Confira lista com 137 concursos abertos e 15.029 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 137 concursos e 15.029 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 103 vagas. Para o Centro—Oeste, há 31 seleções abertas com 3.791 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 21 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 531 oportunidades. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 3.846 vagas. Já para os municipais, há 47 concursos e 5.891 vagas. Nas universidades federais, são 19 processos seletivos e 656 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 190 vagas.





DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 26 de maio pelo site: https://shre.ink/8HxO. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de matemática. Salário: de R$ 4.412,63 até R$ 7.356,02. Taxa: não divulgada.

BANCO DE BRASÍLIA S/A — BRB

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/8hPt. Concurso com 100 vagas para o cargo de analista de TI. Salário: R$10.204,91 Taxa: R$94.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8fSF . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/88ny. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de informática. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de auxílios. Taxa: não divulgada.

NACIONAIS

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8RnW. Concurso com 210 vagas para o curso de formação de oficiais do serviço de saúde e no curso de formação de oficiais do quadro complementar e de capelães militares para os cargos de: administração (4); ciências contábeis (2); comunicação social (jornalismo) (3); direito (5); enfermagem (8); estatística (1); informática (5); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); . magistério geografia (1); magistério história (1); magistério inglês (2); magistério matemática (3); magistério português (3); magistério química (1); magistério física (1); padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1); anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (2); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia plástica (2); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (1); clínica médica (4); dermatologia (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (3); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); medicina intensiva (3); medicina intensiva pediátrica (3); nefrologia (3); neonatalogia (2); neurocirurgia (2); neurologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (1); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (1); otorrinolaringologia (3); patologia (3); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (6); radiologia (3); reumatologia (1); sem especialidade (41); urologia (2); . farmácia (5); cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (1); dentística restauradora (1); ortodontia e ortopedia facial (2); periodontia (1); prótese dental (1). Salário: não informado. Taxa: R$150.

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA — AM

Inscrições até 29 de maio pelo site: https://shre.ink/8v0K. Concurso com 60 vagas para os cargos de: técnico - recursos naturais e análise ambiental (5);técnico - metrologia climatologia (1); técnico de apoio: (1); analista gerencial - recursos naturais e análise ambiental (20); analista gerencial - meteorologia e climatologia (8); analista gerencial - tecnologia da informação (12); analista gerencial - engenharia elétrica (1); analista intelectual - qualquer área de conhecimento (12). Salário: entre R$2.800 até R$7.000. Taxa: de R$50 até R$80.

EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR (12ª RM)

Inscrições até 29 de maio via site. Concurso com número de vagas indeterminadas para profissionais da área de cirurgia geral; clínico geral; clínica médica; ginecologia e obstetrícia; medicina de família e comunidade; pediatria;acupuntura; alergia e imunologia; anestesiologia; angiologia; cardiologia; cirurgia cardiovascular; cirurgia da mão; cirurgia de cabeça e pescoço; cirurgia do aparelho digestivo; cirurgia geral; cirurgia oncológica; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica; cirurgia torácica; cirurgia vascular; clínico geral; clínica médica; coloproctologia; dermatologia; endocrinologia e metabologia; endoscopia; gastroenterologia; genética médica; geriatria e gerontologia; ginecologia e obstetrícia; hematologia e hemoterapia; homeopatia; infectologia; mastologia; medicina de emergência; medicina de família e comunidade; medicina do trabalho; medicina de tráfego; medicina esportiva; medicina física e reabilitação; medicina intensiva; medicina legal e perícia médica; medicina nuclear; medicina preventiva e social; nefrologia; neurocirurgia; neurologia; nutrologia; oftalmologia; oncologia clínica; ortopedia e traumatologia. Salário: não informado. Taxa: não informada.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF)



Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8ofU. Concurso com 61 vagas em diversas áreas de nível superior: de administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia de pesca e aquicultura, estatística, geologia, jornalismo, publicidade e propaganda e tecnologia da informação para o cargo de analista. Salário: R$9.065,95. Taxa: de R$ 90.

