Confira lista com 94 concursos abertos e 16.705 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 94 concursos e 16.705 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 203 vagas. Para o Centro-Oeste, há 17 seleções abertas com 2.354 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 11 concursos com 109 postos vagos. Entre os nacionais, há 13 certames abertos para 5.537 oportunidades. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 1.987 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 5.875 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 491 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 149 vagas.



DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — SES

Inscrições até 3 de março pelo site: https://shre.ink/rQHH. Concurso com 200 vagas para o cargo de médico generalista. Salário: R$ 10.046,97. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA — IFB

Inscrições até 5 de março por meio do formulário: https://shre.ink/rQlN. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto no câmpus São Sebastião. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições de 18 de março até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/rkIQ. Concurso com uma vaga para professor de magistério superior, na área de engenharia elétrica. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição:R$ 240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/rddw. Concurso com uma vaga para professor de magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição:R$ 240,40.

NACIONAIS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rdH1. Concurso com 4.050 vagas para: técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação. Salário: R$ 3.762. Taxa de inscrição: R$ 50 e R$ 65.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ — FIOCRUZ

Inscrições até 5 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRR. Concurso com 300 vagas para os cargos de: analista de gestão em saúde (100), tecnologista em saúde pública (100) e pesquisador em saúde pública (100). Salário: de R$ 5.735,29 até R$ 12.233,70. Taxa: de R$ 150 até R$ 200.



COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições de 5 até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rkkI. Concurso com 130 vagas Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar para o ano de 2025. Salário: não informado. Taxa: R$ 80.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL — STN

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRR. Concurso com 40 vagas para os cargos de econômico - financeira (18), econômico-financeira (contratações) (2), contábil (7), tecnologia da informação (operação e infraestrutura) (5) e tecnologia da informação (transformação digital) (8). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 160.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS — CVM

Inscrições até 6 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRr. Concurso com 60 vagas para os cargos de: mercado de capitais (7), mercado de capitais (6) e contabilidade e auditoria (7); já no cargo de analista são contempladas as especialidades de: mercado de capitais (15), gestão (7), contabilidade pública (1), ciência de dados (7), ti / sistemas e desenvolvimento (5), TI / infraestrutura e segurança (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 145.



INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA — IBICT

Inscrições até 6 de março divulgado posteriormente pelo site. https://shre.ink/rkTm. Concurso com 27 vagas para os cargos de: tecnologista: arquivo (2); biblioteca (9); ciência da informação (8); museu (1) e tecnologia da informação (7). Salário: de R$ 7.887,57 até R$ 12.643,41. Taxa de inscrição: R$ 150.



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rkki. Concurso com 410 vagas para o cargo de analista bancário 1. Salário:R$ 3.788,16. Taxa de inscrição: R$ 65.



INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA — IBICT

Inscrições até 11 de março divulgado posteriormente. Concurso com quatro vagas para o cargo de pesquisador adjunto. Salário: de R$ 6.710,29 até 14.274,86. Taxa de inscrição: R$ 150.



COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rkTG. Concurso com 207 vagas para os cargos de: endodontia (1); implantodontia (1); ortodontia (1); oficiais engenheiros: da computação (5); elétrica (2); mecânica (1); telecomunicações (1); farmácia bioquímica (3); sacerdote católico apostólico romano (1); pastor (a) evangélico (1); alergologia (1); anestesiologia (15); anatomia patológica (3); cancerologia (5); cardiologia (12); cirurgia cardíaca (1); clínica médica (4); cirurgia geral (6); cirurgia vascular periférica (2); dermatologia (7); endocrinologia (5); gastroenterologia (5); geriatria (7); ginecologia e obstetrícia (12); hematologia (1); hemoterapia (1); medicina intensiva (5); medicina de família e comunidade (10); medicina nuclear (1); nefrologia (3); neurologia (2); oftalmologia (9); otorrinolaringologia (10); ortopedia (11); pediatria (9); pneumologia (2); pediatria neonatal (3); psiquiatria (18); radiologia (11); reumatologia (3); urologia (6). Salário: não informado. Taxa: R$ 150.



COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 12 de março pelo site: https://shre.ink/rkk5. Concurso com 169 vagas para equipamentos de voo (8); mecânica de aeronaves (60); material bélico (19); informações aeronáuticas (12); guarda e segurança (20); controle de tráfego aéreo (50). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.



NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S/A

Inscrições até 18 de março pelo site: https://shre.ink/rkTd. Concurso com 68 vagas para os cargos de: administrador (10); analista de desenvolvimento de sistemas (1); analista de redes e de comunicação de dados (2); analista de segurança da informação (1); analista de suporte computacional (1); arquiteto (1); assistente social (1); contador i (11); contador ii (1); contador ii (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica (2); engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações ou engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro mecânico (1); jornalista (1); médico do trabalho (2); psicólogo organizacional (1); técnico de edificações (1); técnico de eletricidade/eletrotécnica (1); técnico de mecânica (1); técnico de contabilidade (4); técnico de informática (1); técnico de segurança do trabalho (5) e assistente administrativo (15). Salário: de R$ 2.786,30 até R$ 10.302. Taxa de inscrição: R$ 45.



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT

Inscrições até 22 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFoZ. Concurso com 50 vagas para os cargos de: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: direito (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: economia (10) e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de transportes e logística, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia de infraestrutura (20). Salário: R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa: R$ 160.



OBSERVATÓRIO NACIONAL

Inscrições até 8 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rbD3. Concurso com 22 vagas para os cargos de: pesquisador doutor (13) e tecnolçogista (9). Salário: R$ 1.290,76 até R$ 6.710,29.. Taxa: de R$ 125 até R$ 150.

CENTRO—OESTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE - GO)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2KX. Concurso com 52 vagas para analista de controle externo - ciências contábeis (8); analista de controle externo - controle externo (22); analista de controle externo - engenharia (8); analista de controle externo - jurídica (10); e analista de controle externo - tecnologia da informação (4). Salário: Não divulgado. Taxa: R$ 195



PREFEITURA DE FORMOSA — GO

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/rpnP. Concurso com 567 vagas para os cargos de: professor de ciências (2); professor de educação física (1); professor de educação infantil e anos iniciais (104); professor de geografia (3); professor de história (12); professor de matemática (4); professor de português/inglês (5); professor intérprete de braille (1); professor intérprete de libras (2); profissional de apoio escolar (60); administrativo escolar (26) e agente de serviços de higiene e alimentação (60); assistente social (16); psicólogo (5); pedagogo (5); profissional de nível superior (4); assistente da equipe de referência (12); cuidador social (24); educador social (16); facilitador da oficina de artes (2); facilitador da oficina de esportes (2); facilitador da oficina de música (2); cozinheiro (8); motorista categoria "b, c e d" (6) e agente operacional de segurança (5); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar geral (5); enfermagem (20); médico (6); médico veterinário (1); odontólogo (2); recepcionista (3); técnico de laboratório (4) e fiscal de vigilância sanitária (1); administrativo (20); agente de manutenção mecânica (6); agente de serviços de obras públicas (6); agente de serviços operacionais (6); arquiteto (1); auxiliar de manutenção mecânica (4); auxiliar de serviços e obras públicas (7); auxiliar de serviços operacionais (40); auxiliar de topografia (1); analista ambiental - biólogo (1); eletricista (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fiscal de tributos municipais (1); guardas (20); motorista (10); operador de máquinas (5); técnico de contabilidade (1); topógrafo (1) e zootecnista (1). Salário: R$ 1.474,73 a R$ 8.289,51. Taxa: R$ 80 até R$ 145.



