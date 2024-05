Confira lista com 124 concursos abertos e 15.527 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 124 concursos e 15.527 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há oito concursos abertos com 228 vagas. Para o Centro—Oeste, há 23 seleções abertas com 960 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 12 postos vagos. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 560 oportunidades. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 2.847 vagas. Já para os municipais, há 37 concursos e 10.001 vagas. Nas universidades federais, são 24 processos seletivos e 644 oportunidades. Nos institutos federais há nove certames abertos com 275 vagas.

DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT)

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8iQ8. Concurso com oportunidades para estudantes dos seguintes cursos: ensino médio; educação de jovens e adultos -EJA; educação profissional técnica de ensino médio; administração; arquitetura; arquivologia; biblioteconomia; ciências contábeis; comunicação social - jornalismo; desenho industrial; direito; educação física - bacharelado; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia mecânica; estatística; informática; museologia; odontologia; pedagogia; psicologia; serviço social.Salário: R$570 a R$900 com auxílio-transporte que corresponderá a R$286 Taxa: Não informada.

BANCO DE BRASÍLIA S/A — BRB

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/8hPt. Concurso com 100 vagas para o cargo de analista de TI. Salário: R$10.204,91 Taxa: R$94.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições de 13 de maio até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8fSF . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 19 de maio pelo site: https://shre.ink/8DyK . Concurso com uma vaga para o cargo de docente da área de Projeto de Arquitetura e Urbanismo/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo. Salário: entre R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8fMC . Concurso com quatro vagas para o cargo de técnicos especializados em linguagem de sinas. Salário: de R$ 4.556,92 além de auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00 e auxílio-alimentação no valor de R$ 658. Taxa de inscrição: R$ 70.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8KJn. Concurso com 120 vagas para os cargos de: técnico administrativo (15); técnico agrícola (6); técnico em edificações (8); técnico em segurança trabalho (2); administrador (6); advogado (10); analista de sistemas nível superior/infraestrutura (4); analista de sistemas nível superior/manutenção/sustentação (4); arquiteto (16); contador (4); engenheiro agrimensor (2); engenheiro agrônomo (4); engenheiro civil (22); engenheiro eletricista (4); engenheiro florestal (6); engenheiro mecânico (5); médico do trabalho (2). Salário: R$4.942,94 a R$10.800 Taxa:R$ 60 a R$ 80.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA — IFB

Inscrições de 13 até 17 de maio pelo e-mail: drep.cpla@ifb.edu.br . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de zootecnia e/ou veterinária. Salário: de R$ 3.588,85 até R$ 6.289,21. Taxa de inscrição: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA — IFB

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/88ny. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de informática. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de auxílios. Taxa: não divulgada.

NACIONAIS

MARINHA

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8Zuw Concurso com 57 vagas para engenharia aeronáutica (1); engenharia civil (1); engenharia de materiais (1); engenharia de produção (4); engenharia de sistemas de computação (1); engenharia de telecomunicações (2); engenharia elétrica (2); engenharia eletrônica (2); engenharia mecânica (4); engenharia mecânica de aeronáutica (1); engenharia naval (2); engenharia nuclear (2); engenharia química (1);arquivologia e gestão de documentos (1); comunicação social (1); direito (8); estatística (1); informática/especialidade banco de dados (2); informática/especialidade desenvolvimento de sistemas (2); informática/especialidade infraestrutura de ti (1); informática/especialidade segurança da informação (2); oceanografia (1); pedagogia (5); psicologia (3); segurança do tráfego aquaviário (5).;capelães navais (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$140.

MARINHA

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://shre.ink/8Ra3. Concurso com 33 vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) em 2025 para os seguintes naipes: clarinete em Sib (5); clarinete-alto em Mib (1); clarone em Sib (1); saxofone-soprano em Sib (1); saxofone-alto em Mib (3); saxofone-tenor em Sib (2); saxofone-barítono em Mib (1); trompete em Sib (4); trompa em Fá (6); trombone-tenor em Dó (4); eufônio (2); barrafônicos (1); tímpanos (1) e harpa (1). Salário: de R$1.414,82 até R$6.387,75. Sem taxa de inscrição.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8RnW. Concurso com 210 vagas para o curso de formação de oficiais do serviço de saúde e no curso de formação de oficiais do quadro complementar e de capelães militares para os cargos de: administração (4); ciências contábeis (2); comunicação social (jornalismo) (3); direito (5); enfermagem (8); estatística (1); informática (5); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); . magistério geografia (1); magistério história (1); magistério inglês (2); magistério matemática (3); magistério português (3); magistério química (1); magistério física (1); padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1); anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (2); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia plástica (2); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (1); clínica médica (4); dermatologia (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (3); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); medicina intensiva (3); medicina intensiva pediátrica (3); nefrologia (3); neonatalogia (2); neurocirurgia (2); neurologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (1); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (1); otorrinolaringologia (3); patologia (3); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (6); radiologia (3); reumatologia (1); sem especialidade (41); urologia (2); . farmácia (5); cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (1); dentística restauradora (1); ortodontia e ortopedia facial (2); periodontia (1); prótese dental (1). Salário: não informado. Taxa: R$150.

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS — MGI

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8bub. Concurso com 200 vagas para os cargos de: análise de processos de negócios (30); ciência de dados (35); desenvolvimento de software (40); experiência do usuário - ux (15); gestão de projetos (45); infraestrutura de tecnologia da informação ti (15) e segurança da informação e proteção de dados (20). Salário: R$ 8.300. Taxa de inscrição: R$ 60.

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA — AM

Inscrições até 29 de maio pelo site: https://shre.ink/8v0K. Concurso com 60 vagas para os cargos de: técnico - recursos naturais e análise ambiental (5);técnico - metrologia climatologia (1); técnico de apoio: (1); analista gerencial - recursos naturais e análise ambiental (20); analista gerencial - meteorologia e climatologia (8); analista gerencial - tecnologia da informação (12); analista gerencial - engenharia elétrica (1); analista intelectual - qualquer área de conhecimento (12). Salário: entre R$2.800 até R$7.000. Taxa: de R$50 até R$80.

EXÉRCITO BRASILEIRO — COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR (12ª RM)

Inscrições até 29 de maio via site: https://shre.ink/8psf . Concurso com número de vagas indeterminadas para profissionais da área de cirurgia geral; clínico geral; clínica médica; ginecologia e obstetrícia; medicina de família e comunidade; pediatria;acupuntura; alergia e imunologia; anestesiologia; angiologia; cardiologia; cirurgia cardiovascular; cirurgia da mão; cirurgia de cabeça e pescoço; cirurgia do aparelho digestivo; cirurgia geral; cirurgia oncológica; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica; cirurgia torácica; cirurgia vascular; clínico geral; clínica médica; coloproctologia; dermatologia; endocrinologia e metabologia; endoscopia; gastroenterologia; genética médica; geriatria e gerontologia; ginecologia e obstetrícia; hematologia e hemoterapia; homeopatia; infectologia; mastologia; medicina de emergência; medicina de família e comunidade; medicina do trabalho; medicina de tráfego; medicina esportiva; medicina física e reabilitação; medicina intensiva; medicina legal e perícia médica; medicina nuclear; medicina preventiva e social; nefrologia; neurocirurgia; neurologia; nutrologia; oftalmologia; oncologia clínica; ortopedia e traumatologia. Salário: não informado. Taxa: não informada.

CENTRO—OESTE

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org,br. Concurso com vagas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 27 de maio pelo site: https://shre.ink/8Dnu. Concurso com 54 vagas para o cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico. a escolaridade exigida é de nível superior, nas áreas: administração - administração (2); administração - gestão do agronegócio (1); administração - teoria geral da administração / administração da produção e operações / recursos humanos / administração financeira / administração mercadológica / administração pública e contabilidade aplicada à administração (2); agronomia i - fruticultura / olericultura /floricultura / paisagismo / plantas medicinais / produção de sementes (1); agronomia ii - silvicultura / culturas perenes / perícia / legislação ambiental e agrária / agroecologia (1); agronomia - fitopatologia / microbiologia agrícola / tecnologia de aplicação (1); engenharia agronômica - tecnologia em horticultura (1); agronomia - plantas daninhas (1); artes - ensino de artes (1); biologia - biologia (1); biologia - biologia geral / ecologia / gestão ambiental / zoologia / ensino de biologia (1); biologia i - biologia geral/ biologia celular/ biologia molecular/ microbiologia (1); biologia ii - biologia geral/ zoologia/ fisiologia animal/ anatomia animal/ ensino de biologia (1); biologia iii - biologia geral/ botânica / ecologia (1); ciências contábeis - ciências contábeis (1); economia - economia geral/economia rural e agrícola / economia aplicada ao agronegócio / economia empresarial e organização / agroindustrial / econometria e estatística econômica cristalina (1); educação física - educação física / lutas / academia / recreação e lazer (1); educação física i - inovação tecnológica aplicada às ciências da saúde e ao esporte / bioestatística / epidemiologia / biomecânica / metodologia dos esportes coletivos e atletismo (1); educação física ii - ginásticas e vivências corporais / aprendizagem motora e psicomotricidade / esportes de combate e artes guerreiras / estágio em práticas corporais adaptadas (1); engenharia elétrica - engenharia elétrica com foco em tecnologias da informação e automação (1); engenheira civil - hidráulica / recursos hídricos / construção civil (1); engenheira elétrica - sistemas elétricos de potência / geração de energia elétrica / transmissão de energia elétrica / distribuição de energia elétrica (1); engenheira elétrica - máquina elétricas e dispositivos de potência / instalações elétricas prediais e industriais / medição, controle, correção e proteção de sistemas elétricos de potência / medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas / instrumentação (1); engenharia agrícola - agricultura digital / automação e robótica aplicada à agricultura / eletrificação e energização rural / mecanização agrícola e topografia (1); filosofia - filosofia (1); física - física / ensino de física (1); geografia - geografia / geologia / paleontologia (1); história - história / humanidades (1); informática - análise/ projeto/ desenvolvimento de software (1); informática - informática (1); informática i - desenvolvimento web/banco de dados /engenharia de software (1); informática ii - automação e controle / internet das coisas / inteligência artificial (1); linguagens - língua portuguesa / língua inglesa (1); linguagens i - língua portuguesa / literatura (1); linguagens ii - língua portuguesa / literatura / língua inglesa (1); linguagens - língua portuguesa / língua inglesa (3); linguagens - língua portuguesa/língua inglesa/literatura brasileira (1); matemática - matemática (1); matemática - matemática / estatística (1); matemática - matemática (1); medicina veterinária i - medicina veterinária preventiva, com ênfase em suínos e pequenos ruminantes (1); medicina veterinária ii - clínica cirúrgica animal (1); nutrição i - nutrição e saúde / nutrição clínica (1); nutrição ii - nutrição e saúde pública / alimentação coletiva (1); química - físico-química (termodinâmica / cinética / eletroquímica) (1); sociologia - sociologia (2); zootecnia i - não ruminantes / tecnologia de produtos cárneos e pescados / formulação e fábrica de ração (1); zootecnia ii - melhoramento genético / estatística / ruminantes campos (1); zootecnia - zootecnia (1). Salário: entre R$ 4.455,22 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 160.