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS — MGI

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8lLE . Concurso com 200 vagas para os cargos de: análise de processos de negócios (30); ciência de dados (35); desenvolvimento de software (40); experiência do usuário - ux (15); gestão de projetos (45); infraestrutura de tecnologia da informação ti (15) e segurança da informação e proteção de dados (20). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE JARAGUÁ - GO

Inscrições até pelo site: https://shre.ink/8HWi. Concurso com 168 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar de cmei (40); assistente social (1); educador patrimonial (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (3); profissional de apoio pedagógico (30); profissional do magistério nas disciplinas de: artes (1); ciências (1); educação física (2); geografia (1); história (1); inglês (2); matemática (1); pedagogo (80); português (1) e psicólogo (2). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2,996,32. Taxa: entre R$ 70 e R$ 90

PREFEITURA DE APORÉ - GO

Inscrições até 31 de maio pelo site da empresa Brainco (link não disponível). Concurso com 76 vagas distribuídas entre os cargos de: agente comunitário de saúde (4); agente de combate às endemias (2); agente de enfermagem; assistente social (2); auxiliar administrativo (4); auxiliar de saúde bucal; auxiliar de serviços gerais (5); biomédico (1); contador; controlador interno; eletricista; enfermeiro (1); engenheiro civil; farmacêutico (1); fiscal de serviços públicos (2); fiscal de vigilância em saúde (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo; gestor ambiental (1); mecânico (1); médico; merendeira (4); monitor (5); motorista (2); motorista - transporte escolar (5); motorista veículo prancha; nutricionista (2); odontólogo; operador de máquinas (3); pedreiro; procurador jurídico; professor (10); professor - educação física (2); professor - letras - língua inglesa; psicólogo (2); psicólogo educacional (1); técnico em higiene dental; técnico em eletrônica; técnico em enfermagem (5); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); telefonista; tratorista (2); veterinário (1) e vigilante (1). Salário: de R$ 1.459,77 a R$ 6.977,90. Taxa: entre R$ 20 e R$ 60.

PREFEITURA DE ARAGOIÂNIA

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8Hsu. Concurso com 85 vagas para: ensino fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais i (20); merendeira (8) e motorista de veículo pesado (4); ensino médio: monitor de creche (16); ensino superior: assistente social (1); professor pii - pedagogo (35) e psicólogo (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.991,75. Taxa: de R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA DE FORMOSA - GO

Inscrições até 27 de maio pelo site: https://shre.ink/8HsM. Concurso com 567 vagas, conforme listadas de acordo com os locais de atuação: secretaria de educação: professor de ciências (2); professor de educação física (1); professor de educação infantil e anos iniciais (104); professor de geografia (3); professor de história (12); professor de matemática (4); professor de português/inglês (5); professor intérprete de braille (1); professor intérprete de libras (2); profissional de apoio escolar (60); administrativo escolar (26) e agente de serviços de higiene e alimentação (60); secretaria de desenvolvimento social: assistente social (16); psicólogo (5); pedagogo (5); profissional de nível superior (4); assistente da equipe de referência (12); cuidador social (24); educador social (16); facilitador da oficina de artes (2); facilitador da oficina de esportes (2); facilitador da oficina de música (2); cozinheiro (8); motorista categoria "b, c e d" (6) e agente operacional de segurança (5); secretaria de saúde: auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar geral (5); enfermagem (20); médico (6); médico veterinário (1); odontólogo (2); recepcionista (3); técnico de laboratório (4) e fiscal de vigilância sanitária (1); demais secretarias: administrativo i (20); agente de manutenção mecânica (6); agente de serviços de obras públicas (6); agente de serviços operacionais (6); arquiteto (1); auxiliar de manutenção mecânica (4); auxiliar de serviços e obras públicas (7); auxiliar de serviços operacionais (40); auxiliar de topografia (1); analista ambiental - biólogo (1); eletricista (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fiscal de tributos municipais (1); motorista (10); operador de máquinas (5); técnico de contabilidade (1); topógrafo (1); zootecnista (1); e guarda (20). Salário: de R$ 1.474,73 a R$ 8.289,51. Taxa: de R$ 80 a R$ 145.

PREFEITURA DE IACIARA - GO

Inscrições até 4 de junho no Protocolo da Biblioteca Municipal de Iaciara, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Concurso com 137 oportunidades para os cargos de motorista (3); motorista de transporte escolar (3); professor (5); profissional de apoio pedagógico (10); auxiliar de serviços gerais (30); vigilante (15); auxiliar administrativo (20); monitor de ônibus escolar (20); assistente social (1); psicólogo (2); nutricionista (1); educador físico (1); pedreiro (3); mecânico (1); merendeira (2); operador de maquinas (10); gari (10). Salário: remuneração no valor de R$ 1.422 a R$ 3.000. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHÕES - GO

