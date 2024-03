Confira lista com135 concursos abertos e 31.084 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 135 concursos e 31.084 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há sete concursos abertos com 120 vagas. Para o Centro—Oeste, há 14 seleções abertas com 1.573 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 94 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 4.339 oportunidades. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 8127 vagas. Já para os municipais, há 54 concursos e 16.417 vagas. Nas universidades federais, são 11 processos seletivos e 263 oportunidades. Nos institutos federais há 23 certames abertos com 151 vagas.



DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/r9am . Concurso com quatro vagas para engenharia elétrica (1); sistemas eletroeletrônicos automotivos (1); física (1); literatura brasileira. Salário: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa de inscrição: R$240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/rddw . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa de inscrição:R$240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/rmuB . Concurso com uma vaga para professor adjunto a. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$ 240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/rmCb . Concurso com uma vaga para professor de magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$ 240,40



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8JQI . O Concurso oferece uma vaga para um professor adjunto projeto de arquitetura e urbanismo/tecnologia de arquitetura e urbanismo . Salário: R$4.875,18 a R$10.481,64 . Taxa: R$240



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IGES

Inscrições até 24 de março pelo site: https://shre.ink/8Jk5 . Concurso com três vagas para processo seletivo de carreiras de médico, nas especialidades de ginecologista obstetra e médico do trabalho; e para físico, na especialidade de radiodiagnóstico. Salário: de R$ 6.090,62 até R$12.181,25. Taxa: Não divulgada.



COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP

Inscrições de 17 de abril até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8OV9 . Concurso com 120 vagas para os cargos de: técnico administrativo (15); técnico agrícola (6); técnico em edificações (8); técnico em segurança trabalho (2); administrador (6); advogado (10); analista de sistemas nível superior/infraestrutura (4); analista de sistemas nível superior/manutenção/sustentação (4); arquiteto (16); contador (4); engenheiro agrimensor (2); engenheiro agrônomo (4); engenheiro civil (22); engenheiro eletricista (4); engenheiro florestal (6); engenheiro mecânico (5) e médico do trabalho (2). Salário: entre R$ 4.942,94 a R$ 10.800. Taxa: de R$ 60 até R$ 80.



NACIONAIS

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rkkI . Concurso com 130 vagas Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar para o ano de 2025. Salário: não informado. Taxa: R$80.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/8OVt . Concurso com 4050 vagas para: técnico bancário novo, técnico bancário novo com especialização em tecnologia da informação, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho . Salário: de R$3.762 até R$14.915. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 65.



SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/rkkI . Concurso com 102 vagas para estágio voluntário nos cursos de: administração (22); arquivologia (5); bibliotecnomia (3); comunicação social (4), informática (16); e direito (52). Salário: não informado. Taxa: R$80.



MARINHA DO BRASIL

Inscrições de 30 de abril até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/80i7 . Concurso com 57 vagas para os cargos de: engenharia aeronáutica (1); engenharia civil (1); engenharia de materiais (1); engenharia de produção (4); engenharia de sistemas de computação (1); engenharia de telecomunicações (2); engenharia elétrica (2); engenharia eletrônica (2); engenharia mecânica (4); engenharia mecânica de aeronáutica (1); engenharia naval (2); engenharia nuclear (2); engenharia quimíca (1); arquivologia e gestão de documentos (1); comunicação social (1); direito (8); estatística (1); informática/especialidade banco de dados (2); informática/especialidade desenvolvimento de sistemas (2); informática/especialidade infraestrutura de TI (1); informática/especialidade segurança da informação (2); oceanografia (1); pedagogia (5); psicologia (3); segurança do tráfego aquaviário (5) e capelães navais (1). Salário: R$9.070,60. Taxa: R$140.

CENTRO—OESTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE — GO)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2KX . Concurso com 52 vagas para analista de controle externo - ciências contábeis (8); analista de controle externo - controle externo (22); analista de controle externo - engenharia (8); analista de controle externo - jurídica (10); e analista de controle externo - tecnologia da informação (4). Salário: Não divulgado. Taxa: R$ 195



C MARA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 22 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/r231 . Concurso com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.500. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE CRISTALINA — GO

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/rfQH . Concurso com 266 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais - escolar (67); merendeiro escolar (25); vigia escolar; assistente de educação (23); assistente social escolar (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista escolar (3); professor pedagogo ii (140); psicólogo escolar (2) e terapeuta ocupacional escolar (2). Salário: de R$1.215 até R$4.312,59. Taxa de inscrição: R$50 até R$95.



C MARA MUNICIPAL DE ALEX NIA - GO

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/8YSF . O Concurso oferece 23 vagas para zelador (3); vigia (2); motorista (2); assistente administrativo (3); assistente parlamentar (5); ouvidor (1); auditor de controle interno (1); analista contábil (2); auditor de recursos humanos (2); analista de tecnologia da informação (1); auditor legislativo (1). Salário: R$1.500 a R$5.000. Taxa: R$80 a R$120.



C MARA DE CABECEIRAS - GO

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8YSI . O Concurso oferece 58 vagas para agente de serviços de higiene e alimentação (3); mecânico (1); auxiliar de assistência social (1); auxiliar de serviços gerais (2); eletricista (1); gari (2); motorista "d" (6); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2); agente comunitário de saúde (5); agente de combate as endemias (1); assistente administrativo (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário e ambiental (1); guarda municipal (3); técnico de enfermagem (2); técnico agrícola (1); vigia cuidador (1); analista ambiental - agronomia (1); analista ambiental - engenharia ambiental (1); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos municipais (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor n ii - pedagogia (6); professor n ii - letras (1); professor n ii - matemática (1); professor n ii - geografia (1) e psicólogo (1). Salário: R$1.414,31 a R$7.500. Taxa: R$40 a R$60.



C MARA MUNICIPAL DE NOVA CRIXÁS - GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/8YoI . O Concurso oferece 10 vagas para controlador interno (1); motorista (1); auxiliar de serviços gerais (2); recepcionista (1); assistente de gestão e recursos humanos (1); auxiliar de controle interno (1); auxiliar de compras (1); auxiliar de comunicação (1); auxiliar de processo de plenário (1). Salário: R$1.500 a R$4.000. Taxa: R$70 a R$150.



C MARA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/8YqE . O Concurso oferece 24 vagas para agente administrativo (4); agente de polícia legislativa e vigilância (5); agente de portaria (1); analista legislativo - área de gestão financeira e administrativa (2); analista legislativo - área jurídica (2); auxiliar de serviços gerais (4); assistente de comunicação e publicidade (1); copeiro (2); jardineiro (1); e motorista (2). Salário: R$1.578,77 a R$3.000. Taxa: R$80 a R$120.



PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE - GO

Inscrições até 10 de maio pelo site: https://shre.ink/8YqL . O Concurso oferece 103 vagas para agente de apoio escolar (15); agente de limpeza urbana, obras e serviços gerais (15); agente de serviços de higiene e alimentação (15); auxiliar administrativo (5); auxiliar de saúde bucal (2); educador físico (1); enfermeiro (4); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); motorista de veículos especiais (5); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (4); nutricionista (1); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (2); professor - educação física (1); professor - português (1); professor - inglês (1); professor - libras (1); professor - matemática (2); professor - pedagogia (10); psicólogo (2); psicopedagogo (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.412 a R$4.375,15. Taxa: R$90 a R$180.



PREFEITURA DE CARAPÓ - MS

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8Y5G . O Concurso oferece 135 vagas para analista de sistema (1); assistente social; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); médico pediatra; nutricionista; odontólogo (1); psicólogo (1); professor de ciências aldeia indígena (1); professor de educação física; professor de educação física - aldeia indígena (4); professor de educação infantil (0 a 5 anos) - aldeia indígena (1); professor de ensino fundamental (1º ao 5º ano) - aldeia indígena (9); professor de ensino fundamental 1 a 5 ano (1); professor de geografia - aldeia indígena (1); professor de história - aldeia indígena; professor de língua estrangeira, inglês - aldeia indígena (1); professor de língua materna (guarani) - aldeia indígena; professor de língua portuguesa - aldeia indígena (3); professor de matemática - aldeia indígena; agente administrativo (7); agente administrativo escolar - aldeia indígena (3); agente comunitário de saúde (5); agente comunitário de saúde - aldeia (3); agente de controle ás endemias (5); agente de fiscalização; agente de vigilância sanitária; auxiliar de biblioteca; auxiliar de desenvolvimento infantil - aldeia indígena (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (20); inspetor de alunos (2); inspetor de alunos - aldeia indígena (2); técnico agropecuário; técnico de imobilização ortopédica; técnico de raio x (1); técnico em segurança do trabalho (1); ajudante de serviços (20); ajudante de serviços - aldeia indígena (1); ajudante geral - sede (20); ajudante geral - aldeia indígena (10); eletricista de automóvel (1); motorista de transporte escolar (2); operador de máquinas pesadas; e tratorista - aldeia; técnico de enfermagem (1); ajudante geral - escolar - aldeia indígena (3). Salário: R$1.517,05 a R$11.491,28. Taxa: R$80 a R$150

.

PREFEITURA DE CORUMBÁ - MS

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8OHs. O Concurso oferece 634 vagas para edital nº 01/01/2024: analista contábil municipal (6); analista gestão governamental/administrador (6); analista gestão governamental/economista (8); analista jurídico municipal (10); arquiteto (1); assistente social (15); auditor de serviços de saúde/administração (1); auditor de serviços de saúde/farmacêutico (1); auditor do município/contador (1); auditor do município/diretor (2); auditor do município/engenharia (1); auditor fiscal da receita municipal (3); biólogo (2); biomédico (4); cirurgião-dentista esf (5); enfermeiro (18); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro produção (1); engenheiro químico (1); engenheiro sanitário (1); engenheiro segurança do trabalho (1); engenheiro trânsito (1); farmacêutico (3); fiscal de obras (1); fiscal de posturas municipais (2); fiscal de relações de consumo (4); fiscal de serviços concedidos (3); fiscal de transporte (6); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); gestor de atividades culturais (10); gestor de recursos humanos (2); médico do psf (3); médico perito (2); médico veterinário (3); médico veterinário/animais silvestres (1); nutricionista (2); pedagogo (4); procurador municipal (3); profissional de educação física (10); psicólogo (11); psicopedagogo (1); tecnólogo de gestão ambiental (1); tecnólogo de informática (2); tecnólogo de produção cultural (4); tecnólogo em gestão pública (3); terapeuta ocupacional (2); zootecnista (2); professor de campo/ciências humanas e naturais (2); professor de campo/1º a 5ª série (10); professor de campo/educação infantil (3); professor de campo/linguagem e códigos (8); professor de campo/matemática (8); professor de libras (3); professor de língua espanhola (1); professor de artes (10); professor de educação física (1); assistente de ações sociais (25); auxiliar de consultório dentário (20); cuidador saúde mental (2); cuidador social (20); instrutor de formação profissional - dança (5); instrutor de formação profissional/música (5); orientador social (30); técnico de atividades organizacionais i (20); técnico de atividades organizacionais ii (15); técnico de biblioteca (2); técnico de cultura (10); técnico de educação especial (25); técnico de educação infantil (5); técnico de enfermagem (18); técnico de esportes (4); técnico de laboratório (8); técnico de radiologia (2); técnico de serviços de saúde i (5); técnico de serviços de saúde ii (30); técnico em edificações (2); topógrafo (1); agente de apoio institucional ii (4); agente de atividades organizacionais i (7); agente de biblioteca (2); agente de disciplina (4); agente de limpeza e conservação (8); agente de merenda (8); agente de serviços operacionais i (2); agente de serviços operacionais ii (2); auxiliar de farmácia (5); auxiliar de serviços básicos (6); auxiliar de serviços operacionais (10); cozinheiro (4); mecânico de embarcações (2); mecânico de veículos (2); monitor de alojamento feminino (5); monitor de alojamento masculino (5); monitor de transporte escolar (15); monitor de transporte escolar fluvial (3); motorista da saúde (3); motorista de transporte escolar (10); motorista de veículo leve (26); motorista de veículo pesado (2); piloteiro (3); tratorista (2). Edital nº 01/02/2024: guarda civil municipal (10) . Salário: R$ 1.315,42 a R$ 5.972,67. Taxa: R$ 90 a R$ 140



C MARA DE VEREADORES DE SONORA - MS

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8OJf . O Concurso oferece 15 vagas para o auxiliar de serviços gerais (3); motorista - cnh c (1); técnico legislativo (5); advogado (1); controlador interno (1); contador (1); técnico parlamentar (3). O Concurso oferece 15 vagas para auxiliar de serviços gerais (3); motorista - cnh c (1); técnico legislativo (5); advogado (1); controlador interno (1); contador (1); técnico parlamentar (3). Salário: R$1.415,21 a R$5.755,63. Taxa: R$80 a R$150



PREFEITURA DE CÁCERES - MT

Inscrições até 1 de abril pelo site: https://shre.ink/8OcT . O Concurso oferece 44 vagas para o edital nº 01/2024 que conta com oportunidades para auxiliar de desenvolvimento infantil (1); professor licenciado em pedagogia (2); já o edital nº02/2024 dispõe de vagas para advogado (1); advogado do suas (1); analista de sistemas (1); arqueólogo (1); arquiteto (1); assistente social (1); assistente técnico de controle interno (1); auditor de tributos (1); biólogo (1); contador (1); controlador interno (1); educador físico - bacharelado (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista generalista (1); ouvidor (1); pedagogo (1); psicólogo (1); psicólogo organizacional e do trabalho (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); agente de trânsito (1); assistente administrativo (3); auxiliar de saúde bucal (2); educador/orientador social (1); fiscal de obras e posturas e defesa do consumidor (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em análises clínicos (1); técnico em enfermagem (1); e técnico em radiologia (1). Salário:R$ 1.412,00 e R$ 6,615,88 . Taxa: R$90 a R$120.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8O2m . O Concurso oferece 50 vagas para guarda municipal. Salário: R$2.500. Taxa: Não divulgado.



