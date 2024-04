UnB abre processo seletivo para pós-graduação em educação

CB Correio Braziliense

Divulgação UnB - (crédito: Divulgação UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) anunciou a abertura de processo seletivo para a pós-graduação em educação. O curso oferece 28 vagas para o mestrado e 30 vagas para o doutorado, com diversas linhas de pesquisa disponíveis.



As inscrições começam hoje (8/4), às 18h, e vão até 30 de abril, às 17h. Os interessados devem consultar o edital completo para obter todas as informações necessárias e garantir sua participação no processo seletivo.

Entre as áreas de estudo contempladas estão: políticas públicas e gestão da educação, profissão docente, educação matemática, tecnologia e comunicação, educação ambiental, educação do campo e estudos comparados em pesquisa e educação.

O edital de convocação detalha as etapas do processo seletivo, incluindo informações sobre as linhas de pesquisa, modalidades de pós-graduação (mestrado ou doutorado), documentos necessários para a inscrição e a reserva de vagas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Para mais informações acesse o edital.