CÂMARA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições de 4 de março até 22 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/r231. Concurso com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.500. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE JUÍNA — MT

Inscrições de 4 até 12 de março presencialmente, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Avenida Hilda Lourdes Persici Pedrotti. Concurso com sete vagas para professores pedagogos. Salário: R$ 4.281,78. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE ÁGUA BOA — MT

Inscrições até 5 de março pelo site: https://shre.ink/rQ2O. Concurso com 268 vagas para arquiteto urbanismo (1); assistente de controle interno; assistente de procuradoria (1); assistente social (3); bibliotecário (1); educador físico (1); engenheiro civil (1); médico veterinário (1); procurador do município (1); psicólogo (1); químico (1); agente de contratação (1); advogado de assistência jurídica (1); agente administrativo (12); agente fiscal (2); agente ambiental (1); agente de saneamento (1); auxiliar administrativo (4); encarregado de operações (1); leiturista (2); operador do sistema de tratamento de esgoto (2); técnico agrícola; atendente (4); engenheiro elétrico; encanador de rede de água (2); mecânico (1); motorista (2); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (1); bioquímico/farmacêutico (2); enfermeiro (3); enfermeiro zona rural (3); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (2); médico (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (3); psicólogo (4); terapeuta ocupacional (1); educador físico (1); agente administrativo (4); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem zona rural (2); técnico em patologia clínica (2); técnico em imobilização; técnico em radiologista (1); técnico em informática (1); vigilante sanitário (2); auxiliar administrativo (6); atendente de farmácia (4); atendente geral em saúde (7); motorista (1); professor- pedagogia (56); professor- matemática (5); professor -letras (5); professor- educação física (8); técnico em desenvolvimento da educação infantil (16); técnico administrativo educacional (2); apoio administrativo educacional- nutrição (11); apoio administrativo educacional- manutenção de infraestrutura (21); apoio administrativo educacional- nutrição (4); apoio administrativo educacional- manutenção de infraestrutura (9); apoio administrativo educacional- motorista (1);agente de consultório dentário (6); agente administrativo (1) e advogado (1). Salário: de R$ 2.387,20 até R$ 28.974,88. Taxa: de R$ 95 até R$ 170.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS — MPGO

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/r8p6. Concurso com 22 vagas para: analista ambiental especialidade: engenharia agronômica (1); analista em edificações especialidade: engenharia civil (4); analista em edificações especialidade: engenharia elétrica (5); analista em edificações especialidade: engenharia mecânica (2); analista em informática (10). Salário: R$ 10.400,77. Taxa de inscrição: R$ 125.



PREFEITURA DE NOVA UBIRATÃ — MT

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rQ2r. Concurso com 28 vagas para os cargos de: apoio administrativo educacional limpeza - sede; apoio administrativo educacional limpeza - distrito entre rio; apoio administrativo educacional motorista de transporte escolar - sede ; apoio administrativo educacional motorista de transporte escolar distrito piratininga; apoio administrativo educacional motorista de transporte escolar - distrito novo mato grosso; apoio administrativo educacional motorista de transporte escolar - distrito entre rios; apoio administrativo educacional nutrição - sede; apoio administrativo educacional nutrição - distrito santo antônio do rio bonito; apoio administrativo educacional nutrição - distrito novo mato grosso; apoio administrativo educacional nutrição - distrito entre rios; apoio administrativo educacional vigilância - sede; apoio administrativo educacional vigilância - distrito novo mato grosso; apoio administrativo educacional vigilância - distrito entre rios; auxiliar administrativo - sede; auxiliar de consultório odontológico - sede; auxiliar de serviços gerais - sede (5); auxiliar de serviços gerais - distrito piratininga; auxiliar de serviços gerais - distrito novo mato grosso; auxiliar de serviços gerais - distrito entre rios; eletricista de instalação elétrica - sede; eletricista de veículos automotores - sede; encanador - sede (1); encanador - distrito entre rios; lubrificador de máquinas - sede; mecânico de máquina leve - sede; mecânico de máquina pesada - sede (1); motorista - sede (1); motorista - distrito entre rios; operador de máquina pesada - sede (1); operador de máquina pesada - distrito piratininga; operador der máquina pesada - distrito entre rios; operador de máquinas - sede; operador de máquinas - distrito entre rios; operador de motoniveladora - sede (1); operador de motoniveladora - distrito piratininga; operador de motoniveladora - distrito entre rios; operador de retroescavadeira e pá carregadeira - sede; operador de retroescavadeira e pá carregadeira - distrito entre rios; pedreiro - sede (2); vigia - sede (4); zelador - sede (5); agente de controle administrativo - sede; agente de finanças e controle - sede; agente de fiscalização - sede; fiscal de meio ambiente - sede; fiscal de obras e posturas - sede; fiscal sanitário - sede (1); técnico administrativo educacional - secretário escolar - sede (1); técnico administrativo educacional - secretário escolar - distrito entre rios; técnico ambiental - sede; técnico de raio x - sede; técnico de enfermagem - sede; técnico de enfermagem - distrito entre rios ; técnico em informática - sede (1); técnico em laboratório - sede; técnico em segurança do trabalho - sede; técnico em vigilância sanitária - sede (1); advogado - sede; assistente social - sede; assistente social - educação - sede (1); bibliotecário - sede; biólogo - sede; enfermeiro - sede (2); engenheiro agrônomo - sede; engenheiro civil - sede; engenheiro florestal - sede; farmacêutico bioquímico - sede; fisioterapeuta - sede; fonoaudiólogo - sede; médico - sede; médico veterinário - sede; nutricionista - sede; odontólogo - sede; professor de educação básica - pedagogia - sede; professor de educação básica - pedagogia - distrito parque água limpa; professor de educação básica - pedagogia - distrito piratininga; professor de educação básica - pedagogia - distrito santo antônio do rio bonito; professor de educação básica - pedagogia - distrito novo mato grosso; professor de educação básica - pedagogia - distrito entre rios; professor de educação básica - pedagogia - distrito santa terezinha do rio ferro; psicólogo - sede; psicólogo - educação - sede e terapeuta ocupacional - sede. Salário: de R$ 1.556,26 a R$ 17.978,56. Sem taxa de inscrição: entre R$ 50 até R$ 150.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL — MS

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rQab. Concurso com 27 vagas para os cargos de: ciências sociais aplicadas/economia/teoria econômica/economia geral (1); engenharias/engenharia elétrica/eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos/controle de processos eletrônicos, (1); retroalimentação (1); ciências agrárias/medicina veterinária/clínica e cirurgia animal/clínica cirúrgica animal (1); ciências da saúde/odontologia/cirurgia buco-maxilo-facial (1); ciências da saúde/odontologia/clínica odontológica (1) e ciências exatas e da terra/probabilidade e estatística (1); ciências sociais aplicadas/administração/administração de empresas/administração financeira (1); ciências humanas/psicologia (1); ciências humanas/psicologia (1); ciências sociais aplicadas/administração/ciências contábeis (2); ciências da saúde/educação física (1); ciências sociais aplicadas/administração/administração de setores específicos (1); ciências humanas/educação/ensino-aprendizagem (1) e ciências humanas/educação/tópicos específicos de educação (1); ciências da saúde/medicina/psiquiatria (1); ciências da saúde/medicina/cirurgia (1); ciências da saúde/medicina/clínica médica/ortopedia (1); ciências da saúde/medicina/saúde materno-infantil (1); ciências da saúde/saúde coletiva/medicina preventiva (1); ciências da saúde/medicina/clínica médica (1) e linguística, letras e artes/letras/literaturas estrangeiras modernas (1); ciências agrárias/recursos florestais e engenharia florestal (1); ciências sociais aplicadas/arquitetura e urbanismo/tecnologia de arquitetura e urbanismo (1); ciências exatas e da terra/ciência da computação/sistema de computação (1); ciências sociais aplicadas, direito e direito público (1). Salário: de R$ 3.010,35 até R$ 11.139,64. Taxa de inscrição: de R$ 250.



PREFEITURA DE PEIXOTO AZEVEDO — MT

Inscrições até 9 de março pelo site: https://shre.ink/rf0J. Concurso com 119 vagas para os cargos de: advogado 40 horas-zona urbana (1); agente ambiental - zona rural; analista ambiental-zona urbana; assistente técnico administrativo - zona urbana (10); assistente técnico administrativo - zona rural (2); engenheiro florestal-zona urbana; fiscal de obras e postura - zona urbana (2); fiscal de tributos - zona urbana (2); fiscal de tributos - zona rural (1); orientador social 40 horas - zona rural (1); psicólogo 40 horas - zona urbana (1); psicólogo 40 horas - zona rural; técnico desenvolvimento infantil juvenil - zona urbana (1); professor educação infantil - zona urbana (17); professor de i a iv - zona urbana (22); professor de educação física - zona urbana; tae téc. administrativo escolar - zona urbana (2); tae téc. desenvolvimento infantil - zona urbana (7); professor de i a iv (4); professor educação infantil (1); professor de i a iv (2); professor de educação física - zona rural; professor de i a iv (1); tae técnico administrativo escolar (1); professor de i a iv (1); professor de i a iv (3); professor educação infantil (6); tae técnico administrativo escolar (1); tae téc. desenvolvimento infantil (3); tae técnico administrativo escolar (1); professor de educação física - zona rural; as auxiliar de consultório odont. - zona urbana (5); as auxiliar de consultório odont. - zona rural (1); es assistente social 40 horas -zona urbana; ts assistente técnico administrativo (2); es enfermeiro 40 horas - zona urbana (2); es enfermeiro 40 horas - zona rural; es enfermeiro 30 horas - zona urbana ; farmacêutico 40 horas - zona urbana (2); farmacêutico 40 horas - zona rural ; ass fiscal de vigilância sanitária - zona urbana (1); ass fiscal de vigilância sanitária - zona rural ; es fonoaudiólogo 20 horas - zona urbana ; médico clínico geral 40 horas - zona urbana (2); médico clinico geral 40 horas - zona rural (1); médico clinico geral 20 horas - zona urbana ; es odontólogo 40 horas - zona urbana (5); es odontólogo 40 horas - zona rural (1); es psicólogo 20 horas - zona urbana ; es psicólogo 40 horas - zona urbana (1); es psicólogo 40 horas - zona rural ; ts técnico de enfermagem - zona rural (3). Salário: R$ 1.320 até R$ 7.170,01. Taxa: R$ 90 até R$120.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS - GO

