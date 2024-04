Ipea abre inscrições para titular de auditoria interna

CB Correio Braziliense

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) está com inscrições abertas para o processo seletivo para a função comissionada de titular da auditoria interna. Servidores públicos das carreiras do governo federal podem se candidatar até o dia 3 de maio. Interessados deverão cadastrar seu currículo no módulo Currículo e Oportunidades no site.



As atividades incluem atuar no controle interno, fiscalização e análise de resultados da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos; realizar auditorias e elaborar relatórios sobre a execução física e financeira dos recursos em programas, projetos e atividades.



O cargo será exercido em Brasília, com jornada de 40 horas semanais sob o Programa de Gestão de Desempenho (PGD), com possibilidade de regime híbrido de trabalho. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail gestaopessoas@ipea.gov.br. Acesse o edital.