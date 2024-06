Confira lista com 202 concursos abertos e 26.287 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 202 concursos e 26.287 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 202 vagas. Para o Centro—Oeste, há 24 seleções abertas com 2.158 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 10 concursos com 32 postos vagos. Entre os nacionais, há nove certames abertos para 1.303 oportunidades. Há ainda 32 seleções de concursos estaduais com 2.619 vagas. Já para os municipais, há 66 concursos e 19.204 vagas. Nas universidades federais, são 42 processos seletivos e 457 oportunidades. Nos institutos federais há 15 certames abertos com 312 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8UOB. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área eletrônica. Salário: R$ 4.412,63 a R$ 7.356,02, além de auxílios. Taxa: não divulgada.



MINISTÉRIO DE ESTADO DA CULTURA

Inscrições até 14 de julho pelo site: https://shre.ink/8UOB. Concurso com 99 vagas para o cargo de técnicas de complexidade intelectual (57); técnicas de suporte nível superior (42). Salário: R$ 3.800,00 a R$ 6.130,00. Taxa: R$ 68.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8UOB. Concurso com 99 vagas para o cargo de técnicas de complexidade intelectual (57); técnicas de suporte nível superior (42). Salário: R$ 3.800,00 a R$ 6.130,00. Taxa: R$ 68.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 17 de junho no Edifício Sede do Prevfogo, localizado no Campus do Ibama, SCEN - Trecho 2, L4 Norte, Brasília - DF. Concurso com 3 vagas para os cargos de: supervisor de brigada - monitoramento (2) e supervisor de brigada - meteorologia (1). Salário:R$ 6. 600. Taxa: não informada.

NACIONAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://shre.ink/81ZW. Concurso com 407 vagas para os cargos de: administrativa (12); analista judiciário - área: administrativa - especialidade: contabilidade (7); analista judiciário - área: apoio especializado nas especialidades: arquitetura; arquivologia (3); biblioteconomia (1); enfermagem (1); engenharia civil (4); engenharia elétrica (2); engenharia mecânica (3); estatística (5); medicina - clínica médica (2); medicina - psiquiatria (1); medicina do trabalho (2); odontologia (1); psicologia (2); serviço social (1); tecnologia da informação (38); analista judiciário - área: judiciária (41); técnico judiciário - área: administrativa (208); técnico judiciário na área: administrativa - especialidade: agente da polícia judicial (9); técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: programação de sistemas (64)..Salário: de R$ 8.529,65, a R$ 13.994,78. Taxa:R$ 85 e R$ 130.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)

Inscrições até 17 de julho pelo site: https://vestibular.ita.br/. Concurso com 180 vagas para os cargos de: oficiais engenheiros da ativa (qoeng) e da reserva da aeronáutica. Salário: não informado. Taxa: R$ 195.

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS — MGI

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8lLE . Concurso com 200 vagas para os cargos de: análise de processos de negócios (30); ciência de dados (35); desenvolvimento de software (40); experiência do usuário - ux (15); gestão de projetos (45); infraestrutura de tecnologia da informação ti (15) e segurança da informação e proteção de dados (20). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/D6Lw. Concurso com 99 vagas para contratação temporária de servidores. Salário: até R$ 6.000.Taxa: não divulgada.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

Inscrições de 12 de junho até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/DRNB. Concurso com 90 vagas para os cargos de: advogado (4); analista de gestão corporativa (35; administração (6); governança corporativa (3); recursos humanos (1); recursos humanos - comunicação (2); tecnologia da informação - infraestrutura e segurança (8); tecnologia da informação - soluções (4); tecnologia da informação - ciência de dados (6); contabilidade (2); finanças e orçamento (3) e analista de pesquisa energética (51). Salário: R$ 13.819,45.Taxa: R$ 120.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições de 9 de julho até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/DRV6. Concurso com 11 vagas para cargos nas áreas de: eletroeletrônica - sistemas de controle e eletricidade (3); mecânica - sistemas de máquina e propulsão e motores (3): eletroeletrônica - sistemas de controle e eletricidade (2); mecânica - sistemas de máquina e propulsão e motores (3). Salário: R$ 1.414,82.Taxa:R$ 75.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições de 2 de julho até 15 de julho pelo site: https://shre.ink/DRV6. Concurso com 200 vagas para cargos nas áreas de: administração (54); administração hospitalar (7); contabilidade (2); edificações (2); enfermagem (28); estatística (5); geodésia e cartografia (5); gráfica (4); higiene dental (4); meteorologia (4); nutrição e dietética (2); patologia clínica (2); processamento de dados (37); prótese dentária (2); química (2); radiologia médica (2); telecomunicações (5); eletrônica (4); eletrotécnica (2); estruturas navais (2); marcenaria (2); mecânica (10); metalurgia (9); motores (4). Salário: não informado. Taxa:R$ 65.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/DFpB. Concurso com 99 vagas para cargos de: técnicas de complexidade Intelectual e técnicas de suporte. Salário: R$3.800 a R$6.130. Taxa: R$ 68.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições de 19 de junho até 22 de julho pelo site:https://bit.ly/3z3vtvz. Concurso com 17 vagas para formação de cadastro reserva dos cargos de: analista judiciário e técnico judiciário. Salário: R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69.Taxa: R$ 90 a R$ 120.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE CAMPESTRE DE GOIÁS

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DRiY . Concurso com 84 oportunidades para os cargos de professor de apoio (11); professor PIII (11); psicólogo (2); assistente social (2); assistente administrativo (8); coletor tributário (1); agente comunitário de saúde (3); agente de combate a endemias (3); monitor (7); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de higiene e alimentação (4); operador de máquinas pesadas (2); motorista de veículos leves (6) e motorista de veículos pesados (4). Salário: de R$ 1.320 a R$ 3.563,58. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITABERAÍ - GO

inscrições de 17 a 19 de junho, das 8h às 18h, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça Presidente Alves de Castro, q. 4. l. 6, centro. Concurso com 430 vagas para os seguintes cargos: profissional do magistério na área de: pedagogia (120); língua portuguesa (5); matemática (5); ciências (2); língua inglesa (2); educação física (3); história (2); geografia (2); auxiliar de atividades educativas (150); auxiliar de serviços gerais (110); auxiliar de secretaria (10); motorista escolar (12); motorista (2); fonoaudiólogo (1); psicólogo (3) e assistente social (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.435,43. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DzA613 . Concurso com 13 vagas para o cargo de professor substituto, com denominação de especialista, assistente ou adjunto. As oportunidades são destinadas aos campi de Goiás e região metropolitana de Goiânia, onde os docentes devem ministrar aulas nas áreas de farmácia: assistência farmacêutica com ênfase na farmácia clínica e gestão de medicamentos no sus (1); libras, linguística e ensino (1); ciências da cultura (1); história da América colonial e independente (1); doenças infecciosas e parasitárias/infectologia (1); estágio em educação física (1); contabilidade financeira (1); educação física (1); teoria, projeto e representação em arquitetura e urbanismo (1); fundamentos de psicologia (1); materiais de construção (1); clínica médica de pequenos animais (1) e introdução à computação, sistemas de informação aplicados à engenharia de produção e pesquisa operacional (1). Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 6.356,02. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE CAVALCANTE - GO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/DRiK. Concurso com 36 vagas para os seguintes cargos: agente comunitário de saúde (5); agente de combate às endemias; técnico de enfermagem (8); técnico em radiologia (1); técnico de segurança do trabalho (1); assistente social (3); dentista (2); enfermeiro (5); fisioterapeuta (4); médico - clínico geral (3); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.577,82 a R$ 12.836,40. Taxa: de R$ 90 a R$ 120.

PREFEITURA DE JARAGUÁ - GO

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/8HWi. Concurso com 168 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar de cmei (40); assistente social (1); educador patrimonial (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (3); profissional de apoio pedagógico (30); profissional do magistério nas disciplinas de: artes (1); ciências (1); educação física (2); geografia (1); história (1); inglês (2); matemática (1); pedagogo (80); português (1) e psicólogo (2). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2,996,32. Taxa: entre R$ 70 e R$ 90

PREFEITURA DE MINEIROS - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBd. Concurso com 478 vagas distribuídas entre os cargos e locais listados: administração direta: administrador (1); agente administrativo (6); agente de sinalização viária (4); agente educativo de inclusão - apoio (15); agente educativo de inclusão - intérprete (1); agente municipal de trânsito (6); analista de sistemas sms (1); analista e fiscal ambiental (1); assistente social fms (1); assistente social técnico (8); atendente (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de produção - pedreiro (5); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de secretaria (10); auxiliar de serviços - praças e jardins (4); auxiliar de serviços de saúde (8); auxiliar de serviços gerais (30); biomédico/farmacêutico bioquímico (4); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatra (1); cuidador (2); educador físico - saúde (1); enfermeiro (3); enfermeiro obstetra (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); farmacêutico auditor (1); fiscal de arrecadação (3); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fisioterapeuta em terapia intensiva uti (2); fonoaudiólogo (2); médico anestesista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico clínico geral (2); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); merendeira (15); monitor de creche (15); motorista (10); nutricionista fms (1); nutricionista técnico (1); nutricionista tnep (1); operador de máquinas (5); porteiro servente (20); procurador (2); professor de educação física (5); profissional do magistério - pedagogo (180); psicólogo técnico (4); recepcionista (7); técnico de enfermagem (15); técnico em informática (4); técnico em radiologia (2); telefonista (1); topógrafo (1); vigia (12); vigia unidade escolar (4). Mineirosprev: auxiliar administrativo; auxiliar de serviços gerais; secretária. Ipremin: agente administrativo (2). Salário: de R$ 1.180,35 a R$ 13.203,22. Taxa: entre R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8HBl. Concurso com 97 oportunidades para os cargos de cozinheira (2); operador de máquinas (2); auxiliar de serviços (17); coveiro (1); coletor de lixo (7); eletricista (1); gari (5); motorista (7); porteiro escolar (1); recepcionista (2); vigilante (2); agente comunitário de saúde (área 1) (2); agente de combate a endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); assistente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de ensino (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (2); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); professor piii (17); secretário de instituição educacional (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 100 até R$ 180.

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org,br. Concurso com número de vagas indeterminadas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não informada.

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (SPTC) DE GOIÁS

Inscrições até 17 de junho nos sites do Iades ou no portal da Sead. Concurso com 88 vagas para médico legista e odontolegista. Salário: R$ 12.794,15. Taxa: R$ 180.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8mbs . Concurso com 3 vagas para as seguintes áreas: engenharia elétrica (1); matemática (1); física (1) Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: R$ 40.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE - GO)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://shre.ink/8mbT. Concurso com 10 vagas para procurador substituto do estado. Salário: R$ 39.112,10. Taxa: R$ 336.

PREFEITURA DE CORUMBAÍBA - GO

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/8mM3 . Concurso com 57 vagas para os seguintes cargos: agente administrativo (3); agente de vigilância (3); auxiliar administrativo (3); eletricista (2); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (2); fiscal de posturas, edificações e meio ambiente (3); fiscal de tributos (3); gari (6); médico (2); médico veterinário (1); motorista de veículos pesados (6); operador de máquinas pesadas (3); professor ii letras (2); professor ii matemática (2); professor ii - pedagogia/normal superior/educação infantil (8); técnico de enfermagem (6). Salário: de R$ 1.320 a R$ 7.704,39 Taxa: entre R$ 80 a R$ 160.

PREFEITURA DE VILA PROPÍCIO - GO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://shre.ink/8mMB . Concurso com 79 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos: analista de meio ambiente e posturas (1); analista em licitação e contratos (1); arquivologista (1); assistente social (1); auditor de tributos (1); auxiliar de atividades educativas (4); cirurgião dentista - odontólogo (1); enfermeiro (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de posturas (1); fiscal vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); motorista de ambulância (2); motorista de veículo pesado (6); operador de máquina pesada (2); pedagogo (2); professor (8); professor de educação física - licenciatura (1); psicólogo (1); analista de recursos humanos (1); agente comunitário de saúde (3); analista de meio ambiente e posturas (1); assistente social (1); auxiliar de atividades educativas (5); cirurgião dentista - odontólogo (1); enfermeiro (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de posturas (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); motorista de ambulância (2); motorista de veículo pesado (6); operador de máquina pesada (2); pedagogo (2); professor (8); professor de educação física - licenciatura (1); psicólogo (1); agente comunitário de saúde (2). Salário: de R$ 1.500 a R$ 14.000. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - GO

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/8mMQ . Concurso com 17 vagas para o cargo de professor do magistério federal, nas áreas de: libras (2); teoria e metodologia da história (1); literaturas de língua inglesa (1); língua inglesa e ensino (2); língua inglesa com ênfase em linguística (1); fisioterapia pediátrica; fisioterapia aquática; prótese e órtese e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); fisioterapia esportiva; fisioterapia traumato ortopédica e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); fisioterapia cardiovascular; fisioterapia intensiva e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); recursos terapêuticos manuais ; fisioterapia oncofuncional; exames diagnósticos em fisioterapia e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); fisioterapia pélvica, fisioterapia em saúde coletiva, epidemiologia e estágio supervisionado em fisioterapia nos três níveis de atenção à saúde (1); saúde coletiva do adulto, idoso e trabalhador (1); anatomia humana (1); ginecologia e obstetrícia (1); pediatria (1); morfologia animal comparada (1). Salário: entre R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 65 a R$ 290.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://shre.ink/8D9e. Concurso com 30 vagas para o cargo de Pesquisador Visitante UFMS. Salário: R$ 6.356,02, mais auxílio alimentação no valor de R$ 658. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - MT

Inscrições de 17 de junho até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8Hq8 . Concurso com 56 vagas para os cargos de: assistente em administração (16); técnico em contabilidade (8); técnico de laboratório/área: alimentos (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: física (1); técnico de laboratório/área: floresta (1); técnico de tecnologia da informação (1); administrador (3); analista de tecnologia da informação (4); arquivista (2); contador (2); enfermeiro/enfermagem do trabalho (1); engenheiro/área: segurança do trabalho (2); engenheiro/área: civil (1); engenheiro/área: eletricista (1); engenheiro/área: químico (1); nutricionista - habilitação (1); técnico desportivo (3); técnico em assuntos educacionais (1); músico/área: violino (1); médico/área: psiquiatra (2); médico/área: medicina do trabalho (1). médico veterinário (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.

PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO - MS

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8H85. Concurso com 70 vagas distribuídas entre os cargos: professor de educação física ii - plena (2); professor de geografia ii - plena; professor licenciado em pedagogia ii - plena; arquiteto; assistente social (1); assistente social escolar (1); bioquímico (1); contador; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); nutricionista escolar; odontólogo (2); pregoeiro; profissional de educação física do sus (1); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); psicopedagogo (1); técnico em fiscalização tributária; agente administrativo (5); assistente educacional (31); auxiliar de saúde bucal (2); estoquista; fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas; fiscal de tributos; recepcionista (1); secretário escolar (2); técnico de enfermagem; técnico de informática educacional (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em higiene dental (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); motorista de veículo especial (1); cozinheiro de nutrição escolar (2); cozinheiro de nutrição hospitalar (1); monitor de transporte escolar (2); procurador municipal (1). Salário: de R$ 1.526,20 a R$ 12.603. Taxa: entre R$ 80 a R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO) - GO

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8Hqj. Concurso com duas vagas para os cargos de assistente de Informática e advogado. Salário: de R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02. Taxa: de R$ 50 ou R$ 70.

PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/8mee . Concurso com 60 vagas paraprofissionais dos níveis fundamental, médio e superior, entre os cargos: prefeitura: agente de fiscalização tributária; agente de limpeza - sus; agente de limpeza - geral (1); analista administrativo (1); apoio administrativo educacional - educação infantil - sede (5); apoio administrativo educacional - educação infantil - zona rural (1); apoio administrativo educacional - educação infantil - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - limpeza (1); apoio administrativo educacional - limpeza - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - nutrição - sede (1); apoio administrativo educacional - nutrição - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - pedreiro (1); apoio administrativo educacional - porteiro (1); apoio administrativo educacional - transporte escolar (3); apoio administrativo educacional - auxiliar de cozinha (1); apoio administrativo educacional - auxiliar de cozinha - distrito são josé do couto (1); apoio ao controle interno (1); assistente administrativo - secretaria de administração (1); assistente administrativo - secretaria de finanças (2); assistente do sus - atendente; assistente social - secretaria de assistência social; assistente social - secretaria de saúde (1); assistente social - secretaria de educação (1); auditor de controle interno (1); auxiliar de cozinha (1); auxiliar de mecânico; bioquímico; contador; copeira (1); cozinheira (1); eletricista (1); enfermeiro; enfermeiro - são josé do couto; engenheiro civil - sede; farmacêutico; fiscal de obras e posturas; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo - sede (1); médico clínico geral (1); médico veterinário; motorista - carreta - sede (1); motorista - secretaria de saúde; motorista - distrito são josé do couto; motorista - município (1); nutricionista - secretaria de educação (1); nutricionista - secretaria de saúde (1); odontólogo; operador de escavadeira hidráulica (1); operador de máquina agrícola (1); operador de motoniveladora (1); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (1); pedreiro - secretaria de infraestrutura; pedreiro - secretaria de saúde; porteiro (1); professor de matemática - são josé do couto; professor pedagogo - são josé do couto (1); professor pedagogo - município (6); psicólogo - secretaria de educação; psicólogo - secretaria de saúde (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); psicopedagogo - secretaria de educação (1); psicopedagogo - secretaria de saúde (1); técnico administrativo educacional (1); técnico em enfermagem - distrito são josé do couto (1); técnico em enfermagem - município (2); terapeuta ocupacional (1); câmara: analista legislativo; assistente administrativo - câmara; contador - câmara (1); motorista - câmara. Salário: de R$ 1.412 a R$ 15.144,48. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE CABECEIRAS - GO

Inscrições até 19 de junho presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Trabalho e Habitação, situada na Avenida Vicente de Paula Souza, Parque João Amélia. Concurso com 10 vagas para os cargos de as oportunidades disponíveis são para os seguintes cargos: coordenador (1); cuidador (4); auxiliar de cuidador (2); motorista (1); assistente social (1) e psicólogo (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 1.900. Taxa: Não divulgada..

PREFEITURA DE CORUMBAÍBA - GO

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DFYc . Concurso com 57 vagas para os cargos de agente administrativo (3); agente de vigilância (3); auxiliar administrativo (3); eletricista (2); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (2); fiscal de posturas, edificações e meio ambiente (3); fiscal de tributos (3); gari (6); médico (2); médico veterinário (1); motorista de veículos pesados (6); operador de máquinas pesadas (3); professor ii letras (2); professor ii matemática (2); professor ii - pedagogia/normal superior/educação infantil (8); técnico de enfermagem (6).Salário: R$ 1.320 a R$ 7.704,39. Taxa: R$ 80 até R$ 160

PREFEITURA DE TURVELÂNDIA - GO

Inscrições até 24 de junho na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Avenida Arlinda Teodoro Mendonça, Q. 41, Lotes 1 ao 5, Centro, em Turvelândia. Concurso com 60 vagas para os cargos de agente de serviços gerais (20); monitor de sala (21); monitor de transporte escolar (8); motorista (10); operador de máquinas leves (1). Salário: de R$ 1.498,32 a R$ 2.000 Taxa: Não informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/DRZF. Concurso com 253 vagas para os cargos de nível superior: analista clínico; analista de tecnologia de informação; assistente social (2); arquiteto (1); cirurgião dentista; cirurgião dentista (esf) (2); contador; enfermeiro (9); engenheiro civil; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental e/ou sanitarista; farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras; médico veterinário; médico (2); médico de esf (3); médico do trabalho (1); nutricionista; procurador (1); orientador social; pedagogo social; professor coordenador (1); professor de artes (6); professor de educação básica - ensino fundamental (10); professor de educação básica - ensino infantil (3); professor de língua portuguesa; professor de educação física (6); professor de geografia; professor de história; professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo (6); turismólogo. nível médio/técnico: agente administrativo (8); assistente de informática; assistente de educação (17); auxiliar de consultório dentário; auxiliar de farmácia (1); cuidador social (6); técnico agrícola; técnico de enfermagem (11); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em segurança do trabalho; topógrafo.nível fundamental: atendente de saúde (3); auxiliar de cuidador (1); auxiliar de disciplina (21); eletricista de veículos e máquinas (1); mecânico (1); motorista i - veículo leve (1); motorista ii - caminhão (2); motorista iii - ônibus/ambulância (13); oficial de manutenção (5); operador de máquinas i (1). nível fundamental incompleto: ajudante de manutenção (58); auxiliar de serviços diversos (41); oficial de cozinha (2); oficial de pavimentação (1). Salário: de R$ 1.921,33 a R$ 14.152,83. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN) - PR

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (2); administrador; advogado; analista de tecnologia da informação; arquivista; contador; enfermeiro fiscal; secretário executivo. Salário: de R$ 3.053,03 a R$ 9.014,13. Taxa: de R$ 80 a R$ 95.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3° REGIÃO - RS

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8H8l. Concurso com 7 vagas para: advogado (1); analista de cobrança (1); analista de compras, licitações e contratos (1); analista de recursos (1); auxiliar administrativo (1); fiscal biólogo; técnico contábil (1); técnico em informática (1). Salário: de R$ 3.103 a R$ 7.925. Taxa: de R$ 15,99 a R$ 18,48.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA (CRC-RR) — RR

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/81V9. Concurso com 5 vagas para contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais para os cargos de: assistente administrativo (3); técnico em informática (1); e contador/fiscal (1). Salário: R$ 3.415,71 a R$ 6.561,76. Taxa: R$ 68 a R$ 73.

O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 15ª REGIÃO (CRQ-15 - RN) — RN

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://shre.ink/816x. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva de profissionais para os cargos de: auxiliar administrativo (2); e fiscal (2). Salário: R$ 1.920 a R$ 4.800 mais benefícios. Taxa: R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF - RS)

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://fundatec.org.br/. Concurso com sete vagas para os cargos de advogado; arquivista (1); assistente de recursos humanos; contador (1); comunicador social/designer gráfico; farmacêutico (1); jornalista; programador (2); técnico de informática; agente administrativo (2); agente de teleatendimento; copeira. Salário: R$ 1.687,50 a R$ 7.564,03. Taxa: R$ 50 a R$100.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 1 de julho pelo site: https://fundatec.org.br/. Concurso com duas vagas para os cargos de nível médio/técnico: assistente de informática (1); nível superior: advogado (1). Salário: R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02.Taxa: R$ 50 a R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 23ª REGIÃO - CRP-23/TO

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/DFVW . Concurso com duas vagas para os seguintes cargos e localidades: assistente administrativo (1); psicólogo analista em orientação e ética; psicólogo analista em orientação e fiscalização (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.000. Taxa: de R$ 60 a R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE ALAGOAS (CRMV - AL)

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/DFVm. Concurso com duas vagas distribuídas entre os seguintes cargos: agente fiscal (1) e assistente administrativo (1). Salário: entre R$ 2.280,40 a R$ 3.500, acrescido de R$ 500 correspondente ai vale alimentação, além de demais benefícios. Taxa: R$ 72.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 19ª REGIÃO (CRQ-XIX/PB)

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/DFwN . Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente em administração (1); e agente de fiscalização (1). salário: de R$ 1.620 a R$ 1.930,60, além de benefícios como auxílio-refeição, auxílio-transporte, plano odontológico local, entre outros. Taxa: R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO PIAUÍ (CRECI-PI 23ª REGIÃO)

Inscrições até 15 de julho pelo site: https://shre.ink/DFwv. Concurso com duas vagas para os cargos de: profissional de fiscalização/agente de fiscalização (1); profissional de suporte administrativo/serviços administrativos (1). Salário: de R$ 1.979,49 a R$ 2.472,11. Taxa: R$ 88.

LOCAIS - ESTADUAIS

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (CEASA) — ES

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/81iv. Concurso com 35 vagas para os cargos de: agente operacional de mercado (20); auxiliar administrativo (7); motorista (1); técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em estatística (1); técnico em informática (1); técnico em recursos humanos (1); advogado (1) e contador (1).Salário: R$ 2.579,92 a R$ 8.186,29. Taxa: R$ 50 a R$ 80.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://shre.ink/8lqo . Concurso com 572 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário. Salário: R$ 6.043,54. Taxa: R$ 81.



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO — PA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/824N . Concurso com 31 vagas, além de formação de cadastro reserva para assistente administrativo (12); técnicos em gestão pública nas áreas de: administração (1); biblioteconomia (1); ciências econômicas (3); serviço social (1); arquitetura (6) e engenharia civil (7). Salário: entre R$ 1.320 até R$ 3.104,35. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO ESTADO — PE

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/D0b6 . Concurso com 30 vagas para os cargos de: Caruaru: engenheiro civil (1); Petrolina: engenheiro civil (1); Recife: analista administrativo (3); analista em cálculo estrutural (2); analista em instalações hidrossanitárias (2); analista em manutenção predial (1); analista em tecnologia da informação (1); arquiteto (3); arquiteto especialista em bim (1); engenheiro civil (3); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro elétrico (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro especialista em bim (1); engenheiro mecânico (2); engenheiro orçamentista (3); e em Serra Talhada: engenheiro civil (1). Salário: de R$ 2.500 até R$ 5.200. Sem taxa de inscrição.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ADHEMAR BATISTA HEMÉRITAS (ETEC) — SP

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://shre.ink/Dy1W . Concurso com número de vagas não informado para cadastro reserva de professor de ensino médio e técnico. Salário: R$ 21,40, por hora/aula. Taxa: não informada.

FUNDAÇÃO DO ABC E COSAM — SP

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/8U4I. Concurso com 72 vagas para os cargos de: auxiliar de enfermagem (11); auxiliar operacional (5); controlador de acesso (5); cuidador de residência terapêutica (5); técnico de enfermagem (17); técnico de farmácia (4); recepcionista (5); enfermeiro (11); enfermeiro obstetra (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); nutricionista (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.335,14. Taxa: de R$ 30 a R$ 72.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE - PR) — PR

Inscrições até 18 de junho pelo site: https://shre.ink/81yu. Concurso com 10 vagas para os cargos de: auditor de controle externo - área: administrativa (1); auditor de controle externo - área: contábil (2); auditor de controle externo - área: econômica (1); auditor de controle externo - área: engenharia (2); auditor de controle externo - área: informática (1); auditor de controle externo - área: jurídica (3). Salário: de R$22.460,20. Taxa:R$ 125.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MP - BA) — BA

Inscrições até 10 de julho pelo email: euclidesdacunha@mpba.mp.br. Concurso com 5 vagas para o cargo de estagiário de direito . Salário: R$ 900. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP - MA) — MA

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/81OH. Concurso para a formação de cadastro reserva de profissionais para o cargo de auxiliar de segurança Penitenciária Salário: R$ 1.675,88. Taxa: não informada.

FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA — PI

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/D0gF . Concurso com 20 vagas para o cargo de analista previdenciário. Salário: R$ 11.549,95. Taxa de inscrição: R$ 180.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG - MG)

Inscrições até 18 de junho pelo site: https://shre.ink/DRuA. Concurso com 46 vagas para os cargos de médico anestesiologista (5); médico cirurgião pediátrico (1); médico cirurgião geral (2); médico clínica médica (10); médico clínica médica - drg (1); médico generalista (5); médico neonatologista (12); médico oncologista (1); médico ortopedista e traumatologista (1); médico pediatra (1); médico neurologista (1); médico radiologista e diagnóstico por imagem (3); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico nutrólogo (1). Salário: R$ 2.283,84 a R$ 6.385,13 Taxa de inscrição: Não informado

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 1 de julho pelo site: https://shre.ink/DRuA. Concurso com duas vagas para os cargos de nível médio/técnico: assistente de informática (1); nível superior: advogado (1). Salário:R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02. Taxa de inscrição: R$ 50 até R$ 70

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM - SP)

Inscrições de 12 de junho até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/DRV2. Concurso com 200 vagas para os cargos de aluno-oficial PM da academia de polícia militar do barro branco. Salário: R$ 4.833,27. Taxa de inscrição: R$ 150.

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/DRw4. Concurso com uma vaga para o cargo de médico plantonista - obstetrícia. Salário: R$ 5.671,67. Taxa de inscrição: não informada.

POLÍCIA MILITAR (PM) DE MINAS GERAIS

Inscrições de 17 de julho até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/DRwc. Concurso com 180 vagas para o cargo de cadete, aspirante a oficial e 2º tenente. Salário: R$ 7.175,30. Taxa de inscrição: R$ 220.

HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS (HOB)

Inscrições de 17 de julho até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/DRwc. Concurso com 180 vagas para o cargo de cadete, aspirante a oficial e 2º tenente. Salário: R$ 7.175,30. Taxa de inscrição: R$ 220.

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PM - ES)

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/DzGb. Concurso com 30 vagas para o cargo de oficial combatente (QOC). Salário: 4.384,75 a R$ 10.005,36. Taxa de inscrição: R$ 93.