PREFEITURA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE -MT

Inscrições até 11 de abril de 2024 pelo site:https://shre.ink/8OOr . O Concurso oferece 109 vagas para agente administrativo (2); assistente social (2); auxiliar de serviços gerais (9); agente comunitário saúde; agente de endemias (1); enfermeiro (2); farmacêutico bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); instrutor de artesanato (1); médico clinico geral (1); médico veterinário (1); apoio administrativo educacional - merendeira (10); merendeira (1); motorista de veículo pesado (3 ); motorista de veículo pesado/ saúde (1); motorista de veículo leve (1); apoio administrativo educacional l - motorista veículo pesado (2); nutricionista; operador de escavadeira hidráulica (1); operador de moto niveladora (1); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (2); orientador social (1); professor de ciências físicas e biológicas; professor de educação física; professor de letras - português e inglês (1); professor de pedagogia (16); professor geografia (1); professor história (1); professor matemática (1); professor médio/magistério (2); psicólogo (3); recepcionista (4); técnico de enfermagem (3); técnico de higiene bucal (2); técnico de vigilância sanitária (1); técnico administrativo educacional (7); técnico em laboratório (1); tratorista (2); apoio administrativo educacional - vigia (2); vigia (3); apoio administrativo educacional - zelador (8); zelador (5); odontólogo (1). . Salário: R$ 1.390,54 a R$ 9.307,08. Taxa: R$ 50 a R$ 120



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4ª REGIÃO (CRT - 4)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rdHR . Concurso com 42 vagas para auxiliar administrativo (23); agente de fiscalização (16); analista jurídico (1); design gráfico (2). Salário: R$2.090 a R$4.510. Taxa de inscrições: R$70 a R$90.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA (COREN— RR)

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rQTn . Concurso com sete vagas para os cargos de: assistente administrativo (4); técnico de informática - área de informática (1); analista administrativo - advogado; analista administrativo - contador (1); analista administrativo - financeiro; analista administrativo enfermeiro fiscal (1); analista administrativo - administrador. Salário: de R$1.412 até R$5.797,12. Taxa: R$60 até R$80.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU — RN)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rQkZ . Concurso com uma vaga disponível, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: assistente administrativo (1); auxiliar de fiscalização e analista de fiscalização. Salário: de R$3.069,43 a R$7.932,03, acrescido de R$600. Taxa de inscrições: de R$51 até R$89.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r99b . O Concurso oferece 4 vagas para serviços gerais (1); auxiliar administrativo - agente de contratações/gestor de contratos (1); assessor técnico em psicologia e políticas públicas (1); contador (1); auxiliar administrativo - secretária; auxiliar administrativo - financeiro. Salário: R$1.653,78 a R$4.059,43. Taxa: R$50 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r99D . O Concurso oferece 4 vagas para agente fiscal; assistente administrativo (2); advogado (1) e contador (1). Salário: R$2.500 a R$4.426,20. Taxa: R$60 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ (CRM - PR)

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8PqH . O Concurso oferece nove vagas para profissional de suporte administrativo - assistente regional - apucarana (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - foz do iguaçu (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - francisco beltrão (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - guarapuava (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - ponta grossa (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - toledo (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - umuarama (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - união da vitória (1); profissional de suporte administrativo - auxiliar - curitiba e médico fiscal - cascavel (1). Salário: R$2.112,75 a R$9.390,06 . Taxa: R$ 58 a R$ 78



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CRA/RS

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/8P5L . O Concurso oferece 14 vagas para fiscal (2); administrador (2); tecnólogo em recursos humanos (1); auxiliar administrativo (9) . Salário: R$2.241,57 a R$5.841,20 . Taxa: R$ 69,90 a R$ 129,90



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

Inscrições até 8 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8O9B . O Concurso oferece 6 vagas para assistente administrativo (4); técnico de suporte de ti; analista de sistemas; assistente de comunicação; fiscal fisioterapeuta (1); fiscal fisioterapeuta; fiscal fisioterapeuta ocupacional (1); procurador jurídico. Salário: R$2.313,18 a R$13.558,64. Taxa: R$75 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 11ª REGIÃO

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://shre.ink/8OHF . O Concurso oferece 7 vagas para nutricionista fiscal. Salário: R$3.973,53 . Taxa: R$120.

LOCAIS - ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DE RORAIMA (SEED - RR)

Inscrições até 28 de março pelo site: https://shre.ink/8OEg . Concurso com 246 vagas para o cargo de profissional de copa e cozinha, para as seguintes localidades: Alto Alegre (13); Amajari (20); Boa Vista - Rural (17); Bonfim (18); Cantá (12); Caroebe (3); Normandia (49); Pacaraima (43); São João da Baliza (1); Uiramutã (70). Salário: R$1.700. Taxa: não divulgado.



SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8OO6 . Concurso com 6193 vagas para estágio de nível superior distribuídas entre os cursos de: administração; análise e desenvolvimento de sistemas; arquitetura e urbanismo; arquivologia; artes; artes visuais; biblioteconomia; biomedicina; ciências agrárias; ciências biológicas; ciências contábeis; ciências da computação; ciências da natureza; cinema e audiovisual; ciências econômicas; ciências humanas; ciências sociais; comunicação social/jornalismo; comunicação social/publicidade e propaganda; comunicação social/rádio e tv; comunicação social/relações públicas; comunicação/produção em comunicação e cultura; dança; direito; design; design de moda; design gráfico; educação física; enfermagem; engenharia agrícola e ambiental; engenharia agronômica; engenharia ambiental; engenharia cartográfica e de agrimensura; engenharia civil; engenharia da computação; engenharia de alimentos; engenharia de agrimensura; engenharia de minas; engenharia de pesca; engenharia de petróleo e gás; engenharia de produção; engenharia de software; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica; engenharia química; engenharia sanitária e ambiental; estatística; estudo de gênero e diversidade; farmácia; filosofia; física; fisioterapia; fonoaudiologia; gastronomia; geografia; geologia; gestão ambiental; gestão da tecnologia da informação; gestão de qualidade; gestão de recursos humanos; gestão pública; história; informática; interdisciplinar em artes; interdisciplinar em saúde; letras; letras/língua espanhola; letras/língua francesa; letras/língua inglesa; letras/língua portuguesa; libras; logística; marketing; matemática; medicina; medicina veterinária; museologia; música; nutrição; oceanografia; odontologia; pedagogia; produção cultural; produção musical; psicologia; química; redes de computadores; relações internacionais; saúde coletiva; secretariado; serviço social; sistemas de informação; sociologia; teatro; tecnologia em transportes terrestres; turismo; turismo e hotelaria; urbanismo; zootecnia. Salário: R$ 455,00, definida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos - COPE. O valor da bolsa pago pela DESENBAHIA será de R$ 1.421,00, além do auxílio-transporte. Taxa: não há.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS) - PI

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8OOZ . Concurso com 200 vagas para formação de cadastro reserva destinado ao cargo de Policial Penal. Salário: R$ 6.496,73. Taxa: R$142.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PGE - RN)

Inscrições até 31 de março pelo site da procuradoria. Processo para estágio de nível superior com 69 vagas destinadas aos estudantes do curso de direito a fim de atuarem nas Unidades Administrativas situadas no município de Caicó, Mossoró e Pau de Ferros. Salário: no valor correspondente ao salário mínimo vigente, além de auxílio-transporte no valor de R$ 80,00 ao mês. Taxa: não há.



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO — SP

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/r2KY . Concurso com 14 oportunidades para: analista (13) e economista (1). Taxa de inscrição: R$ 98,80. Salário: R$ 4.683,63 a R$ 7.082,22.



SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DE SÃO PAULO

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/8Ovb . Processo seletivo para cadastro reserva de estagiários na áreas administração de empresas, ciências contábeis, tecnólogo em finanças e/ou gestão financeira; tecnólogo em gestão de recursos humanos e educação física. Salário: R$ 862,59, somado à R$ 8,80 por dia e R$ 25,00 por dia, referentes à auxílio transporte e auxílio alimentação respectivamente. Taxa: não informado.



CENTRO E A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA (SSP)

Inscrições até 26 de março pelo site https://shre.ink/8OC3 . Processo seletivo com 44 vagas para estagiários, dos cursos de administração (2); ciência de dados (1); direito (15); estatística (2); geografia (1); gestão pública (5); jornalismo (5); matemática (2); serviço social (1); técnico em informática (1); técnico em administração (9). Salário: de R$ 625,06 a R$ 937,59 ao mês, além do auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia. Taxa: não há.



BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/r2Kf

. Concurso com 538 vagas para: analista econômico financeiro: gestão contábil; gestão estatística; gestão financeira; analista em tecnologia da informação: desenvolvimento de sistemas; segurança da informação; suporte e infraestrutura. Taxa de inscrição: R$ 80. Salário: R$ 4.141,50 a R$ 5.363,81.



BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (BANDES)

Inscrições até 25 de março pelo site da empresa organizadora IDECAN. Concurso com 150 vagas, sendo 12 para contratação imediata e 138 para formação de cadastro de reserva no cargo de analista bancário. As áreas ofertadas são: analista de sistema (5), infraestrutura (2), economia (4) e administrador (1). Salário: R$ 6.629,20, mais Auxílio refeição de R$ 1.185,12; Cesta alimentação de R$ 934,10; Auxílio creche/babá no valor de R$ 846,50; Vale transporte; plano de saúde sem coparticipação (para o titular e seus dependentes); plano odontológico sem coparticipação (para o titular e seus dependentes); plano de previdência complementar; e seguro de vida. Após noventa dias de trabalho, o salário será de R$ 6.821,72. Taxa: R$ 74.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE — PE

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rdln . Concurso com 340 vagas para os cargos de: auxiliar de desenvolvimento infantil (300) e nutricionista escolar (40). Salário: entre R$ 2.137,80 a R$ 4.596,27. Taxa de inscrição: R$ 75.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA — RJ

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/rW8o . Concurso com 92 vagas para os cargos de: assistente de aluno (6); assistente em administração (43); técnico de laboratório - área (6); técnico de tecnologia da informação (11); administrador (6); arquiteto/urbanista (1); bibliotecário/documentalista (1); contador (1); engenheiro eletricista (1); nutricionista - habilitação (1); pedagogo - área (2); psicólogo - área (1); técnico em assuntos educacionais (9); tecnólogo - formação (3). Salário: entre R$ 2.120,13 e R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.



SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA — PI

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/rUXQ . Concurso com 200 vagas, além de cadastro reserva para o cargo de policial penal. Salário: R$ 6.496,73, acrescido de benefícios. Taxa de inscrição: R$ 142.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS — SC

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8YDD . Concurso com 53 vagas para os cargos de: técnico de enfermagem (30); técnico de saúde bucal (1); enfermeiro; fiscal de vigilância em saúde (1); médico - cardiologista (1); médico - endocrinologista pediátrico (1); médico - epidemiologista (1); médico - geriatra (1); médico - ginecologista e obstetra (1); médico - neuropediatra (1); médico - neurologista (1); médico - pneumologista (1); médico - pneumologista pediátrico (1); médico - reumatologista (1); médico de família e comunidade (10); odontólogo - endodontista (1). Salário: R$ 3.070,43 até R$ 18.128,65. Taxa de inscrição: de R$ 120 até R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE - PR

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/8OXS . Concurso com 96 vagas para cadastro reserva nos cargos: auxiliar de serviços gerais; borracheiro (1); coveiro (2); eletricista (1); lubrificador e lavador de veículos (1); merendeiro (3); motorista (10); operário (10); pedreiro (2); pintor (2); torneiro mecânico (1); tratorista (1); vigia (3); agente da defesa civil (3); auxiliar administrativo (15); fiscais de tributos (1); fiscal de obras (1); professor; secretário escolar (5); técnico em edificações construção civil (1); técnico em farmácia (2); advogado (2); analista ambiental (1); arquiteto (1); assistente social (2); auditor fiscal (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal ambiental ii (1); fonoaudiólogo (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); psicólogo (5); agente social (2); técnico de saúde bucal (2); assistente social (3); orientador social (2). Salário: de R$ 1.415,53 a R$ 11.467,07. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE PINHAIS

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8OZN . Concurso com 90 vagas para seguintes cargos: Intérprete de Libras (1); Professor da Educação Infantil (33); Pedagogo (16); e Professor (40). Salário: entre R$ 2.660,43 a R$ 4.521,95. Taxa: de R$ 85 a R$ 120.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8Oy4 . Concurso com 223 vagas: nível fundamental: agente de combate às endemias (5). nível médio: agente administrativo (50); auxiliar de desenvolvimento infantojuvenil (50). nível médio técnico: técnico de enfermagem (20). nível superior: analista clínico (1); analista de tecnologia de informação (2); arquiteto (2); arquivologista (1); assistente social (25); auditor fiscal da receita municipal (1); cirurgião - dentista da estratégia de saúde da família (2); contador (2); enfermeiro (10); engenheiro civil (5); engenheiro eletricista (2); engenheiro sanitarista (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); geógrafo (1); jornalista (1); médico alergologista (1); médico cirurgião plástico fissura labial (1); médico de estratégia de saúde da família (10); médico infectologista (1); médico infectologista pediatra (1); médico neurologista pediátrico (1); médico patologista (1); médico plantonista clínica médica (8); médico plantonista pediatra (3); médico pneumologista (2); médico psiquiatra (1); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1). quadro de pessoal do hospital municipal são josé. nível superior: médico plantonista clínica médica (2); médico plantonista oftalmologista (1); médico plantonista radiologista (1). Salário: de R$ 2.431,10 a R$ 15.675,98. Taxa: de R$ 38 a R$ 100.



PREFEITURA DE ROL NDIA - PR

Inscrições até oito de abril pelo site: https://shre.ink/8OZo . Concurso com 236 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (1); agente de combate às endemias (1); auxiliar de enfermagem - psf (19); auxiliar de cirurgião dentista (2); condutor socorrista (5); técnico de gestão municipal a - administrativo (30); técnico de gestão municipal b - técnico agrícola (1); técnico de gestão municipal c - agente de trânsito (6); técnico de gestão municipal c - técnico em informática (2); técnico de gestão municipal c - assistência de fiscalização (obras); técnico de gestão municipal c - assistência de fiscalização (postura, atividades econômicas e atividades urbanas) (3); técnico em enfermagem - urgência e emergência) (28); técnico de saúde pública c - assistência de laboratório (1); técnico de saúde pública c - assistência técnica de radiologia (1); técnico de saúde pública c - assistência de vigilância sanitária (1); técnico de saúde pública c - técnico em higiene dental (2); advogado (2); agente fazendário (1); analista de gestão de pessoas (1); arquiteto e urbanista (1); assistente social (13); contador (2); dentista especialista - cirurgião bucomaxilofacial (1); dentista especialista - cirurgião endodontista (1); dentista especialista - cirurgião pacientes especiais (1); dentista especialista - cirurgião periodontista (1); dentista especialista - cirurgião protesista (1); dentista - psf (3); enfermeiro - psf (3); enfermeiro - urgência e emergência (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro elétrico (1); farmacêutico bioquímico (4); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jornalista (1); médico auditor (1); médico dermatologista (1); médico ginecologista/obstetra (5); médico neurologista (1); médico pediatra (3); médico psiquiatra (1); médico psf (6); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (1); pedagogo; profissional de educação física e desportos (7); professor do ensino básico (30); professor do ensino básico (10); professor do ensino básico (10); psicólogo (8); sociólogo (1). Salário: R$ 2.787,57 a R$ 10.324,56. Taxa: R$ 70,00 a R$ 100.

