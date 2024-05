Coren-PR abre inscrições para vagas de nível médio e superior

CB Correio Braziliense

Coren/PR está com inscrições abertas para concurso público - (crédito: Divulgação/Cofen)

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren-PR, sob organização do Instituto Quadrix, está com inscrições abertas para o concurso público com vagas para nível médio e superior. Ao todo, são 590 vagas, sendo duas efetivas e 588 para formação de cadastro reserva. As inscrições vão até dia 24 de junho.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: nível médio: auxiliar administrativo; nível superior: administrador, advogado, analista de tecnologia da informação, arquivista, contador, enfermeiro fiscal e secretário executivo. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no estado do Paraná.



Os salários vão de R$ 3.053,03, para nível médio, a R$ 9.014,13, para nível superior, acrescidos de benefícios: vale-refeição ou alimentação, no valor de R$ 1.149,72 por mês; reembolso de até 75% do plano de saúde do empregado; auxílio-creche para empregado com filho até a idade de seis anos e 11 meses, no valor de R$ 834,42 por mês; e vale-transporte. A carga horária é de 40 horas semanais.

O concurso público compreenderá a aplicação das seguintes fases:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

As provas estão previstas para 28 de julho, no turno da tarde, e terão duração de quatro horas, na cidade de Curitiba/PR.



Os interessados podem se inscrever no site. As taxas de inscrição são de R$ 80, para nível médio, e de R$ 95, para superior. O edital de abertura está disponível no site.