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA)

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://fepese.org.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: advogado (2); arquiteto (1); biólogo (1); psicólogo (1); técnico em agrimensura (1); técnico em edificações ou estradas (1); técnico em saneamento (1); analista técnico i (1). Salário: R$ 2.276,86 a R$ 7.336,54. Taxa de inscrição:100 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA (SAS-SC)

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/Dzu4. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente social (1) e sociólogo (1). Salário: 1.296,00 mais gratificação de atividade técnica R$ 2.175,24 e adicional de atividade técnica R$ 1.087,62. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DA ECONOMIA VERDE DE SANTA CATARINA (SEMAE - SC)

Inscrições de 18 de julho até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/DzuR. Concurso com 35 vagas para os cargos de: engenheiro (25); geólogo (3); biólogo (2); geógrafo (1); administrador (1); contador (1); economista (1); e técnico em contabilidade (1). Salário: R$ 3.665,09 a R$ 4.954,86. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES - SC)

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DzuZ. Concurso com 15 vagas para os cargos de: caldeireiro - ambiente hospitalar (1); engenheiro - segurança do trabalho (1); fisioterapeuta - hospitalar (1); médico - auditoria (1); médico especialista em anestesiologia - anestesiologia (1); médico especialista em clínica médica - clínica médica (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia - ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem - radiologia e diagnóstico por imagem (1); psicólogo - hospitalar (1); terapeuta ocupacional - hospitalar (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia - ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia ou radiologia e diagnóstico por imagem - ultrassonografia ginecológica e obstétrica (1); médico especialista em pediatria - neonatologia (1); médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem - radiologia e diagnóstico por imagem (1); e motorista - transporte inter hospitalar de pacientes (1). Salário: R$ 3.618,19 a R$ 10.396,23. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES - SC)

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DzuZ. Concurso com 5 vagas para os cargos de: fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico - ginecologia e obstetrícia (1); médico - infectologia (1) e médico - pediatria ou cardiologia (1). Salário: R$ 4.928,35 e R$ 10.396,23. Taxa de inscrição: não informada.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE (CETAS)

Inscrições até 21 de junho pelo site: https://shre.ink/Dzuh. Concurso com 3 vagas para os cargos de: instrutor - enfermagem (2) e tutor - pedagogia (1). Salário: não informado. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB)

Inscrições de 17 de junho até 18 de julho pelo site: https://shre.ink/DFkr. Concurso com 287 vagas para o cargo de agente penitenciário. Salário: R$ 2.601,04 a R$ 4.478,31. Taxa de inscrição: R$ 90.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (SAP/CE)

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DFT. Concurso com 600 vagas para o cargo de policial penal. Salário: R$ 3.074,89. Taxa de inscrição: R$ 185.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA (CAGEPA)

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://shre.ink/DFdC. Concurso com 80 vagas para os cargos de: administrador (2); advogado (4); analista de sistemas - sistemas de ti (2); analista de sistemas - suporte de ti (1); arquiteto (1); assistente social (3); atuário (1); contador (3); economista (1); engenheiro ambiental e sanitário (1); engenheiro civil (16); engenheiro eletricista (2); engenheiro mecânico (1); engenheiro químico (2); jornalista (1); médico do trabalho (1); psicólogo (1); tecnólogo em geoprocessamento (3); técnico em eletrônica (3); técnico em eletrotécnica (5); técnico em enfermagem do trabalho (2); técnico em geoprocessamento (3); técnico em informática (2); técnico em mecânica (3); técnico em saneamento (10); técnico em segurança do trabalho (6). Salário: R$ 2.953,66 a R$ 12.002. Taxa de inscrição: R$ 97,50 a R$ 107,10.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PERNAMBUCO (SAD - PE)

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/DFd8. Concurso com 30 vagas para os cargos de: engenheiro civil (2); engenheiro civil (1);analista administrativo (3); analista em cálculo estrutural (2); analista em instalações hidrossanitárias (2); analista em manutenção predial (1); analista em tecnologia da informação (1); arquiteto (3); arquiteto especialista em bim (1); engenheiro civil (3); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro elétrico (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro especialista em bim (1); engenheiro mecânico (2) e engenheiro orçamentista (3). Salário: R$ 2.500,00 a R$ 5.200. Taxa de inscrição: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DFdH. Concurso com 20 vagas para o cargo de analista previdenciário (20). Salário: R$ 11.549,95. Taxa de inscrição:R$ 180.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) E DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DFW0. Concurso com 90 vagas para os cargos de: analista governamental - especialidade gestão pública (20); analista governamental - especialidade infraestrutura - arquitetura e urbanismo (2); analista governamental - especialidade infraestrutura - engenharia civil (5); analista governamental - especialidade infraestrutura - engenharia de agrimensura (1); analista governamental - especialidade infraestrutura - engenharia elétrica (2); analista governamental - especialidade tecnologia da informação (15); analista governamental - especialidade infraestrutura - arquitetura e urbanismo (1); analista governamental - especialidade infraestrutura - engenharia civil (5); analista governamental - especialidade infraestrutura - engenharia de agrimensura (1); analista governamental - especialidade infraestrutura - engenharia elétrica (3); analista governamental - especialidade planejamento e orçamento (25) e analista governamental - especialidade tecnologia da informação (10).Salário: R$ 11.549,95. Taxa de inscrição:R$ 180.

SERGIPE GÁS S/A (SERGAS - SE)

Inscrições até 5 de julho pelo site: https://shre.ink/DFWh. Concurso com 7 vagas para os cargos de: assistente organizacional (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de mecânica ou eletromecânica (1); analista organizacional - administração (1); analista organizacional - ciências contábeis (1) e engenheiro mecânico (2). Salário: R$ 3.794,39 a R$ 10.287,45. Taxa de inscrição: R$ 95 ou R$ 115.

FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA (PIAUÍPREV)

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DFp6. Concurso com 20 vagas para o cargo de analista previdenciário. Salário: R$ 11.549,35. Taxa de inscrição: R$ 180.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO DO ESTADO DO CEARÁ (TRT)

Inscrições de 17 de junho até 12 de julho pelo site:https://bit.ly/3KIzcB7. Concurso com 2 vagas para formação de cadastro reserva de analista judiciário e técnico judiciário. Salário:R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69. Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 110.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - SP

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 12 vagas para os cargos de agente de defesa civil, em caráter permanente. Salário: de R$ 1.627,15.Taxa: de R$ 65.

PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA - SP

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://www.avancasp.org.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de cuidador que tenham ensino médio completo. Salário: de R$ 1.944,13, além de vale transporte. Taxa: de R$ 58.

PREFEITURA DE PRAIA GRANDE - SP

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/DRyV. Concurso com 19 vagas para os cargos de arquiteto (1); auxiliar de topógrafo (1); contador (1); cuidador social (1); desenhista (1); educador físico (1); eletricista civil (1); encanador (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); grafico off-set para maquina modelo roland 200 (1); motorista (1); nutricionista (1); pedreiro (1); pintor civil (1); programador de computador (1); técnico em equipamentos de informática (1); topógrafo (1); veterinário (1). Salário: R$ 2.144,67 a R$ 7.291,85. Taxa: de R$ 59 a R$ 96.



PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA - SP

Inscrições até 14 de julho pelo site: https://shre.ink/DRFf. Concurso com 17 vagas para os cargos de combate às endemias (15); supervisor de agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 2.824 a R$ 5.587,38. Taxa: de R$ 57 a R$ 78.

PREFEITURA DE DUAS BARRAS - RJ

Inscrições até 1 de julho pelo site: https://shre.ink/DRz4. Concurso com 245 vagas para os cargos deauxiliar de serviços gerais (23); auxiliar de serviços públicos (10); pedreiro (3); pintor (1); serralheiro (1); eletricista (1); mecânico de máquinas pesadas (1); monitor de transporte escolar (4); motorista (6); operador de máquinas (2); tratorista (1); agente de coordenação de turno (3); auxiliar de creche (12); fiscal de obras (1); fiscal de posturas (2); fiscal de tributação (1); guarda municipal (1); instrumentador cirúrgico (1); instrutor de dança (1); mãe social (3); motorista ii (5); oficial administrativo (15); orientador social (2); secretário escolar (6); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (16); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico em informática (2); técnico em laboratório (4); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (4); técnico em saúde bucal (4); técnico em segurança do trabalho (1); técnico tributário (1); administrador (1); arquiteto (1); assistente social (5); cirurgião-dentista (8); contador (3); economista (1); enfermeiro (10); enfermeiro de esf (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (5); médico cirurgião geral (1); médico clínico (4); médico de esp (2); médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico plantonista (1); médico psiquiatra (1); médico pneumologista (1); médico radiologista (1); médico veterinário (1); musicoterapeuta (1); nutricionista (3); orientador educacional (2); procurador municipal (2); psicólogo (1); supervisor educacional (5); professor - língua portuguesa (1); professor ii - educ. infantil - 1º segmento (1); professor | - artes (1); professor | - ciências (1); professor | - educação física (2); professor | - ensino religioso (1); professor | - espanhol (1); professor | - informática (1); professor | - inglês (1); professor | - música (3); professor |- matemática (1); professor i - geografia (4); professor i - história (1); turismólogo (1) e terapeuta ocupacional (4). Salário: R$1.342,87 a R$ 11.748,55 Taxa: de R$ 55 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://shre.ink/DRzq. Concurso com 133 vagas para os cargos de auxiliar de obras e serviços públicos (2); auxiliar de serviços gerais (3); vigilante (4); atendente de serviços de saúde (1); auxiliar do agente administrativo (3); cozinheira (3); recepcionista (5); maqueiro (4); agente administrativo (1); agente de combate a endemias (2); auxiliar de consultório dentário (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); guarda municipal (1); guarda municipal ambiental (1); motorista i (3); motorista ii (2); professor de educação infantil (5); professor de 1º ao 5º ano (5); professor/instrutor (1); professor mediador (6); técnico de enfermagem (14); técnico de imobilização (1); técnico de laboratório (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (4); auditor fiscal (1); analista ambiental (1); arquiteto (1); assistente social (3); biólogo (1); contador (1); enfermeiro (4); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fisioterapeuta (4); fiscal de rendas (2); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico clínico geral (1); médico plantonista (12); nutricionista (1); odontólogo (3); procurador municipal (2); psicólogo (1); pedagogo (1); professor de educação física (2). Salário: R$ 1.412 a R$ 7.800. Taxa: R$ 61 a R$ 111.

PREFEITURA DE MENDES - RJ

Inscrições até 17 de junho exclusivamente de forma presencial, na sede da secretaria municipal de saúde, situada na rua professor paulo sérgio nader pereira, nº 250, centro - mendes/rj, das 9h às 16h. Concurso com 50 vagas para os cargos de assistente social (2); biomédico; biólogo; cirurgião dentista (3); cuidador de residência terapêutica (2); enfermeiro; engenheiro civil (1); farmacêutico (3); fisioterapeuta (5); médico angiologista (1); médico cardiologista (3); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico neurologista (1); médico neurologista (neuropediatra) (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico pneumologista (1); motorista categoria "d" (1); nutricionista (2); oficineiro de artesanato (1); oficineiro de dança (1); oficineiro de música (1); oficineiro de yoga (1); profissional de educação física (3); psicólogo (4); técnico de laboratório; técnico de saúde bucal (4); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: Não informada

PREFEITURA DE PINHEIRAL - RJ

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://shre.ink/816x. Concurso com 91 vagas para os cargos de: advogado (2); assistente social (2); biólogo (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico cardiologista (1); médico cardiopediatra (1); médico cirurgião geral (1); médico cirurgião pediátrico (1); médico cirurgião vascular (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurocirurgião (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista socorrista - maternidade (obstetra) (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra infantil (1); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); médico visitador clínico (1); médico visitador pediátrico (1); odontólogo (4); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); agente fiscal de obras e posturas (1); agente técnico em enfermagem (6); agente técnico em laboratório (2); agente técnico em segurança no trabalho (1); agente técnico municipal (6); motorista cnh "d" (6); secretário escolar (1); técnico em imobilização (1); agente auxiliar de odontologia (auxiliar em saúde bucal) (3); agente funerário (2); inspetor de alunos (4); coveiro (2); maqueiro hospitalar (1); operador de máquinas automotoras (1); arquiteto; fonoaudiólogo; médico dermatologista; médico veterinário; nutricionista; agente técnico agrícola; agente técnico em radiologia; técnico em meio ambiente. Salário: R$ 1.477,23 a R$ 2.819,95. Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - RJ

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/DRRd. Concurso com 144 vagas para os cargos de posto médico do centro administrativo são sebastião (posto do cass): médico clínica médica (1). coordenação materno infantil leila diniz: médico anestesiologia (2); médico neonatologia (1); médico obstetrícia (2). hospital maternidade alexander fleming: médico anestesiologia (11); médico cirurgia pediátrica (1); médico medicina preventiva e social (epidemiologia) (1); médico neonatologia (2); médico neurologia pediátrica (1); médico obstetrícia (1). hospital maternidade carmela dutra: médico anestesiologia (4); médico cardiologia pediátrica (1); médico cirurgia pediátrica (1); médico hemoterapia (1); médico infectologia (ccih) (1); médico neonatologia (1); médico radiologia (1). hospital maternidade fernando magalhães: médico cirurgia pediátrica (1); médico ginecologia e obstetrícia (1); médico intensivista adulto (1); médico neonatologia (7); médico neurologia pediátrica (1); médico obstetrícia (6); médico patologia (1); médico pediatria (2). hospital maternidade herculano pinheiro: médico anestesiologia (1); médico cirurgia pediátrica (1); médico hemoterapia (1); médico neonatologia (1); médico neurologia pediátrica (1); médico pediatria (5); médico radiologia (1). hospital municipal jesus: médico anestesiologia (2). hospital municipal nossa senhora do loreto: médico cirurgia pediátrica (1); médico otorrinolaringologia (cirurgia infantil) (1). hospital municipal álvaro ramos: médico clínica médica (2); médico geriatria (1); médico pneumologia (1) hospital municipal barata ribeiro: médico anestesiologia (3); médico geriatria (3) hospital municipal de piedade: médico anestesiologia (1); médico clínica médica (3); médico intensivista adulto (2). hospital municipal raphael de paula souza: médico clínica médica (1). hospital municipal lourenço jorge: médico anestesiologia (1); médico cirurgia geral (2); médico cirurgia vascular (1); médico infectologia (ccih) (1); médico intensivista adulto (1); médico ortopedia e traumatologia (1). hospital municipal miguel couto: médico hemoterapia (1); médico intensivista adulto (1); médico medicina preventiva e social (epidemiologia) (1); médico pediatria (1). hospital municipal salgado filho: médico anestesiologia (2); médico clínica médica (5); médico intensivista adulto (1); médico radiologia (2). hospital municipal souza aguiar: médico anestesiologia (10); médico cirurgia geral (4); médico cirurgia pediátrica (3); médico cirurgia plástica (ctq adulto) (2); médico cirurgia vascular (3); médico clínica médica (3); médico intensivista adulto (1); médico neurocirurgia (2); médico oftalmologia (1); médico ortopedia e traumatologia (4); médico urologia (4); médico (1). Salário: de R$ 7.195,74 a R$ 8.221,71. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA - MG

Inscrições até 1 de agosto pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 211 vagas para os cargos de auxiliar de biblioteca (4); secretário escolar (6); monitor de creche (30); assistente social (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor de aee - sala de recurso (9); professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistiva (aclta) (25); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (2); professor de história (3); professor de inglês (4); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); professor municipal iv (110); psicólogo (1) e supervisor pedagógico (1). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2.597,08. Taxa: de R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE BETIM - MG

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 211 vagas para os cargos de analista de gestão a saúde (8); assistente social - 20h (18); assistente social - 30h (10); auxiliar de farmácia - 40h (52); auxiliar de farmácia - 44h (15); auxiliar em saúde bucal (4); auxiliar em saúde bucal - psf (2); biólogo (5); bioquímico (11); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista - especialista em buco-maxilo-facial (3); cirurgião dentista - especialista em disfunção temporo-mandibular e dor orofacial (2); cirurgião dentista - especialista em endodontia (1); cirurgião dentista - especialista em estomatologia (1); cirurgião dentista - especialista em odontopediatria (1); cirurgião dentista - especialista em periodontia (1); cirurgião dentista - especialista em pne (2); cirurgião dentista - especialista em prótese dental (1); cirurgião dentista psf (20); contador da saúde (2); educador físico da saúde (15); enfermeiro - 24h (7); enfermeiro - 40h (60); enfermeiro - 44h (116); epidemiólogo (2); farmacêutico - 20h (35); farmacêutico - 44h (15); fiscal sanitário ii/biólogo (5); fiscal sanitário ii/biomédico (2); fiscal sanitário ii/enfermeiro (14); fiscal sanitário ii/engenheiro de alimentos (2); fiscal sanitário ii/farmacêutico (12); fiscal sanitário ii/médico veterinário (2); fiscal sanitário ii/nutricionista (4); fiscal sanitário ii/odontólogo (4); fisioterapeuta - 20h (18); fisioterapeuta - 30h (50); fonoaudiólogo (20); médico (30); médico generalista (50); médico homeopata (5); médico pediatra (20); médico psiquiatra - 20h (24); médico psiquiatra - 24h (15); médico veterinário (2); nutricionista - 20h (9); nutricionista - 44h (10); oficial de apoio à saúde i (28); psicólogo - 20h (36); psicólogo - 44h (5); técnico de laboratório (24); técnico de raio-x (16); técnico em enfermagem - 40h (124); técnico em enfermagem - 44h (377); técnico em nutrição (2); técnico em saúde bucal - 40h (6); técnico em saúde bucal - 44h (4); terapeuta ocupacional (10); engenheiro clínico (1). Salário: de R$ 1.345 a R$ 8.773,38. Taxa: de R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ - MG

