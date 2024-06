Confira lista com 201 concursos abertos e 16.289 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 201 concursos e 16.289 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 103 vagas. Para o Centro—Oeste, há 23 seleções abertas com 1.689 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 26 postos vagos. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 1.276 oportunidades. Há ainda 16 seleções de concursos estaduais com 1.443 vagas. Já para os municipais, há 64 concursos e 10.586 vagas. Nas universidades federais, são 59 processos seletivos e 814 oportunidades. Nos institutos federais há 20 certames abertos com 352 vagas.

DISTRITO FEDERAL

BANCO DE BRASÍLIA S/A — BRB

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/8hPt. Concurso com 100 vagas para o cargo de analista de TI. Salário: R$10.204,91 Taxa: R$94.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8UOB. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área eletrônica. Salário: R$ 4.412,63 a R$ 7.356,02, além de auxílios. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8fSF . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/88ny. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de informática. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de auxílios. Taxa: não divulgada.

NACIONAIS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF)

Inscrições até pelo site: https://shre.ink/D6IQ . Concurso com 61 vagas para o cargo de analista em desenvolvimento regional, nas áreas de administração (17); contabilidade (3); economia (1); engenharia civil (18); engenharia mecânica (1); engenharia de pesca e aquicultura (2); estatística (1); geologia (1); publicidade e propaganda (1) e tecnologia da informação (8); e analista em comunicação - jornalismo (8). Salário: R$ 9.065,95. Taxa: R$ 90.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://shre.ink/81ZW. Concurso com 389 vagas para os cargos de: administrativa (9); analista judiciário - área: administrativa - especialidade: contabilidade (5); analista judiciário - área: apoio especializado nas especialidades: arquitetura; arquivologia (3); biblioteconomia (1); enfermagem (1); engenharia civil (4); engenharia elétrica (2); engenharia mecânica (3); estatística (5); medicina - clínica médica (2); medicina - psiquiatria (1); medicina do trabalho (1); odontologia (1); psicologia (2); serviço social (1); tecnologia da informação (32); analista judiciário - área: judiciária (43); técnico judiciário - área: administrativa (207); técnico judiciário na área: administrativa - especialidade: agente da polícia judicial (11); técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: programação de sistemas (55).Salário: de R$ 8.529,65, a R$ 13.994,78. Taxa:R$ 85,00 e R$ 130.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8RnW. Concurso com 137 vagas para os cargos de: engenharia militar (98), engenheiro cartográfico (2), engenheiro de computação (7), engenheiro de comunicações (6), engenheiro eletrônico (6), engenheiro eletricista (3), engenheiro de fortificação e construção (9), engenheiro de materiais (1), engenheiro mecânico (2), engenheiro químico (1), engenheiro de produção (1), engenheiro aeronáutico (1). Salário: de R$ 1.334 a R$ 8.245. Taxa: R$ 140 a R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/D6I1 . Concurso com 210 vagas para o curso de formação de oficiais do serviço de saúde e no curso de formação de oficiais do quadro complementar e de capelães militares para os cargos de: administração (4); ciências contábeis (2); comunicação social (jornalismo) (3); direito (5); enfermagem (8); estatística (1); informática (5); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); . magistério geografia (1); magistério história (1); magistério inglês (2); magistério matemática (3); magistério português (3); magistério química (1); magistério física (1); padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1); anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (2); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia plástica (2); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (1); clínica médica (4); dermatologia (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (3); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); medicina intensiva (3); medicina intensiva pediátrica (3); nefrologia (3); neonatalogia (2); neurocirurgia (2); neurologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (1); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (1); otorrinolaringologia (3); patologia (3); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (6); radiologia (3); reumatologia (1); sem especialidade (41); urologia (2); . farmácia (5); cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (1); dentística restauradora (1); ortodontia e ortopedia facial (2); periodontia (1); prótese dental (1). Salário: não informado. Taxa: R$150.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)

Inscrições até 17 de julho pelo site: https://vestibular.ita.br/. Concurso com 180 vagas para os cargos de: oficiais engenheiros da ativa (qoeng) e da reserva da aeronáutica. Salário: não informado. Taxa: R$ 195.

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS — MGI

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8lLE . Concurso com 200 vagas para os cargos de: análise de processos de negócios (30); ciência de dados (35); desenvolvimento de software (40); experiência do usuário - ux (15); gestão de projetos (45); infraestrutura de tecnologia da informação ti (15) e segurança da informação e proteção de dados (20). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/D6Lw. Concurso com 99 vagas para contratação temporária de servidores. Salário: até R$ 6.000.Taxa: não divulgada.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE JARAGUÁ - GO

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/8HWi. Concurso com 168 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar de cmei (40); assistente social (1); educador patrimonial (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (3); profissional de apoio pedagógico (30); profissional do magistério nas disciplinas de: artes (1); ciências (1); educação física (2); geografia (1); história (1); inglês (2); matemática (1); pedagogo (80); português (1) e psicólogo (2). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2,996,32. Taxa: entre R$ 70 e R$ 90

PREFEITURA DE ARAGOIÂNIA - GO

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8Hsu. Concurso com 85 vagas para: ensino fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais i (20); merendeira (8) e motorista de veículo pesado (4); ensino médio: monitor de creche (16); ensino superior: assistente social (1); professor pii - pedagogo (35) e psicólogo (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.991,75. Taxa: de R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA DE MINEIROS - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBd. Concurso com 478 vagas distribuídas entre os cargos e locais listados: administração direta: administrador (1); agente administrativo (6); agente de sinalização viária (4); agente educativo de inclusão - apoio (15); agente educativo de inclusão - intérprete (1); agente municipal de trânsito (6); analista de sistemas sms (1); analista e fiscal ambiental (1); assistente social fms (1); assistente social técnico (8); atendente (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de produção - pedreiro (5); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de secretaria (10); auxiliar de serviços - praças e jardins (4); auxiliar de serviços de saúde (8); auxiliar de serviços gerais (30); biomédico/farmacêutico bioquímico (4); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatra (1); cuidador (2); educador físico - saúde (1); enfermeiro (3); enfermeiro obstetra (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); farmacêutico auditor (1); fiscal de arrecadação (3); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fisioterapeuta em terapia intensiva uti (2); fonoaudiólogo (2); médico anestesista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico clínico geral (2); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); merendeira (15); monitor de creche (15); motorista (10); nutricionista fms (1); nutricionista técnico (1); nutricionista tnep (1); operador de máquinas (5); porteiro servente (20); procurador (2); professor de educação física (5); profissional do magistério - pedagogo (180); psicólogo técnico (4); recepcionista (7); técnico de enfermagem (15); técnico em informática (4); técnico em radiologia (2); telefonista (1); topógrafo (1); vigia (12); vigia unidade escolar (4). Mineirosprev: auxiliar administrativo; auxiliar de serviços gerais; secretária. Ipremin: agente administrativo (2). Salário: de R$ 1.180,35 a R$ 13.203,22. Taxa: entre R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBl. Concurso com 97 oportunidades para os cargos de cozinheira (2); operador de máquinas (2); auxiliar de serviços (17); coveiro (1); coletor de lixo (7); eletricista (1); gari (5); motorista (7); porteiro escolar (1); recepcionista (2); vigilante (2); agente comunitário de saúde (área 1) (2); agente de combate a endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); assistente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de ensino (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (2); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); professor piii (17); secretário de instituição educacional (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: de R$ 100 a R$ 180.

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org,br. Concurso com número de vagas indeterminadas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não há.

PREFEITURA DE MARACAJU - MS

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8A2e. Concurso com 253 vagas para: nível superior: analista clínico; analista de tecnologia de informação; assistente social (2); arquiteto (1); cirurgião dentista; cirurgião dentista (esf) (2); contador; enfermeiro (9); engenheiro civil; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental e/ou sanitarista; farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras; médico veterinário; médico (2); médico de esf (3); médico do trabalho (1); nutricionista; procurador (1); orientador social; pedagogo social; professor coordenador (1); professor de artes (6); professor de educação básica - ensino fundamental (10); professor de educação básica - ensino infantil (3); professor de língua portuguesa; professor de educação física (6); professor de geografia; professor de história; professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo (6); turismólogo; nível médio/técnico: agente administrativo (8); assistente de informática; assistente de educação (17); auxiliar de consultório dentário; auxiliar de farmácia (1); cuidador social (6); técnico agrícola; técnico de enfermagem (11); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em segurança do trabalho; topógrafo; nível fundamental: atendente de saúde (3); auxiliar de cuidador (1); auxiliar de disciplina (21); eletricista de veículos e máquinas (1); mecânico (1); motorista i - veículo leve (1); motorista ii - caminhão (2); motorista iii - ônibus/ambulância (13); oficial de manutenção (5); operador de máquinas i (1); nível fundamental incompleto: ajudante de manutenção (58); auxiliar de serviços diversos (41); oficial de cozinha (2); oficial de pavimentação (1). Salário: entre R$ 1.921,33 a R$ 14.152,83. Taxa: entre R$ 80 a R$ 180.

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (SPTC) DE GOIÁS

Inscrições até 17 de junho nos sites do Iades ou no portal da Sead. Concurso com 88 vagas para médico legista e odontolegista. Salário: R$ 12.794,15. Taxa: R$ 180.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8mbs . Concurso com 3 vagas para as seguintes áreas: engenharia elétrica (1); matemática (1); física (1) Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: R$ 40.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE - GO)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://shre.ink/8mbT. Concurso com 10 vagas para procurador substituto do estado. Salário: R$ 39.112,10. Taxa: R$ 336.

PREFEITURA DE CORUMBAÍBA - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8mM3 . Concurso com 57 vagas para os seguintes cargos: agente administrativo (3); agente de vigilância (3); auxiliar administrativo (3); eletricista (2); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (2); fiscal de posturas, edificações e meio ambiente (3); fiscal de tributos (3); gari (6); médico (2); médico veterinário (1); motorista de veículos pesados (6); operador de máquinas pesadas (3); professor ii letras (2); professor ii matemática (2); professor ii - pedagogia/normal superior/educação infantil (8); técnico de enfermagem (6). Salário: de R$ 1.320 a R$ 7.704,39 Taxa: entre R$ 80 a R$ 160.

PREFEITURA DE VILA PROPÍCIO - GO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://shre.ink/8mMB . Concurso com 79 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos: analista de meio ambiente e posturas (1); analista em licitação e contratos (1); arquivologista (1); assistente social (1); auditor de tributos (1); auxiliar de atividades educativas (4); cirurgião dentista - odontólogo (1); enfermeiro (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de posturas (1); fiscal vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); motorista de ambulância (2); motorista de veículo pesado (6); operador de máquina pesada (2); pedagogo (2); professor (8); professor de educação física - licenciatura (1); psicólogo (1); analista de recursos humanos (1); agente comunitário de saúde (3); analista de meio ambiente e posturas (1); assistente social (1); auxiliar de atividades educativas (5); cirurgião dentista - odontólogo (1); enfermeiro (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de posturas (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); motorista de ambulância (2); motorista de veículo pesado (6); operador de máquina pesada (2); pedagogo (2); professor (8); professor de educação física - licenciatura (1); psicólogo (1); agente comunitário de saúde (2). Salário: de R$ 1.500 a R$ 14.000. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - GO

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/8mMQ . Concurso com 17 vagas para o cargo de professor do magistério federal, nas áreas de: libras (2); teoria e metodologia da história (1); literaturas de língua inglesa (1); língua inglesa e ensino (2); língua inglesa com ênfase em linguística (1); fisioterapia pediátrica; fisioterapia aquática; prótese e órtese e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); fisioterapia esportiva; fisioterapia traumato ortopédica e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); fisioterapia cardiovascular; fisioterapia intensiva e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); recursos terapêuticos manuais ; fisioterapia oncofuncional; exames diagnósticos em fisioterapia e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); fisioterapia pélvica, fisioterapia em saúde coletiva, epidemiologia e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); saúde coletiva do adulto, idoso e trabalhador (1); anatomia humana (1); ginecologia e obstetrícia (1); pediatria (1); morfologia animal comparada (1). Salário: entre R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 65 a R$ 290.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://shre.ink/8D9e. Concurso com 30 vagas para o cargo de Pesquisador Visitante UFMS. Salário: R$ 6.356,02, mais auxílio alimentação no valor de R$ 658. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8HI7. Concurso com 3 vagas nas áreas de português/inglês (1); informática/desenvolvimento e desenvolvimento web (1); arquitetura (1). Salário: de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02. Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - MT

Inscrições de 17 de junho até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8Hq8 . Concurso com 56 vagas para os cargos de: assistente em administração (16); técnico em contabilidade (8); técnico de laboratório/área: alimentos (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: física (1); técnico de laboratório/área: floresta (1); técnico de tecnologia da informação (1); administrador (3); analista de tecnologia da informação (4); arquivista (2); contador (2); enfermeiro/enfermagem do trabalho (1); engenheiro/área: segurança do trabalho (2); engenheiro/área: civil (1); engenheiro/área: eletricista (1); engenheiro/área: químico (1); nutricionista - habilitação (1); técnico desportivo (3); técnico em assuntos educacionais (1); músico/área: violino (1); médico/área: psiquiatra (2); médico/área: medicina do trabalho (1). médico veterinário (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8HIH. Concurso com 4 vagas para professores da educação superior. Salário: R$ 60 por hora-aula. Taxa: não há.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8Hrt. Concurso com 50 vagas para contratação de profissionais de nível médio. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE JURUENA - MT

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8H8y. Concurso com 20 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); enfermeiro (4); engenheiro civil (1); fiscal de tributos (1); motorista (1); nutricionista (1); odontólogo (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); procurador do município (1); psicólogo (1); técnico de enfermagem (5); técnico de raio x (1). Salário: de R$ 2.323,77 a R$ 6.671,10. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO - MS

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8H85. Concurso com 70 vagas distribuídas entre os cargos: professor de educação física ii - plena (2); professor de geografia ii - plena; professor licenciado em pedagogia ii - plena; arquiteto; assistente social (1); assistente social escolar (1); bioquímico (1); contador; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); nutricionista escolar; odontólogo (2); pregoeiro; profissional de educação física do sus (1); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); psicopedagogo (1); técnico em fiscalização tributária; agente administrativo (5); assistente educacional (31); auxiliar de saúde bucal (2); estoquista; fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas; fiscal de tributos; recepcionista (1); secretário escolar (2); técnico de enfermagem; técnico de informática educacional (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em higiene dental (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); motorista de veículo especial (1); cozinheiro de nutrição escolar (2); cozinheiro de nutrição hospitalar (1); monitor de transporte escolar (2); procurador municipal (1). Salário: de R$ 1.526,20 a R$ 12.603. Taxa: entre R$ 80 a R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO) - GO

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8Hqj. Concurso com duas vagas para os cargos de assistente de Informática e advogado. Salário: de R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02. Taxa: de R$ 50 ou R$ 70.

PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/8mee . Concurso com 60 vagas paraprofissionais dos níveis fundamental, médio e superior, entre os cargos: prefeitura: agente de fiscalização tributária; agente de limpeza - sus; agente de limpeza - geral (1); analista administrativo (1); apoio administrativo educacional - educação infantil - sede (5); apoio administrativo educacional - educação infantil - zona rural (1); apoio administrativo educacional - educação infantil - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - limpeza (1); apoio administrativo educacional - limpeza - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - nutrição - sede (1); apoio administrativo educacional - nutrição - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - pedreiro (1); apoio administrativo educacional - porteiro (1); apoio administrativo educacional - transporte escolar (3); apoio administrativo educacional - auxiliar de cozinha (1); apoio administrativo educacional - auxiliar de cozinha - distrito são josé do couto (1); apoio ao controle interno (1); assistente administrativo - secretaria de administração (1); assistente administrativo - secretaria de finanças (2); assistente do sus - atendente; assistente social - secretaria de assistência social; assistente social - secretaria de saúde (1); assistente social - secretaria de educação (1); auditor de controle interno (1); auxiliar de cozinha (1); auxiliar de mecânico; bioquímico; contador; copeira (1); cozinheira (1); eletricista (1); enfermeiro; enfermeiro - são josé do couto; engenheiro civil - sede; farmacêutico; fiscal de obras e posturas; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo - sede (1); médico clínico geral (1); médico veterinário; motorista - carreta - sede (1); motorista - secretaria de saúde; motorista - distrito são josé do couto; motorista - município (1); nutricionista - secretaria de educação (1); nutricionista - secretaria de saúde (1); odontólogo; operador de escavadeira hidráulica (1); operador de máquina agrícola (1); operador de motoniveladora (1); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (1); pedreiro - secretaria de infraestrutura; pedreiro - secretaria de saúde; porteiro (1); professor de matemática - são josé do couto; professor pedagogo - são josé do couto (1); professor pedagogo - município (6); psicólogo - secretaria de educação; psicólogo - secretaria de saúde (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); psicopedagogo - secretaria de educação (1); psicopedagogo - secretaria de saúde (1); técnico administrativo educacional (1); técnico em enfermagem - distrito são josé do couto (1); técnico em enfermagem - município (2); terapeuta ocupacional (1); câmara: analista legislativo; assistente administrativo - câmara; contador - câmara (1); motorista - câmara. Salário: de R$ 1.412 a R$ 15.144,48. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE CANARANA - MT



Inscrições até 11 de junho exclusivamente de forma presencial, na secretaria de assistência social, localizada na Rua Mondai, nº 206, centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Concurso com três vagas para visitador do programa criança feliz. Salário: de R$ 2.213,55. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) - MT

Inscrições até 8 de julho pelo site: https:concursos.ufmt. Concurso com 56 vagas para os cargos: de acordo com o edital, as oportunidades de nível médio/técnico e superior são para funções de: assistente em administração (16); técnico em contabilidade (8); técnico de laboratório/área: alimentos (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: física (1); técnico de laboratório/área: floresta (1); técnico de tecnologia da informação (1); administrador (3); analista de tecnologia da informação (4); arquivista (2); contador (2); enfermeiro/enfermagem do trabalho (1); engenheiro/área: segurança do trabalho (2); engenheiro/área: civil (1); engenheiro/área: eletricista (1); engenheiro/área: químico (1); nutricionista - habilitação (1); técnico desportivo (3); técnico em assuntos educacionais (1); músico/área: violino (1); médico/área: psiquiatra (2); médico/área: medicina do trabalho (1). médico veterinário (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: variam de R$ 100 a R$ 130.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (CRO - ES)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8IoO Concurso com cinco vagas para o cargo de assistente administrativo. Salário: R$1.986,07, acrescido de benefícios como vale refeição de R$684,61, além de vale alimentação de R$856,24, tal como plano de cargos e salários e vale transporte. Taxa: R$60

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ACRE (CRF-AC)

Inscrições até 10 junho pelo site: https://shre.ink/8Ioq. Concurso para os cargos de auxiliar administrativo; advogado; contador e farmacêutico fiscal (1). Salário: R$1.874 até R$ 3.785 Taxa: de R$ 70 até R$ 75.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN) - PR

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (2); administrador; advogado; analista de tecnologia da informação; arquivista; contador; enfermeiro fiscal; secretário executivo. Salário: de R$ 3.053,03 a R$ 9.014,13. Taxa: de R$ 80 a R$ 95.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3° REGIÃO - RS

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8H8l. Concurso com 7 vagas para: advogado (1); analista de cobrança (1); analista de compras, licitações e contratos (1); analista de recursos (1); auxiliar administrativo (1); fiscal biólogo; técnico contábil (1); técnico em informática (1). Salário: de R$ 3.103 a R$ 7.925. Taxa: de R$ 15,99 a R$ 18,48.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA (CRC-RR) — RR

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/81V9. Concurso com 5 vagas para contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais para os cargos de: assistente administrativo (3); técnico em informática (1); e contador/fiscal (1). Salário: R$ 3.415,71 a R$ 6.561,76. Taxa: R$ 68 a R$ 73.

O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 15ª REGIÃO (CRQ-15 - RN) — RN

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://shre.ink/816x. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva de profissionais para os cargos de: auxiliar administrativo (2); e fiscal (2). Salário: R$ 1.920 a R$ 4.800 mais benefícios. Taxa: R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF - RS)



Inscrições até 30 de junho pelo site: https://fundatec.org.br/. Concurso com sete vagas para os cargos de advogado; arquivista (1); assistente de recursos humanos; contador (1); comunicador social/designer gráfico; farmacêutico (1); jornalista; programador (2); técnico de informática; agente administrativo (2); agente de teleatendimento; copeira. Salário: R$ 1.687,50 a R$ 7.564,03. Taxa: R$ 50 a R$100.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 1 de julho pelo site: https://fundatec.org.br/. Concurso com duas vagas para os cargos de nível médio/técnico: assistente de informática (1); nível superior: advogado (1). Salário: R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02.Taxa: R$ 50 a R$ 70.

LOCAIS - ESTADUAIS

FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA — SC

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/D0Me . Concurso com 597 vagas para: nível fundamental: auxiliar de almoxarifado (8); auxiliar de farmácia (8); nível médio: assistente administrativo (42); copeiro (2); nível técnico: técnico de enfermagem (230); técnico de nutrição (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de imobilização (3); técnico de radiologia (2); técnico de banco de sangue (9); nível superior: analista (23); analista clínico (1); assistente social (9); enfermeiro (59); enfermeiro da qualidade (1); enfermeiro de educação e pesquisa (2); enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1); enfermeiro do nir - núcleo interno de regulação (6); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (10); fisioterapeuta (18); fonoaudiólogo (1); médico de regulação (2); médico do trabalho (2); médico auditor (1); nutricionista (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); e no Hospital Estadual Central: nível técnico: técnico de nutrição (2); técnico de enfermagem de uti (6); técnico de enfermagem de unidade de internação em clínica médica e cirúrgica (100); técnico de enfermagem de centro cirúrgico e hemodinâmica (34); nível superior: analista de ensino e pesquisa (1). Salário: de R$ 1.529,86 até R$ 8.013,60. Taxa: entre R$ 52 e R$ 75.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (CEASA) — ES

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/81iv. Concurso com 35 vagas para os cargos de: agente operacional de mercado (20); auxiliar administrativo (7); motorista (1); técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em estatística (1); técnico em informática (1); técnico em recursos humanos (1); advogado (1) e contador (1).Salário: R$ 2.579,92 a R$ 8.186,29. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

TRIBUNAL DE CONTAS — PA

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/8bhT. Concurso com 50 vagas para os cargos de: auxiliar de controle externo (5); auditor de controle externo - administrativa - administração; auditor de controle externo - administrativa - clínica médica; auditor de controle externo - administrativa - ciência de dados (1); auditor de controle externo - administrativa - contabilidade (1); auditor de controle externo - administrativa - direito (3); auditor de controle externo - administrativa - enfermagem; auditor de controle externo - administrativa - engenharia civil; auditor de controle externo - administrativa - engenharia mecânica; auditor de controle externo - administrativa - engenharia telecomunicação (1); auditor de controle externo - administrativa - gestão governamental (2); auditor de controle externo - administrativa - odontologia; auditor de controle externo - administrativa - psicologia; auditor de controle externo - administrativa - serviço social; auditor de controle externo - comunicação - jornalismo; auditor de controle externo - planejamento - economia; auditor de controle externo - informática - administrador de banco de dados (1); auditor de controle externo - informática - analista de sistemas (5); auditor de controle externo - informática - analista de segurança (2); auditor de controle externo - informática - analista de suporte (3); auditor de controle externo - informática - web design; auditor de controle externo - fiscalização - contabilidade (8); auditor de controle externo - fiscalização - ciências atuariais (1); auditor de controle externo - fiscalização - direito (16) e auditor de controle externo - fiscalização - engenharia civil (1). Salário: de R$ 4.603,43 até R$ 9.135,36. Taxa de inscrição: de R$ R$ 95 até R$ 150.

CELESC DISTRIBUIÇÃO — SC

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8DHh . Concurso com duas vagas para os cargos de: atendente comercial; assistente administrativo; técnico de segurança no trabalho; técnico de nível médio; técnico industrial; administrador; advogado; analista de nível superior - psicólogo; analista de sistemas (2); assistente social; contador; economista e engenheiro. Salário: de R$ 1.506,17 até R$ 6.311,88. Taxa: de R$ 130 até R$ 150.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://shre.ink/8lqo . Concurso com 572 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário. Salário: R$ 6.043,54. Taxa: R$ 81.



SECRETARIA DE DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO — PA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/824N . Concurso com 31 vagas, além de formação de cadastro reserva para assistente administrativo (12); técnicos em gestão pública nas áreas de: administração (1); biblioteconomia (1); ciências econômicas (3); serviço social (1); arquitetura (6) e engenharia civil (7). Salário: entre R$ 1.320 até R$ 3.104,35. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO ESTADO — PE

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/D0b6 . Concurso com 30 vagas para os cargos de: Caruaru: engenheiro civil (1); Petrolina: engenheiro civil (1); Recife: analista administrativo (3); analista em cálculo estrutural (2); analista em instalações hidrossanitárias (2); analista em manutenção predial (1); analista em tecnologia da informação (1); arquiteto (3); arquiteto especialista em bim (1); engenheiro civil (3); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro elétrico (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro especialista em bim (1); engenheiro mecânico (2); engenheiro orçamentista (3); e em Serra Talhada: engenheiro civil (1). Salário: de R$ 2.500 até R$ 5.200. Sem taxa de inscrição.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL professor ADHEMAR BATISTA HEMÉRITAS (ETEC) — SP

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://www.cps.sp.gov.br/. Concurso com número de vagas não informado para cadastro reserva de professor de ensino médio e técnico. Salário: R$ 21,40, por hora/aula. Taxa: não informada.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS (ETEC) — SP

Inscrições até 12 de junho pelo site: https://shre.ink/8U4E.Concurso com número de vagas não informado para cadastro reserva de professor de ensino médio e técnico. Salário: R$ 21,40, por hora/aula. Taxa: não informada.

FUNDAÇÃO DO ABC E COSAM — SP

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8U4I. Concurso com 72 vagas para os cargos de: auxiliar de enfermagem (11); auxiliar operacional (5); controlador de acesso (5); cuidador de residência terapêutica (5); técnico de enfermagem (17); técnico de farmácia (4); recepcionista (5); enfermeiro (11); enfermeiro obstetra (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); nutricionista (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.335,14. Taxa: de R$ 30 a R$ 72.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS — MG

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/D0eN . Concurso com 12 vagas para os cargos de:especialista em políticas e gestão da saúde, nas seguintes áreas: direito (1); administração e correlatos (1); arquitetura e urbanismo/engenharia civil (1); ciências biológicas/ciências socioambientais (1); enfermagem (3); engenharia ambiental (1); farmácia (1); geologia (1); gestão ambiental (1); psicologia; química (1); serviço social. Salário: de R$ 2.731,80, além de Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde R$ 1.365,90, ajuda de custo para alimentação R$ 1.650 e R$ 231. Taxa de inscrição: R$ 67.