Inscrições até 12 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBu. Concurso com 140 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (25); assistente administrativo (13); vigia (13); motorista (13); pedreiro (2); zelador de cemitério (1); eletricista (1); mecânico (1); operador de máquinas (4); fiscal de obras e postura (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de enfermagem (9); auxiliar de enfermagem (4); agente comunitário de saúde (4); agente de combate a endemias (4); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de serviço bucal (2); fiscal de meio ambiente (1); analista ambiental (1); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fiscal de tributos municipais (1); professor p-ii - pedagogo (32). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.580,57. Taxa: de R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA DE MINEIROS - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBd. Concurso com 478 vagas distribuídas entre os cargos e locais listados: administração direta: administrador (1); agente administrativo (6); agente de sinalização viária (4); agente educativo de inclusão - apoio (15); agente educativo de inclusão - intérprete (1); agente municipal de trânsito (6); analista de sistemas sms (1); analista e fiscal ambiental (1); assistente social fms (1); assistente social técnico (8); atendente (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de produção - pedreiro (5); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de secretaria (10); auxiliar de serviços - praças e jardins (4); auxiliar de serviços de saúde (8); auxiliar de serviços gerais (30); biomédico/farmacêutico bioquímico (4); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatra (1); cuidador (2); educador físico - saúde (1); enfermeiro (3); enfermeiro obstetra (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); farmacêutico auditor (1); fiscal de arrecadação (3); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fisioterapeuta em terapia intensiva uti (2); fonoaudiólogo (2); médico anestesista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico clínico geral (2); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); merendeira (15); monitor de creche (15); motorista (10); nutricionista fms (1); nutricionista técnico (1); nutricionista tnep (1); operador de máquinas (5); porteiro servente (20); procurador (2); professor de educação física (5); profissional do magistério - pedagogo (180); psicólogo técnico (4); recepcionista (7); técnico de enfermagem (15); técnico em informática (4); técnico em radiologia (2); telefonista (1); topógrafo (1); vigia (12); vigia unidade escolar (4). Mineirosprev: auxiliar administrativo; auxiliar de serviços gerais; secretária. Ipremin: agente administrativo (2). Salário: de R$ 1.180,35 a R$ 13.203,22. Taxa: entre R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBl. Concurso com 97 oportunidades para os cargos de cozinheira (2); operador de máquinas (2); auxiliar de serviços (17); coveiro (1); coletor de lixo (7); eletricista (1); gari (5); motorista (7); porteiro escolar (1); recepcionista (2); vigilante (2); agente comunitário de saúde (área 1) (2); agente de combate a endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); assistente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de ensino (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (2); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); professor piii (17); secretário de instituição educacional (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: de R$ 100 a R$ 180.