C MARA DE ALUMÍNIO - SP

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/86C4 . Concurso com seis vagas para os cargos: nível fundamental: agente de segurança patrimonial (1); motorista (1); nível superior: advogado (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); controlador do sistema de controle interno (1). Salário: de R$ 2.100 a R$ 4.300 acrescido de R$ 22,42 por dia de auxílio-alimentação. Taxa: de R$ 54,90 a R$ 98,80.



C MARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8J42 . Concurso com nove vagas para os cargos de advogado; analista de licitações (1); assessor de imprensa (1); assessor legislativo (1); assistente administrativo (1); assistente contábil (1); auxiliar de serviços diversos (2); contador; controlador interno; motorista (1); recepcionista; telefonista e vigia (1). Salário: de R$ 1.568,09 a R$ 6.115,62. Taxa: R$ 13 a R$ 14.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - AM

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8OFt . Concurso com 955 vagas para: nível fundamental completo: auxiliar de serviços gerais (150); braçal (10); coletor de lixo (20); gari (20); motorista rodoviário 1 (5). nível médio completo: agente de trânsito e transporte (10); atendente de farmácia 1 (5); merendeira (30); vigia (100). nível médio técnico: agente de zoonoses 1 (6); agente sanitário 1 (10); técnico administrativo 1 (100); técnico em enfermagem 1 (20); técnico em informática 1 (5); técnico em meio ambiente 1 (10); técnico em saúde bucal 1 (5); técnico em segurança do trabalho (2); guarda municipal masculino (25); guarda municipal feminino (15). nível superior completo: agente de arrecadação 1 (6); analista de laboratório (2); assistente social 1 (10); auditor de controle interno i (3); enfermeiro 1 (10); farmacêutico analista clinico 1 (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (4); nutricionista (5); odontólogo 1 (6) procurador jurídico 1 (2); psicólogo (8); técnico em ti 1 (3). vagas para os professores. zona urbana: professor da educação infantil (70); professor do fundamental i - 1º ao 5º ano (60); professor de língua portuguesa, ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (12); professor de matemática ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (13); professor de matemática ensino fundamental ii - 6º ao 9º (13); professor de geografia, ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (3); professor da educação física, ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (5). zona rural: professor da educação infantil (4); professor do fundamental i - 1º ao 5º ano (4); professor de língua portuguesa ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (2); professor de matemática do ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (2). zona rural indígena: professor da educação infantil (72); professor do ciclo - 1º ao 5º ano (10); professor de língua portuguesa, ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (20); professor de matemática ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (29); professor do fundamental i - 1º ao 5º ano (19); professor de matemática ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (4). Salário: entre R$ 1.421,00 e R$ 2.291. Taxa: de R$ 35,53 a R$ 57,27.



C MARA DE CAIEIRAS - SP

Inscrições até primeiro de abril pelo site: https://shre.ink/86Ch . Concurso com 13 vagas para os cargos de assistente de limpeza (3); copeiro (1); motorista (1); oficial legislativo (1); recepcionista; reparador geral; técnico legislativo (2); telefonista; eletricista (1); técnico de informática; analista de compras; analista de licitações e contratos (1); analista de patrimônio e estoque; analista de tecnologia da informação; analista financeiro (1); analista legislativo; contador; controlador interno (1); coordenador pedagógico (1); procurador legislativo. Salário: R$ 1.494,26 a R$ 12.025,71. Taxa: R$ 60 a R$ 78.



C MARA DE VEREADORES DA EST NCIA TURÍSTICA DE ITU - SP

Inscrições até oito de abril pelo site: https://shre.ink/86Cs . Concurso com 34 vagas para os cargos: nível fundamental: agente de manutenção e zeladoria (1); agente de segurança (3); agente de transporte (1); copeira (2); nível médio: agente de comunicação (2); agente de recepção (2); assistente administrativo i (1); assistente administrativo ii (4); atendente de comunicação e telefonia; ouvidor (3); nível técnico: operador técnico de som e imagem (1); técnico contábil; técnico em informática (2); nível superior: agente de licitação e contratos (2); assistente de comunicação, imprensa e cerimonial (1); assistente jurídico da procuradoria (1); contador (1); controlador interno (2); oficial administrativo (3); procurador legislativo (2). Salário: de R$ 2.903,97 a R$ 13.288,81. Taxa: R$ 50 a R$ 85.



C MARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE - SP

Inscrições até primeiro de abril pelo site: https://shre.ink/80oM . Concurso com 15 vagas para os cargos: assistente administrativo (3); assistente financeiro (1); assistente jurídico (1); assistente legislativo (4); analista contábil (2); analista de sistemas (2); consultor orçamentário e estatístico (1); controlador interno (1). Salário: R$ 3.586,59 a R$ 5.267,03, acrescido de R$ 505,18 de auxílio-alimentação. Taxa: R$ 85.



PREFEITURA DE MACAÍBA — RN

Inscrições até dia 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2Cb . Concurso com 50 vagas para guarda civil municipal - masculino (40) e feminino (10). Salário: R$ 1500. Taxa de inscrição: R$ 130.



PREFEITURA DE SAPUCAIA - RJ

Incrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/8OSk . Concurso com 301 vagas para os cargos de artífice de obras e serviços públicos - bombeiro hidráulico (1); artífice de obras e serviços públicos - pedreiro (4); artífice de obras e serviços públicos - pintor (1); artífice de obras e serviços públicos - soldador (1); coveiro (4); operador de máquinas leves (10); auxiliar de oficina mecânica (2); eletricista de veículos e máquinas (1); motorista (37); operador de máquinas - pesadas (9); agente administrativo (41); auxiliar educacional (44); auxiliar em saúde bucal (2); eletricista (2); fiscal de meio ambiente (1); fiscal sanitário (2); guarda municipal (4); mecânico de veículos e máquinas (2); orientador social (5); secretário escolar (11); técnico de radiologia (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (7); advogado (2); arquiteto e urbanista (1); assistente social (10); auditor municipal de controle interno (1); biólogo (1); cirurgião dentista 40h (3); contador (2); doc ii - prof. de ens. fund. - 2º segmento - artes (2); doc ii - prof. de ens. fund. - 2º segmento - educação física (3); doc ii - prof. de ens. fund. - 2º segmento - inglês (1); doc ii - prof. de ens. fund. - 2º segmento - língua português (3); doc ii - prof. de ens. fund. - 2º segmento - matemática (4); enfermeiro 24h (1); enfermeiro 40h (7); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); geólogo (1); gestor ambiental (1); gestor público (1); jornalista (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico cirurgião geral (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (2); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (4); pedagogo orientador (10); procurador (4); psicólogo (14); químico (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.259,98 a R$ 4.789,84. Taxa: entre R$ 60 a R$ 95.



PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL — PB

Inscrições até dia 4 de maio pelo site: https://shre.ink/8OV9 . Concurso com 72 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500. Taxa de inscrição: R$ de 70 até R$ 100.



PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU - RJ

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8OSc . Concurso com 301 vagas para cadastro reserva: nível fundamental: auxiliar administrativo iii (8); auxiliar de serviços gerais ii (43); nível médio/técnico: agente administrativo iii (156); agente educacional iii (52); motorista ii (4); nível superior: assistente social iii (38); pedagogo iii - semas (2); psicólogo iii (27). Salário: de R$ 1.343,81 a R$ 3.429,68. Taxa: de R$ 36 a R$ 44.



PREFEITURA DE SÃO GONÇALO - RJ

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/8OS1 . Concurso com 277 vagas para os cargos: cuidador de aluno especial (6); auxiliar de creche (39); inspetor de alunos (97); merendeiro (135). Salário: R$ 1.412 a R$ 1.930,62. Taxa: R$ 40,50 a R$ 58.



PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/8Oo4 . Concurso com 252 vagas para contratação de profissionais com formação de nível superior para atuar na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Salário: de R$ 7.071,23 a R$ 8.097,20. Taxa: não informado.



PREFEITURA DE BARRA MANSA — RJ

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/r2Cv . Concurso com 1.309 vagas para armador (1); auxiliar de oficina (4); auxiliar de serviços gerais (202); calceteiro (2); carpinteiro (4); copeiro (3); coveiro (18); cozinheira (9); pedreiro (18); pintor (22); recepcionista (41); roçador (20); agente administrativo (138); agente disciplinador (112); agente educador (16); auxiliar de recreação; auxiliar de secretaria; auxiliar veterinário (1); eletricista de autos (4); eletricista de manutenção (12); fiscal do procon (1); fiscal municipal (24); mecânico de autos (2); mecânico de máquinas e motores (4); motorista (57); operador de máquinas (6); operador de motosserra (8); operador de patrol (3); operador de retroescavadeira (3); operador de trator (2); operador de trator agrícola (2); serralheiro (4); soldador (3); telefonista (9); cuidador social (67); secretário escolar (11); técnico agropecuário/agrícola/agronegócios (3); técnico de informática (7); técnico de laboratório (4); técnico de segurança do trabalho (2); técnico de telecomunicações (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (36); técnico em farmácia (5); técnico em meio ambiente (3); técnico em radiologia odontológica (4); técnico em saúde bucal (12); topógrafo (1); professor i séries iniciais; administrador de banco de dados (2); administrador de redes, segurança e sistemas (2); analista ambiental (1); analista em gestão pública (1); analista jurídico (10); arquiteto (14); assistente social (55); auditor fiscal do tesouro municipal (8); auditor municipal de controle interno (2); biólogo (4); contador (17); educador físico (4); enfermeiro (12); enfermeiro auditor (1); enfermeiro obstetra (5); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (16); engenheiro civil (hidrologia) (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (5); fiscal sanitário - especialidade: biologia (1); fiscal sanitário - especialidade: enfermagem (2); fiscal sanitário - especialidade: farmácia (1); fiscal sanitário - especialidade: nutrição (1); fiscal sanitário - especialidade: veterinária (1); jornalista (3); médico anestesista (6); médico auditor (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (7); médico endocrinologista (2); médico endocrinologista pediatra (1); médico gastroenterologista pediatra (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (2); médico hematologista (2); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico obstetra/ginecologista (5); médico ortopedista (2); médico pediatra (2); médico psiquiatra (2); médico regulador (1); médico urologista (1); médico veterinário (5); nutricionista (1); orientador educacional (40); orientador pedagógico (8); pedagogo (5); procurador (3); professor de artes; professor de ciências; professor de educação física (24); professor de ética e cidadania; professor de geografia (13); professor de história (2); professor de língua estrangeira - inglês; professor de matemática (22); professor de português (21); psicólogo (23); supervisor escolar (10); terapeuta ocupacional (1).. Salário: R$ 1.320 a R$ 2.431,30 . Taxa: R$ 53 até R$ 93.



PREFEITURA DE LAGES - SC

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/8Oif . Concurso com 167 vagas para: nível alfabetizado: ajudante de serviços gerais masculino - atividades externas (1); ajudante de serviços gerais feminino - atividades externas (1); artesão (1); auxiliar de serviços gerais - masculino (1); auxiliar de serviços gerais - feminino (1); calceteiro (1); cozinheiro (1); operador de máquinas leves (1); padeiro (1); nível fundamental incompleto: carpinteiro (1); eletricista (1); eletricista de veículos (1); encanador (1); marceneiro (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de máquina para de pintar asfalto (1); pedreiro (1); pintor (1); soldador (1); vigia (1); nível fundamental completo: mecânico de manutenção de veículos (1); motorista (1); motorista de ônibus (1); motorista de veículo de emergência (1); motorista de veículos pesados (1); motorista socorrista de programas da saúde (1); nível médio/técnico: agente administrativo (1); agente comunitário de saúde (58); agente de combate às endemias (1); agente de segurança (1); agente de vigilância sanitária (1); artesão de programas da saúde (1); assistente de tecnologia da informação (1); auxiliar de administração (1); cuidador - feminino (1); cuidador - masculino (1); cuidador social de criança e adolescente - feminino (1); cuidador social de criança e adolescente - masculino (1); instrutor de panificação (1); técnico de contabilidade (1); técnico de edificações (1); técnico de enfermagem (1); técnico de enfermagem em programas da saúde (1); técnico de laboratório (1); técnico de segurança no trabalho (1); técnico em higiene dental de programas da saúde (1); telefonista (1); nível superior: administrador em programas da saúde (1); arquiteto (1); arquivista (1); assistente social (1); assistente social - programas da saúde (1); cirurgião dentista - programas da saúde (1); contador (1); dentista - cirurgião bucomaxilofacial (1); dentista endodentista (1); dentista - pacientes com necessidades especiais (1); educador físico - programas da saúde (1); educador físico - programas sociais (1); educador social (1); enfermeiro (1); enfermeiro - programas da saúde (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); farmacêutico bioquímico (1); farmacêutico bioquímico - programas da saúde (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta - programas da saúde (1); fonoaudiólogo (1); historiador (1); médico (1); médico alergista e imunologista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico - programas da saúde (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista e/ou obstetra (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pediatra hebiatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico regulador (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (1); nutricionista - programas da saúde (1); ouvidor (1); psicólogo (1); psicólogo - programas da saúde (1); psicopedagogo (1); técnico desportivo (2); terapeuta ocupacional - programas da saúde (1). Salário: de R$ 1.452,83 a R$ 18.746,27. Taxa: de R$ 60 a R$ 110.



PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA — RS

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/rmVh . Concurso com 115 vagas para os cargos de: advogado; agente administrativo (10); agente administrativo especializado (1); agente administrativo ii; agente fiscal de obras e posturas (1); agente fiscal sanitarista (2); arqueólogo (1); arquiteto (1); arquivista (1); assistente social (2); atendente de farmácia (1); atendente educacional (8); auxiliar de saúde bucal (2); bioquímico; contador; enfermeiro ii (1); engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos da fazenda municipal; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); instrutor pedagógico (1); médico clínico geral (1); médico veterinário (1); merendeiro (4); motorista (10); nutricionista (2); odontólogo ii (5);operador de máquinas (4); operário de obras (2); professor de anos finais - artes (1); professor de anos finais - ciências (1); professor de anos finais - educação física (4); professor de anos finais - geografia (1); professor de anos finais - história (1); professor de anos finais - matemática (1); professor de anos finais - português/espanhol; professor de anos finais - português/inglês (1); professor de anos iniciais (10); professor de educação especial (2); professor de educação infantil (7); psicólogo (3); psicólogo ii; psicopedagogo clínico; secretário de escola (9); técnico em enfermagem ii (5); e técnico em segurança do trabalho. Salário: entre R$ 1.412 até R$ 11.486,55. Taxa: R$ 30 até R$ 80.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES — SP

Inscrições até 27 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rs7D . Concurso com 15 vagas para os cargos de: pedreiro (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1); operador de máquinas (1); operador de redes de água e esgoto (1); assistente técnico de engenharia (1); auxiliar de apoio administrativo (1); desenhista (1); mecânico eletricista de manutenção (1); operador de bombas (1); técnico de controle e automação (1); técnico de operação de sistemas de tratamento (1); técnico em saneamento (1); contador (1); engenheiro mecânico (1); ajudante de serviços de saneamento; analista de sistemas; técnico agrimensor; técnico eletrotécnico; técnico em segurança do trabalho; técnico químico; arquiteto; jornalista. Salário: de R$ 2.073,82 até R$ 9.619,76. Taxa: de R$ 59 até R$ 89.



PREFEITURA DE PALESTINA — PA

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/rmRb. Concurso com 130 vagas para os cargos de: agente de manutenção (7); auxiliar de serviços gerais (29); gari (6); motorista de veículos leves - categoria b (6); motorista de veículos pesados - categoria d (7); operador de máquinas pesadas (4); agente comunitário de saúde - zona urbana e rural (1); agente de arrecadação (2); agente fiscal ambiental (1); agente de trânsito; agente de vigilância sanitária (1); chefe de almoxarifado (1); oficial administrativo (8); técnico agrônomo (1); técnico em contabilidade (1);técnico em enfermagem (14); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (3); coordenador pedagógico (4); enfermeiro (6); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico bioquímico (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); orientador pedagógico (1); professor p1n1 - educação infantil (3); professor artes (1); professor ciências (1); professor de geografia (1); professor educação física (1); professor ensino religioso (1); professor história (1); professor letras português com habilitação em inglês (1); professor matemática (2); professor língua portuguesa (1); psicólogo (1); serviço social (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 11.500. Taxa: R$ 75 até R$ 150.



PREFEITURA DE SANTA MARIA DE BOA VISTA — PE

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/rmuy . Concurso com 597 vagas para os cargos de: assistente social (6); auxiliar administrativo (37); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de cozinha (2); auxiliar educador (61); auxiliar de pedreiro (11); auxiliar de saúde bucal (5); auxiliar serviço gerais (112); biomédico (2); cozinheiro (4); dentista (7); digitador (12); educador físico (2); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro (20); entrevistador (6); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); gari (20); mecânico (3); médico ortopedista (1); médico plantonista (6); motorista categoria b (35); motorista categoria d (33); nutricionista (2); oficineiro de artes (1); oficineiro de capoeira (1); operador de máquinas (7); orientador social (9); pedreiro (6); porteiro (2); professor anos finais- ciências (4); professor educação física (3); professor educação física (2); professor ensino básico - anos iniciais (55); professor ensino básico - atendimento educacional especializado - aee (4); professor anos finais - geografia (1); professor anos finais - história (2); professor língua portuguesa/inglês (4); professor língua portuguesa /inglês (2); professor língua portuguesa /inglês (1); professor anos finais - matemática (6); professor anos finais - matemática (2); psicólogo (3); recepcionista (16); soldador (1); técnico em enfermagem (8); técnico em radiologia (2); vigia (55) e visitador (5). Salário: de R$ 1.320,00 até R$ 7.000. Taxa: de R$ 80 até R$ 140.



DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM - SP

Inscrições até primeiro de abril pelo formulário: https://shre.ink/8OMIl . Concurso com 236 vagas para agente de organização escolar. Salário: R$ 1300. Taxa: não mencionado.



PREFEITURA DE NOVAS RUSSAS — CE

Inscrições até 26 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rmvA . Concurso com 196 vagas para os cargos: técnico em sistemas classe IV (2); técnico em contabilidade (2); fiscal de tributos (1); agente de arrecadação (1); contador (1); auditor de controle interno (1); motorista de transporte escolar categoria d (2); motorista categoria b (2); cozinheira (10); vigilante (15); cuidador de pessoa com deficiência (15); psicólogo (1); assistente social (1); nutricionista (1); professor de educação infantil (15); professor de ensino fundamental I - anos iniciais (20); professor de ensino fundamental II - educação física - anos finais (3); professor de ensino fundamental II - língua inglesa - anos finais (3); professor de ensino fundamental ii - artes - anos finais (3); professor de ensino fundamental II - língua portuguesa anos finais (5); professor de ensino fundamental II - matemática anos finais (5); professor de ensino fundamental II - ciências anos finais (2); professor de ensino fundamental II - geografia anos finais (2); professor de ensino fundamental II - história anos finais (2); terapeuta ocupacional (2); psicólogo (1); assistente social (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); dentista (2); médico especialista - ultrassonografista (1); agente comunitário de saúde (2); topógrafo (1); psicólogo (2); assistente social (2); vigilante (2); técnico em agropecuária (1); veterinário (1); analista ambiental (1); fiscal ambiental (2); psicólogo (1); assistente social (1); auxiliar de administração (26) e auxiliar de serviços gerais (30). Salário: de R$ 1.444,49 a R$ 5.504. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.



PREFEITURA DE URUCAIA — MG

Inscrições de 26 de março até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/8PjN . Concurso com 61 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (2); balseiro (1); servente de pedreiro (2); servente escolar (2); mecânico I (1); mecânico II; motorista (3); pedreiro (1); auxiliar administrativo (2); monitor escolar (2); secretário escolar (2); técnico em enfermagem (2); técnico em higiene dental (1); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (1); assistente social cras; bioquímico/biomédico plantonista (2); bioquímico/farmacêutico (2); dentista (1); educador físico (esporte) (1); educador físico (nasf) (1); enfermeiro hospitalar (2); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta ii (1); fonoaudiólogo (1); médico ii (4); nutricionista (1); nutricionista ii (1); procurador jurídico municipal (1); professor pii-a (4); professor pvi-a educação física (2); professor pvi-a matemática (2); professor pvi-a português (2); professor de esportes (1); psicólogo (2); psicólogo cras/suas (2); supervisor pedagógico ii (2); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 17.018,24. Taxa: entre R$ 60 até R$ 100.



PREFEITURA DE LUMINÁRIAS — MG

Inscrições até 26 de março presencialmente na Prefeitura ou no site da Inepam. Concurso com 123 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (15); coletor de lixo (3); jardineiro (2); lavador de veículos (1); motorista (16); operador de máquinas leves (2); operador de motoserra e roçadeira (2); trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros (8); varredor de rua (1); auxiliar administrativo (6); agente fiscal (1); auxiliar em saúde bucal (2); monitor de transporte escolar (7); técnico em enfermagem ubs (4); técnico em enfermagem esf (2); técnico em radiologia (1); vigia (1); assistente social (2); dentista iv (1); enfermeiro ubs (3); enfermeiro esf (3); farmacêutico hospitalar (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (3); médico esf (2); monitor de educação (8); nutricionista (2); psicólogo escolar (1); psicólogo (2); psicólogo cras (1); professor de educação básica (11); professor de educação física (2); professor de artes (3); supervisor escolar (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 9.071,89. Taxa: entre R$ 150 até R$ 200.



PREFEITURA DE JURUÁ — AM

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/rsjV. Concurso com 266 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (6); carpinteiro (4); marinheiro de convés (8); pedreiro (5); vigia (53); auxiliar administrativo (22); bombeiro hidráulico (4); mecânico (3); motorista de veículos leves (5); motorista de veículos pesados (9); motorista fluvial (4); recepcionista (12); agente administrativo (3); agente de desenvolvimento (2); almoxarife (2); auxiliar de contabilidade (2); digitador (4); eletricista (5); fiscal de tributos (1); mestre de obras (2); microscopista (1); operador de máquinas pesadas (3); técnico em agropecuária (3); técnico em enfermagem (10); técnico em recurso pesqueiro (2); técnico em saúde bucal (6); técnico florestal (2); assistente social (1); advogado (3); contador (2); enfermeiro (6); engenheiro (2); farmacêutico bioquímico (2); fisioterapeuta (2); odontólogo (2); nutricionista (1); psicólogo (1); professor i - nível fundamental - anos iniciais 1º ao 5º (21); professor i - nível fundamental - anos finais 6º ao 9º (20); professor indígena i - nível fundamental - anos iniciais 1º ao 5º (10) e professor indígena i - nível fundamental - anos finais 6º ao 9º (10). Salário: de R$ 1.450 até R$ 5.000. Taxa de inscrição: entre R$ 36,25 até R$ 125.



PREFEITURA DE RIO CASCA — MG

Inscrições até 28 de março presencialmente na sede da Prefeitura Municipal de Rio Casca, localizada na Avenida Senador Cupertino, nº 66, Centro ou pelo site: https://shre.ink/8PjA . Concurso com 82 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (8); motorista nível III (13) e serviçal (3); auxiliar secretário - biblioteca nível A (3); fiscal de posturas (1); monitor (8); técnico em enfermagem (9); auxiliar em saúde bucal (8) e fiscal vigilância sanitária (1); advogado (1); coordenador cras (1); coordenador creas (1); dentista (3); enfermeiro (3); especialista pedagógica (6); médico esf (5); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); psicólogo caps (1); médico clínico geral caps (1); professor ensino fundamental de 5ª a 8ª séries - habilitação: ciências físicas e biológicas (1); professor ensino fundamental de 5ª a 8ª séries - ensino religioso (1) e psicopedagogo educação (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.800. Taxa: entre R$ 60 até R$ 120.



PREFEITURA DE SERTÃOZINHO — PB

Inscrições até 28 de março pelo site: https://shre.ink/rmuH . Concurso com 62 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços diversos (12); coveiro (1); gari (1); pedreiro (1); vigia (4) e vigilante noturno (1); agente administrativo (3); agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (1); agente de vigilância sanitária (1); auxiliar de contabilidade (1); eletricista (1); fiscal de obras (1); motorista - categoria B (3); motorista - categoria D (3); operador de máquinas pesadas (1) e técnico de enfermagem (2); assistente de informática (1); assistente social (1); enfermeiro esf (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); médico esf (2); odontólogo (1); orientador escolar (1); professor do ensino fundamental i (10); professor do ensino fundamental ii nas disciplinas de geografia (1); e história (1); psicólogo (1) e supervisor escolar (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 110.



PREFEITURA DE ITAPAJÉ — CE

Inscrições até 31 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/r2Kk . Concurso com 309 vagas para os cargos: motorista categoria "B" (10); motorista categoria "D" (7); motorista categoria "D" - transporte escolar (19); agente de combate as endemias (1); agente de tributos (3); assistente de administração (7); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de farmácia (3); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (3); fiscal de vigilância sanitária (1); guarda municipal (14); secretário escolar (17); técnico de enfermagem (14); técnico de laboratório (1); técnico em radiologia (1); assistente social (14); dentista (7); enfermeiro (14); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (3); médico clínico geral (3); médico ginecologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico perito do trabalho (1); médico psiquiatra (2); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); nutricionista (1); professor de educação básica - ciências (13); professor de educação básica - educação física (7); professor de educação básica - geografia (10); professor de educação básica - história (10); professor de educação básica - língua inglesa (7); professor de educação básica - língua portuguesa (19); professor de educação básica - matemática (19); professor de educação básica - pedagogia (19); psicólogo (13); psicopedagogo (13) e terapeuta ocupacional (10). Salário: de R$ 1.412 até R$ 10.384,62. Taxa: de R$ 80 até R$ 130.



PREFEITURA DE BOMBINHAS — SC

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/8Y8K . Concurso com 71 vagas para os cargos de: agente operacional (5); calceteiro (2); eletricista; mecânico de manutenção; motorista (5); motorista socorrista; operador de máquina; pedreiro; servente/merendeira (2); zelador de cemitério; zelador patrimonial (2); pintor de construção; recepcionista (2); agente administrativo (5); agente de defesa civil; auxiliar de biblioteca; auxiliar de consultório dentário; desenhista; fiscal; fiscal de saneamento; monitor (5); monitor de informática; monitor de transporte escolar (2); recepcionista de posto de saúde; secretário de estabelecimento escolar (1); técnico em agrimensura; técnico em enfermagem (5); técnico em enfermagem socorrista; técnico em radiologia (1); técnico em turismo (1); agente de educação inclusiva; arquiteto; assistente social (1); bibliotecário; contador; coordenador pedagógico (1); educador físico; educador social (1); enfermeiro (2); engenheiro agrimensor; engenheiro civil; engenheiro sanitarista; engenheiro sanitarista; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudióloga; médico cardiologista; médico clínico geral; médico do trabalho; médico endocrinologista; médico esf; médico ginecologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra; médico psiquiatra (1); médico sanitarista; médico veterinário; médico veterinário; naturólogo; nutricionista; odontólogo (1); odontólogo; odontólogo esf; procurador - atuação na câmara municipal de bombinhas (1); procurador - atuação na prefeitura municipal de bombinhas; professor (5); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional; tradutor e intérprete de libras; treinador desportivo; turismólogo; agente administrativo; biólogo (1); engenheiro ambiental; engenheiro florestal (1); engenheiro florestal; engenheiro sanitarista ambiental (1); geógrafo; zelador patrimonial; auxiliar de biblioteca; técnico em educação patrimonial (1); historiador (1); zelador patrimonial; agente administrativo; treinador desportivo; agente comunitário de saúde - bairro centro (1); agente comunitário de saúde - bairro bombas (1); agente comunitário de saúde - bairro josé amândio (1); agente comunitário de saúde - bairro zimbros (1); agente comunitário de saúde - bairro canto grande (1); agente comunitário de saúde - bairro mariscal (1); agente de combate a endemias (2) e agente municipal de trânsito (4). Salário: entre R$ 1.403,35 até R$ 10.503,82. Taxa: entre R$ 70 até R$ 150.