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO - CRISTALINA)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8r6O. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de ciências exatas. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 5.700,29. Taxa: R$ 30.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - GO

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8Dnr . Concurso com 10 vagas para o cargo de professor substituto, nas áreas: bioquímica, metabolismo, química orgânica e inorgânica e morfologia animal (1); morfologia, anatomia e fisiologia humana e comparativa (1); história da áfrica, cultura afro-brasileira e ensino de história (1); linguística e formação de professores de língua portuguesa (1); esportes individuais e coletivos (1); imagenologia (1); saúde coletiva (1); clínica cirúrgica (3). Salário: de R$ 2.681,35 a R$ 4.830,26. Taxa: não divulgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://shre.ink/8ppO . Concurso com 1.000 vagas para residência jurídica. Salário: até R$ 4000. Taxa: não informado.

PREFEITURA DE BURITINÓPOLIS — GO

Inscrições até 17 de maio pelo site: https://shre.ink/8iEp . Concurso com 78 vagas para os cargos de: ag. serv. higiene e alimentação (10); agente de serviços gerais (8); auxiliar de serviços e obras públicas (1); assistente social (1); enfermeiro (1); executor administrativo ii (4); executor administrativo iii (6); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); fiscal de vigilância sanitária (1); agente de vigilância (10); médico (1); motorista (10); nutricionista (1); operador de máquinas leves (4); operador de máquinas pesadas (4); professor pedagogo (4); professor letras (1); professor matemática (1); professor história (1); professor geografia (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); psicólogo (1) e técnico de enfermagem (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.382,25. Taxa: de R$ 80 a R$ 180.

CÂMARA DE MORRINHOS - GO

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/8AlW. Concurso com 24 vagas para os cargos de níveis médio e superior: agente de copa e cozinha (1); agente de manutenção geral (1); agente de serviços gerais (3); agente de transporte (3); jardineiro (1); assistente administrativo (4); auxiliar de compras licitações e contratos (1); auxiliar de departamento de pessoal (1); controller (1); telefonista (2); analista de ti (1); agente de serviços de tesouraria (1); assistente técnico parlamentar (1); controlador interno (1); gestor de pessoal (1); procurador jurídico (1). Salário: de R$ 1.517,35 a R$ 5.123,06. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO



Inscrições de 17 de maio a 17 de junho nos site: https://shre.ink/8ppk . Concurso com 88 vagas para os cargos de profissionais com formação de nível superior na polícia técnico-científica: médico legista de 3ª classe - geral (78); médico legista de 3ª classe - especialista em anatomia patológica (4); médico legista de 3ª classe - especialista em psiquiatria (2) e odontologista de 3ª classe - geral (4). Salário: de R$ 12.974,15. Taxa: R$ 180.



MINISTÉRIO PÚBLICO — MPGO

Inscrições até 1 de junho pelo site: https://shre.ink/8r6c. Concurso com três vagas para os cargos de profissionais com formação de níveis médio e superior: secretário auxiliar (1); oficial de promotoria (1); oficial de promotoria (1). Salário: de R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE AMARALINA — GO

Inscrições até 26 de maio pelo site: https://shre.ink/8r4h. Concurso com 48 vagas para os cargos de profissionais com formação de níveis médio e superior: agente de limpeza urbana e jardinagem (4); motorista (3); operador de máquinas agrícolas (1); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (4); agente de recursos humanos (1); fiscal de tributos municipais (1); monitor de apoio (1); monitor de apoio (1); monitor de apoio (1); técnico de enfermagem (2); técnico em radiologia (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); médico cardiologista plantonista (1); médico clínico geral (3); médico dermatologista plantonista (1); médico ginecologista plantonista (1); médico pediatra plantonista (1); monitor de esporte e lazer (1); nutricionista (2); odontólogo (3); professor ii (3); professor iii (3); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.412,00 até R$ 15.566,50 Taxa: R$ 75 até R$ 130.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS (SEAD - GO)



Inscrições até 21 de maio pelo site: https://shre.ink/8rPo . Concurso com 1031 vagas para os cargos de profissionais com formação de níveis médio e superior:1ª/9ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (55); vigilante penitenciário - masculino (224); 2ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (14); vigilante penitenciário - masculino (57); 3ª/9ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (26); vigilante penitenciário temporário - masculino (104); 4ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (16); vigilante penitenciário temporário - masculino (64); 5ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (16); vigilante penitenciário temporário - masculino (64); 6ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (31); vigilante penitenciário temporário - masculino (120); 7ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (16); vigilante penitenciário temporário - masculino (64); 8ª/9ª regional prisional: vigilante penitenciário temporário - feminino (32); vigilante penitenciário temporário - masculino (128). Salário: de R$ 1.950,46 Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ- GO (UFJ)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8rPB . Concurso com 10 vagas para os cargos de professor substituto com graduação e especialização ou mestrado na área: bioquímica, metabolismo, química orgânica e inorgânica e morfologia animal (1); morfologia, anatomia e fisiologia humana e comparativa (1); história da áfrica, cultura afro-brasileira e ensino de história (1); linguística e formação de professores de língua portuguesa (1); esportes individuais e coletivos (1); imagenologia (1); saúde coletiva (1); clínica cirúrgica (3). Salário: R$ 2.681,35 até R$ 4.830,26. Taxa: não divulgada.





PREFEITURA DE MARACAJU - MS

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8A2e. Concurso com 253 vagas para: nível superior: analista clínico; analista de tecnologia de informação; assistente social (2); arquiteto (1); cirurgião dentista; cirurgião dentista (esf) (2); contador; enfermeiro (9); engenheiro civil; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental e/ou sanitarista; farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras; médico veterinário; médico (2); médico de esf (3); médico do trabalho (1); nutricionista; procurador (1); orientador social; pedagogo social; professor coordenador (1); professor de artes (6); professor de educação básica - ensino fundamental (10); professor de educação básica - ensino infantil (3); professor de língua portuguesa; professor de educação física (6); professor de geografia; professor de história; professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo (6); turismólogo; nível médio/técnico: agente administrativo (8); assistente de informática; assistente de educação (17); auxiliar de consultório dentário; auxiliar de farmácia (1); cuidador social (6); técnico agrícola; técnico de enfermagem (11); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em segurança do trabalho; topógrafo; nível fundamental: atendente de saúde (3); auxiliar de cuidador (1); auxiliar de disciplina (21); eletricista de veículos e máquinas (1); mecânico (1); motorista i - veículo leve (1); motorista ii - caminhão (2); motorista iii - ônibus/ambulância (13); oficial de manutenção (5); operador de máquinas i (1); nível fundamental incompleto: ajudante de manutenção (58); auxiliar de serviços diversos (41); oficial de cozinha (2); oficial de pavimentação (1). Salário: entre R$ 1.921,33 a R$ 14.152,83. Taxa: entre R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE JUTI - MS

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8qYl. Concurso com 36 vagas para os seguintes cargos: agente de apoio administrativo; eletricista; auxiliar de serviços diversos; cozinheiro; motorista i; motorista ii; operador de máquinas pesadas; operador de máquinas leves; pedreiro; fiscal tributário (1); monitor de ensino (4); técnico em enfermagem (17); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (3); agente administrativo; auxiliar de saúde bucal; técnico em radiologia; contador (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental - 1º, 2º e 3º ano (2); professor de ensino fundamental - 4º e 5º ano (2); professor de educação especial (1); professor de educação física (1); professor de artes (1); analista de recursos humanos; assistente social; enfermeiro; farmacêutico - bioquímico; biomédico; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; médico; médico veterinário; psicólogo. Salário: de R$ 1.320 a R$ 11.940,25. Taxa: de R$ 50 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - MS

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8qPj. Concurso com 99 vagas para: nível superior: 61 vagas: fiscal ambiental: eng. ambiental e sanitária (5); eng. civil (3); eng. elétrica (1); eng. agronômica (8); geologia (2); med. veterinária (1); zootecnia (1); biologia (5); eng. agrimensura e cartográfica (1); eng. florestal (5); eng. química (4); química (1); eng. ambiental (3). analista ambiental: administração (3); ciências contábeis (2); análise de sistemas (2); geografia (7); direito (3); pedagogia (1); turismo (2); assistência social (1); nível médio/técnico - 38 vagas: técnico ambiental (10), técnico em serviços ambientais (23) e guarda parque (5). Salário: entre R$ 2.886,32 a R$ 7.501,48. Taxa: de R$ 121,05 a R$ 193,68.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://shre.ink/8omX. Concurso com 30 vagas para profissionais de nível médio, que serão destinadas ao cargo de Guarda Municipal. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/8omI. Concurso com 167 vagas para seguintes cargos como disponíveis: auxiliar de serviços gerais (15); auxiliar de serviços gerais - distrito campinas do araguaia (4); auxiliar de serviços gerais - distrito planalto do araguaia (1); auxiliar de manutenção e conservação (5); eletricista automotivo (1); fiscal de postura (2); fiscal de vigilância sanitária (1); gari (12); mecânico geral - leves e pesados (2); merendeira (2); merendeira - campinas do araguaia (1); merendeira - planalto do araguaia (1); motorista (17); motorista socorrista (1); motorista socorrista distrito campinas do araguaia (1); orientador social (1); operador de minicarregadeira (bob cat) (1); operador de maquinas leve/pesada (7); recepcionista (5); recepcionista distrito campinas do araguaia; técnico em refrigeração (1); tratorista (6); vigia (3); vigia distrito planalto do araguaia (2); agente administrativo de serviços públicos (4); agente administrativo de serviços públicos - distrito campinas do araguaia (1); almoxarife (1); técnico de enfermagem (6); técnico enfermagem - distrito campinas do araguaia (1); técnico em radiologia (1); técnico em informática (t.i.); técnico em recursos humanos (rh); técnico de desenvolvimento infantil - tdi (17); técnico de desenvolvimento infantil - tdi - distrito campinas do araguaia (2); técnico de desenvolvimento infantil - tdi - distrito planalto do araguaia; assistente social (1); bioquímico (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); enfermeiro - campinas do araguaia (1); engenheiro civil; fonoaudiólogo (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta - campinas do araguaia; médico (1); professor de educação física; professor/ pedagogia (22); professor/pedagogia - distrito campinas do araguaia (4); professor/ pedagogia - distrito planalto do araguaia (4); e psicólogo (1); agente de comunitário de saúde; contador (1); controlador interno (1); e pregoeiro (1). Salário: de R$ 1.464,39 a R$ 19.344,31. Taxa: entre R$ 20 a R$ 120.

PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA - MT

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://shre.ink/8oUc. Vagas para cadastro reserva para possível admissão de profissionais com formação nos níveis médio e superior, nos cargos de artesão caps, educador social caps, agente de combate às endemias; técnico de enfermagem; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; enfermeiro, farmacêutico; médico ginecologista obstetra e médico otorrinolaringologista. Salário: de R$ 1.412 a R$ 16.000. Taxa: entre R$ 95 e R$ 110.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (SEPLAG)

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://shre.ink/8o95. Concurso destinado à formação de cadastro de reserva para ingressar no Programa de Residência Técnica de graduados em nível superior, que tenham concluído o curso, no máximo, há cinco anos e estejam cursando pós-graduação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado, nos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia sanitária e ambiental, engenharia/ arquitetura com especialização em segurança no trabalho, estatística, ciências da computação, engenharia da computação, sistema de informação ou tecnologia em segurança no trabalho. Salário: R$ 3.250. Taxa: não informado.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Inscrições até 17 de maio pelo site: https://shre.ink/8oHw. Concurso com 6 vagas destinadas à contratação de Procurador Substituto do Município. Salário: R$ 17.516,64. Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE CLÁUDIA - MT

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/8Akd. Concurso com 76 vagas para profissionais com formação nos níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, distribuídas entre os cargos e localidades especificados: prefeitura municipal: assistente social - 30h (1); assistente social - 30h - educação (1); bibliotecário (1); contador; engenheiro civil (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de solo e meio ambiente (1); fiscal de tributos e arrecadação (1); fiscal de vigilância sanitária (1); médico veterinário ii (1); motorista (5); nutricionista (2); professor 30h - assentamento 12 de outubro (1); professor 30h - assentamento keno (1); professor 30h - assentamento zumbi dos palmares (1); professor 30h - pedagogia (22); professor 30h - ciências naturais e matemática; professor 30h - educação física; professor 30h - história; professor 30h - letras; professor 40h (9); psicólogo 40h - educação (1); psicólogo 40h - assistência social (1); psicólogo 40h - educação (1); psicopedagogo 40h - educação (1); técnico administrativo educacional 40h (1); técnico em desenvolvimento infantil 30h; técnico em desenvolvimento infantil 40h (17); técnico administrativo (5); câmara municipal: agente administrativo i; zeladoria. Salário: de R$ 1.673,16 a R$ 11.015,14. Taxa: entre R$ 70 a R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://shre.ink/8D9e. Concurso com 30 vagas para o cargo de Pesquisador Visitante UFMS. Salário: R$ 6.356,02, mais auxílio alimentação no valor de R$ 658. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE SANTA CARMEM - MT

Inscrições até 13 de maio exclusivamente de forma presencial, na Prefeitura Municipal, das 7h às 13h. Concurso com 2 vagas para os cargos de nível médio: auxiliar de sala; técnico em higiene dental (1); nível superior: professor do ensino fundamental ii - educação física (1). Salário: R$ 1.424,47 até R$ 3.843,90. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - MT (UFR)

Inscrições até 14 de maio pelo site: conforme consta no edital. Não consta números de vagas para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02 ao mês. Taxa: não divulgada.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF - RS)

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8IS2 Concurso com sete vagas para advogado; arquivista (1); assistente de recursos humanos; contador (1); comunicador social/designer gráfico; farmacêutico (1); jornalista; programador (2); técnico de informática; agente administrativo (2); agente de teleatendimento; copeira. Salário: R$1.687,50 a R$7.564,03. Taxa: R$50 a R$100.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 1ª REGIÃO DO RIO DE JANEIRO (CORECON - RJ)

Inscrições até 31 de maio pelo endereço eletrônico da corecon-rj@corecon-rj.org.br. Não consta números de vagas. Salário: R$160 por cada hora-aula trabalhada, de acordo com a jornada a ser definida posteriormente. Taxa: não divulgada.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (CRO - ES)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8IoO. O processo seletivo tem por objetivo o preenchimento de cinco vagas destinadas à contratação de assistente administrativo, a fim de atuar no município de Vitória, capital do estado. Salário: R$1.986,07, acrescido de benefícios como vale refeição de R$684,61, além de vale alimentação de R$856,24, tal como plano de cargos e salários e vale transporte. Taxa: R$60

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ACRE (CRF-AC)

Inscrições até 10 junho pelo site: https://shre.ink/8Ioq . As oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo; advogado; contador e farmacêutico fiscal (1). Salário: R$1.874 a R$3.785 Taxa: R$70 a R$75

LOCAIS - ESTADUAIS

TRIBUNAL DE CONTAS — PA

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8bhT. Concurso com 50 vagas para os cargos de: auxiliar de controle externo (5); auditor de controle externo - administrativa - administração; auditor de controle externo - administrativa - clínica médica; auditor de controle externo - administrativa - ciência de dados (1); auditor de controle externo - administrativa - contabilidade (1); auditor de controle externo - administrativa - direito (3); auditor de controle externo - administrativa - enfermagem; auditor de controle externo - administrativa - engenharia civil; auditor de controle externo - administrativa - engenharia mecânica; auditor de controle externo - administrativa - engenharia telecomunicação (1); auditor de controle externo - administrativa - gestão governamental (2); auditor de controle externo - administrativa - odontologia; auditor de controle externo - administrativa - psicologia; auditor de controle externo - administrativa - serviço social; auditor de controle externo - comunicação - jornalismo; auditor de controle externo - planejamento - economia; auditor de controle externo - informática - administrador de banco de dados (1); auditor de controle externo - informática - analista de sistemas (5); auditor de controle externo - informática - analista de segurança (2); auditor de controle externo - informática - analista de suporte (3); auditor de controle externo - informática - web design; auditor de controle externo - fiscalização - contabilidade (8); auditor de controle externo - fiscalização - ciências atuariais (1); auditor de controle externo - fiscalização - direito (16) e auditor de controle externo - fiscalização - engenharia civil (1). Salário: de R$ 4.603,43 até R$ 9.135,36. Taxa de inscrição: de R$ R$ 95 até R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 20 de maio pelo site da FGV. Concurso com 100 vagas para profissionais de ensino superior. Salário: de R$ 4.127,16 a R$ 10.348,18. Taxa: R$ 206.

POLÍCIA PENAL DO CEARÁ

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://shre.ink/8tkz. Concurso com 800 vagas para profissionais de nível médio completo, para o cargo de policial penal. Salário: R$ 3.074,89. Taxa: não informado.

POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA — PE

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://shre.ink/8bKT . Concurso com 213 vagas para os cargos de: agente de medicina legal (72), médico legista (57) e perito criminal, que se divide nas seguintes áreas de atuação: engenharia (8); química ou química industrial (9); farmácia (7); ciências biológicas ou biomedicina (17); ciências da computação ou sistema de informação (11); ciências contábeis (9); geologia (1); física (3); odontologia (1); medicina veterinária (1). Salário: entre R$ 4.700 até R$ 10.622,86. Taxa: de R$ 250 até R$ 300.

SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO CEARÁ — CE

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/8FY2. Concurso com 1.080 vagas para os cargos de: socioeducador (964), analista socioeducativo/serviço social (50), analista socioeducativo/psicologia (49) e analista socioeducativo/pedagogia (17). Salário: R$ 2.654,90. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 150.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª região (TRF 3) — SP

Inscrições até 28 de maio pelo site: https://shre.ink/8L0M. Concurso com 269 vagas para os cargos de: analista judiciário (69) e técnico judiciário (200). Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78. Taxa: de R$ R$ 80 até R$ 130.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA — MA

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://shre.ink/8A4H . Concurso com 41 vagas para os cargos de: técnico judiciário - apoio técnico administrativo; técnico judiciário - técnico em informática - software (1); técnico judiciário - técnico em contabilidade; analista judiciário - analista de sistemas - banco de dados (1); analista judiciário - analista de sistemas - desenvolvimento (2); analista judiciário - analista de sistemas - governança e gestão de tic (1); analista judiciário - analista de sistemas - segurança da informação (1); analista judiciário - analista de sistemas - suporte e rede; analista judiciário - arquivista (1); analista judiciário - contador (2); analista judiciário - direito (10); analista judiciário - estatístico (1); analista judiciário - historiador (1) e oficial de justiça (20). Salário: de R$ 4.960,21 até R$ 9.234,83. Taxa: entre R$ 70 até R$ 100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://shre.ink/8tTL. Concurso com vagas para candidatos ao provimento e candidatos à remoção, nos cargos: grupo 1 - provimento: tabelião de notas; tabelião de notas e de protesto de letras e títulos; tabelião de protesto de letras e títulos; grupo 2 - provimento: oficial de registro de imóveis; oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica; grupo 3 - provimento: oficial de registro civil das pessoas naturais; oficial de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da sede; oficial de registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas; oficial de registro civil das pessoas naturais, interdições, tutelas d tabelião de notas da sede; grupo 1 - remoção : tabelião de notas; tabelião de notas e de protesto; tabelião de protesto de letras e títulos; grupo 2 - remoção: oficial de registro de imóveis; oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica; oficial de registro de imóveis, títulos e documentos, civil de pessoa jurídica e civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da sede; grupo 3 - remoção: oficial de registro civil das pessoas naturais; oficial de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da sede; oficial de registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas. Salário: não informado. Taxa: R$ 234,36.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO CEARÁ

Inscrições até 27 de maio pelo site do cebraspe. Concurso com 208 vagas em diversas áreas. Salário: até R$17.000. Taxa: não informado.

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (ADEMA)

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://shre.ink/85U0. O Concurso oferece 55 vagas para técnico ambiental (20); analista ambiental - geologia e geografia (8); analista ambiental - biologia e ecologia (6); analista ambiental - engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia ambiental, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica (10); analista ambiental - engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia (8); analista ambiental - áreas diversas (3). Salário: R$2.900 a R$4.900. Taxa: R$90 a R$120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ALAGOAS (TJ - AL)

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/85UA. Concurso com 20 vagas para técnico judiciário - área judiciária (20). Salário: R$3.006,69. Taxa: R$90.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO (SPGG - RS)

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/8tMU. Concurso com nove vagas para os seguintes cargos: médico de perícia e análise - psiquiatria (2); médico de perícia e análise - clínica geral (4); médico ortopedista (1); médico - medicina do trabalho (2). Salário: de R$ 3.572,24 a R$ 7.265,69. Taxa: não divulgada.