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org.br. Concurso com número de vagas indeterminadas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 27 de maio pelo site: https://shre.ink/8Dnu. Concurso com 54 vagas para o cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico. a escolaridade exigida é de nível superior, nas áreas: administração - administração (2); administração - gestão do agronegócio (1); administração - teoria geral da administração / administração da produção e operações / recursos humanos / administração financeira / administração mercadológica / administração pública e contabilidade aplicada à administração (2); agronomia i - fruticultura / olericultura /floricultura / paisagismo / plantas medicinais / produção de sementes (1); agronomia ii - silvicultura / culturas perenes / perícia / legislação ambiental e agrária / agroecologia (1); agronomia - fitopatologia / microbiologia agrícola / tecnologia de aplicação (1); engenharia agronômica - tecnologia em horticultura (1); agronomia - plantas daninhas (1); artes - ensino de artes (1); biologia - biologia (1); biologia - biologia geral / ecologia / gestão ambiental / zoologia / ensino de biologia (1); biologia i - biologia geral/ biologia celular/ biologia molecular/ microbiologia (1); biologia ii - biologia geral/ zoologia/ fisiologia animal/ anatomia animal/ ensino de biologia (1); biologia iii - biologia geral/ botânica / ecologia (1); ciências contábeis - ciências contábeis (1); economia - economia geral/economia rural e agrícola / economia aplicada ao agronegócio / economia empresarial e organização / agroindustrial / econometria e estatística econômica cristalina (1); educação física - educação física / lutas / academia / recreação e lazer (1); educação física i - inovação tecnológica aplicada às ciências da saúde e ao esporte / bioestatística / epidemiologia / biomecânica / metodologia dos esportes coletivos e atletismo (1); educação física ii - ginásticas e vivências corporais / aprendizagem motora e psicomotricidade / esportes de combate e artes guerreiras / estágio em práticas corporais adaptadas (1); engenharia elétrica - engenharia elétrica com foco em tecnologias da informação e automação (1); engenheira civil - hidráulica / recursos hídricos / construção civil (1); engenheira elétrica - sistemas elétricos de potência / geração de energia elétrica / transmissão de energia elétrica / distribuição de energia elétrica (1); engenheira elétrica - máquina elétricas e dispositivos de potência / instalações elétricas prediais e industriais / medição, controle, correção e proteção de sistemas elétricos de potência / medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas / instrumentação (1); engenharia agrícola - agricultura digital / automação e robótica aplicada à agricultura / eletrificação e energização rural / mecanização agrícola e topografia (1); filosofia - filosofia (1); física - física / ensino de física (1); geografia - geografia / geologia / paleontologia (1); história - história / humanidades (1); informática - análise/ projeto/ desenvolvimento de software (1); informática - informática (1); informática i - desenvolvimento web/banco de dados /engenharia de software (1); informática ii - automação e controle / internet das coisas / inteligência artificial (1); linguagens - língua portuguesa / língua inglesa (1); linguagens i - língua portuguesa / literatura (1); linguagens ii - língua portuguesa / literatura / língua inglesa (1); linguagens - língua portuguesa / língua inglesa (3); linguagens - língua portuguesa/língua inglesa/literatura brasileira (1); matemática - matemática (1); matemática - matemática / estatística (1); matemática - matemática (1); medicina veterinária i - medicina veterinária preventiva, com ênfase em suínos e pequenos ruminantes (1); medicina veterinária ii - clínica cirúrgica animal (1); nutrição i - nutrição e saúde / nutrição clínica (1); nutrição ii - nutrição e saúde pública / alimentação coletiva (1); química - físico-química (termodinâmica / cinética / eletroquímica) (1); sociologia - sociologia (2); zootecnia i - não ruminantes / tecnologia de produtos cárneos e pescados / formulação e fábrica de ração (1); zootecnia ii - melhoramento genético / estatística / ruminantes campos (1); zootecnia - zootecnia (1). Salário: entre R$ 4.455,22 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 160.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://shre.ink/8kQa . Concurso com 1000 vagas para residência jurídica. Salário: até R$ 4000. Taxa: não informado.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (MPGO)

Inscrições até 1º de junho pelo site: https://shre.ink/8r6c. Concurso com três vagas para os cargos de profissionais com formação de níveis médio e superior: secretário auxiliar (1); oficial de promotoria (1); oficial de promotoria (1). Salário: de R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE AMARALINA - GO

Inscrições até 26 de maio pelo site: https://shre.ink/8r4h. Concurso com 48 vagas para os cargos de profissionais com formação de níveis médio e superior: agente de limpeza urbana e jardinagem (4); motorista (3); operador de máquinas agrícolas (1); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (4); agente de recursos humanos (1); fiscal de tributos municipais (1); monitor de apoio (1); monitor de apoio (1); monitor de apoio (1); técnico de enfermagem (2); técnico em radiologia (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); médico cardiologista plantonista (1); médico clínico geral (3); médico dermatologista plantonista (1); médico ginecologista plantonista (1); médico pediatra plantonista (1); monitor de esporte e lazer (1); nutricionista (2); odontólogo (3); professor ii (3); professor iii (3); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.412,00 até R$ 15.566,50 Taxa: R$ 75 até R$ 130.

PREFEITURA DE MARACAJU - MS

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8A2e. Concurso com 253 vagas para: nível superior: analista clínico; analista de tecnologia de informação; assistente social (2); arquiteto (1); cirurgião dentista; cirurgião dentista (esf) (2); contador; enfermeiro (9); engenheiro civil; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental e/ou sanitarista; farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras; médico veterinário; médico (2); médico de esf (3); médico do trabalho (1); nutricionista; procurador (1); orientador social; pedagogo social; professor coordenador (1); professor de artes (6); professor de educação básica - ensino fundamental (10); professor de educação básica - ensino infantil (3); professor de língua portuguesa; professor de educação física (6); professor de geografia; professor de história; professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo (6); turismólogo; nível médio/técnico: agente administrativo (8); assistente de informática; assistente de educação (17); auxiliar de consultório dentário; auxiliar de farmácia (1); cuidador social (6); técnico agrícola; técnico de enfermagem (11); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em segurança do trabalho; topógrafo; nível fundamental: atendente de saúde (3); auxiliar de cuidador (1); auxiliar de disciplina (21); eletricista de veículos e máquinas (1); mecânico (1); motorista i - veículo leve (1); motorista ii - caminhão (2); motorista iii - ônibus/ambulância (13); oficial de manutenção (5); operador de máquinas i (1); nível fundamental incompleto: ajudante de manutenção (58); auxiliar de serviços diversos (41); oficial de cozinha (2); oficial de pavimentação (1). Salário: entre R$ 1.921,33 a R$ 14.152,83. Taxa: entre R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE QUERÊNCIA — MT

