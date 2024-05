Inscrições para o 41º Exame de Ordem Unificado começam segunda-feira (13/5)

CB Correio Braziliense

Graduados e estudantes dos último ano do curso de direito podem realizar o Exame de Ordem - (crédito: Tingey Injury Law Firm/Unsplash)

Na próxima segunda-feira (13/5), terá início o período de inscrições para o 41° Exame de Ordem Unificado, que termina em 21/5. Neste mesmo período, o candidato pode solicitar isenção das taxas. O edital foi lançado nesta segunda-feira (6/5).

A inscrição ocorrerá exclusivamente via Internet, no link indicado, o formulário de solicitação de inscrição deverá ser preenchido, a partir das 17h do primeiro dia da abertura, observado o horário oficial de Brasília - DF. Após essa etapa, o examinando deverá imprimir o boleto bancário correspondente, lembrando que a homologação da inscrição somente se dará após o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 320, segundo o edital.

De acordo com o calendário provisório para o Exame de Ordem Unificado em 2024, a primeira fase do processo, a prova objetiva, está marcada para 28 de julho. Já a segunda fase, que conta com a prova prático-profissional, está marcada para 22 de setembro. A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 8.906/1994.