Inscrições até 3 de março pelo site: https://shre.ink/rdlp. Concurso com até 352 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (47); merendeira (36); motorista (9); auxiliar de cuidador social (38); agente de apoio educacional (127); auxiliar administrativo (10); cuidador social (14); assistente social (1); profissional do magistério de biologia (1); profissional do magistério de educação infantil e anos iniciais (65); profissional do magistério de geografia (1); profissional do magistério de história (1); profissional do magistério de português/inglês (1); e profissional do magistério de matemática (1). Salário: R$ 986,00 a R$ 2.303,98. Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL — MS

Inscrições de 11 até 17 de março pelo site: https://shre.ink/rQco. Concurso com 15 vagas para os cargos de: ciências exatas e da terra/matemática (1); linguística, letras e artes/letras/línguas estrangeiras modernas/língua espanhola (1); linguística, letras e artes/linguística/linguística, letras e artes/língua portuguesa (1); multidisciplinar/ensino/ensino de ciências e matemática (1); ciências biológicas/morfologia (1); ciências humanas/educação (1); ciências da saúde/medicina /clínica médica (1); ciências humanas/psicologia/psicologia do ensino e da aprendizagem (1); ciências da saúde/educação física (2); ciências da saúde/odontologia/clínica odontológica (1); ciências da saúde/odontologia/radiologia odontológica (1); ciências da saúde /enfermagem/enfermagem de saúde pública (1); ciências da saúde/enfermagem/enfermagem médico-cirúrgica (2). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02; acrescido de R$ 329 ou R$ 658. Sem taxa de inscrição.



CÂMARA DE RONDONÓPOLIS — MT

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/riuz. Concurso com 64 vagas para procurador jurídico (1); analista do legislativo - processo legislativo e administrativo (32); analista do legislativo - contabilidade e finanças (2); analista do legislativo - biblioteconomia (1); analista do legislativo - redação e revisão legislativa (3) e agente administrativo (25). . Salário: R$ 3.433,03 a R$ 9.544,38. Taxa: R$ 95 a R$140.



PREFEITURA DE BONFINÓPOLIS — GO

Inscrições até 13 de março pelo site: https://shre.ink/rQnS. Concurso com até 115 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (1); agente de combate as endemias (1); agente educacional (5); analista administrativo (1); assistente administrativo iii (13); assistente de patrimônio (1); assistente social (3); auxiliar de serviços gerais (17); educador físico (5); eletricista de iluminação pública (1); eletricista predial (1); enfermeiro (5); facilitador de oficina de artesanato (2); farmacêutico (5); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (2); monitor do transporte escolar (5); motorista (7); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (2); orientador social (3); pedreiro (3); professor ii (10); professor ii - libras (1); psicólogo (2); técnico ambiental (1); técnico de enfermagem (6); técnico de controle interno (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em radiologia (3); zelador de cemitério (2); auxiliar legislativo (1); e auxiliar de higiene e alimentação (1). Salário: entre R$ 1.320 até R$ 4.335,20. Taxa de inscrição: R$ 65 a R$ 150.



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DA SAÚDE — MS

Inscrições até 15 de março pelo site: https://shre.ink/rQaF. Concurso com 279 vagas para os cargos de: auxiliar técnico de serviços hospitalares (20); técnico de serviços hospitalares - costureiro (2); técnico de serviços hospitalares - agente condutor de veículos (5); técnico de serviços hospitalares - agente de serviços hospitalares (30); técnico de serviços hospitalares - agente de farmácia (20); técnico de serviços hospitalares - técnico em radiologia (22); técnico de serviços hospitalares - técnico de laboratório (9); técnico de serviços hospitalares - técnico de enfermagem (52); fonoaudiólogo (5); assistente social (5); fisioterapeuta (15); psicólogo (4); farmacêutico (10); farmacêutico bioquímico (2); biomédico (2); enfermeiro (30); engenheiro clínico (1); nutricionista (1); médico medicina socorrista (5); médico intensivista adulto (5); médico intensivista pediátrico (3); médico pediatra (8); médico nefrologista (1); médico ginecologista e obstetra (2); médico neonatologista (2); médico cardiologista (1); ecocardiografista (2); médico endoscopista (1); médico radiologista (1); médico ultrassonografista (2); médico patologista (1); médico pneumologista (1); endocrinologista (1); médico plantonista hospitalar (1); médico cirurgião torácico (1); médico cirurgião geral (1); médico neurologista (1); neurologista pediátrico (1) e médico oftalmologista (1). Salário: de R$ 1.503,13 até R$ 3.006,26. Taxa de inscrição: de R$ 72,16 a R$ 192,44.



PREFEITURA DE BURITI ALEGRE — GO

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/rQ9F. Concurso com até 107 vagas para os cargos de: agente de contratação (1); analista ambiental (2); analista de vigilância epidemiológica (1); assistente social (2); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); fiscal ambiental (2); monitor (5); técnico em enfermagem (9); técnico de higiene bucal (2); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (3); assistente educacional (10); condutor de ambulância (7); fiscal de posturas e obras (1); lavador de veículos (1); porteiro vigia (11); motorista (5); motorista de transporte de pacientes (1); coveiro (1); cuidador social (8); auxiliar de limpeza (5); merendeira (5); motorista de transporte escolar (9); motorista de veículos pesados - caminhões, tratores e ônibus; operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira (1); e trabalhador braçal (6). Salário: entre R$ 1.497,58 a R$ 4.171,83. Taxa de inscrição: entre R$ 60 até R$ 140.



PREFEITURA DE CRISTALINA — GO

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/rfQH. Concurso com 266 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais - escolar (67); merendeiro escolar (25); vigia escolar; assistente de educação (23); assistente social escolar (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista escolar (3); professor pedagogo ii (140); psicólogo escolar (2) e terapeuta ocupacional escolar (2). Salário: de R$ 1.215 até R$ 4.312,59. Taxa de inscrição: R$ 50 até R$ 95.



PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA — GO

Inscrições até 17 de março pelo site: https://shre.ink/rt6T. Concurso com 16 vagas para coveiro (1); encanador (1); pedreiro (1); vigilante (3); monitor (1); assistente social - cras (1); assistente social - creas (1); assistente social - educacional (1); fonoaudiólogo - educacional (1); nutricionista - educacional (1); odontólogo (1); psicólogo - cras (1); psicólogo - creas (1) e psicólogo - educacional (1). . Salário: R$1.412 a R$6.021,37. Taxa: R$70 a R$120

CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4ª REGIÃO (CRT - 4)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rdHR. Concurso com 42 vagas para auxiliar administrativo (23); agente de fiscalização (16); analista jurídico (1); design gráfico (2). Salário: R$ 2.090 a R$ 4.510. Taxa de inscrições: R$ 70 a R$ 90.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (CRESS — SP)

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rQP6. Concurso com cinco vagas para os municípios de: São Paulo: agente fiscal (1); analista de administração e serviços; analista de comunicação; analista de rh; analista de tecnologia da informação; analista jurídico; assistente de administração e serviços - contabilidade e finanças; assistente de administração e serviços - biblioteca; fiscalização; inscrição; cobrança e secretaria (3); auxiliar de serviços gerais e bibliotecário (1); Araçatuba: agente fiscal e assistente de administração e serviços; bauru: agente fiscal e assistente de administração e serviços; Campinas: agente fiscal e assistente de administração e serviços; Marília: agente fiscal e assistente de administração e serviços; Presidente Prudente: agente fiscal e assistente de administração e serviços; Ribeirão Preto: agente fiscal e assistente de administração e serviços; Santo André: agente fiscal e assistente de administração e serviços; Santos: agente fiscal e assistente de administração e serviços; São José do Rio Preto: agente fiscal e assistente de administração e serviços; São José dos Campos: agente fiscal e assistente de administração e serviços e Sorocaba: agente fiscal e assistente de administração e serviços. Salário: de R$ 1.330,09 até R$ 5.055,83; será crescido o valor de vale-transporte, vale refeição de R$ 46,10, vale alimentação de R$ 294,93. Taxa: de R$ 63 até R$ 75.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA BAHIA (CREMEB — BA)