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA — SP

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/8U4a. Concurso com sete vagas para os cargos de aos cargos de: coordenador de curso de informática (1); coordenador de curso de marketing (1); coordenador de curso de gerência em saúde (1); assistente de coordenador de curso - informática (1); coordenador pedagógico; professor ensino técnico - especialidade informática; professor ensino técnico bilingue - libras - especialidade informática; professor ensino técnico - especialidade marketing; professor ensino técnico bilingue - libras - especialidade marketing; intérprete de libras - língua portuguesa; analista de educação especial (1); analista de avaliação de monitoramento (1) e coordenação geral (1). Salário: de R$ 3.780 a R$ 8.500. Taxa: não informada.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE - PR) — PR

Inscrições até 18 de junho pelo site: https://shre.ink/81yu. Concurso com 10 vagas para os cargos de: auditor de controle externo - área: administrativa (1); auditor de controle externo - área: contábil (2); auditor de controle externo - área: econômica (1); auditor de controle externo - área: engenharia (2); auditor de controle externo - área: informática (1); auditor de controle externo - área: jurídica (3). Salário: de R$22.460,20. Taxa:R$ 125.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MP - BA) — BA

Inscrições até 10 de julho pelo email: euclidesdacunha@mpba.mp.br. Concurso com cinco vagas para o cargo de estagiário de direito . Salário: R$ 900. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP - MA) — MA

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/81OH. Concurso para a formação de cadastro reserva de profissionais para o cargo de auxiliar de segurança Penitenciária Salário: R$ 1.675,88. Taxa: não informada.

FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA — PI

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/D0gF . Concurso com 20 vagas para o cargo de analista previdenciário. Salário: R$ 11.549,95. Taxa de inscrição: R$ 180.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA — SC

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/D6I6 . Concurso com 24 vagas para os cargos de: agente de saúde pública (1); almoxarife (2); analista de compras e licitações (2); analista de patrimônio (1); analista de recursos humanos (1); analista financeiro (2); analista tributário; orientador de desporto (1); professor de educação especial (10); sanitarista (1); técnico em contabilidade (1); terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 2.071,62 até R$ 4.915,55. Taxa: entre R$ 45 até R$ 120.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA — SC

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/D6I6 . Concurso com cinco vagas para os cargos de: agente legislativo (1); contador (1); controlador interno (1); oficial administrativo (1) e servente de limpeza (1). Salário: de R$ 2.071,62 a R$ 4.915,55. Taxa: entre R$ 45 até R$ 120.

PREFEITURA DE MOREIRA SALES — PR

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/D6MM . Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente de serviços operacionais (1); agente de serviços gerais e alimentação (1); agente de obras e construção (1); agente de máquinas e veículos (1); agente de serviços de saúde; agente auxiliar administrativo (1); agente técnico administrativo; assistente social; auditor fiscal tributário; cirurgião dentista; enfermeiro 20h; enfermeiro 40h; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; farmacêutico bioquímico; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico veterinário; nutricionista; professor 20h (1); professor de educação infantil (1); professor de educação física; psicólogo; técnico em enfermagem; e terapeuta ocupacional e agente comunitário de saúde. Salário: de R$ 1.450 até R$ 6.000. Taxa: entre R$ 60 e R$ 120.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS — SC

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/D6I6 . Concurso com número de vagas indeterminadas para os cargos de: advogado previdenciário; analista previdenciário em contabilidade e assistente previdenciário. Salário: de R$ 2.071,62 a R$ 4.915,55. Taxa: entre R$ 45 até R$ 120.

CÂMARA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA — AM

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/D6fo . Concurso com 20 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); vigia (3); assistente administrativo (4); assistente contábil (2); assistente legislativo (3); mensageiro (2) e recepcionista (2). Salário: de R$ 1.412 e R$ 1.850. Taxa: entre R$ 42 e R$ 55.

PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES - SP

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/8mxZ. Concurso com 100 vagas para os cargos: professor de educação básica i - pedagogo (10); professor de educação básica ii - educação física (7); professor de educação básica ii - espanhol (10); sepultador (5); agente comunitário de saúde (acs) (68). Salário: de R$ 1.839,05 a R$ 2.824 ou R$ 25,37 por hora/aula. Taxa: de R$ 29 a R$ 59.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ — SC

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/D6rV . Concurso com nove vagas para os cargos de: administrador (1); assistente social (1); intérprete de LIBRAS (1); orientador social (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); cuidador (1) e monitor (1). Salário: de R$ 2.845,90 até R$ 5.663.39. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.

PREFEITURA DE SANTOS - SP

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8mxD . Concurso com 66 vagas para os seguintes cargos: agente de combate às endemias (26); agente comunitário de saúde (40). Salário: de R$ 3.121,68, acrescido de R$ 880. Taxa: R$ 57.

PREFEITURA DA SERRA — ES

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/D6ey . Concurso com 895 vagas para os cargos de: professor MaPA - Educação Especial - Altas Habilidades (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Auditiva (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Mental (55); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Visual (6); professor MaPa - educação infantil (280); professor MaPA - Séries Iniciais (401); professor MaPB - Ciências (1); professor MaPB - Educação Física (59); professor MaPB - Educação Artística (38); professor MaPB - História (1); professor MaPB - Língua Inglesa (6); professor MaPB - Língua Portuguesa (1); professor MaPB - Matemática (1); professor MaPB - Geografia (1); professor MaPB - Bilíngue (1); professor MaPB - Ensino Religioso (1); professor MaPB - Assessoramento Pedagógico (40) e professor MaPB - Libras (1). Salário: de R$ 2.903,48 até R$ 4.503,95. Taxa: de R$ 85.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI - SP

Inscrições até 25 de junho pelo site: https://shre.ink/8mtV. Concurso com quatro vagas para os cargos de: almoxarife (1); contador; engenheiro ambiental (1); leiturista de hidrômetro (1); recepcionista/telefonista (1). Salário: R$ 2.833,01 a R$ 7.336,40. Taxa: de R$ 7 a R$ 10.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA (SAAE) - MG

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/DPTA . Concurso com 36 vagas para profissionais com formação nos níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, distribuídas entre os cargos de auxiliar de serviços gerais (1); calceteiro (2); encanador (6); jardineiro (1); pedreiro (1); auxiliar de saneamento (1); fiscal (3); motorista (1); operador de bombas (1); vigia (1); auxiliar administrativo (3); ajudante de laboratório (1); operador de eta (6); operador de ete (5); técnico em contabilidade i (1); técnico químico (1) e engenheiro civil (1). Salário: de R$ 1.229,03 a R$ 5.167,01. Taxa: entre R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE MEDIANEIRA — PR

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/D6Ml. Concurso com 90 vagas para os cargos de: agente de endemias (6); agente de trânsito (1); atendente de farmácia (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de turma (20); fiscal (1); professor (30); secretário escolar (7); técnico em segurança do trabalho (1); arquiteto (1); assistente social (10); auditor fiscal de tributos municipal (1); bibliotecário (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1) e procurador municipal (2). Salário: de R$ 1.849,13 até R$ 9.754,91. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA - MG

Inscrições até 1° de agosto pelo site: https://shre.ink/DPdE . Concurso com 211 vagas para os cargos de: auxiliar de biblioteca (4); secretário escolar (6); monitor de creche (30); assistente social (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor de aee - sala de recurso (9); professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistiva (aclta) (25); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (2); professor de história (3); professor de inglês (4); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); professor municipal iv (110); psicólogo (1) e supervisor pedagógico (1). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2.597,08. Taxa: de R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIRIPIRI — PE

Inscrições de 10 de junho até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/D6BV . Concurso com 1.592 vagas para os cargos de: procurador (5); agente municipal de trânsito e transporte (10); guarda civil municipal (117); analista em políticas sociais e econômicas - advogado (1); analista em saúde - assistente social - rede de atenção psicossocial (1); analista em saúde - enfermeiro intervencionista (2); analista em saúde - enfermeiro plantonista - rede de atenção psicossocial (1); analista em saúde - enfermeiro - rede de atenção psicossocial (2); analista em saúde - farmacêutico bioquímico (1); analista em saúde - cirurgião dentista exclusivo da estratégia de saúde da família (21); analista em saúde - educador físico exclusivo da estratégia de saúde da família (1); analista em saúde - enfermeiro exclusivo da estratégia de saúde da família (33); médico generalista exclusivo da estratégia de saúde da família (10); fiscal de defesa do consumidor (10); auditor fiscal tributário (10); orientador social de proteção e defesa civil (16); analista de suporte à gestão - apoio jurídico (17); analista educacional - nutricionista (30); analista em políticas sociais e econômicas - assistente social (17); analista em políticas sociais e econômicas - pedagogo (2); analista em políticas sociais e econômicas - psicólogo (7); analista em saúde - assistente social (1); analista em saúde - biomédico (1); analista em saúde - enfermeiro (19); analista em saúde - farmacêutico (2); analista em saúde - nutricionista (1); analista em saúde - odontólogo/bucal-maxilo-facial (1); analista em saúde - odontólogo/endodontista (2); analista em saúde - odontólogo/protesista (1); analista em saúde - odontólogo/periodontista (1); analista em saúde - psicólogo (3); analista em saúde - químico (2); analista em saúde - sanitarista (2); engenheiro civil (2); geólogo (1); analista em gestão da receita (10); médico - cardiologista (1); médico - clínico geral (4); médico - do trabalho (1); médico - gineco-obstetra (1); médico - infectologista (1); médico - intervencionista (4); médico - neurologista (1); médico - ortopedista/traumatologista (1); médico - pediatria (4); médico - pneumologista (1); médico - psiquiatria adulto (7); médico - psiquiatria infantil (1); agente de combate às endemias em saúde (103); assistente em suporte à gestão (52); assistente em políticas sociais e econômicas - educador cuidador (7); assistente em políticas sociais e econômicas - educador social (4); assistente em saúde - atendente de farmácia (2); auxiliar educacional - auxiliar de apoio pedagógico (640); auxiliar educacional - auxiliar de educação infantil (142); auxiliar educacional - cuidador educacional (150); assistente em saúde - auxiliar de saúde bucal exclusivo da estratégia de saúde da família (19); técnico em saúde - técnico de enfermagem exclusivo da estratégia de saúde da família (24); técnico em planejamento, infraestrutura e meio ambiente - técnico em edificações (23); técnico em saúde - técnico em enfermagem (13); técnico em saúde - técnico em enfermagem intervencionista (16); técnico em saúde - técnico em enfermagem - rede de atenção psicossocial (3); assistente em saúde - auxiliar de saúde bucal (4). Salário: de R$ 1.364,26 até R$ 9.132,43. Taxa: de R$ 80 até R$ 250.

PREFEITURA DE BELO ORIENTE - MG

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/DPdM . Concurso com 96 vagas distribuídas entre os cargos de bombeiro (1); eletricista (1); motorista (3); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (2); agente técnico (3); assistente administrativo (5); assistente de turno (1); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de secretaria (2); desenhista (1); fiscal municipal de obras e postura (3); fiscal municipal de tributos (2); recepcionista (2); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (8); técnico em farmácia (1); técnico em higiene dental (2); técnico em informática (3); técnico em laboratório (5); técnico em meio ambiente (2); técnico em patologia (2); técnico em segurança do trabalho (1); topógrafo (1); analista de sistemas (1); assistente social (2); bioquímico (1); contador (1); dentista (2); enfermeiro psf (6); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico clínico geral (2); médico do psf (4); médico veterinário (1); nutricionista (1); pedagogo (2); docente de inglês (1); docente de ciências (1); docente de educação física (1); docente de geografia (1); docente de história (1); docente de língua portuguesa (1); docente de matemática (1); docente de nível superior (1); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 9.000. Taxa: de R$ 50 a R$ 80.

CÂMARA DE ALTO PARAÍSO — RO

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/D6fw . Concurso com 22 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza (3); vigia (3); motorista (1); agente administrativo (10); tesoureiro (1); advogado (1); controlador interno (1); gestor de tecnologia da informação (1) e contador (1). Salário: de R$ R$ 1.412 até R$ 3.864,35. Taxa: de R$ 60 até R$ 120.

