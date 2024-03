Prodest lança edital de concurso público com 35 vagas de TI no ES

CB Correio Braziliense

A oferta é de 35 vagas imediatas - (crédito: Assessoria de Comunicação/Prodest)

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) publicou, nesta sexta-feira (15), o edital do concurso público no Diário Oficial do Estado. A oferta é de 35 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação (TI), sendo 18 para atuação em Desenvolvimento de Sistemas, e 17 para o segmento de Infraestrutura de

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

As inscrições podem ser feitas no período de 18 de março a 18 de abril pelo site, empresa responsável pela organização e realização do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 75,00, sendo que os pedidos de isenção podem ser realizados nos dias 20 e 21 de março. Para concorrer a uma das vagas, é necessário nível superior completo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação ou correlata (Tecnologia da Informação, Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós- graduação em área de TIC.



As provas serão aplicadas em 26 de maio. O salário inicial é de R$ 7.350,30, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os novos funcionários terão benefícios como assistência médico-hospitalar e ticket

refeição/alimentação. O Prodest recomenda aos candidatos a leitura do edital na íntegra para facilitar

o acompanhamento das fases da seleção. Esse documento está disponível no

site do Prodest – Menu Concurso Público.