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rvFQ. Concurso com doze vagas para os cargos de: médico fiscal feira de santana (1); médico fiscal itabuna (1); técnico de atividade de suporte salvador (9); técnico de atividade de suporte guanambi (1); médico fiscal salvador; médico fiscal barreiras; médico fiscal brumado; médico fiscal eunápolis; médico fiscal guanambi; médico fiscal irecê; médico fiscal juazeiro; médico fiscal paulo afonso; médico fiscal vitória da conquista; técnico de atividade de suporte barreiras; técnico de atividade de suporte brumado; técnico de atividade de suporte eunápolis; técnico de atividade de suporte feira de santana; técnico de atividade de suporte irecê; técnico de atividade de suporte itabuna; técnico de atividade de suporte juazeiro; técnico de atividade de suporte paulo afonso; técnico de atividade de suporte vitória da conquista. Salário: de R$ 3.165,39 até R$ 7.238,64. Taxa: R$ 65 até R$ 95.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO (CRO-MT)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rqxi. Concurso com sete vagas para assistente administrativo - fiscal (3); assistente administrativo - geral (4); assistente administrativo - ti; analista administrativo - financeiro; analista administrativo - compras e licitação; copeira. Salário: R$1.649,33 a R$3.793,67. Taxa: R$60 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 11ª REGIÃO (CRN — 11)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com sete vagas para o cargo de nutricionista fiscal para as localidades de: Ceará (4); Maranhão (2) e Piauí (1). Salário: de R$ 3.973,53 ao mês, além de vale alimentação de R$ 877,19. Taxa: R$ 120.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 19ª REGIÃO — CREF

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rf6C. Concurso com quatro vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); agente de orientação e fiscalização (1); assistente administrativo (1) e agente de orientação e fiscalização (1). Salário: R$ 2.234,39 a R$ 5.383,33. Taxa: R$ 60 a R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA (CRO — TO)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rfPw. Concurso com sete vagas para os cargos de: assistente administrativo - fiscal (3); assistente administrativo - geral (4); assistente administrativo - ti; analista administrativo - financeiro; analista administrativo - compras e licitação; copeira. Salário: de R$ 1.649,33 a R$ 3.793,67. Taxa: R$ 60 até R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CREMERS — RS)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rQYy. Concurso com 11 vagas para os cargos de: analista contábil (1); analista de comunicação (1); analista de ti (2); arquivista (1); procurador (1); agente fiscal (1); assistente administrativo (4); técnico de informática. Salário: de R$ 3.409,41 a R$ 15.471,78; além de vale alimentação ou vale refeição de R$ 57. Taxa: de R$ 75 até R$ 150.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (CREFITO 8 — PR)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rfPc. Concurso com seis vagas para os cargos de: assistente administrativo (4); técnico de suporte de ti; analista de sistemas; assistente de comunicação; fiscal fisioterapeuta (1); fiscal fisioterapeuta; fiscal fisioterapeuta ocupacional (1); procurador jurídico. Salário: de R$ 2.313,18 até R$ 13.558,64. Taxa: R$ 75 até R$ 85.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA (COREN— RR)

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rQTn. Concurso com sete vagas para os cargos de: assistente administrativo (4); técnico de informática - área de informática (1); analista administrativo - advogado; analista administrativo - contador (1); analista administrativo - financeiro; analista administrativo enfermeiro fiscal (1); analista administrativo - administrador. Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.797,12. Taxa: R$ 60 até R$ 80.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU — RN)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rQkZ. Concurso com uma vaga disponível, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: assistente administrativo (1); auxiliar de fiscalização e analista de fiscalização. Salário: de R$ 3.069,43 a R$ 7.932,03, acrescido de R$ 600. Taxa de inscrições: de R$ 51 até R$ 89.

LOCAIS - ESTADUAIS



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/r2KY. Concurso com 14 oportunidades para: analista (13) e economista (1). Taxa de inscrição: R$ 98,80. Salário: R$ 4.683,63 a R$ 7.082,22.



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rf67. Concurso com 410 vagas para o cargo de analista bancário 1. Salário: R$ 3.788,16. Taxa de inscrição: R$ 65.



BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/r2Kf. Concurso com 538 vagas para: analista econômico financeiro: gestão contábil; gestão estatística; gestão financeira; analista em tecnologia da informação: desenvolvimento de sistemas; segurança da informação; suporte e infraestrutura. Taxa de inscrição: R$ 80. Salário: R$ 4.141,50 a R$ 5.363,81.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE — PE

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rdln. Concurso com 340 vagas para os cargos de: auxiliar de desenvolvimento infantil (300) e nutricionista escolar (40). Salário: entre R$ 2.137,80 a R$ 4.596,27. Taxa de inscrição: R$ 75.



POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ - PR

Inscrições até 5 de março pelo site: https://shre.ink/rgVo. Concurso com 30 vagas para perito oficial criminal. Salário: R$14.761,55 e R$21.087,93. Taxa: R$240.



SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - PR

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rgVl. Concurso com 253 vagas para agente profissional - administrador (45); agente profissional - analista de procuradoria (2); agente profissional - assistente social (17); agente profissional - bibliotecário (2); agente profissional - comunicador social (8); agente profissional - contador (18); agente profissional - desenhista industrial gráfico (1); agente profissional - economista (10); agente profissional - engenheiro ambiental (1); agente profissional - engenheiro cartógrafo (1); agente profissional - engenheiro civil (1); agente profissional - engenheiro de pesca (1); agente profissional - engenheiro de segurança do trabalho (2); agente profissional - engenheiro eletricista (1); agente profissional - engenheiro mecânico (2); agente profissional - estatístico (5); agente profissional - médico (3); agente profissional - nutricionista (2); agente profissional - pedagogo (1); agente profissional - profissional de tecnologia da informação (1); agente profissional - psicólogo (3); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente profissional - assistente social (16); agente profissional - contador (13); agente profissional - engenheiro civil (2); agente profissional - psicólogo (6); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente profissional - assistente social (15); agente profissional - contador (11); agente profissional - economista (1); agente profissional - engenheiro civil (4); agente profissional - psicólogo (5); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente de execução - fiscal metrológico (4); agente de execução - técnico de enfermagem (15); agente de execução - técnico de laboratório (1); agente de execução - técnico de segurança do trabalho (1); agente de execução - fiscal de meio ambiente (2); agente de execução - técnico de enfermagem (9); agente de execução - técnico de laboratório (5); agente de execução - técnico de manejo e meio ambiente (9); agente de execução - técnico de segurança do trabalho (4). Salário: R$4.231,60 a R$7.616,88. Taxa: R$90 a R$130.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/r8dW. Concurso com 169 vagas para médico - cirurgia de mão (1); médico - pediatria (3); médico radiologista (1); médico - psiquiatria (3); médico - clínica médica (6); médico- medicina do trabalho (1); médico- clínico (generalista) (8); psicólogo (11); dentista - prótese dentária (1); dentista - implantodontia (1); dentista - odontopediatria (2); dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial (dtm) (1); dentista - cirurgia dentista (15); enfermeiro (4); farmacêutico - hospitalar (1); farmacêutico - bioquímico (1; armeiro (12); auxiliar de comunicações - telecomunicações (12); auxiliar de comunicações - tecnologia da informação (5); auxiliar de motomecanização (13); auxiliar de saúde - técnico de enfermagem (26); auxiliar de saúde - técnico em patologia clínica (4); auxiliar de saúde - técnico em farmácia (2); auxiliar de saúde - técnico em radiologia (2); auxiliar de saúde - técnico em saúde bucal (13); auxiliar de saúde- técnico em prótese dentária (5); técnico em enfermagem (10); técnico em saúde bucal (5). Salário: R$4.360,83 a R$11.037,14. Sem taxa de inscrição.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/r8dl. Concurso com 50 vagas para cadete bm do 1º ano do curso de formação de oficiais. Salário: R$4.227,16. Taxa: R$64,99.



CÂMARA DE BELO HORIZONTE — MG

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/rWr1. Concurso com 91 vagas para os cargos de: administrado (1); analista de controle interno (6); analista de tecnologia da informação - área de desenvolvimento de sistema (6); analista de tecnologia da informação - área de infraestrutura de sistema (2); arquiteto (1); assistente social (1); contador (1); consultor legislativo - área de saúde pública; consultor legislativo - área de administração e finanças (1); coordenador do processo legislativo; enfermeiro do trabalho (1); engenheiro civil (1); jornalista (6); procurador (2); publicitário (2); redator (1); técnico legislativo ii (59). Salário: de R$ 4.759,37 até R$ 11.727,44. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 75.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA — RJ

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/rW8o. Concurso com 92 vagas para os cargos de: assistente de aluno (6); assistente em administração (43); técnico de laboratório - área (6); técnico de tecnologia da informação (11); administrador (6); arquiteto/urbanista (1); bibliotecário/documentalista (1); contador (1); engenheiro eletricista (1); nutricionista - habilitação (1); pedagogo - área (2); psicólogo - área (1); técnico em assuntos educacionais (9); tecnólogo - formação (3). Salário: entre R$ 2.120,13 e R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.