PREFEITURA DE BETIM - RJ

Inscrições até 13 de junho pelo site:. Concurso com 46 vagas para os cargos de: biólogo (2); cirurgião dentista (3); cuidador de residência terapêutica (2); educador físico (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (3); fisioterapeuta (5); médico angiologista (1); médico cardiologista (3); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico neurologista (1); médico neurologista (neuropediatra) (1); médico oftalmologista (1); médico pediatra (3); médico pneumologista (1); motorista categoria "d" (1); oficineiro de artesanato (1); oficineiro de dança (1); oficineiro de música (1); oficineiro de yoga (1); psicólogo (4); técnico de laboratório; técnico de saúde bucal (4); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO UBÁ - RJ

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/D6Sx . Concurso com 133 vagas para os cargos de: auxiliar de obras e serviços públicos (2); auxiliar de serviços gerais (3); vigilante (4); atendente de serviços de saúde (1); auxiliar do agente administrativo (3); cozinheira (3); recepcionista (5); maqueiro (4); agente administrativo (1); agente de combate a endemias (2); auxiliar de consultório dentário (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); guarda municipal (1); guarda municipal ambiental (1); motorista i (3); motorista ii (2); professor de educação infantil (5); professor de 1º ao 5º ano (5); professor/instrutor (1); professor mediador (6); técnico de enfermagem (14); técnico de imobilização (1); técnico de laboratório (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (4); auditor fiscal (1); analista ambiental (1); arquiteto (1); assistente social (3); biólogo (1); contador (1); enfermeiro (4); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fisioterapeuta (4); fiscal de rendas (2); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico clínico geral (1); médico plantonista (12); nutricionista (1); odontólogo (3); procurador municipal (2); psicólogo (1); pedagogo (1); professor de educação física (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.800. Taxa de inscrição: de R$ 61 até R$ 111.

PREFEITURA DE MANTENA - MG

Inscrições de 24 de junho até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/D6xD . Concurso com 211 vagas nos cargos de: advogado do município (1); agente administrativo (7); agente de fiscalização (4); ajudante de máquinas (2); assistente social (2); atendente (2); atendente de regulação (2); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de assessoria jurídica (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de professor da educação básica (13); auxiliar de serviço da educação básica 2 (2); auxiliar de serviço da educação básica 3 (4); auxiliar de serviços gerais (7); borracheiro (1); coveiro (3); encarregado de jardim (1); engenheiro agrônomo (1); fonoaudiólogo (1); jardineiro (3); lavador de veículos (1); mecânico (2); mastologista (1); médico cardiologista (1); médico com especialidade em cirurgia vascular e angiologia (1); médico do trabalho (1); médico especialista em diagnóstico por imagem - atuação em ultrassonografia geral (2); médico urologista (1); motorista de transporte escolar (2); operador de máquinas - patrol (2); operador de máquinas - retroescavadeira (2); professor da educação básica - peb i - ai (5); professor da educação básica - peb i - af - ciências (2); professor da educação básica - peb i - af - história (2); professor da educação básica - peb i - af - língua portuguesa (3); professor da educação básica - peb i - af - matemática (2); técnico em auxiliar de secretaria (2) técnico em programas sociais - especialidade em psicologia (2); técnico em radiologia (1); técnico nível médio - contabilidade (1); terapeuta ocupacional (1); vigia (10). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 10.054. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DPd2 . Concurso com 131 vagas para cargos de almoxarife (2); assistente social (1); assistente social da educação (1); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de limpeza (4); auxiliar de secretaria escolar (2); auxiliar de serviços internos (2); cirurgião dentista (3); contador (1); enfermeiro (1); farmacêutico bioquímico e/ou biomédico (1); fiscal tributário (1); monitor de apoio a crianças com necessidades especiais (36); monitor de creche (27); motorista (2); operador de máquinas pesadas (2); professor de arte (1); professor de música (1); psicólogo (1); psicóloga educacional (2); psicopedagogo (2); recepcionista (2); recepcionista de unidade de saúde (3); serviços gerais (18); técnico de enfermagem ii (6); professor de educação física (4) e recepcionista ii (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.038,85. Taxa: de R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE MINAS NOVAS - MG

Inscrições até pelo 27 de junho na Prefeitura Municipal de Minas Novas, Praça Sebastião Leme do Prado, 15, Centro, Minas Novas, ou pelo site: https://shre.ink/DPWC . Concurso com 239 vagas nos cargos de: administrador (1); agente administrativo (4); ajudante de pedreiro (10); arquiteto (1); assistente social (2); auxiliar administrativo (6); auxiliar de biblioteca (10); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de limpeza (10); auxiliar de museu (1); auxiliar de secretaria escolar (10); bibliotecário (1); cantineiro (20); carpinteiro (1); coletor de lixo (4); contador (1); coveiro (2); economista (1); eletricista de instalação (1); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fiscal de atividades urbanas (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de tributos (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gari (5); mecânico - eletricista de veículo automotor (1); mecânico - veículo automotor (1); médico (2); médico - cardiologista (1); médico - cirurgião geral (1); médico - ginecologista/obstetra (2); médico - ortopedista (2); médico - pediatra (1); médico - psiquiatra (1); médico veterinário (1); motorista - ambulância (2); motorista - categoria b (3); motorista - categoria d (3); motorista - transporte escolar (3); museólogo (1); nutricionista (1); odontólogo (1); odontólogo - cirurgião (1); odontólogo - endodontista (1); operador de máquina - agrícola (3); operador de máquina - compactador de solos (1); operador de máquina - motoniveladora (1); operador de máquina - pá carregadeira (1); operador de máquina - retroescavadeira (1); pedagogo (3); pedreiro (3); pintor de obras (1); procurador municipal (1); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular matemática (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular língua portuguesa (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular ciências (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular geografia (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular história (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular língua inglesa (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular artes (2); professor de educação municipal (pem) - anos iniciais do alfabetizado (25); professor de educação municipal (pem) - educação física (8); professor de educação municipal (pem) - educação infantil (15); psicólogo (1); recepcionista (6); serralheiro (1); técnico agrícola (1); técnico em administração pública (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (4); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); técnico em logística (1); técnico em saúde bucal (3); técnico em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1); vigia (5). Salário: de R$ 1.350,30 a R$ 16.593,60. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - RS

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/D6bt . Concurso com 22 vagas para os cargos de: operador de máquinas; técnico em contabilidade (2); guarda civil municipal (4); médico coloproctologista (1); médico endocrinologista e metabologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista e obstetra; médico infectologista pediatra (1); médico neurologista (1); médico neurologista pediatra (1); médico psiquiatra (2); médico psiquiatra da infância e adolescência (1); médico reumatologista (1); médico estratégia da saúde da família (6). Salário: de R$ 3.253,29 até R$ 17.815,67; acrescido de R$ 826,76 de auxílio-alimentação. Taxa: de R$ 60 até R$ 130.

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES - RS

Inscrições de 17 até 21 de junho presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social, situada no Complexo Administrativo Municipal, Rua 10 de novembro, 190, Sala 01, Bairro Cidade Alta. Concurso com 24 vagas para o cargo de cuidador. Salário: de R$ 1.761,39 ao mês, além de vale-alimentação de R$ 598. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ABREU E LIMA — PE

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/D6Bb . Concurso com 50 vagas para os cargos de: procurador jurídico municipal (1); técnico em controle interno (2); engenheiro ambiental (1); fiscal ambiental (6); assistente social (8); enfermeiro; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista (3); psicólogo (5) e técnico em enfermagem (20). Salário: de R$ 1.600 até R$ 5.000. Taxa: entre R$ 55 até R$ 80.

PREFEITURA DE TUPARENDI - RS

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DPsR . Concurso com 60 vagas para professores. Salário: R$ 2.342,90, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Taxa: R$ 156.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DPfM . Concurso com 464 vagas para diversos cargos, lotados entre: Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Secretaria de Arte e Cultura. Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 8.748,48. Taxa: de R$ 70 a R$ 150.

CÂMARA DE CANDEIAS - BA

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/DPfH . Concurso com 59 vagas para os cargos de assessor de contabilidade (2); assessor de mídia (1); analista legislativo (1); assessor jurídico (1); assistente administrativo (22); assistente legislativo (4); motorista (20); redator legislativo (3); arquivista legislativo (3) e assistente de áudio e vídeo (2). Salário: de R$ 2.812,34 a R$ 6.365,41. Taxa: entre R$ 100,00 e R$ 120.

PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU - BA

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIJ. Concurso com 55 vagas, além de formar cadastro reserva nas funções de advogado (1); agente de fiscalização ambiental (5); auditor fiscal (2); biólogo (1); controlador interno (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro de minas (1); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de serviços públicos (3); fiscal de tributos (5); fiscal de vigilância sanitária (2) e guarda civil municipal (30). Salário: de R$ 1.420 até R$ 4.000. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIz . Concurso com 90 vagas para os seguintes cargos: técnico de enfermagem (65); enfermeiro (25). Salário: de R$ 1.493,46 a R$ 3.266,16. Taxa: de R$ 90 a R$ 110.

PREFEITURA DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIA . Concurso com 299 vagas para os cargos: auxiliar de serviços gerais (15); gari (15); mecânico (2); vigia (20); agente administrativo (10); agente de trânsito (8); agente de tributos (9); auxiliar de farmácia (2); avaliador de imóveis (1); cuidador escolar (20); guarda municipal (13); monitor do transporte escolar (10); motorista categoria b (5); motorista categoria d (5); técnico em agropecuária (1); técnico em radiologia (2); técnico de enfermagem (8); técnico em saúde bucal (2); assistente social (3); cirurgião dentista (3); educador físico (2); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (2); fiscal ambiental (2); fiscal sanitário (3); fonoaudiólogo (2); nutricionista (1); professor educação básica i - educação infantil e ensino fundamental i (30); professor educação básica ii - biologia (2); professor educação básica ii - educação física (2); professor educação básica ii - geografia (2); professor educação básica ii - história (2); professor educação básica ii - inglês (2); professor educação básica ii - língua portuguesa (3); professor educação básica ii - matemática (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); agente de limpeza e manutenção (5); auxiliar de serviços gerais (3); bombeiro hidráulico (1); controlador de acesso (9); controlador de veículos e tráfego (8); eletricista (1); motorista categoria d (7); operador de máquinas pesadas (1); vigia (6); agente administrativo (3); agente de fiscalização (4); fiscal de posturas (2); operador financeiro (3); técnico em turismo (1); auxiliar de serviços gerais (2); eletricista (1); encanador (4); motorista categoria b (1); motorista categoria d (1); operador de bombas (2); vigia (5); agente administrativo (2); fiscal leiturista (4); operador de eta/ete (2); assistente de engenharia (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE CAMOCIM - CE

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/D6pW . Concurso com 157 vagas para os cargos: auditor fiscal (2); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (7); médico psiquiatra (1); professor de educação básica II ciências (7); professor educação básica II educação física (9); professor de educação básica II geografia (7); professor de educação básica II história (7); professor educação básica II inglês (7); professor educação básica II matemática (14); professor de educação básica II português (14); terapeuta ocupacional (7); analista ambiental (4); fiscal de obras (6); fiscal de tributos (9); fiscal de vigilância sanitária (6); técnico de enfermagem (12); técnica de higiene bucal (8); fiscal ambiental (5), agente municipal de trânsito (12) e guarda civil municipal (12). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.029,14. Taxa: de R$ 91,75 até R$ 142,50.

PREFEITURA DE IPUEIRAS - CE

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIk . Concurso com 240 vagas para os cargos: agente comunitário de saúde (33); agente de combate à endemias (10); assistente social (4); enfermeiro psf (4); enfermeiro caps (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico - psf (4); médico - pediatra (1); médico - obstetra (1); médico - psiquiatra (1); médico - ortopedista (1); médico - clínico geral (1); nutricionista (1); odontólogo psf (5); professor educação básica i- educação (63); professor educação básica i - 1º ao 5º ano (50); professor educação básica ii - língua portuguesa (15); professor educação básica ii - matemática (13); professor educação básica ii - geografia (4); professor educação básica ii - história (3); professor educação básica ii - ciências (3); professor educação básica ii - educação física (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (3); e veterinário (1); agente de trânsito (4). salário: de R$ 1.412 a R$ 14.347,36. Taxa: de R$ 110 a R$ 140.

PREFEITURA DE BERTOLÍNIA — PI

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DPDN . Concurso com 48 vagas para os cargos de: assistente social (1); bioquímico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (4); nutricionista (2); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1); professor classe sl - ensino infantil e 1º ao 5º ano (7); professor classe sl - história (1); professor classe sl - língua inglesa (1); professor classe sl - língua portuguesa (2); professor classe sl - matemática (2); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); auxiliar odontológico (1); técnico em enfermagem (2); auxiliar de serviços gerais (3); motorista d (4); e vigia (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.295. Taxa: de R$ 82 até R$ 130.

PREFEITURA DE PIRIPIRI — PI

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/D6BV . Concurso com 25 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.412 ao mês, além de 40% de adicional de risco de vida, 30% de adicional noturno. Taxa: R$ 125.

PREFEITURA DE DUAS BARRAS - RJ

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8mJc. Concurso com 245 vagas nos cargos de: auxiliar de serviços gerais (23); auxiliar de serviços públicos (10); pedreiro (3); pintor (1); serralheiro (1); eletricista (1); mecânico de máquinas pesadas (1); monitor de transporte escolar (4); motorista (6); operador de máquinas (2); tratorista (1); agente de coordenação de turno (3); auxiliar de creche (12); fiscal de obras (1); fiscal de posturas (2); fiscal de tributação (1); guarda municipal (1); instrumentador cirúrgico (1); instrutor de dança (1); mãe social (3); motorista ii (5); oficial administrativo (15); orientador social (2); secretário escolar (6); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (16); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico em informática (2); técnico em laboratório (4); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (4); técnico em saúde bucal (4); técnico em segurança do trabalho (1); técnico tributário (1); administrador (1); arquiteto (1); assistente social (5); cirurgião-dentista (8); contador (3); economista (1); enfermeiro (10); enfermeiro de esf (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (5); médico cirurgião geral (1); médico clínico (4); médico de esp (2); médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico plantonista (1); médico psiquiatra (1); médico pneumologista (1); médico radiologista (1); médico veterinário (1); musicoterapeuta (1); nutricionista (3); orientador educacional (2); procurador municipal (2); psicólogo (1); supervisor educacional (5); professor - língua portuguesa (1); professor ii - educ. infantil - 1º segmento (1); professor | - artes (1); professor | - ciências (1); professor | - educação física (2); professor | - ensino religioso (1); professor | - espanhol (1); professor | - informática (1); professor | - inglês (1); professor | - música (3); professor |- matemática (1); professor i - geografia (4); professor i - história (1); turismólogo (1) e terapeuta ocupacional (4). Salário: de R$ 1.342,87 a R$ 11.748,55. Taxa: entre R$ 55 a R$ 100.