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8BXb . Concurso com 42 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (31) e agente de combate às endemias (11). Salário: R$ 2.957,47. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS — GO

Inscrições de 29 de maio até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8Bv2 . Concurso com 97 vagas para os cargos de: cozinheira (2); operador de máquinas (2); auxiliar de serviços (17); coveiro (1); coletor de lixo (7); eletricista (1); gari (5); motorista (7); porteiro escolar (1); recepcionista (2); vigilante (2); agente comunitário de saúde (área 1) (2); agente de combate a endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); assistente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de ensino (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (2); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); professor piii (17) e secretário de instituição educacional (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: R$ 100 até R$ 180.

PREFEITURA DE JUTI - MS

Inscrições até 31 de maio pelo site: https://shre.ink/8qYl. Concurso com 36 vagas para os seguintes cargos: agente de apoio administrativo; eletricista; auxiliar de serviços diversos; cozinheiro; motorista i; motorista ii; operador de máquinas pesadas; operador de máquinas leves; pedreiro; fiscal tributário (1); monitor de ensino (4); técnico em enfermagem (17); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (3); agente administrativo; auxiliar de saúde bucal; técnico em radiologia; contador (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental - 1º, 2º e 3º ano (2); professor de ensino fundamental - 4º e 5º ano (2); professor de educação especial (1); professor de educação física (1); professor de artes (1); analista de recursos humanos; assistente social; enfermeiro; farmacêutico - bioquímico; biomédico; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; médico; médico veterinário; psicólogo. Salário: de R$ 1.320 a R$ 11.940,25. Taxa: de R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://shre.ink/8BCL . Concurso com 10 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: de R$ 3.620,92. Taxa: R$ 210.

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR — GO

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://shre.ink/8BKV . Concurso com 61 vagas para os cargos de: educação física (2); biomedicina (4); enfermagem (1); medicina - anestesia (2); medicina - oftalmologia (2); medicina - nefrologia (2); medicina - neurologia (2); medicina - cirurgia geral (2); medicina - ortopedia (2); medicina - urologia (2); medicina - radiologia (2); medicina - gastroenterologia (2); medicina - pediatria (3); medicina - clínico geral (9); psicologia (1); sistemas de informação ou áreas afins (1); letras (1); biomédico (1); fisioterapia (1); medicina otorrinolaringologia (1); medicina - clínico geral (12); medicina - ginecologia/obstetrícia (2); medicina - hematologia (1); medicina - reumatologia (1); medicina - cirurgia torácica (1) e medicina - psiquiatria (1). Salário: R$ 50,39 por hora/aula. Taxa: R$ 100.

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (SPTC) DE GOIÁS

Inscrições até 17 de junho nos sites do Iades ou no portal da Sead. Concurso com 88 vagas para médico legista e odontolegista. Salário: R$ 12.794,15. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://shre.ink/8D9e. Concurso com 30 vagas para o cargo de Pesquisador Visitante UFMS. Salário: R$ 6.356,02, mais auxílio alimentação no valor de R$ 658. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8HI7. Concurso com 3 vagas nas áreas de português/inglês (1); informática/desenvolvimento e desenvolvimento web (1); arquitetura (1). Salário: de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02. Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Inscrições de 17 de junho até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8Hq8 . Concurso com 56 vagas para os cargos de: assistente em administração (16); técnico em contabilidade (8); técnico de laboratório/área: alimentos (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: física (1); técnico de laboratório/área: floresta (1); técnico de tecnologia da informação (1); administrador (3); analista de tecnologia da informação (4); arquivista (2); contador (2); enfermeiro/enfermagem do trabalho (1); engenheiro/área: segurança do trabalho (2); engenheiro/área: civil (1); engenheiro/área: eletricista (1); engenheiro/área: químico (1); nutricionista - habilitação (1); técnico desportivo (3); técnico em assuntos educacionais (1); músico/área: violino (1); médico/área: psiquiatra (2); médico/área: medicina do trabalho (1). médico veterinário (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.