LOCAIS — MUNICIPAIS



PREFEITURA DE MACAÍBA - RN

Inscrições até dia 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2Cb. O Concurso oferece 50 vagas para guarda civil municipal - masculino (40) e feminino (10). Salário: R$ 1500 . Taxa:130



PREFEITURA DE BARRA MANSA - RJ

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/r2Cv. O Concurso oferece 1.309 vagas para armador (1); auxiliar de oficina (4); auxiliar de serviços gerais (202); calceteiro (2); carpinteiro (4); copeiro (3); coveiro (18); cozinheira (9); pedreiro (18); pintor (22); recepcionista (41); roçador (20); agente administrativo (138); agente disciplinador (112); agente educador (16); auxiliar de recreação; auxiliar de secretaria; auxiliar veterinário (1); eletricista de autos (4); eletricista de manutenção (12); fiscal do procon (1); fiscal municipal (24); mecânico de autos (2); mecânico de máquinas e motores (4); motorista (57); operador de máquinas (6); operador de motosserra (8); operador de patrol (3); operador de retroescavadeira (3); operador de trator (2); operador de trator agrícola (2); serralheiro (4); soldador (3); telefonista (9); cuidador social (67); secretário escolar (11); técnico agropecuário/agrícola/agronegócios (3); técnico de informática (7); técnico de laboratório (4); técnico de segurança do trabalho (2); técnico de telecomunicações (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (36); técnico em farmácia (5); técnico em meio ambiente (3); técnico em radiologia odontológica (4); técnico em saúde bucal (12); topógrafo (1); professor i séries iniciais; administrador de banco de dados (2); administrador de redes, segurança e sistemas (2); analista ambiental (1); analista em gestão pública (1); analista jurídico (10); arquiteto (14); assistente social (55); auditor fiscal do tesouro municipal (8); auditor municipal de controle interno (2); biólogo (4); contador (17); educador físico (4); enfermeiro (12); enfermeiro auditor (1); enfermeiro obstetra (5); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (16); engenheiro civil (hidrologia) (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (5); fiscal sanitário - especialidade: biologia (1); fiscal sanitário - especialidade: enfermagem (2); fiscal sanitário - especialidade: farmácia (1); fiscal sanitário - especialidade: nutrição (1); fiscal sanitário - especialidade: veterinária (1); jornalista (3); médico anestesista (6); médico auditor (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (7); médico endocrinologista (2); médico endocrinologista pediatra (1); médico gastroenterologista pediatra (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (2); médico hematologista (2); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico obstetra/ginecologista (5); médico ortopedista (2); médico pediatra (2); médico psiquiatra (2); médico regulador (1); médico urologista (1); médico veterinário (5); nutricionista (1); orientador educacional (40); orientador pedagógico (8); pedagogo (5); procurador (3); professor de artes; professor de ciências; professor de educação física (24); professor de ética e cidadania; professor de geografia (13); professor de história (2); professor de língua estrangeira - inglês; professor de matemática (22); professor de português (21); psicólogo (23); supervisor escolar (10); terapeuta ocupacional (1).. Salário: R$ 1.320 a R$ 2.431,30 . Taxa: R$ 53 a R$ 93

PREFEITURA DE TERESINA - PI

Inscrições até 18 de março pelo site: https://shre.ink/r2vI . O Concurso oferece 1421 vagas para profissionais com formação nos níveis médio e superior. Salário: R$ 1.584,15 a R$ 8.507,29 . Taxa: R$ 100 a R$ 140



PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/r2vz. O Concurso oferece 540 vagas para administrador (5); assistente social (8); auxiliar de farmácia - 40h (29); auxiliar de farmácia - 30h (3); auxiliar de saúde bucal (16); assistente de creche (20); assistente escolar - zona urbana (20); assistente escolar - zona rural (3); agente social (50); agente de fiscalização de feiras e mercados municipais (5); analista processual (5); analistas de sistemas com especialização em: banco de dados (1), desenvolvimento back - end (2), desenvolvimento front - end (1), gestão de sistemas computacionais (2), ux (1); analista de suporte com especialização em banco de dados (1), redes de computadores (3), segurança da informação (2); analista de tecnologia da informação (2); biomédico (3); cirurgião - dentista (14); cirurgião dentista nas áreas de endodontia (1), periodontista (1), bucomaxilofacial (1), protesista (1), atendimento com especialidades especiais (1); cuidador social (3); educador físico (4); educador social (8); enfermeiro - 30h (8); enfermeiro - 40h (10); enfermeiro obstetra (1); enfermeiro estomaterapeuta (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro de software (1); engenheiro de telecomunicações (1); farmacêutico (10); farmacêutico clínico (3); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (4); gestor em saúde pública (12); médico veterinário (3); médico especialistas como: clínico geral (15); médico do trabalho (1), medicina da família e comunidade (3), geriatra (1), ginecologista (5), pediatra (5), psiquiatra (5); merendeira - zona urbana (18); merendeira - zona rural (1); motorista - zona urbana (15); motorista - zona rural (8); nutricionista (8); psicólogo (15); psicólogo com especialidade em neuropsicologia (2); professor nas áreas de: educação especial - aee - zona urbana (2), educação especial - bilingue - zona rural (1), educação especial - bilingue - zona urbana (1), educação especial libras (10), educação especial - mediador - zona rural (3), educação infantil creche (5), educação física - zona rural (2), educação física - zona urbana (1); técnicos em: gestão pública (75), enfermagem - 30h (18), enfermagem - 40h (13), laboratório (14), eletrocardiograma (1), radiologia (1); terapeuta ocupacional (3); tradutor e intérprete de libras (1); técnico agrícola (10) e técnico ambiental (1). Salário: R$ 1.400 a R$1 2.000 . Taxa: R$ 40 a R$ 80



PREFEITURA DE VERÍSSIMO — MG

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/rxKQ. Concurso com 115 vagas para os cargos de: agente comunitário atenção básica (4); agente controle de endemias ace (2); assistente administrativo (4); assistente social (2); atendente de farmácia (2); auxiliar administrativo (4); auxiliar de manutenção de veículos (1); auxiliar de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais - asg/servente escolar - se/ merendeira escolar - me (5); auxiliar de serviços urbanos e rurais (10); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista atenção básica (1); coveiro (2); cuidadora infantil (6); enfermeiro (4); enfermeiro da atenção básica (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (2); jardineiro (2); mecânico (1); médico atenção básica (1); motorista d/e (5); nutricionista (2); operador de máquinas d/e (5); pedreiro (2); procurador (1); professor de educação básica i e ii - peb i e peb ii (8); professor de educação básica i e ii - peb i e peb ii - educação física (2); professor de educação básica i e ii - peb i e peb ii - inglês (1); professor de educação infantil - pei (8); psicólogo (3); técnico em enfermagem (6) e técnico em saúde bucal (2). Salário: R$ 1.377,38 a R$ 13.722. Taxa: entre R$ 80 até R$ 200.



PREFEITURA DE IBIRAPUÃ - BA

Inscrições 21 de fevereiro até pelo site: https://shre.ink/rgUC. Concurso com 189 vagas para auxiliar de serviços gerais (45); operador de máquina - trator agrícola (1); agente comunitário de saúde (1); auxiliar administrativo (10); monitor escolar (20); motorista i - sede (6); motorista ii - sede (5); motorista ii - juazeiro (2); motorista ii - vila portela (2); secretário escolar (2); técnico em enfermagem (10); técnico em enfermagem - psf (4); técnico em saúde bucal (1); visitador social (4); dentista (4); educador físico (2); enfermeiro (4); farmacêutico (2); professor pi - juazeiro (7); professor pi - sede (12); professor pi - vila portela (28); professor pii - ciências - juazeiro (1); professor pii - educação física - sede (2); professor pii - geografia - juazeiro (1); professor pii - geografia - vila portela (1); professor pii - história (1); professor pii - inglês - juazeiro (1); professor pii inglês - sede (2); professor pii - matemática - sede (2); professor pii - português - sede (3); professor pii - português - vila portela (1) e psicólogo (2). Salário: R$1.412 a R$3.000. Taxa: R$70 a R$150.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES — SP

Inscrições até 27 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rs7D . Concurso com 15 vagas para os cargos de: pedreiro (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1); operador de máquinas (1); operador de redes de água e esgoto (1); assistente técnico de engenharia (1); auxiliar de apoio administrativo (1); desenhista (1); mecânico eletricista de manutenção (1); operador de bombas (1); técnico de controle e automação (1); técnico de operação de sistemas de tratamento (1); técnico em saneamento (1); contador (1); engenheiro mecânico (1); ajudante de serviços de saneamento; analista de sistemas; técnico agrimensor; técnico eletrotécnico; técnico em segurança do trabalho; técnico químico; arquiteto; jornalista. Salário: de R$ 2.073,82 até R$ 9.619,76. Taxa: de R$ 59 até R$ 89.