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES - RS

Inscrições até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/D6MP . Concurso com 33 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços de obras (1); calceteiro (1); carpinteiro (1); encanador (1); higienizador (1); merendeira (1); motorista; operador de máquina; pedreiro (1); pintor (1); servente (1); assessor administrativo; auxiliar de educação infantil (1); auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório (1); auxiliar de odontologia (1); auxiliar de serviços turísticos (1); cuidador (1); educador social (1); técnico em arquivo (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico tributário; educador infantil; médico anestesista; médico angiologista (1); médico cardiologista; médico cirurgia geral; médico clínica médica (1); médico dermatologista; médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista; médico geral comunitário (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista traumatologista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (1); médico radiologista; médico urologista; pedagogo orientador; pedagogo supervisor; professor área I - professor anos iniciais do ensino fundamental; professor área II - professor inglês; professor área II - professor português e professor área II - professor educação física. Salário: de R$ 1.299,45 até R$ 5.226,12. Taxa: de R$ 50 até R$ 140.

PREFEITURA DE PINHEIRAL - RJ

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://shre.ink/8mJ9. Concurso com 91 vagas para os cargos de: advogado (2); assistente social (2); biólogo (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico cardiologista (1); médico cardiopediatra (1); médico cirurgião geral (1); médico cirurgião pediátrico (1); médico cirurgião vascular (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurocirurgião (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista socorrista - maternidade (obstetra) (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra infantil (1); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); médico visitador clínico (1); médico visitador pediátrico (1); odontólogo (4); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); agente fiscal de obras e posturas (1); agente técnico em enfermagem (6); agente técnico em laboratório (2); agente técnico em segurança no trabalho (1); agente técnico municipal (6); motorista cnh "d" (6); secretário escolar (1); técnico em imobilização (1); agente auxiliar de odontologia (auxiliar em saúde bucal) (3); agente funerário (2); inspetor de alunos (4); coveiro (2); maqueiro hospitalar (1); operador de máquinas automotoras (1); arquiteto; fonoaudiólogo; médico dermatologista; médico veterinário; nutricionista; agente técnico agrícola; agente técnico em radiologia; técnico em meio ambiente. Salário: de R$ 1.477,23 a R$ 2.819,95. Taxa: de R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO - MG

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/8m07 . Concurso com 286 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos das respectivas escolaridades: nível fundamental completo/incompleto: auxiliar de serviços escolares (18); coveiro (1); operador de máquinas (2); operário (37); pedreiro (4); serralheiro (1); servente (14); tratorista (5); vigilante (4); viveirista (1); auxiliar administrativo (22); motorista (18); nível médio/técnico: assistente administrativo (7); auxiliar de professor (23); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de secretaria escolar (3); brigadista (10); fiscal da vigilância em saúde (2); professor ensino infantil (20); técnico em enfermagem (6); técnico em informática (2); técnico em radiologia (1); nível superior: advogado (2); arquiteto (1); assistente social (3); dentista (4); educador físico - secretaria de saúde (1); educador físico ii (1); engenheiro civil (2); fisioterapeuta ii (1); fonoaudiólogo - naee (1); médico (3); médico - psf (5); nutricionista (1); nutricionista ii (1); professor (22); professor de educação física (4); professor de inglês (2); profissional de apoio de desenvolvimento da educação básica (10); psicólogo (5); psicólogo ii (1); psicopedagogo (1); técnico esportivo (3); terapeuta ocupacional da educação (1); terapeuta ocupacional da saúde (1); turismólogo (1); veterinário (1); enfermeiro - psf (5). Salário: de R$ 1.422,19 a R$ 20.175,68. Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS - MG

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/8m0D . Concurso com 1.753 profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de: agente administrativo (40); auxiliar de docência (700); auxiliar de secretaria de educação básica - aseb (100); técnico de informática (50); administrador (3); analista de conteúdos curriculares - ciências (3); analista de conteúdos curriculares - educação física (3); analista de conteúdos curriculares - geografia (3); analista de conteúdos curriculares - língua portuguesa (3); analista de conteúdos curriculares - matemática (3); analista de educação (20); analista de sistemas (3); arquiteto (2); assistente social (45); contador (2); engenheiro civil (4); engenheiro eletricista (3); fonoaudiólogo (4); inspetor educacional (4); instrutor de libras (4); intérprete de libras (10); nutricionista (10); peb i (450); peb ii - artes (10); peb ii - ciências (10); peb ii - educação física (30); peb ii - educação religiosa (3); peb ii - geografia (8); peb ii - história (8); peb ii - língua portuguesa e suas literaturas (30); peb ii - matemática (30); peb ii - língua inglesa (15); psicólogo (45); psicopedagogo (5) e supervisor pedagógico da educação (90). Salário: e R$ 1.997,55 a R$ 5.905,02. Taxa: entre R$ 80 e R$ 110.



PREFEITURA DE ALHANDRA - PB

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/8ofU Concurso com 428 vagas disponíveis são para os níveis fundamental, médio e superior para o cargo de agente administrativo (35); agente comunitário de saúde (15); agente de combate as endemias (2); agente de fiscalização de trânsito (6); auditor fiscal tributário (1); analista de planejamento e orçamento; assistente social (4); auditor de contas públicas; auxiliar de consultório dentário (3); auxiliar de serviços gerais (65); bioquímico (2); biomédico (1); coveiro (8); cozinheiro (20); cuidador (10); educador físico (2); engenheiro civil; engenheiro agrônomo (1); enfermeiro (6); enfermeiro plantonista (11); farmaceutico (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); gari (30); guarda municipal masculino (10); guarda municipal feminino (6); médico (5); médico plantonista (14); médico psiquiatra (3); médico veterinário; monitor de creche (15); motorista (15); nutricionista (3); odontólogo (7); operador de máquina pesada (2); procurador municipal; psicólogo (4); psicopedagogo (2); recepcionista (22); técnico em cartografia (1); técnico em enfermagem (8); técnico em enfermagem plantonista (8); técnico em informática (2); técnico em laboratório (2); terapeuta ocupacional (1); professor ensino fundamental i (21); professor da educação infantil (10); professor ensino fundamental ii -português (2); professor ensino fundamental ii -matemática (2); professor ensino fundamental ii - inglês (2); professor ensino fundamental ii - educação física (2); professor ensino fundamental ii - ciências (2); professor ensino fundamental ii - história (2); professor ensino fundamental ii - geografia (2); professor de artes (1); supervisor escolar (3); orientador educacional (2) e vigilante (10). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 6.000,00. Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE MORENO — PE

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8Q49 . Concurso com 20 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.500. Taxa: R$ 100.

CÂMARA DE PARACATU - MG

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8tWR. Concurso com 10 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos das respectivas escolaridades: nível médio: técnico legislativo - função administrativa (4); nível superior: analista legislativo i: administrativo-legislativo (4); analista legislativo i: financeiro (1); analista legislativo ii - advogado (1). Salário: de R$ 5.658,60 até R$ 10.453,11. Taxa: de R$ 100 ou R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS — MG

Inscrições até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/8O4y. Concurso com 12 vagas para os cargos de: analista legislativo - advogado (1); analista legislativo - bibliotecário (1); analista legislativo - comunicação (1); analista legislativo - consultor: administração/ economia/ finanças públicas (1); analista legislativo - consultor: engenharia/arquitetura e urbanismo (1); analista legislativo - consultor: assistente social (1); analista legislativo - consultor: pedagogo (1); analista legislativo - consultor: graduação em curso da área de saúde (1); analista legislativo - contador (1); analista legislativo - gestor (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - tecnologia (1). Salário: R$ 6.256,07. Taxa: entre R$ 80.

PREFEITURA DE DUAS ESTRADAS — PB

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/DPDm . Concurso com 40 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); agente comunitário de saúde (1); guarda municipal (2); profissional de apoio escolar (4); assessor jurídico (1); assistente social (1); contador (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal de tributação (1); fonoaudiólogo (1); médico (2); nutricionista (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); professor classe "a" (5); professor classe "a" - aee (1); professor classe "b" - artes (1); professor classe "b" - ciências (1); professor classe "b" - língua inglesa (1) e psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 11.000. Taxa de inscrição: de R$ 75 até R$ 115.

CÂMARA DE SOLEDADE — PB

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/8QPe . Concurso com 96 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (8); cozinheira (5); gari (6); motorista - categoria b/c (4); vigilante (10); assistente administrativo (4); auxiliar em saúde bucal (3); cuidador (5); guarda civil municipal - feminino (1); guarda civil municipal - masculino (1); técnico de enfermagem (2); técnico de enfermagem plantonista (2); técnico de laboratório de análises clínicas (1); técnico em radiologia (1); assistente social (1); bioquímico (1); enfermeiro plantonista hospitalar (2); enfermeiro plantonista samu (2); enfermeiro psf (2); fisioterapeuta (1); médico plantonista (2); médico psf (2); médico psiquiatra (1); odontólogo ceo com habilitação (2); odontólogo (3); orientador educacional (1); professor com licenciatura em ciências biológicas (2); professor com licenciatura em educação artística (1); professor com licenciatura em educação física (2); professor com licenciatura em geografia (2); professor com licenciatura em língua espanhola (1); professor com licenciatura em língua inglesa (1); professor com licenciatura em língua portuguesa (1); professor com licenciatura em matemática (3) e professor de educação básica I (10).. Salário: de R$ 1.412 até R$ R$ 8.365. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM — PA

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/8adW . Concurso com 391 vagas para os cargos de: gari (7); mecânico (1); motorista de carro leve - zona urbana (3); motorista de carro leve - zona rural (1); motorista de carro pesado (8); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (3); servente - zona urbana (8); servente - zona rural (6); serviços gerais - zona urbana (13); serviços gerais - zona rural (2); vigia (24); recepcionista (5); agente de administração (15); assistente de administração (13); microscopista (2); operador de computador (1); técnico em agropecuária (2); técnico em enfermagem - zona urbana (3); técnico em enfermagem - zona rural (7); técnico em laboratório (1); técnico em tecnologia da informação (1); assistente social (2); auxiliar de serviços educacionais - condutor escolar (3); auxiliar de serviços educacionais - porteiro (7); auxiliar de serviços educacionais - servente - zona urbana (13); auxiliar de serviços educacionais - servente - zona rural (37); auxiliar de serviços educacionais - serviços gerais - zona urbana (3); auxiliar de serviços educacionais - serviços gerais - zona rural (4); auxiliar de serviços educacionais - vigia - zona urbana (5); auxiliar de serviços educacionais - vigia - zona rural (30); assistente de serviços educacionais - auxiliar de disciplina - zona urbana (3); assistente de serviços educacionais - auxiliar de disciplina - zona rural (2); assistente de serviços educacionais - auxiliar de secretaria - zona urbana (6); assistente de serviços educacionais - auxiliar de secretaria - zona rural (4); assistente de serviços educacionais - técnico em informática (1); coordenador pedagógico escolar (10); nutricionista (1); professor de educação infantil - zona urbana (15); professor de educação infantil - zona rural (5); professor nível I - língua portuguesa e literatura/letras - zona urbana (4); professor nível I - língua portuguesa e literatura/letras - zona rural (10); professor nível I - anos iniciais - zona urbana (10); professor nível I - anos iniciais - zona rural (40); professor nível I - artes (1); professor nível I - ciências - zona urbana (3); professor nível I - ciências - zona rural (2); professor nível I - educação especial em interpretação de LIBRAS - zona urbana (1); professor nível I - educação especial em interpretação de LIBRAS - zona rural (1); professor nível I - educação física - zona urbana (2); professor nível I - educação física - zona rural (6); professor nível I - geografia - zona urbana (3); professor nível I - geografia - zona rural (3); professor nível I - história - zona urbana (2); professor nível I - história - zona rural (3); professor nível I - língua estrangeira - inglês - zona urbana (2); professor nível I - língua estrangeira - inglês - zona rural (4); professor nível I - matemática - zona urbana (2); professor nível I - matemática - zona rural (8) e secretário escolar (5). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.435,42. Taxa: entre R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - MG