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 1.401 vagas para os cargos de superior: advogado (8); analista de sistema (2); arquiteto (3); assistente social (10); bibliotecônomo (1); bioquímico (2); comunicólogo (1); contador (2); ecólogo (1); educador de trânsito (1); enfermeiro (6); enfermeiro de saúde da família (31); engenheiro civil (5); engenheiro de trânsito (1); especialista em educação (39); especialista em meio ambiente (1); farmacêutico (5); fiscal tributário (4); fisioterapeuta (17); fonoaudiólogo (6); geógrafo (1); gestor cultural (1); médico clínico (3); médico pediatra (6); médico radiologista (1); médico da saúde da família (6); médico plantonista ii - anestesista (1); médico plantonista ii - angiologista (1); médico plantonista ii - cardiologista cirurgião (2); médico plantonista ii - cirurgião geral (2); médico plantonista ii - endocrinologista (1); médico plantonista ii - ginecologista (1); médico plantonista ii - ginecologista pnar (2); médico plantonista ii - hematologista (1); médico plantonista ii - neurologista (2); médico plantonista ii - neurologista infantil (2); médico plantonista ii - obstetra (1); médico plantonista ii - pneumologista (2); médico plantonista ii - pneumologista infantil (1); médico plantonista ii - psiquiatra (6); médico plantonista ii - proctologista (1); médico plantonista ii - reumatologista (1); médico plantonista ii - ultrassonografista (2); médico plantonista ii - urologista (1); médico plantonista ii - médico do trabalho (1); médico plantonista iii - oftalmologista (5); médico plantonista iii - psiquiatra infantil (5); médico veterinário (3); nutricionista (10); odontólogo (12); odontologo endodontista (2); professor - arte (2); professor - educação física (24); professor - ensino religioso (5); professor - geografia (17); professor - história (7); professor - língua inglesa (15); professor - língua portuguesa (26); professor - matemática (4); professor - séries iniciais (129); psicólogo (13); psicopedagogo (1); sociólogo (1); terapeuta ocupacional (3). médio/técnico: auxiliar educacional (3); professor de educação infantil (90); técnico agrícola (2); técnico de administração (14); técnico de almoxarife (1); técnico de contabilidade (1); técnico de desenho artístico (1); técnico de enfermagem (80); técnico de higiene dental (2); técnico de laboratório (5); técnico de meio ambiente (2); técnico de paisagismo (1); técnico de planejamento (1); técnico de raio x (2); técnico de saneamento (1); técnico de topografia (1); técnico de tributação (1); técnico sanitarista (2). fundamental completo: agente de mobilização social (1); agente de transporte e trânsito (9); agente visitador sanitário (2); armador (2); auxiliar administrativo (19); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de comunicação (1); auxiliar de consultório dentário (12); auxiliar de laboratório (5); auxiliar de material (2); auxiliar de mecânico (3); auxiliar de saúde (32); auxiliar de secretaria (5); monitor de ônibus escolar (56). fundamental incompleto/elementar/alfabetizado: ajudante de obras e serviços (9); bombeiro hidráulico (1); borracheiro (2); carpinteiro (1); eletricista (1); eletricista de autos (1); encarregado de serviço (1); gari (35); jardineiro (6); mecânico de autos (7); motorista (10); motorista de ambulância (4); operador de máquinas pesadas (6); pedreiro (10); pintor (3); servente continuo (34); servente de saúde (3); servente escolar (333); vigia (95). Salário: de R$ 1.412,00 até R$ 16.690,91.Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE MANTENA - MG

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 211 vagas para os cargos de agente de vigilância sanitária e epidemiológica (1), assistente social da secretaria municipal de saúde (1), atendente de farmácia (3), auxiliar de saúde bucal (6), digitador (4), enfermeiro (1), enfermeiro psf (5), farmacêutico (1), fiscal de vigilância sanitária (1), fisioterapeuta (1), médico clínico geral - 20h (2), médico clínico geral - 40 h (1), médico ginecologista/obstetra (2), médico pediatra (1), médico psf (1), médico psiquiatra (1), motorista i (2), motorista ii (6), odontólogo (5), operário (25), pedreiro (2), técnico em enfermagem (10), zelador (3). as demais oportunidades disponíveis estão distribuídas entre os seguintes cargos: advogado do município (1); agente administrativo (7); agente de fiscalização (4); ajudante de máquinas (2); assistente social (2); atendente (2); atendente de regulação (2); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de assessoria jurídica (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de professor da educação básica (13); auxiliar de serviço da educação básica 2 (2); auxiliar de serviço da educação básica 3 (4); auxiliar de serviços gerais (7); borracheiro (1); coveiro (3); encarregado de jardim (1); engenheiro agrônomo (1); fonoaudiólogo (1); jardineiro (3); lavador de veículos (1); mecânico (2); mastologista (1); médico cardiologista (1); médico com especialidade em cirurgia vascular e angiologia (1); médico do trabalho (1); médico especialista em diagnóstico por imagem - atuação em ultrassonografia geral (2); médico urologista (1); motorista de transporte escolar (2); operador de máquinas - patrol (2); operador de máquinas - retroescavadeira (2); professor da educação básica - peb i - ai (5); professor da educação básica - peb i - af - ciências (2); professor da educação básica - peb i - af - história (2); professor da educação básica - peb i - af - língua portuguesa (3); professor da educação básica - peb i - af - matemática (2); técnico em auxiliar de secretaria (2) técnico em programas sociais - especialidade em psicologia (2); técnico em radiologia (1); técnico nível médio - contabilidade (1); terapeuta ocupacional (1); vigia (10). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 10.054,00. Taxa: de R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 203 vagas para os cargos de nível fundamental incompleto: coveiro (7); viveirista (2); nível médio: agente de defesa civil (3); educador social (20); fotógrafo (1); monitor de recreação e lazer (3); nível técnico: orientador ambiental (2); técnico agrícola (2); técnico em contabilidade (3); técnico em edificações (2); técnico em informática (4); técnico em meio ambiente (3); técnico em paisagismo (1); técnico em segurança do trabalho (3); topógrafo (2); nível superior: administrador; analista de tecnologia da informação (1); arquiteto (2); assistente social (50); auditor fiscal de tributos municipais (8); biólogo (1); contador (3); engenheiro agrimensor (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental; engenheiro civil (5); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fiscal de meio ambiente (3); fiscal de obras e posturas (8); geógrafo; jornalista (1); nutricionista (5); procurador (2); psicólogo (45); terapeuta ocupacional (3); bibliotecário (2); engenheiro de trânsito (1); geoprocessador (1). Salário: de R$ 1.467,32 a R$ 15.193,52. Taxa: de R$ 50 a R$ 160.

PREFEITURA DE SANTOS - SP

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8mxD . Concurso com 66 vagas para os seguintes cargos: agente de combate às endemias (26); agente comunitário de saúde (40). Salário: de R$ 3.121,68, acrescido de R$ 880. Taxa: R$ 57.

PREFEITURA DA SERRA — ES

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/D6ey . Concurso com 895 vagas para os cargos de: professor MaPA - Educação Especial - Altas Habilidades (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Auditiva (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Mental (55); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Visual (6); professor MaPa - educação infantil (280); professor MaPA - Séries Iniciais (401); professor MaPB - Ciências (1); professor MaPB - Educação Física (59); professor MaPB - Educação Artística (38); professor MaPB - História (1); professor MaPB - Língua Inglesa (6); professor MaPB - Língua Portuguesa (1); professor MaPB - Matemática (1); professor MaPB - Geografia (1); professor MaPB - Bilíngue (1); professor MaPB - Ensino Religioso (1); professor MaPB - Assessoramento Pedagógico (40) e professor MaPB - Libras (1). Salário: de R$ 2.903,48 até R$ 4.503,95. Taxa: de R$ 85.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI - SP

Inscrições até 25 de junho pelo site: https://shre.ink/8mtV. Concurso com quatro vagas para os cargos de: almoxarife (1); contador; engenheiro ambiental (1); leiturista de hidrômetro (1); recepcionista/telefonista (1). Salário: R$ 2.833,01 a R$ 7.336,40. Taxa: de R$ 7 a R$ 10.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA (SAAE) - MG

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/DPTA . Concurso com 36 vagas para profissionais com formação nos níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, distribuídas entre os cargos de auxiliar de serviços gerais (1); calceteiro (2); encanador (6); jardineiro (1); pedreiro (1); auxiliar de saneamento (1); fiscal (3); motorista (1); operador de bombas (1); vigia (1); auxiliar administrativo (3); ajudante de laboratório (1); operador de eta (6); operador de ete (5); técnico em contabilidade i (1); técnico químico (1) e engenheiro civil (1). Salário: de R$ 1.229,03 a R$ 5.167,01. Taxa: entre R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE MEDIANEIRA — PR

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/D6Ml . Concurso com 90 vagas para os cargos de: agente de endemias (6); agente de trânsito (1); atendente de farmácia (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de turma (20); fiscal (1); professor (30); secretário escolar (7); técnico em segurança do trabalho (1); arquiteto (1); assistente social (10); auditor fiscal de tributos municipal (1); bibliotecário (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1) e procurador municipal (2). Salário: de R$ 1.849,13 até R$ 9.754,91. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA - MG

Inscrições até 1° de agosto pelo site: https://shre.ink/DPdE . Concurso com 211 vagas para os cargos de: auxiliar de biblioteca (4); secretário escolar (6); monitor de creche (30); assistente social (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor de aee - sala de recurso (9); professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistiva (aclta) (25); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (2); professor de história (3); professor de inglês (4); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); professor municipal iv (110); psicólogo (1) e supervisor pedagógico (1). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2.597,08. Taxa: de R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIRIPIRI — PE

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/D6BV . Concurso com 1.592 vagas para os cargos de: procurador (5); agente municipal de trânsito e transporte (10); guarda civil municipal (117); analista em políticas sociais e econômicas - advogado (1); analista em saúde - assistente social - rede de atenção psicossocial (1); analista em saúde - enfermeiro intervencionista (2); analista em saúde - enfermeiro plantonista - rede de atenção psicossocial (1); analista em saúde - enfermeiro - rede de atenção psicossocial (2); analista em saúde - farmacêutico bioquímico (1); analista em saúde - cirurgião dentista exclusivo da estratégia de saúde da família (21); analista em saúde - educador físico exclusivo da estratégia de saúde da família (1); analista em saúde - enfermeiro exclusivo da estratégia de saúde da família (33); médico generalista exclusivo da estratégia de saúde da família (10); fiscal de defesa do consumidor (10); auditor fiscal tributário (10); orientador social de proteção e defesa civil (16); analista de suporte à gestão - apoio jurídico (17); analista educacional - nutricionista (30); analista em políticas sociais e econômicas - assistente social (17); analista em políticas sociais e econômicas - pedagogo (2); analista em políticas sociais e econômicas - psicólogo (7); analista em saúde - assistente social (1); analista em saúde - biomédico (1); analista em saúde - enfermeiro (19); analista em saúde - farmacêutico (2); analista em saúde - nutricionista (1); analista em saúde - odontólogo/bucal-maxilo-facial (1); analista em saúde - odontólogo/endodontista (2); analista em saúde - odontólogo/protesista (1); analista em saúde - odontólogo/periodontista (1); analista em saúde - psicólogo (3); analista em saúde - químico (2); analista em saúde - sanitarista (2); engenheiro civil (2); geólogo (1); analista em gestão da receita (10); médico - cardiologista (1); médico - clínico geral (4); médico - do trabalho (1); médico - gineco-obstetra (1); médico - infectologista (1); médico - intervencionista (4); médico - neurologista (1); médico - ortopedista/traumatologista (1); médico - pediatria (4); médico - pneumologista (1); médico - psiquiatria adulto (7); médico - psiquiatria infantil (1); agente de combate às endemias em saúde (103); assistente em suporte à gestão (52); assistente em políticas sociais e econômicas - educador cuidador (7); assistente em políticas sociais e econômicas - educador social (4); assistente em saúde - atendente de farmácia (2); auxiliar educacional - auxiliar de apoio pedagógico (640); auxiliar educacional - auxiliar de educação infantil (142); auxiliar educacional - cuidador educacional (150); assistente em saúde - auxiliar de saúde bucal exclusivo da estratégia de saúde da família (19); técnico em saúde - técnico de enfermagem exclusivo da estratégia de saúde da família (24); técnico em planejamento, infraestrutura e meio ambiente - técnico em edificações (23); técnico em saúde - técnico em enfermagem (13); técnico em saúde - técnico em enfermagem intervencionista (16); técnico em saúde - técnico em enfermagem - rede de atenção psicossocial (3); assistente em saúde - auxiliar de saúde bucal (4). Salário: de R$ 1.364,26 até R$ 9.132,43. Taxa: de R$ 80 até R$ 250.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO UBÁ - RJ

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/D6Sx . Concurso com 133 vagas para os cargos de: auxiliar de obras e serviços públicos (2); auxiliar de serviços gerais (3); vigilante (4); atendente de serviços de saúde (1); auxiliar do agente administrativo (3); cozinheira (3); recepcionista (5); maqueiro (4); agente administrativo (1); agente de combate a endemias (2); auxiliar de consultório dentário (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); guarda municipal (1); guarda municipal ambiental (1); motorista i (3); motorista ii (2); professor de educação infantil (5); professor de 1º ao 5º ano (5); professor/instrutor (1); professor mediador (6); técnico de enfermagem (14); técnico de imobilização (1); técnico de laboratório (2); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (4); auditor fiscal (1); analista ambiental (1); arquiteto (1); assistente social (3); biólogo (1); contador (1); enfermeiro (4); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fisioterapeuta (4); fiscal de rendas (2); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico clínico geral (1); médico plantonista (12); nutricionista (1); odontólogo (3); procurador municipal (2); psicólogo (1); pedagogo (1); professor de educação física (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.800. Taxa de inscrição: de R$ 61 até R$ 111.