CELESC DISTRIBUIÇÃO — SC

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8DHh . Concurso com duas vagas para os cargos de: atendente comercial; assistente administrativo; técnico de segurança no trabalho; técnico de nível médio; técnico industrial; administrador; advogado; analista de nível superior - psicólogo; analista de sistemas (2); assistente social; contador; economista e engenheiro. Salário: de R$ 1.506,17 até R$ 6.311,88. Taxa: de R$ 130 até R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL — SC

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8MzA . Concurso com 63 vagas para os cargos de: auxiliar odontológico (5); educador social (10); educador sociocultural - nível I (4); técnico de enfermagem (15); advogado (2); assistente social (1); contador (1); educador sociocultural - nível II (3); enfermeiro (2); fiscal ambiental (1); médico - esf (8); médico do trabalho (1); odontólogo - esf (6); psicólogo (4); assistente de veterinário; assistente executivo; auxiliar de inspeção; mecânico; motorista; operador de máquinas; técnico segurança do trabalho; analista ambiental i - licenciamento ambiental; analista ambiental ii - unidades de conservação e patrimônio biológico; analista ambiental iii - planejamento ambiental; analista ambiental iv - processos industriais e monitoramento ambiental; analista ambiental v - recursos naturais; bioquímico; engenheiro civil; fiscal de obras e posturas; fiscal de vigilância em saúde; jornalista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico pediatra; médico urologista; médico veterinário. Salário: de R$ 1.583,14 até R$ 14.798,94. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS (EMDEC).

Inscrições até 13 de maio através do site da banca organizadora, o IBFC. Vagas para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior de formação. Já os salários iniciais podem variar de R$ 2.757,28 a R$ 10.587,45.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI

Inscrições até 19 de maio pelo site: https://shre.ink/8ofU. Concurso com 57 vagas em diversas áreas de nível médio, técnico e fundamental. Salário: até R$ 11.000.Taxa: de R$ 55 a R$ 70.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8bvy . Concurso com 100 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 3.967,40. Taxa de inscrição: R$ 90

PREFEITURA DE ITAMARANDIBA - MG

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://shre.ink/8t8Z . Concurso com 126 vagas para: auxiliar de obras e serviços / coletor de lixo (1); auxiliar de serviços gerais (4); oficial de serviços / soldador (1); servente escolar (2); oficial de veículos e máquinas pesadas / motorista cnh "d" (10); oficial de veículos e máquinas pesadas / operador de máquina (5); oficial de manutenção / mecânico (1); assistente administrativo (3); assistente administrativo de ensino / secretário escolar (3); auxiliar de educação (50); escriturário (2); fiscal de vigilância sanitária (2); fiscal municipal de tributos (1); guarda municipal (5); técnico em agropecuária (1); técnico de enfermagem (6); técnico de segurança do trabalho (1); auditor fiscal (1); especialista em educação (1); inspetor escolar (1); professor de educação básica i - pebi (2); professor de educação básica ii - pebii (2); professor de educação básica - educação física (1); procurador municipal (1); assistente social (1); engenheiro civil (1); médico clínico generalista (6); médico veterinário (1); odontólogo (2); psicólogo (1); agente comunitário de saúde (5); agente de combate às endemias (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 16.948,80.Taxa: de R$ 50 a R$ 150.

DETRAN DO ACRE

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://shre.ink/8t2F. Concurso com 91 vagas disponíveis são para servidores de nível superior, sob o regime estatutário, nos cargos: assistente de trânsito - 63 vagas; analista de sistema - uma vaga; contador - uma vaga; pedagogo - uma vaga; engenheiro civil - duas vagas; agente de autoridade de trânsito - 12 vagas; analista de trânsito - duas vagas; e examinador de trânsito - nove vagas. Salário: de R$ 3.415,71 a R$ 6.561,76 Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE BATATAIS - SP

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8Sds. Concurso com 64 vagas em diversas áreas. Salário: até R$ 9,7 mil. Taxa: de R$ 59 a R$ 90.

PREFEITURA DE CARUARU - PE

Inscrições até 4 de junho pelo site: https://shre.ink/8pI2 . Concurso com 60 vagas distribuídas entre ocupações das áreas de Medicina, Serviços Administrativos, Manutenção e Jurídica. Salário: de R$ 1.500 a R$ 12.705,68. Taxa: de R$ 52 a R$ 107.

PREFEITURA DE LAURENTINO - SC

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/8t2L. Concurso com 19 vagas para profissionais com grau de escolaridade médio/técnico, superior e médio, com contratação pelo regime jurídico estatutário, nos cargos: atendente de consultório dentário; atendente de farmácia; técnico em enfermagem; enfermeiro; médico clínico geral i; médico clínico geral ii; cirurgião-dentista; médico pediatra. Salário: de R$ 1.768,48 a R$ 17.355,24. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE CEARÁ-MIRIM - NATAL

Inscrições até 20 de maio de forma on-line (não informado). concurso com 378 vagas imediatas e 37 vagas de cadastro reserva, em cargos de níveis superior, médio e fundamental. Salário: de R$ 1.430 a R$ 10.000. Taxa: entre R$80 e R$140.

PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS - MG

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/8tIQ. Concurso com 261 vagas para: assistente de administração (5); assistente social (8); auxiliar de administração (10); coletor de lixo (4); cuidador da educação infantil (40); desenhista (1); eletricista (2); engenheiro civil (2); fiscal de rendas (3); fiscal de obras (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); guarda (10); médico psf (1); médico veterinário (2); motorista i (10); motorista ii (5); motorista iii (10); operador máquina i (3); operador máquina ii (3); operador máquina iii (3); operário (40); pedreiro (4); professor (40); professor educação física (4); professor de música instrumento corda (2); professor de música instrumento percurssão (2); professor de música instrumento teoria (2); psicólogo (7); supervisor administrativo (2); supervisor pedagógico (5); técnico em segurança (2); auxiliar de serviços gerais (10); enfermeiro (5); e técnico de enfermagem (5). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.408,88. Taxa: de R$ 70 a R$ 130.

PREFEITURA DE CASCAVEL - PR

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/8Scp. Concurso com 53 vagas para profissionais de níveis médio, médio/técnico, superior e fundamental, com contratação pelo regime jurídico estatutário, nas áreas: tratador de animais; agente comunitário de saúde; agente administrativo; instrutor de informática; secretário(a) escolar; técnico em farmácia; técnico em laboratório de análises clínicas; técnico em saúde bucal; técnico em segurança do trabalho; assistente social; dentista; farmacêutico; fisioterapeuta; médico especialista – ginecologista/obstetra; médico especialista – médico do trabalho: nível superior; médico veterinário; nutricionista. Salário: de R$ 1.750,22 a R$ 12.142,56. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE GUARACIABA - MG

Inscrições até 7 de junho pelo site: https://shre.ink/8tr8 . Concurso com 157 vagas para os seguintes cargos: auxiliar de obras e serviços gerais (21); auxiliar de serviços de cons. e limpeza (5); oficial de obras e serviços (2); vigilante (5); agente de combate a endemias (2); coveiro (2); motorista (11); operador de maquinas (3); servente escolar (12); agente administrativo (11); auxiliar de saúde (1); auxiliar em saúde bucal (4); fiscal de obras posturas (2); fiscal de tributos (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (7); oficial administrativo (8); técnico em enfermagem (4); téc. em higiene dental - téc. em saúde bucal (3); assistente social (2); assistente social educacional (1); contador (1); controlador interno (1); enfermeiro (4); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); medico (4); médico esf (4) ; nutricionista escolar(1); nutricionista psf (2); odontólogo (7); professor de educação básica - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (14); professor de educação básica -anos finais do ensino fundamental- língua portuguesa (1); professor de educação básica - anos finais do ensino fundamental - matemática (1); professor de educação básica - anos finais do ensino fundamental - educação física (1); professor de educação básica - anos finais do ensino fundamental - língua inglesa (1); técnico em educação (1); psicólogo educacional (1); psicólogo (1). Salário: entre R$ 542,44 a R$ 13.439,17. Taxa: de R$ 57,84 a R$ 103,42.

PREFEITURA DE FRONTEIRA DOS VALES - MG

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://shre.ink/8trG ou na secretaria municipal de educação localizada na rua espírito santo, 47 - centro, das 8 às 16h. Concurso com 88 vagas para: advogado (2), agente da junta de serviço militar (1), agente de controle sanitário (1), assistente administrativo (9), assistente social (1), auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), enfermeiro (3), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), gari (5), monitor escolar (1), professor de ensino fundamental anos iniciais (5), professor de matemática (1), professor de língua portuguesa (1), professor de ciências (1), professor de geografia (1), professor de língua inglesa (1), professor de educação física (1), professor de história (1), supervisor pedagógico (1), motorista i (2), motorista ii (3), nutricionista (1), odontólogo (1), operadora de motoniveladora (1), operador de retroescavadeira (1), operador de trator agrícola (1), pedreiro (1), psicólogo (1), recepcionista (3), técnico agrícola (1), técnico de enfermagem (10) e agente comunitário de saúde (11); fiscal de obras e postura (1).Salário: entre R$ 1.320 a R$ 4.318,18. Taxa: de R$ 65 a R$ 175.

CÂMARA DE EMBU DAS ARTES - SP

Inscrições até 17 de maio pelo site: https://shre.ink/8tdB. Concurso com 13 vagas para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar de manutenção (1); oficial legislativo (2); segurança patrimonial (2); oficial administrativo (1); auxiliar de gabinete (2); assistente de finanças; tesoureiro (1). Salário: de R$ 2.422,14 a R$ 5.992,06. Taxa: R$ 60.

CÂMARA DE PARACATU - MG

Inscrições de 28 de maio a 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8tWR. Concurso com dez vagas, além de cadastro reserva, para os cargos das respectivas escolaridades: nível médio: técnico legislativo - função administrativa (4); nível superior: analista legislativo i: administrativo-legislativo (4); analista legislativo i: financeiro (1); analista legislativo ii - advogado (1). Salário: de R$ 5.658,60 a R$ 10.453,11. Taxa: de R$ 100 ou R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS - MG

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8tsN. Concurso com 13 vagas para os cargos de auxiliar de serviços (3); vigia patrimonial (4); auxiliar legislativo ii (1); oficial legislativo ii (1); recepcionista (1); telefonista (1); assessor jurídico (1); contador (1). Salário: de R$ 1.481,32 a R$ 4.359,37. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE PINHEIRO — MA

Inscrições até 19 de maio pelo site: https://shre.ink/8GcL. Concurso com 392 vagas para diversos cargos em todos os níveis de formação. Salário: até R$ 6.300. Taxa: de R$ 80 a R$ 100.