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8tIP ou de forma presencial no Centro de Referência de Assistência Social, que está localizado na Rua Raimundo Mageste Vieira, nº 40, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 16h. Concurso com 171 vagas para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior, distribuídas entre os cargos de agente de tecnologia da informação (1); analista de administração (1); analista de rh (1); assistente social - 20h (1); assistente social - 30h (1); assistente social da educação (1); auditor interno (1); bioquímico (1); educador físico (2); enfermeiro - 20h (1); enfermeiro - 40h (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de renda (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico - 20h (2); médico - 40h (2); nutricionista (1); odontólogo - 20h (1); odontólogo - 40h (1); pedagogo - 20h (2); pedagogo - 24h (2); psicólogo (1); psicólogo da educação (2); professor de educação fundamental - infantil (15); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (1); professor de informática (1); professor de língua portuguesa (1); professor de língua estrangeira moderna - inglês (1); professor de matemática (1); terapeuta ocupacional (4); auxiliar de biblioteca (2); auxiliar de saúde (1); escriturário/digitador (1); monitor de educação infantil (10); monitor escolar (15); monitor de programas esportivos (1); motorista i - cnh "b" (8); motorista ii - cnh "d" (5); secretário escolar (2); técnico administrativo i (1); técnico social cras (1); técnico em assuntos educacionais (1); técnico em enfermagem (5); técnico em higiene bucal (1); técnico em rx (2); auxiliar de serviços gerais (4); calceteiro (5); coveiro/zelador de cemitério (1); copeiro (1); gari (5); mecânico de máquina pesada (1); operador de máquina pesada - cnh exigida em lei federal (1); operário braçal (15); pedreiro (5); recepcionista (1); servente escolar (10); telefonista (2); vigia/ronda (1) e zelador (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 15.000. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE ITINGA DO MARANHÃO — MA



Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/82mC . Concurso com 244 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (38); agente de portaria (21); gari (11); motorista a/b (4); motorista a/d (11); operador de trator agrícola (3); auxiliar administrativo (34); auxiliar de serviços de saúde (2); cuidador (a) (24); monitor escolar (9); técnico de enfermagem (11); técnico de contabilidade (2); fiscal de regularização fundiária (2); técnico em meio ambiente (3); tesoureiro (2); professor nível Ii 1º ao 5º ano (9); professor nível Ii 6º ao 9º ano - matemática (1); professor nível Ii 6º ao 9º ano - inglês (2); professor nível Ii 6º ao 9º ano - língua portuguesa (2); assistente social (4); biólogo (2); enfermeiro (8); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); cirurgião dentista (3); psicopedagogo (2); terapeuta ocupacional (1); psicólogo (4) e fiscal de meio ambiente (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.736,88. Taxa: entre R$ 60 até R$ 95.

PREFEITURA DA SERRA — ES

Inscrições até 23 de junho no site: https://shre.ink/8lpn . Concurso com 895 vagas para os cargos de: professor MaPA - Educação Especial - Altas Habilidades (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Auditiva (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Mental (55); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Visual (6); professor MaPa - educação infantil (280); professor MaPA - Séries Iniciais (401); professor MaPB - Ciências (1); professor MaPB - Educação Física (59); professor MaPB - Educação Artística (38); professor MaPB - História (1); professor MaPB - Língua Inglesa (6); professor MaPB - Língua Portuguesa (1); professor MaPB - Matemática (1); professor MaPB - Geografia (1); professor MaPB - Bilíngue (1); professor MaPB - Ensino Religioso (1); professor MaPB - Assessoramento Pedagógico (40) e professor MaPB - Libras (1). Salário: de R$ 2.903,48 até R$ 4.503,95, além de auxílio-alimentação de R$ 800. Taxa de inscrição: R$ 85.

PREFEITURA DE SANTA RITA — PB

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/D6p4 . Concurso com 40 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: de R$ 1.750 até R$ 4.900. Taxa de inscrição: de R$ 85.

PREFEITURA DE PIRACICABA — SP

Inscrições até 13 de junho no site: https://shre.ink/81YE. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente de abastecimento (1); borracheiro (1); eletricista (1); lubrificador (1); mecânico (1); mecânico de máquinas (1); motorista (1); oficineiro em artes (1); oficineiro em atividades artísticas (1); operador de máquinas (1). Salário: de R$ 2.827,97 a R$ 3.865,14. Taxa de inscrição: R$ 57 a R$ 72.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SEMAE) DE PIRACICABA — SP

Inscrições até 13 de junho no site: https://shre.ink/81Y7. Concurso com 19 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (14); e agente de combate a endemias (5). Salário: de R$ 2.619,08 a R$ 8.064,22 . Taxa de inscrição:R$ 57,00 a R$ 128,00.

CÂMARA DE APIAÍ — SP

Inscrições até 4 de julho no site: https://shre.ink/81Yo. Concurso com oito vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar legislativo (1); motorista (1); assistente de tecnologia da informação (1); assistente de imprensa (1); assistente legislativo (1); contador (1) e controlador interno (1). Salário: de R$ 1.700 a R$ 4.408. Taxa de inscrição: R$ 45 a R$ 75.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA - MG

Inscrições de 8 de julho até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/D6xZ . Concurso com 31 vagas, para os cargos de: almoxarife (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de atividades esportivas (1); auxiliar de serviços de utc (3); gari (1); mecânico (1); motorista da educação básica (2); motorista ii (3); oficial de serviços - carpinteiro (1); oficial de serviços - eletricista (1); oficial de serviços - pedreiro (1); operador de máquinas (2); professor de educação física (2); técnico de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (2); fonoaudiólogo (1); dentista (1); enfermeiro II (2); fisioterapeuta II (1) e nutricionista (1). Salário: de R$ 980,65 até R$ 3.313,58. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS - MG

Inscrições até 15 de julho pelo site: https://shre.ink/D6ed . Concurso com 65 vagas, para os cargos de: motorista (29); operador de máquinas leves (2); pedreiro (4); auxiliar administrativo (18); fiscal de posturas (1); monitor de educação infantil (9); fiscal de obras (1) e fiscal de tributos (1). Salário: de R$ 1.481,71 até R$ 2.382,54. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU — SP

Inscrições até 16 de junho no site: https://shre.ink/DPpd. Concurso com uma vaga para o cargo de: analista de licitações. Salário: de R$ 5.315,90. Taxa de inscrição: R$ 70.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATÁ — SP

Inscrições até 13 de junho no site: https://shre.ink/DPp9. Concurso com cinco vagas para os cargos de: oficial de serviços e manutenção (1); agente contábil (1); agente legislativo (1); assessor de imprensa (1); diretor do setor legislativo (1). Salário: de R$ 2.555,40 a R$ 6.399,37. Taxa de inscrição: R$ 80.

CÂMARA DE SANTA BRANCA— SP

Inscrições até 14 de junho no site: https://shre.ink/DPfx. Concurso com uma vaga para o cargo de: analista de compras, licitações e contratos. Salário: de R$ 4.435,08. Taxa de inscrição: R$ 58.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CISBRA) — SP

Inscrições até 10 de junho no site: https://shre.ink/DPIx. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para os cargos de: servente; assistente administrativo (1); agente administrativo; analista ambiental; analista em t.i.; contador; procurador. Salário: de R$ 1.617,25 a R$ 8.779,48. Taxa de inscrição: R$ 57 a R$ 94.

DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE TAUBATÉ — SP

Inscrições até 10 de junho no site: https://shre.ink/DPrM. Concurso com 22 vagas para o cargo de agente de organização escolar. Salário: de R$ 1.550. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA — SP

Inscrições até 17 de junho no site: https://shre.ink/DP8o. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente de defesa civil. Salário: de R$ 1.627,15. Taxa de inscrição: R$ 65.

PREFEITURA DE CAPIVARI — SP

Inscrições até 13 de junho no site: https://shre.ink/DPDE. Concurso com 22 vagas para os cargos de: agente comunitário; agente de controle de vetores e zoonoses; almoxarife (1); analista de laboratório (1); assistente social; assistente social com pós em oncologia (1); atendente de farmácia (1); atendente de saúde (1); eletricista (1); farmacêutico; fisioterapeuta neonatal e pediátrico; fisioterapeuta uroginecológico; fonoaudiólogo (1); médico cardiologista; médico clínico; médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista; médico gastroenterologista; médico ginecologista (medicina fetal); médico ginecologista para atenção primária em saúde (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista; médico neurologista com pós graduação em neuropediatria (1); médico oftalmologista (1); médico oftalmologista (1); médico oncologista (1); médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra (1); médico psf (1); médico psiquiatra (1); médico urologista (1); médico vascular; odontólogo; psicólogo; técnico de enfermagem (1); técnico de laboratório (1); veterinário (1). Salário: de R$ 2.824 a R$ 11.848,35. Taxa de inscrição: R$ 74 a R$ 92.

PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES — SP

Inscrições até 12 de junho no site: https://shre.ink/DPDq. Concurso com 100 vagas para os cargos de: professor de educação básica i - pedagogo (10); professor de educação básica ii - educação física (7); professor de educação básica ii - espanhol (10);sepultador (5); gente comunitário de saúde (acs) (68). Salário: de 1.624,96 a R$ 2.437,44. Taxa de inscrição: R$ 29 a R$ 59.

PREFEITURA DE MOCOCA — SP

Inscrições até 14 de junho no site: https://shre.ink/DPgc. Concurso com uma vaga para o cargo de analista de controle interno. Salário: de R$ 3.140,96. Taxa de inscrição: R$ 66.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE — UNICENTRO

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8Uzh . Concurso com 32 vagas para os cargos de: agronomia - solos e nutrição de plantas (1); letras - libras (1); educação - educação bilíngue - guarani (1); educação - educação bilíngue - kaigang (1); educação - estágio supervisionado (1); educação - prática de ensino de alfabetização e letramento (1); educação - prática de ensino de alfabetização e letramento (1); letras - libras 24h (1); letras - libras 40h (1); enfermagem - estágio supervisionado em ambiente hospitalar e saúde coletiva (2); medicina - clínica médica (1); medicina - imagenologia (1); medicina - infectologia (1); medicina - medicina da comunidade (1); medicina - medicina da comunidade e da família (1); medicina - nefrologia (2); medicina - neurocirurgia (1); medicina - pediatria (2); medicina - saúde coletiva (2); medicina - saúde coletiva (1); fonoaudiologia - estudos em fonoaudiologia e pesquisa (1); psicologia - psicologia e processos educacionais (1); psicologia - psicologia e trabalho (1); libras - surdez 40h (2); libras - surdez 40h (1) e libras - surdez 20h (2). Salário: de R$ 901,88 até R$ 10.687,27. Taxa: R$ 108.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DOSEMI-ÁRIDO (UFERSA) - RN

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/8D1C. Concurso com 12 vagas para os cargos de nível superior: assistente em administração (3); técnico de laboratório - área física (1); técnico de laboratório - área química (1); técnico em radiologia (1); técnico em contabilidade (1); administrador (2); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro civil (1); estatístico (1). Salário: R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 60,00 a R$ 100.





UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 10 de junho pelo e-mail: concurso@igc.ufmg.br. Concurso com três vagas para professor adjunto da carreira do magistério superior, a fim de atuarem no departamento de geologia do instituto de geociências, nas áreas: prospecção mineral com ênfase em geotecnologia (1); geodiversidade e patrimônio geológico (1); geologia estrutural e mecânica das rochas com ênfase em ciências de dados (1). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 215,99.H