CÂMARA DE AMERICANA — SP

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rBbE. Concurso com treze vagas para os cargos: auxiliar de manutenção (1); motorista; assistente técnico audiovisual (1); encarregado de patrimônio e manutenção; oficial legislativo (4); oficial de informática (1); técnico de vídeo e áudio - tv câmara (1); analista de comunicação (1); contador; controlador interno (1); historiador (1); e procurador jurídico (2). Salário: entre R$ 2.015,56 a R$ 9.054,30; acrescido de benefícios como Plano de carreira, Plano de assistência médica, vale transporte, vale-alimentação no valor de R$ 865,00 e vale-refeição no valor de R$ 52,74. Taxa: de R$ 47 até R$ 86.



PREFEITURA DE BARRO - CE

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/r2Kw. Concurso com 123 vagas para: motorista - categoria ab (10); vigilante (15); agente administrativo (12); agente fiscal de tributos (2); condutor de ambulância (3); fiscal ambiental (1); inspetor de vigilância sanitária (2); secretário escolar (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (15); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (3); topógrafo (1); assistente social (2); bibliotecário (1); biólogo (1); biomédico (1); educador físico (2); enfermeiro (9); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); médico (5); nutricionista (2); odontólogo (6); professor de educação básica - língua portuguesa (2); professor de educação básica - matemática (2); professor de educação básica - pedagogia (3); psicólogo (4); psicopedagogo (2); terapeuta ocupacional (1).

PREFEITURA DE GARANHUNS — PE

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/rsi0. Concurso com 286 vagas para os cargos de: auditor fiscal da receita municipal (8); contador (2); procurador municipal (5); professor brailista - atuação em escola de tempo regular e integral (5); professor de referência - exclusivamente para atuação nos anos iniciais e em escola de tempo integral (77); professor especialista em ciências - atuação em escola de tempo integral (9); professor especialista em educação física - atuação em escola de tempo integral (11); professor especialista em geografia - atuação em escola de tempo integral (4); professor especialista em história - atuação em escola de tempo integral (8); professor especialista em língua inglesa - atuação em escola de tempo integral (5); professor especialista em língua portuguesa - atuação em escola de tempo integral (17); professor especialista em matemática - atuação em escola de tempo integral (8); professor i de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental - atuação em escola de tempo regular (77); professor ii de ciências - atuação em escola de tempo regular (4); professor ii de educação física - atuação em escola de tempo regular (5); professor ii de geografia - atuação em escola de tempo regular (4); professor ii de história - atuação em escola de tempo regular (1); professor ii de língua inglesa - atuação em escola de tempo regular (1); professor ii de língua portuguesa - atuação em escola de tempo regular (2); professor ii de matemática - atuação em escola de tempo regular (6); professor intérprete de libras - atuação em escola de tempo regular e integral (18) e guarda municipal feminino (9). Salário: de R$ 1.721,35 a R$ 7.000, ou de R$ 19,35 a R$ 20,31 por hora-aula trabalhada. Taxa: de R$ 100 até R$ 120.



PREFEITURA DE PATO BRANCO — PR

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rshs. Concurso com 95 vagas para os cargos de: marceneiro (4); merendeira (10); monitor de ônibus (5); operador de máquinas categoria i (2) e operador de máquinas categoria ii (2); agente de apoio: agente de trânsito (1); agente social (2); cuidador social (1); eletricista pleno (2); motorista i (1); motorista ii (1); assistente em gestão nas áreas de assistente administrativo (20); assistente de informática (1); fiscal de tributos (5); fiscal do consumidor (2); técnico em edificações (3); técnico em segurança do trabalho (2); auxiliar de farmácia (5); auxiliar de laboratório; auxiliar de saneamento; auxiliar de saúde bucal; técnico de enfermagem (5) e técnico de rx (4); administrador (1); arquiteto (1); assistente em tecnologia da informação; assistente social (5); biomédico; contador; educador físico; educador social (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil (1); farmacêutico de farmácia; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico - ginecologia e obstetrícia (1); médico plantonista - semanal; médico plantonista - final de semana; médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo; procurador jurídico; psicólogo (2) e terapeuta ocupacional. Salário: de R$ 1.508,21 até R$ 11.920,85. Taxa: R$ 75 até R$ 130.



PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS — RJ

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rs3b. Concurso com 70 vagas para os cargos de: agente de inclusão digital (5); interprete de libras - continente (1); secretário escolar - continente (3); secretário escolar - ilha (2); arquiteto (3); assistente social (5); biblioteconomista (1); docente ii nas disciplinas de - ciências - continente (3); ciências - ilha (1); educação física - continente (1); educação física - ilha (1); espanhol - continente (3); espanhol - ilha (1); geografia - continente (4); geografia - ilha (1); história - continente (1); história - ilha (1); inglês - continente (1); inglês - ilha (1); inglês - ilha (1); matemática - continente (4); matemática - ilha (1); português - continente (4); português - ilha (1); engenheiro civil (3); fonoaudiólogo (1); nutricionista (4); pedagogo - continente (7); pedagogo - ilha (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 3.023,05 até R$ 8.683,74. Taxa: entre R$ 78 até R$ 113.



PREFEITURA DE DORES DO RIO PRETO — ES

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rsjT. Concurso com 114 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (3); biólogo (1); contador (1); educador físico (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (3); nutricionista (1); psicólogo (4); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (3); fiscal de obras e postura (1); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (5); técnico em informática (1); técnico em saúde bucal (3); agente de atendimento ao público (5); agente de serviços educacionais (2); auxiliar administrativo (2); escriturário (3); monitor de transporte escolar (2); auxiliar de serviços de limpeza e conservação (35); braçal (10); eletricista de baixa e alta tensão (1); inseminador de animais (1); jardineiro (1); motorista profissional (10); operador de máquinas (5); pedreiro (2); zelador de cemitério (1). Salário: de R$ 1.054,72 até R$ 3.977,83. Taxa: entre R$ 72 até R$ 107.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO C MARA — RN

Inscrições até 8 de março pelo site: https://shre.ink/rWDJ. Concurso com dez vagas para os cargos de: analista administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (2); copeiro (2); guarda legislativo municipal (2); motorista (1) e recepcionista (2). Salário: de R$ 1.500 até R$ 2.500. Taxa: entre R$ 85 até R$ 120.



PREFEITURA DE ICATU — MA

Inscrições até 9 de março pelo site: https://shre.ink/rsZy. Concurso com 121 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (35); vigia (25); motorista (3); bombeiro civil (2); agente administrativo (14); agente de trânsito (8); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (6); técnico de contabilidade (1); técnico de farmácia (1); técnico em radiologia (1); digitador (4); eletricista (2); professor de educação infantil (3); professor de ensino fundamental - 1º ao 5º ano (3); professor de ensino fundamental - 6º ao 9º ano nas áreas de - língua portuguesa (1); matemática (1); inglês (2); educação física (1); assessor jurídico (1); médico psf (2); dentista (1); enfermeiro psf - sede (1); engenheiro civil (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: R$ 70 até R$ 105.



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL — RS

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/rsKR. Concurso com 27 vagas para os cargos de: administrador; auxiliar de infraestrutura (10); bibliotecário; biólogo; engenheiro florestal; médico cirurgião plástico (1); médico endocrinologista e metabologista (1); médico gastroenterologista (1); médico neurologista (1); médico neurologista pediatra (1); médico pediatra (4); médico psiquiatra (2); médico psiquiatra da infância e adolescência (1); médico reumatologista (1); motorista (4); odontólogo estomatologista; e odontólogo radiologista. Salário: R$ 2.290,15 a R$ 10.305,72, acrescido de R$ 814,88 correspondente ao auxílio-alimentação. Taxa: entre R$ 60 até R$ 130.



PREFEITURA DE JURIPIRANGA — PB

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/rsZT. Concurso com 58 vagas para os cargos de: Agente de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços (6); motorista - categoria D (4); agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (3); agente administrativo (5); técnico em enfermagem (5); enfermeiro (5); fisioterapeuta (2); médico clínico geral (2); odontólogo (2); professor ensino fundamental anos iniciais (10); professor ensino fundamental anos finais - português (2); professor ensino fundamental anos finais -educação física (1); professor ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1); professor ensino fundamental anos finais - matemática (2); professor ensino fundamental anos finais - ciências (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.



PREFEITURA DE CAETITÉ — BA

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/rsXA. Concurso com 153 vagas para os cargos de: agente arrecadador (5); apontador (2); auxiliar administrativo (39); auxiliar de secretaria (8); digitador (5); fiscal de obras (3); fiscal de tributos (3); fiscal sanitário (3); inspetor sanitário (1); recepcionista (9); técnico em contabilidade (2); técnico em informática (3); técnico em laboratório (4); operador de máquinas pesadas (4); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (3); cozinheira (8); gari (10); lavadeira (1); merendeira (15); porteiro (15). Salário: de R$ 1.511,60 a R$ 2.413,42. Taxa: de R$ 52 até R$ 75.