C MARA DE BELO HORIZONTE

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/8Oow . Concurso com 91 vagas para os cargos de administrador (1); analista de controle interno (6); analista de tecnologia da informação - área de desenvolvimento de sistema (6); analista de tecnologia da informação - área de infraestrutura de sistema (2); arquiteto (1); assistente social (1); contador (1); consultor legislativo - área de saúde pública; consultor legislativo - área de administração e finanças (1); coordenador do processo legislativo; enfermeiro do trabalho (1); engenheiro civil (1); jornalista (6); procurador (2); publicitário (2); redator (1); técnico legislativo ii (59). Salário: de R$ 4.759,37 a R$ 11.727,44Taxa: de R$ 55 a R$ 75.



CONSURGE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/8Ooz . Concurso com 488 vagas para os cargos: nível médio/técnico: auxiliar administrativo (2); auxiliar de regulação médica (26); motorista (2); operador de frota (11); auxiliar de farmácia (1); técnico em segurança do trabalho (2); condutor socorrista (162); técnico em enfermagem (130); nível superior: assistente administrativo (6); contador (1); farmacêutico (1); psicólogo (1); analista administrativo (1); enfermeiro (57); médico (85). Salário: de R$ 1.455,94 a R$ 8.386,23. Taxa: de R$ 70 a R$ 170.



PREFEITURA DE CAPELINHA - MG

Incrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8OoK . Concurso com 406 vagas para os cargos: auxiliar de serviços gerais - gari (50); auxiliar de serviços gerais - operário braçal (24); auxiliar de serviços gerais - vigia (5); oficial serviço especializado - mecânico (1); oficial serviço especializado - pedreiro (1); oficial serviços especializado - pintor (1); agente adm. - auxiliar administrativo (20); porteiro (16); servente escolar (6); agente adm. - monitor de esportes (4); agente condutor motorista - cnh c (8); agente condutor motorista - cnh d (15); agente condutor op. máquinas pesadas i (17); agente condutor op. máquinas pesadas ii (5); assistente administrativo (10); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização ambiental (2); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização sanitária (2); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização de obras (4); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização de posturas (2); auxiliar de fiscalização - apoio à fisc. de rendas e tributos (3); tnm em políticas sociais - cuidador social (1); tnm em políticas sociais - orientador social (6); assistente técnico em administração (2); assistente técnico em contabilidade (2); assistente técnico em agropecuária (4); assistente técnico em informática (4); assistente técnico em meio ambiente (2); assistente técnico em seg. trabalho (2); assistente técnico saúde - análises clínicas (1); assistente técnico saúde - enfermagem (15); assistente técnico saúde - radiologista (2); assistente técnico em saúde - saúde bucal (2); auxiliar de secretaria escolar (9); secretário escolar (5); analista/esp. téc. - administrador (1); analista/esp. téc. - arquiteto urbanista (1); analista/esp. téc. - contador - administração (1); analista/esp. téc. - contador - assistência (1); analista/esp. téc. - contador - saúde (1); analista/esp. téc. - engenheiro agrimensor (1); analista/esp. téc. - engenheiro agrônomo (1); analista/esp. téc. - engenheiro ambiental (1); analista/esp. téc. - engenheiro civil (6); analista/esp. téc. - engenheiro florestal (1); analista/esp. téc. - instrutor educ. física (3); analista/esp. téc. - procurador (7); assistente social - educação (2); especialista em educação básica (3); especialista em saúde - assistente social (4); especialista em saúde - enfermeiro (10); especialista em saúde - farmacêutico 20h (3); especialista em saúde - farmacêutico 40h (1); especialista em saúde - fonoaudiólogo 20h (2); especialista em saúde - fisioterapeuta (1); especialista em saúde - médico clínica básica (3); especialista em saúde - nutricionista 20h (2); especialista em saúde - nutricionista 40h (1); especialista em saúde - odontólogo 40h (5); especialista em saúde - psicólogo 20h (8); especialista em saúde - psicólogo 40h (4); especialista em saúde - terap. ocupacional 20h (2); especialista em saúde - veterinário 20h (1); especialista em saúde - veterinário 40h (1); professor da educação infantil (50); professor do ensino fundamental (3); professor regente de aula - educ. física (5); psicólogo - educação (2); tns em políticas sociais - assistente social (12); tns em políticas sociais - psicólogo (2); tns em políticas sociais - advogado (1). Salário: de R$ 1.333,20 a R$ 13.200. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE CONTAGEM - MG

Incrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8Oo7 . Concurso com 420 vagas distribuídas da seguinte maneira: assistente escolar (1); auxiliar de biblioteca escolar (8); secretário escolar (4); bibliotecônomo (3) e docentes nas localidades e áreas abaixo discriminadas: eldorado: pedagogo - ped (5); professor de educação básica - peb 1 (17); professor de ed. básica - artes (1); professor de ed. básica - ensino religioso (1); professor de ed. básica - inglês (1); professor de ed. básica - matemática (1); professor de ed. infantil (1). industrial: pedagogo - ped (3); professor de educação básica - peb 1 (2); professor de ed. básica - artes (1); professor de ed. básica - educação física (1); professor de ed. básica - ensino religioso (1); pedagogo 2 - ped 2 (1). riacho: pedagogo - ped (1); professor de educação básica - peb 1 (2); professor de ed. básica - artes (1); professor de ed. básica - ensino religioso (1); professor de ed. básica - inglês (1). petrolândia: pedagogo - ped (8); professor de educação básica - peb 1 (40); professor de ed. básica - artes (1); professor de ed. básica - educação física (1); professor de ed. básica - ensino religioso (2); professor de ed. básica - inglês (1); professor de educação infantil - pei (3); pedagogo 2 - ped 2 (3). nacional: pedagogo - ped (1); professor de educação básica - peb 1 (17); professor de ed. básica - artes (3); professor de ed. básica - educação física (1); professor de ed. básica - ensino religioso (1); professor de ed. básica - inglês (1). ressaca: pedagogo - ped (1); professor de educação básica - peb 1 (16); professor de ed. básica - artes (1); professor de ed. básica - educação física (1); professor de ed. básica - ensino religioso (2); professor de ed. básica - inglês (2); professor de ed. básica - matemática (1); sede: pedagogo - ped (8); professor de educação básica - peb 1 (70); professor de ed. básica - artes (2); professor de ed. básica - educação física (4); professor de ed. básica - ensino religioso (1); professor de ed. básica - inglês (1); professor de ed. básica - matemática (1); professor de educação infantil - pei (4); pedagogo 2 - ped 2 (2). vargem das flores: pedagogo - ped (17); professor de educação básica - peb 1 (88); professor de ed. básica - artes (8); professor de ed. básica - ciências (1); professor de ed. básica - educação física (11); professor de ed. básica - ensino religioso (4); professor de ed. básica - geografia (1) professor de ed. básica - história (1); professor de ed. básica - inglês (6); professor de ed. básica - matemática (9); professor de ed. básica - português (1); professor de educação infantil - pei (13); pedagogo 2 - ped 2 (5).Salário: de R$ 1.593,60 a R$ 6.206,35. Taxa: entre R$ 70 a R$ 100.



PREFEITURA DE ARROIO DO SAL — RS

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/rmVc . Concurso com 364 vagas para os cargos de: advogado (4); agente administrativo (6); arquiteto (1); assistente social (3); bibliotecário; biólogo; contador (1); controlador interno; dentista - 20 horas (1); dentista - 40 horas (2); enfermeiro - 40 horas (8); engenheiro agrônomo; engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); geólogo; médico clínico geral (7); médico ginecologista; médico pediatra; médico psiquiatra; médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador educacional (4); professor de artes (3); professor de atendimento de educação especial (4); professor de ciências (2); professor de educação física (10); professor de filosofia (1); professor de geografia (4); professor de história (2); professor de língua inglesa (4); professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (2); psicólogo (2); psicopedagogo (1); supervisor educacional - 40 horas (2); técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em edificações (2); técnico em enfermagem - 36 horas (18); técnico em enfermagem - 40 horas (7); agente de combate a endemias (1); almoxarife (2); atendente de educação infantil (45); auxiliar de saúde bucal (2); fiscal (2); inspetor tributário (1); oficial administrativo (20); professor anos iniciais (35); professor de educação infantil (35); tesoureiro (1); topógrafo; auxiliar de administração (6); auxiliar de farmácia (2); monitor (10); eletricista (2); eletricista de veículos e máquinas (1); mecânico (1); merendeira (6); mestre de obras (2); motorista "d" (20); operador de máquinas (5); operário de obras e serviços (10); operário especializado (2); pintor (2); servente (22); vigia (4); roçador (10) e varredor. Salário: entre R$ 1.448,46 até R$ 11.881,08. Taxa: R$ 50 até R$ 150.



PREFEITURA DE BARRA DO JACARÉ — PR

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8PSp . Concurso com 50 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (3); coveiro (1); operador braçal (2); pedreiro de edificações (1); servente de pedreiro (1); agente comunitário de saúde (1); agente de endemias (1); assistente administrativo (1); assistente administrativo escolar (2); assistente administrativo saúde (2); assistente administrativo social (1); atendente de farmácia (1); mecânico de manutenção veicular automotores (1); monitor de alunos (2); motorista (1); oficineiro de artesanatos (1); oficineiro de corte e costura (1); oficineiro de músicas e fanfarras (1); oficineiro de pinturas (1); oficineiro de recreação (1); operador de máquina pesada (1); técnico de informática (1); técnico em higiene dental (1); professor (1); professor de educação infantil (5); analista de recursos humanos (1); arquiteto (1); assistente social educacional (1); auditor fiscal de tributos (1); educador físico (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta clínico domiciliar (1); médico geriatra (1); médico pediatra (1); médico psf (2); médico ubs (1); nutricionista (1); psicólogo educacional (1) e psicólogo (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 10.655,22. Taxa: de R$ 60 até R$ 120.



PREFEITURA DE UBERABA — MG

Inscrições de 9 até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/r2vW . Concurso com 475 vagas para os cargos de: auxiliar de necropsia (2); cozinheiro (6); motorista de veículos oficiais (4); motorista; motorista de veículo de urgência e emergência (21); auxiliar de secretaria (4); inspetor de alunos; cuidador (10); agente de fiscalização (5); agente sanitário; auxiliar de bibliotecário; secretário escolar; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de saúde bucal (29); agente administrativo (2); agente social (1); educador; agente de trânsito; técnico de citopatologia; técnico de farmácia (10); técnico em radiologia; técnico em saúde bucal; técnico de saúdo bucal (13); técnico de enfermagem (118); técnico de enfermagem (8); técnico agrícola; técnico de contabilidade; técnico de edificações; técnico de informática (3); técnico de segurança do trabalho; técnico de serviços públicos; topógrafo; biólogo; contabilista; analista de direito; engenheiro; farmacêutico; fisioterapeuta; médico; odontólogo; psicólogo; veterinário (3); enfermeiro padrão (7); auditor fiscal da receita municipal; assistente social (4); biólogo; biomédico; farmacêutico (11); fisioterapeuta (13); fonoaudiólogo (3); nutricionista; psicólogo (2); químico; terapeuta ocupacional (1); veterinário; dentista clínico geral; dentista especialista - endodontia (2); dentista especialista - especialista em pacientes especiais; dentista especialista - pediatria; dentista especialista - periodontia; dentista especialista - traumatologia bucomaxilofacial (1); médico clínico geral (34); médico do trabalho (2); médico especialista - angiologista; médico especialista - cardiologista; médico especialista - dermatologista; médico especialista - endocrinologista; médico especialista - gastroenterologista; médico especialista - geriatra; médico especialista - ginecologista / obstetra (4); médico especialista - hematologista; médico especialista - imaginologista; médico especialista - infectologista; médico especialista - mastologista; médico especialista - nefrologista; médico especialista - neurologista (1); médico especialista - neurologista pediátrico; médico especialista - oftalmologista (1); médico especialista - ortopedista; médico especialista - otorrinolaringologista (1); médico especialista - pediatra (6); médico especialista - pneumologista; médico especialista - proctologista; médico especialista - colonoscopista; médico especialista - psiquiatra; médico especialista - psiquiatra infantil (1); médico especialista - reumatologista; médico especialista - urologista; enfermeiro padrão (22); dentista (9); médico (20); enfermeiro padrão (15); enfermeiro padrão - enfermeiro do trabalho; enfermeiro padrão - estomaterapeuta; administrador; analista de direito; analista de estatística; analista de mobilidade urbana; analista de organizações, sistemas e métodos; analista de recursos humanos; analista de sistemas; arquiteto (6); arquivista; assistente social (18); auditor; biblioteconomista; biólogo (1); contabilista (2); economista; educador; educador físico; educador social; engenheiro agrimensor; engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (12); engenheiro de tráfego; engenheiro eletricista; engenheiro florestal; engenheiro de segurança do trabalho (4); geógrafo; historiador; jornalista; nutricionista; pedagogo; psicólogo (30); veterinário; procurador do município. Salário: de R$ 1.412 até R$ 17.000. Taxa: entre R$ 45 até R$ 105.



PREFEITURA DE LINS — SP

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/r9UO . O Concurso oferece 113 vagas para nível fundamental: merendeira (2); padeiro (1); nível médio/magistério: agente administrativo (20); agente de trânsito (2); agente educacional (3); atendente de atividades infantis (10); fiscal de obras (1); fiscal de posturas (3); fiscal de saneamento (1); fiscal de tributos (2); fiscal do meio ambiente (1); guarda civil municipal (30); orientador social (1); professor de educação básica i (5); nível superior: advogado do creas (1); analista em tecnologia da informação (1); arquiteto (1); assistente social (1); assistente social escolar (1); bibliotecário (1); contador (1); coordenador pedagógico (2); diretor de escola (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fiscal da receita tributária (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico ginecologista /obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); procurador (1); professor de educação básica ii - arte (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii - inglês (1); profissional educação física (1); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); terapeuta ocupacional (1) . Salário: R$ 2.881,10 a R$ 7.041,88. Taxa: R$ 68 a R$ 105.