PREFEITURA DE MANTENA - MG

Inscrições de 24 de junho até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/D6xD . Concurso com 211 vagas nos cargos de: advogado do município (1); agente administrativo (7); agente de fiscalização (4); ajudante de máquinas (2); assistente social (2); atendente (2); atendente de regulação (2); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de assessoria jurídica (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de professor da educação básica (13); auxiliar de serviço da educação básica 2 (2); auxiliar de serviço da educação básica 3 (4); auxiliar de serviços gerais (7); borracheiro (1); coveiro (3); encarregado de jardim (1); engenheiro agrônomo (1); fonoaudiólogo (1); jardineiro (3); lavador de veículos (1); mecânico (2); mastologista (1); médico cardiologista (1); médico com especialidade em cirurgia vascular e angiologia (1); médico do trabalho (1); médico especialista em diagnóstico por imagem - atuação em ultrassonografia geral (2); médico urologista (1); motorista de transporte escolar (2); operador de máquinas - patrol (2); operador de máquinas - retroescavadeira (2); professor da educação básica - peb i - ai (5); professor da educação básica - peb i - af - ciências (2); professor da educação básica - peb i - af - história (2); professor da educação básica - peb i - af - língua portuguesa (3); professor da educação básica - peb i - af - matemática (2); técnico em auxiliar de secretaria (2) técnico em programas sociais - especialidade em psicologia (2); técnico em radiologia (1); técnico nível médio - contabilidade (1); terapeuta ocupacional (1); vigia (10). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 10.054. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DPd2 . Concurso com 131 vagas para cargos de almoxarife (2); assistente social (1); assistente social da educação (1); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de limpeza (4); auxiliar de secretaria escolar (2); auxiliar de serviços internos (2); cirurgião dentista (3); contador (1); enfermeiro (1); farmacêutico bioquímico e/ou biomédico (1); fiscal tributário (1); monitor de apoio a crianças com necessidades especiais (36); monitor de creche (27); motorista (2); operador de máquinas pesadas (2); professor de arte (1); professor de música (1); psicólogo (1); psicóloga educacional (2); psicopedagogo (2); recepcionista (2); recepcionista de unidade de saúde (3); serviços gerais (18); técnico de enfermagem ii (6); professor de educação física (4) e recepcionista ii (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.038,85. Taxa: de R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE MINAS NOVAS - MG

Inscrições até 27 de junho na Prefeitura Municipal de Minas Novas, Praça Sebastião Leme do Prado, 15, Centro, Minas Novas, ou pelo site: https://shre.ink/DPWC. Concurso com 239 vagas nos cargos de: administrador (1); agente administrativo (4); ajudante de pedreiro (10); arquiteto (1); assistente social (2); auxiliar administrativo (6); auxiliar de biblioteca (10); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de limpeza (10); auxiliar de museu (1); auxiliar de secretaria escolar (10); bibliotecário (1); cantineiro (20); carpinteiro (1); coletor de lixo (4); contador (1); coveiro (2); economista (1); eletricista de instalação (1); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fiscal de atividades urbanas (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de tributos (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gari (5); mecânico - eletricista de veículo automotor (1); mecânico - veículo automotor (1); médico (2); médico - cardiologista (1); médico - cirurgião geral (1); médico - ginecologista/obstetra (2); médico - ortopedista (2); médico - pediatra (1); médico - psiquiatra (1); médico veterinário (1); motorista - ambulância (2); motorista - categoria b (3); motorista - categoria d (3); motorista - transporte escolar (3); museólogo (1); nutricionista (1); odontólogo (1); odontólogo - cirurgião (1); odontólogo - endodontista (1); operador de máquina - agrícola (3); operador de máquina - compactador de solos (1); operador de máquina - motoniveladora (1); operador de máquina - pá carregadeira (1); operador de máquina - retroescavadeira (1); pedagogo (3); pedreiro (3); pintor de obras (1); procurador municipal (1); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular matemática (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular língua portuguesa (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular ciências (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular geografia (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular história (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular língua inglesa (2); professor de educação municipal (pem) - anos finais componente curricular artes (2); professor de educação municipal (pem) - anos iniciais do alfabetizado (25); professor de educação municipal (pem) - educação física (8); professor de educação municipal (pem) - educação infantil (15); psicólogo (1); recepcionista (6); serralheiro (1); técnico agrícola (1); técnico em administração pública (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (4); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); técnico em logística (1); técnico em saúde bucal (3); técnico em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1); vigia (5). Salário: de R$ 1.350,30 a R$ 16.593,60. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - RS

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/D6bt . Concurso com 22 vagas para os cargos de: operador de máquinas; técnico em contabilidade (2); guarda civil municipal (4); médico coloproctologista (1); médico endocrinologista e metabologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista e obstetra; médico infectologista pediatra (1); médico neurologista (1); médico neurologista pediatra (1); médico psiquiatra (2); médico psiquiatra da infância e adolescência (1); médico reumatologista (1); médico estratégia da saúde da família (6). Salário: de R$ 3.253,29 até R$ 17.815,67; acrescido de R$ 826,76 de auxílio-alimentação. Taxa: de R$ 60 até R$ 130.

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES - RS

Inscrições de 17 até 21 de junho presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social, situada no Complexo Administrativo Municipal, Rua 10 de novembro, 190, Sala 01, Bairro Cidade Alta. Concurso com 24 vagas para o cargo de cuidador. Salário: de R$ 1.761,39 ao mês, além de vale-alimentação de R$ 598. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ABREU E LIMA — PE

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/D6Bb . Concurso com 50 vagas para os cargos de: procurador jurídico municipal (1); técnico em controle interno (2); engenheiro ambiental (1); fiscal ambiental (6); assistente social (8); enfermeiro; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista (3); psicólogo (5) e técnico em enfermagem (20). Salário: de R$ 1.600 até R$ 5.000. Taxa: entre R$ 55 até R$ 80.

PREFEITURA DE TUPARENDI - RS

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DPsR . Concurso com 60 vagas para professores. Salário: R$ 2.342,90, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Taxa: R$ 156.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DPfM . Concurso com 464 vagas para diversos cargos, lotados entre: Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Secretaria de Arte e Cultura. Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 8.748,48. Taxa: de R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU - BA

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIJ. Concurso com 55 vagas, além de formar cadastro reserva nas funções de advogado (1); agente de fiscalização ambiental (5); auditor fiscal (2); biólogo (1); controlador interno (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro de minas (1); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de serviços públicos (3); fiscal de tributos (5); fiscal de vigilância sanitária (2) e guarda civil municipal (30). Salário: de R$ 1.420 até R$ 4.000. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIz . Concurso com 90 vagas para os seguintes cargos: técnico de enfermagem (65); enfermeiro (25). Salário: de R$ 1.493,46 a R$ 3.266,16. Taxa: de R$ 90 a R$ 110.

PREFEITURA DE CAMOCIM - CE

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/D6pW . Concurso com 157 vagas para os cargos: auditor fiscal (2); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (7); médico psiquiatra (1); professor de educação básica II ciências (7); professor educação básica II educação física (9); professor de educação básica II geografia (7); professor de educação básica II história (7); professor educação básica II inglês (7); professor educação básica II matemática (14); professor de educação básica II português (14); terapeuta ocupacional (7); analista ambiental (4); fiscal de obras (6); fiscal de tributos (9); fiscal de vigilância sanitária (6); técnico de enfermagem (12); técnica de higiene bucal (8); fiscal ambiental (5), agente municipal de trânsito (12) e guarda civil municipal (12). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.029,14. Taxa: de R$ 91,75 até R$ 142,50.

PREFEITURA DE IPUEIRAS - CE

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DPIk . Concurso com 240 vagas para os cargos: agente comunitário de saúde (33); agente de combate à endemias (10); assistente social (4); enfermeiro psf (4); enfermeiro caps (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico - psf (4); médico - pediatra (1); médico - obstetra (1); médico - psiquiatra (1); médico - ortopedista (1); médico - clínico geral (1); nutricionista (1); odontólogo psf (5); professor educação básica i- educação (63); professor educação básica i - 1º ao 5º ano (50); professor educação básica ii - língua portuguesa (15); professor educação básica ii - matemática (13); professor educação básica ii - geografia (4); professor educação básica ii - história (3); professor educação básica ii - ciências (3); professor educação básica ii - educação física (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (3); e veterinário (1); agente de trânsito (4). salário: de R$ 1.412 a R$ 14.347,36. Taxa: de R$ 110 a R$ 140.

PREFEITURA DE BERTOLÍNIA — PI

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DPDN . Concurso com 48 vagas para os cargos de: assistente social (1); bioquímico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (4); nutricionista (2); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1); professor classe sl - ensino infantil e 1º ao 5º ano (7); professor classe sl - história (1); professor classe sl - língua inglesa (1); professor classe sl - língua portuguesa (2); professor classe sl - matemática (2); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); auxiliar odontológico (1); técnico em enfermagem (2); auxiliar de serviços gerais (3); motorista d (4); e vigia (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.295. Taxa: de R$ 82 até R$ 130.

PREFEITURA DE PIRIPIRI — PI

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/D6BV . Concurso com 25 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.412 ao mês, além de 40% de adicional de risco de vida, 30% de adicional noturno. Taxa: R$ 125.

PREFEITURA DE DUAS BARRAS - RJ

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8mJc. Concurso com 245 vagas nos cargos de: auxiliar de serviços gerais (23); auxiliar de serviços públicos (10); pedreiro (3); pintor (1); serralheiro (1); eletricista (1); mecânico de máquinas pesadas (1); monitor de transporte escolar (4); motorista (6); operador de máquinas (2); tratorista (1); agente de coordenação de turno (3); auxiliar de creche (12); fiscal de obras (1); fiscal de posturas (2); fiscal de tributação (1); guarda municipal (1); instrumentador cirúrgico (1); instrutor de dança (1); mãe social (3); motorista ii (5); oficial administrativo (15); orientador social (2); secretário escolar (6); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (16); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico em informática (2); técnico em laboratório (4); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (4); técnico em saúde bucal (4); técnico em segurança do trabalho (1); técnico tributário (1); administrador (1); arquiteto (1); assistente social (5); cirurgião-dentista (8); contador (3); economista (1); enfermeiro (10); enfermeiro de esf (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (5); médico cirurgião geral (1); médico clínico (4); médico de esp (2); médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico plantonista (1); médico psiquiatra (1); médico pneumologista (1); médico radiologista (1); médico veterinário (1); musicoterapeuta (1); nutricionista (3); orientador educacional (2); procurador municipal (2); psicólogo (1); supervisor educacional (5); professor - língua portuguesa (1); professor ii - educ. infantil - 1º segmento (1); professor | - artes (1); professor | - ciências (1); professor | - educação física (2); professor | - ensino religioso (1); professor | - espanhol (1); professor | - informática (1); professor | - inglês (1); professor | - música (3); professor |- matemática (1); professor i - geografia (4); professor i - história (1); turismólogo (1) e terapeuta ocupacional (4). Salário: de R$ 1.342,87 a R$ 11.748,55. Taxa: entre R$ 55 a R$ 100.

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES - RS

Inscrições até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/D6MP . Concurso com 33 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços de obras (1); calceteiro (1); carpinteiro (1); encanador (1); higienizador (1); merendeira (1); motorista; operador de máquina; pedreiro (1); pintor (1); servente (1); assessor administrativo; auxiliar de educação infantil (1); auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório (1); auxiliar de odontologia (1); auxiliar de serviços turísticos (1); cuidador (1); educador social (1); técnico em arquivo (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico tributário; educador infantil; médico anestesista; médico angiologista (1); médico cardiologista; médico cirurgia geral; médico clínica médica (1); médico dermatologista; médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista; médico geral comunitário (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista traumatologista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (1); médico radiologista; médico urologista; pedagogo orientador; pedagogo supervisor; professor área I - professor anos iniciais do ensino fundamental; professor área II - professor inglês; professor área II - professor português e professor área II - professor educação física. Salário: de R$ 1.299,45 até R$ 5.226,12. Taxa: de R$ 50 até R$ 140.

PREFEITURA DE PINHEIRAL - RJ

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://shre.ink/8mJ9. Concurso com 91 vagas para os cargos de: advogado (2); assistente social (2); biólogo (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico cardiologista (1); médico cardiopediatra (1); médico cirurgião geral (1); médico cirurgião pediátrico (1); médico cirurgião vascular (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurocirurgião (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista socorrista - maternidade (obstetra) (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra infantil (1); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); médico visitador clínico (1); médico visitador pediátrico (1); odontólogo (4); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); agente fiscal de obras e posturas (1); agente técnico em enfermagem (6); agente técnico em laboratório (2); agente técnico em segurança no trabalho (1); agente técnico municipal (6); motorista cnh "d" (6); secretário escolar (1); técnico em imobilização (1); agente auxiliar de odontologia (auxiliar em saúde bucal) (3); agente funerário (2); inspetor de alunos (4); coveiro (2); maqueiro hospitalar (1); operador de máquinas automotoras (1); arquiteto; fonoaudiólogo; médico dermatologista; médico veterinário; nutricionista; agente técnico agrícola; agente técnico em radiologia; técnico em meio ambiente. Salário: de R$ 1.477,23 a R$ 2.819,95. Taxa: de R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO - MG

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/8m07 . Concurso com 286 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos das respectivas escolaridades: nível fundamental completo/incompleto: auxiliar de serviços escolares (18); coveiro (1); operador de máquinas (2); operário (37); pedreiro (4); serralheiro (1); servente (14); tratorista (5); vigilante (4); viveirista (1); auxiliar administrativo (22); motorista (18); nível médio/técnico: assistente administrativo (7); auxiliar de professor (23); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de secretaria escolar (3); brigadista (10); fiscal da vigilância em saúde (2); professor ensino infantil (20); técnico em enfermagem (6); técnico em informática (2); técnico em radiologia (1); nível superior: advogado (2); arquiteto (1); assistente social (3); dentista (4); educador físico - secretaria de saúde (1); educador físico ii (1); engenheiro civil (2); fisioterapeuta ii (1); fonoaudiólogo - naee (1); médico (3); médico - psf (5); nutricionista (1); nutricionista ii (1); professor (22); professor de educação física (4); professor de inglês (2); profissional de apoio de desenvolvimento da educação básica (10); psicólogo (5); psicólogo ii (1); psicopedagogo (1); técnico esportivo (3); terapeuta ocupacional da educação (1); terapeuta ocupacional da saúde (1); turismólogo (1); veterinário (1); enfermeiro - psf (5). Salário: de R$ 1.422,19 a R$ 20.175,68. Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS - MG

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/8m0D . Concurso com 1.753 profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de: agente administrativo (40); auxiliar de docência (700); auxiliar de secretaria de educação básica - aseb (100); técnico de informática (50); administrador (3); analista de conteúdos curriculares - ciências (3); analista de conteúdos curriculares - educação física (3); analista de conteúdos curriculares - geografia (3); analista de conteúdos curriculares - língua portuguesa (3); analista de conteúdos curriculares - matemática (3); analista de educação (20); analista de sistemas (3); arquiteto (2); assistente social (45); contador (2); engenheiro civil (4); engenheiro eletricista (3); fonoaudiólogo (4); inspetor educacional (4); instrutor de libras (4); intérprete de libras (10); nutricionista (10); peb i (450); peb ii - artes (10); peb ii - ciências (10); peb ii - educação física (30); peb ii - educação religiosa (3); peb ii - geografia (8); peb ii - história (8); peb ii - língua portuguesa e suas literaturas (30); peb ii - matemática (30); peb ii - língua inglesa (15); psicólogo (45); psicopedagogo (5) e supervisor pedagógico da educação (90). Salário: e R$ 1.997,55 a R$ 5.905,02. Taxa: entre R$ 80 e R$ 110.