PREFEITURA DE CAÇADOR — SC

Inscrições até 15 de março pelo site: https://shre.ink/rsKo. Concurso com 341 vagas para os cargos de: advogado do creas (1); assistente social (9); auditor de controle interno; contador (1); enfermeiro (14); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro sanitarista (2); farmacêutico (3); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jornalista (1); médico (13); médico do trabalho (1); médico plantonista (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (6); procurador municipal (1); professor de dança (14); professor de educação física; psicólogo (10); agente de defesa civil (1); assistente administrativo (20); auxiliar de enfermagem (20); auxiliar de farmácia (1); auxiliar em saúde bucal (3); educador social (3); eletricista (1); fiscal do procon (1); instrutor de dança (1); monitor instrumental (1); técnico em agrimensura (1); técnico em enfermagem (6); técnico em segurança do trabalho; técnico em vigilância em saúde (1); técnico tributário (1); telefonista (1); tesoureiro (1); topógrafo (1); agente de serviços e obras especiais (1); motorista (15); pedreiro (3); auxiliar de serviços e obras especiais (6); auxiliar de serviços gerais (10); operador de máquinas (7); arquiteto; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista; auxiliar de biblioteca; especialista em assuntos educacionais (12); professor de sala de recursos multifuncionais - aee; professor educação infantil (5); professor ensino fundamental i - 1º ao 5º ano; professor ensino fundamental ii - artes (3); professor ensino fundamental ii - ciências (2); professor ensino fundamental ii - educação física (3); professor ensino fundamental ii - ensino religioso (1); professor ensino fundamental ii - filosofia (2); professor ensino fundamental ii - geografia (2); professor ensino fundamental ii - história (3); professor ensino fundamental ii - inglês (2); professor ensino fundamental ii - matemática (4); professor ensino fundamental ii - português (2); secretário escolar; assistente social esf (1); enfermeiro esf (11); médico esf (12); nutricionista esf (1); odontólogo esf (7); professor de educação física (1); psicólogo esf (2); agente comunitário de saúde (61); auxiliar em enfermagem (2) e auxiliar em saúde bucal esf (4). Salário: de R$ 1.130,50 até R$ 24.084,89. Taxa: R$ 100 a R$150.



PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/rWDU. Concurso com dez vagas para o cargo de agente de trânsito e transporte. Salário: de R$ 5.395,22 ao mês e o profissional habilitado (CNH) terá adicional de GEAT, no valor de R$ 670. Taxa: R$ 170.



PREFEITURA DE FELISBURGO — MG

Inscrições até 21 de março pelo site: https://shre.ink/rsjV. Concurso com 31 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); motorista (5); auxiliar administrativo (1); auxiliar de almoxarifado (1); fiscal municipal (1); técnico em enfermagem (3); professor de anos iniciais (7); e professor de educação infantil (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.873,13. Taxa: entre R$ 67 até R$ 143.



PREFEITURA DE ITAPAJÉ — CE

Inscrições até 31 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/r2Kk. Concurso com 309 vagas para os cargos: motorista categoria "B" (10); motorista categoria "D" (7); motorista categoria "D" - transporte escolar (19); agente de combate as endemias (1); agente de tributos (3); assistente de administração (7); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de farmácia (3); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (3); fiscal de vigilância sanitária (1); guarda municipal (14); secretário escolar (17); técnico de enfermagem (14); técnico de laboratório (1); técnico em radiologia (1); assistente social (14); dentista (7); enfermeiro (14); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (3); médico clínico geral (3); médico ginecologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico perito do trabalho (1); médico psiquiatra (2); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); nutricionista (1); professor de educação básica - ciências (13); professor de educação básica - educação física (7); professor de educação básica - geografia (10); professor de educação básica - história (10); professor de educação básica - língua inglesa (7); professor de educação básica - língua portuguesa (19); professor de educação básica - matemática (19); professor de educação básica - pedagogia (19); psicólogo (13); psicopedagogo (13) e terapeuta ocupacional (10). Salário: de R$ 1.412 até R$ 10.384,62. Taxa: de R$ 80 até R$ 130.



PREFEITURA DE UBERABA — MG

Inscrições de 9 até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/r2vW. Concurso com 475 vagas para os cargos de: auxiliar de necropsia (2); cozinheiro (6); motorista de veículos oficiais (4); motorista; motorista de veículo de urgência e emergência (21); auxiliar de secretaria (4); inspetor de alunos; cuidador (10); agente de fiscalização (5); agente sanitário; auxiliar de bibliotecário; secretário escolar; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de saúde bucal (29); agente administrativo (2); agente social (1); educador; agente de trânsito; técnico de citopatologia; técnico de farmácia (10); técnico em radiologia; técnico em saúde bucal; técnico de saúdo bucal (13); técnico de enfermagem (118); técnico de enfermagem (8); técnico agrícola; técnico de contabilidade; técnico de edificações; técnico de informática (3); técnico de segurança do trabalho; técnico de serviços públicos; topógrafo; biólogo; contabilista; analista de direito; engenheiro; farmacêutico; fisioterapeuta; médico; odontólogo; psicólogo; veterinário (3); enfermeiro padrão (7); auditor fiscal da receita municipal; assistente social (4); biólogo; biomédico; farmacêutico (11); fisioterapeuta (13); fonoaudiólogo (3); nutricionista; psicólogo (2); químico; terapeuta ocupacional (1); veterinário; dentista clínico geral; dentista especialista - endodontia (2); dentista especialista - especialista em pacientes especiais; dentista especialista - pediatria; dentista especialista - periodontia; dentista especialista - traumatologia bucomaxilofacial (1); médico clínico geral (34); médico do trabalho (2); médico especialista - angiologista; médico especialista - cardiologista; médico especialista - dermatologista; médico especialista - endocrinologista; médico especialista - gastroenterologista; médico especialista - geriatra; médico especialista - ginecologista / obstetra (4); médico especialista - hematologista; médico especialista - imaginologista; médico especialista - infectologista; médico especialista - mastologista; médico especialista - nefrologista; médico especialista - neurologista (1); médico especialista - neurologista pediátrico; médico especialista - oftalmologista (1); médico especialista - ortopedista; médico especialista - otorrinolaringologista (1); médico especialista - pediatra (6); médico especialista - pneumologista; médico especialista - proctologista; médico especialista - colonoscopista; médico especialista - psiquiatra; médico especialista - psiquiatra infantil (1); médico especialista - reumatologista; médico especialista - urologista; enfermeiro padrão (22); dentista (9); médico (20); enfermeiro padrão (15); enfermeiro padrão - enfermeiro do trabalho; enfermeiro padrão - estomaterapeuta; administrador; analista de direito; analista de estatística; analista de mobilidade urbana; analista de organizações, sistemas e métodos; analista de recursos humanos; analista de sistemas; arquiteto (6); arquivista; assistente social (18); auditor; biblioteconomista; biólogo (1); contabilista (2); economista; educador; educador físico; educador social; engenheiro agrimensor; engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (12); engenheiro de tráfego; engenheiro eletricista; engenheiro florestal; engenheiro de segurança do trabalho (4); geógrafo; historiador; jornalista; nutricionista; pedagogo; psicólogo (30); veterinário; procurador do município. Salário: de R$ 1.412 até R$ 17.000. Taxa: entre R$ 45 até R$ 105.



UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - MG

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/rt0n. Concurso com 48 vagas para assistente em administração (16); técnico de laboratório/ciências biológicas (2); técnico de laboratório/mineração (1); técnico de laboratório/análises clínicas (1); técnico de laboratório/planejamento visual/fotografia (1); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3); técnico em farmácia (1); analista de tecnologia da informação (3); arquivista (1); engenheiro/ engenharia geológica (2); geólogo (1); farmacêutico/análises clínicas, citologiaclínica e citopatologia (1); farmacêutico/análises clínicas, biologiamolecular, exames de dna, genéticahumana, histopatologia, histoquímica, imunopatologia (1); farmacêutico/análises clínicas, biologiamolecular, histopatologia, histoquímica, imunocitoquímica, imunogenética e histocompatibilidade, imunohistoquímica, imunologia clínica, imunopatologia (1); médico/clínica médica (2); médico/médico da família e comunidade (1); odontólogo (2) e produtor cultural (1). Salário: R$2.667,19 a R$4.556,92. Taxa: R$100 a R$130.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO — RN

Inscrições até 5 de março de 2024 pelo formulário: https://shre.ink/r2h4. Concurso com duas vagas para o cargo de professor visitante nas seguintes áreas ecologia e conservação (1); produção animal (1). Salário: R$ 11.800,12. Taxa de inscrição: R$ 250.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 22 de março pelo site:https://shre.ink/r8W4. Concurso com cinco vagas para professores assistentes, a fim de atuarem no departamento de ginecologia e obstetrícia da faculdade de medicina . Salário: R$ 6.494,95 a R$ 14.761,02. Taxa: R$263