PREFEITURA DE NIOAQUE - MS

Inscrições até 6 de junho, das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida General Klingler, nº 170, Centro. Concurso com 15 vagas para os cargos de: fisioterapeuta; psicólogo (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); técnico em raio x (2); agente comunitário da saúde (1); auxiliar de consultório dentário; motorista de ambulância (3); recepcionista (1); auxiliar de serviços gerais (4). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.624.74. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8HIH. Concurso com 4 vagas para professores da educação superior. Salário: R$ 60 por hora-aula. Taxa: não há.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://shre.ink/8Hrq. Concurso com 25 vagas para os cargos das respectivas escolaridades: nível alfabetizado: auxiliar de serviços gerais (3); nível médio/técnico: auxiliar de saúde bucal (1); técnico em desenvolvimento infantil (4); nível superior: biomédico (1); enfermeiro (4); odontólogo (1); professor de ensino fundamental (5); professor educação infantil (5); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.516,99 a R$ 7.453,46. Taxa: de R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8Hrt. Concurso com 50 vagas para contratação de profissionais de nível médio. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTES - MT

Inscrições até 7 de junho pelo site: https://shre.ink/8HrT. Concurso com 78 oportunidades, distribuídas por lotação: secretaria municipal de infraestrutura e transportes: agente de serviços públicos - vigia (1). Secretaria municipal de disporto e lazer, cultura e juventude: agente de serviços públicos - zelador (1); agente de serviços públicos (2). Secretaria municipal de educação: agente de manutenção - mecânico (1); agente de manutenção - pedreiro (1). Secretaria municipal de saúde:agente de serviços públicos - cozinheira (2); agente de serviços públicos - zeladora (6); agente operacional - motorista de ambulância (4); auxiliar odontológico (1); agente administrativo (5); agente de serviços públicos - vigia (2); biomédico (1). Secretaria municipal de administração: agente administrativo (3); agente de serviços públicos - vigia (3); agente de serviços públicos - zeladora (2). Secretaria municipal de finanças: agente administrativo (1); agente de fiscalização (1). Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente, saneamento e tecnologia: agente de conservação (7); agente operacional - motorista (1). Secretaria municipal de assistência social: assistente social (1); psicólogo (1); agente de serviços públicos - zeladora (5); agente de serviços públicos - cozinheira (5); agente administrativo (5); agente de serviços públicos - vigia (1); agente de serviços públicos - coveiro (1). Secretaria municipal de urbanismo e cidades: agente de serviços públicos (12); agente operacional - motorista (1). Câmara municipal de nova bandeirantes - mato grosso: agente de serviços públicos - zeladora (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.460,78. Taxa: de R$ 35 a R$ 50.

PREFEITURA DE JURUENA - MT

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8H8y. Concurso com 20 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); enfermeiro (4); engenheiro civil (1); fiscal de tributos (1); motorista (1); nutricionista (1); odontólogo (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); procurador do município (1); psicólogo (1); técnico de enfermagem (5); técnico de raio x (1). Salário: de R$ 2.323,77 a R$ 6.671,10. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO - MS

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8H85. Concurso com 70 vagas distribuídas entre os cargos: professor de educação física ii - plena (2); professor de geografia ii - plena; professor licenciado em pedagogia ii - plena; arquiteto; assistente social (1); assistente social escolar (1); bioquímico (1); contador; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); nutricionista escolar; odontólogo (2); pregoeiro; profissional de educação física do sus (1); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); psicopedagogo (1); técnico em fiscalização tributária; agente administrativo (5); assistente educacional (31); auxiliar de saúde bucal (2); estoquista; fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas; fiscal de tributos; recepcionista (1); secretário escolar (2); técnico de enfermagem; técnico de informática educacional (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em higiene dental (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); motorista de veículo especial (1); cozinheiro de nutrição escolar (2); cozinheiro de nutrição hospitalar (1); monitor de transporte escolar (2); procurador municipal (1). Salário: de R$ 1.526,20 a R$ 12.603. Taxa: entre R$ 80 a R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8Hqj. Concurso com duas vagas para os cargos de assistente de Informática e advogado. Salário: de R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02. Taxa: de R$ 50 ou R$ 70.