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS — MG

Inscrições de 28 de maio até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/8O4y. Concurso com 12 vagas para os cargos de: analista legislativo - advogado (1); analista legislativo - bibliotecário (1); analista legislativo - comunicação (1); analista legislativo - consultor: administração/ economia/ finanças públicas (1); analista legislativo - consultor: engenharia/arquitetura e urbanismo (1); analista legislativo - consultor: assistente social (1); analista legislativo - consultor: pedagogo (1); analista legislativo - consultor: graduação em curso da área de saúde (1); analista legislativo - contador (1); analista legislativo - gestor (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - tecnologia (1). Salário: R$ 6.256,07. Taxa: entre R$ 80.

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE — RO

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://shre.ink/8ioZ. Concurso com 175 vagas para os cargos de advogado; arquiteto; assistente social (6); auditor fiscal (1); biólogo; controlador interno; enfermeiro (8); engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro com espec. segurança do trabalho; engenheiro florestal; farmacêutico/bioquímico; fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); gestor ambiental; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico clínico geral (2); médico do trabalho (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico ortopedista (2); médico pediatra; médico pneumologista; médico psiquiatra; médico ultrassonografista (1); médico veterinário; nutricionista (1); odontólogo (4); orientador escolar pedagogo; pedagogo (2); procurador do município; professor n ii pedagogo 40h (10); professor n ii pedagogo 30h (15); professor n ii educação física (1); profissional de educação física; psicólogo (5); psicopedagogo; supervisor escolar pedagogo; terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (8); agente de combate às endemias (2); agente de controle fiscalização (1); agente de trânsito; fiscal ambiental; orientador social (1); agente comunitário de saúde (28); técnico educacional; técnico em enfermagem (8); técnico em higiene bucal (4); técnico em informática - ti (2); técnico em radiologia (1); técnico florestal; artesão; auxiliar administrativo (2); motorista de ambulância (1); motorista de transporte escolar (3); motorista de ônibus (2); operador de escavadeira hidráulica (2); operador de motoniveladora (3); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (2); recepcionista (1); agente de serviços diversos (2); agente de portaria e vigilância (3); agente de limpeza e conservação (9); borracheiro (1); cozinheira (2); eletricista de veículos (1); mecânico de veículos leves e pesados (1); merendeira (5); motorista de veículos pesados (4); motorista de veículos leves (4) e soldador (1). Salário: de R$ 969,70 a R$ 4.420,55. Taxa: entre R$ 60,00 a R$ 200.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - PI

Inscrições até 20 de maio pelo site do Idecan. Concurso com 4.644 vagas para servidores de níveis médio, técnico e superior, distribuídas nas áreas médica, assistencial e administrativa. Salário: R$ 1.412,00 a R$ 12.199,92. Taxa: de R$ 100 até R$ 300.

PREFEITURA DE OSASCO - SP

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8L6X. O Concurso oferece 510 vagas para cozinheiro (150); vigia - classe i - feminino (10); vigia - classe i - masculino (10); cuidador social (27); educador social (50); oficial administrativo (140); técnico de controle interno (5); técnico de segurança do trabalho (2); zelador de espaço esportivo (5); analista de negócios (4); analista de recursos humanos (6); analista de sistemas (2); analista financeiro (8); assistente social (20); contador (4); dentista diarista (10); economista (5); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (10); fisioterapeuta (8); fonoaudiólogo (3); médico anestesista plantonista (1); médico do trabalho diarista (1); médico gastroenterologista infantil plantonista (1); médico gastroenterologista plantonista (1); médico hepatologista plantonista (1); médico otorrinolaringologista plantonista (1); médico pneumologista infantil plantonista (1); médico sanitarista plantonista (1); médico ultrassonografista plantonista (1); médico vascular plantonista (1); procurador - classe i (2) e psicólogo (18). Salário: R$1.430 a R$8.513,17. Taxa: R$54,90 a R$98,80.

CÂMARA DE TAPEROÁ — PB

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8pII . Concurso com 17 vagas para diversas áreas. Salário: não informado. Taxa: R$ 60 a R$ 85.

PREFEITURA DE MONTE ALTO - SP

Inscrições até 4 de junho pelo site: https://shre.ink/8tfO. Concurso com 103 profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio/técnico e superior, nas áreas: jardinagem (1); operação de veículos pesados (2); operação de veículos semipesados (2); soldagem (1); trabalhos braçais (5); coveiro (5); cuidador de idoso (1); motorista-socorrista (2); padaria (2); salva -vidas (2); agente comunitário de saúde (2); agente de desenvolvimento turístico (2); agente especializado em saúde (1); analista de suporte de tecnologia da informação (2); consultório dentário (1); entrevistador social (3); escrituração intermediária (2); obras, posturas, sanitárias - fiscalização l (1); orientador social (3); segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (5); telefonia (1); agente de educação infantil (1); assistente social (5); bibliotecário (1); cirurgião dentista bucomaxilofacial (1); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatria (1); cirurgião dentista periodontista (1); contador - contabilidade ll; diretor escolar (2); diretor escolar musical (1); enfermeiro de saúde de família e comunidade (1); enfermeiro padrão (3); engenheiro ambiental (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico de saúde da família (2); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); museólogo (1); nutricionista (1); procurador municipal; professor l - ensino fundamental (3); psicólogo (2); rendas e tributos - fiscalização ll (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); guarda patrimonial (5); guarda civil iniciante (5). Salário: de R$ 1.554,38 a R$ 10.948,60. Taxa: de R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE BARRA MANSA - RJ

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8L4T . O Concurso oferece 371 vagas para agente de combate às endemias (107); agente comunitário de saúde (264). Salário: R$2.824. Taxa: R$69.

PREFEITURA DE PIRAÍ - RJ

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/8tcC. Concurso com 96 vagas imediatas para profissionais em variados níveis de escolaridade e áreas de atuação. Salário: entre R$ 1.412 e R$ 7.213,60. Taxa: de R$ 63 a R$ 123.

PREFEITURA DE TERESINA - PI

Inscrições até 20 de maio no site da prefeitura (não divulgado). Concurso com 643 vagas de níveis médio, técnico e superior de formação. Salário: até R$ 10.511,37. Taxa: entre R$ 100 e R$ 300.

PREFEITURA DE LAGOA ALEGRE - PI

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/8AI4. Concurso com 68 vagas em todos os níveis de formação. Salário: até R$ 4.750. Taxa: de R$ 73,66 a R$ 84,10.

PREFEITURA DE DUMONT — SP

Inscrições até 24 de maio pelo site: https://shre.ink/8AIC. Concurso com 90 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Salário: de R$ 1.702,77 a R$ 2.850. Taxa: entre R$ 55 e R$ 75.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://shre.ink/8tfB. Concurso com 153 vagas para profissionais com formação nos níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, entre as funções de agente comunitário de saúde (1); ajudante geral (22); assistente social (4); auxiliar administrativo iii (10); auxiliar de creche/cmei (10); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços básicos e cuidador (25); calceteiro (1); dentista (1); eletricista (2); eletricista de manutenção (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal sanitário (1); fonoaudiólogo (1); guarda municipal - masculino (9); guarda municipal - feminino (1); mecânico de manutenção (2); mestre de obras (2); monitor de atividades/educador social (1); monitor de inclusão digital (1); monitor de transporte escolar (4); monitor pedagógico (1); motorista (4); pedreiro (2); pedreiro 1/2 ofício (2); professor de educação física desportivo (4); professor de educação física escolar (1); professor de música (3); professor i (1); professor ii - educação artística (1); professor ii - ciências (1); professor ii - ensino religioso (1); professor ii - filosofia (1); professor ii - física (1); professor ii - geografia (2); professor ii - história (2); professor ii - inglês (1); professor ii - língua portuguesa (1); professor ii - matemática (1); professor ii - sociologia (1); psicólogo (1); servente (2); técnico em enfermagem; telefonista/recepcionista (2); tratorista agrícola (1); veterinário (1); vigilante municipal (10). Salário: de R$ 881,18 a R$ 2.953,80. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - MG

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8tIP ou de forma presencial no Centro de Referência de Assistência Social, que está localizado na Rua Raimundo Mageste Vieira, nº 40, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 16h. Concurso com 171 vagas para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior, distribuídas entre os cargos de agente de tecnologia da informação (1); analista de administração (1); analista de rh (1); assistente social - 20h (1); assistente social - 30h (1); assistente social da educação (1); auditor interno (1); bioquímico (1); educador físico (2); enfermeiro - 20h (1); enfermeiro - 40h (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de renda (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico - 20h (2); médico - 40h (2); nutricionista (1); odontólogo - 20h (1); odontólogo - 40h (1); pedagogo - 20h (2); pedagogo - 24h (2); psicólogo (1); psicólogo da educação (2); professor de educação fundamental - infantil (15); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (1); professor de informática (1); professor de língua portuguesa (1); professor de língua estrangeira moderna - inglês (1); professor de matemática (1); terapeuta ocupacional (4); auxiliar de biblioteca (2); auxiliar de saúde (1); escriturário/digitador (1); monitor de educação infantil (10); monitor escolar (15); monitor de programas esportivos (1); motorista i - cnh "b" (8); motorista ii - cnh "d" (5); secretário escolar (2); técnico administrativo i (1); técnico social cras (1); técnico em assuntos educacionais (1); técnico em enfermagem (5); técnico em higiene bucal (1); técnico em rx (2); auxiliar de serviços gerais (4); calceteiro (5); coveiro/zelador de cemitério (1); copeiro (1); gari (5); mecânico de máquina pesada (1); operador de máquina pesada - cnh exigida em lei federal (1); operário braçal (15); pedreiro (5); recepcionista (1); servente escolar (10); telefonista (2); vigia/ronda (1) e zelador (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 15.000. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE CAMARAGIBE - PE

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/8A0r. O Concurso oferece 96 vagas para guarda municipal. Salário: R$1.467,11. Taxa: R$110.