PREFEITURA DE BREJO DA MADRE DE DEUS — PE

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/r9UC . Concurso com 450 vagas para nível fundamental: auxiliar de serviços gerais (60); coveiro (6); coletor de resíduos sólidos (20); coletor de resíduos sólidos (15); margarida (15); merendeira (25); pintor (4); pedreiro (6); porteiro (20); servente de obras (6); vigia (30); nível médio: analista de trânsito (2); agente sanitário (3); assistente administrativo (30); auxiliar de serviço bucal (5); digitador (10); eletricista (3); fiscal de tributos (4); fiscal de obras (3); guarda municipal (25); mecânico automotivo (1); motorista b (8); motorista d (8); motorista de uti móvel (2); motorista tfd categoria d (2); motorista samu (2); motorista ambulância (5); professor i (20); operador de máquinas (3); recepcionista (10). nível técnico: técnico de controle interno (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico radiologia (3); técnico de laboratório (2); técnico de enfermagem (15). nível superior: analista de ouvidoria (2); assistente social (2); biomédico (2); dentista (2); enfermeiro (15); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico clínico geral (3); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico usg (1); nutricionista (2); nutricionista (saúde) (1); procurador (2); psicólogo ame (2); professor ii - ciências (1); professor ii - educação física (2); professor ii - geografia (1); professor ii - história (1); professor ii - inglês (5); professor ii - língua portuguesa (5); professor ii - matemática (4); psicólogo clínico (3); psicopedagogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.344 a R$ 5.000 . Taxa: R$ 80 a R$ 120.



PREFEITURA DE LONDRINA - PR

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/r9HSb . Concurso com 263 vagas para edital nº 23/2024 - 157 vagas: agente combate às endemias (1); agente condutor funerário (1); agente condutor socorrista (1); agente condutor de veículos leves (7); agente condutor de veículos pesados (10); agente funerário - serviço funerário (1); agente funerário - serviço de coveiro (3); agente de manutenção patrimonial - serviço de marcenaria e carpintaria (1); operador de máquinas motrizes (1); agente operacional público - serviço de operário i (1); agente de pavimentação asfáltica (1); fiscal do município (1); técnico em agrimensura (5); técnico agrícola (1); técnico ambiental (1); técnico de obras (1); técnico de farmácia pública (5); técnico de gestão pública (70); técnico orientador social (1); técnico de saúde bucal (1); técnico de saúde pública - assistência de enfermagem i (33); técnico de saúde pública - assistência de odontologia i (1); técnico de saúde pública - assistência de patologia i (7); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de saúde em urgência e emergência (1). edital nº 24/2024 - 106 vagas: administrador (1); auditor fiscal de tributos (1); analista de proteção e defesa do consumidor (1); analista de sistemas (1); contador (1); gestor cultural - serviço de biblioteconomia (1); gestor cultural - serviço de programação cultura (1); gestor cultural - serviço de arquivista (1); gestor de engenharia e arquitetura - serviço de engenharia civil (4); gestor de engenharia e arquitetura - serviço de engenharia ambiental (2); gestor de engenharia e arquitetura - serviço de engenharia agronômica (1); gestor de engenharia e arquitetura - serviço de arquitetura urbanista (1); gestor de engenharia e arquitetura - serviço de engenharia elétrica (1); gestor de engenharia e arquitetura - serviço de engenharia química (1); gestor social - serviço de sociologia (1); gestor social - serviço de pedagogia (1); gestor social - serviço de gestão do esporte, da educação física e do lazer (2); gestor territorial - serviço de geologia (1); promotor de saúde pública - serviço de enfermagem (76); promotor de saúde pública - serviço de farmacêutica (1); promotor de saúde pública - serviço de farmacêutica bioquímica (1); promotor de saúde pública - serviço de fonoaudiologia (1); promotor de saúde pública - serviço de nutrição (3); promotor de saúde pública - serviço de psicologia (1).. Salário: R$ 2.297,04 a R$ 10.332,16 . Taxa: R$ 33 a R$ 97.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA - RS

Inscrições até nove de abril pelo site: https://shre.ink/8OiK . Concurso com 161 vagas para os cargos: agente comunitário de saúde - usf brisas do mar (1); agente comunitário de saúde - usf caminhos do farol (1); agente comunitário de saúde - usf dunas claras (1); agente comunitário de saúde - usf costa do sol (1); agente de controle à endemias-ace (4). nível superior completo: advogado (1); arquiteto (1); assistente social (1); assistente social do cras (1); biólogo (1); cirurgião dentista (1); contador (1); educador físico; enfermeiro esf (2); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; interprete educacional (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral/ plantonista (1); médico de saúde da família (3); médico ecografista (1); médico ginecologista/ obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico radiologista (1); médico veterinário (1); nutricionista; pedagogo (1); pedagogo - orientação educacional (1); pedagogo supervisão escolar (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - ciências (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries -educação artística (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - educação física (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - ensino religioso curso (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - geografia (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - história curso (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - língua inglesa curso (5); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - língua portuguesa curso (3); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - matemática curso (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - licenciatura em computação; psicólogo; psicólogo do cras (1); terapeuta ocupacional. nível técnico completo: técnico em enfermagem (6); técnico em informática (1); técnico em radiologia; técnico em contabilidade (1). nível médio completo: assistente administrativo (2); assistente técnico administrativo (1); atendente de educação infantil (5); auxiliar de inspeção (1); coordenador do centro de referência da mulher (1); educador social (1); fiscal ambiental (1); fiscal de indústria e comércio (1); fiscal de tributos (1); monitor de escola (1); professor educação infantil (10); professor ensino fundamental 1ª a 4ª séries (20); regente de banda (1); secretário de escola (1); tesoureiro (1). nível fundamental completo: agente administrativo (5); auxiliar de apoio administrativo (1); agente de defesa ambiental; agente sanitário (1); auxiliar em saúde bucal da família (3); condutor de ambulância (1); fiscal de obras e posturas (1); monitor da casa de passagem (2); recepcionista (3). nível fundamental incompleto: borracheiro/ lavador (1); calceteiro; carpinteiro/ marceneiro (1); cozinheira/ merendeira (1); eletricista (1); gari (1); guarda municipal patrimonial (5); mecânico (1); motorista (5); operador de máquinas (1); operário (2); pedreiro (1); pintor (1); servente de limpeza (10). Salário: entre R$ 1.417,90 a R$ 20.842,12. Taxa: R$ 96,46.



PREFEITURA DE SERRA DO MEL — RN

Inscrições até dia 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rUzb . Concurso com 59 vagas para os cargos de: professor educação infantil (6); professor ensino fundamental I (15); professor de matemática- educação fundamental II (3); professor de português- educação fundamental II (3); professor de educação física- educação fundamental (4); professor de inglês- educação fundamental II (1); professor de história- educação fundamental II (2); professor de geografia- educação fundamental i (2); psicopedagogo (5); tradutor e intérprete de libras (1); assistente social (1); psicólogo (1); contador (1); agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (2); orientador social (2); monitor para atividades socioeducacionais (1) e procurador (4). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.315,41. Taxa de inscrição: entre R$ 80 até R$ 100.



PREFEITURA DE EST NCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - SP

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/86Kg . Concurso com 43 vagas para contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior, nas áreas: agente administrativo (10); agente de combate às endemias (1); atendente de educação I (2); borracheiro (1); carpinteiro (1); coveiro (1); dentista (1); educador de desenvolvimento infanto juvenil (2); eletricista autos (1); engenheiro de telecomunicações (1); funileiro (1); mecânico (1); médico mensalista (13); médico plantonista clínico de pronto socorro (1); porteiro (1); técnico em farmácia (1); tecnólogo em geoprocessamento (1); telefonista (1); terapeuta ocupacional (1); procurador de nível I (1). Salário: R$ 1.513,29 a R$ 19.800. Taxa: de R$ 59,00 a R$ 96,00.



PREFEITURA DE DIADEMA - SP

inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/86kL . Concurso com 21 vagas para cadastro reserva nas seguintes áreas: agente comunitário de saúde (20) e agente de combate às endemias (1). Salário: R$ 2.828,78, acrescido de R$ 500,00 correspondente ao vale alimentação, além de demais benefícios como vale refeição de R$ 12,26 por dia trabalhado. Taxa de inscrição:de R$ 40,48 a R$ 68,50.



PREFEITURA DE SOROCABA - SP

Inscrições até 1° de abril pelo site: https://shre.ink/86vA . Concurso com 31 vagas para contratação de profissionais nos cargos: fiscal de saúde pública (10); fiscal público (10); procurador (3); e técnico de controle administrativo (8). Salário: de R$ 2.669,47 a R$ 15.450,07. Taxa: R$ 67,90 a R$ 98,80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/8OSI . Concurso com 526 vagas para formação de cadastros resevas nos cargos: advogado do creas (1); agente de contratação (1); agente municipal de trânsito (5); agente social (7); almoxarife (3); analista de procuradoria (3); analista de patologia clínica (2); assistente social (4); auxiliar de farmácia (8); auxiliar de farmácia de manipulação (4); auxiliar de saúde bucal (4); auxiliar de topógrafo (3); cadastrador (3); cirurgião dentista; cirurgião dentista - especialista em cirurgia bucomaxilofacial (2); cirurgião dentista - especialista em endodontia (3); cirurgião dentista - especialista em necessidades especiais (2); cirurgião dentista - especialista em periodontia (1); cirurgião dentista - especialista em prótese dentária (1); cirurgião dentista - pediatra (1); controlador geral do município (1); educador físico (2); enfermeiro (35); engenheiro agrônomo (1); engenheiro especialista em recursos minerais; engenheiro florestal (1); escriturário (35); farmacêutico (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2); instrutor de artesanato (1); médico clínico geral (6); médico dermatologista (1); médico do trabalho (2); médico da esf (10); médico ginecologista obstetra (3); médico infectologista (1); médico pediatra (4); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (4); médico ultrassonografista (1); nutricionista (2); psicólogo (9); recepcionista da saúde (30); técnico agrícola (2); técnico contábil (3); técnico de enfermagem (50); técnico de enfermagem socorrista (samu) (6); técnico de radiologia (1); técnico de saúde bucal (2); técnico de segurança do trabalho (2); técnico jurídico (4); terapeuta ocupacional (1); topógrafo (8); ajudante geral (100); calceteiro (5); condutor socorrista - samu (2); coveiro (5); eletricista (3); marceneiro (6); motorista - d (14); operador de máquinas (12); operador de máquinas pesadas (8); pedreiro (9); pintor de parede (5); podador de árvores (10); serralheiro (5); valeteiro (5); agente de combate às endemias (ace) (2); agente comunitário de saúde (acs) (5); guarda civil municipal 2ª classe (33). Salário: entre R$ 2.012,68 e R$ 16.791,30. Taxa: R$ 10,80 a R$ 18,90.



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS - SP

Inscrições até cinco de abril pelo site: https://shre.ink/8OSs . Concurso com 533 vagas para os cargos: agente comunitário de saúde (16); agente de vigilância em saúde (2); assistente operacional; auxiliar administrativo (50); auxiliar de enfermagem (15); auxiliar operacional (131); babá (32); cozinheiro (6); cuidador (11); farmacêutico (1); guarda escolar; inspetor de alunos (9); motorista (39); agente de trânsito (2); agente técnico de raio x (4); assistente administrativo (23); atendente de farmácia (3); fiscal municipal (3); instrutor de artesanato; instrutor de luta; técnico administrativo (11); técnico de enfermagem (32); técnico de informática (2); técnico de prótese dentária (2); técnico operacional; vigia (62); agente fazendário; analista administrativo (4); analista de informática (2); analista operacional (1); arquiteto; assistente social (10); biólogo (1); cirurgião dentista (6); contador (1); diretor de controladoria; enfermeiro (17); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (3); médico - ginecologista/obstetra (2); médico - neurologista adulto (1); médico - neurologista infantil (1); médico - oftalmologista (1); médico - ortopedista (1); médico - pediatra (3); médico - psiquiatra (1); médico - ultrassonografista (2); médico do trabalho; médico programa de saúde da família (3); médico veterinário (1); nutricionista (2); procurador jurídico (sem nível de chefia) (1); psicólogo (9); técnico de geoprocessamento; terapeuta ocupacional (2); tesoureiro (1); turismólogo. Salário: R$ 1.412,00 a R$ 10.560,58. Taxa: R$ 18,40 a R$ 35,95.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Inscrições até oito de abril pelo site: https://shre.ink/8OF9 . Concurso com 2632 vagas, distribuídas da seguinte forma: edital nº 01/2024 - processo seletivo - prefeitura: agente comunitário de saúde (274); agente de combate às endemias (34). edital nº 02/2024 - concurso público - funprevim: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (3); assistente administrativo (2); contador (1); assessor jurídico (1). edital nº 03/2024 - concurso público - saae: almoxarife (1); aux. mecânico (1); auxiliar de encanador (8); auxiliar de serviços gerais (2); eletricista industrial (2); encanador (5); laboratorista (1); leiturista (1); motorista (2); op de estação de tratamento de água - eta (4); operador de estação de esgoto - ete (2); operador de poço (4); pedreiro (1); químico (1); técnico de saneamento (1); técnico de segurança no trabalho (1); técnico em mecânica (1); vigia (4); assistente administrativo (3); recepcionista (2). edital nº 04/2024 - concurso público - imtrans: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (3); agente de trânsito (15); motorista (1); assistente administrativo (2). edital nº 05/2024 - concurso público - prefeitura: auxiliar de serviços gerais (126); vigias (93); maqueiro (30); artífice (17); auxiliar administrativo (184); auxiliar de vigilância epidemiológica (20); auxiliar em patologia clínica (12); digitador (20); motorista fluvial (10); assistente administrativo (30); fiscal de vigilância sanitária (4); técnico de enfermagem socorrista (12); técnico em radiologia médica (12); técnico de laboratório (17); técnico de enfermagem (235); técnico de enfermagem - vacinador (30); técnico em patologia clínica (15); técnico de saúde bucal (18); assistente social (19); biomédico (5); cirurgião dentista (7); enfermeiro (127); farmacêutico (11); farmacêutico bioquímico (11); fisioterapeuta (13); fonoaudiólogo (4); nutricionista (5); psicólogo (11); terapeuta ocupacional (1). edital nº 06/2024 - concurso público - prefeitura: auxiliar de serviços gerais (66); coveiro (6); vigias (25); copeiro (3); agente de defesa civil (5); auxiliar administrativo (10); digitador (13); eletricista (2); entrevistado (6); fiscal de feira (2); fiscal de postura (5); fiscal de tributos (10); guarda municipal (80); motorista categoria d e e (2); motorista categoria ab e c (2); assistente administrativo (11); multiplicador ambiental (6); técnico em agropecuária (1); técnico em logística (2); administrador (6); analista ambiental (6); assistente social (12); auditor (2); biólogo (1); bioquímico (3); contador (1); fiscal ambiental (1); nutricionista (1); pedagogo (10); psicólogo (5); tecnólogo em logística (1); tecnólogo em pesca (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1); zootecnista (1). edital nº 07/2024 - concurso público - prefeitura (semec): auxiliar de serviços gerais (178); merendeira (64); vigia (54); auxiliar administrativo (66); motorista escolar (9); motorista fluvial (1); assistente administrativo (10); assistente social (2); bibliotecário (2); estatístico (2); nutricionista (2); pedagogo (9); psicólogo (2); educação infantil (108); ensino fundamental i (173); ensino fundamental i - 1º ao 5º ano ed. especial (9); ensino fundamental i - 1º ao 5º ano libras (5); ensino fundamental i - 1º ao 5º ano ed. indígena (8); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - líng. portuguesa (31); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - matemática (24); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - ed. física (34); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - ciências (11); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - história (12); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - geografia (14); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - língua inglesa (4); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - ensino religioso (2); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - artes (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 5.000. Taxa: R$ 40 a R$ 150



