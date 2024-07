Concurso Polícia Penal PB: edital deve ser publicado até dezembro

CB Correio Braziliense

Essa possibilidade foi tratada por meio de uma reunião realizada entre o Sindicato dos Policiais Penais da Paraíba e representantes do governo estadual e do Ministério Público paraibano - (crédito: Agência Brasil)

Interessados em concursos públicos na área policial devem colocar no radar a possibilidade de o governo da Paraíba publicar, até dezembro, um edital para a realização de um certame na Polícia Penal do estado.

Essa possibilidade foi tratada por meio de uma reunião realizada entre o Sindicato dos Policiais Penais da Paraíba e representantes do governo estadual e do Ministério Público paraibano. O anúncio desse encontro foi compartilhado no perfil oficial do SINDPP-PB no Instagram. Veja abaixo:

Com a possível publicação do edital ainda neste ano, de acordo com o sindicato, as provas do certame devem ocorrer no primeiro semestre de 2025. A carreira de Polícia Penal da Paraíba exige nível superior e não possui limite de idade para ingressar no cargo.

Atualmente, os salários são de R$ 4.844,14. Esse valor tem acréscimos de: