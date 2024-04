Confira lista com 167 concursos abertos e 36.030 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 167 concursos e 36.030 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há seis concursos abertos com quatro vagas. Para o Centro—Oeste, há 24 seleções abertas com 2.263 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 12 concursos com 115 postos vagos. Entre os nacionais, há 13 certames abertos para 2.405 oportunidades. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 11.063 vagas. Já para os municipais, há 87 concursos e 20.002 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 92 oportunidades. Nos institutos federais há nove certames abertos com 91 vagas.



DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8EFt . Concurso com uma vaga para professor de magistério superior adjunto do departamento de engenharia elétrica, na área de engenharia elétrica. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8EzP . Concurso com uma vaga para professor de magistério superior, para atuar na faculdade de direito, Salário: de R$4.878,18 a R$10.481,64. Taxa: R$240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8Ezz . Concurso com uma vaga para um professor adjunto professor de magistério superior nas áreas de projeto de arquitetura e urbanismo, fundamentos de arquitetura e urbanismo, história da arquitetura e urbanismo, teoria da arquitetura, com lotação departamento de projeto, expressão e representação em arquitetura e urbanismo. Salário: R$4.875,18, acrescido de R$5.606,46 correspondente a retribuição por titulação, no qual totaliza em R$10.481,64. Taxa: R$240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8ZKo Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, além de formar cadastro reserva, com candidato que tenha graduação na área de licenciatura - espanhol ou áreas afins. Salário: R$3.412,63 Taxa: não informada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT)

Inscrições até 14 de maio pelo site do CIEE: https://shre.ink/8iQ8 . Concurso com oportunidades para estudantes dos seguintes cursos: ensino médio; educação de jovens e adultos -EJA; educação profissional técnica de ensino médio; administração; arquitetura; arquivologia; biblioteconomia; ciências contábeis; comunicação social - jornalismo; desenho industrial; direito; educação física - bacharelado; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia mecânica; estatística; informática; museologia; odontologia; pedagogia; psicologia; serviço social.t) Salário: R$570 a R$900 com auxílio-transporte que corresponderá a R$286 Taxa: Não informada.



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IgesDF

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/8Zv0 . Processos seletivos para vagas nas áreas de médico cardiologista, médico oncologista, médico intensivista, enfermeiro UTI adulto, enfermeiro administrativo regulador, assistente social-psicossocial e analista Salário: de R$3.060 a R$14.617,01 Taxa:não informada.

NACIONAIS

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — CNJ

Inscrições até 2 de maio pelo site: https://shre.ink/8RH5 . Concurso com 60 vagas para os cargos de: administrativa - especialidade: pedagogia (1); apoio especializado - especialidade: análise de sistemas (1); área: apoio especializado - especialidade: arquitetura (1); área: apoio especializado - especialidade: ciências sociais (1); área: apoio especializado - especialidade: engenharia elétrica (1) e área: judiciária (15); técnico judiciário - área: administrativa (28) e técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: programação de sistemas (12). Salário: de R$8.529,65 até R$13.994,78. Taxa de inscrição: de R$76 até R$126.



MARINHA

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://shre.ink/8Ra3 . Concurso com 33 vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) em 2025 para os seguintes naipes: clarinete em Sib (5); clarinete-alto em Mib (1); clarone em Sib (1); saxofone-soprano em Sib (1); saxofone-alto em Mib (3); saxofone-tenor em Sib (2); saxofone-barítono em Mib (1); trompete em Sib (4); trompa em Fá (6); trombone-tenor em Dó (4); eufônio (2); barrafônicos (1); tímpanos (1) e harpa (1). Salário: de R$1.414,82 até R$6.387,75. Sem taxa de inscrição.



MARINHA

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8Zuw Concurso com 57 vagas para engenharia aeronáutica (1); engenharia civil (1); engenharia de materiais (1); engenharia de produção (4); engenharia de sistemas de computação (1); engenharia de telecomunicações (2); engenharia elétrica (2); engenharia eletrônica (2); engenharia mecânica (4); engenharia mecânica de aeronáutica (1); engenharia naval (2); engenharia nuclear (2); engenharia química (1);arquivologia e gestão de documentos (1); comunicação social (1); direito (8); estatística (1); informática/especialidade banco de dados (2); informática/especialidade desenvolvimento de sistemas (2); informática/especialidade infraestrutura de ti (1); informática/especialidade segurança da informação (2); oceanografia (1); pedagogia (5); psicologia (3); segurança do tráfego aquaviário (5).;capelães navais (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 140.



MARINHA

Inscrições até 8 de maio pelo site:https://shre.ink/8Z1o . Concurso com vagas para: clínica médica (25); cirurgia Geral (1); anestesiologia (1); ginecologia e obstetrícia (2); pediatria (3); radiologia (1); medicina de emergência (1); clínica médica (3); cirurgia geral (1); endodontia (1); odontopediatria (1); prótese dentária (1);enfermagem (1); farmácia (1); fisioterapia (1);concentração em eletrônica (3); concentração em máquinas (3); concentração em sistemas de armas (3); concentração em educação física (1); concentração em química (1); Administração, ciências contábeis economia (5). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 140.



EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8RnW . Concurso com 210 vagas para o curso de formação de oficiais do serviço de saúde e no curso de formação de oficiais do quadro complementar e de capelães militares para os cargos de: administração (4); ciências contábeis (2); comunicação social (jornalismo) (3); direito (5); enfermagem (8); estatística (1); informática (5); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); . magistério geografia (1); magistério história (1); magistério inglês (2); magistério matemática (3); magistério português (3); magistério química (1); magistério física (1); padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1); anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (2); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia plástica (2); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (1); clínica médica (4); dermatologia (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (3); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); medicina intensiva (3); medicina intensiva pediátrica (3); nefrologia (3); neonatalogia (2); neurocirurgia (2); neurologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (1); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (1); otorrinolaringologia (3); patologia (3); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (6); radiologia (3); reumatologia (1); sem especialidade (41); urologia (2); . farmácia (5); cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (1); dentística restauradora (1); ortodontia e ortopedia facial (2); periodontia (1); prótese dental (1). Salário: não informado. Taxa: R$150.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8NFb . Processo seletivo para formar cadastro reserva para estagiários de nível superior, nas áreas: administração de empresas; arquitetura e urbanismo; arquivologia; biblioteconomia; ciências contábeis; comunicação social - publicidade e propaganda; comunicação social - jornalismo; direito; engenharia elétrica; engenharia mecânica; engenharia civil; estatística; informática. Salário: R$1.027,82, além de auxílio transporte no valor de R$11,58. Taxa: não há.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 22 de abril, pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/8ya9 . Concurso com 15 vagas - oficiais aviadores (ambos os sexos) (5); oficiais intendentes (ambos os sexos) (5); oficiais infantaria (somente sexo masculino) (5).. Salário: não informado. Taxa: R$90.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Inscrições até 29 de abril, via internet no site do Instituto AOCP: https://shre.ink/8ycj Seleção de vagas para gestor (16); analista de dados e controle de qualidade (12); analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e políticas de saúde (218); analista técnico em edificações (8); analista técnico em equipamentos (18); e técnico administrativo (28). Salário:R$3.800 a R$8.300. Taxa: R$36.

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU)

Inscrições até 10 de maio, via internet no site do CIEE: https://shre.ink/8ik0 As oportunidades são para alunos de ensino médio e superior, especificamente nos cursos de: comunicação social - jornalismo; comunicação social - publicidade e propaganda; design gráfico; direito (1º ao 4º semestre); direito (5º ao 8º semestre); economia; engenharia cartográfica; engenharia civil; engenharia de agrimensura; administração; arquitetura e urbanismo; arquivologia; ciências contábeis; ciências políticas; comunicação organizacional; comunicação social - cinema; engenharia elétrica; engenharia mecânica; gestão pública; psicologia; recursos humanos; relações internacionais; secretariado; informática; administração pública; ciência da computação; engenharia da computação; tecnologia da informação; tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas; e tecnologia em sistemas para internet. Salário: A bolsa auxílio para estudantes de nível médio varia de R$486,05 a R$694,36, enquanto que para nível superior é de R$787,98 a R$1.125,69. Há ainda o auxílio transporte de R$10 por dia. Taxa: Não informada.



EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 4 de maio via on-line: https://shre.ink/8Zut . Concurso com 1.100 vagas para área geral: sexo masculino (910); sexo feminino (105). área músico: clarineta em mib/clarineta em sib (8); saxhorne barítono em sib/saxhorne baixo em sib (4); trombone tenor em sib (de vara)/ trombone baixo em sib (de vara) (7); trompa em fá (1); trompete em mib/sib - cornetim em sib / flueglhorne em sib (6); tuba em mib/tuba em sib (4). área saúde (55). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.



EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR (12ª RM)

Inscrições até 29 de maio via site. Processo seletivo para profissionais da área de cirurgia geral; clínico geral; clínica médica; ginecologia e obstetrícia; medicina de família e comunidade; pediatria;acupuntura; alergia e imunologia; anestesiologia; angiologia; cardiologia; cirurgia cardiovascular; cirurgia da mão; cirurgia de cabeça e pescoço; cirurgia do aparelho digestivo; cirurgia geral; cirurgia oncológica; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica; cirurgia torácica; cirurgia vascular; clínico geral; clínica médica; coloproctologia; dermatologia; endocrinologia e metabologia; endoscopia; gastroenterologia; genética médica; geriatria e gerontologia; ginecologia e obstetrícia; hematologia e hemoterapia; homeopatia; infectologia; mastologia; medicina de emergência; medicina de família e comunidade; medicina do trabalho; medicina de tráfego; medicina esportiva; medicina física e reabilitação; medicina intensiva; medicina legal e perícia médica; medicina nuclear; medicina preventiva e social; nefrologia; neurocirurgia; neurologia; nutrologia; oftalmologia; oncologia clínica; ortopedia e traumatologia. Salário: não informado. Taxa: não informada.



SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) - REABERTO

Inscrições reabertas até 5 de abril via site da Super Estágios: https://shre.ink/8ZKF . As oportunidades são para estudantes dos cursos de administração (22); arquivologia (5); biblioteconomia (3); comunicação social (4), informática (16); e direito (52).. Salário: não informado. Taxa: não informada.

CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — GO

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8R9d . Concurso com 75 vagas para os cargos de: médico psiquiatra I (25); médico psiquiatra II (5); psicólogo (2); psicólogo I (11); psicólogo II (2); psicólogo III (10); assistente social I (11); assistente social II (4); assistente social III (3) e terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 2.500 até R$ 6.379,89. Taxa: de R$ 40 até R$ 50.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE — GO)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2KX . Concurso com 52 vagas para analista de controle externo - ciências contábeis (8); analista de controle externo - controle externo (22); analista de controle externo - engenharia (8); analista de controle externo - jurídica (10); e analista de controle externo - tecnologia da informação (4). Salário: Não divulgado. Taxa: R$ 195.



CÂMARA DE CARMO DO RIO VERDE — GO

Inscrições até 8 de abril presencialmente, no setor de Protocolo, localizado na Praça José Delotério Alves, nº 05 - Centro. Concurso com 17 vagas para os cargos de: assistente social do CRAS (2); psicólogo do CRAS (2); supervisor do programa criança feliz (1); visitador do programa criança feliz (3); facilitador de oficina (artesanatos) (1); entrevistador cadastro único (1); facilitador de oficina (percussão) (1); facilitador de oficina (teatro) (1); facilitador de oficina (artes marciais) (1); facilitador de oficina (esporte) (1); facilitador de oficina (dança) (1). técnico de nível médio (2). Salário: de R$ 1.500 até R$ 2.500. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE JAUPACI — GO

Inscrições de 8 até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/8iEZ . Concurso com 36 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços de higiene e alimentação (1); agente de serviços e obras públicas (1); agente de vigilância (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (4); motorista (2); operador de máquinas pesadas e equipamentos (2); auxiliar de consultório dentário (2); avaliador (1); fiscal de posturas e edificações (2); fiscal de tributos municipais (1); oficial administrativo (2); técnico de apoio infantil (4); técnico de enfermagem (3); técnico de laboratório (1); técnico em radiologia (1); enfermeiro (3); professor N. III (3). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 5.339,23. Taxa: de R$ 100 a R$ 180.



PREFEITURA DE MAMBAI — GO

Inscrições de 8 até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/8iE6 . Concurso com 125 vagas para os cargos de: advogado da assistência social (1); agente comunitário de saúde (9); analista ambiental (1); analista de controle interno (1); analista de licitação e contratos (1); assistente administrativo (20); assistente social (1); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (3); biomédico (1); coveiro (1); cuidados/ higienizador (4); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro padrão (9); farmacêutico (2); fiscal do meio ambiente (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); mecânico (2); médico (2); motorista (8); nutricionista (1); odontólogo (2); operador de máquinas pesadas (4); pedreiro (1); professor (5); psicólogo (1); técnico em enfermagem (9); técnico de laboratório (1); trabalhador braçal (20); vigilante (8). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE CUIABÁ — MT

Inscrições até 15 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8y9P . Concurso com 347 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (267) e agente de combate a endemias (80). Salário: R$ 2.824. Taxa de inscrição: R$ 60.



PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE — MT

Inscrições até 9 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8ynt . Concurso com oito vagas para os cargos de: Agente de Combate às Endemias (3); Agente Comunitário de Saúde - Vista Alegre - Microárea 07 (1); Agente Comunitário de Saúde - Ana Neri - Microárea 04 (1); Agente Comunitário de Saúde - Nona Agrovila - Microárea 09 (1); Agente Comunitário de Saúde - Nona Agrovila - Microárea 01 (1); Agente Comunitário de Saúde - São Pedro - Microárea 03 (1); Agente Comunitário de Saúde - Vista Alegre - Microárea 03; Agente Comunitário de Saúde - Ana Neri - Microárea 09; Agente Comunitário de Saúde - São Pedro - Microárea 05. Salário: R$ 2.801,87. Taxa de inscrição: R$ 50.



PREFEITURA DE BURITINÓPOLIS — GO

Inscrições de 18 de abril até 17 de maio pelo site: https://shre.ink/8iEp. Concurso com 78 vagas para os cargos de: ag. serv. higiene e alimentação (10); agente de serviços gerais (8); auxiliar de serviços e obras públicas (1); assistente social (1); enfermeiro (1); executor administrativo ii (4); executor administrativo iii (6); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); fiscal de vigilância sanitária (1); agente de vigilância (10); médico (1); motorista (10); nutricionista (1); operador de máquinas leves (4); operador de máquinas pesadas (4); professor pedagogo (4); professor letras (1); professor matemática (1); professor história (1); professor geografia (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); psicólogo (1) e técnico de enfermagem (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.382,25. Taxa: de R$ 80 a R$ 180.



C MARA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 22 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/r231. Concurso com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.500. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE CRIXÁS - GO

Inscrições até 20 de abril pelo site: https://shre.ink/8NFI. Concurso com 94 vagas contratação de profissionais, em regime estatutário, para os cargos: merendeira (2); motorista de ambulância (3); motorista de veículos leve, (2); motorista de veículos pesados (1); operador de máquinas pesadas (1); porteiro servente (1); coveiro (1); agente administrativo (1); agente comunitário (3); agente de combate as endemias (1); almoxarife (1); analista de meio ambiente (2); analista do controle interno (1); assistente administrativo (3); assistente de licitações (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de licitação (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); monitor de sala de aula (14); motorista de ambulância (4); técnico de enfermagem (2); técnico em radiologia (1); técnico de segurança do trabalho (1); administrador de recursos humanos (1); assistente jurídico (1); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico gin. obstetra (1); médico saúde da família (1); odontólogo (1); psicólogo (1); professor ii - português (2); e professor p-ii - pedagogo (27). Salário: entre R$ 1.320 a R$ 4.529,42. Taxa: R$ 80 a R$ 120.



PREFEITURA DE PARAÚNA — GO

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8NFf. Concurso com 21 vagas para os cargos de: gari coletor (10); assistente de creche (10); analista ambiental (1). Salário: de R$ 1.384,70 a R$ 3.447,78. Taxa: R$ 70 a R$ 120.



PREFEITURA DE ALCINÓPOLIS — MS

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8yYY. Concurso com 31 vagas para os cargos de: Secretaria Municipal de Saúde Pública: educador físico (1); enfermeiro (6); farmacêutico bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); odontólogo (1); psicólogo (1); técnico em enfermagem (6); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (1); nutricionista i (1); fisioterapeuta (1); Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes: psicólogo (1); assistente social (1); fonoaudiólogo (1); Secretaria Municipal de Ação Social: psicólogo (2); assistente social (1); Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente: médico veterinário I (1); e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: engenheiro civil I (1); engenheiro civil II (1). Salário: de R$ 2.110,50 a R$ 5.460. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTÔNIO - MT

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8NzC. Concurso com 42 vagas em caráter temporário para: nível fundamental completo/incompleto: auxiliar de serviços gerais (8); serviço braçal (4); recepcionista (2); apoio administrativo educacional: motorista de transporte escolar (2); infraestrutura (1); nutrição (1); motorista (2); motorista - cras (1); nível médio/técnico: atendente de consultório dentário (1); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em desenvolvimento infantil; técnico administrativo educacional; agente administrativo de serviços públicos (1); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo de serviços públicos - turismo; agente administrativo de serviços públicos (3); agente ambiental (2); operador - eta (3); nível superior: médico (1); assistente social (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); profissional de educação física - educador físico (1); professor(a) de pedagogia; professor de matemática (1); professor de geografia; professor de informática (1); psicólogo educacional (1). Salário: de R$ 1.491,25 a R$ 15.000. Taxa: de R$ 40 a R$ 80.



PREFEITURA DE FIGUEIRÃO - MS

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8NFm. Concurso com 40 vagas para os cargos de: assistente social (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico-bioquímico (1); fisioterapeuta (1); professor ensino fundamental 1º ao 5º ano (3); agente de endemias (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (7); técnico em enfermagem (3); técnico em saúde bucal (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); merendeira (1); motorista (6); motorista de transporte escolar (4); operador de máquinas pesadas (4); analista de recursos humanos; contador; psicólogo; professor educação infantil; assistente administrativo; inspetor de alunos; técnico de segurança do trabalho; técnico em radiologia; vigilante. Salário: de R$ 1.610.65 a R$ 7.272. Taxa: de R$ 90 a R$ 130.



PREFEITURA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA — MT

Inscrições até 29 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8yns. Concurso com 113 vagas para os cargos de: Apoio Adm. Educacional Transporte - Sec. de Educação (6); Apoio Adm. Educacional - Nutrição Escolar- Sec de Educação (4); Apoio Adm. Educacional de Limpeza - Sec. de Educação (2); Apoio Adm. Educacional em vigilância - Sec. de Educação (4); Motorista D (2); Motorista E (4); Motorista de Ambulância - CNH D ou E - Secretaria de Saúde (4); Motorista B (2); Agente Administrativo (10); Fiscal de tributos (2); Fiscal de postura e obras (2); Fiscal Sanitário (2); Técnico Agrícola (1); Técnico de Enfermagem (6); Técnico em Informática (1); Técnico em Higiene Bucal (2); Técnico de Laboratório (1); Técnico de Radiologia (2); Técnico Desenvolvimento Infantil - TDI - Secretaria de Educação (8); Recepcionista (5); Assistente Social (1); Advogado; Biólogo (1); Biomédico (1); Controle Interno; Contador; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Enfermeiro (2); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiologo (1); Médico (3); Nutricionista (1); Odontologo (2); Professor Pedagogia (12); Professor Educação Infantil (15) e Psicólogo (2). Salário: de R$ 1.439,86 até R$ 17.371,64. Taxa de inscrição: de R$ 40 até R$ 100.



PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE - GO

Inscrições até 10 de maio pelo site: https://shre.ink/8YqL. Concurso com 103 vagas para agente de apoio escolar (15); agente de limpeza urbana, obras e serviços gerais (15); agente de serviços de higiene e alimentação (15); auxiliar administrativo (5); auxiliar de saúde bucal (2); educador físico (1); enfermeiro (4); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); motorista de veículos especiais (5); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (4); nutricionista (1); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (2); professor - educação física (1); professor - português (1); professor - inglês (1); professor - libras (1); professor - matemática (2); professor - pedagogia (10); psicólogo (2); psicopedagogo (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.412 a R$4.375,15. Taxa: R$90 a R$180.



PREFEITURA DE CORUMBÁ - MS

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8OHs. Concurso com 634 vagas para edital nº 01/01/2024: analista contábil municipal (6); analista gestão governamental/administrador (6); analista gestão governamental/economista (8); analista jurídico municipal (10); arquiteto (1); assistente social (15); auditor de serviços de saúde/administração (1); auditor de serviços de saúde/farmacêutico (1); auditor do município/contador (1); auditor do município/diretor (2); auditor do município/engenharia (1); auditor fiscal da receita municipal (3); biólogo (2); biomédico (4); cirurgião-dentista esf (5); enfermeiro (18); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro produção (1); engenheiro químico (1); engenheiro sanitário (1); engenheiro segurança do trabalho (1); engenheiro trânsito (1); farmacêutico (3); fiscal de obras (1); fiscal de posturas municipais (2); fiscal de relações de consumo (4); fiscal de serviços concedidos (3); fiscal de transporte (6); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); gestor de atividades culturais (10); gestor de recursos humanos (2); médico do psf (3); médico perito (2); médico veterinário (3); médico veterinário/animais silvestres (1); nutricionista (2); pedagogo (4); procurador municipal (3); profissional de educação física (10); psicólogo (11); psicopedagogo (1); tecnólogo de gestão ambiental (1); tecnólogo de informática (2); tecnólogo de produção cultural (4); tecnólogo em gestão pública (3); terapeuta ocupacional (2); zootecnista (2); professor de campo/ciências humanas e naturais (2); professor de campo/1º a 5ª série (10); professor de campo/educação infantil (3); professor de campo/linguagem e códigos (8); professor de campo/matemática (8); professor de libras (3); professor de língua espanhola (1); professor de artes (10); professor de educação física (1); assistente de ações sociais (25); auxiliar de consultório dentário (20); cuidador saúde mental (2); cuidador social (20); instrutor de formação profissional - dança (5); instrutor de formação profissional/música (5); orientador social (30); técnico de atividades organizacionais i (20); técnico de atividades organizacionais ii (15); técnico de biblioteca (2); técnico de cultura (10); técnico de educação especial (25); técnico de educação infantil (5); técnico de enfermagem (18); técnico de esportes (4); técnico de laboratório (8); técnico de radiologia (2); técnico de serviços de saúde i (5); técnico de serviços de saúde ii (30); técnico em edificações (2); topógrafo (1); agente de apoio institucional ii (4); agente de atividades organizacionais i (7); agente de biblioteca (2); agente de disciplina (4); agente de limpeza e conservação (8); agente de merenda (8); agente de serviços operacionais i (2); agente de serviços operacionais ii (2); auxiliar de farmácia (5); auxiliar de serviços básicos (6); auxiliar de serviços operacionais (10); cozinheiro (4); mecânico de embarcações (2); mecânico de veículos (2); monitor de alojamento feminino (5); monitor de alojamento masculino (5); monitor de transporte escolar (15); monitor de transporte escolar fluvial (3); motorista da saúde (3); motorista de transporte escolar (10); motorista de veículo leve (26); motorista de veículo pesado (2); piloteiro (3); tratorista (2). Edital nº 01/02/2024: guarda civil municipal (10) . Salário: R$ 1.315,42 a R$ 5.972,67. Taxa: R$ 90 a R$ 140.



CÂMARA DE VEREADORES DE SONORA - MS

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8OJf. Concurso com 15 vagas para o auxiliar de serviços gerais (3); motorista - cnh c (1); técnico legislativo (5); advogado (1); controlador interno (1); contador (1); técnico parlamentar (3). Salário: de R$ 1.415,21 até R$ 5.755,63. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8O2m. Concurso com 50 vagas para guarda municipal. Salário: R$2.500. Taxa: Não divulgado.



PREFEITURA DE ITANHANGÁ - MT

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8Nzz. Concurso com 52 vagas para: ensino fundamental incompleto/completo: auxiliar de serviços gerais (9); cozinheiro (1); guarda de patrimônio (4); merendeira (2); motorista de ambulância; motorista de caminhão i; motorista de ônibus; motorista de transporte escolar (1); operador de máquinas i; operador de máquinas ii; ensino médio/técnico: agente administrativo i (2); agente administrativo ii (2); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar de farmácia (1); técnico de enfermagem (2); técnico de desenvolvimento infantil (2); técnico de informática (1); ensino superior: assistente social; auditor fiscal de obras e posturas (1); auditor fiscal de tributos; contador (1); engenheiro civil; enfermeiro; fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); médico veterinário; nutricionista (1); odontólogo; professor licenciatura plena em educação física (1); professor licenciatura plena em letras inglês (1); professor licenciatura plena em pedagogia (14); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.531,59 a R$ 7.726,66. Taxa: de R$ 50 a R$ 90.



PREFEITURA DE GLÓRIA D'OESTE - MT

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/8NzK. Concurso com 15 vagas para: nível fundamental: monitor (4); motorista - categoria d (5); nível médio: bolsista; estagiário (5); nível superior: professor de educação; professor pedagogo - educação fundamental; professor de língua portuguesa; professor de língua portuguesa/inglesa/artes; professor de história (1).Salário: será ofertado um salário mínimo vigente ou de R$ 701,36 a R$ 3.506,78. Taxa: R$ 40 a R$ 100.



PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO - MT

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/8Nz0. Concurso com 46 vagas para cargos de: assistente educacional (11); agente comunitário de saúde (1); assistente social (1); assistência social escolar (1); auxiliar de saúde bucal (1); bioquímico (1); cozinheiro de nutrição escolar (1); cozinheiro de nutrição hospitalar (1); enfermeiro padrão (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clinico geral (1); médico pediatra (1); monitor de transporte escolar (1); motorista de ambulância (1); nutricionista (1); nutricionista escolar (1); odontólogo (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de historia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de pedagogia (1); profissional de educação física do sus (1); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); psicopedagogo (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (1); técnico em higiene dental (1); técnico em informática educacional (1); técnico em radiologia (1). Salário: de R$ 1.526,20 a R$ 17.520,93. Taxa: de R$ 50 a R$ 90.



PREFEITURA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

Inscrições até 11 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8OOr. Concurso com 109 vagas para agente administrativo (2); assistente social (2); auxiliar de serviços gerais (9); agente comunitário saúde; agente de endemias (1); enfermeiro (2); farmacêutico bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); instrutor de artesanato (1); médico clinico geral (1); médico veterinário (1); apoio administrativo educacional - merendeira (10); merendeira (1); motorista de veículo pesado (3 ); motorista de veículo pesado/ saúde (1); motorista de veículo leve (1); apoio administrativo educacional l - motorista veículo pesado (2); nutricionista; operador de escavadeira hidráulica (1); operador de moto niveladora (1); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (2); orientador social (1); professor de ciências físicas e biológicas; professor de educação física; professor de letras - português e inglês (1); professor de pedagogia (16); professor geografia (1); professor história (1); professor matemática (1); professor médio/magistério (2); psicólogo (3); recepcionista (4); técnico de enfermagem (3); técnico de higiene bucal (2); técnico de vigilância sanitária (1); técnico administrativo educacional (7); técnico em laboratório (1); tratorista (2); apoio administrativo educacional - vigia (2); vigia (3); apoio administrativo educacional - zelador (8); zelador (5); odontólogo (1). . Salário: R$ 1.390,54 a R$ 9.307,08. Taxa: R$ 50 a R$ 120.



PREFEITURA DE VILA BOA — GO

Inscrições de 12 de abril até 7 de maio pelo site: https://shre.ink/8yPy. Concurso com 110 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (1); agente de serviços de higiene e alimentação (11); analista de contratos e licitações (1); auxiliar administrativo (7); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de serviços gerais (5); auxiliar em saúde bucal (2); controlador interno (1); enfermeiro (2); farmacêutico - farmácia básica (1); fiscal de posturas (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal do meio ambiente (1); gari (4); mecânico (1); merendeira (9); monitor de transporte escolar (7); monitor escolar (10); motorista (5); motorista - condutor de pacientes (3); nutricionista (2); odontólogo (2); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2); operário de serviços gerais (1); professor de atividades (10); professor - educação infantil (4); professor - geografia (1); professor - libras (1); professor - português/inglês (1); profissional de educação física (1); psicólogo (2); técnico em raio-x (2); vigilante (5); técnico em enfermagem (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.580,57. Taxa: de R$ 40 até R$ 80.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CRA/RS

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/8N8l. Concurso com 14 vagas para os cargos de: fiscal (2); administrador (2); tecnólogo em recursos humanos (1); auxiliar administrativo (9). Salário: de R$ 2.241,57 até R$ 5.841,20. Taxa: de R$ 69,90 a R$ 129,90.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4ª REGIÃO (CRT - 4)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rdHR. Concurso com 42 vagas para auxiliar administrativo (23); agente de fiscalização (16); analista jurídico (1); design gráfico (2). Salário: R$ 2.090 até R$ 4.510. Taxa de inscrições: R$ 70 até R$ 90.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU — RN)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rQkZ. Concurso com uma vaga disponível, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: assistente administrativo (1); auxiliar de fiscalização e analista de fiscalização. Salário: de R$3.069,43 a R$7.932,03, acrescido de R$600. Taxa de inscrições: de R$51 até R$89.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r99b. Concurso com quatro vagas para serviços gerais (1); auxiliar administrativo - agente de contratações/gestor de contratos (1); assessor técnico em psicologia e políticas públicas (1); contador (1); auxiliar administrativo - secretária; auxiliar administrativo - financeiro. Salário: R$1.653,78 a R$4.059,43. Taxa: R$50 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r99D. Concurso com quatro vagas para agente fiscal; assistente administrativo (2); advogado (1) e contador (1). Salário: R$2.500 a R$4.426,20. Taxa: R$60 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ (CRM - PR)

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8PqH. Concurso com nove vagas para profissional de suporte administrativo - assistente regional - apucarana (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - foz do iguaçu (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - francisco beltrão (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - guarapuava (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - ponta grossa (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - toledo (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - umuarama (1); profissional de suporte administrativo - assistente regional - união da vitória (1); profissional de suporte administrativo - auxiliar - curitiba e médico fiscal - cascavel (1). Salário: R$2.112,75 a R$9.390,06 . Taxa: R$ 58 até R$ 78.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

Inscrições até 8 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8O9B. Concurso com seis vagas para assistente administrativo (4); técnico de suporte de ti; analista de sistemas; assistente de comunicação; fiscal fisioterapeuta (1); fiscal fisioterapeuta; fiscal fisioterapeuta ocupacional (1); procurador jurídico. Salário: R$2.313,18 a R$13.558,64. Taxa: R$75 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 15ª REGIÃO

Inscrições até 14 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/8y17. Concurso com três vagas para os cargos de: advogado; agente fiscal — fisioterapeuta; agente fiscal — terapeuta ocupacional (1); analista administrativo — QA; analista administrativo — ADM (4); analista contábil; assistente administrativo (2); técnico em informática. Salário: de R$ 2.200 até R$ 4.200 ao mês, além de vale-alimentação de R$ 700, vale-refeição de R$ 682, auxílio transporte ou combustível, no valor de R$ 9,40 por dia trabalhado, abono natalino, no valor de R$ 700. Taxa: de R$ 48 até R$ 58.



CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 11ª REGIÃO

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://shre.ink/8OHF. Concurso com sete vagas para nutricionista fiscal. Salário: R$3.973,53 . Taxa: R$120.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA — CRC

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://shre.ink/8ZJE. Concurso com cinco vagas para os cargos de: assistente administrativo (3); técnico em informática (1); e contador/fiscal (1). Salário: de R$ 1.966,10 até R$ 4.329,31 ao mês, além de vale alimentação, no valor de R$ 320. Taxa: de R$ 68 até R$ 73.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GARNDE DO NORTE — RN

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/8RHr. Concurso com 18 vagas para os cargos de: assistente administrativo (8); analista de sistemas (2); analista de infraestrutura (1); analista (2); fiscal do sistema - nível superior (4); assessor técnico (1). Salário: de R$ 2.640 até R$ 11.880. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ACRE (CRMV — AC)

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://shre.ink/8ymw. Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente administrativo (1) e fiscal (1). Salário: R$ 2.100. Taxa de inscrição: R$ 62.

LOCAIS - ESTADUAIS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8OO6. Concurso com 6193 vagas para estágio de nível superior distribuídas entre os cursos de: administração; análise e desenvolvimento de sistemas; arquitetura e urbanismo; arquivologia; artes; artes visuais; biblioteconomia; biomedicina; ciências agrárias; ciências biológicas; ciências contábeis; ciências da computação; ciências da natureza; cinema e audiovisual; ciências econômicas; ciências humanas; ciências sociais; comunicação social/jornalismo; comunicação social/publicidade e propaganda; comunicação social/rádio e tv; comunicação social/relações públicas; comunicação/produção em comunicação e cultura; dança; direito; design; design de moda; design gráfico; educação física; enfermagem; engenharia agrícola e ambiental; engenharia agronômica; engenharia ambiental; engenharia cartográfica e de agrimensura; engenharia civil; engenharia da computação; engenharia de alimentos; engenharia de agrimensura; engenharia de minas; engenharia de pesca; engenharia de petróleo e gás; engenharia de produção; engenharia de software; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica; engenharia química; engenharia sanitária e ambiental; estatística; estudo de gênero e diversidade; farmácia; filosofia; física; fisioterapia; fonoaudiologia; gastronomia; geografia; geologia; gestão ambiental; gestão da tecnologia da informação; gestão de qualidade; gestão de recursos humanos; gestão pública; história; informática; interdisciplinar em artes; interdisciplinar em saúde; letras; letras/língua espanhola; letras/língua francesa; letras/língua inglesa; letras/língua portuguesa; libras; logística; marketing; matemática; medicina; medicina veterinária; museologia; música; nutrição; oceanografia; odontologia; pedagogia; produção cultural; produção musical; psicologia; química; redes de computadores; relações internacionais; saúde coletiva; secretariado; serviço social; sistemas de informação; sociologia; teatro; tecnologia em transportes terrestres; turismo; turismo e hotelaria; urbanismo; zootecnia. Salário: R$ 455,00, definida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos - COPE. O valor da bolsa pago pela DESENBAHIA será de R$ 1.421,00, além do auxílio-transporte. Taxa: não há.



SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE - SEAD

Inscrições até 30 de abril via e-mail: vagas.estagioielac@gmail.com. Processo seletivo para cadastro reserva de estagiários nas áreas: administração; ciências contábeis; sistemas de informação; arquitetura e urbanismo; engenharia civil; física - (licenciatura); gestão de recursos humanos; jornalismo; química - (licenciatura); direito; biologia; agronomia; história; geografia; pedagogia; ensino médio.. Salário: R$ 280 a R$ 784. Taxa: não divulgado.



FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (FUNASE) DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8iPX. Concurso com 271 vagas para profissionais com formação de nível médio, entre os cargos de agente socioeducativo - Região Metropolitana de Recife (262) e agente socioeducativo - Timbaúba (9). Salário: R$ 1.584. Taxa: R$ 18,70.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/8i2P. Concurso com 7 vagas para os cargos de: médico - cardiologia (1); médico - cirurgia geral (1); médico - ginecologia e obstetrícia (1); médico - medicina intensiva (1); odontólogo - unidade de terapia intensiva (1); técnico em radiologia (1); médico - radiologia e diagnóstico por imagem (1). Salário: de R$ 3.618,19 a R$ 10.396,23. Taxa: não há.



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO (SEAP - MA)

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/8iNQ. Três processos seletivos para os seguintes cargos e localidades: auxiliar penitenciário (Pinheiro/MA); auxiliar penitenciário (Balsas/MA); especialista penitenciário em psicologia (Governador Nunes Freire/MA). Salário: de R$ 1.675,88 a R$ 3.351,75. Taxa: não divulgado.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 8 de maio pelo site: https://shre.ink/8igB. Concurso com 2700 vagas para o cargo de soldado PM de 2ª classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM). Salário: R$ 4.852,21. Taxa: R$ 85.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixw. Concurso com 137 vagas para o cargo de médico nas áreas: médico anestesiologista (19); médico cardiologista (atuação ecocardiografia) (1); médico cirurgião cardiovascular (1); médico cirurgião de mão (2); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (10); médico cirurgião torácico (1); médico cirurgião vascular (1); médico clínico (5); médico em medicina de emergência (4); médico especialista (atuação na coordenação médica) (3); médico especialista atuação na toxicologia (especialidades: clínica médica, medicina de emergência, terapia intensiva adulto, cardiologia, anestesiologia, nefrologia e toxicologia médica) (3); médico especialista atuação no cti (especialidades: clínica médica, medicina intensiva, anestesiologista e cirurgia geral) (4); médico especialista atuação na urgência e emergência (especialidades: médico em medicina de emergência ou clínico ou cirurgião geral) (4); médico especialista atuação no faturamento) (1); médico generalista atuação clínica em médica (6); médico generalista atuação em cti (1); médico generalista atuação em pediatria (10); médico generalista atuação em radiologia (2); médico intensivista atuação em cti (1); médico intensivista atuação em pediatria (1); médico neurocirurgião (14); médico ortopedista e traumatologista (21); médico ortopedista e traumatologista (reconstrução óssea) (2); médico otorrinolaringologista (3); médico pediatra (10); médico radiologista e diagnóstico por imagem radiologia (3). Salário: de R$ 2.283,84 a R$ 6.385,13. Taxa: não divulgado.



SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO & SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE — PE

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8Fmc. Concurso com 45 vagas para os cargos de: Unidades de Saúde da I Geres - Recife: médico cirurgião pediátrico (10); técnico de farmácia (14); Unidades de Saúde da II Geres - Limoeiro: médico cirurgião geral (2); técnico de farmácia (2); Unidades de Saúde da IV Geres - Caruaru: técnico de farmácia (10); Unidades de Saúde da V Geres - Garanhuns: técnico de farmácia (1); Unidades de Saúde da VII Geres - Salgueiro: médico pediatra (2); médico tocoginecologista (3) e Unidades de Saúde da XII Geres - Goiana: técnico de farmácia (1). Salário: entre R$ 1.412 até R$ 9.886,16. Sem taxa de inscrição.



BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/r2Kf. Concurso com 538 vagas para: analista econômico financeiro: gestão contábil; gestão estatística; gestão financeira; analista em tecnologia da informação: desenvolvimento de sistemas; segurança da informação; suporte e infraestrutura. Taxa de inscrição: R$ 80. Salário: R$4.141,50 a R$ 5.363,81.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA — RJ

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/rW8o. Concurso com 92 vagas para os cargos de: assistente de aluno (6); assistente em administração (43); técnico de laboratório - área (6); técnico de tecnologia da informação (11); administrador (6); arquiteto/urbanista (1); bibliotecário/documentalista (1); contador (1); engenheiro eletricista (1); nutricionista - habilitação (1); pedagogo - área (2); psicólogo - área (1); técnico em assuntos educacionais (9); tecnólogo - formação (3). Salário: entre R$ 2.120,13 e R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.



SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO CEARÁ — CE

Inscrições de 17 de abril até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/8FY2. Concurso com 1.080 vagas para os cargos de: socioeducador (964), analista socioeducativo/serviço social (50), analista socioeducativo/psicologia (49) e analista socioeducativo/pedagogia (17). Salário: R$ 2.654,90. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 150.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SALGADO DE SÃO FÉLIX

Incrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8i0M. Concurso com 92 vagas para os seguintes cargos: agente administrativo (12); assistente social (1); atendente terapêutico escolar (4); auxiliar de consultório dentário (2); auditor fiscal (1); bibliotecário (1); coveiro (1); cuidador escolar (14); eletricista (1); enfermeiro - psf (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta - nasf (2); fisioterapeuta plantonista (2); fonoaudiólogo - nasf (2); médico cardiologista (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico pediatra (1); motorista b (5); motorista d - saúde (5); nutricionista - nasf (1); operador de máquinas (2); odontólogo - psf (2); porteiro escolar (3); procurador (1); professor da educação inclusiva (3); professor de educação física (2); professor de inglês (3); professor de história (1); professor polivalente (3); psicólogo (1); psicólogo para educação (1); psicopedagogo (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (1); terapeuta ocupacional (1); técnico em laboratório (1); tratorista (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: R$ 85 a R$ 105.



PREFEITURA DE ARARIPINA - PE

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/8i4M. Concurso com 111 vagas para: agente comunitário de saúde (20); auxiliar de cirurgião dentista (5); desenhista cadista (1); músico trompete (2); músico sax tenor (2); músico sax alto (2); músico clarinete (3); músico bombardino (2); músico percussão (2); técnico em enfermagem ubs (4); agente de contratação (3); analista ambiental (1); auditor fiscal fazenda municipal (2); arquiteto (2); analista de controle interno (2); biomédico/analisa (3); cirurgião dentista (3); enfermeiro ubs (5); engenheiro civil (3); farmacêutico (1); fiscal tributário (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (2); nutricionista (2); professor fundamental ii nas áreas de: linguagens, códigos e suas tecnologias (1); matemática e suas tecnologias (6); ciências da natureza e suas tecnologias (4); ciências humanas e suas tecnologias (8); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (4); assistente social (2); guarda civil municipal masculino (10); guarda civil municipal feminino (5). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.420. Taxa: de R$ 100 a R$ 140.



PREFEITURA DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PI

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/8iVp. Concurso com 84 vagas para os cargos de: assistente social (1); agente comunitário de saúde (2); auxiliar de serviços gerais (20); enfermeiro (2); eletricista (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (1); médico veterinário (1); motorista - categoria d (4); motorista - categoria b (1); nutricionista (1); odontólogo (1); operador de máquinas (1); psicólogo (1); professor creche - zona urbana (4); professor creche - zona rural (1); professor pré-escola - zona urbana (8); professor pré-escola - zona rural (1); professor polivalência zona urbana (6); professor polivalência zona rural (3); professor de matemática - zona rural (1); professor de geografia zona rural (1); professor de inglês - zona rural (1); professor de educação física - zona rural (1); técnico de enfermagem (6); técnico em higiene dental (1); tratorista (1) e vigia (10).Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 70 a R$ 100.



PREFEITURA DE RECIFE - PE

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8EpT. Concurso com 15 vagas para analista de concessões públicas - especialidade em engenharia (3); analista de concessões públicas - especialidade em arquitetura (3); analista de concessões públicas - especialidade em economia (3); analista de concessões públicas - especialidade em modelagem financeira (3); analista de concessões públicas - especialidade jurídica (3). Salário: R$10.302. Taxa: R$110.



PREFEITURA DE PINHAIS - PR

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8OZN. Concurso com 90 vagas para seguintes cargos: Intérprete de Libras (1); Professor da Educação Infantil (33); Pedagogo (16); e Professor (40). Salário: entre R$ 2.660,43 a R$ 4.521,95. Taxa: de R$ 85 a R$ 120.



PREFEITURA DE VÁRZEA DA PALMA - MG

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8it3. Concurso com 152 vagas para os cargos das respectivas escolaridades: nível alfabetizado: ajudante de serviço público (10); auxiliar de serviços gerais (15); zelador (2); nível fundamental: auxiliar de enfermagem (6); carpinteiro (1); motorista de ambulância (1); motorista de ônibus (1); oficial administrativo (5); oficial de manutenção e reparos (2); oficial de oficina mecânica (1); nível médio/técnico: agente sanitário (1); atendente ao público (12); auxiliar secretaria escolar (6); fiscal de obras e postura (3); fiscal de tributos (2); técnico agropecuária (1); técnico em enfermagem (7); técnico higiene dental (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); nível superior: advogado - creas (1); assistente social (2); cirurgião dentista de família e comunidade (1); cirurgião dentista (1); educador físico (2); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); fiscal de meio ambiente (1); fisioterapeuta (3); médico de família e comunidade (7); médico pediatra (1); médico veterinário (1); professor i (6); professor ii (38); professor iii - matemática (2); psicólogo (2); psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.320,00 a R$ 13.259,49. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS — SC

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8YDD. Concurso com 53 vagas para os cargos de: técnico de enfermagem (30); técnico de saúde bucal (1); enfermeiro; fiscal de vigilância em saúde (1); médico - cardiologista (1); médico - endocrinologista pediátrico (1); médico - epidemiologista (1); médico - geriatra (1); médico - ginecologista e obstetra (1); médico - neuropediatra (1); médico - neurologista (1); médico - pneumologista (1); médico - pneumologista pediátrico (1); médico - reumatologista (1); médico de família e comunidade (10); odontólogo - endodontista (1). Salário: R$ 3.070,43 até R$ 18.128,65. Taxa de inscrição: de R$ 120 até R$ 150.



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSq. Concurso com 53 vagas para os seguintes cargos: técnico de enfermagem (30); técnico de saúde bucal (1); enfermeiro; fiscal de vigilância em saúde (1); médico - cardiologista (1); médico - endocrinologista pediátrico (1); médico - epidemiologista (1); médico - geriatra (1); médico - ginecologista e obstetra (1); médico - neuropediatra (1); médico - neurologista (1); médico - pneumologista (1); médico - pneumologista pediátrico (1); médico - reumatologista (1); médico de família e comunidade (10); odontólogo - endodontista (1). Salário: de R$ 3.070,43 a R$ 18.128,65. Taxa: de R$ 120 a R$ 150.



CÂMARA DE MACEIÓ - AL

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/8NSP. Concurso com 54 vagas para analista administrativo (10); analista legislativo (10); procurador legislativo (4); apoio (15); e administrativo apoio legislativo (15). Salário: R$5.000 a R$37.431. Taxa: R$175 a R$ 225.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU - SP

Inscrições até 8 de abril pelo site https://shre.ink/8ixs. Concurso com 43 vagas para: agente comunitário de saúde (1); agente de combate a endemias (1); agente de saneamento (1); analista de sistemas - ti; assistente administrativo (3); assistente social; auxiliar de desenvolvimento infantil (3); auxiliar de serviços gerais (2); cirurgião dentista; contador (1); cozinheiro (2); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo; fiscal de obras (1); fiscal tributário; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); médico; médico cardiologista; médico ginecologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra; medico urologista; médico vascular; médico veterinário; monitor (2); motorista (4); nutricionista (1); operador de máquinas (3); professor de educação básica - educação especial (1); professor de educação básica i (4); professor e educação básica ii - artes (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii - inglês (1); psicólogo; psicopedagogo (1); técnico em enfermagem (2); técnico em higiene dental - thd; técnico em informática (1); técnico em raio x; terapeuta operacional (1). Salário: entre R$ 1.700 a R$ 3.600. Taxa: R$ 23.



CÂMARA DE DIANÓPOLIS - TO

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSp. Concurso com 11 vagas para os cargos: cmd - auxiliar de serviços gerais (2); cmd - motorista veículos leves (1); cmd - motorista veículos pesados (1); cmd - vigia (3); cmd - almoxarife (1); cmd - assistente administrativo (2); e cmd - agente de contratação (1). Salário: entre R$ 1.571,39 a R$ 3.000. Taxa: de R$ 70 a R$ 130.



PREFEITURA DE BROTAS - SP

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixd. Concurso com 57 vagas para os cargos das respectivas escolaridades: nível alfabetizado: auxiliar de serviços gerais (1); servente (1); nível fundamental completo/incompleto: auxiliar de conservação de estradas, de pedreiro, de carpinteiro e de pavimentador (4); eletricista (1); motorista (1); pedreiro (1); vigia (1); nível médio: agente comunitário de saúde (33); escriturário (1); fiscal ambiental (1); monitor de transporte escolar (1); nível superior: agente de contratação (2); arquivista (1); auditor do sus (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); fonoaudiólogo (1); médico especialista (1); pediatra (1); terapeuta ocupacional (1). salário: de R$ 1.587,58 a R$ 17.227,25. Taxa: R$ 60.



PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Inscrições até 19 de abril no Centro Administrativo Vereador Dirceu Pavoni, Auditório Vereador Alido Lindner, localizado na Rua Maurício Rosemann, nº 15, Cachoeira, no horário das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30: Concurso com 100 vagas para: agente de manutenção predial (3); pedreiro; encanador; carpinteiro; eletricista; estagiário - ensino médio (45); pedagogia (45) e educação física (7). Salário: R$ 1.412 a bolsa-auxílio será de R$ 500 a R$ 700. Taxa: não divulgado.



PREFEITURA DE CAMPO MAGRO - PR

Inscrições até 24 de abril pelo site https://shre.ink/8iS4. Concurso com 88 vagas para os seguintes cargos: arquiteto; assistente social (2); contador; contador (6); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil; engenheiro florestal; farmacêutico (4); fiscal de meio ambiente; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico cardiologista (1); médico da família (1); médico especialista em saúde mental (1); médico ginecologista - obstetra (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (1); médico reumatologista (1); nutricionista (1); odontólogo (2); procurador municipal; psicólogo (6); veterinário (1); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (4); atendente de biblioteca (1); auxiliar de educação (5); técnico em segurança do trabalho; professor (26); professor de educação infantil; guarda municipal (12). Salário: de R$ 1.904,23 a R$ 15.676,50. Taxa: de R$ 120 a R$ 250.



PREFEITURA DE FÊNIX - PR

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSJ. Concurso com 69 vagas para os seguintes cargos: servente braçal (15); serviços gerais - zelador (9); motorista (10); operador de máquinas (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (1); assistente administrativo (2); auxiliar de secretaria (3); eletricista (1); mecânico (1); recepcionista (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (2); técnico em recursos humanos (1); técnico em saúde bucal (1); advogado (1); analista administrativo (1); assistente social (1); enfermeira (2); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); professor - educação infantil; professor - educação infantil e/ou ensino fundamental - educação especial (1); e professor - educação infantil e/ou ensino fundamental - educação artística (1). Salário: entre R$ 1.412,00 a R$ 15.676,82. Taxa: de R$ 50 a R$ 150.



PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

Inscrições até 26 de abril pelo site https://shre.ink/8iSx. Concurso com 86 vagas para os cargos de agente de alimentação e nutrição (20); agente de obras (1); agente operacional (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (1); agente administrativo (10); agente comunitário de saúde (1); agente de endemias (1); agente de logística (1); assistente de ti (1); auxiliar em saúde bucal (1); cuidador social (1); técnico de enfermagem (5); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de segurança do trabalho (1); analista de tecnologia informação (1); arquiteto e urbanista (1); bibliotecário (1); controlador interno - contábil (1); controlador interno - engenharia civil (1); educador social de nível superior (1); engenheiro - agrônomo (1); engenheiro - civil (1); engenheiro - eletricista (1); fiscal de atividades urbanas (1); fiscal em edificações (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); historiador (1); jornalista (1); médico clínico geral 40h (1); médico clínico 20h geral (1); médico especialista - angiologista/cirurgia vascular (1); médico especialista - cardiologista infantil (1); médico especialista - dermatologista (1); médico especialista - endocrinologista (1); médico especialista - gastro pediatra (1); médico especialista - gastroenterologista (1); médico especialista - hematologista (1); médico especialista - mastologista (1); médico especialista - nefrologista (1); médico especialista - neurologista (1); médico especialista - neuropediatra (1); médico especialista - ortopedista (1); médico especialista - ortopedista pediátrico (1); médico especialista - pediatra (1); médico especialista - pneumologista (1); médico especialista - proctologista (1); médico especialista - psiquiatra (1); médico especialista - urologista (1); profissional de educação física (1); terapeuta ocupacional (1) e tesoureiro (1). Salário: de R$ 1.745,69 a R$ 20.677,55. Taxa: de R$ 30 a R$ 100.



PREFEITURA DE ITIÚBA - BA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/8iwP. Concurso com 78 vagas para os seguintes cargos: enfermeiro (21); técnico de enfermagem (22); técnico de enfermagem - clínica médica (5); técnico de enfermagem - cme (2); técnico de enfermagem - emergência (5); técnico de enfermagem - obstetrícia (5); técnico de enfermagem - transferência (9); e técnico de enfermagem - vacinador (9). Salário: entre R$ 1.340 a R$ 2.680. Taxa: entre R$ 50 a R$ 60.



PREFEITURA DE JEREMOABO - BA

Inscrições até pelo site: Concurso com 134 vagas para os cargos de agente de trânsito (6); agente de tributos (6); agrônomo (1); analista de controle interno (2); assistente social; atendente de consultório (3); auditor fiscal (1); auxiliar administrativo c/informática (20); auxiliar administrativo c/informática - escolar (20); auxiliar de serviços gerais (10); auxiliar de serviços gerais - escolar (10); enfermeiro (1); engenheiro civil; fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (4); guarda municipal (15); médico (3); motorista escolar (10); nutricionista - educação (1); nutricionista - saúde (1); odontólogo; operador de máquinas pesadas (1); psicólogo; técnico agrícola (4); técnico em informática (4); vigilante escolar (10). Salário: de R$ 1.412 a R$ 8.443,33 Taxa: de R$ 70 a R$ 120.



PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA - SP

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixr. Concurso com 81 vagas para os cargos: ajudante geral (5); auxiliar de mecânico; coveiro (2); cozinheira (2); gari (5); jardineiro (2); motorista ii (5); pedreiro; pintor; vigia de patrimônio (3); agente de apoio escolar; auxiliar de departamento (5); borracheiro; eletricista (2); eletricista de autos; encanador (2); inspetor de alunos (1); mecânico de autos (1); motorista de ambulância; operador de máquinas (1); operador do sistema viário (2); servente de limpeza; topógrafo; tratorista (2); agente comunitário de saúde (12); agente controlador de vetores (2); agente de desenvolvimento infantil; agente de trânsito (2); agente de vigilância sanitária (1); almoxarife (2); auxiliar de enfermagem; auxiliar de laboratório; auxiliar de topógrafo; auxiliar odontológico; fiscal de obras (1); fiscal de posturas (2); ouvidor; pregoeiro; programador de computação; secretario de escola (4); técnico em agropecuária; técnico em edificações; técnico em informática (2); técnico em laboratório; técnico em nutrição (1); técnico em radiologia; arquiteto; assessor de imprensa; assistente social; auditor fiscal tributário; biólogo; contador; educação física para educação especial; engenheiro agrônomo; engenheiro civil i; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo (2); médico de saúde da família; peb i - educação de jovens e adultos (eja); peb i - educação infantil (1); peb i - ensino especial; peb i - ensino especial - "autismo"; peb i - ensino especial - "deficiência auditiva e/ou libras"; peb i - ensino especial - "deficiência visual"; peb i - ensino fundamental (2); peb i - professor auxiliar (1); peb ii - arte; peb ii - educação física; peb ii - inglês; procurador jurídico municipal; psicólogo; psicopedagogo; regente; terapeuta ocupacional (1); tesoureiro; guarda civil municipal (5). Salário: de R$ 1.562,25 a R$ 16.685,45. Taxa: de R$ 59 a R$ 93.



PREFEITURA DE GRAMADO

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSN. Processo seletivo com 62 vagas para estagiários: nível médio: ensino médio (20); normal, magistério (5); nível técnico: técnico em turismo (1); nível superior: administração, tecnologia em gestão financeira, processos gerenciais, tecnologia em gestão de recursos humanos, gestão pública (3); arquitetura; artes visuais, fotografia, produção audiovisual; ciências biológicas - bacharelado (2); ciências contábeis, ciências econômicas (3); comunicação social; direito (10); enfermagem (4); engenharia agronômica (1); engenharia civil; medicina veterinária; nutrição (1); pedagogia (10); psicologia (2); tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas; turismo, tecnologia em turismo. Salário: de R$ 567,06 a R$ 1.173,09. Taxa: não há.



PREFEITURA DE ITAARA - RS

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSy. Concurso com 65 vagas, distribuídas da seguinte forma: prefeitura municipal: nível superior completo: arquiteto (1); assessor jurídico (1); assistente social; contador (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); médico (2); nutricionista (1); odontólogo; psicólogo (2); veterinário; nível técnico completo: técnico em contabilidade (5); técnico em enfermagem (3); nível médio completo: agente administrativo (10); agente de vigilância em saúde (1); fiscal (2); tesoureiro (1); nível fundamental completo: agente administrativo auxiliar (10); eletricista (1); mecânico (1); monitor de transporte escolar (4); motorista (1); operário especializado (1); nível fundamental incompleto: operador de máquinas (2); operário (2); câmara municipal: nível médio completo: agente administrativo (1); edital nº 02/2024 (7 vagas); nível médio completo: agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (2). Salário: de R$ 1.251,68 a R$ 5.882,91. Taxa: entre R$ 50 a R$ 110.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8Oy4. Concurso com 223 vagas: nível fundamental: agente de combate às endemias (5). nível médio: agente administrativo (50); auxiliar de desenvolvimento infantojuvenil (50). nível médio técnico: técnico de enfermagem (20). nível superior: analista clínico (1); analista de tecnologia de informação (2); arquiteto (2); arquivologista (1); assistente social (25); auditor fiscal da receita municipal (1); cirurgião - dentista da estratégia de saúde da família (2); contador (2); enfermeiro (10); engenheiro civil (5); engenheiro eletricista (2); engenheiro sanitarista (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); geógrafo (1); jornalista (1); médico alergologista (1); médico cirurgião plástico fissura labial (1); médico de estratégia de saúde da família (10); médico infectologista (1); médico infectologista pediatra (1); médico neurologista pediátrico (1); médico patologista (1); médico plantonista clínica médica (8); médico plantonista pediatra (3); médico pneumologista (2); médico psiquiatra (1); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1). quadro de pessoal do hospital municipal são josé. nível superior: médico plantonista clínica médica (2); médico plantonista oftalmologista (1); médico plantonista radiologista (1). Salário: de R$ 2.431,10 a R$ 15.675,98. Taxa: de R$ 38 a R$ 100.



PREFEITURA DE SERRA NEGRA

Inscrições até 20 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixn. Concurso com 172 vagas para: alfabetizado e fundamental incompleto/completo: borracheiro (1); coletor de lixo (6); coveiro (2); eletricista (2); eletricista de autos (1); gari (10); jardineiro (10); lavador/lubrificador (1); marceneiro (1); mecânico de autos (2); mecânico de veículos a diesel (2); motorista (15); motorista de ambulância; motorista de caminhão (10); motorista de transporte escolar (4); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de máquina agrícola (3); operador de máquina retroescavadeira (3); operador de rolo compactador; operador de usina de asfalto a frio (1); pedreiro (10); pintor (6); serviços diversos (20); serviços diversos pce (1); servidor braçal (30); soldador (1); vigia (1). Médio/técnico: agente comunitário de saúde (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de odontologia (1); auxiliar de ti (1); escriturário (1); telefonista (1). Superior: analista de sistema (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); dentista (1); engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1); jornalista (1); médico alergologista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista (1); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.420 a R$ 7.378,45. Taxa: entre R$ 30 a R$ 60.



PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8ix2. Concurso com 66 para os cargos de: jardineiro (1); operário (5); pedreiro (1); servente de pedreiro (2); auxiliar de dentista (1); coveiro (2); encanador (1); encarregado de patrimônio (1); inspetor de alunos (1); mecânico de máquinas e veículos (1); motorista (10); operador da eta (1); operador de equipamento de luz e som (1); operador de máquinas e equip.senior (1); recepcionista (3); vigia (10); médico - ginec/obstetra (1); médico - endocrinologista (1); médico - geriatra (1); médico - neurologista (1); médico - pediatra (1); médico - psiquiatra (1); médico - reumatologista (1); médico do trabalho (1); médico plantonista (3); educador (10); professor de música e canto (1); bibliotecário (1); controlador interno (1); piscineiro; agente comunitário de saúde - lapa; profissionais de apoio - pessoas especiais; padeiro; fonoaudiólogo; médico - dermatologista; médico - oftalmologista; médico - urologista; médico clínico geral - melhor em casa; médico clínico geral psf; professor de educação básica ii - artes; professor de educação básica ii - educação física; professor se educação básica ii - educação especial.Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 17.164,81. Taxa: de R$ 40 a R$ 80.



PREFEITURA DE ROL NDIA - PR

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8OZo. Concurso com 236 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (1); agente de combate às endemias (1); auxiliar de enfermagem - psf (19); auxiliar de cirurgião dentista (2); condutor socorrista (5); técnico de gestão municipal a - administrativo (30); técnico de gestão municipal b - técnico agrícola (1); técnico de gestão municipal c - agente de trânsito (6); técnico de gestão municipal c - técnico em informática (2); técnico de gestão municipal c - assistência de fiscalização (obras); técnico de gestão municipal c - assistência de fiscalização (postura, atividades econômicas e atividades urbanas) (3); técnico em enfermagem - urgência e emergência) (28); técnico de saúde pública c - assistência de laboratório (1); técnico de saúde pública c - assistência técnica de radiologia (1); técnico de saúde pública c - assistência de vigilância sanitária (1); técnico de saúde pública c - técnico em higiene dental (2); advogado (2); agente fazendário (1); analista de gestão de pessoas (1); arquiteto e urbanista (1); assistente social (13); contador (2); dentista especialista - cirurgião bucomaxilofacial (1); dentista especialista - cirurgião endodontista (1); dentista especialista - cirurgião pacientes especiais (1); dentista especialista - cirurgião periodontista (1); dentista especialista - cirurgião protesista (1); dentista - psf (3); enfermeiro - psf (3); enfermeiro - urgência e emergência (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro elétrico (1); farmacêutico bioquímico (4); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jornalista (1); médico auditor (1); médico dermatologista (1); médico ginecologista/obstetra (5); médico neurologista (1); médico pediatra (3); médico psiquiatra (1); médico psf (6); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (1); pedagogo; profissional de educação física e desportos (7); professor do ensino básico (30); professor do ensino básico (10); professor do ensino básico (10); psicólogo (8); sociólogo (1). Salário: R$ 2.787,57 a R$ 10.324,56. Taxa: R$ 70,00 a R$ 100.



C MARA DE ALUMÍNIO - SP

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/86C4. Concurso com seis vagas para os cargos: nível fundamental: agente de segurança patrimonial (1); motorista (1); nível superior: advogado (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); controlador do sistema de controle interno (1). Salário: de R$ 2.100 a R$ 4.300 acrescido de R$ 22,42 por dia de auxílio-alimentação. Taxa: de R$ 54,90 a R$ 98,80.



C MARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8J42. Concurso com nove vagas para os cargos de advogado; analista de licitações (1); assessor de imprensa (1); assessor legislativo (1); assistente administrativo (1); assistente contábil (1); auxiliar de serviços diversos (2); contador; controlador interno; motorista (1); recepcionista; telefonista e vigia (1). Salário: de R$ 1.568,09 a R$ 6.115,62. Taxa: R$ 13 a R$ 14.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - AM

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8OFt. Concurso com 955 vagas para: nível fundamental completo: auxiliar de serviços gerais (150); braçal (10); coletor de lixo (20); gari (20); motorista rodoviário 1 (5). nível médio completo: agente de trânsito e transporte (10); atendente de farmácia 1 (5); merendeira (30); vigia (100). nível médio técnico: agente de zoonoses 1 (6); agente sanitário 1 (10); técnico administrativo 1 (100); técnico em enfermagem 1 (20); técnico em informática 1 (5); técnico em meio ambiente 1 (10); técnico em saúde bucal 1 (5); técnico em segurança do trabalho (2); guarda municipal masculino (25); guarda municipal feminino (15). nível superior completo: agente de arrecadação 1 (6); analista de laboratório (2); assistente social 1 (10); auditor de controle interno i (3); enfermeiro 1 (10); farmacêutico analista clinico 1 (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (4); nutricionista (5); odontólogo 1 (6) procurador jurídico 1 (2); psicólogo (8); técnico em ti 1 (3). vagas para os professores. zona urbana: professor da educação infantil (70); professor do fundamental i - 1º ao 5º ano (60); professor de língua portuguesa, ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (12); professor de matemática ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (13); professor de matemática ensino fundamental ii - 6º ao 9º (13); professor de geografia, ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (3); professor da educação física, ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (5). zona rural: professor da educação infantil (4); professor do fundamental i - 1º ao 5º ano (4); professor de língua portuguesa ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (2); professor de matemática do ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (2). zona rural indígena: professor da educação infantil (72); professor do ciclo - 1º ao 5º ano (10); professor de língua portuguesa, ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (20); professor de matemática ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (29); professor do fundamental i - 1º ao 5º ano (19); professor de matemática ensino fundamental i - 1º ao 5º ano (4). Salário: entre R$ 1.421 e R$ 2.291. Taxa: de R$ 35,53 a R$ 57,27.



C MARA DE VEREADORES DA EST NCIA TURÍSTICA DE ITU - SP

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/86Cs. Concurso com 34 vagas para os cargos: nível fundamental: agente de manutenção e zeladoria (1); agente de segurança (3); agente de transporte (1); copeira (2); nível médio: agente de comunicação (2); agente de recepção (2); assistente administrativo i (1); assistente administrativo ii (4); atendente de comunicação e telefonia; ouvidor (3); nível técnico: operador técnico de som e imagem (1); técnico contábil; técnico em informática (2); nível superior: agente de licitação e contratos (2); assistente de comunicação, imprensa e cerimonial (1); assistente jurídico da procuradoria (1); contador (1); controlador interno (2); oficial administrativo (3); procurador legislativo (2). Salário: de R$ 2.903,97 a R$ 13.288,81. Taxa: R$ 50 a R$ 85.



PREFEITURA DE MACAÍBA — RN

Inscrições até dia 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2Cb. Concurso com 50 vagas para guarda civil municipal - masculino (40) e feminino (10). Salário: R$ 1500. Taxa de inscrição: R$ 130.



PREFEITURA DE CARNAUBAIS - RN

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/8iY9. Concurso com 74 vagas para os seguintes cargos: advogado (1); farmacêutico/bioquímico (1); arquiteto e urbanismo (1); assistente administrativo (10); assistente social (4); contador (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); fiscal de tributos (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); orientador social (3); professor de ciência (4); professor de educação básica (1); professor de educação física (3); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (1); professor de história (3); professor de inglês (4); professor de matemática (4); professor de pedagogia (10); professor de português (4); professor supervisor escolar (1); psicólogo (2); técnico de enfermagem (2); analista de controle interno (1); procurador municipal especializado (2); engenheiro químico (1); e pregoeiro (1). Salário: entre R$ 1.412 a R$ 3.120. Taxa: de R$ 90 a R$ 130.



PREFEITURA DE SENTO-SÉ - BA

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8iwq. Concurso com 157 vagas para: advogado (2); agente de portaria (11); agrônomo (1); arquiteto (1); assistente social (2); assistente social (1); auxiliar administrativo (12); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de odontologia (2); auxiliar de serviços administrativos (3); auxiliar de serviços gerais (17); biomédico (1); carpinteiro (1); condutor de viatura leve (3); condutor de viatura pesada (1); coordenador pedagógico (3); coveiro (1); educador físico (1); eletricista (1); enfermeiro (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro de minas (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jardineiro (1); maqueiro (1); mecânico de viatura (1); médico cardiologista (1); médico clinico geral (1); médico dermatologista (1); médico generalista (2); médico ginecologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); merendeira (12); nutricionista (1); odontólogo (2); operador de maquina (3); pedreiro (1); pintor (1); professor de artes (1); professor de ciências (4); professor de educação física (2); professor de geografia (3); professor de história (4); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); professor de primário (ei e ai) (3); professor intérprete em braille (1); psicanalista (1); psicólogo (1); psicólogo (1); técnico agrícola (1); técnico ambiental (1); técnico de contabilidade (1); técnico de enfermagem (1); técnico de enfermagem (3); técnico de laboratório (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em informática (1); técnico em raio x (1); técnico em vigilância sanitária (1); topografo (1); vaqueiro (1); e veterinário (2). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 10.384,30. Taxa: de R$ 75 a R$ 120.



PREFEITURA DE AÇAIL NDIA - MA

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/8i00. Concurso com 54 vagas para os seguintes cargos: agente Comunitário de saúde (54) e agente de combate às endemias. Salário: R$ 2.604. Taxa: R$ 45,10.



PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - PA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/8iwp. Concurso com 365 vagas para: auxiliar de serviços gerais (64); coveiro (1); operário (5); pedreiro (4); ajudante de cozinha (8); auxiliar de disciplina (1); auxiliar de lavanderia (1); bombeiro hidráulico (1); carpinteiro (1); cozinheiro (13); eletricista (2); maqueiro (3); marceneiro (1); motoboy (2); motorista (5); motorista de ambulância (1); motorista de transporte escolar (1); operador de máquina (1); pintor (1); porteiro (3); ajudante de ensino (14); auxiliar de creche (15); cadista (1); educador social (3); instrutor de capoeira (1); instrutor de informática (1); instrutor de judô (1); intérprete de libras (3); monitor de atletismo (1); monitor de futebol (1); oficineiro de artes (1); oficineiro de dança (1); oficineiro de música (1); oficineiro de pintura (1); oficineiro de teatro (1); técnico administrativo (15); técnico auxiliar de regulação médica (1); instrumentador cirúrgico (3); técnico de laboratório (3); técnico em enfermagem (57); técnico em informática (1); técnico em prótese dentaria (1); técnico em radiologia (3); técnico de segurança do trabalho (1); arquiteto e urbanista (1); biólogo (1); educador físico (1); enfermeiro (4); engenheiro ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de produção (1); engenheiro de trânsito (1); médico clínico geral (5); pedagogo (3); professor de educação infantil e ensino fundamental i (24); professor de artes - ensino fundamental ii (4); professor de ciências - ensino fundamental ii (6); professor de educação física - fundamental ii (7); professor de geografia - ensino fundamental ii (6); professor de história - ensino fundamental ii (7); professor de língua inglesa - ensino fundamental ii (5); professor de língua portuguesa - ensino fundamental ii (3); professor de matemática - ensino fundamental ii (14); veterinário (1); guarda municipal (19). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.765,67. Taxa: de R$ 75 a R$ 140.



PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL — PB

Inscrições até dia 4 de maio pelo site: https://shre.ink/8OV9. Concurso com 72 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500. Taxa de inscrição: R$ de 70 até R$ 100.



PREFEITURA DE CARAÚBAS - PB

Inscrições até 2 de maio pelo site: https://shre.ink/8i0X. Concurso com 102 vagas, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: agente administrativo (16); agente comunitário de saúde (6); analista fiscal tributário (1); assistente social (3); bioquímico (1); cirurgião dentista (1); condutor de ambulância (6); controlador interno (1); coordenador pedagógico - educação infantil (1); coordenador pedagógico - educação fundamental i (1); coordenador pedagógico - educação fundamental ii (1); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fiscal de obras (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); motorista (18); motorista de ônibus (10); nutricionista (1); professor de educação infantil (8); professor de ciências (1); professor de educação física (2); professor de história (1); professor de informática (1); professor de inglês (2); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); técnico de enfermagem (8); técnico de farmácia (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.648,83. Taxa: de R$ 85 a R$ 115.



PREFEITURA DE MATINHAS - PB

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://shre.ink/8i0G. Concurso com 68 vagas para cargos de auxiliar de serviços gerais (13); coveiro (1); gari (2); operário de máquinas pesadas (1); vigia (3); agente comunitário de saúde (1); agente de vigilância ambiental (1); agente de vigilância sanitária (1); auxiliar de saúde bucal (1); agente administrativo (4); mecânico (1); motorista (5); técnico de enfermagem (2); assistente social (1); auditor fiscal (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico psf (1); nutricionista (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); professor de educação básica i (15); professor de educação básica ii - ciências (1); professor de educação básica ii - geografia (1); professor de educação básica ii - história (1); professor de educação básica ii - língua inglesa (1); professor de educação básica ii - língua portuguesa (1); professor de educação básica ii - matemática (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 10.560. Taxa: de R$ 75 a R$ 115.



PREFEITURA DE LAGES - SC

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/8Oif. Concurso com 167 vagas para: nível alfabetizado: ajudante de serviços gerais masculino - atividades externas (1); ajudante de serviços gerais feminino - atividades externas (1); artesão (1); auxiliar de serviços gerais - masculino (1); auxiliar de serviços gerais - feminino (1); calceteiro (1); cozinheiro (1); operador de máquinas leves (1); padeiro (1); nível fundamental incompleto: carpinteiro (1); eletricista (1); eletricista de veículos (1); encanador (1); marceneiro (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de máquina para de pintar asfalto (1); pedreiro (1); pintor (1); soldador (1); vigia (1); nível fundamental completo: mecânico de manutenção de veículos (1); motorista (1); motorista de ônibus (1); motorista de veículo de emergência (1); motorista de veículos pesados (1); motorista socorrista de programas da saúde (1); nível médio/técnico: agente administrativo (1); agente comunitário de saúde (58); agente de combate às endemias (1); agente de segurança (1); agente de vigilância sanitária (1); artesão de programas da saúde (1); assistente de tecnologia da informação (1); auxiliar de administração (1); cuidador - feminino (1); cuidador - masculino (1); cuidador social de criança e adolescente - feminino (1); cuidador social de criança e adolescente - masculino (1); instrutor de panificação (1); técnico de contabilidade (1); técnico de edificações (1); técnico de enfermagem (1); técnico de enfermagem em programas da saúde (1); técnico de laboratório (1); técnico de segurança no trabalho (1); técnico em higiene dental de programas da saúde (1); telefonista (1); nível superior: administrador em programas da saúde (1); arquiteto (1); arquivista (1); assistente social (1); assistente social - programas da saúde (1); cirurgião dentista - programas da saúde (1); contador (1); dentista - cirurgião bucomaxilofacial (1); dentista endodentista (1); dentista - pacientes com necessidades especiais (1); educador físico - programas da saúde (1); educador físico - programas sociais (1); educador social (1); enfermeiro (1); enfermeiro - programas da saúde (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); farmacêutico bioquímico (1); farmacêutico bioquímico - programas da saúde (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta - programas da saúde (1); fonoaudiólogo (1); historiador (1); médico (1); médico alergista e imunologista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico - programas da saúde (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista e/ou obstetra (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pediatra hebiatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico regulador (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (1); nutricionista - programas da saúde (1); ouvidor (1); psicólogo (1); psicólogo - programas da saúde (1); psicopedagogo (1); técnico desportivo (2); terapeuta ocupacional - programas da saúde (1). Salário: de R$ 1.452,83 a R$ 18.746,27. Taxa: de R$ 60 a R$ 110.



CONSURGE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/8Ooz. Concurso com 488 vagas para os cargos: nível médio/técnico: auxiliar administrativo (2); auxiliar de regulação médica (26); motorista (2); operador de frota (11); auxiliar de farmácia (1); técnico em segurança do trabalho (2); condutor socorrista (162); técnico em enfermagem (130); nível superior: assistente administrativo (6); contador (1); farmacêutico (1); psicólogo (1); analista administrativo (1); enfermeiro (57); médico (85). Salário: de R$ 1.455,94 a R$ 8.386,23. Taxa: de R$ 70 a R$ 170.



PREFEITURA DE CAPELINHA - MG

Incrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8OoK. Concurso com 406 vagas para os cargos: auxiliar de serviços gerais - gari (50); auxiliar de serviços gerais - operário braçal (24); auxiliar de serviços gerais - vigia (5); oficial serviço especializado - mecânico (1); oficial serviço especializado - pedreiro (1); oficial serviços especializado - pintor (1); agente adm. - auxiliar administrativo (20); porteiro (16); servente escolar (6); agente adm. - monitor de esportes (4); agente condutor motorista - cnh c (8); agente condutor motorista - cnh d (15); agente condutor op. máquinas pesadas i (17); agente condutor op. máquinas pesadas ii (5); assistente administrativo (10); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização ambiental (2); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização sanitária (2); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização de obras (4); auxiliar de fiscalização - apoio à fiscalização de posturas (2); auxiliar de fiscalização - apoio à fisc. de rendas e tributos (3); tnm em políticas sociais - cuidador social (1); tnm em políticas sociais - orientador social (6); assistente técnico em administração (2); assistente técnico em contabilidade (2); assistente técnico em agropecuária (4); assistente técnico em informática (4); assistente técnico em meio ambiente (2); assistente técnico em seg. trabalho (2); assistente técnico saúde - análises clínicas (1); assistente técnico saúde - enfermagem (15); assistente técnico saúde - radiologista (2); assistente técnico em saúde - saúde bucal (2); auxiliar de secretaria escolar (9); secretário escolar (5); analista/esp. téc. - administrador (1); analista/esp. téc. - arquiteto urbanista (1); analista/esp. téc. - contador - administração (1); analista/esp. téc. - contador - assistência (1); analista/esp. téc. - contador - saúde (1); analista/esp. téc. - engenheiro agrimensor (1); analista/esp. téc. - engenheiro agrônomo (1); analista/esp. téc. - engenheiro ambiental (1); analista/esp. téc. - engenheiro civil (6); analista/esp. téc. - engenheiro florestal (1); analista/esp. téc. - instrutor educ. física (3); analista/esp. téc. - procurador (7); assistente social - educação (2); especialista em educação básica (3); especialista em saúde - assistente social (4); especialista em saúde - enfermeiro (10); especialista em saúde - farmacêutico 20h (3); especialista em saúde - farmacêutico 40h (1); especialista em saúde - fonoaudiólogo 20h (2); especialista em saúde - fisioterapeuta (1); especialista em saúde - médico clínica básica (3); especialista em saúde - nutricionista 20h (2); especialista em saúde - nutricionista 40h (1); especialista em saúde - odontólogo 40h (5); especialista em saúde - psicólogo 20h (8); especialista em saúde - psicólogo 40h (4); especialista em saúde - terap. ocupacional 20h (2); especialista em saúde - veterinário 20h (1); especialista em saúde - veterinário 40h (1); professor da educação infantil (50); professor do ensino fundamental (3); professor regente de aula - educ. física (5); psicólogo - educação (2); tns em políticas sociais - assistente social (12); tns em políticas sociais - psicólogo (2); tns em políticas sociais - advogado (1). Salário: de R$ 1.333,20 a R$ 13.200. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE ARCOVERDE — PE

Inscrições até 20 de abril pelo site: https://shre.ink/8F1W. Concurso com 30 vagas para guarda municipal. Salário: R$ 2.000. Taxa de inscrição: R$ 110.



PREFEITURA DE ANAJÁS - PA

Inscrições até 3 de maio pelo site: https://shre.ink/8iSn. Concurso com 547 vagas para: auxiliar de serviços gerais (56); auxiliar serviços urbanos (5); vigia (34); carpinteiro (2); eletricista (1); encanador (1); tratorista (2); atendente de consultório dentário (2); coveiro (1); merendeira (38); motorista (4); porteiro (17); assistente administrativo (64); assistente em digitação de dados (1); técnico agrimensor (1); técnico em enfermagem (13); técnico em informática (3); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (2); administrador (1); advogado (1); arquiteto (1); assistente social (3); coordenador pedagógico (22); enfermeiro (5); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (1); médico - clínico geral (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor graduado ii - artes (8); professor graduado ii - ciências (7); professor graduado ii - educação física (7); professor graduado ii - ensino religioso (8); professor graduado ii - geografia (9); professor graduado ii - história (7); professor graduado ii - língua inglesa (9); professor graduado ii - língua portuguesa (13); professor graduado ii - matemática (12); professor graduado i - pedagogo (170); psicólogo (3) e psicopedagogo (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 7.758,12. Taxa: R$ 70 a R$ 100.



PREFEITURA DE UBERABA — MG

Inscrições de 9 até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/r2vW. Concurso com 475 vagas para os cargos de: auxiliar de necropsia (2); cozinheiro (6); motorista de veículos oficiais (4); motorista; motorista de veículo de urgência e emergência (21); auxiliar de secretaria (4); inspetor de alunos; cuidador (10); agente de fiscalização (5); agente sanitário; auxiliar de bibliotecário; secretário escolar; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de saúde bucal (29); agente administrativo (2); agente social (1); educador; agente de trânsito; técnico de citopatologia; técnico de farmácia (10); técnico em radiologia; técnico em saúde bucal; técnico de saúdo bucal (13); técnico de enfermagem (118); técnico de enfermagem (8); técnico agrícola; técnico de contabilidade; técnico de edificações; técnico de informática (3); técnico de segurança do trabalho; técnico de serviços públicos; topógrafo; biólogo; contabilista; analista de direito; engenheiro; farmacêutico; fisioterapeuta; médico; odontólogo; psicólogo; veterinário (3); enfermeiro padrão (7); auditor fiscal da receita municipal; assistente social (4); biólogo; biomédico; farmacêutico (11); fisioterapeuta (13); fonoaudiólogo (3); nutricionista; psicólogo (2); químico; terapeuta ocupacional (1); veterinário; dentista clínico geral; dentista especialista - endodontia (2); dentista especialista - especialista em pacientes especiais; dentista especialista - pediatria; dentista especialista - periodontia; dentista especialista - traumatologia bucomaxilofacial (1); médico clínico geral (34); médico do trabalho (2); médico especialista - angiologista; médico especialista - cardiologista; médico especialista - dermatologista; médico especialista - endocrinologista; médico especialista - gastroenterologista; médico especialista - geriatra; médico especialista - ginecologista / obstetra (4); médico especialista - hematologista; médico especialista - imaginologista; médico especialista - infectologista; médico especialista - mastologista; médico especialista - nefrologista; médico especialista - neurologista (1); médico especialista - neurologista pediátrico; médico especialista - oftalmologista (1); médico especialista - ortopedista; médico especialista - otorrinolaringologista (1); médico especialista - pediatra (6); médico especialista - pneumologista; médico especialista - proctologista; médico especialista - colonoscopista; médico especialista - psiquiatra; médico especialista - psiquiatra infantil (1); médico especialista - reumatologista; médico especialista - urologista; enfermeiro padrão (22); dentista (9); médico (20); enfermeiro padrão (15); enfermeiro padrão - enfermeiro do trabalho; enfermeiro padrão - estomaterapeuta; administrador; analista de direito; analista de estatística; analista de mobilidade urbana; analista de organizações, sistemas e métodos; analista de recursos humanos; analista de sistemas; arquiteto (6); arquivista; assistente social (18); auditor; biblioteconomista; biólogo (1); contabilista (2); economista; educador; educador físico; educador social; engenheiro agrimensor; engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (12); engenheiro de tráfego; engenheiro eletricista; engenheiro florestal; engenheiro de segurança do trabalho (4); geógrafo; historiador; jornalista; nutricionista; pedagogo; psicólogo (30); veterinário; procurador do município. Salário: de R$ 1.412 até R$ 17.000. Taxa: entre R$ 45 até R$ 105.



PREFEITURA DE LINS — SP

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/r9UO. Concurso com 113 vagas para nível fundamental: merendeira (2); padeiro (1); nível médio/magistério: agente administrativo (20); agente de trânsito (2); agente educacional (3); atendente de atividades infantis (10); fiscal de obras (1); fiscal de posturas (3); fiscal de saneamento (1); fiscal de tributos (2); fiscal do meio ambiente (1); guarda civil municipal (30); orientador social (1); professor de educação básica i (5); nível superior: advogado do creas (1); analista em tecnologia da informação (1); arquiteto (1); assistente social (1); assistente social escolar (1); bibliotecário (1); contador (1); coordenador pedagógico (2); diretor de escola (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fiscal da receita tributária (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico ginecologista /obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); procurador (1); professor de educação básica ii - arte (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii - inglês (1); profissional educação física (1); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); terapeuta ocupacional (1) . Salário: R$ 2.881,10 a R$ 7.041,88. Taxa: R$ 68 a R$ 105.



PREFEITURA DE BREJO DA MADRE DE DEUS — PE

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/r9UC . Concurso com 450 vagas para nível fundamental: auxiliar de serviços gerais (60); coveiro (6); coletor de resíduos sólidos (20); coletor de resíduos sólidos (15); margarida (15); merendeira (25); pintor (4); pedreiro (6); porteiro (20); servente de obras (6); vigia (30); nível médio: analista de trânsito (2); agente sanitário (3); assistente administrativo (30); auxiliar de serviço bucal (5); digitador (10); eletricista (3); fiscal de tributos (4); fiscal de obras (3); guarda municipal (25); mecânico automotivo (1); motorista b (8); motorista d (8); motorista de uti móvel (2); motorista tfd categoria d (2); motorista samu (2); motorista ambulância (5); professor i (20); operador de máquinas (3); recepcionista (10). nível técnico: técnico de controle interno (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico radiologia (3); técnico de laboratório (2); técnico de enfermagem (15). nível superior: analista de ouvidoria (2); assistente social (2); biomédico (2); dentista (2); enfermeiro (15); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico clínico geral (3); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico usg (1); nutricionista (2); nutricionista (saúde) (1); procurador (2); psicólogo ame (2); professor ii - ciências (1); professor ii - educação física (2); professor ii - geografia (1); professor ii - história (1); professor ii - inglês (5); professor ii - língua portuguesa (5); professor ii - matemática (4); psicólogo clínico (3); psicopedagogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.344 a R$ 5.000 . Taxa: R$ 80 a R$ 120.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA - RS

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8OiK. Concurso com 161 vagas para os cargos: agente comunitário de saúde - usf brisas do mar (1); agente comunitário de saúde - usf caminhos do farol (1); agente comunitário de saúde - usf dunas claras (1); agente comunitário de saúde - usf costa do sol (1); agente de controle à endemias-ace (4). nível superior completo: advogado (1); arquiteto (1); assistente social (1); assistente social do cras (1); biólogo (1); cirurgião dentista (1); contador (1); educador físico; enfermeiro esf (2); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; interprete educacional (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral/ plantonista (1); médico de saúde da família (3); médico ecografista (1); médico ginecologista/ obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico radiologista (1); médico veterinário (1); nutricionista; pedagogo (1); pedagogo - orientação educacional (1); pedagogo supervisão escolar (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - ciências (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries -educação artística (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - educação física (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - ensino religioso curso (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - geografia (2); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - história curso (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - língua inglesa curso (5); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - língua portuguesa curso (3); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - matemática curso (1); professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries - licenciatura em computação; psicólogo; psicólogo do cras (1); terapeuta ocupacional. nível técnico completo: técnico em enfermagem (6); técnico em informática (1); técnico em radiologia; técnico em contabilidade (1). nível médio completo: assistente administrativo (2); assistente técnico administrativo (1); atendente de educação infantil (5); auxiliar de inspeção (1); coordenador do centro de referência da mulher (1); educador social (1); fiscal ambiental (1); fiscal de indústria e comércio (1); fiscal de tributos (1); monitor de escola (1); professor educação infantil (10); professor ensino fundamental 1ª a 4ª séries (20); regente de banda (1); secretário de escola (1); tesoureiro (1). nível fundamental completo: agente administrativo (5); auxiliar de apoio administrativo (1); agente de defesa ambiental; agente sanitário (1); auxiliar em saúde bucal da família (3); condutor de ambulância (1); fiscal de obras e posturas (1); monitor da casa de passagem (2); recepcionista (3). nível fundamental incompleto: borracheiro/ lavador (1); calceteiro; carpinteiro/ marceneiro (1); cozinheira/ merendeira (1); eletricista (1); gari (1); guarda municipal patrimonial (5); mecânico (1); motorista (5); operador de máquinas (1); operário (2); pedreiro (1); pintor (1); servente de limpeza (10). Salário: entre R$ 1.417,90 a R$ 20.842,12. Taxa: R$ 96,46.



PREFEITURA DE SERRA DO MEL — RN

Inscrições até dia 8 de abril pelo site: https://shre.ink/rUzb. Concurso com 59 vagas para os cargos de: professor educação infantil (6); professor ensino fundamental I (15); professor de matemática- educação fundamental II (3); professor de português- educação fundamental II (3); professor de educação física- educação fundamental (4); professor de inglês- educação fundamental II (1); professor de história- educação fundamental II (2); professor de geografia- educação fundamental i (2); psicopedagogo (5); tradutor e intérprete de libras (1); assistente social (1); psicólogo (1); contador (1); agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (2); orientador social (2); monitor para atividades socioeducacionais (1) e procurador (4). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.315,41. Taxa de inscrição: entre R$ 80 até R$ 100.



PREFEITURA DE PASSO FUNDO - RS

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSh. Processo seletivo com 241 vagas para estagiários: nível médio: ensino médio (40); nível superior: direito (1); engenharia civil; psicologia (50); licenciatura plena: pedagogia, letras, matemática, ciências biológicas, música, química, física, geografia, educação física, ciências, história, filosofia, artes visuais, entre outros (150). Salário: de R$ 411,48 a R$ 1.164,61. Taxa: não divulgado.



PREFEITURA DE MARACANAÚ - CE

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8iO0. Concurso com 1240 vagas para as áreas de conhecimento de gestão em desenvolvimento pessoal, profissional e administrativo (400); gestão em monitoramento e vigilância (200); gestão em meio ambiente, qualidade e higiene no atendimento (600); gestão em transporte, controle urbano e cidadania (40). Salário: R$ 1.700. Taxa: não divulgado.



PREFEITURA DE PASSO DO SOBRADO - RS

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/8iSC. Concurso com 60 vagas para: cargos prefeitura municipal - poder executivo: nível alfabetizado: merendeiro (5); fundamental incompleto: agente do semae (1); auxiliar de serviços gerais (3); eletricista; mecânico; motorista (5); operador de máquina i (1); operador de máquinas ii (3); operário (3); pedreiro (2); nível médio completo: agente fazendário; almoxarife e patrimônio (1); auxiliar administrativo iii (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal tributário; monitor de educação infantil (6); oficial administrativo (2); professor de anos iniciais (2); professor de educação infantil (4); tesoureiro (1); nível técnico: assistente contábil (1); técnico em enfermagem (3); nível superior incompleto: analista de projetos; nível superior completo: analista de departamento pessoal (1); arquiteto; assistente social (1); cirurgião dentista ii (1); contador; enfermeiro; engenheiro civil; farmacêutico; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico de família (2); médico ginecologista/obstetra; médico pediatra; médico veterinário; nutricionista (1); orientador social (1); procurador jurídico (1); professor de ciências; professor de educação física; professor de história; professor de matemática; professor de música (1); professor de português/inglês; psicólogo; terapeuta ocupacional (1); cargos câmara municipal - poder legislativo: nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais (1); nível superior incompleto: assistente administrativo. Salário: de R$ 1.587,97 a R$ 14.939,10, mais auxílio-alimentação de R$ 546 e R$ 50 de Programa Vale Feira. Taxa: de R$ 95,38 a R$ 179,23.



PREFEITURA DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - SP

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/86Kg. Concurso com 43 vagas para contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior, nas áreas: agente administrativo (10); agente de combate às endemias (1); atendente de educação I (2); borracheiro (1); carpinteiro (1); coveiro (1); dentista (1); educador de desenvolvimento infanto juvenil (2); eletricista autos (1); engenheiro de telecomunicações (1); funileiro (1); mecânico (1); médico mensalista (13); médico plantonista clínico de pronto socorro (1); porteiro (1); técnico em farmácia (1); tecnólogo em geoprocessamento (1); telefonista (1); terapeuta ocupacional (1); procurador de nível I (1). Salário: R$ 1.513,29 a R$ 19.800. Taxa: de R$ 59 a R$ 96.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8OF9. Concurso com 2632 vagas, distribuídas da seguinte forma: edital nº 01/2024 - processo seletivo - prefeitura: agente comunitário de saúde (274); agente de combate às endemias (34). edital nº 02/2024 - concurso público - funprevim: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (3); assistente administrativo (2); contador (1); assessor jurídico (1). edital nº 03/2024 - concurso público - saae: almoxarife (1); aux. mecânico (1); auxiliar de encanador (8); auxiliar de serviços gerais (2); eletricista industrial (2); encanador (5); laboratorista (1); leiturista (1); motorista (2); op de estação de tratamento de água - eta (4); operador de estação de esgoto - ete (2); operador de poço (4); pedreiro (1); químico (1); técnico de saneamento (1); técnico de segurança no trabalho (1); técnico em mecânica (1); vigia (4); assistente administrativo (3); recepcionista (2). edital nº 04/2024 - concurso público - imtrans: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (3); agente de trânsito (15); motorista (1); assistente administrativo (2). edital nº 05/2024 - concurso público - prefeitura: auxiliar de serviços gerais (126); vigias (93); maqueiro (30); artífice (17); auxiliar administrativo (184); auxiliar de vigilância epidemiológica (20); auxiliar em patologia clínica (12); digitador (20); motorista fluvial (10); assistente administrativo (30); fiscal de vigilância sanitária (4); técnico de enfermagem socorrista (12); técnico em radiologia médica (12); técnico de laboratório (17); técnico de enfermagem (235); técnico de enfermagem - vacinador (30); técnico em patologia clínica (15); técnico de saúde bucal (18); assistente social (19); biomédico (5); cirurgião dentista (7); enfermeiro (127); farmacêutico (11); farmacêutico bioquímico (11); fisioterapeuta (13); fonoaudiólogo (4); nutricionista (5); psicólogo (11); terapeuta ocupacional (1). edital nº 06/2024 - concurso público - prefeitura: auxiliar de serviços gerais (66); coveiro (6); vigias (25); copeiro (3); agente de defesa civil (5); auxiliar administrativo (10); digitador (13); eletricista (2); entrevistado (6); fiscal de feira (2); fiscal de postura (5); fiscal de tributos (10); guarda municipal (80); motorista categoria d e e (2); motorista categoria ab e c (2); assistente administrativo (11); multiplicador ambiental (6); técnico em agropecuária (1); técnico em logística (2); administrador (6); analista ambiental (6); assistente social (12); auditor (2); biólogo (1); bioquímico (3); contador (1); fiscal ambiental (1); nutricionista (1); pedagogo (10); psicólogo (5); tecnólogo em logística (1); tecnólogo em pesca (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1); zootecnista (1). edital nº 07/2024 - concurso público - prefeitura (semec): auxiliar de serviços gerais (178); merendeira (64); vigia (54); auxiliar administrativo (66); motorista escolar (9); motorista fluvial (1); assistente administrativo (10); assistente social (2); bibliotecário (2); estatístico (2); nutricionista (2); pedagogo (9); psicólogo (2); educação infantil (108); ensino fundamental i (173); ensino fundamental i - 1º ao 5º ano ed. especial (9); ensino fundamental i - 1º ao 5º ano libras (5); ensino fundamental i - 1º ao 5º ano ed. indígena (8); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - líng. portuguesa (31); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - matemática (24); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - ed. física (34); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - ciências (11); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - história (12); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - geografia (14); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - língua inglesa (4); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - ensino religioso (2); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano - artes (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 5.000. Taxa: R$ 40 a R$ 150.



PREFEITURA DE CASTANHAL - PA

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/8ORS. Concurso com 1181 vagas, distribuídas da seguinte forma: edital nº 01/2024: ajudante de mecânico (3); braçal (200); merendeira (5); servente (22); zelador (10); auxiliar de administração (30); auxiliar de almoxarife (1); auxiliar de operador (3); borracheiro (3); capataz (5); carpinteiro (5); cuidador (8); eletricista (3); encanador (5); mecânico i (4); operador de máquinas leves (4); pedreiro (15); pintor (3); soldador (3); agente administrativo - zona urbana (40); fiscal de obras (4); mecânico ii (2); motorista (15); operador de máquinas pesadas - pá carregadeira (2); operador de máquinas pesadas - patrol (2); operador de máquinas pesadas - retroescavadeira (3); operador de máquinas pesadas - rolo compactador (1); operador de máquinas pesadas i (3); desenhista técnico (1); músico (10); técnico em agropecuária (3); técnico em enfermagem (1); topógrafo (1); advogado (5); administrador (1); arquiteto (3); assistente social (12); auditor fiscal de receitas municipais (4); bibliotecário (3); contador (2); economista (1); engenheiro ambiental (5); engenheiro civil (8); engenheiro elétrico (2); engenheiro florestal (2); engenheiro sanitário (1); fisioterapeuta (1); geólogo (2); médico veterinário (3); nutricionista (2); pedagogo (5); professor de educação física (8); psicólogo (10); sociólogo (2); tecnólogo em informática (3). edital nº 02/2024: braçal (3); maqueiro (3); servente (30); zelador (2); auxiliar de administração (20); eletricista (1); pedreiro (3); agente administrativo (48); motorista (8); técnico de enfermagem (20); técnico em radiologia (10); assistente social (3); enfermeiro (25); engenheiro sanitário (1); farmacêutico (6); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (3); pedagogo (1); professor de educação física (3); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (2). edital nº 03/2024: merendeira (45); servente (60); zelador (15); auxiliar de administração (50); eletricista (2); encanador (2); pintor (2); agente administrativo (25); profissional de apoio escolar cuidador (15); motorista (5); assistente social (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista (2); profissional de apoio escolar - mediador (50); psicólogo (2); tecnólogo agroindustrial (1); tecnólogo em informática (2); terapeuta ocupacional (1); tradutor e intérprete de libras (2); professor pedagogia (80); professor de língua portuguesa (8); professor de matemática (5); professor de história (6); professor de geografia (4); professor de ciências (4); professor de artes (6); professor de educação física (14); professor de inglês (3); professor de espanhol (5); professor de libras (20); especialista em educação (15); professor de educação especial (18); professor bilíngue (3). Salário: entre R$ 1.412 a R$ 2.881,18. Taxa: R$ 66 a R$ 89.



PREFEITURA DE NOVA PONTE - MG

Inscrições até 25 de abril pelo site https://shre.ink/8itd. Concurso com 334 vagas para: prefeitura: advogado (1); analista de sistemas (1); analista de suporte técnico (1); arquiteto (1); assistente administrativo (20); assistente socia (2); auditor fiscal (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar de serviços gerais - ambos os sexos (90); auxiliar de serviços gerais - sexo masculino (10); auxiliar de serviços odontológicos (4); biomédico (1); contador (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (2); farmacêutico (2); fiscal municipal (2); fisioterapeuta i (1); fisioterapeuta ii (2); fonoaudiólogo (1); laboratorista (1); mecânico (1); motorista (12); nutricionista (2); odontólogo (3); operador de máquinas pesadas (5); operador máquinas e equipamentos (2); pedreiro (4); pintor (4); procurador municipal (1); produtor cultural (1); psicólogo (2); psicopedagoga (1); recepcionista (5); secretário escolar (4); técnico agrícola (1); técnico de raio x (2); técnico em enfermagem (8); técnico em farmácia (1); topógrafo (1); vigia (14); docente i (20); docente ii (70); docente educação especial (1); DMAE: auxiliar de serviços gerais (4); vigia (4); assistente administrativo (2); operador de eta (6); pedreiro (1). Salário: de R$ 1.052,27 a R$ 8.089,95. Taxa: entre R$ 60 a R$ 80.



PREFEITURA DE BURITIS - RO

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8io4. Concurso com 263 vagas para: nível fundamental: agente de limpeza geral e urbana (5); agente de serviços gerais (9); borracheiro (1); condutor socorrista (4); coveiro (1); cozinheira e merendeira (13); eletricista de alta e baixa tensão (2); mecânico de veículo pesado (1); motorista de veículo leve (11); motorista de veículo pesado (11); operador de máquinas leves (1); operador de motoniveladora (2); operador de outras máquinas pesadas (3); pedreiro (2); soldador (1); trabalhador braçal (8); vigia (3); zelador (20); nível médio: agente administrativo (13); agente de apoio educacional inclusivo (3); agente de epidemiologia (2); agente fiscal da administração (1); agente fiscal da saúde (2); agente municipal de trânsito (2); auxiliar de consultório odontológico (2); auxiliar de sala (5); auxiliar de serviços de zoonose (1); cuidador de abrigo (2); inspetor de pátio (6); monitor de transporte escolar (2); nível médio/técnico: agente técnico em edificação (1); técnico em enfermagem (5); técnico em laboratório (2); técnico em regulação médica (2); nível superior: analista em arquitetura (1); analista em engenharia agrônoma (1); analista em engenharia ambiental (1); analista em engenharia civil (1); assistente social (1); assistente social da educação (1); assistente social da saúde (1); cirurgião dentista (2); contador junior (1); enfermeiro (5); farmacêutico e bioquímico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador educacional (5); professor de educação física (1); professor de informática (1); professor interprete de libras (1); professor pedagogo (55); psicólogo (2); supervisor educacional (12); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); professor aee - atendimento educacional especializado (5); psicólogo escolar (1); psicopedagogo (6). Salário: de R$ 1.049,26 a R$ 15.854,04. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/8OR1. Concurso com 1507 vagas para cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma: procuradoria geral do município: analista jurídico (2); assistente jurídico (3). secretaria municipal de agricultura: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços (3); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em agroindústria (1); técnico em agropecuária (3); vigia (2). secretaria municipal de administração: agente de portaria (2); agente de proteção (3); agente de segurança da aviação civil (2); almoxarife (1); assistente administrativo (13); auxiliar de serviços gerais (9); bombeiro de aeródromo (7); fiscal de pista de aeroporto parqueador (2); gerente de segurança operacional (1); motorista de veículos leves (1); técnico de informática (2); vigia (5). secretaria municipal de arrecadação e tributos: assistente administrativo (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal de tributos (2). secretaria municipal de cultura/turismo/esporte/lazer: arqueólogo; assistente de biblioteca (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); preparador físico (1); sociólogo; vigia (6). secretaria municipal de desenvolvimento e assistência social: agente de portaria (2); assistente administrativo (18); assistente social (9); auxiliar de serviços gerais (19); contador (1); cozinheira (6); educador social (5); motorista de veículos leves (5); orientador social (9); pedagogo (6); piloto fluvial (1); psicólogo (4); sociólogo (1); técnico de informática (1) terapeuta ocupacional (1); vigia (11). secretaria municipal de educação: almoxarife educacional (1); assistente social (1); auxiliar de classe infantil (7); auxiliar de secretaria escolar (18); auxiliar de serviços gerais educacional (87); coordenador pedagógico da educação infantil (11); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (28); motorista de veículos leves educacional (2); motorista de veículos pesados educacional (5); nutricionista (1); piloto fluvial educacional (3); porteiro escolar (8); professor brailista (1); professor de atendimento educacional especializado (4); professor de ciências físicas e biológicas (6); professor de educação física (7); professor de educação física dos anos iniciais (6); professor de educação infantil (84); professor de ensino da arte (12); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de introdução às tecnologias (3); professor de língua estrangeira (inglês) (9); professor de língua portuguesa (7); professor de matemática (9); professor de séries iniciais (73); psicólogo (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (12); técnico educacional (7); técnico em alimentos (1); técnico em edificações (1); técnico em infraestrutura (4); terapeuta ocupacional (1); tradutor intérprete de libras educacional (2); vigia educacional (10). secretaria municipal de finanças: assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista de veículos leves (1); vigia (1). secretaria municipal de governo: assistente administrativo (12); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de veículos leves (4); pintor (1); técnico de informática (1). secretaria municipal de infraestrutura: agente de portaria (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); auxiliar de serviços gerais (104); borracheiro (2); carpinteiro armador (2); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheira (3); desenhista técnico (1); eletricista (5); eletricista de rede (5); encanador (2); engenheiro civil (3); gari (28); lubrificador (2); mecânico de máquinas leves (2); mecânico de máquinas pesadas (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (22); operador de máquinas pesadas (24); pedreiro (19); pintor (2); técnico em edificações (1); técnico em segurança no trabalho (2); vigia (6). secretaria municipal do meio ambiente: analista ambiental (3); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (1); engenheiro ambiental (1); fiscal de meio ambiente (3); geólogo (1); motoristas de veículos leves (4); tecnólogo em saneamento ambiental (1). secretaria municipal de saúde: agente de controle zoonozes (2); agente de portaria (9); almoxarife (4); artesão (2); artífice de manutenção e operação (2); assistente administrativo (49); assistente social (8); auxiliar de serviços gerais (32); biólogo (1); biomédico (2); condutor de veículo de urgência (9); contramestre fluvial (1); cozinheira (6); educador físico (1); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro cirúrgico (3); enfermeiro da família (9); enfermeiro de urgência e emergência (4); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro especializado em saúde mental (1); enfermeiro especializado em neonatologia (2); enfermeiro geral (2); enfermeiro obstetra (7); enfermeiro pediatra (7); engenheiro clínico (1); engenheiro do trabalho (1); engenheiro sanitarista (1); farmacêutico bioquímico (5); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); maqueiro hospitalar (9); marinheiro fluvial de convés (1); marinheiro fluvial de máquinas (1); massoterapeuta (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico auditor; médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (1); médico clínico geral (15); médico da família (15); médico do trabalho; médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico gineco-obstetra (2); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico intensivista; médico neonatologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico urologista (1); microscopista (31); motorista de veículos leves (9); nutricionista (2); odontólogo (6); pedagogo (3); pedreiro (1); protético dentário (1); psicólogo (6); piloto fluvial (3); técnico de epidemiologia (1); técnico de higiene bucal (5); técnico de informática (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (84); técnico em gesso (3); técnico em laboratório (12); técnico em radiologia (9); técnico em refrigeração (2); técnico em segurança no trabalho (2); técnico em vigilância ambiental (3); técnico em vigilância sanitária (5); telefonista (4); terapeuta ocupacional (1); vigia (27); agente de combate às endemias (36); agente comunitário de saúde (73). Salário: entre R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44. Taxa: R$ 70 a R$ 160.



PREFEITURA DE BADY BASSET - SP

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixB. Concurso com 86 vagas, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: agente de urbanismo (1); atendente (3); auxiliar de serviços gerais (10); coordenador de vigilância sanitária (1); cozinheira merendeira (3); dentista (2); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); escriturário (4); farmacêutico (1); fiscal de postura (1); fonoaudiólogo (1); inspetor de alunos (5); monitor de educação (15); monitor de transporte escolar (5); motorista i (7); oficial de gabinete (1); professor de educação básica i (15); professor de educação básica ii - artes (1); professor de educação básica ii - ciências (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii - geografia (1); professor de educação básica ii - história (1); professor de educação básica ii - inglês; professor de educação básica ii - língua portuguesa; professor de educação básica ii - matemática (1); telefonista (2). Salário: de R$ 1.628,21 a R$ 5.155,53. Taxa: de R$ 30 a R$ 100.



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS — MG

Inscrições de 28 de maio até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/8O4y. Concurso com 12 vagas para os cargos de: analista legislativo - advogado (1); analista legislativo - bibliotecário (1); analista legislativo - comunicação (1); analista legislativo - consultor: administração/ economia/ finanças públicas (1); analista legislativo - consultor: engenharia/arquitetura e urbanismo (1); analista legislativo - consultor: assistente social (1); analista legislativo - consultor: pedagogo (1); analista legislativo - consultor: graduação em curso da área de saúde (1); analista legislativo - contador (1); analista legislativo - gestor (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - tecnologia (1). Salário: R$ 6.256,07. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE RAPOSOS - MG

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/8ETk. Concurso com 464 vagas para administrador (2); advogado (2); agente de contratos (2); agente de licitações (3); ajudante de serviços gerais - operário (30); ajudante de serviços gerais (27); analista de comunicação (1); analista de controle interno (1); assistente administrativo (10); assistente técnico (4); assistente social (8); auxiliar administrativo (21); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de odontologia (1); auxiliar de saúde (12); auxiliar de secretaria (15); bibliotecário (1); calceteiro (3); contador (1); eletricista de instalações (2); encarregado (1); enfermeiro (6); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal municipal - obras (3); fiscal municipal - meio ambiente (2); fiscal municipal - sanitário (1); fiscal municipal - rendas (2); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); gari (13); mecanico (1); mecanico diesel (1); médico - clínico geral (8); médico - cirurgião geral (1); médico do trabalho (1); médico especialista - ginecologista / obstetra (1); médico especialista - pediatria (1); médico especialista - cardiologia (1); médico especialista - psiquiatria (1); medico plantonista (14); monitor de transporte escolar (8); motorista (22); nutricionista (2); odontólogo (2); oficial administrativo (6); operador de maquinas leves (3); operador de máquinas pesadas (3); ouvidor (1); pedagogo (9); pedreiro (6); pintor - predial (2); professor nível superior (138); psicólogo (8); servente escolar (30); soldador (1); técnico em laboratório (1); técnico em informática (1); técnico em meio ambiente (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em trânsito (1); técnico em rx (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.456,29 a R$3.191,15. Taxa: R$35 a R$50.



PREFEITURA DE CARAPICUÍBA - SP

Inscrições até 26 de abril pelo site: https://shre.ink/8ETm. Concurso com 125 vagas para coordenador pedagógico (53); diretor de escola (53); diretor pedagógico (1); supervisor de ensino (10); vice-diretor (8). Salário: R$5.954,75 a R$9.161,14. Taxa: R$29.



PREFEITURA DE ELDORADO - SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8EdN. Concurso com 112 vagas para coletor de lixo; pedreiro; pintor (1); servidor braçal (5); auxiliar de limpeza (10); cozinheiro (10); coveiro (2); gari (2); jardineiro; motorista (10); operador de máquina; padeiro; eletricista; fiscal de serviços e obras; agente de trânsito (1); agente fiscal sanitário; almoxarife; assistente de contabilidade (1); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de farmácia; auxiliar de recursos humanos (1); auxiliar de vida escolar (10); auxiliar tributário (1); monitor escolar (5); oficial administrativo (5); oficial de reparos (1); recepcionista (1); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (3); técnico em imobilização ortopédica (1); técnico em nutrição e dietética; técnico em raio x (1); técnico veterinário (1); analista de tecnologias da informação; analista jurídico (1); assistente social (1); contador; dentista (1); diretor de escola (1); enfermeiro (3); engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico clínico (6); médico ginecologista (1); médico ortopedista (1); nutricionista; procurador; professor educação básica i (5); professor educação básica ii (10); professor de atendimento educacional especializado (1); professor de educação artística (1); professor de educação física (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); tesoureiro (1); e veterinário (1). Salário: R$1.419,76 a R$7.748,93. Taxa: R$45 a R$70.



PREFEITURA DE MAMORÉ - RO

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8ioV. Concurso com 70 vagas destinadas à contratação de técnico de desenvolvimento educacional especializado. Salário: R$ 2.210,23. Taxa: não divulgado.



PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE - RO

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://shre.ink/8ioZ. Concurso com 175 vagas para os cargos de advogado; arquiteto; assistente social (6); auditor fiscal (1); biólogo; controlador interno; enfermeiro (8); engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro com espec. segurança do trabalho; engenheiro florestal; farmacêutico/bioquímico; fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); gestor ambiental; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico clínico geral (2); médico do trabalho (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico ortopedista (2); médico pediatra; médico pneumologista; médico psiquiatra; médico ultrassonografista (1); médico veterinário; nutricionista (1); odontólogo (4); orientador escolar pedagogo; pedagogo (2); procurador do município; professor n ii pedagogo 40h (10); professor n ii pedagogo 30h (15); professor n ii educação física (1); profissional de educação física; psicólogo (5); psicopedagogo; supervisor escolar pedagogo; terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (8); agente de combate às endemias (2); agente de controle fiscalização (1); agente de trânsito; fiscal ambiental; orientador social (1); agente comunitário de saúde (28); técnico educacional; técnico em enfermagem (8); técnico em higiene bucal (4); técnico em informática - ti (2); técnico em radiologia (1); técnico florestal; artesão; auxiliar administrativo (2); motorista de ambulância (1); motorista de transporte escolar (3); motorista de ônibus (2); operador de escavadeira hidráulica (2); operador de motoniveladora (3); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (2); recepcionista (1); agente de serviços diversos (2); agente de portaria e vigilância (3); agente de limpeza e conservação (9); borracheiro (1); cozinheira (2); eletricista de veículos (1); mecânico de veículos leves e pesados (1); merendeira (5); motorista de veículos pesados (4); motorista de veículos leves (4) e soldador (1). Salário: de R$ 969,70 a R$ 4.420,55. Taxa: entre R$ 60 a R$ 200.



PREFEITURA DE IPUEIRAS - TO

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/8ioG. Concurso com 74 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (4); auxiliar de serviços gerais (2); merendeira (3); motorista i (veículo passeio e utilitário) (2); motorista ii (transporte escolar) (6); operador de máquinas pesadas (3); vigia (5); agente comunitário de saúde - acs (zona urbana e zona rural) (3); agente de combate à endemias - ace (zona urbana) (2); agente de vigilância sanitária (zona urbana) (1); assistente administrativo (4); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de sala (8); auxiliar em saúde bucal (1); fiscal de tributos (1); monitor de transporte escolar (8); técnico em enfermagem (4); assistente social (1); cirurgião (ã) dentista (1); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); farmacêutico; fisioterapeuta (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); procurador jurídico (1); educador físico (saúde) (1); psicólogo (cras) (1); técnico em controle interno (1); técnico em recursos humanos (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 12.000. Taxa: R$ 70 a R$ 120.



PREFEITURA DE PERUÍBE - SP

Inscrições até 7 de maio pelo site da Fundação Vunesp. Concurso com 71 vagas para: agente comunitário de saúde (5); agente de combate à endemias (1); auxiliar de saúde bucal (1); biomédico (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (5); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico (7); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico cirurgião vascular (1); médico de família (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico gineco/obstetra (1); médico hematologista (1); médico imaginologista (1); médico infectologista (1); médico neuropediatra (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico urologista (1); nutricionista (2); psicólogo (2); técnico de enfermagem (8); técnico de farmácia (2); técnico em imobilização ortopédica (1); técnico em laboratório (2); técnico em nutrição (1); técnico em radiologia e imagenologia (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.739,66 a R$ 14.276,71. Taxa: de R$ 72 a R$ 128.



PREFEITURA DE JUQUITIBA - SP

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8Edg. Concurso com 121 vagas para agente de limpeza urbana (4); auxiliar de serviços gerais (2); coletor de resíduos (10); conservador de vias públicas (8); servente de limpeza (7); agente de desenvolvimento escolar (10); agente de fiscalização de trânsito (1); analista de tecnologia da informação (1); auxiliar administrativo (6); calceteiro (2); coveiro (2); eletricista (1); encanador (1); fiscal ambiental (2); fiscal de obras (2); fiscal sanitário (3); fiscal tributário; motorista (5); motorista de transporte escolar (5); motorista socorrista (5); operador de máquina - nível i (1); operador de máquina - nível ii (1); operador de máquina - nível iii (2); ouvidor (1); pedreiro (1); pintor (1); tratorista (1); assistente social (3); assistente técnico administrativo (2); contador (1); dentista (2); diretor de escola (4); engenheiro do trabalho (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); médico do trabalho (1); nutricionista (1); professor de educação básica i (4); psicólogo (3); psicopedagogo (2); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); oficial de escola (2); técnico de enfermagem; enfermeiro do psf; servente de escola (4); técnico em agropecuária (1) e professor de educação básica ii - ciências (1). Salário: R$1.801,45 a R$7.153. Taxa: R$60 a R$90.



PREFEITURA DE MARICÁ - RJ

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8EWJ. Concurso com 326 vagas para docente i - artes (14); docente i - ciências físicas e biológicas (24); docente i - educação física (15); docente i - geografia (19); docente i - matemática (36); docente i - história (22); docente i - língua estrangeira inglês (14); docente i - língua portuguesa (32) e docente ii (150). Salário: R$6.823,13 a R$9.552,38. Taxa: R$100 a R$140.



PREFEITURA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/8EWo. Concurso com 524 vagas para auxiliar de espaço plural (30); educador infantil ii (19); instrutor de braille (2); instrutor de libras (2); intérprete de libras (2); monitor de transporte escolar (2); secretário escolar (52); monitor de informática (6); pedagogo (54); professor de educação básica - educação infantil séries iniciais - eisi (321); professor de educação básica nas disciplinas de: arte (2); educação física (17); geografia (1); história (6); língua portuguesa (6) e matemática (2). Salário: R$1.840,82 a R$3.847,80. Taxa: R$80 a R$100.



PREFEITURA DE BOTELHOS - MG

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8EW8. Concurso com 106 vagas para auxiliar de serviços gerais (16); merendeira (5); motorista da educação (2); motorista da saúde (3); motorista de veículo pesado (1); operador de máquinas pesadas (2); auxiliar em educação (17); auxiliar de projetos assistenciais (5); agente administrativo (6); fiscal sanitário (1); auxiliar em higiene bucal (2); técnico em enfermagem (1); advogado (1); assistente social (2); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); fiscal de tributos municipais (1); farmacêutico (3); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); médico especialista - cardiologista (1); médico especialista - pediatra (1); professor de educação básica i - anos iniciais (15); professor de educação básica ii - educação física (2); professor de educação básica ii - geografia (1); professor de educação básica ii - história (1); professor de educação básica ii - língua portuguesa (1); professor de educação básica ii - língua inglesa (1); psicólogo (5); psicopedagogo (1); supervisor em educação básica (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.361,41 a R$2.983,87. Taxa: R$40 a R$100.



PREFEITURA DE CARLOS CHAGAS - MG

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8EWk. Concurso com 126 vagas para operador de serviços básicos - pedreiro (1); operador de serviços gerais - operário (20); oficial de serviços especiais i - mecânico (1); oficial de serviços especiais ii - eletricista (1); oficial de serviços especiais ii - motorista (11); operador de serviços especiais i - operador de trator agrícola (1); operador de serviços especiais ii - operador de máquina pesada (2); auxiliar de serviços de educação básica - servente escolar (14); agente de recreação - instrutor de esporte (2); agente fiscal - fiscal de obras (1); agente fiscal - fiscal sanitário e ambiental (1); agente governamental i - assistente administrativo (6); assistente educacional - monitor de creche (6); assistente técnico de educação básica - secretário escolar (4); agente técnico administrativo - técnico em contabilidade (1); profissional de enfermagem ii - técnico de enfermagem (5); analista de atenção a saúde - veterinário (1); analista de atenção a saúde - farmacêutico (1); analista de desenvolvimento social - assistente social (1); analista de desenvolvimento social - psicólogo (1); analista de tecnologia da informação - tecnólogo de informática (1); auditor fiscal de tributos municipais (1); especialista em saúde humana - médico (2); procurador municipal - advogado (1); especialista em educação i (2); especialista em educação ii (3); professor de educação básica i superior (20); professor de educação básica ii - educação física (6); professor de educação básica ii - história (2); professor de educação básica ii - inglês (1); nutricionista (1); analista de desenvolvimento social - assistente social (1) e analista de desenvolvimento social - psicólogo (1); professor de educação básica ii - matemática (2); professor de educação básica ii - geografia (1). Salário: R$1.377,09 a R$9.165,66. Taxa: R$60 a R$120.



PREFEITURA DE COQUEIRAL - MG

Inscrições até 1° de maio pelo site: https://shre.ink/8it8. Concurso com 125 vagas para os cargos de advogado (1); assistente social (1); auxiliar administrativo iv (2); bibliotecário escolar (2); contador (1); enfermeiro assistencial plantonista (3); engenheiro civil (1); farmacêutico ii (1); fiscal de tributos municipais ii (1); fisioterapeuta ii (1); fonoaudiólogo (1); monitor iii (2); nutricionista ii (1); odontólogo iii (3); professor regente de turma - peb ii (17); professor regente de turma - peb ii aee (2); professor de educação física (2); psicólogo ii (2); atendente de saúde ii (4); auxiliar de saúde bucal (1); técnico de enfermagem (4); técnico de informática (1); técnico de saúde bucal (1); técnico em radiologia (1); auxiliar administrativo ii (2); auxiliar de secretaria (4); motorista iii (6); recepcionista (2); agente sanitário (1); auxiliar de serviços educacionais i (2); auxiliar de serviços educacionais ii (7); monitor de esportes (2); motorista ii (17); operador de máquinas pesadas (4); porteiro (1); auxiliar de serviços (11); auxiliar de serviços - faxina (5); coveiro (1); eletricista (1); mecânico (1); tratorista (2). Salário: R$ 1.320 a R$ 4.479. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE CARNEIRINHO - MG

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8Es6. Concurso com 234 vagas para auxiliar de serviços gerais - agente de apoio administrativo a - emprego público da área educacional (18); auxiliar de serviços gerais - serviços gerais a - área operacional (38); auxiliar de creche (7); auxiliar de secretaria (1); inspetor de alunos (6); monitor de alunos no transporte escolar (2); cuidador de alunos com necessidades especiais (2); assistente pedagógico infantil (9); instrutor de informática (2); motorista (34); agente administrativo (1); atendente recepcionista (2); técnico de enfermagem (11); técnico radiologia i (3); auxiliar administrativo (1); professor 1 (42); professor 2 - inglês (3); supervisor escolar (1); psicólogo - apoio educacional iv (1); assistente social (2); enfermeiro ii (7); farmacêutico bioquímico i (2); fisioterapeuta i (3); psicólogo i (1); auxiliar de serviços urbanos e rurais (20); lixeiro (2); operador de máquinas (4); pedreiro (6); tratorista (3). Salário: R$1.412 a R$4.576,56. Taxa: R$45 a R$90.



PREFEITURA DE ITURAMA - MG

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/8RcH. Concurso com 222 vagas para agente escolar (37); agente de fiscal de obras e posturas (1); agente de vigilância (10); auxiliar de cozinha (4); analista de gestão de pessoas (1); assistente social (2); auxiliar de farmácia (1); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista esf (2); condutor de veículos (10); contador (1); coveiro (1); cozinheiro (10); enfermeiro (1); enfermeiro esf (2); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); laboratorista (1); médico esf (3); médico veterinário (1); nutricionista (1); oficial administrativo (15); oficial de pintura (1); operador de máquina (1); professor peb i (70); professor peb ii - artes (1); professor peb ii - educação física (5); professor peb ii - história (1); professor peb ii - geografia (2); psicólogo (4); técnico em enfermagem esf (8); tratorista (3); auxiliar em saúde bucal (7); técnico em agrimensura (1); motorista de caminhão de lixo (3); oficial de obras (2) e procurador jurídico (1). Salário: R$1.320 a R$8.985,78. Taxa: R$60 a R$80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - CE

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/8iJB. Concurso com 188 vagas para: assistente social (5); educador físico (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); psicólogo (4); psicopedagogo (4); odontólogo (2); terapeuta ocupacional (2); professor de educação básica ii - ciências (8); professor de educação básica ii - educação física (5); professor de educação básica ii - geografia (5); professor de educação básica ii - história (8); professor de educação básica ii - língua estrangeira inglês (5); professor de educação básica ii - língua portuguesa (8); professor de educação básica ii - matemática (8); professor de educação básica ii - artes (1); professor de educação básica i - 1º ao 5º ano (20); professor de educação infantil (20); auxiliar administrativo (3); auxiliar de educação (10); digitador (2); recepcionista (4); técnico de enfermagem (4); técnico de saúde bucal (3); auxiliar de serviços gerais (8); merendeira (5); operador de máquinas (2);vigia (10); jardineiro (1); guarda municipal (4); agente comunitário de saúde (20). Salário: de R$ 1.412 a R$ 2.824.Taxa: de R$ 60 a R$ 140.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DE TRAMANDAÍ (FHGV)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8EBN. Concurso com 129 vagas para analista clínico (3); analista de recursos humanos; assistente administrativo (9); assistente social; auxiliar de cozinha (9); auxiliar de laboratório - análises clínicas (5); auxiliar de laboratório - farmácia hospitalar (5); auxiliar de manutenção; auxiliar de segurança (3); auxiliar de serviços gerais (9); cozinheiro (4); eletricista (1); enfermeiro (13); enfermeiro auditor; enfermeiro de controle de infecção hospitalar e gestão de risco (1); enfermeiro do trabalho; enfermeiro hospitalista; engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); hoteleiro hospitalar; médico anestesiologista plantonista (5); médico auditor; médico cardiologista; médico cardiologista - ecocardiografia; médico cirurgião geral plantonista (5); médico cirurgião geral rotineiro; médico cirurgião plástico; médico cirurgião vascular; médico clínico plantonista (9); médico clínico plantonista uti (7); médico clínico rotineiro (3); médico do trabalho (1); médico ecografista-obstétrico; médico ginecologista-obstetra plantonista (5); médico ginecologista-obstetra rotineiro; médico hematologista; médico infectologista; médico intensivista rotineiro; médico neonatologista plantonista (5); médico neonatologista rotineiro; médico neurocirurgião plantonista; médico neurologista; médico neurologista pediátrico; médico pediatra plantonista (13); médico pediatra rotineiro; médico radiologista; médico regulador; médico traumato-ortopedista (3); médico traumatologista rotineiro (1); motorista; nutricionista (3); psicólogo; técnico em eletrônica (1); técnico em enfermagem (27); técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (9); técnico em enfermagem do trabalho (1); técnico em imobilização ortopédica (1); técnico em informática; técnico em nutrição (1); técnico em radiologia; técnico em segurança do trabalho (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.556,91 a R$9.396,80. Taxa: R$50 a R$130.



PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8Rc1. Concurso com 182 vagas para agente administrativo (15); agente de fiscalização (20); assistente administrativo (10); atendente de sistemas de informação (2); desenhista técnico (1); educador social (10); instrutor de artes - dança (1); instrutor de artes - teatro (1); instrutor de artes - desenho e pintura (1); instrutor de artes - artesanato (1); instrutor de artes - corte e costura (1); instrutor de esportes - capoeira (1); instrutor de esportes - judô (1); instrutor de esportes - karatê (1); instrutor de esportes - futebol e futsal (2); instrutor de esportes - handebol (1); instrutor de esportes - voleibol (1); instrutor de esportes - basquetebol (1); instrutor de música - teoria musical (1); instrutor de música - piano e teclado (2); instrutor de música - instrumentos de sopro metais e madeira (1); instrutor de música - violão (2); instrutor de música - violino e viola (1); instrutor de música - percussão (2); instrutor de música - acordeon (1); mestre de obras (3); monitor escolar (20); técnico administrativo (8); técnico de nível médio (13); técnico de segurança no trabalho (3); técnico em informática (1); técnico agrícola (1); técnico em meio ambiente (1); técnico em geoprocessamento (1); técnico em suporte e manutenção de computadores (2); topógrafo (1); administrador (2); analista ambiental (1); analista de sistema (2); arquiteto (1); assistente social (5); bibliotecário (1); contador (2); design gráfico (1); economista (2); educador físico (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro civil em avaliação de imóvel (1); engenheiro civil em cálculo estrutural (1); engenheiro civil em hidráulica (1); engenheiro civil em elétrica (1); engenheiro civil em tráfego (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); engenheiro florestal (1); geógrafo (1); geólogo (1); jornalista (1); médico veterinário (3); psicólogo (7); técnico de nível superior (6); técnico de nível superior em informática (1). Salário: R$1.427,51 a R$2.730,56. Taxa: R$90 a R$120.



PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA - SP

Inscrições até 6 de maio pelo link https://shre.ink/8ix1. Concurso com 181 vagas para os cargos de: agente de controle e vetores de zoonoses (4); ajudante geral (16); assistente de desenvolvimento escolar (16); eletricista de manutenção (1); encanador (2); marceneiro (2); mecânico de veículos automotores (2); motorista (8); pedreiro (8); porteiro (8); recepcionista (2); sepultador (2); serralheiro (1); agente de trânsito (8); assistente administrativo (11); auxiliar de classe (16); cuidador social (3); desenhista (1); fiscal de posturas municipais (2); instrutor de atividades culturais e educativas ritmos (3); instrutor de atividades culturais e educativas muay thai (1); instrutor de atividades culturais e educativas boxe (1); instrutor de atividades culturais e educativas judô (3); instrutor de atividades culturais e educativas jiu-jitsu (1); instrutor de atividades culturais e educativas karatê (2); instrutor de atividades culturais e educativas taekwondo (1); instrutor de atividades culturais e educativas kung fu (2); instrutor de atividades culturais e educativas capoeira (1); telefonista de pabx (2); advogado do creas (2); analista em gestão municipal (2); arquiteto (2); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); fiscal de obras (2); fiscal de rendas municipais (2); geôgrafo (1); procurador municipal (2); técnico desportivo (3); terapeuta ocupacional (2); professor adjunto (8); peb ii - professor nas disciplinas de educação física (4); arte (4); educação especial (4); inglês (4); pintérprete de libras (4); médico do trabalho (1). Salário: de R$ 1.346,52 a R$ 5.149,20, para alguns cargos a remuneração varia de R$ 23,84 a R$ 76,31 a hora. Taxa: de R$ 55 a R$ 110.



PREFEITURA DE VALINHOS - SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8itP. Concurso com 330 vagas para os cargos de: ajudante geral (15); coveiro (2); motorista de veículo leve ii (10); motorista de veículo pesado (4); pedreiro ii (3); pintor de obras (1); servente de obras (2); vigia (2); agente administrativo ii (20); agente de combate às endemias (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (20); auxiliar de saúde bucal (1); educador social (1); eletricista (3); encanador (3); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras (2); fiscal de trânsito (1); fiscal sanitário (2); inspetor de alunos (8); monitor cultural - dança flamenca (1); monitor cultural - desenho artístico (1); monitor cultural - pintura em tela (1); monitor cultural - teclado (1); monitor cultural - violão popular (1); recepcionista da saúde (15); serralheiro (1); técnico de farmácia (5); técnico de imobilizações (1); técnico de laboratório (1); técnico em enfermagem (15); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); arquiteto (1); assistente social (4); auditor fiscal (1); biólogo (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista pediatra (1); cirurgião dentista plantonista (1); contador - sf - secretaria da fazenda (1); coordenador pedagógico (5); diretor de unidade educacional (5); enfermeiro (10); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro da saúde da família (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro em segurança do trabalho (1); farmacêutico (5); fisioterapeuta - ss - secretaria da saúde (2); fonoaudiólogo - ss - secretaria da saúde (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico clínico geral plantonista (1); médico colposcopista (1); médico dermatologista (1); médico gastroenterologista (1); médico generalista da família (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (2); médico ginecologista plantonista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico ortopedista plantonista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pediatra plantonista (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra infantil (1); médico regulador (1); médico reumatologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (5); pedagogo - sas - secretaria de assistência social (1); pedagogo - ss - secretaria da saúde (1); professor de educação física sel - secretaria de esportes e lazer (2); professor de educação especial - deficiência auditiva - se - secretaria da educação (1); professor de educação especial - deficiência visual - se - secretaria da educação (1); professor de educação especial (5); professor i (20); professor ii - professor de educação física - se - secretaria da educação (5); professor ii - professor de geografia (5); professor ii - professor de história (5); professor ii - professor de inglês (5); professor ii - professor de matemática (5); professor ii - professor de português (5); professor ii - professor de educação artística (5); professor ii - professor de ciências físicas, biológicas e programas de saúde (5); psicólogo (2); supervisor de ensino (1); terapeuta ocupacional (3); vice-diretor de unidade educacional (5); guarda civil municipal - feminino (10) e guarda civil municipal - masculino (10).Salário: de R$ 1.997,88 a R$ 11.632,55 ao mês, ou de R$ 91,92 a R$ 142,20 por hora trabalhada. Taxa: entre R$ 59 a R$ 94.