PREFEITURA DE CASTANHAL - PA

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/8ORS . Concurso com 1181 vagas, distribuídas da seguinte forma: edital nº 01/2024: ajudante de mecânico (3); braçal (200); merendeira (5); servente (22); zelador (10); auxiliar de administração (30); auxiliar de almoxarife (1); auxiliar de operador (3); borracheiro (3); capataz (5); carpinteiro (5); cuidador (8); eletricista (3); encanador (5); mecânico i (4); operador de máquinas leves (4); pedreiro (15); pintor (3); soldador (3); agente administrativo - zona urbana (40); fiscal de obras (4); mecânico ii (2); motorista (15); operador de máquinas pesadas - pá carregadeira (2); operador de máquinas pesadas - patrol (2); operador de máquinas pesadas - retroescavadeira (3); operador de máquinas pesadas - rolo compactador (1); operador de máquinas pesadas i (3); desenhista técnico (1); músico (10); técnico em agropecuária (3); técnico em enfermagem (1); topógrafo (1); advogado (5); administrador (1); arquiteto (3); assistente social (12); auditor fiscal de receitas municipais (4); bibliotecário (3); contador (2); economista (1); engenheiro ambiental (5); engenheiro civil (8); engenheiro elétrico (2); engenheiro florestal (2); engenheiro sanitário (1); fisioterapeuta (1); geólogo (2); médico veterinário (3); nutricionista (2); pedagogo (5); professor de educação física (8); psicólogo (10); sociólogo (2); tecnólogo em informática (3). edital nº 02/2024: braçal (3); maqueiro (3); servente (30); zelador (2); auxiliar de administração (20); eletricista (1); pedreiro (3); agente administrativo (48); motorista (8); técnico de enfermagem (20); técnico em radiologia (10); assistente social (3); enfermeiro (25); engenheiro sanitário (1); farmacêutico (6); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (3); pedagogo (1); professor de educação física (3); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (2). edital nº 03/2024: merendeira (45); servente (60); zelador (15); auxiliar de administração (50); eletricista (2); encanador (2); pintor (2); agente administrativo (25); profissional de apoio escolar cuidador (15); motorista (5); assistente social (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista (2); profissional de apoio escolar - mediador (50); psicólogo (2); tecnólogo agroindustrial (1); tecnólogo em informática (2); terapeuta ocupacional (1); tradutor e intérprete de libras (2); professor pedagogia (80); professor de língua portuguesa (8); professor de matemática (5); professor de história (6); professor de geografia (4); professor de ciências (4); professor de artes (6); professor de educação física (14); professor de inglês (3); professor de espanhol (5); professor de libras (20); especialista em educação (15); professor de educação especial (18); professor bilíngue (3). Salário: entre R$ 1.412,00 a R$ 2.881,18. Taxa: R$ 66 a R$ 89.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/8OR1 . Concurso com 1507 vagas para cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma: procuradoria geral do município: analista jurídico (2); assistente jurídico (3). secretaria municipal de agricultura: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços (3); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em agroindústria (1); técnico em agropecuária (3); vigia (2). secretaria municipal de administração: agente de portaria (2); agente de proteção (3); agente de segurança da aviação civil (2); almoxarife (1); assistente administrativo (13); auxiliar de serviços gerais (9); bombeiro de aeródromo (7); fiscal de pista de aeroporto parqueador (2); gerente de segurança operacional (1); motorista de veículos leves (1); técnico de informática (2); vigia (5). secretaria municipal de arrecadação e tributos: assistente administrativo (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal de tributos (2). secretaria municipal de cultura/turismo/esporte/lazer: arqueólogo; assistente de biblioteca (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); preparador físico (1); sociólogo; vigia (6). secretaria municipal de desenvolvimento e assistência social: agente de portaria (2); assistente administrativo (18); assistente social (9); auxiliar de serviços gerais (19); contador (1); cozinheira (6); educador social (5); motorista de veículos leves (5); orientador social (9); pedagogo (6); piloto fluvial (1); psicólogo (4); sociólogo (1); técnico de informática (1) terapeuta ocupacional (1); vigia (11). secretaria municipal de educação: almoxarife educacional (1); assistente social (1); auxiliar de classe infantil (7); auxiliar de secretaria escolar (18); auxiliar de serviços gerais educacional (87); coordenador pedagógico da educação infantil (11); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (28); motorista de veículos leves educacional (2); motorista de veículos pesados educacional (5); nutricionista (1); piloto fluvial educacional (3); porteiro escolar (8); professor brailista (1); professor de atendimento educacional especializado (4); professor de ciências físicas e biológicas (6); professor de educação física (7); professor de educação física dos anos iniciais (6); professor de educação infantil (84); professor de ensino da arte (12); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de introdução às tecnologias (3); professor de língua estrangeira (inglês) (9); professor de língua portuguesa (7); professor de matemática (9); professor de séries iniciais (73); psicólogo (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (12); técnico educacional (7); técnico em alimentos (1); técnico em edificações (1); técnico em infraestrutura (4); terapeuta ocupacional (1); tradutor intérprete de libras educacional (2); vigia educacional (10). secretaria municipal de finanças: assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista de veículos leves (1); vigia (1). secretaria municipal de governo: assistente administrativo (12); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de veículos leves (4); pintor (1); técnico de informática (1). secretaria municipal de infraestrutura: agente de portaria (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); auxiliar de serviços gerais (104); borracheiro (2); carpinteiro armador (2); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheira (3); desenhista técnico (1); eletricista (5); eletricista de rede (5); encanador (2); engenheiro civil (3); gari (28); lubrificador (2); mecânico de máquinas leves (2); mecânico de máquinas pesadas (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (22); operador de máquinas pesadas (24); pedreiro (19); pintor (2); técnico em edificações (1); técnico em segurança no trabalho (2); vigia (6). secretaria municipal do meio ambiente: analista ambiental (3); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (1); engenheiro ambiental (1); fiscal de meio ambiente (3); geólogo (1); motoristas de veículos leves (4); tecnólogo em saneamento ambiental (1). secretaria municipal de saúde: agente de controle zoonozes (2); agente de portaria (9); almoxarife (4); artesão (2); artífice de manutenção e operação (2); assistente administrativo (49); assistente social (8); auxiliar de serviços gerais (32); biólogo (1); biomédico (2); condutor de veículo de urgência (9); contramestre fluvial (1); cozinheira (6); educador físico (1); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro cirúrgico (3); enfermeiro da família (9); enfermeiro de urgência e emergência (4); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro especializado em saúde mental (1); enfermeiro especializado em neonatologia (2); enfermeiro geral (2); enfermeiro obstetra (7); enfermeiro pediatra (7); engenheiro clínico (1); engenheiro do trabalho (1); engenheiro sanitarista (1); farmacêutico bioquímico (5); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); maqueiro hospitalar (9); marinheiro fluvial de convés (1); marinheiro fluvial de máquinas (1); massoterapeuta (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico auditor; médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (1); médico clínico geral (15); médico da família (15); médico do trabalho; médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico gineco-obstetra (2); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico intensivista; médico neonatologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico urologista (1); microscopista (31); motorista de veículos leves (9); nutricionista (2); odontólogo (6); pedagogo (3); pedreiro (1); protético dentário (1); psicólogo (6); piloto fluvial (3); técnico de epidemiologia (1); técnico de higiene bucal (5); técnico de informática (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (84); técnico em gesso (3); técnico em laboratório (12); técnico em radiologia (9); técnico em refrigeração (2); técnico em segurança no trabalho (2); técnico em vigilância ambiental (3); técnico em vigilância sanitária (5); telefonista (4); terapeuta ocupacional (1); vigia (27); agente de combate às endemias (36); agente comunitário de saúde (73). Salário: entre R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44. Taxa: R$ 70,00 a R$ 160.



PREFEITURA DE CAJUBIM - RO

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8OEN . Concurso com 158 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (5); zeladora (5); vigia (7); merendeira (10); trabalhador de serviços gerais (10); mecânico geral (2); mecânico de máquinas pesadas (1); lavadeira (1); cuidador de crianças e adolescentes (3); gari (2); coveiro (1); trabalhador em obras públicas (pedreiro) (1); trabalhador em obras públicas (carpinteiro); trabalhador em obras públicas (eletricista) (1); cozinheira (2); motorista oficial (veículos leves); motorista oficial (veículos pesados); operador de máquinas pesadas (10); agente administrativo (10); agente fiscal (1); controlador de almoxarifado (1); gerente de programas e projetos (1); visitador social (2); técnico em agropecuária; agente comunitário de saúde (2); agente de endemias (2); assistente de almoxarifado (1); fiscal de obras (1); fiscal de postura (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em laboratório (1); técnico em enfermagem (10); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (1); professor nv ii - pedagogia (16); professor nv ii - letras (2); professor nv ii - geografia (1); professor nv ii - história (3); professor nv ii - artes (1); professor nv ii - ensino religioso (1); professor nv ii - inglês (1); técnico educacional - supervisor escolar (2); técnico educacional - psicopedagogo (2); técnico educacional - orientador educacional (2); técnico educacional - orientador educacional (1); nutricionista (1); farmacêutico (1); farmacêutico-bioquímico (1); biomédico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clinico geral (3); psicólogo clínico (1); psicólogo social (1); tecnólogo em recursos humanos (1); engenheiro civil (2); contador (1); assistente jurídico (1); controlador interno; auditor fiscal tributário (1); assistente social (1); médico veterinário (1); tecnólogo em gestão ambiental (1); engenheiro ambiental (1); enfermeiro (6); agente administrativo (1); contador; controlador interno; auxiliar administrativo; contador (1). Salário: de R$ 1.212,00 a R$ 9.950,86. Taxa: R$ 50 a R$ 100.



C MARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS — MG

Inscrições de 28 de maio até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/8O4y . Concurso com 12 vagas para os cargos de: analista legislativo - advogado (1); analista legislativo - bibliotecário (1); analista legislativo - comunicação (1); analista legislativo - consultor: administração/ economia/ finanças públicas (1); analista legislativo - consultor: engenharia/arquitetura e urbanismo (1); analista legislativo - consultor: assistente social (1); analista legislativo - consultor: pedagogo (1); analista legislativo - consultor: graduação em curso da área de saúde (1); analista legislativo - contador (1); analista legislativo - gestor (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - tecnologia (1). Salário: R$ 6.256,07. Taxa: entre R$ 80.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/r1y8 . Concurso com seis vagas para professores titulares: histologia e embriologia (1); dentística I, II e III; e oclusão e escultura dental (3); materiais odontológicos; e prótese total (2). Salário: R$ 21.942,59. Taxa: R$ 263.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/r1VQ . Concurso com quatro vagas na área/subárea de saúde coletiva, medicina de família e comunidade, junto ao departamento de ciências médicas integradas. Salário: R$ 4.957,60. Taxa: R$ 247,88.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS — MG

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/rxun . Concurso com quatro vagas para os cargos de: técnico de laboratório química (2); técnico de laboratório análises clínicas (1); e técnico de laboratório - eletrônica, eletroeletrônica, mecatrônica, instrumentação industrial ou automação industrial (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL — USCS

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/raTo . Concurso com sete vagas para os cargos de: auxiliar administrativo I (5); técnico de laboratório geral (1) e contador (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.797,12 ao mês, além de cesta básica no valor de R$ 281,56, vale transporte no valor de R$ 228,92 e vale refeição no valor de R$ 880. Taxa: R$ 100 até R$ 200.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE — RJ

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/r2GG. Concurso com 94 vagas para os cargos de: administração geral com ênfase em inteligência analítica e ciência de dados (1); alfabetização (1); anatomia animal (1); anatomia patológica humana (1); anatomia patológica humana (1); auditoria e perícia contábil (1); botânica: morfologia, taxonomia e evolução de embriófitas (1); ciência da informação (1); ciências atuariais (2); cinema, educação e processos audiovisuais, com ênfase em montagem (1); cirurgia geral (1); cirurgia torácica (1); cognição: perspectivas situadas e interseccionalidades (1); design de produtos e processos (1); ecologia das macroalgas marinhas (1); ecologia química marinha (1); enfermagem em saúde coletiva (1); epidemiologia/internato médico em atenção básica (1); farmacobotânica e farmacognosia (2); física teórica geral (2); físico-química (1); geografia e geoinformação (1); geografia humana com ênfase na formação territorial, geografia agrária e regional do brasil (1); geografia regional-mundo e américa latina (1); ginecologia (1); legislação comercial e tributária aplicada à contabilidade (1); língua e literatura francesa (1); literatura brasileira (1); macroeconomia (1); matemática e matemática aplicada (1); mecânica dos fluidos e ciências térmicas (1); nefrologia/semiologia/tcs iii (1); neurociências (1); nutrição/bromatologia, técnica dietética e análise sensorial (1); parasitologia clínica (1); patologia clínica/medicina laboratorial (1); periodontia (1); perspectivas socioantropológicas sobre conflitos, direitos e segurança (1); planejamento e gestão ambiental (1); plataformas digitais: estratégia, cultura e poder (1); prótese parcial removível (1); psicologia e comportamento humano nas organizações (1); psiquiatria e saúde mental (1); representação arquitetônica com ênfase em gráfica digital (1); sistemas de computação (2); teoria e prática das imagens, com ênfase em fotografia audiovisual (1); urologia (1); geografia humana (2); economia brasileira e desenvolvimento (1); ensino de sociologia e fundamentos da educação (1); história contemporânea (1); história da áfrica (1); psicopatologia, terapias comportamentais e cognitivas (1); ciências humanas (1); ciências sociais aplicadas: administração geral (1); ciências sociais aplicadas: direito (1); contabilidade e legislação (1); contabilidade financeira (1); contabilidade societária (1); direito tributário e financeiro (1); análises clínicas (2); audiologia (1); fonoaudiologia (1); fonoaudiologia com ênfase em saúde coletiva (1); fonoaudiologia educacional (1); morfologia (1); periodontia (1); engenharia da qualidade (1); engenharia de operações e processos da produção e engenharia econômica (1); banco de dados (1); ciências biológicas: morfologia e parasitologia (1); desenvolvimento web e computação móvel (1); enfermagem em saúde coletiva (1); enfermagem em saúde mental e psiquiatria com ênfase em gerência (1); enfermagem médico cirúrgica com ênfase em fundamentos de enfermagem (1); serviço social - trabalho e formação profissional (1); ciência da computação/sistemas de computação (1); administração geral (1); contabilidade de custos e controladoria (1); contabilidade pública e sistemas de informações aplicados à área pública (1); contabilidade tributária e sistemas de informações contábeis (1); engenharia mecânica - projetos de máquinas - elementos de máquinas (1); física geral (1); gestão pública e políticas públicas (1); metodologia e técnicas de computação (1); operações, pesquisa operacional e estatística (1); pesquisa operacional e estatística (1); sistemas de informações em administração (1). Salário: entre R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 125 até R$ 295.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ — PA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/rHpL. Concurso com duas vagas para o cargo de professor da carreira do magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa de inscrição: R$180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/r1PY . concurso com 15 vagas nas áreas: nas seguintes áreas: planejamento de instalações industriais; gerência da produção (1); engenharias - engenharias ii (1); ciências exatas e da terra, engenharias, física, engenharias nuclear, engenharias elétrica (2); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: cirurgia geral (1); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: ginecologia e obstetrícia (2); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: neurologia / neurocirurgia (1); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: pediatria (2); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: psiquiatria (1); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: clínica médica (3); ciências da saúde / subárea: saúde coletiva / especialidade: saúde pública graduação em medicina ou enfermagem (1). Salário: entre R$ 2.681,35 e R$ 10.481,64. Taxa: entre R$ 75 a R$ 200.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO - OESTE - UNICENTRO