PREFEITURA DE ALHANDRA - PB

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/8ofU Concurso com 428 vagas disponíveis são para os níveis fundamental, médio e superior para o cargo de agente administrativo (35); agente comunitário de saúde (15); agente de combate as endemias (2); agente de fiscalização de trânsito (6); auditor fiscal tributário (1); analista de planejamento e orçamento; assistente social (4); auditor de contas públicas; auxiliar de consultório dentário (3); auxiliar de serviços gerais (65); bioquímico (2); biomédico (1); coveiro (8); cozinheiro (20); cuidador (10); educador físico (2); engenheiro civil; engenheiro agrônomo (1); enfermeiro (6); enfermeiro plantonista (11); farmaceutico (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); gari (30); guarda municipal masculino (10); guarda municipal feminino (6); médico (5); médico plantonista (14); médico psiquiatra (3); médico veterinário; monitor de creche (15); motorista (15); nutricionista (3); odontólogo (7); operador de máquina pesada (2); procurador municipal; psicólogo (4); psicopedagogo (2); recepcionista (22); técnico em cartografia (1); técnico em enfermagem (8); técnico em enfermagem plantonista (8); técnico em informática (2); técnico em laboratório (2); terapeuta ocupacional (1); professor ensino fundamental i (21); professor da educação infantil (10); professor ensino fundamental ii -português (2); professor ensino fundamental ii -matemática (2); professor ensino fundamental ii - inglês (2); professor ensino fundamental ii - educação física (2); professor ensino fundamental ii - ciências (2); professor ensino fundamental ii - história (2); professor ensino fundamental ii - geografia (2); professor de artes (1); supervisor escolar (3); orientador educacional (2) e vigilante (10). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 6.000,00. Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100.

CÂMARA DE PARACATU - MG

Inscrições até 1° de julho pelo site: https://shre.ink/8tWR. Concurso com 10 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos das respectivas escolaridades: nível médio: técnico legislativo - função administrativa (4); nível superior: analista legislativo i: administrativo-legislativo (4); analista legislativo i: financeiro (1); analista legislativo ii - advogado (1). Salário: de R$ 5.658,60 até R$ 10.453,11. Taxa: de R$ 100 ou R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS — MG

Inscrições até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/8O4y. Concurso com 12 vagas para os cargos de: analista legislativo - advogado (1); analista legislativo - bibliotecário (1); analista legislativo - comunicação (1); analista legislativo - consultor: administração/ economia/ finanças públicas (1); analista legislativo - consultor: engenharia/arquitetura e urbanismo (1); analista legislativo - consultor: assistente social (1); analista legislativo - consultor: pedagogo (1); analista legislativo - consultor: graduação em curso da área de saúde (1); analista legislativo - contador (1); analista legislativo - gestor (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - tecnologia (1). Salário: R$ 6.256,07. Taxa: entre R$ 80.

PREFEITURA DE ITINGA DO MARANHÃO — MA



Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/82mC . Concurso com 244 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (38); agente de portaria (21); gari (11); motorista a/b (4); motorista a/d (11); operador de trator agrícola (3); auxiliar administrativo (34); auxiliar de serviços de saúde (2); cuidador (a) (24); monitor escolar (9); técnico de enfermagem (11); técnico de contabilidade (2); fiscal de regularização fundiária (2); técnico em meio ambiente (3); tesoureiro (2); professor nível Ii 1º ao 5º ano (9); professor nível Ii 6º ao 9º ano - matemática (1); professor nível Ii 6º ao 9º ano - inglês (2); professor nível Ii 6º ao 9º ano - língua portuguesa (2); assistente social (4); biólogo (2); enfermeiro (8); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); cirurgião dentista (3); psicopedagogo (2); terapeuta ocupacional (1); psicólogo (4) e fiscal de meio ambiente (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.736,88. Taxa: entre R$ 60 até R$ 95.

PREFEITURA DA SERRA — ES

Inscrições até 23 de junho no site: https://shre.ink/8lpn . Concurso com 895 vagas para os cargos de: professor MaPA - Educação Especial - Altas Habilidades (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Auditiva (1); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Mental (55); professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Visual (6); professor MaPa - educação infantil (280); professor MaPA - Séries Iniciais (401); professor MaPB - Ciências (1); professor MaPB - Educação Física (59); professor MaPB - Educação Artística (38); professor MaPB - História (1); professor MaPB - Língua Inglesa (6); professor MaPB - Língua Portuguesa (1); professor MaPB - Matemática (1); professor MaPB - Geografia (1); professor MaPB - Bilíngue (1); professor MaPB - Ensino Religioso (1); professor MaPB - Assessoramento Pedagógico (40) e professor MaPB - Libras (1). Salário: de R$ 2.903,48 até R$ 4.503,95, além de auxílio-alimentação de R$ 800. Taxa de inscrição: R$ 85.

PREFEITURA DE SANTA RITA — PB

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/D6p4 . Concurso com 40 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: de R$ 1.750 até R$ 4.900. Taxa de inscrição: de R$ 85.

CÂMARA DE APIAÍ — SP

Inscrições até 4 de julho no site: https://shre.ink/81Yo. Concurso com oito vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar legislativo (1); motorista (1); assistente de tecnologia da informação (1); assistente de imprensa (1); assistente legislativo (1); contador (1) e controlador interno (1). Salário: de R$ 1.700 a R$ 4.408. Taxa de inscrição: R$ 45 a R$ 75.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA - MG

Inscrições de 8 de julho até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/D6xZ . Concurso com 31 vagas, para os cargos de: almoxarife (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de atividades esportivas (1); auxiliar de serviços de utc (3); gari (1); mecânico (1); motorista da educação básica (2); motorista ii (3); oficial de serviços - carpinteiro (1); oficial de serviços - eletricista (1); oficial de serviços - pedreiro (1); operador de máquinas (2); professor de educação física (2); técnico de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (2); fonoaudiólogo (1); dentista (1); enfermeiro II (2); fisioterapeuta II (1) e nutricionista (1). Salário: de R$ 980,65 até R$ 3.313,58. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS - MG

Inscrições até 15 de julho pelo site: https://shre.ink/D6ed . Concurso com 65 vagas, para os cargos de: motorista (29); operador de máquinas leves (2); pedreiro (4); auxiliar administrativo (18); fiscal de posturas (1); monitor de educação infantil (9); fiscal de obras (1) e fiscal de tributos (1). Salário: de R$ 1.481,71 até R$ 2.382,54. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU — SP

Inscrições até 16 de junho no site: https://shre.ink/DPpd. Concurso com uma vaga para o cargo de: analista de licitações. Salário: de R$ 5.315,90. Taxa de inscrição: R$ 70.

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA — SP

Inscrições até 17 de junho no site: https://shre.ink/DP8o. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente de defesa civil. Salário: de R$ 1.627,15. Taxa de inscrição: R$ 65.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU - SC

Inscrições até 24 de junho no site: https://shre.ink/DP8o. Concurso com 16 vagas para o cargo de operário braçal (2); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar pedagógico (1); professor - 20h (2); professor - 40h; assistente social (1); orientador social (1); psicólogo de gestão (1); enfermeiro (1); engenheiro florestal (1) e professor de artes (1); auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar pedagógico (1) e professor - 20h (1). Salário: de R$ 1.418 a R$ 4.527,89. Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 80.

PREFEITURA DE BARREIRINHA- BA

Inscrições de 17 até 18 de junho presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rodovia BH 1 Nilo Pereira, s/n, Santa Luzia. Concurso com duas vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: de R$ 2.824. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU- BA

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://bit.ly/3yXdwP0. Concurso com 2.632 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais (1); Vigia (3); Assistente Administrativo (2); Contador (1); Assessor Jurídico (1); Almoxarife (1); Auxiliar de Mecânico (1); Auxiliar de Encanador (8); auxiliar de serviços Gerais (2); Eletricista industrial (2); Encanador (5); Laboratorista (1); Leiturista (1); Motorista (2); Operador de estação de tratamento de água - eta (4); Operador da estação Esgoto - ete (2); Operador de poço (4); Pedreiro (1); Químico (1); Técnico de saneamento (1); Técnico de segurança no trabalho (1); Técnico em Mecânica (1); Vigia (4); Auxiliar administrativo (3); Recepcionista (2). Edital nº 04/2024 - Concurso Público - IMTRANS (22 vagas): Auxiliar dos Serviços Gerais (1); Vigia (3); Agente de Trânsito (15); Motorista (1); Assistente Administrativo (2); Auxiliar de Serviços Gerais (126); Vigias (93); Maqueiro (30); Artífice (17); Assistente Administrativo (184); Auxiliar de Vigilância Epidemiológica (20); Auxiliar de Patologia Clínica (12); Digitador (20); Motorista Fluvial (10); Assistente Administrativo (30); Fiscal de Vigilância Sanitária (4); Técnico em Enfermagem Socorrista (12); Técnico em radiologia médica (12); Técnico de Laboratório (17); Técnico de Enfermagem (235); Técnico de Enfermagem - Vacinador (30); Técnico em Patologia Clínica (15); Técnico em Saúde Bucal (18); Assistente Social (19); Biomédico (5); Cirurgião Dentista (7); Enfermeiro (127); Farmacêutico (11); Farmacêutico Bioquímico (11); Fisioterapeuta (13); Fonoaudiólogo (4); Nutricionista (5); Psicólogo (11); Terapeuta Ocupacional (1); Auxiliar de Serviços Gerais (66); Coveiro (6); Vigia (25); Copeiro (3); Agente de Defesa Civil (5); Auxiliar Administrativo (10); Digitador (13); Eletricista (2); Entrevistador (6); Fiscal de Feira (2); Fiscal de Postura (5); Fiscal de Tributos (10); Guarda Municipal (80); Motorista Categoria D e E (2); Motorista Categoria AB e C (2); Assistente Administrativo (11); Multiplicador Ambiental (6); Técnico em Agropecuária (1); Técnico de Logística (2); Administrador (6); Analista Ambiental (6); Assistente Social (12); Auditor (2); Biólogo (1); Bioquímico (3); Contador (1); Fiscal Ambiental (1); Nutricionista (1); Pedagogo (10); Psicólogo (5); Tecnólogo em Logística (1); Tecnólogo em Pesca (1); Terapeuta Ocupacional (1); Turismólogo (1); Zootecnia (1) Auxiliar de Serviços Gerais (178); Merendeira (64); Vigia (54); Auxiliar Administrativo (66); Motorista Escolar (9); Motorista Fluvial (1); Assistente Administrativo (10); Assistente Social (2); Bibliotecário (2); Estatístico (2); Nutricionista (2); Pedagogo (9); Psicólogo (2); Educação Infantil (108); Ensino Fundamental I (173); Ensino Fundamental I - 1º ano ou 5º ano Ed. Especial (9); Ensino Fundamental I - 1º ano ou 5º ano de Libras (5); Ensino Fundamental I - 1º ano ou 5º ano Ed. Indígena (8); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Ling. Portuguesa (31); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Matemática (24); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Ed. Física (34); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Ciências (11); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - História (12); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Geografia (14); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Língua Inglesa (4); Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º Ano - Ensino Religioso (2) e Ensino Fundamental II - 6º ano ou 9º ano - Artes (2). Salário: R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 90.

PREFEITURA DE XAPURI - AC

Inscrições até 18 de junho presencialmente na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, localizada na Rua 24 de Janeiro, nº 280 - Centro. Concurso com duas vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de: psicólogo (1); assistente social (1); motorista e motorista AB. Salário: R$ 1.412,00 a R$ 1.848,87. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://bit.ly/3KKYH52. Concurso com 464 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (16); agente de portaria (20); pedreiro (2); mecânico de máquinas pesadas (3); operador de máquina pesada (3); eletricista (1); auxiliar de obras e serviços (2); guarda patrimonial (20); cuidador social (4); auxiliar administrativo (7); agente de fiscalização ambiental (2); agente de fiscalização de obras (1); agente de trânsito (4); agente de tributos (2); agente administrativo (13); cozinheiro (2); orientador/educador social (4); fiscal de postura (2); motorista categoria - b (4); motorista categoria - d (2); técnico em meio ambiente (2); técnico em informática (2); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em edificações (1); técnico em agropecuária (1); topógrafo (1); administrador (3); analista de sistema (1); assistente social (4); engenheiro agrônomo (1); analista ambiental (2); arquiteto (1); engenheiro civil (2); contador (1); zootecnista (1); médico veterinário (3); engenheiro de minas (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); pedagogo (4); psicólogo (3); educador físico (2) e procurador nível ii (1); agente de serviços gerais (10); jardineiro (1); mensageiro (1); pedreiro (1); agente administrativo (12); motorista categoria - d (3); agente de vigilância sanitária e ambiental (4); assistente técnico em computação (1); auxiliar de consultório médico (4); auxiliar de farmácia (6); guarda patrimonial (15); motorista socorrista (4); recepcionista de serviços de saúde (8); auxiliar de consultório dentário (5); técnico em informática (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (16); técnico em enfermagem - socorrista (4); assistente social (1); fonoaudiólogo (1); médico ginecologista (1); médico auditor (1); medico clínico (1); medico psf (2); nutricionista (1); odontólogo (4); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); terapeuta ocupacional (2); pedagogo (1); biomédico (1); médico cardiologista (1); educador físico (2); enfermeiro - 30h (2); enfermeiro - 40h (4); enfermeiro - samu (2); farmacêutico bioquímico (2) e fisioterapeuta (2); agente de serviços gerais - zona urbana (7); agente de serviços gerais - zona rural (10); agente de portaria - urbano (10); agente de portaria - rural (4); condutor de transporte escolar - zona urbana (2); condutor de transporte escolar - zona rural (2); auxiliar de creche (22); merendeira - zona urbana (6); merendeira - zona rural (3); agente administrativo (1); secretariado escolar - zona urbana (10); secretariado escolar - zona rural (3); auxiliar de secretaria - zona urbana (1); auxiliar de secretaria - zona rural (1); assistente de turma - urbano (25); técnico em informática (1); assistente social (1); professor pedagogo - zona urbana (20); professor pedagogo - zona rural (30); professor de matemática - zona urbana (1); professor de matemática - zona rural (1); professor de geografia - zona urbana (1); professor de geografia - zona rural (1); professor de história - zona urbana (1); professor de história - zona rural (1); professor de ciências - zona urbana (1); professor de ciências - zona rural (1); professor de educação física - zona urbana (1); professor de educação física - zona rural (1); professor de artes - zona urbana (1); professor de artes - zona rural (1); professor de música / maestro (1); professor de língua inglesa - zona urbana (1); professor de língua inglesa - zona rural (1); professor de português - zona urbana (1); professor de português - zona rural (1); nutricionista (1); psicólogo (1); bibliotecário - zona urbana (1) e bibliotecário - zona rural (1). Salário :R$ 1.412 até R$ 8.748,48. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS - PA

