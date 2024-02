OAB publica edital de repescagem do 39º Exame de Ordem

CB Correio Braziliense

Edital saiu nesta quarta-feira (28). - (crédito: Divulgação/OAB.)

A OAB Nacional, por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e a Fundação Getulio Vargas (FGV) publicaram, nesta quarta-feira (28), o edital complementar do 40º Exame de Ordem Unificado (EOU), com informações completas sobre a abertura do prazo para pedido de reaproveitamento da 1ª fase do 39º EOU.

O examinando que desejar reaproveitar o resultado de aprovação na 1ª fase do 39º Exame de Ordem Unificado para o 40º EOU deverá fazê-lo, exclusivamente no site da FGV, no período entre 17h de 6 de março de 2024 até 13 de março de 2024 às 17h. Além disso, todos os examinandos que efetuarem o pedido de reaproveitamento terão de pagar a taxa de inscrição sob valor de R$ 160 até 24 de abril de 2024 às 17h.

Os examinandos que tiveram pedidos de necessidades especiais deferidos deve visualizar as

condições especiais deferidas e, havendo necessidade de acréscimo/exclusão de recursos previstos,

solicitando à FGV por meio do endereço eletrônico examedeordem@fgv.br até 13 de março de 2024.

O estudante, cujo pedido de reaproveitamento for homologado, prestará a 2ª fase do Exame de Ordem no Conselho Seccional da OAB no estado de sua livre escolha. A prova será aplicada em 13 de julho.

Leia aqui o edital complementar do reaproveitamento da 1ª fase do 39º Exame de Ordem Unificado.