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rsiQ. Concurso com 106 vagas para os cargos de: professor do ensino superior nos cursos de administração (2), artes (1); ciência e tecnologia (1), ciências biológicas (1), ciências contábeis (2), ciências da religião (1), ciências econômicas (3), ciências sociais (1), comunicação social - publicidade e propaganda (1), comunicação social - rádio, tv e internet (1), comunicação social - jornalismo (1), direito (1), educação física (2), enfermagem (2), filosofia (2), física (2), geografia (2), gestão ambiental (1), história (2), letras - vernáculas (6), letras vernáculas - libras (3), letras estrangeiras inglês (2), letras estrangeiras espanhol (1), matemática (5), medicina (7), odontologia (1), pedagogia (7), química (2), serviço social (3); advogado (1); técnico em audiovisual (3); programador (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico de laboratório (biologia) (1); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar administrativo (8); analista de tecnologia da informação (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); psicólogo (1); assistente administrativo (3); técnico de nível médio: instrutor de língua de sinais (5); tradutor e intérprete de língua de sinais (4) e instrutor musical (6). Salário: R$ 3.163,21 até R$ 6.240,30, com adicional de titulação de até R$ 3.432,17. Taxa: R$ 120 até R$ 250.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE — UNICENTRO

Inscrições até 8 de março pelo site:https://shre.ink/r8pJ. Concurso com 91 vagas para professores na carreira do magistério superior. Salário: R$ 3.986,32 a R$ 16.565,27. Taxa: R$240.



UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/rISx. Concurso com 92 vagas para auxiliar de serviços gerais (30); auxiliar administrativo (38); auxiliar de laboratório (10); assistente administrativo (5); analista de planejamento, gestão e controle (5); procurador jurídico (2); defensor jurídico (2) . Salário: R$ 1.865,96 a R$ 7.854,69. Taxa: R$120 a R$280



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rIo0. Concurso com 43 vagas para técnico em contabilidade (5); técnico de tecnologia da informação (15); técnico em assuntos educacionais (10); assistente social (1); médico veterinário (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - homeopatia (1); médico - área (1); assistente em administração (8).. Salário: R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85. Taxa: R$ 329 a R$658



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até pelo site: seletivo.ls@uffs.edu.br . Concurso com seis vagas para professor substituto das seguintes áreas: teoria econômica (1); antropologia (1); letras - português/libras (1); biologia geral (1); sociologia ou ciência política (1); ciência e tecnologia de alimentos (1).. Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02 . Taxa: R$658.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS — MG

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/rxun. Concurso com quatro vagas para os cargos de: técnico de laboratório química (2); técnico de laboratório análises clínicas (1); e técnico de laboratório - eletrônica, eletroeletrônica, mecatrônica, instrumentação industrial ou automação industrial (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE — RJ

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/r2GG. Concurso com 94 vagas para os cargos de: administração geral com ênfase em inteligência analítica e ciência de dados (1); alfabetização (1); anatomia animal (1); anatomia patológica humana (1); anatomia patológica humana (1); auditoria e perícia contábil (1); botânica: morfologia, taxonomia e evolução de embriófitas (1); ciência da informação (1); ciências atuariais (2); cinema, educação e processos audiovisuais, com ênfase em montagem (1); cirurgia geral (1); cirurgia torácica (1); cognição: perspectivas situadas e interseccionalidades (1); design de produtos e processos (1); ecologia das macroalgas marinhas (1); ecologia química marinha (1); enfermagem em saúde coletiva (1); epidemiologia/internato médico em atenção básica (1); farmacobotânica e farmacognosia (2); física teórica geral (2); físico-química (1); geografia e geoinformação (1); geografia humana com ênfase na formação territorial, geografia agrária e regional do brasil (1); geografia regional-mundo e américa latina (1); ginecologia (1); legislação comercial e tributária aplicada à contabilidade (1); língua e literatura francesa (1); literatura brasileira (1); macroeconomia (1); matemática e matemática aplicada (1); mecânica dos fluidos e ciências térmicas (1); nefrologia/semiologia/tcs iii (1); neurociências (1); nutrição/bromatologia, técnica dietética e análise sensorial (1); parasitologia clínica (1); patologia clínica/medicina laboratorial (1); periodontia (1); perspectivas socioantropológicas sobre conflitos, direitos e segurança (1); planejamento e gestão ambiental (1); plataformas digitais: estratégia, cultura e poder (1); prótese parcial removível (1); psicologia e comportamento humano nas organizações (1); psiquiatria e saúde mental (1); representação arquitetônica com ênfase em gráfica digital (1); sistemas de computação (2); teoria e prática das imagens, com ênfase em fotografia audiovisual (1); urologia (1); geografia humana (2); economia brasileira e desenvolvimento (1); ensino de sociologia e fundamentos da educação (1); história contemporânea (1); história da áfrica (1); psicopatologia, terapias comportamentais e cognitivas (1); ciências humanas (1); ciências sociais aplicadas: administração geral (1); ciências sociais aplicadas: direito (1); contabilidade e legislação (1); contabilidade financeira (1); contabilidade societária (1); direito tributário e financeiro (1); análises clínicas (2); audiologia (1); fonoaudiologia (1); fonoaudiologia com ênfase em saúde coletiva (1); fonoaudiologia educacional (1); morfologia (1); periodontia (1); engenharia da qualidade (1); engenharia de operações e processos da produção e engenharia econômica (1); banco de dados (1); ciências biológicas: morfologia e parasitologia (1); desenvolvimento web e computação móvel (1); enfermagem em saúde coletiva (1); enfermagem em saúde mental e psiquiatria com ênfase em gerência (1); enfermagem médico cirúrgica com ênfase em fundamentos de enfermagem (1); serviço social - trabalho e formação profissional (1); ciência da computação/sistemas de computação (1); administração geral (1); contabilidade de custos e controladoria (1); contabilidade pública e sistemas de informações aplicados à área pública (1); contabilidade tributária e sistemas de informações contábeis (1); engenharia mecânica - projetos de máquinas - elementos de máquinas (1); física geral (1); gestão pública e políticas públicas (1); metodologia e técnicas de computação (1); operações, pesquisa operacional e estatística (1); pesquisa operacional e estatística (1); sistemas de informações em administração (1). Salário: entre R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 125 até R$ 295.



INSTITUTOS



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ. Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rSaC. Concurso com uma vaga para ciência da computação, com especialidade em processamento de imagens. Salário: R$14.761,10. Sem taxa de inscrição.



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI (FIEB)

Inscrições até 7 de março pelo site:https://shre.ink/rIqU. O Concurso oferece 43 vagas para aos cargos de peb i - ensino fundamental - anos iniciais (1); peb iii - professor de educação especial (4); peb iii - arte (1); peb iii - biologia (2); peb iii - ciências físicas e biológicas (1); peb iii - física (3); peb iii - geografia (1); peb iii - história (6); peb iii - língua portuguesa e literatura (8); peb iii - matemática (2); peb iii - química (4); peb iii - sociologia (1); peb iii - curso técnico de nível médio - análises clínicas (2); peb iii - curso técnico de nível médio - contabilidade/finanças (1); peb iii - curso técnico de nível médio - edificações (1); peb iii - curso técnico de nível médio - enfermagem (1); peb iii - curso técnico de nível médio - farmácia (1); peb iii - curso técnico de nível médio - programação de jogos digitas (2) e peb iii - curso técnico de nível médio - química - específica do curso técnico (1). . Salário: Não divulgado. Taxa: R$ 81



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (IFS)

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/r8f0. O Concurso oferece 43 vagas para administrador (2); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas (2); analista de tecnologia da informação - infraestrutura de tecnologia de informação (1); assistente de alunos (6); assistente em administração (9); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro eletricista (1); médico clínico geral (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); pedagogo (2); técnico nas áreas de contabilidade (1), enfermagem (2), edificações (1), tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas (4), tecnologia da informação - infraestrutura de tecnologia da informação (5) e tecnólogo em gestão pública (1) . Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 . Taxa: R$95 a R$105



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Inscrições até 15 de março pelo site: https://shre.ink/rfPq. Concurso com uma vaga para tesoureiro (1); contador; agente administrativo. Salário: R$2.398,24 a R$5.038,45. Taxa: R$17,90.



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rfPr. Concurso com 60 vagas para acervo (2); articulação internacional (1); comunicação e design (5); desenvolvimento urbano (12); estudos e pesquisas (5); geoprocessamento (3); gestão de dados (7); gestão e orçamento (6); jurídica (3); políticas públicas (8); tecnologia (8). Salário: R$10.660,21. Taxa: R$215.