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://bit.ly/3z3Cwo1. Concurso com 18 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.824. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE SANTARÉM - PA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://bit.ly/4bVafym. Concurso com 861 vagas para os cargos de: Agente de Fiscalização Portuário (10); Procurador Municipal (6); Agente de Fiscalização de Vigilância Animal (8); Técnico de Enfermagem - Z. Urbana (59); Técnico de Enfermagem - Região Rios (20); Técnico de Enfermagem - Região Planalto (8); Técnico de Saúde Bucal (30); Assistente Social (2); Educador Físico (1); Enfermeiro - Z. Urbana (34); Enfermeiro - Região Rios (20); Enfermeiro - Região Planalto (5); Fonoaudiólogo (2); Médico - Z. Urbana (12); Médico - Região Rios (4); Médico - Região Planalto (4); Odontólogo - Z. Urbana (11); Odontólogo - Região Rios (4); Odontólogo - Região Planalto (7); Terapeuta Ocupacional (2) e Veterinário (1); Agente Operacional de Conservação - Servente- ANS - RIOS (8); Agente Operacional de Conservação - Servente - TJS - RIOS (6); Agente Operacional de Conservação - Servente - ANA - RIOS (2); Agente Operacional de Conservação - Servente - LGR - RIOS (11); Agente Operacional de Conservação - Servente - VZA - RIOS (7); Agente Operacional de Conservação - Servente - Eixo Forte - Planalto (4); Agente Operacional de Conserv. - Servente - BR 163 - Planalto (2); Agente Operacional de Conservação - Servente - C. UNA I - Planalto (7); Agente Operacional de Conservação- Servente C. UNA II - Planalto (3); Agente Operacional de Conservação - Servente - C. UNA III - Planalto (2); Agente Operacional de Conservação - Servente - Z. Urbana (217); Agente Administrativo - ANS - RIOS (5); Agente Administrativo - TJS - RIOS (1); Agente Administrativo - LGR - RIOS (7); Agente Administrativo - VZA - RIOS (4); Agente Administrativo - Eixo Forte - Planalto (1); Agente Administrativo - BR 163 - Planalto (2); Agente Administrativo - C. UNA I - Planalto (3); Agente Administrativo - C. UNA II - Planalto (2); Agente Administrativo - C. UNA III - Planalto (2); Agente Administrativo - Z. Urbana (19); Auxiliar Condutor de Embarcação de Peq. Porte - ANS - RIOS (4); Auxiliar Condutor de Embarcação de Peq. Porte - LGR - RIOS (2); Auxiliar Condutor de Embarcação de Peq. Porte - VZA - RIOS (6); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - ANA - RIOS (3); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - LGR - RIOS (4); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - Eixo Forte - Planalto (4); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - BR 163 - Planalto (4); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - C. UNA I - Planalto (3); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - C. UNA II - Planalto (2); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - C. UNA III - Planalto (3); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar - Z. Urbana (6); Condutor de Embarcação de Peq. Porte - ANS - RIOS (4); Condutor de Embarcação de Peq. Porte - LGR - RIOS (2); Condutor de Embarcação de Peq. Porte - VZA -RIOS (6); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - ANA -RIOS (3); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - LGR - RIOS (4); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - Eixo Forte - Planalto (4); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - BR 163 - Planalto (4); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - C. UNA I - Planalto (3); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - C. UNA II - Planalto (2); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - C. UNA III - Planalto (3); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar - Z. Urbana (6); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - ANS - RIOS (2); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - TJS - RIOS (1); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - ANA - RIOS (1); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - LGR - RIOS (4); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - Eixo Forte - Planalto (3); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - BR 163 - Planalto (1); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - C. UNA I - Planalto (4); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - C. UNA II - Planalto (4); Técnico Esp. em Informática (Instrutor) - C. UNA III - Planalto (2); Técnico Especializado em Instrutoria de Arte (Artes Visuais, Dança, Teatro) - Z. Urbana (5); Técnico Especializado em Instrumento Musical (Violão, Flauta Doce, Trombone, Trompete, Saxofone, Percussão, Canto Coral, Musicalização Infantil) - Z. Urbana (8); Assistente Social (1); Nutricionista (1); Pedagogo - ANS - RIOS (3); Pedagogo - TJS - RIOS (1); Pedagogo - ANA - RIOS (1); Pedagogo - LGR - RIOS (6); Pedagogo - BR 163 - Planalto (1); Pedagogo C. UNA III - Planalto (2); Professor de Ciências Físicas e Biológicas - ANS -RIOS (1); Professor de Ciências Físicas e Biológicas - LGR - RIOS (2); Professor de Ciências Físicas e Biológicas - VZA - RIOS (1); Professor de Ciências Físicas e Biológicas - C. UNA II - Planalto (2); Professor de Educação Especial - ANS - RIOS (1); Professor de Educação Especial - TJS - RIOS (1); Professor de Educação Especial - LGR - RIOS (1); Professor de Educação Especial - VZA - RIOS (1); Professor de Educação Especial - Eixo Forte - Planalto (1); Professor de Educação Especial - BR 163 - Planalto (1); Professor de Educação Especial - C. UNA I - Planalto (1); Professor de Educação Especial - C. UNA II - Planalto (1); Professor de Educação Especial - C. UNA III - Planalto (1); Professor de Educação Física - ANA - RIOS (1); Professor de Educação Física - LGR - RIOS (1); Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) - LGR - RIOS (1); Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) - Eixo Forte - Planalto (5); Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) - C. UNA II - Planalto (2); Professor de Ensino da Arte - C. UNA I - Planalto (1); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - ANS - RIOS (15); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - TJS- RIOS (10); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - ANA - RIOS (5); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - LGR - RIOS (21); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - VZA - RIOS (13); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - Eixo Forte - Planalto (3); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - BR 163 - Planalto (4); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - C. UNA I - Planalto (2); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - C. UNA II - Planalto (2); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - C. UNA III - Planalto (9); Professor de Geografia - ANS - RIOS (3); Professor de História - TJS - RIOS (1); Professor de História - ANA - RIOS (1); Professor de Inglês - ANS - RIOS (1); Professor de Inglês - TJS - RIOS (1); Professor de Inglês - ANA - RIOS (1); Professor de Inglês - LGR - RIOS (1); Professor de Inglês - VZA - RIOS (1); Professor de Inglês - Eixo Forte - Planalto (1); Professor de Inglês - C. UNA III - Planalto (1); Professor de Língua Portuguesa - ANS - RIOS (7); Professor de Língua Portuguesa- TJS- RIOS (2); Professor de Língua Portuguesa - ANA - RIOS (1); Professor de Matemática - ANS - RIOS (2); Professor de Matemática - TJS- RIOS (2); Professor de Matemática - ANA - RIOS (1); Professor de Matemática - LGR - RIOS (2); Professor de Matemática - VZA - RIOS (2); Professor de Matemática - BR 163 - Planalto (1); Professor de Matemática C. UNA III - Planalto (1); Assistente Social (10) e Psicólogo (10). Salário: R$ 1.412. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE BRAGANÇA - PA

Inscrições até 7 de julho pelo site: bit.ly/4clyAND. Concurso com 396 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços operacionais (55); gari (6); maqueiro (1); operador de máquinas pesadas (1); porteiro (15); vigia (50); agente de vigilância ambiental (4); agente de vigilância sanitária (4); assistente administrativo (76); fiscal de receitas municipais (5); fiscal de serviço (7); motorista (19); auxiliar de saúde bucal (5); eletricista (1); microscopista (1); técnico em agronomia (4); técnico em aquicultura (1); técnico em edificações (6); técnico de enfermagem (11); técnico em laboratório (2); técnico imobiliário (2); técnico em pesca (1); técnico em radiologia (2); técnico em saúde bucal (1); topógrafo (1); arquiteto e urbanista (4); assistente social (8); auditor fiscal (2); bibliotecário (1); biólogo (3); biomédico (1); cirurgião dentista (5); educador físico (7); enfermeiro (10); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (5); engenheiro de pesca (2); engenheiro elétrico (1); engenheiro sanitarista (2); engenheiro florestal (2); estatístico (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); gestor ambiental (2); médico clínico geral (1); médico veterinário (2); nutricionista (5); pedagogo (17); pedagogo - técnico educacional (10); psicólogo (5); técnico em gestão cultural (1); técnico em informática (6); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (2). Salário: R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE CANTÁ - RR

Inscrições até 17 de junho presencialmente no salão da Secretaria Municipal de Educação: Rua Olavo Brasil Filho, s/nº, Centro - Cantá ou na escola municipal Cristo Redentor: Vila São José - Cantá. Concurso com 19 vagas para os cargos de: professores para educação infantil, ensino fundamental anos iniciais (12); professores para o ensino fundamental anos finais do 6º ao 9º ano - artes (1); professores para o ensino fundamental anos finais do 6º ao 9º ano - educação física (6). Salário: R$ 3.315,41. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE CANTÁ - RR

Inscrições de 26 de junho até 9 de agosto pelo site: https://bit.ly/4c5hd3V. Concurso com 133 vagas para os cargos de: assistente de aluno- nível médio geral (10); cuidador de aluno (10); professor educação básica (2); professor educação básica (91); professor da educação básica língua indígena macuxi (1); professor da educação básica língua indígena wapichana (1); professor educação básica - componente curricular ciências (2); professor educação básica - componente curricular educação física (10); professor educação básica - componente curricular história (1); professor educação básica - componente curricular língua portuguesa (1); professor educação básica - componente curricular língua estrangeira - espanhol (1); professor educação básica - componente curricular matemática (2); professor educação básica - componente curricular geografia (1). Salário: R$ 1.528,97 a R$ 3.607,80. Taxa: R$ 75 a R$ 88.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA

Inscrições até 08 de julho pelo site: https://shre.ink/DztP. Concurso com 593 vaga para o cargo de profissional de atendimento integrado, nas áreas de qualificação de: assistente social (56); biólogo (3); enfermeiro (63); farmacêutico (19); fisioterapeuta (8); fonoaudiólogo (3); médico - psf (107); médico - samu (54); médico - sauef (4); médico angiologista (4); médico cardiologista (4); médico coloproctologista (4); médico do trabalho (2); médico endocrinologista (4); médico generalista (10); médico ginecologista (4); médico infectologista (4); médico neurologista (4); médico neurologista pediátrico (4); médico pediatra (4); médico pneumologista (4); médico psiquiatra (2); médico psiquiatra - caps (30); médico psiquiatra - sauef (2); médico urologista (4); médico veterinário (10); nutricionista (8); odontólogo - psf (15); odontólogo cirurgião buco maxilo facial - ceo (2); odontólogo endodontista - ceo (3); terapeuta ocupacional (23). fiscal de controle sanitário nas áreas de qualificação de: enfermeiro (2); nutricionista (1); farmacêutico (1); odontólogo (1). sanitarista nas áreas de qualificação de: sanitarista (2). nível técnico técnico em serviços de saúde nas áreas de qualificação de: técnico de enfermagem (98); técnico de enfermagem - psf (4); técnico de enfermagem - samu (2); técnico em laboratório (8). nível médio auxiliar em serviços de saúde na área de qualificação de: auxiliar em saúde bucal (6). Salário: R$ 2.250,00 a R$ 12.666,54. Taxa: R$ 100 a R$ 125.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE



Inscrições até 24 de junho pelo site: idib.org.br/concursos. Concurso com 240 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (33); agente de combate à endemias (10) edital nº 02/2024: assistente social (4); enfermeiro psf (4); enfermeiro caps (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico - psf (4); médico - pediatra (1); médico - obstetra (1); médico - psiquiatra (1); médico - ortopedista (1); médico - clínico geral (1); nutricionista (1); odontólogo psf (5); professor educação básica i- educação (63); professor educação básica i - 1º ao 5º ano (50); professor educação básica ii - língua portuguesa (15); professor educação básica ii - matemática (13); professor educação básica ii - geografia (4); professor educação básica ii - história (3); professor educação básica ii - ciências (3); professor educação básica ii - educação física (3); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (3); e veterinário (1). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 14.347,36. Taxa: R$ 110 a R$ 140.

PREFEITURA E A CÂMARA DE VÁRZEA ALEGRE - CE



Inscrições até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/Dy1X . Concurso com 128 vagas para os cargos de edital nº 01/2024 - prefeitura: assistente social (2); professor de educação básica - matemática (7); professor educação básica/sala de recursos multifuncional (2); profissional de apoio escolar (51); professor educação infantil/creche (3); professor de educação básica - 1º ao 5º ano (4); psicólogo (2); professor de educação básica - inglês (3); professor de educação básica - português (6); professor educação básica - história (4); assistente de sala de educação infantil/creche (10); engenheiro civil (1); fiscal de obras (1); farmacêutico (1); médico perito (1); técnico de enfermagem de ambulância (4); técnico de enfermagem de ambulância (3); odontólogo (3); técnico em agronegócio (1); assistente social (2). edital nº 01/2024 - câmara: auxiliar administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (2); vigia (1); copeiro (1); motorista (1); zelador (1); guarda noturno (1); intérprete de libras e sinais (1); técnico de sistema e audiovisual (1); agente de segurança legislativo (5). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 5.243,06. Taxa: R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://shre.ink/DztP. Concurso com 1.592 vagas para os cargos de edital nº 01/2024: procurador (5). edital nº 02/2024: agente municipal de trânsito e transporte (10); guarda civil municipal (117). edital nº 03/2024: analista em políticas sociais e econômicas - advogado (1); analista em saúde - assistente social - rede de atenção psicossocial (1); analista em saúde - enfermeiro intervencionista (2); analista em saúde - enfermeiro plantonista - rede de atenção psicossocial (1); analista em saúde - enfermeiro - rede de atenção psicossocial (2); analista em saúde - farmacêutico bioquímico (1); analista em saúde - cirurgião dentista exclusivo da estratégia de saúde da família (21); analista em saúde - educador físico exclusivo da estratégia de saúde da família (1); analista em saúde - enfermeiro exclusivo da estratégia de saúde da família (33); médico generalista exclusivo da estratégia de saúde da família (10); fiscal de defesa do consumidor (10); auditor fiscal tributário (10); orientador social de proteção e defesa civil (16); analista de suporte à gestão - apoio jurídico (17); analista educacional - nutricionista (30); analista em políticas sociais e econômicas - assistente social (17); analista em políticas sociais e econômicas - pedagogo (2); analista em políticas sociais e econômicas - psicólogo (7); analista em saúde - assistente social (1); analista em saúde - biomédico (1); analista em saúde - enfermeiro (19); analista em saúde - farmacêutico (2); analista em saúde - nutricionista (1); analista em saúde - odontólogo/bucal-maxilo-facial (1); analista em saúde - odontólogo/endodontista (2); analista em saúde - odontólogo/protesista (1); analista em saúde - odontólogo/periodontista (1); analista em saúde - psicólogo (3); analista em saúde - químico (2); analista em saúde - sanitarista (2); engenheiro civil (2); geólogo (1); analista em gestão da receita (10); médico - cardiologista (1); médico - clínico geral (4); médico - do trabalho (1); médico - gineco-obstetra (1); médico - infectologista (1); médico - intervencionista (4); médico - neurologista (1); médico - ortopedista/traumatologista (1); médico - pediatria (4); médico - pneumologista (1); médico - psiquiatria adulto (7); médico - psiquiatria infantil (1); agente de combate às endemias em saúde (103); assistente em suporte à gestão (52); assistente em políticas sociais e econômicas - educador cuidador (7); assistente em políticas sociais e econômicas - educador social (4); assistente em saúde - atendente de farmácia (2); auxiliar educacional - auxiliar de apoio pedagógico (640); auxiliar educacional - auxiliar de educação infantil (142); auxiliar educacional - cuidador educacional (150); assistente em saúde - auxiliar de saúde bucal exclusivo da estratégia de saúde da família (19); técnico em saúde - técnico de enfermagem exclusivo da estratégia de saúde da família (24); técnico em planejamento, infraestrutura e meio ambiente - técnico em edificações (23); técnico em saúde - técnico em enfermagem (13); técnico em saúde - técnico em enfermagem intervencionista (16); técnico em saúde - técnico em enfermagem - rede de atenção psicossocial (3); assistente em saúde - auxiliar de saúde bucal (4). Salário: R$ 1.364,26 a R$ 9.132,43. Taxa: R$ 80 a R$ 250.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/DztP Concurso com 155 vagas para os cargos de agente de contratação (1); assistente social (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico clínico geral psf (1); médico cardiologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (3); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1); professor de inglês (1); professor de matemática (2); professor de português (1); professor pedagogo (1); agente de controle de endemias (1); agente educador (6); auxiliar de desenvolvimento infantil (10); condutor de ambulância (5); escriturário (4); fiscal de obras e serviços (2); fiscal de tributos (1); fiscal municipal (2); fiscal sanitário (2); inspetor escolar (5); monitor de programa social (5); motorista categoria b (5); motorista categoria c (5); oficineiro de programa social (1); operador de máquinas (2); técnico de saúde bucal (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (10); auxiliar de obras e serviços (25); auxiliar de serviços gerais (25). Salário: R$ 1.412 a R$ 7.000. Taxa: 64 a R$ 110.





UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) — PR

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DztP . Concurso com 593 vagas para os cargos de técnico administrativo. Salário: R$ 4.231,60. Taxa: R$ 84,63.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/Dztj . Concurso com cinco vagas para os cargos de: analista universitário (3) e técnico universitário (2). Salário: de R$ 1.155,64 a R$ 2.522,69, além de ajuda de custo no valor de R$ 75. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DOSEMI-ÁRIDO (UFERSA) - RN

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DRKq . Concurso com 10 vagas para os cargos de assistente em administração (2); técnico de laboratório área física (1); técnico de laboratório área química (1); técnico em radiologia (1); técnico em contabilidade (1); administrador (1); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro área civil (1) e estatístico (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DOSEMI-ÁRIDO (UFERSA) - RN

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/8D1C. Concurso com 12 vagas para os cargos de nível superior: assistente em administração (3); técnico de laboratório - área física (1); técnico de laboratório - área química (1); técnico em radiologia (1); técnico em contabilidade (1); administrador (2); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro civil (1); estatístico (1). Salário: R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 60 até R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Inscrições até 20 de junho presencialmente nas secretaria dos departamentos. Concurso preencher 54 vagas para os cargos de: língua inglesa e estágio supervisionado (1); LIBRAS (1); pediatria (2); ensino de ciências e biologia (1); linguagens e ensino (1); ciências atuariais - ramo vida (1); prática contábil (1); práticas atuariais em fundos de pensão, seguro, saúde e capitalização (1); prática tributária (1); materiais e processos de fabricação (1); engenharia da qualidade (1); clínica integrada IV e farmacologia aplicada à odontologia (1); atividade física e saúde (1); atividade física e saúde coletiva (1); formação profissional e estágios supervisionados nos diferentes campos de intervenção na educação física escolar (1); saúde coletiva (1); saúde mental (1); fundamentos da terapia ocupacional e práticas da terapia ocupacional no campo social (1); engenharia química (1) e zoologia (1). Salário: de R$ 3.375,99 a R$ 11.139,64; além de acréscimo de R$ 658. Taxa de inscrição:de R$ 60 até R$ 160.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/Dy1O . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de carreira de magistério superior para a área de Engenharia Civil. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 192.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA — RO

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/8UiS . Concurso com 74 vagas para os cargos de: administrador (4); analista de tecnologia da informação (3); arquivista (1); assistente em administração (18); assistente social (1); bibliotecário-documentalista (3); engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico (1); nutricionista (2); pedagogo (1); técnico de laboratório em: anatomia (1), biotério (1), elétrica (1), tecnologia da informação (1); técnico de tecnologia da informação (12); técnico em agropecuária (1); técnico em assuntos educacionais (12); técnico em contabilidade (5) e técnico em enfermagem (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescidas de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 113,92.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA — PR

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/8UFt . Concurso com duas vagas para os cargos de: agente universitário profissional - analista de informática (1) e agente universitário de execução - técnico administrativo (1). Salário: de R$ 4.866,34 até R$ 8.251,62. Taxa: de R$ 90 até R$ 150.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UFES) — PR

Inscrições até 24 de junho pelo site: https://shre.ink/DRXq . Concurso com 15 vagas para o cargo de educador para creche. Salário: R$ 1.771,76. Taxa de inscrição: R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Inscrições até 8 de julho pelo site: https://shre.ink/8UZC . Concurso com cinco vagas para os cargos de: técnico de tecnologia da informação (4) e técnico em assuntos educacionais (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 100 até R$ 120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/D0XW. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: de R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/D0ZZ. Concurso com quatro vagas para o cargo de professor doutor. Salário: R$ 6.494,95. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) — PR

Inscrições de 17 até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/DzxA . Concurso com seis vagas para os cargos de: arquiteto (1); engenheiro civil (1); técnico em enfermagem (4). Salário: de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DJqH. Concurso com uma vaga para o cargo de docente da área de biologia dos tecidos e biologia tecidual de órgãos e sistemas. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 17 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ5n. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área epidemiologia das doenças não transmissíveis. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ5n. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área de conhecimento em artrópodes vetores de agentes causadores de enfermidades de importância médica. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ5n. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor de ciência de dados. Salário: R$ 14.761,10. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DJLg . Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor nas áreas de equações diferenciais e afins - teoria ou computação científica - algoritmos e métodos numéricos. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área de conhecimento personalidade. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com duas vagas para o cargo de professor doutor de bioquímica e biologia molecular. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/DJ76. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor doutor. Salário:R$ 14.761,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) — SP

Inscrições de 25 de junho até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/Dzot . Concurso com duas vagas para os cargos de: analista de comunicação - divulgação editorial (1) e professor de ensino fundamental e médio - inglesa (1). Salário: R$ 10.231,05. Taxa: entre R$ 215 até R$ 230.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com duas vagas para o cargo de professor titular de periodontia I e periodontia II. Salário: R$ 21.942,59. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor assistente. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, Salário: R$ 21.942,59. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJ37. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 1.920,77. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/DzAt . Concurso com uma vaga para o cargo de pesquisador na área de alimentação e nutrição. Salário: R$ 12.598,47. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 4 de julho pelo site: https://shre.ink/DJKs. Concurso com 42 vagas para os cargos de: biologista (1); profissional para assuntos universitários/bioinformata (1); engenheiro/engenheiro civil (1); engenheiro/engenheiro eletricista (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2) médico/médico endocrinologista (1); médico/médico endoscopista (1); médico/médico ginecologista (2); médico/médico oncologista (1); profissional da arte, cultura e comunicação/editor (1); profissional de arte, cultura e comunicação/produtor de eventos culturais (1); profissional de arte, cultura e comunicação/produtor de eventos culturais (1); profissional para assuntos universitários/profissional especializado de laboratório (1); profissional para assuntos universitários/profissional de pesquisa engenharia e tecnologia (1); profissional para assuntos universitários/profissional de pesquisa (1); psicólogo/psicólogo clínico (2); profissional de apoio técnico de serviços/eletricista de instalações (4); profissional de apoio técnico de serviços/técnico mecânico (1); técnico construção civil/técnico de edificações (1); técnico farmácia/técnico de farmácia hospitalar (3); técnico de laboratório/técnico laboratório de análises clínicas (3); técnico de laboratório/técnico em anatomia (3); profissional da arte, cultura e comunicação/técnico em multimeios didáticos (2). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 mais auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 130 a R$ 193.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 15 de julho pelo site: https://shre.ink/Dz5R . Concurso com 95 vagas para os cargos de: administrador (4); analista de tecnologia da informação (1); assistente social (1); auditor (1); bibliotecário - documentalista (1); biólogo (3); biomédico (8); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro elétrico (5); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (3); farmacêutico - bioquímico (1); físico - física médica (1); fisioterapeuta (3); nutricionista (2); odontólogo - antropologia forense (1); técnicos de laboratório nas áreas de análises clínicas (2), bioquímica (3), eletrônica ou sistemas embarcados (1), farmacologia (1), hemoterapia (2), histopatologia (1), microscopia eletrônica (1), química (1); técnicos em tecnologia da informação (8), contabilidade (6), enfermagem (22), farmácia (1), radiologia (5) e tecnólogo de formação - tecnólogo em eletrônica (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescidas de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: de R$ 120 até R$ 180.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 28 de junho pelo site: https://shre.ink/Dym2 . Concurso com duas vagas para o cargo de professor adjunto na área de teoria eletromagnética, microondas, propagação de ondas e antenas (2). Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DJVV. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto, a fim de atuar no centro biomédico. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Inscrições até 19 de junho pelo site: https://shre.ink/DJw7. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, com mestrado em ciência da computação, informática ou engenharias. Salário: R$ 3.046,99 a R$ 3.839,21 mais benefícios. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DJJZ. Concurso com 57 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 5.102,36 a R$ 7.488,46. Taxa: R$ 200 e R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF - MG)

Inscrições até 18 de junho pelo site: https://shre.ink/DOvH. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 28 de junho pelo envio da documentação para o email: secgeral@odonto.ufmg.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto da carreira de magistério superior. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/DOXg. Concurso com duas vagas para o cargo de professor de magistério superior, com a denominação de adjunto A. Salário: R$ 9.616,18.Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DOZH. Concurso com uma vaga para o cargo de professor do magistério superior, com a denominação de adjunto "A. Salário: R$ 10.481,64.Taxa: R$ 253.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/DOiF. Concurso com seis vagas para o cargo de professor nas áreas de: agronomia/ciência do solo (1); agronomia/melhoramento genético (1); ciência da computação/ciência da computação (2); engenharias i/engenharia civil (1); matemática/probabilidade e estatística (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 124.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)

Inscrições até 24 de junho mediante ao envio da documentação para o email ppgcem.ufpel@gmail.com. Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante. Salário: R$ 18.085,19 a R$ 22.377,72 . Taxa: R$ 192,92.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/DOFx. Concurso com 33 vagas para os cargos de: assistente social (1); enfermeiro (1); engenheiro florestal (1); médico do trabalho (1); médico ortopedista (1); assistente em administração (25); técnico de laboratório de biologia (1); técnico de laboratório de química (1) e técnico de laboratório de recursos pesqueiros (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 130 e R$ 160.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (UERGS)

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 27 vagas para os cargos de agente e de analista. Salário: R$ 5.561,70. Taxa: R$ 113,44 a R$ 258,66

INSTITUTOS



INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org.br . Concurso com vagas para os cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clinico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; medico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: R$ 1.413,35 até R$ 13.686,36 Taxa: inscrições gratuitas.





INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (IDEP)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://shre.ink/Dzep . Concurso com 26 vagas para os seguintes câmpus: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará): agropecuária (1); agronegócios (1); agroecologia (1); aquicultura (1); zootecnia (1); agropecuária - zootecnia (1); agronegócios - agropecuária - zootecnia - eventos - marketing - edificações - administração - secretaria escolar (1); secretaria escolar (1); Porto Velho: hospedagem - eventos - guia do turismo - marketing (1); guia de turismo - informática - marketing - prog. de jogos digitais - hospedagem - redes de computadores (1); marketing - hospedagem (1); eventos (1); hospedagem (1); marketing (1); recursos humanos (1); guia de turismo (1); guia de turismo - edificações (1); edificações (2); redes de computadores - informática - programação de jogos digitais (1); informática - programação de jogos digitais (1); redes de computadores (1); programação de jogos digitais (1); manutenção e suporte de informática (1); informática (1); Cacoal - Espigão do Oeste -Pimenta Bueno -Porto Velho -Rolim de Moura: administração (1). Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 32.

INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 16 de junho pelo e-mail: saudeindigenaselecao.dseipb@imip.org.br . Concurso com três vagas para os cargos de: agente de combate a endemias; técnico de enfermagem; técnico de saúde bucal; técnico em edificações (2); técnico em saneamento e controle ambiental; médico; assistente social; cirurgião dentista; nutricionista (1) e fisioterapeuta. Salário: entre R$ 2.750,52 até R$ 17.631,54. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (Imip — PE)

Inscrições de 20 até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor. Salário: R$14.761,02. Taxa: Não divulgada. Para concorrer à vaga é necessário que o candidato seja portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/86T4. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor, para ministrar aulas na área de processos grupais, coletivos e questões contemporâneas, presente no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Salário:R$14.761,02. Taxa: Não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/8fSm. Concurso com 183 vagas para professor do ensino básico, técnico e tecnológico nas áreas de: administração (8); agronomia (5); agroecologia (2); alimentos (1); arquitetura e urbanismo (7); artes (7); biologia (12); ciências contábeis (2); comunicação social (1); designer de animação (1); designer gráfico (1); direito (3); economia (2); educação física (3); eletrônica (2); eletrotécnica (10); engenharia cartográfica ou agrimensor (1); engenharia civil (7); engenharia sanitária e ambiental (1); filosofia (5); física (8); gastronomia (1); geografia (8); história (8); hotelaria (1); informática (15); letras português/espanhol (5); letras inglês (2); letras português/inglês (7); letras português (3); libras (1); matemática (10); nutrição (3); química (7); química - processos químicos (1); química - química analítica (1); pedagogia (2); psicologia (3); segurança do trabalho (3); sociologia (6); turismo (2); veterinária (2); zootecnia (3). salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até pelo email: substituto.letras@feliz.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto, na área de letras na disciplina de português e inglês. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES — MG

Inscrições de 20 de agosto até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/81Ol . Concurso com 10 vagas para os cargos de: advogado autárquico (1); assistente administrativo (5); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais/ faxineiro (1); contador (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 1.414,72 até R$ 3.334,68. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://shre.ink/DJJ0. Concurso com 32 vagas para o cargo de professor do ensino básico técnico e tecnológico. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 484,90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/DJJV. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor nas áreas: zootecnia (1); veterinária (1); letras (2); matemática (2); administração geral (1); direito (1); computação (3); elétrica (1).Salário: não informado. Taxa: de R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/DOvi. Concurso com sete vagas para os cargos de: professor de direito (1); professor com licenciatura em letras/libras (1); professor com licenciatura em artes (1); professor com licenciatura nas áreas de artes (1); pedagogia (2) e letras (1) zootecnia (1); veterinária (1); letras (2); matemática (2); administração geral (1); direito (1); computação (3); elétrica (1).Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFRS)

Inscrições até 16 de junho mediante o envio da documentação para o email visitante.profnit@poa.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante da área de Inovação.Salário:R$ 6.623,43 a R$ 12.336,13. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 18 de junho mediante o envio da documentação para o email prosel.cmi@ifpa.edu.br. Concurso com seis vagas para o cargo de professor nas áreas de: mecânica (2); filosofia (1); inglês (1); física (1); eletrotécnica industrial (1). Salário: R$ 3.412,63 a R$ 5.758,04. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA - IFRO

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/DOFu. Concurso com duas vagas para o cargo de professor nas áreas de: língua portuguesa (1) e matemática (1). Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, mais benefícios. Taxa: não informada.