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/8hwY . Concurso com cinco vagas nas seguintes áreas e subáreas de atuação: estudos africanos e afro-brasileiros - história da áfrica e das diásporas africanas (1); história do brasil e relações étnico-raciais (1); relações étnico-raciais e de gênero no brasil (1); relações internacionais - comercio internacional (1); política externa brasileira (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Inscrições até 20 de junho presencialmente nas secretaria dos departamentos. Concurso preencher 54 vagas para os cargos de: língua inglesa e estágio supervisionado (1); LIBRAS (1); pediatria (2); ensino de ciências e biologia (1); linguagens e ensino (1); ciências atuariais - ramo vida (1); prática contábil (1); práticas atuariais em fundos de pensão, seguro, saúde e capitalização (1); prática tributária (1); materiais e processos de fabricação (1); engenharia da qualidade (1); clínica integrada IV e farmacologia aplicada à odontologia (1); atividade física e saúde (1); atividade física e saúde coletiva (1); formação profissional e estágios supervisionados nos diferentes campos de intervenção na educação física escolar (1); saúde coletiva (1); saúde mental (1); fundamentos da terapia ocupacional e práticas da terapia ocupacional no campo social (1); engenharia química (1) e zoologia (1). Salário: de R$ 3.375,99 a R$ 11.139,64; além de acréscimo de R$ 658. Taxa de inscrição:de R$ 60 até R$ 160.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/8frG. Concurso com 288 vagas para o cargo de professores de ensino superior, para os seguintes setores: biologia da conservação e desenvolvimento sustentável (1); engenharia de produtos, gerência da produção e administração de empresas (1); ética, biossegurança e legislação do biólogo (1); genética e evolução (1); nanomateriais inorgânicos (1); química geral, inorgânica e experimental (1); química orgânica e experimental (1); criomicroscopia celular (1); cinesiologia, biomecânica, dança e corpo humano (1); atividades aquáticas (1); socorros em urgência/metodologia do treinamento desportivo (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem saúde da mulher (1); enfermagem hospitalar média e alta complexidade e centro cirúrgico (2); análise química em produtos naturais, alimentos e diagnóstico (1); cuidados integrados em saúde (1); diagnóstico clínico laboratorial aplicado a farmácia clínica (1); farmacologia clínica no cuidado farmacêutico (1); química medicinal farmacêutica (1); anestesiologia (1); tisiopneumologia (2); clínica médica (1); infectologia geral (1); propsam/gota (1); ortopedia e traumatologia: terapia regenerativa (1); patologia (1); medicina legal (1); psicologia médica e saúde mental na atenção primária (1); medicina nuclear (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); disciplina de ortodontia (1); prótese dentária (1); cognição humana (1); desafios em saúde ambiental de ambientes aquáticos continentais (1); estudos ômicos em medicina de precisão (1); fronteiras na imagem em doenças infecciosas e modelos de relevância médicas (1); fronteiras no desenvolvimento de modelos para estudo em saúde (1); genômica funcional (1); integração em doenças metabólicas (1); ecossistemas marinhos (1); ecologia e sustentabilidade (1); genética vegetal (1); metazoa não vertebrados (1); fronteiras da bioquímica nas bases moleculares e celulares das patologias prevalentes no século xxi (1); fronteiras do conhecimento e políticas públicas em educação, gestão e difusão em biociências (1); anatomia: doenças crônicas e degenerativas (2); anatomia: envelhecimento e reabilitação (1); anatomia: integração sistêmica (2); biologia celular e do desenvolvimento: bioinformática (1); pesquisa translacional em doenças crônicas nãotransmissíveis (1); pesquisa translacional em doenças metabólicas (1); histalogia - pesquisa translacional (2); ciências sociais e humanas em saúde (1); políticas e planejamento em saúde (1); saúde, ambiente e trabalho (1); fronteiras na imunologia: vacinas e imunoterapia, imunologia clínica, imunobiologia de tumores, imunometabolismo, microbiota e imunologia de mucosas (1); micologia (1); bacteriologia médica (1); desenvolvimento de estratégias para prevenção e controle de viroses emergentes e reemergentes de importância em saúde humana (1); vigilância e patogênese de viroses no contexto de saúde única (2); gastronomia (1); gestão de serviços (1); nutrição normal (1); epidemiologia e avaliação nutricional (1); síntese orgânica com ênfase em química medicinal (1); botânica: sistemática molecular, ecofisiologia e biogeografia de embriófitas (1); ecologia e sustentabilidade (1); microbiologia geral e médica (1); biologia celular e do desenvolvimento (1); marketing (3); empreendedorismo (1); operações, tecnologia e logística (1); empreendedorismo (1); gestão de pessoas (1); gestão de serviços (1); gestão, comunicação e estudos métricos da informação (1); informação e tecnologia (1); gestão, organização e representação do conhecimento e informação (1); contabilidade tributária (1); contabilidade financeira com ênfase em auditoria e perícia (2); instituições de direito aplicadas à contabilidade (2); contabilidade gerencial (2); finanças (2); direito civil (1); direito penal (1); direito processual civil (1); desenvolvimento e meio ambiente (1); experiências de desenvolvimento comparadas (1); história econômica (2); macroeconomia com ênfase em finanças públicas (1); macroeconomia com ênfase em macroeconomia aberta (1); métodos quantitativos com ênfase em econometria (1); microeconomia com ênfase em inovação (1); microeconomia e meio ambiente (1); políticas públicas e desenvolvimento (1); direito administrativo e terceiro setor (1); instituições jurídicas e direito público (1); política habitacional e planejamento territorial (1); cultura, interseccionalidade, território e políticas públicas (1); gestão e políticas públicas no brasil (1); métodos quantitativos para ciências sociais aplicadas (1); sociedade, território e gestão pública (1); relações internacionais e defesa (1); computação de alto desempenho (sistemas de computação e comunicação) (2); engenharia de dados (1); redes de computadores (sistemas de computação e comunicação) (2); teoria da computação (1); matéria condensada experimental - magnetismo, supercondutividade e baixas temperaturas (1); matéria condensada experimental - microscopia (1); teoria da matéria condensada (1); ótica e informação quânticas - experimental (1); ótica e informação quânticas - teoria (1); ensino de física (1); física experimental de neutrinos (1); física médica (1); eletrodinâmica quântica em baixas energias (1); física das interações fortes em condições extremas (1); cartografia (1); geografia física: geoecologia (1); geografia física: geomorfologia e pedologia (1); geologia econômica / economia mineral e avaliação de recursos (1); petrologia e mineralogia / mineralogia e petrografia (1); geologia de engenharia / pedologia / hidrogeologia / geologia geral (1); ensino e história da matemática (1); matemática (4); matemática aplicada (3); aprendizagem de máquina (2); ciências atuariais (1); bioquímica e biologia sintética aplicada à indústria e ao meio ambiente (1); química, bioquímica e tecnologia de alimentos (1); físico-química (1); físico-química experimental (2); ensino de química (1); bioanalítica (1); eletroanalítica (1); química analítica (1); química orgânica (3); astronomia geral (1); sistemas planetários, sistema solar, astroquímica e astrobiologia (1); setor de linguagens em jornalismo audiovisual (1); setor de expressão audiovisual (1); setor de linguagens em fotografia e cinema (1); setor de expressão gráfica (1); setor de linguagens em publicidade e propaganda (1); setor de teorias da comunicação e antropologia (1); setor de comunicação e sociedade, com ênfase em ec o n o m i a (1); setor de comunicação e marketing, com ênfase em comportamento do consumidor (1); métodos e técnicas - estado, classe, economia do brasil contemporâneo e serviço social (1); métodos e técnicas trabalho e formação profissional (1); política social - estado e políticas públicas: administração, orçamento, planejamento, monitoramento e avaliação (1); política social - política social e estágio supervisionado: trabalho, formação e projeto profissional (1); política e gestão da educação brasileira (2); corpo, arte e educação (1); didática especial e prática de ensino de ciências sociais (1); didática especial e prática de ensino de educação física (1); didática especial e prática de ensino de filosofia (1); didática especial e prática de ensino de português inglês (1); didática especial e prática de ensino de química (1); história e educação das relações étnico-raciais (1); história da educação (1); metodologia de pesquisa em educação (1); psicologia da educação (2); filosofia africana, afro brasileira, ameríndia e decolonialidade (1); história da filosofia medieval (1); sociologia do crime e da violência (1); sociologia política (1); história contemporânea (1); história do brasil (1); teoria e metodologia da história (1); psicologia fenomenológica existencial (1); terapia cognitivo comportamental (1); teorias e sistemas/psicanálise e saúde mental da comunidade (1); psicologia e relações étnico - raciais (1); coletivos psicossociais (1); psicologia e assistência social (1); psicologia e justiça (1); psicologia, comunidades, povos originários e tradicionais (1); conservação e restauração de papel (1); projeto de interiores, sistemas de instalações prediais (elétrica e hidráulica) e automação com foco no conforto ambiental (1); cenografia e cenotecnia (técnicas de montagem cênica) (1); estudos e técnicas do vestuário, adereço (de cenografia e de figurinos), e caracterização teatral (1); teoria e história do design (1); antropologia da arte / arte africana e afrodiaspórica (1); história da arte - arte moderna e contemporânea (1); composição de música eletroacústica (1); música de câmara (1); percepção musica (1); mecânica das estruturas (1); estratégia de concepção arquitetônica (3); gerenciamento da construção (1); tecnologia do meio ambiente (1); paisagismo (1); fundamentos da cultura literária brasileira (1); teoria literária (1); latim (1); letras francesas (1); letras japonesas (2); língua e literatura hebraicas (1); literatura portuguesa (1); literatura brasileira (1); estudos da tradução (1); linguística (1); engenharia pulmonar (1); estruturas e materiais (1); nanotecnologia voltadas às energias (1); eletrônica (1); indústria 4.0 (1); corrosão (1); energia renováveis do oceano (1); biotecnologia farmacêutica (1); engenharia molecular (1); transição energética e sustentabilidade (1); geotecnia (1); nanotecnologias aplicadas às energias sustentáveis (1); biotecnologia farmacêutica - processamento (1); engenharia bioquímica e bioprocessos industriais (1); tecnologias da indústria química inorgânica (1); biomassa e química verde (1); tecnologia e qualidade de produtos (1); construção civil (1); geotecnia (ênfase em laboratório) (1); projeto e construção (1); circuitos elétricos e sistemas lineares (1); eletromagnetismo e aplicações a sistemas elétricos (1); circuitos e instrumentação (1); engenharia econômica (2); petróleo (1); engenharia mecânica 4.0 (1); energias renováveis (1); engenharia de reatores (1); aço e madeira (1); concreto armado e protendido (1); química da nanotecnologia (1); tecnologia de alimentos (1); nutrição básica e dietética e estágio supervisionado (1); saúde coletiva e estágio supervisionado (1); farmácia escola (1); farmácia social (1); farmácia social / assistência farmacêutica e farmácia hospitalar (1); fisiologia/biofísica/biologia celular (1); saúde coletiva (1); cirurgia geral / propedêutica e semiologia (1); medicina interna / propedêutica / semiologia (1); saúde mental (1); enfermagem em saúde coletiva / saúde mental (2); enfermagem materno infantil (1); enfermagem médico cirúrgica (1); química industrial (1); libras / licenciatura em química (1); física experimental (1); engenharia econômica / contabilidade gerencial e custos industriais (1); setor antropologia social (1); sistemática de apterygota, dictyoptera ou heteroptera (1); sistemática de hymenoptera, trichoptera ou neuroptera (1); celenterologia / cnidaria (1); oftalmologia: retina clínica e cirúrgica, inovações no tratamento e prevenção (1); e oftalmologia: uveítes e doenças negligenciadas e reemergentes (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 100 a R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

Inscrições até 15 de junho, nos seguintes locais: Campus Jk em Diamantina: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Rodovia MGT 367 - Km 583, n.º 5000 - Alto da Jacuba, no horário das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h; Campus do Mucuri em Teófilo Otoni: na Divisão de Seleção de Pessoas/PROGEP, localizada no Prédio Administrativo do Campus do Mucuri, Rua do Cruzeiro, nº 01, Jardim São Paulo, no horário das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Concurso com seis vagas destinadas à contratação de professor do magistério superior, nas áreas de atuação de clínica odontológica - prótese dentária (1); ciências agrárias; agronomia; fitotecnia (1); engenharias - estruturas de concreto e metálicas - estruturas (1); medicina i, ii e iii - medicina de família e comunidade/ clínica médica e subáreas (3); ciências agrárias - agronomia- meteorologia. Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 75 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Inscrições até 12 de junho pelo site: https://shre.ink/8fD2. Concurso com 11 vagas para professores do magistério superior, nas áreas: fitotecnia/produção e tecnologia de sementes (1); educação física (2); fotogrametria e sensoriamento remoto (1); geodésia e topografia (1); anestesiologia, terapêutica e clínicas médicas e cirúrgica (1); fitotecnia: grandes culturas (1); geografia humana (1); produção, reprodução e nutrição de equídeos (1); ensino de ciências e biologia e estágio supervisionado (1); nutrição (1). Salário: R$ 4.975,18, com benefícios. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até 27 de junho pelo site: https://concursoseseletivos.uema.br . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de carreira de magistério superior para a área de Engenharia Civil. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 192.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA — RO

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8UiS . Concurso com 74 vagas para os cargos de: administrador (4); analista de tecnologia da informação (3); arquivista (1); assistente em administração (18); assistente social (1); bibliotecário-documentalista (3); engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico (1); nutricionista (2); pedagogo (1); técnico de laboratório em: anatomia (1), biotério (1), elétrica (1), tecnologia da informação (1); técnico de tecnologia da informação (12); técnico em agropecuária (1); técnico em assuntos educacionais (12); técnico em contabilidade (5) e técnico em enfermagem (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescidas de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 113,92.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA — PR

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8UFt . Concurso com duas vagas para os cargos de: agente universitário profissional - analista de informática (1) e agente universitário de execução - técnico administrativo (1). Salário: de R$ 4.866,34 até R$ 8.251,62. Taxa: de R$ 90 até R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8UZC . Concurso com cinco vagas para os cargos de: técnico de tecnologia da informação (4) e técnico em assuntos educacionais (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 100 até R$ 120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site:https://shre.ink/D0XW. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: de R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 14 de junho pelo site:https://shre.ink/D0Xm. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor, na área de linguística descritiva: língua de sinais. Salário: de 1.829,32. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 12 de junho pelo site: https://shre.ink/D0ZZ. Concurso com duas vagas para o cargo de professor doutor. Salário: R$ 6.494,95. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/D0ZZ. Concurso com quatro vagas para o cargo de professor doutor. Salário: R$ 6.494,95. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 17 de junho pelo site:https://shre.ink/DJqH. Concurso com uma vaga para o cargo de docente da área de biologia dos tecidos e biologia tecidual de órgãos e sistemas. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ5X. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área de informática biomédica. Salário: R$ 14.761,02,. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 17 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ5n. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área epidemiologia das doenças não transmissíveis. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ5n. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área de conhecimento em artrópodes vetores de agentes causadores de enfermidades de importância médica. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ5n. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor de ciência de dados. Salário: R$ 14.761,10. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DJLg . Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor nas áreas de equações diferenciais e afins - teoria ou computação científica - algoritmos e métodos numéricos. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com uma vaga para o cargo de docente na área de psicofisiologia sensorial, percepção e cognição. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área de conhecimento personalidade. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com duas vagas para o cargo de professor doutor de bioquímica e biologia molecular.Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor doutor. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP)

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com duas vagas para o cargo de professor titular de periodontia i e periodontia ii. Salário: R$ 21.942,59. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, Salário: R$ 21.942,59. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com 2 vagas para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 1.920,77. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 1.829,31. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente na área de medicina Salário: R$ 6.494,95. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente na área de cirurgia. Salário: R$ 6.494,95. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DJKs. Concurso com 42 vagas para os cargos de: biologista (1); profissional para assuntos universitários/bioinformata (1); engenheiro/engenheiro civil (1); engenheiro/engenheiro eletricista (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2) médico/médico endocrinologista (1); médico/médico endoscopista (1); médico/médico ginecologista (2); médico/médico oncologista (1); profissional da arte, cultura e comunicação/editor (1); profissional de arte, cultura e comunicação/produtor de eventos culturais (1); profissional de arte, cultura e comunicação/produtor de eventos culturais (1); profissional para assuntos universitários/profissional especializado de laboratório (1); profissional para assuntos universitários/profissional de pesquisa engenharia e tecnologia (1); profissional para assuntos universitários/profissional de pesquisa (1); psicólogo/psicólogo clínico (2); profissional de apoio técnico de serviços/eletricista de instalações (4); profissional de apoio técnico de serviços/técnico mecânico (1); técnico construção civil/técnico de edificações (1); técnico farmácia/técnico de farmácia hospitalar (3); técnico de laboratório/técnico laboratório de análises clínicas (3); técnico de laboratório/técnico em anatomia (3); profissional da arte, cultura e comunicação/técnico em multimeios didáticos (2). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 mais auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 130 a R$ 193.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 4 de julho pelo site:https://shre.ink/DJvl. Concurso com 95 vagas para os cargos de: Administrador (4); Analista de Tecnologia da Informação (1); Assistente Social (1); Auditor (1); Bibliotecário - Documentalista (1); Biólogo (3); Biomédico (8); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (3); Engenheiro Elétrico (5); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico (3); Farmacêutico - Bioquímico (1); Físico - Física Médica (1); Fisioterapeuta (3); Nutricionista (2); Odontólogo - Antropologia Forense (1); Técnicos de Laboratório nas áreas de Análises Clínicas (2), Bioquímica (3), Eletrônica ou Sistemas Embarcados (1), Farmacologia (1), Hemoterapia (2), Histopatologia (1), Microscopia Eletrônica (1), Química (1); Técnicos em Tecnologia da Informação (8), Contabilidade (6), Enfermagem (22), Farmácia (1), Radiologia (5) e Tecnólogo de Formação - Tecnólogo em Eletrônica (1). Salário: R$ 4.404,77 a R$ 8.809,69. Taxa: R$ 130 a R$ 193.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/DJVV. Concurso com duas vagas para o cargo de professor adjunto na área de teoria eletromagnética, microondas, propagação de ondas e antenas (2). Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DJVV. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto, a fim de atuar no centro biomédico. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJw7. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, com mestrado em ciência da computação, informática ou engenharias. Salário: R$ 3.046,99 a R$ 3.839,21 mais benefícios. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições até 14 de junho mediante ao envio da documentação para o email: demi.eeap@unirio.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de ciências biológicas e da saúde. Salário: R$ 3.412,63 mais auxílio. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DJJZ. Concurso com 57 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 5.102,36 a R$ 7.488,46. Taxa: R$ 200 e R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF - MG)

Inscrições até 18 de junho pelo site: https://shre.ink/DOvH. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 28 de junho pelo envio da documentação para o email: secgeral@odonto.ufmg.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto da carreira de magistério superior. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://www.uftm.edu.br/. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto do magistério superior nas áreas de: genética humana (1); física i, física ii, física iii, laboratório de física i e laboratório de física ii (1); ginecologia e obstetrícia (1). Salário: R$ 2.681,35 a R$ 6.356,02. Taxa:R$ 86 a R$ 145.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/DOCa. Concurso com uma vaga para o cargo de professor classe a - com denominação adjunto a, nível i. Salário: R$ 4.875,18 mais retribuição por titulação de R$ 5.606,46. Taxa: R$ 120,75.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 15 de junho pelo site: https://shre.ink/DOXZ. Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante e professor visitante estrangeiro. Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/DOXg. Concurso com duas vagas para o cargo de professor de magistério superior, com a denominação de adjunto A. Salário: R$ 9.616,18.Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/DOZY. Concurso com 21 vagas para o cargo de professor nas áreas: ensino de física; ensino de geografia; geografia física; geografia humana; geologia; ciência dos materiais (1); agricultura (1); anatomia e fisiologia dos animais domésticos (1); bioclimatologia, comportamento e produção animal (1); características gerais das células procariontes, eucariontes e virus; embriologia e biologia dos tecidos (1); estágio supervisionado em farmácia ii (1) farmácia homeopática e alopática (1); farmácia hospitalar (1); farmacoterapia (1); química de produtos naturais e fitoterapia (1); química medicinal (1); tecnologia de cosméticos (1); biomateriais (1); clínica infantil (1); endodontia (1); administração geral (1); fundamentos e dinâmica da atividade jornalística; fundamentos do trabalho profissional (1); estágio curricular supervisionado em música (1); produção artística e fundamentos da linguagem visual (1); estágio de língua portuguesa, estágio de língua inglesa e práticas (1); língua brasileira de sinais (1) e estágio de prática forense civil. Salário: R$ 1.803,73 a R$ 9.383,94. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/DOZY. Concurso com seis vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis e ciências pediátricas (1); contabilidade (1); fisioterapia (2); nutrição em saúde coletiva (1); gestão da informação (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 48,75.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://www.cops.uel.br/. Concurso com duas vagas para os cargos de: agente universitário profissional - analista de informática (1) e agente universitário de execução - técnico administrativo (1). Salário: R$ 4.866,34 a R$ 8.251,62.Taxa: R$ 90 ou R$ 150.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DOZH. Concurso com uma vaga para o cargo de professor do magistério superior, com a denominação de adjunto "A. Salário: R$ 10.481,64.Taxa: R$ 253.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/DOiF. Concurso com seis vagas para o cargo de professor nas áreas de: agronomia/ciência do solo (1); agronomia/melhoramento genético (1); ciência da computação/ciência da computação (2); engenharias i/engenharia civil (1); matemática/probabilidade e estatística (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 124.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/DOil. Concurso com três vagas para o cargo de professor nas áreas de: cardiologia (1); patologia humana (1); e pediatria (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 3.839,21. Taxa: R$ 500.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)

Inscrições até 24 de junho mediante ao envio da documentação para o email ppgcem.ufpel@gmail.com. Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante. Salário: R$ 18.085,19 a R$ 22.377,72 . Taxa: R$ 192,92.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA - RS)

Inscrições até 10 de junho pelo site: https://shre.ink/DOyv. Concurso com oito vagas para o cargo de professor nas áreas de: sistemas elétricos de potência (1); mecânica dos sólidos / elementos de máquinas (1); ciências exatas e da terra - geociências (1); engenharia de minas (1); físico-química (1); geofísica (1); literatura lusófonas teoria e ensino (1); clínica médica de ruminantes (1). Salário:R$ 10.481,64 mais benefícios. Taxa: R$ 180

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até 10 de junho mediante ao envio da documentação para o email seletivo.ch@uffs.edu.br. Concurso com três vagas para o cargo de professor nas áreas de: engenharia ambiental (1); estatística (1); direito aplicado à administração (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DOFx. Concurso com 33 vagas para os cargos de: assistente social (1); enfermeiro (1); engenheiro florestal (1); médico do trabalho (1); médico ortopedista (1); assistente em administração (25); técnico de laboratório de biologia (1); técnico de laboratório de química (1) e técnico de laboratório de recursos pesqueiros (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 130 e R$ 160.

INSTITUTOS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/810Z . Concurso com uma vaga para profissional ao atendimento educacional especializado, por tempo determinado, no campus Cubatão. Salário: de R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 658 e auxílio-transporte. Taxa de inscrição: R$ 75.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://shre.ink/DJL6. Concurso com 67 vagas para o cargo de professor subtituto nas áreas de: artes (1); gestão (1); matemática (1) e mecânica i (1); informática ii (1); informática ii (1) e mecânica (1); informática ii (1); letras - português e inglês (1) e turismo (1); gestão (1) e informática ii (1); mecânica - automação ii (1); eletrônica (1); informática (1); letras - português e espanhol (1); letras - português e inglês (1) e matemática (1); eletroeletrônica/mecatrônica (1); física (2); mecânica iii (1); pedagogia (1); letras - português e libras (1); mecânica i (3); informática ii (1); arquitetura (2); gestão (1) e informática ii (1); letras - português e espanhol (1); letras - português e inglês (1) e letras - português e libras (1); geografia (1); matemática (1); informática ii (2) e matemática (1); geografia (1); artes (1) e letras - português e inglês (1); gestão (1); manutenção de aeronave - práticas de manutenção em hangar (1); eletrotécnica (1); eletrônica (1); automação industrial (1); elétrica (1); gastronomia (1); geografia (1) e mecânica iv (2); enologia (1) e meio ambiente (1); direito (1); mecânica iii (2); engenharia de produção (1); informática ii (1) e química tecnológica (1); informática ii (1); construção civil (1); filosofia (1); física (1); história (1) e mecânica ii (1).Salário: R$ 2.437,39 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 75.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org.br . Concurso com vagas para os cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clinico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; medico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: R$ 1.413,35 até R$ 13.686,36 Taxa: inscrições gratuitas.





INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: R$14.761,02. Taxa: Não divulgada. Para concorrer à vaga é necessário que o candidato seja portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor, na área de bioquímica e biologia molecular, no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. Salário: R$21.942,59, referente a jornada de trabalho em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Taxa: Não divulgada.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor, para ministrar aulas na área de processos grupais, coletivos e questões contemporâneas, presente no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Salário:R$14.761,02. Taxa: Não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/8fSm. Concurso com 183 vagas para professor do ensino básico, técnico e tecnológico nas áreas de: administração (8); agronomia (5); agroecologia (2); alimentos (1); arquitetura e urbanismo (7); artes (7); biologia (12); ciências contábeis (2); comunicação social (1); designer de animação (1); designer gráfico (1); direito (3); economia (2); educação física (3); eletrônica (2); eletrotécnica (10); engenharia cartográfica ou agrimensor (1); engenharia civil (7); engenharia sanitária e ambiental (1); filosofia (5); física (8); gastronomia (1); geografia (8); história (8); hotelaria (1); informática (15); letras português/espanhol (5); letras inglês (2); letras português/inglês (7); letras português (3); libras (1); matemática (10); nutrição (3); química (7); química - processos químicos (1); química - química analítica (1); pedagogia (2); psicologia (3); segurança do trabalho (3); sociologia (6); turismo (2); veterinária (2); zootecnia (3). salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até pelo email: substituto.letras@feliz.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto, na área de letras na disciplina de português e inglês. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES — MG

Inscrições de 20 de agosto até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/81Ol. Concurso com 10 vagas para os cargos de: advogado autárquico (1); assistente administrativo (5); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais/ faxineiro (1); contador (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 1.414,72 até R$ 3.334,68. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições de 11 de junho a 9 de julho pelo site: https://shre.ink/DJJ0. Concurso com 32 vagas para o cargo de professor do ensino básico técnico e tecnológico. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 484,90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/DJJV. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor nas áreas: zootecnia (1); veterinária (1); letras (2); matemática (2); administração geral (1); direito (1); computação (3); elétrica (1).Salário: não informado. Taxa: de R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DOvi. Concurso com 7 vagas para os cargos de: professor de direito (1); professor com licenciatura em letras/libras (1); professor com licenciatura em artes (1); professor com licenciatura nas áreas de artes (1); pedagogia (2) e letras (1) zootecnia (1); veterinária (1); letras (2); matemática (2); administração geral (1); direito (1); computação (3); elétrica (1).Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR)

Inscrições até 11 de junho pelo envio da documentação para o email pss.curitiba@ifpr.edu.br . Concurso com 2 vagas para o cargos de professor substituto nas áreas de: massoterapia (1) e informática (1). Salário: R$ 3.412,63. Taxa: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFAR)

Inscrições até 14 de junho pelo site: https://shre.ink/DOi5. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto.Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02 mais benefícios. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFRS)

Inscrições até 16 de junho mediante o envio da documentação para o email visitante.profnit@poa.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante da área de Inovação.Salário:R$ 6.623,43 a R$ 12.336,13. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC - SC)

Inscrições até 14 de junho mediante o envio da documentação para o email cgp.concordia@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de administração. Salário: R$ 4.580,57 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 20,00.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 18 de junho mediante o envio da documentação para o email prosel.cmi@ifpa.edu.br. Concurso com 6 vagas para o cargo de professor nas áreas de: mecânica (2); filosofia (1); inglês (1); física (1); eletrotécnica industrial (1). Salário: R$ 3.412,63 a R$ 5.758,04. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA - IFRO

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DOFu. Concurso com 2 vagas para o cargo de professor nas áreas de: língua portuguesa (1) e matemática (1). Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, mais benefícios. Taxa: não informada.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 12 de junho mediante o envio da documentação para o email rebiojaru@icmbio.gov.br . Concurso com 3 vagas para o cargo de agente temporário ambiental. Salário: não informado. Taxa: não informada.

INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (IDEP-RO)

Inscrições até 12 de junho pelo site: https://shre.ink/DOFB. Concurso com 26 vagas para o cargo de professor- instrutor. Salário: não informado. Taxa: não informada.