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO - SC

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8tMN. Concurso com 71 vagas entre os seguintes cargos: fiscal de obras (2); fiscal de tributos (1); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); professor de educação infantil (42); professor de anos iniciais (9); professor de língua inglesa - 1º ao 9º ano (2); professor de ciências - 6º ao 9º ano (2); professor matemática - 6º ao 9º ano (2); professor história - 6º ao 9º ano (2); professor geografia - 6º ao 9º ano (1); professor de arte - 1º ao 9º ano (2); professor educação física - pré ao 9º ano (2); e professor ensino religioso - 1º ao 9º ano (2). Salário: entre R$ 1.145,15 a R$ 5.128,38. Taxa: de R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE MOSTARDAS — RS

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8MEA . Concurso com 47 vagas para os cargos: advogado; agente administrativo (6); agrônomo; arquiteto; assistente social; atendente de consultório dentário (3); atendente geral; atendente geral; auditor fiscal tributário; biólogo; borracheiro (1); cirurgião-dentista; contador; coordenador do cras; eletricista; engenheiro civil; farmacêutico; fiscal (3); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; mecânico; mecânico de veículos pesados (1); médico; médico pediatra; médico psiquiatra; médico veterinário; monitor; motorista (4); motorista de ambulância; motorista de ônibus (2); motorista de veículos pesados; nutricionista; operador de máquinas e equipamentos agrícolas (2); operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2); operário (2); pintor; professor de atendimento educacional especializado (1); professor de educação física; professor de educação infantil; professor de história; professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa; professor de séries iniciais; psicólogo; recepcionista; secretário de escola (3); servente/merendeira (1); servente geral; supervisor escolar; técnico agropecuário; técnico em enfermagem; técnico em informática (1); técnico em meio ambiente (1); técnico em radiologia; técnico em segurança do trabalho (1); tesoureiro; vigilante; zelador (1); zelador urbano/rural; agente comunitário de saúde (7); agente de combate à endemias (4). Salário: de R$ 1.280,51 até R$ 20.183,41. Taxa: de R$ 84 até R$ 228.

PREFEITURA DE NEPOMUCENO - MG

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/8tc4. concursos com 186 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade. Salário: de R$ 1.418,06 a R$ 12.783,31. Taxa: de R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE URUCARÁ - AM

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8AP9. O Concurso oferece 235 vagas para professor - educação infantil (30); professor - ensino fundamental i (38); ensino fundamental ii nas disciplinas de: língua portuguesa (4); matemática (3); geografia (4); língua estrangeira inglês (1); ciências (1); orientador educacional (3); técnico em nutrição (1); agente administrativo (50); serviços gerais (100). Salário: R$1.412 a R$2.290,28. Taxa: R$36 a R$63.

PREFEITURA DE ALEGRETE - RS

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/85mR. O Concurso oferece 194 vagas para acompanhante terapêutico (2); administrador (1); agente administrativo (13); agente de fiscalização (4); agente redutor de danos (3); arquiteto; arquivista; assistente social (3); atendente (10); auxiliar de saúde bucal (3); biblioteconomista; biólogo; bioquímico; borracheiro (1); contador (2); cozinheiro (13); desenhista; economista (1); educador físico (1); eletricista (2); eletricista mecânico (1); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de trânsito; engenheiro florestal; especialista em educação - orientador educacional (1); especialista em educação - supervisor escolar (1); especialista em educação especial (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (2); fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); gari (4); geógrafo; geólogo; guarda municipal (10); intérprete de libras (2); mecânico (2); médico do trabalho; médico veterinário (2); monitor para aluno especial/deficiência (1); nutricionista (1); odontólogo; operador de máquinas (4); operário (5); professor ii: educação básica - séries/anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas disciplinas de arte (1); ciências biológicas (7); ciências sociais/sociologia (1); educação básica (1); ensino religioso (1); espanhol (1); filosofia (1); física (1); geografia (1); história (1); inglês (1); matemática (11); português/literatura (4); química (1); professor de educação infantil - professor i: educação básica (12); professor de libras (1); professor de séries/anos iniciais do ensino fundamental - professor i: educação básica (14); psicólogo (3); psicopedagogo (4); soldador (2); técnico de controle interno - administrador; técnico de controle interno - assistente jurídico; técnico de controle interno - contador; técnico de controle interno - economista; técnico de informática; técnico em agropecuária; técnico em contabilidade (6); técnico em enfermagem (8); técnico em prótese dentária (1); técnico em saúde bucal (2); técnico em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional; tesoureiro (1); turismólogo (1); visitador do pim (3) e zootecnista. Salário: R$1.169 a R$4.731,44. Taxa: R$60 a R$100.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições a variar com áreas de atuação. Concurso com oito vagas destinadas à contratação de Professores da Carreira do Magistério Superior. Áreas: criação e produção musical aplicada a audiovisual, multimeios e mídias digitais: 15 de abril de 2024 a 14 de maio de 2024 - sacod@ufpr.br; reumatologia pediátrica; prótese dentária; infectologia pediátrica : 14 de abril de 2024 a 13 de maio de 2024 - concursosdocentessd@ufpr.br; ictiologia - sistemática e evolução: 1º de abril de 2024 a 30 de abril de 2024 - biodir@ufpr.br; probabilidade e estatística: 1º de abril de 2024 a 30 de abril de 2024 - dest@ufpr.br; língua francesa e ensino de língua francesa; língua espanhola: 15 de abril de 2024 a 14 de maio de 2024 - humanas@ufpr.br. Salário: entre R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 70 a R$ 240.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://shre.ink/8tQQ . Concurso com 30 vagas para profissionais com grau de escolaridade médio/técnico e superior para técnico em tecnologia da informação - programador de sistemas. Salário: R$ 3.561,08. Taxa: de R$ 160 a R$ 220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Inscrições até 24 de maio pelo email: dps@ccm.ufpb.br/dps.ufpb@gmail.com. Concurso com 15 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas áreas: psicologia e processos de saúde (1); dermatologia (1); pediatria (2); genética (1); medicina de família e comunidade (1); gestão de unidades de informação (1); auditoria contábil (1); construção civil (1); materiais (1); estruturas (1); patologia geral/bioinformática aplicada a biomedicina/ patologia sistêmica (1); íngua portuguesa e linguística (1); ciências contábeis - usuários externos - contabilidade societária, auditoria, perícia (1); marketing e métodos quantitativos (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 11.139,64. Taxa: de R$ 80 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 10 de junho pelo e-mail: concurso@igc.ufmg.br. Concurso com três vagas para professor adjunto da carreira do magistério superior, a fim de atuarem no departamento de geologia do instituto de geociências, nas áreas: prospecção mineral com ênfase em geotecnologia (1); geodiversidade e patrimônio geológico (1); geologia estrutural e mecânica das rochas com ênfase em ciências de dados (1). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://shre.ink/8hVM. Concurso com cinco vagas para: professor doutor da área de materiais para engenharia nuclear, departamento de engenharia metalúrgica e de materiais (1); professor doutor da área de modelagem de dados e da decisão e transformação digital e indústria 4.0, departamento de engenharia de produção (2); professor doutor da área de inovação; sustentabilidade; estratégia e gestão, departamento de engenharia de produção (2). Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informado.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8hwY . Concurso com cinco vagas nas seguintes áreas e subáreas de atuação: estudos africanos e afro-brasileiros - história da áfrica e das diásporas africanas (1); história do brasil e relações étnico-raciais (1); relações étnico-raciais e de gênero no brasil (1); relações internacionais - comercio internacional (1); política externa brasileira (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO — USP

inscrições até 23 de maio pelo site: https://shre.ink/8hwX . Concurso com 10 vagas para professor doutor, nas áreas: biologia oral (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais (1); dentística (1); endodontia (1); clínica integrada e serviço de urgência (1); radiologia (1); odontopediatria (1); prótese fixa (1); prótese total (1); odontologia forense (1). Salário: de R$ 6.494,95 a R$ 14.761,02. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Inscrições de 20 de maio até 20 de junho presencialmente nas secretaria dos departamentos. Concurso preencher 54 vagas para os cargos de: língua inglesa e estágio supervisionado (1); LIBRAS (1); pediatria (2); ensino de ciências e biologia (1); linguagens e ensino (1); ciências atuariais - ramo vida (1); prática contábil (1); práticas atuariais em fundos de pensão, seguro, saúde e capitalização (1); prática tributária (1); materiais e processos de fabricação (1); engenharia da qualidade (1); clínica integrada IV e farmacologia aplicada à odontologia (1); atividade física e saúde (1); atividade física e saúde coletiva (1); formação profissional e estágios supervisionados nos diferentes campos de intervenção na educação física escolar (1); saúde coletiva (1); saúde mental (1); fundamentos da terapia ocupacional e práticas da terapia ocupacional no campo social (1); engenharia química (1) e zoologia (1). Salário: de R$ 3.375,99 a R$ 11.139,64; além de acréscimo de R$ 658. Taxa de inscrição:de R$ 60 até R$ 160.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8D1C Concurso preencher 54 vagas de técnicos administrativos da educação de níveis técnicos e superior com salários iniciais de R$2.667,19 a R$4.556,92 Taxa: R$ 150 para nível técnico e R$ 200 para candidatos com nível superior.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - Ufscar

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8fBm . Concurso com 22 vagas destinadas à contratação de professores substitutos da carreira de magistério superior, nas áreas: física/física experimental e física teórica (1); estatística (1); educação física/fundamentos da ginástica, práticas corporais e doenças crônicas não transmissíveis (1); zoologia/zoologia de invertebrados, zoologia de vertebrados (1); medicina/saúde do adulto e idoso (2); medicina/saúde coletiva (2); medicina/saúde da família e comunidade (2) e medicina/saúde da criança e do adolescente (3); educação/fundamentos da educação e gestão educacional (1); biblioteconomia e ciência da informação/organização do conhecimento e da informação (1); audiovisual/história do audiovisual (1); filosofia/filosofia geral (1); educação/ensino de ciências e biologia (1); economia/teoria econômica, economia dos recursos naturais, economia agrária (1); física/ensino de física (1); ciências humanas/sociologia ou sociologia da educação (1); engenharia/fenômenos de transporte (1). Salário: entre R$ 2.681,35 a R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 67 a R$ 158.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

Inscrições até 27 de maio pelo site: https://shre.ink/8ffd. Concurso com três vagas para professores substitutos, nas áreas: psicologia social e educacional nos países da América Latina: teorias, prática profissional e políticas públicas e modelos de subjetivação nas culturas moderna e pós-moderna (2); psicologia - formação social e cultural brasileira (1); literatura - camões épico: os lusíadas e Fernando Pessoa: mensagem e tendências contemporâneas na literatura portuguesa: prosa (1). Salário: de R$ 1.829,31 a R$ 2.558,66. Taxa: R$ 192.