PREFEITURA DE MURIAÉ - MG

Inscrições até 26 de abril pelo site: https://shre.ink/8itz. Concurso com 100 vagas para os cargos das respectivas escolaridades: nível fundamental: auxiliar de serviços escolares (20); nível médio/técnico: secretário escolar (3); nível superior: analista educacional (1); inspetor escolar (1); orientador educacional; professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (70); professor de artes anos finais do ensino fundamental; professor de ciências anos finais do ensino fundamental (1); professor de educação física anos finais do ensino fundamental (1); professor de ensino religioso anos finais do ensino fundamental (1); professor de geografia anos finais do ensino fundamental; professor de história anos finais do ensino fundamental (1); professor de inglês anos finais do ensino fundamental; professor de matemática anos finais do ensino fundamental; professor de português anos finais do ensino fundamental; supervisor pedagógico (1). Salário: de R$ 1.448,93 a R$ 6.428,97. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE IPOJUCA - PE

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/8Eph. Concurso com 495 vagas para agente ambiental (36); agente de controle urbano (33); assistente de educação (25); agente de vigilância epidemiológica (9); auxiliar de consultório dentário para o ceo (4); auxiliar de consultório dentário para rede (10); auxiliar de consultório dentário para psf (16); técnico de enfermagem diarista (26); técnico de enfermagem diarista psf (23); técnico de enfermagem plantonista (27); técnico de enfermagem plantonista para samu (6); técnico de radiologista diarista (1); técnico de radiologia plantonista (3); analista educacional - inspeção escolar (7); analista educacional - logística (1); administrador hospitalar (2); anestesista (8); assistente social (9); biólogo (2); biomédico (3); cardiologista (4); cirurgião geral especialista para rede (3); cirurgião vascular (1); clínico especialista para rede (3); clínico geral plantonista (58); colposcopista para rede (1); dermatologista (3); endocrinologista (1); enfermeiro (1); enfermeiro diarista para rede (1); enfermeiro para psf (5); enfermeiro plantonista samu (1); enfermeiro plantonista da rede (8); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); gastroenterologista (1); geriatra (1); ginecologista (6); mastologista (1); médico (17); médico generalista samu plantonista (5); médico generalista psf (16); médico veterinário (6); neonatologista plantonista (7); neurologista clínico (1); nutricionista (1); obstetra plantonista (14); odontólogo para psf (2); odontólogo plantonista para rede (1); oftalmologista para rede (2); ortopedista (2); otorrinolaringologista para rede (3); pediatra plantonista (14); pediatra especialista para rede (5); pneumologista especialista (1); psicólogo (3); psiquiatra (1); reumatologista para rede (1); secretário escolar - escolas urbanas (18); técnico educacional (17); terapeuta ocupacional (1) e urologista para rede (1). Salário: R$1.438,88 a R$13.408,86. Taxa: R$60 a R$80.



PREFEITURA DE ITAMBÉ - PE

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/8EpD. Concurso com 164 vagas para advogado (1); agente administrativo (5); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (2): analista administrativo (1); auxiliar de engenharia civil (1); auxiliar de saúde bucal (12); auxiliar de serviços gerais (20); assistente social (1); biomédico (1); bombeador (4); cirurgião dentista - usf (12); contador (1); enfermeiro - usf (12); engenheiro (1); fiscal de controle urbano (1); fiscal de tributos (1); fonoaudiólogo (1); guarda civil municipal (5); merendeira (10); monitor (5); motorista (5); operador de máquinas (1); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (2); professor infantil e anos iniciais (30); psicopedagogo (2); psicólogo (1); técnico de enfermagem - usf (12). Salário: R$1.412 a R$5.000. Taxa: R$75 a R$115.



PREFEITURA DE FLORIANO - PI

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8EfK. Concurso com 109 vagas para assistente social - programa melhor em casa (1); assistente social - caps ii e caps ad iii (2); assistente social - equipe multiprofissional (2); assistente social - assistência social (2); agente de endemias (1); agente comunitário de saúde (6); cuidador (50); educador físico - equipe multiprofissional (1); enfermeiro - programa melhor em casa (1); enfermeiro - esf (3); enfermeiro - caps ii e caps ad iii (2); enfermeiro - samu (1); enfermeiro - sede (1); fonoaudiólogo - programa melhor em casa (1); fonoaudiólogo - policlínica sala de estimulação precoce (1); fonoaudiólogo - programa melhor em casa (1); fisioterapeuta - programa melhor em casa (3); fisioterapeuta - equipe multiprofissional (1); fisioterapeuta - sala de estimulação precoce (1); médico - esf (7); médico - programa melhor em casa (2); médico - samu (3); odontólogo especialista em prótese dentária (1); operador de máquinas (1); psicólogo - programa melhor casa (1); psicólogo - sala de estimulação precoce e linha materna infantil (1); psicólogo - equipe multiprofissional (2); psicólogo - caps ii e caps ad iii (2); psicólogo - assistência social (2); psicopedagogo - sala de estimulação precoce (2); psicopedagogo - caps ii (1); técnico em edificações (1); técnico em patologia clínica (1) e técnico em saúde bucal (1). Salário: R$1.412 a R$5.990,30. Taxa: R$70 a R$100.



CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://shre.ink/8EMQ. Concurso com três vagas para agente administrativo (1); auditor de controle interno (1) e assessor jurídico (1). Salário: R$1.700 a R$4.500. Taxa: R$100 a R$150.



CÂMARA DE RIBEIRÃO PIRES - SP

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixN. Concurso com 15 vagas destinadas aos profissionais que tenham nível médio e superior completo, para os cargos de: oficial administrativo (3); assistente legislativo (2); guarda patrimonial (5); analista de recursos humanos (1); analista de licitação e contratos (1); analista de contabilidade e finanças (1); analista de tecnologia de informação (1); e procurador (1). Salário: R$ 2.732,36 a R$ 9.857,33. Taxa: R$65 a R$80.



PREFEITURA DE SÃO CARLOS - SP

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/8ixZ. Concurso com 53 vagas contratação de profissionais com formação de nível médio. Salário: R$ 3.102. Taxa: R$ 64,37.



PREFEITURA DE SUMARÉ - SP

Incrições até 15 de abril pelo site https://shre.ink/8ixX. Concurso com 269 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, da seguinte forma: ensino fundamental: agente comunitário de saúde sms (7); agente de combate às endemias sms (10); auxiliar de cozinha (1); auxiliar de recreação infantil; carpinteiro municipal (1); coveiro municipal (5); eletricista de autos leves e pesados; eletricista municipal (1); encanador municipal (1); funileiro de autos leves e pesados; jardineiro municipal (1); marceneiro municipal (1); motorista municipal (5); pintor de autos leves e pesados; pintor de sinalização viária (1); pintor municipal (1); serralheiro municipal (1); serviços gerais (10); torneiro mecânico. Ensino médio: agente de trânsito e transporte (1); agente municipal (10); arquivista musical; auxiliar municipal (50); auxiliar de enfermagem do trabalho (1); auxiliar de enfermagem sms (10); auxiliar de farmácia sms (1); fiscal sanitário sms (1); guarda civil municipal (50); instrutor social de cursos (1); motorista municipal de classe especial (5); montador de banda; músico assistente (modalidade: clarineta); músico assistente (modalidade: eufônio); músico assistente (modalidade: flauta transversal); músico assistente (modalidade: percussão); músico assistente (modalidade: saxofone); músico assistente (modalidade: trombone); músico assistente (modalidade: trompa); músico assistente (modalidade: trompete); músico assistente (modalidade: tuba); músico espala (modalidade: bateria / percussão) (1); músico espala (modalidade: clarineta) (1); músico espala (modalidade: eufônio); músico espala (modalidade: fagote); músico espala (modalidade: flauta transversal) (1); músico espala (modalidade: oboé); músico espala (modalidade: trombone baixo) (1); músico espala (modalidade: trombone); músico espala (modalidade: trompa); músico espala (modalidade: trompete) (1); músico espala (modalidade: tuba); músico solista (modalidade: bateria / percussão); músico solista (modalidade: clarineta) (1); músico solista (modalidade: clarone / clarineta); músico solista (modalidade: contrabaixo acústico / baixo elétrico) (1); músico solista (modalidade: eufônio); músico solista (modalidade: fagote) (1); músico solista (modalidade: flauta transversal) (1); músico solista (modalidade: flauta transversal / flautim) (1); músico solista (modalidade: oboé) (1); músico solista (modalidade: piano / arranjador); músico solista (modalidade: requinta / clarineta) (1); músico solista (modalidade: saxofone) (1); músico solista (modalidade: teclados / percussão) (1); músico solista (modalidade: tímpanos / percussão) (1); músico solista (modalidade: trombone); músico solista (modalidade: trompa) (1); músico solista (modalidade: trompete / flugelhorn / cornet); músico solista (modalidade: tuba) (1); operador de equipamentos de comunicação (1); orientador social (1); zelador municipal (1). Ensino médio com curso técnico: desenhista municipal (1); técnico agrícola (1); técnico contábil (3); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de enfermagem sms (20); técnico de gesso sms (1); técnico de manutenção em equipamentos de comunicação (1); técnico em eletrotécnica (1); técnico em informática (1); técnico em manutenção de ar-condicionado (1); técnico em manutenção de equipamentos médicos e odontológicos sms (1); técnico em meio ambiente (1); técnico em segurança do trabalho. Ensino superior: advogado municipal (1); analista de sistemas de informática (1); analista municipal (3); arquiteto municipal (1); assistente jurídico municipal (1); assistente social municipal (1); bibliotecário municipal (1); biólogo sms; cirurgião dentista sms (1); contabilista; controlador interno (1); economista municipal (2); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro sms (1); engenheiro agrônomo; engenheiro de meio ambiente; engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro de trânsito (1); engenheiro municipal (1); farmacêutico sms (1); fiscal municipal (modalidade: obras e posturas) (1); fiscal municipal (modalidade: tributos) (1); fisioterapeuta sms (1); fonoaudiólogo sms (1); geólogo; jornalista (1); nutricionista sms (1); procurador municipal (1); psicólogo sms (1); publicitário (1); regente de banda; regente de banda assistente; terapeuta ocupacional sms (3). Ensino superior - médicos: médico sms (angiologista); médico sms (cardiologista); médico sms (clínico geral); médico sms (endocrinologista); médico sms (gastroenterologista); médico sms (medicina da família e comunidade); médico sms (medicina do trabalho) (1); médico sms (nefrologista); médico sms (neurologista); médico sms (oftalmologista); médico sms (ortopedista); médico sms (pediatra) (1); médico sms (pneumologista); médico sms (psiquiatra) (1); médico sms (reumatologista); médico sms (urologista); médico veterinário sms (1). Salário: de R$ 1.872,29 a R$ 8.243,91 ou de R$ 15,745 a R$ 60,42 a hora. Taxa: de R$ 45,50 a R$ 75,50.



PREFEITURA DE GURINHATÃ - MG

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/8its. Concurso com 193 vagas para os cargos de enfermeiro (4); farmacêutico (1); técnico enfermagem (4); professor de educação básica (16); professor de educação física (2); supervisor escolar (2); psicopedagogo (1); contador (1); técnico em contabilidade (1); analista de planejamento e orçamento (2); monitor escolar (8); auxiliar de biblioteca (2); secretário escolar (4); assistente social (2); engenheiro civil (1); nutricionista (1); fiscal de posturas (3); fiscal de tributos (3); técnico em tecnologia da informação (2); auxiliar administrativo (15); oficial administrativo (11); recepcionista (14); auxiliar de serviços gerais (41); copeiro (2); cozinheiro (7); eletricista (2); encanador (1); jardineiro (3); lavador (1); mecânico (2); motorista (15); operador de máquinas i (8); operador de máquinas ii (1); pedreiro (3); pintor (1); serrador (1); serralheiro (1); servente de pedreiro (4); vigia (1). Salário: R$ 1.428,05 a R$ 3.862,61. Taxa: de R$ 70 a R$ 150.4.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/r1y8. Concurso com seis vagas para professores titulares: histologia e embriologia (1); dentística I, II e III; e oclusão e escultura dental (3); materiais odontológicos; e prótese total (2). Salário: R$ 21.942,59. Taxa: R$ 263.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOÁS — AL

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/8NIL. Concurso com 23 vagas, além de cadastro reserva, para técnico especializado em língua brasileira de sinais (Libras). Salário: R$ 4.734,64. Taxa de inscrição: R$ 120.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ — PA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/rHpL. Concurso com duas vagas para o cargo de professor da carreira do magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/r1PY. concurso com 15 vagas nas áreas: nas seguintes áreas: planejamento de instalações industriais; gerência da produção (1); engenharias - engenharias ii (1); ciências exatas e da terra, engenharias, física, engenharias nuclear, engenharias elétrica (2); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: cirurgia geral (1); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: ginecologia e obstetrícia (2); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: neurologia / neurocirurgia (1); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: pediatria (2); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: psiquiatria (1); ciências da saúde / subárea: medicina / especialidade: clínica médica (3); ciências da saúde / subárea: saúde coletiva / especialidade: saúde pública graduação em medicina ou enfermagem (1). Salário: entre R$ 2.681,35 e R$ 10.481,64. Taxa: entre R$ 75 a R$ 200.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://shre.ink/8P4n. Concurso com 36 vagas para professores do magistério superior para as áreas: desenho/linguagem visual e ensino do desenho (1); fundamentos da educação (1); prótese dentária (1); psicologia, educação e inclusão (1); tecnologia da madeira em florestas tropicais (1); ciência e tecnologia, química e bioquímica de alimentos (1); piscicultura (1); direito penal, direito processual penal e criminologia (1); econometria (1); jornalismo de dados (1); arquivologia (1); gastroenterologia (1); psiquiatria (1); cirurgia geral (2); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia vascular (1); engenharia de produção (1); morfofisiologia animal e fisiologia animal comparada (1); física (2); ensino da história (1); história contemporânea (1); esportes individuais e coletivos em ambientes escolares (1); educação física escolar e estágio supervisionado (1); estatística, estatística e experimentação agrícola, bioestatística, estatística aplicada, ecologia aplicada (1); engenharia i (1); língua portuguesa (1); saúde da família e comunidade (1); língua brasileira de sinais, metodologia do estudo e da pesquisa (1); nutrição clínica (2); fisioterapia geral (1); educação, pedagogia e metodologia do estudo e da pesquisa (1); medicina (1); saúde da criança (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 90 a R$ 180.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/8PYw. Concurso com dez vagas para professor do magistério superior para o centro ciências da saúde - ccs/curso de medicina bacharelado, nas áreas: ciências biológicas/morfologia: anatomia humana (2); ciências da saúde/medicina: cirurgia (anestesiologia) (1); ciências biológicas/fisiologia (2); ciências da saúde/medicina: clínica médica (2); ciências da saúde/medicina: clínica médica (pediatria) (1); ciências da saúde/medicina: psiquiatria (1); ciências da saúde /medicina (1). Salário: R$ 10.414,22. Taxa: R$ 300.



INSTITUTOS

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGES)

Inscrições até 7 de abril, exclusivamente via internet, por meio do site: https://shre.ink/8zYU. Concurso com áreas de médico cardiologista, médico oncologista, médico intensivista, enfermeiro UTI adulto, enfermeiro administrativo regulador, assistente social – psicossocial e analista I – recrutamento e seleção. Salário: de R$ 3.060 até R$ 14.617,01. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: R$14.761,02. Taxa: Não divulgada. Para concorrer à vaga é necessário que o candidato seja portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.



INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODEST)

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/86pH. O Concurso oferece 35 oportunidades para cargos de analista de tecnologia da informação nas áreas de desenvolvimento de sistemas (18) e infraestrutura de TIC (17).Salário: R$7.350,30. Taxa: R$75.



INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor, na área de bioquímica e biologia molecular, no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. Salário: R$21.942,59, referente a jornada de trabalho em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor, para ministrar aulas na área de processos grupais, coletivos e questões contemporâneas, presente no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Salário:R$14.761,02. Taxa: Não divulgada.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC)

Inscrições até 9 de abril por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: cgp.videira@ifc.edu.br. Concurso com três vagas para os cargos de: educação física - educação física escolar (1); pedagogia - pedagogia e profissão docente; pesquisa e processos educativos; estágio supervisionado; tópicos contemporâneos da educação; história da educação; engenharia elétrica - área de eletrotécnica e eletrônica nos cursos. Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 6.356,02. Taxa: R$ 20.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (IPREM - SP)

Inscrições até 22 de abril, exclusivamente via internet, no site do Instituto Quadrix Concurso destinado ao preenchimento de quatro vagas, além de cadastro reserva, para auxiliar de apoio administrativo. Salário: R$ 3.705,41. Taxa: R$ 60.



INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ISSEM)

Inscrições até 26 de abril, exclusivamente via internet, por meio do site do Instituto Tupy. Concurso com cinco vagas disponíveis para agente administrativo (2); técnico em informática (1); analista de seguridade social; contador (1) e enfermeiro auditor. Salário:R$ 3.016,35 a R$ 8.444,79 Taxa: R$80 a R$100.



INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS (IPEM - SP)

Inscrições até 16 de abril, exclusivamente via internet, por meio do site do CIEE Concurso com o objetivo de preencher 41 vagas, além de formar cadastro reserva, para estagiários de níveis médio, técnico e superior. Vagas disponíveis em São Paulo/SP: administração (3) ; análise e desenvolvimento de sistemas (1); ciência da computação/engenharia de software/sistemas da informação/desenvolvimento de software ou tecnologia da informação (2); comunicação social - jornalismo (2); ciências contábeis (2); direito (9); engenharia civil ou engenharia elétrica (1); engenharia mecânica/engenharia de produção/tecnólogo em logística/tecnólogo em automação/tecnólogo em elétrica/ tecnólogo em eletrônica/tecnólogo em mecânica (5); gestão de recursos humanos (2); gestão de qualidade ou tecnologia em gestão de qualidade (1); publicidade e propaganda (1); relações públicas; serviço social; técnico em administração (9); técnico em edificações; técnico em eletrônica, mecatrônica e robótica/técnico em eletrônica ou em automação industrial (2); ensino médio. Vaga disponível em Araçatuba/SP: técnico em administração (1). Salário: Bolsa-auxílio de R$475,05 a R$937,59, além de auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio alimentação e gympass. Taxa: Não divulgada.