Inscrições até 26 de março; primeira fase https://shre.ink/8P4l , segunda fase https://shre.ink/8P4H . Concurso com 68 vagas para professor colaborador nas áreas coordenadoria de apoio ao estudante - coorae (irati): apoio permanente na educação especial (5); setor de ciências agrárias e ambientais - seaa (guarapuava): entomologia e acarologia (1); solos e nutrição de plantas (1); diagnóstico por imagem e anatomia veterinária (1); medicina de grandes animais (1); técnica cirúrgica de pequenos animais (1); setor de ciências agrárias e ambientais - seaa (irati): geografia física (1); setor de ciências exatas e de tecnologia - seet (guarapuava): engenharia de alimentos (1); algoritmos e programação de computadores (1); física geral (2); setor de ciências humanas, letras e artes - sehla (guarapuava): filosofia (1); libras (1); educação bilíngue - guarani (1); educação bilíngue - kaigang (1); estágio supervisionado (2); prática de ensino de alfabetização e letramento (2); prática de ensino de educação especial e inclusiva (2); setor de ciências humanas, letras e artes - sehla (irati): filosofia (1); libras (2); língua polonesa (1); setor de ciências da saúde - ses (guarapuava): estágio supervisionado em ambiente hospitalar e saúde coletiva (4); cirurgia (1); clínica médica (1); ginecologia (1); hematologia (1); imagenologia (1); infectologia (1); medicina da comunidade (1); medicina da comunidade e da família (1); nefrologia (2); neurocirurgia (1); pediatria (2); saúde coletiva (3); nutrição e dietética (2); setor de ciências da saúde - ses (irati): educação física e ensino (1); estudos em fonoaudiologia e pesquisa (1); motricidade orofacial (1); comportamento (1); psicologia e processos educacionais (1); psicologia e trabalho (1); setor de ciências sociais aplicadas - sesa (guarapuava): administração geral (5); questão social e serviço social (1); setor de ciências sociais aplicadas - sesa (irati): administração geral (1).surdez; coordenadoria de apoio ao estudante - coorae (guarapuava): surdez (3); coordenadoria de apoio ao estudante - coorae (irati): surdez (2). Salário: R$ 901,88 a R$ 10.687,27. Taxa: R$ 108.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8P4n . Concurso com 36 vagas para professores do magistério superior para as áreas: desenho/linguagem visual e ensino do desenho (1); fundamentos da educação (1); prótese dentária (1); psicologia, educação e inclusão (1); tecnologia da madeira em florestas tropicais (1); ciência e tecnologia, química e bioquímica de alimentos (1); piscicultura (1); direito penal, direito processual penal e criminologia (1); econometria (1); jornalismo de dados (1); arquivologia (1); gastroenterologia (1); psiquiatria (1); cirurgia geral (2); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia vascular (1); engenharia de produção (1); morfofisiologia animal e fisiologia animal comparada (1); física (2); ensino da história (1); história contemporânea (1); esportes individuais e coletivos em ambientes escolares (1); educação física escolar e estágio supervisionado (1); estatística, estatística e experimentação agrícola, bioestatística, estatística aplicada, ecologia aplicada (1); engenharia i (1); língua portuguesa (1); saúde da família e comunidade (1); língua brasileira de sinais, metodologia do estudo e da pesquisa (1); nutrição clínica (2); fisioterapia geral (1); educação, pedagogia e metodologia do estudo e da pesquisa (1); medicina (1); saúde da criança (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 90 a R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC)

inscrições até 25 de março pelo site da universidade. Concurso com 17 vagas para profissionais de ensino superior, com certificado de doutorado nas seguintes áreas: campus rio branco - centro de ciências biológicas e da natureza - ccbn: ensino de ciências e biologia (1) e geofísica (1); campus rio branco - centro de ciências da saúde e do desporto - ccsd: cirurgia geral (1); clínica médica (1); conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais da relação homem/sociedade, motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade física (1); exercício e saúde (1); infectologia (1); medicina de família e comunidade (1); campus rio branco - centro de ciências exatas e tecnológicas (ccet): ciência da computação (1) e matemática (1); campus rio branco - centro de educação, letras e artes - cela: educação especial (1) e fundamentos da educação (1); campus rio branco - centro de filosofia e ciências humanas - cfch: processos clínicos e avaliativos (2); campus cruzeiro do sul - centro de educação e letras - cel: língua inglesa e respectivas literaturas (1); campus cruzeiro do sul - centro multidisciplinar - cmulti: enfermagem clínica e cirúrgica (1) e fundamentos para o processo do trabalho na enfermagem (1). Salário: de R$ 4.168,21 até R$ 11.139,64. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

Inscrições até oito de abril pelo site: https://shre.ink/8PYw . Concurso com dez vagas para professor do magistério superior para o centro ciências da saúde - ccs/curso de medicina bacharelado, nas áreas: ciências biológicas/morfologia: anatomia humana (2); ciências da saúde/medicina: cirurgia (anestesiologia) (1); ciências biológicas/fisiologia (2); ciências da saúde/medicina: clínica médica (2); ciências da saúde/medicina: clínica médica (pediatria) (1); ciências da saúde/medicina: psiquiatria (1); ciências da saúde /medicina (1). Salário: R$ 10.414,22. Taxa: R$ 300.



INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA (IFRR)

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/ra2h . Concurso com 46 vagas para professor nas áreas de Arquitetura (1); Ciências Sociais (1); Engenharia Civil (2); Enfermagem (1); Geografia (1); Matemática (2); Linguística da Língua de Sinais Brasileira e/ou ensino da língua de sinais brasileira (1); Ciências Humanas e suas Tecnologias (1); Sociologia (1); e técnicos administrativos nas áreas de arquivista (1); bibliotecário/documentalista (1); enfermeiro (1); nutricionista (2); psicólogo (1); tecnólogo formação (4); assistente em administração (16); técnico de laboratório (2); técnico de tecnologia da informação (3); técnico em agropecuária (1); assistente de alunos (3). Salário: entre R$2.120,13 e R$10.481,64. Taxa: R$70 até R$140.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE - MG)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/8PYq . Concurso com 3 vagas para professor substituto para as áreas de: Informática (1); Nutrição (1); e Química (1). Salário: de R$3.412,63 a R$6.356,02, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$658 e auxílio-transporte. Taxa: não informado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até 24 de março pelo endereço eletrônico: cgp.aracuai@ifnmg.edu.br . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas de enfermagem (1); agrimensura (1). Salário: de R$3.412,63 a R$6.356,2. Taxa: não informado.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO)

Inscrições até 24 de março pelo e-mail: seletivo.formoso@ifto.edu.br . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas de artes (1) e informática (1). Salário: de R$4.420,55 a R$7.363,94. Taxa: Não há cobrança de taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)

Inscrições até 25 de março pelo formulário: https://shre.ink/8PPP . Concurso com três vagas para professor substituto das áreas - disciplinas de ciências exatas e da natureza - matemática i a vi - ensino médio integrado/proeja/matemática básica/cálculo i e ii - licenciatura em química/ cálculo i e ii - bacharelado em agronomia (1); ciências humanas - filosofia i a vi - ensino médio integrado/ proeja/ fundamentos antropofilosóficos da educação/ relações étnico raciais/ metodologia científica - licenciatura em química/ metodologia científica - bacharelado em agronomia (1) e ciências biológicas - biologia i a vi - ensino médio integrado/ proeja/ botânica e morfologia e anatomia vegetal - bacharelado em agronomia (1). Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02. Taxa: R$90.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/86QK . O Concurso oferece cinco vagas para professores substitutos nas áreas/subáreas de atuação de biologia (1); educação física (1); geografia (1); matemática (1) e engenharia elétrica (1). Salário: R$2.437,59 a R$6.356,02 . Taxa: R$ 40



INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4 . O Concurso oferece uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: R$14.761,02. Taxa: Não divulgada. Para concorrer à vaga é necessário que o candidato seja portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 2 de abril pelo pelo seguinte e-mail: cgp.arinos@ifnmg.edu.br . O Concurso oferece duas vagas para professores substitutos nas áreas/subáreas de atuação administração (1) e biologia (1). Salário :R$3.412,63 a R$6.356,02. Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio)

Inscrições até 27 de março pelo site do ICMBio ou através do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: ngi.senamadureira@icmbio.gov.br

. O Concurso oferece duas vagas destinadas à contratação de agentes temporários ambientais. Salário: 2,5 salários-mínimos, acrescidos dos auxílios legais. Taxa: É isenta de qualquer taxa.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - IF SUL DE MINAS

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/86sl . O Concurso oferece uma vaga para o cargo de professor substituto de letras. Salário: R$2.681,35 a R$6.356,02 . Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR)

Inscrições até 1º de abril por meio do preenchimento de um formulário eletrônico. O Concurso uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de química. Salário: R$3.412,63, além de retribuição por titulação que varia de R$255,94 a R$2.943,39. Taxa: R$51,19.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até 31 de março por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: cogep@riogrande.ifrs.edu.br . O Concurso tem duas vagas para o cargo de professor visitante, conforme os respectivos projetos: promoção do CITec como espaço de interlocução tecnológica e educacional no ecossistema de rio grande: ciências humanas/ educação (1); conexões: engenharia/ engenharias iii (1). Salário: R$12.336,13, acrescido de demais benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODEST)

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/86pH . O Concurso oferece 35 oportunidades para cargos de analista de tecnologia da informação nas áreas de desenvolvimento de sistemas (18) e infraestrutura de TIC (17).Salário: R$7.350,30. Taxa: R$75.



INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4 . O Concurso oferece uma vaga para o cargo de professor, na área de bioquímica e biologia molecular, no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. Salário: R$21.942,59, referente a jornada de trabalho em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4 . O Concurso oferece uma vaga para o cargo de professor doutor, para ministrar aulas na área de processos grupais, coletivos e questões contemporâneas, presente no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Salário:R$14.761,02. Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR)

Inscrições até 5 de abril apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico: pss.assis@ifpr.edu.br . O Concurso oferece duas vagas para professores substitutos no campus de Assis Chateaubriand, as vagas disponíveis serão distribuídas entre as áreas especificadas: sociologia (1) e engenharia elétrica (1). Salário:R$2.437,59 a R$2.943,39. Taxa: R$36,56 a R$51,19.



INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 2 de abril, pelo site: https://shre.ink/86T4 .O Concurso oferece uma vaga para o cargo de Professor Contratado III, com candidato portador do título de Doutor. Salário:R$2.558,66. Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC)

Inscrições até 4 de abril por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: cgp@brusque.ifc.edu.b r .O Concurso oferece uma vaga destinada à contratação de professor substituto a fim de ministrar aulas na área de língua portuguesa/ língua inglesa, com lotação no Campus Brusque. Salário:R$4.580,57 a R$6.356,02. Taxa: R$20

.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IF BAIANO - BA)

Inscrições até 24 de março, exclusivamente via internet, mediante o envio da documentação, especificada no edital, para o seguinte endereço de e-mail: selecao.professor@urucuca.ifbaiano.edu.br .O Concurso oferece uma vaga destinada à contratação de um professor substituto de administração, no Campus de Uruçuca. Salário: R$2.437,59 a R$7.014,02, já incluso de auxílio-alimentação. Taxa: É isenta de qualquer taxa.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até 1º de abril, exclusivamente via internet, mediante o envio da documentação para o seguinte endereço de e-mail: cgp.arinos@ifnmg.edu.br De acordo com o edital do concurso, a vaga é ofertada ao docente da área de Matemática. Salário:R$3.412,63 a R$6.356,02. Taxa: Não informada.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 24 de março, por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: ctag.protocolo@ifb.edu.br . O Concurso oferece uma vaga destinada à contratação temporária de professor substituto na área de matemática. Salário:R$3.130,85 a R$6.289,21, acrescido de auxílio-alimentação, assistência pré-escolar para dependentes de até seis anos de idade e auxílio-alimentação. Taxa: Não informada.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (IPREM - SP)

Inscrições até 22 de abril, exclusivamente via internet, no site do Instituto Quadrix Concurso destinado ao preenchimento de 4 vagas, além de cadastro reserva, para auxiliar de apoio administrativo. Salário:R$3.705,41. Taxa: R$60



INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODEST)

Inscrições até 18 de abril, exclusivamente via internet, por meio do site do Instituto IBADE. Concurso com 35 oportunidades são para cargos de analista de tecnologia da informação nas áreas de desenvolvimento de sistemas (18) e infraestrutura de tic (17) . Salário:R$ 7.350,30, além do plano de saúde e ticket refeição/alimentação. Taxa: R$75