UNESP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8ffd. Concurso com três vagas para professores substitutos, nas áreas: professor substituto de zoologia - zoologia de ecdysozoa e deuterostomia basais" e "biogeografia (1); professor substituto de educação - ensino aprendizagem - instrumentação para o ensino de física ii" e "instrumentação para o ensino de física iv (1); professor substituto de educação - ensino aprendizagem - instrumentação para o ensino de ciências" e "fundamentos teórico-práticos para o ensino de física ii (1). Salário: de R$ 1.829,31 a R$ 6.494,95. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

Inscrições até 30 de maio pelo site: https://shre.ink/8fIW. Concurso com duas vagas para professores doutores na faculdade de ciências médicas, nas áreas de neonatologia (1) e pediatria clínica geral (1). Salário: de R$ 2.558,71 a R$ 14.761,29. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/8frG. Concurso com 288 vagas para o cargo de professores de ensino superior, para os seguintes setores: biologia da conservação e desenvolvimento sustentável (1); engenharia de produtos, gerência da produção e administração de empresas (1); ética, biossegurança e legislação do biólogo (1); genética e evolução (1); nanomateriais inorgânicos (1); química geral, inorgânica e experimental (1); química orgânica e experimental (1); criomicroscopia celular (1); cinesiologia, biomecânica, dança e corpo humano (1); atividades aquáticas (1); socorros em urgência/metodologia do treinamento desportivo (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem saúde da mulher (1); enfermagem hospitalar média e alta complexidade e centro cirúrgico (2); análise química em produtos naturais, alimentos e diagnóstico (1); cuidados integrados em saúde (1); diagnóstico clínico laboratorial aplicado a farmácia clínica (1); farmacologia clínica no cuidado farmacêutico (1); química medicinal farmacêutica (1); anestesiologia (1); tisiopneumologia (2); clínica médica (1); infectologia geral (1); propsam/gota (1); ortopedia e traumatologia: terapia regenerativa (1); patologia (1); medicina legal (1); psicologia médica e saúde mental na atenção primária (1); medicina nuclear (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); disciplina de ortodontia (1); prótese dentária (1); cognição humana (1); desafios em saúde ambiental de ambientes aquáticos continentais (1); estudos ômicos em medicina de precisão (1); fronteiras na imagem em doenças infecciosas e modelos de relevância médicas (1); fronteiras no desenvolvimento de modelos para estudo em saúde (1); genômica funcional (1); integração em doenças metabólicas (1); ecossistemas marinhos (1); ecologia e sustentabilidade (1); genética vegetal (1); metazoa não vertebrados (1); fronteiras da bioquímica nas bases moleculares e celulares das patologias prevalentes no século xxi (1); fronteiras do conhecimento e políticas públicas em educação, gestão e difusão em biociências (1); anatomia: doenças crônicas e degenerativas (2); anatomia: envelhecimento e reabilitação (1); anatomia: integração sistêmica (2); biologia celular e do desenvolvimento: bioinformática (1); pesquisa translacional em doenças crônicas nãotransmissíveis (1); pesquisa translacional em doenças metabólicas (1); histalogia - pesquisa translacional (2); ciências sociais e humanas em saúde (1); políticas e planejamento em saúde (1); saúde, ambiente e trabalho (1); fronteiras na imunologia: vacinas e imunoterapia, imunologia clínica, imunobiologia de tumores, imunometabolismo, microbiota e imunologia de mucosas (1); micologia (1); bacteriologia médica (1); desenvolvimento de estratégias para prevenção e controle de viroses emergentes e reemergentes de importância em saúde humana (1); vigilância e patogênese de viroses no contexto de saúde única (2); gastronomia (1); gestão de serviços (1); nutrição normal (1); epidemiologia e avaliação nutricional (1); síntese orgânica com ênfase em química medicinal (1); botânica: sistemática molecular, ecofisiologia e biogeografia de embriófitas (1); ecologia e sustentabilidade (1); microbiologia geral e médica (1); biologia celular e do desenvolvimento (1); marketing (3); empreendedorismo (1); operações, tecnologia e logística (1); empreendedorismo (1); gestão de pessoas (1); gestão de serviços (1); gestão, comunicação e estudos métricos da informação (1); informação e tecnologia (1); gestão, organização e representação do conhecimento e informação (1); contabilidade tributária (1); contabilidade financeira com ênfase em auditoria e perícia (2); instituições de direito aplicadas à contabilidade (2); contabilidade gerencial (2); finanças (2); direito civil (1); direito penal (1); direito processual civil (1); desenvolvimento e meio ambiente (1); experiências de desenvolvimento comparadas (1); história econômica (2); macroeconomia com ênfase em finanças públicas (1); macroeconomia com ênfase em macroeconomia aberta (1); métodos quantitativos com ênfase em econometria (1); microeconomia com ênfase em inovação (1); microeconomia e meio ambiente (1); políticas públicas e desenvolvimento (1); direito administrativo e terceiro setor (1); instituições jurídicas e direito público (1); política habitacional e planejamento territorial (1); cultura, interseccionalidade, território e políticas públicas (1); gestão e políticas públicas no brasil (1); métodos quantitativos para ciências sociais aplicadas (1); sociedade, território e gestão pública (1); relações internacionais e defesa (1); computação de alto desempenho (sistemas de computação e comunicação) (2); engenharia de dados (1); redes de computadores (sistemas de computação e comunicação) (2); teoria da computação (1); matéria condensada experimental - magnetismo, supercondutividade e baixas temperaturas (1); matéria condensada experimental - microscopia (1); teoria da matéria condensada (1); ótica e informação quânticas - experimental (1); ótica e informação quânticas - teoria (1); ensino de física (1); física experimental de neutrinos (1); física médica (1); eletrodinâmica quântica em baixas energias (1); física das interações fortes em condições extremas (1); cartografia (1); geografia física: geoecologia (1); geografia física: geomorfologia e pedologia (1); geologia econômica / economia mineral e avaliação de recursos (1); petrologia e mineralogia / mineralogia e petrografia (1); geologia de engenharia / pedologia / hidrogeologia / geologia geral (1); ensino e história da matemática (1); matemática (4); matemática aplicada (3); aprendizagem de máquina (2); ciências atuariais (1); bioquímica e biologia sintética aplicada à indústria e ao meio ambiente (1); química, bioquímica e tecnologia de alimentos (1); físico-química (1); físico-química experimental (2); ensino de química (1); bioanalítica (1); eletroanalítica (1); química analítica (1); química orgânica (3); astronomia geral (1); sistemas planetários, sistema solar, astroquímica e astrobiologia (1); setor de linguagens em jornalismo audiovisual (1); setor de expressão audiovisual (1); setor de linguagens em fotografia e cinema (1); setor de expressão gráfica (1); setor de linguagens em publicidade e propaganda (1); setor de teorias da comunicação e antropologia (1); setor de comunicação e sociedade, com ênfase em ec o n o m i a (1); setor de comunicação e marketing, com ênfase em comportamento do consumidor (1); métodos e técnicas - estado, classe, economia do brasil contemporâneo e serviço social (1); métodos e técnicas trabalho e formação profissional (1); política social - estado e políticas públicas: administração, orçamento, planejamento, monitoramento e avaliação (1); política social - política social e estágio supervisionado: trabalho, formação e projeto profissional (1); política e gestão da educação brasileira (2); corpo, arte e educação (1); didática especial e prática de ensino de ciências sociais (1); didática especial e prática de ensino de educação física (1); didática especial e prática de ensino de filosofia (1); didática especial e prática de ensino de português inglês (1); didática especial e prática de ensino de química (1); história e educação das relações étnico-raciais (1); história da educação (1); metodologia de pesquisa em educação (1); psicologia da educação (2); filosofia africana, afro brasileira, ameríndia e decolonialidade (1); história da filosofia medieval (1); sociologia do crime e da violência (1); sociologia política (1); história contemporânea (1); história do brasil (1); teoria e metodologia da história (1); psicologia fenomenológica existencial (1); terapia cognitivo comportamental (1); teorias e sistemas/psicanálise e saúde mental da comunidade (1); psicologia e relações étnico - raciais (1); coletivos psicossociais (1); psicologia e assistência social (1); psicologia e justiça (1); psicologia, comunidades, povos originários e tradicionais (1); conservação e restauração de papel (1); projeto de interiores, sistemas de instalações prediais (elétrica e hidráulica) e automação com foco no conforto ambiental (1); cenografia e cenotecnia (técnicas de montagem cênica) (1); estudos e técnicas do vestuário, adereço (de cenografia e de figurinos), e caracterização teatral (1); teoria e história do design (1); antropologia da arte / arte africana e afrodiaspórica (1); história da arte - arte moderna e contemporânea (1); composição de música eletroacústica (1); música de câmara (1); percepção musica (1); mecânica das estruturas (1); estratégia de concepção arquitetônica (3); gerenciamento da construção (1); tecnologia do meio ambiente (1); paisagismo (1); fundamentos da cultura literária brasileira (1); teoria literária (1); latim (1); letras francesas (1); letras japonesas (2); língua e literatura hebraicas (1); literatura portuguesa (1); literatura brasileira (1); estudos da tradução (1); linguística (1); engenharia pulmonar (1); estruturas e materiais (1); nanotecnologia voltadas às energias (1); eletrônica (1); indústria 4.0 (1); corrosão (1); energia renováveis do oceano (1); biotecnologia farmacêutica (1); engenharia molecular (1); transição energética e sustentabilidade (1); geotecnia (1); nanotecnologias aplicadas às energias sustentáveis (1); biotecnologia farmacêutica - processamento (1); engenharia bioquímica e bioprocessos industriais (1); tecnologias da indústria química inorgânica (1); biomassa e química verde (1); tecnologia e qualidade de produtos (1); construção civil (1); geotecnia (ênfase em laboratório) (1); projeto e construção (1); circuitos elétricos e sistemas lineares (1); eletromagnetismo e aplicações a sistemas elétricos (1); circuitos e instrumentação (1); engenharia econômica (2); petróleo (1); engenharia mecânica 4.0 (1); energias renováveis (1); engenharia de reatores (1); aço e madeira (1); concreto armado e protendido (1); química da nanotecnologia (1); tecnologia de alimentos (1); nutrição básica e dietética e estágio supervisionado (1); saúde coletiva e estágio supervisionado (1); farmácia escola (1); farmácia social (1); farmácia social / assistência farmacêutica e farmácia hospitalar (1); fisiologia/biofísica/biologia celular (1); saúde coletiva (1); cirurgia geral / propedêutica e semiologia (1); medicina interna / propedêutica / semiologia (1); saúde mental (1); enfermagem em saúde coletiva / saúde mental (2); enfermagem materno infantil (1); enfermagem médico cirúrgica (1); química industrial (1); libras / licenciatura em química (1); física experimental (1); engenharia econômica / contabilidade gerencial e custos industriais (1); setor antropologia social (1); sistemática de apterygota, dictyoptera ou heteroptera (1); sistemática de hymenoptera, trichoptera ou neuroptera (1); celenterologia / cnidaria (1); oftalmologia: retina clínica e cirúrgica, inovações no tratamento e prevenção (1); e oftalmologia: uveítes e doenças negligenciadas e reemergentes (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 100 a R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

