (1); ciências biológicas/morfologia/embriologia/histologia (1); ciências da saúde/medicina/pediatria/saúde materno-infantil (2); ciências da saúde/medicina/ginecologia e obstetrícia com ênfase em obstetrícia (1); ciências da saúde/medicina/ginecologia e obstetrícia com ênfase em ginecologia (1); ciências da saúde/enfermagem/enfermagem obstétrica e enfermagem pediátrica (1); ciências da saúde/odontologia/odontologia social e preventiva (1); ciências biológicas/parasitologia/protozoologia de parasitos/helmintologia de parasitos (1); ciências da saúde/odontologia/ortodontia (1); ciências da saúde/saúde coletiva/epidemiologia (1); ciências da saúde/saúde coletiva ênfase em medicina de família e comunidade (2); ciências sociais aplicadas/comunicação/comunicação visual com ênfase em produção editorial de livro (1); ciências humanas/filosofia/história da filosofia com ênfase em fenomenologia (1); ciências agrárias/agronomia/matologia com ênfase em herbologia/plantas daninhas (1); ciências agrárias/recursos florestais/tecnologia e utilização produtos florestais (1); ciências agrárias/agronomia/física do solo (1); linguística, letras e artes/artes/música/instrumentação musical com ênfase em viola (1); linguística, letras e artes/artes/música/instrumentação musical com ênfase em violoncelo (1); linguística, letras e artes/letras/literaturas estrangeiras modernas com ênfase em literaturas de língua inglesa (1); ciências da saúde/educação física com ênfase em comportamento motor (1); ciências biológicas/zoologia/taxonomia dos grupos recentes e morfologia dos grupos recentes com ênfase em zoologia de invertebrados (1); ciências humanas/educação com ênfase em políticas educacionais e gestão educacional (1). Salário: R$2.681,35 e R$10.481,64. Taxa: R$80 a R$340.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 22 de março pelo site:https://shre.ink/r8W4. Concurso com cinco vagas para professores assistentes, a fim de atuarem no departamento de ginecologia e obstetrícia da faculdade de medicina . Salário: R$ 6.494,95 a R$ 14.761,02. Taxa: R$263



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI - MG)

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site:https://shre.ink/r8WX. Concurso com seis vagas para inteligência artificial (1); engenharia ambiental (1); engenharia elétrica (1); matemática (2); matemática e estatística (1). Salário: R$4.472,64 a R$9.616,18. Taxa: R$200.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS — MG

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rxun. Concurso com quatro vagas para os cargos de: técnico de laboratório química (2); técnico de laboratório análises clínicas (1); e técnico de laboratório - eletrônica, eletroeletrônica, mecatrônica, instrumentação industrial ou automação industrial (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO — ES

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rsGu. Concurso com vinte vagas para o cargo de professor substituto. Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rsiQ. Concurso com 106 vagas para os cargos de: professor do ensino superior nos cursos de administração (2), artes (1); ciência e tecnologia (1), ciências biológicas (1), ciências contábeis (2), ciências da religião (1), ciências econômicas (3), ciências sociais (1), comunicação social - publicidade e propaganda (1), comunicação social - rádio, tv e internet (1), comunicação social - jornalismo (1), direito (1), educação física (2), enfermagem (2), filosofia (2), física (2), geografia (2), gestão ambiental (1), história (2), letras - vernáculas (6), letras vernáculas - libras (3), letras estrangeiras inglês (2), letras estrangeiras espanhol (1), matemática (5), medicina (7), odontologia (1), pedagogia (7), química (2), serviço social (3); advogado (1); técnico em audiovisual (3); programador (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico de laboratório (biologia) (1); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar administrativo (8); analista de tecnologia da informação (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); psicólogo (1); assistente administrativo (3); técnico de nível médio: instrutor de língua de sinais (5); tradutor e intérprete de língua de sinais (4) e instrutor musical (6). Salário: R$ 3.163,21 até R$ 6.240,30, com adicional de titulação de até R$ 3.432,17. Taxa: R$ 120 até R$ 250.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE — UNICENTRO

Inscrições até 8 de março pelo site:https://shre.ink/r8pJ. Concurso com 91 vagas para professores na carreira do magistério superior. Salário: R$ 3.986,32 a R$ 16.565,27. Taxa: R$240.



UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/rISx. Concurso com 92 vagas para auxiliar de serviços gerais (30); auxiliar administrativo (38); auxiliar de laboratório (10); assistente administrativo (5); analista de planejamento, gestão e controle (5); procurador jurídico (2); defensor jurídico (2) . Salário: R$ 1.865,96 a R$ 7.854,69. Taxa: R$120 a R$280



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rIo0. Concurso com 43 vagas para técnico em contabilidade (5); técnico de tecnologia da informação (15); técnico em assuntos educacionais (10); assistente social (1); médico veterinário (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - homeopatia (1); médico - área (1); assistente em administração (8).. Salário: R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85. Taxa: R$ 329 a R$658



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até pelo site: seletivo.ls@uffs.edu.br . Concurso com seis vagas para professor substituto das seguintes áreas: teoria econômica (1); antropologia (1); letras - português/libras (1); biologia geral (1); sociologia ou ciência política (1); ciência e tecnologia de alimentos (1).. Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02 . Taxa: R$658.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS — MG

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/rxun . Concurso com quatro vagas para os cargos de: técnico de laboratório química (2); técnico de laboratório análises clínicas (1); e técnico de laboratório - eletrônica, eletroeletrônica, mecatrônica, instrumentação industrial ou automação industrial (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTOS



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ. Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rSaC. Concurso com uma vaga para ciência da computação, com especialidade em processamento de imagens. Salário: R$14.761,10. Sem taxa de inscrição.



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI (FIEB)

Inscrições até 7 de março pelo site:https://shre.ink/rIqU. O Concurso oferece 43 vagas para aos cargos de peb i - ensino fundamental - anos iniciais (1); peb iii - professor de educação especial (4); peb iii - arte (1); peb iii - biologia (2); peb iii - ciências físicas e biológicas (1); peb iii - física (3); peb iii - geografia (1); peb iii - história (6); peb iii - língua portuguesa e literatura (8); peb iii - matemática (2); peb iii - química (4); peb iii - sociologia (1); peb iii - curso técnico de nível médio - análises clínicas (2); peb iii - curso técnico de nível médio - contabilidade/finanças (1); peb iii - curso técnico de nível médio - edificações (1); peb iii - curso técnico de nível médio - enfermagem (1); peb iii - curso técnico de nível médio - farmácia (1); peb iii - curso técnico de nível médio - programação de jogos digitas (2) e peb iii - curso técnico de nível médio - química - específica do curso técnico (1). . Salário: Não divulgado. Taxa: R$ 81



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA (GUARAPUAVA PREV)

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r8B1 . Concurso com oito vagas para assistente administrativo ii (4); contador (2); e procurador (2). . Salário:R$ 2.741,71 a R$ 7.996 . Taxa: R$50 a R$100



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (IFS)

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/r8f0. O Concurso oferece 43 vagas para administrador (2); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas (2); analista de tecnologia da informação - infraestrutura de tecnologia de informação (1); assistente de alunos (6); assistente em administração (9); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro eletricista (1); médico clínico geral (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); pedagogo (2); técnico nas áreas de contabilidade (1), enfermagem (2), edificações (1), tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas (4), tecnologia da informação - infraestrutura de tecnologia da informação (5) e tecnólogo em gestão pública (1) . Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 . Taxa: R$95 a R$105



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Inscrições até 15 de março pelo site: https://shre.ink/rfPq. Concurso com uma vaga para tesoureiro (1); contador; agente administrativo. Salário: R$2.398,24 a R$5.038,45. Taxa: R$17,90.



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rfPr. Concurso com 60 vagas para acervo (2); articulação internacional (1); comunicação e design (5); desenvolvimento urbano (12); estudos e pesquisas (5); geoprocessamento (3); gestão de dados (7); gestão e orçamento (6); jurídica (3); políticas públicas (8); tecnologia (8). Salário: R$10.660,21. Taxa: R$215.