Inscrições até 15 de junho, nos seguintes locais: Campus Jk em Diamantina: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Rodovia MGT 367 - Km 583, n.º 5000 - Alto da Jacuba, no horário das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h; Campus do Mucuri em Teófilo Otoni: na Divisão de Seleção de Pessoas/PROGEP, localizada no Prédio Administrativo do Campus do Mucuri, Rua do Cruzeiro, nº 01, Jardim São Paulo, no horário das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Concurso com 6 vagas destinadas à contratação de professor do magistério superior, nas áreas de atuação de clínica odontológica - prótese dentária (1); ciências agrárias; agronomia; fitotecnia (1); engenharias - estruturas de concreto e metálicas - estruturas (1); medicina i, ii e iii - medicina de família e comunidade/ clínica médica e subáreas (3); ciências agrárias - agronomia- meteorologia. Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 75 a R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://shre.ink/8f8h . Concurso com 23 vagas para o cargo de professor temporário, com candidatos com ensino superior, mestrado e/ou doutorado, para as áreas de: clínica médica e cirúrgica de ruminantes (1); doenças e produção de não ruminantes (1); doenças infecciosas, microbiologia veterinária, medicina veterinária e preventiva e zoonoses (1); operações unitárias (1); química geral e química orgânica (1); física geral (1); língua e literaturas de língua francesa (1); composição e criação sonora, estruturação musical e tecnologias - 20 horas (1); composição e criação sonora, estruturação musical e tecnologias - 40 horas (1); bacteriologia clínica (1); citologia clínica e hematologia clínica (1); micologia médica (1); parasitologia clínica (1); enfermagem em centro cirúrgico (1); fundamentos em enfermagem no cuidado humano i (1); saúde mental ii (1); odontopediatria (1); direito tributário (1); mecânica dos fluídos (1); algoritmos (1); engenharia de software (1); ginástica, dança, recreação e lazer (1); empreendedorismo, avaliação estratégica de trabalho e teoria das organizações (1). Salário: entre R$ 1.803,76 e R$ 10.687,27. Taxa: R$ 205,18.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8f8o. Concurso com seis vagas para a função de professor do magistério superior, nas áreas/subáreas de: probabilidade e estatística/estatística (1); mecânica estrutural/mecânica de sólidos e elementos de máquinas (1); comunicação/linguagens e multimídia (1); educação física/educação física (1); psicologia/psicologia do trabalho e organizacional (1) e arquitetura, urbanismo e design/tecnologia de arquitetura e urbanismo (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 253.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - RS

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://shre.ink/8f8D. Concurso com oito vagas destinados a cargos de níveis médio e técnico, para as áreas de: técnico de laboratório / área: alimentos (1); . técnico de tecnologia da informação (3); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3). Salário: R$ 2.667,19, com acréscimo de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://shre.ink/8pIh. Concurso com três vagas para professor do ensino básico, técnico e tecnológico, na área de pedagogia. Salário: R$ 4.875,18. Taxa: R$ 146.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://progesp.ufam.edu.br/. Concurso com 54 vagas para o cargo de professor substituto, nas áreas de estatística (3); física (1); química geral e química experimental (2); matemática (1); música/educação musical (1); engenharia agrícola ou agronomia (1); farmácia ou farmácia - bioquímica ou farmácia generalista (1); farmácia (1); fisioterapia geral e neurofuncional (1); fisioterapia geral e cardiorrespiratória e uti (1); fisioterapia geral e saúde da mulher (1); educação física (1); letras - língua e literatura japonesa (1); letras língua e literatura espanhola (1); letras - libras (1); saúde da criança - pediatria/40h (1); saúde da criança - pediatria/20h (1); saúde da mulher - ginecologia (1); saúde da mulher - obstetrícia (1); cirurgia geral - atenção ao trauma (1); anestesiologia (1); clínica médica (1); hematologia (1); epidemiologia (1); dermatologia (1); infectologia/doenças tropicais e infecciosas (1); anatomia patológica - patologia geral e especial (1); engenharia química (1); engenharia mecânica (1); engenharia produção; engenharia elétrica; engenharia da computação; engenharia civil; engenharia mecatrônica; engenharia de software (1); engenharia mecânica/ mecânica dos sólidos (1); hidráulica e saneamento básico (1); fisiologia humana (1); bioquímica, caracterização de biomoléculas e purificação de biomoléculas (1); engenharia de software (1); administração (1); educação (1); farmácia (1); agronomia (1); introdução à filosofia; filosofia da educação (1); serviço social (1); matemática (1); física (1); currículo e didática (1); psicologia (1); ginecologia e obstetrícia (1); saúde da criança e do adolescente (1); saúde do adulto, semiologia e semiotécnica (1); fisioterapia - cardiorrespiratória (1); fisioterapia - traumato ortopedia (1) e educação (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Inscrições até 17 de maio pelo site: https://shre.ink/8fDu. Concurso com 25 vagas para o cargo de professor substituto, conforme lotação e área de conhecimento: centro de ciências agrárias, ambientais e biológicas - cruz das almas/ba: ciências humanas e sociais aplicadas - metodologia da pesquisa (2); centro de ciências exatas e tecnológicas - cruz das almas/ba: engenharia de computação (1); área de sistemas mecânicos (1); centro de cultura, linguagem e tecnologia aplicadas - santo amaro/ba: políticas de formação, interculturalidade e interdisciplinaridade (1); centro de ciências e tecnologia em energia e sustentabilidade - feira de santana/ba: química/educação do campo (1); engenharias (1); psicologia/interdisciplinar (1); engenharia de produção/engenharias (1); energias (1); práticas pedagógicas e processos educativos na educação do campo (1); centro de formação de professores - amargosa/ba: ensino de ciências e matemática (2); humanidades, letras e artes - linguística (1); humanidades, letras e artes - ensino de língua inglesa (1); filosofia, educação e sociedade - filosofia (1); docências, saberes e práticas educativas (1); cultura, corpo e educação - leitura e produção de texto/educação do campo (1); centro de ciências da saúde - santo antônio de jesus/ba: elementos de técnicas cirúrgicas/práticas de cuidado em saúde - medicina (1); psicologia, educação especial e inclusão/humanidades (1); psicopatologia/humanidades (1); saúde mental/práticas do cuidado em saúde-medicina (1); ciências básicas da saúde (1); saúde da família/práticas do cuidado em saúde-medicina (2). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/8fDg. Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de professor substituto, para atuação como profissional técnico especializado intérpretes de libras. Salário: de R$ 2.447,55 a R$ 3.536,23. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL)

Inscrições até 20 de maio, de maneira presencial na sede da UEMASUL no campus de Imperatriz, localizada na Rua Godofredo Viana, nº 1300, Centro, de 8h às 12h e de 14h às 18h. Concurso com quatro vagas para professores de magistério superior para atuarem no campus de imperatriz, nas áreas: engenharia florestal - ciências agrárias/ciências agrárias i/ recursos florestais e engenharia florestal silvicultura, genética e melhoramento florestal, florestamento, sementes florestais (1); engenharia florestal - ciências agrárias/ciências agrárias i/recursos florestais e engenharia florestal - economia florestal, política e legislação florestal, administração florestal (1); engenharia florestal - ciências agrárias/ ciências agrárias i/recursos florestais e engenharia florestal - exploração florestal (1); engenharia florestal - ciências agrárias/ ciências agrárias i/engenharia agrícola - geoprocessamento e georreferenciamento (1). Salário: R$ 10.750,16. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Inscrições até 12 de junho pelo site: https://shre.ink/8fD2. Concurso com 11 vagas para professores do magistério superior, nas áreas: fitotecnia/produção e tecnologia de sementes (1); educação física (2); fotogrametria e sensoriamento remoto (1); geodésia e topografia (1); anestesiologia, terapêutica e clínicas médicas e cirúrgica (1); fitotecnia: grandes culturas (1); geografia humana (1); produção, reprodução e nutrição de equídeos (1); ensino de ciências e biologia e estágio supervisionado (1); nutrição (1). Salário: R$ 4.975,18, com benefícios. Taxa: R$ 240.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: R$14.761,02. Taxa: Não divulgada. Para concorrer à vaga é necessário que o candidato seja portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor, na área de bioquímica e biologia molecular, no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. Salário: R$21.942,59, referente a jornada de trabalho em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Taxa: Não divulgada.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor, para ministrar aulas na área de processos grupais, coletivos e questões contemporâneas, presente no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Salário:R$14.761,02. Taxa: Não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://shre.ink/8Sds . Concurso com 76 vagas para docentes do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT) e técnico-administrativos em educação (TAE) em diversas áreas. Salário: até R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://shre.ink/8fSZ. Concurso com quatro vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico substituto, para as áreas de biologia (1); filosofia (1); química (1); sociologia (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, acrescido de retribuição por titulação e auxílio-alimentação. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/8fSH . Concurso com sete vagas, além de cadastro reserva para os docentes das seguintes áreas: eletricidade básica aplicada a sistemas fotovoltaicos (1); fundamentos de energia solar fotovoltaica (1); tecnologia fotovoltaica: módulos, arranjos e célula (2); sistemas fotovoltaicos: isolados, conectados à rede, híbridos, bombeamento de água (1); montagem de sistemas fotovoltaicos (2); estudo de viabilidade de negócio; eficiência energética; educação financeira; qualidade de vida. Salário: R$ 50 por horas-aula de 60 minutos. Taxa: R$ 100.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/8fSm. Concurso com 183 vagas para professor do ensino básico, técnico e tecnológico nas áreas de: administração (8); agronomia (5); agroecologia (2); alimentos (1); arquitetura e urbanismo (7); artes (7); biologia (12); ciências contábeis (2); comunicação social (1); designer de animação (1); designer gráfico (1); direito (3); economia (2); educação física (3); eletrônica (2); eletrotécnica (10); engenharia cartográfica ou agrimensor (1); engenharia civil (7); engenharia sanitária e ambiental (1); filosofia (5); física (8); gastronomia (1); geografia (8); história (8); hotelaria (1); informática (15); letras português/espanhol (5); letras inglês (2); letras português/inglês (7); letras português (3); libras (1); matemática (10); nutrição (3); química (7); química - processos químicos (1); química - química analítica (1); pedagogia (2); psicologia (3); segurança do trabalho (3); sociologia (6); turismo (2); veterinária (2); zootecnia (3). salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até pelo email: substituto.letras@feliz.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto, na área de letras na disciplina de português e inglês. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Inscrições até 20 de maio pelo e-mail: ingresso.abelardoluz@ifc.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de letras - português. Salário: entre R$ 4.580,57 a R$ 6.356,02. Taxa:R$ 20.