Confira lista com 156 concursos abertos e 32.151 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 156 concursos e 32.151 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há oito concursos abertos com 15 vagas. Para o Centro—Oeste, há 14 seleções abertas com 1.258 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 62 postos vagos. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 829 oportunidades. Há ainda 24 seleções de concursos estaduais com 14.125 vagas. Já para os municipais, há 43 concursos e 14.998 vagas. Nas universidades federais, são 33 processos seletivos e 643 oportunidades. Nos institutos federais há 17 certames abertos com 221 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES — DF)

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/DMBV . Concurso com número de vagas indeterminadas para os cargos de: assistente social, técnico de enfermagem com experiência comprovada em central de material de esterilização (cme), médico oncologista e médico oftalmologista pediátrico. Salário: de R$ 2.818,34 até R$ 15.292,32. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/Do0w . Concurso com uma vaga para professor substituto, para atuar na faculdade de agronomia e veterinária. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 26 de julho pelo site: https://shre.ink/Do0A . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, junto ao departamento de farmácia. Salário: R$ 2.437,59, além de retribuição por titulação de R$ 609,40. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 3

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/DegW . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na faculdade de medicina. Salário: R$ 2.681,35. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 4

Inscrições até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/DoJM . Concurso com seis vagas para contratação de professores substitutos. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa no valor de R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 5

Inscrições até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/DoJa . Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 6

Inscrições de 29 de julho até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/De8N . Concurso com quatro vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: de R$ 3.839,21 até R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 88,05 até R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 7

Inscrições de 29 de julho até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: de R$ 3.839,21 até R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 90,01 até R$ 145,72.

NACIONAIS

MINISTÉRIO DA CULTURA

Inscrições de 8 de julho até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/D6Lw. Concurso com 99 vagas para contratação temporária de servidores. Salário: até R$ 6.000. Taxa: não divulgada.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/DRV6. Concurso com 11 vagas para cargos nas áreas de: eletroeletrônica — sistemas de controle e eletricidade (3); mecânica — sistemas de máquina e propulsão e motores (3): eletroeletrônica — sistemas de controle e eletricidade (2); mecânica — sistemas de máquina e propulsão e motores (3). Salário: R$ 1.414,82.Taxa:R$ 75.

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/Dv7R . Concurso com 264 vagas para cargos de: direito (16); economia (8); ciências contábeis (2); tecnologia da informação (17); jornalismo/comunicação (7); marketing (1); design gráfico (2); engenharia de pesca (20); oceanografia/oceanologia (6); biologia (6); engenharia de aquicultura (9); medicina veterinária (7); engenharia de zootecnia (6); estatística (2); matemática (2); administração (12); gestão pública (8); recursos humanos (7); serviço social (2); sociologia (4); engenheira civil (3); arquitetura (1) e profissional de nível superior (30). Salário: R$ 6.130, acrescida ainda de auxílio alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 62.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições até 22 de julho pelo site: https://bit.ly/3z3vtvz. Concurso com 17 vagas para formação de cadastro reserva dos cargos de: analista judiciário e técnico judiciário. Salário: R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69.Taxa: R$ 90 a R$ 120.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SENAPPEN/MJSP)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: https://shre.ink/DLjL . Concurso com 130 vagas em cargos que exigem nível superior, para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia, destinados à construção, reforma, ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais. Os cargos disponíveis são: analista técnico de obras: arquitetura (8); engenharia ambiental e sanitarista (3); engenharia civil (67); engenharia elétrica (8); engenharia hidráulica (8); especialista técnico de obras: engenharia orçamentista (17); engenharia ambiental sanitarista (3); engenharia calculista estrutural (3); engenharia calculista fundações (7); engenharia elétrica (3); engenharia hidráulica (3). Salário: entre R$ 6.242,41 a R$ 8.293,82, além de benefícios. Taxa: R$ 80.

AERONÁUTICA

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/D5LE. Concurso com 198 vagas para os cargos de: bco — comunicações (24); bei — eletricidade e instrumentos (20); bep — estrutura e pintura (13); bft — fotointeligência (5); bma — mecânica de aeronaves (30); bmt — meteorologia (6); bsp — suprimento (28); sde — desenho (3); sem — eletromecânica (4); sgs — guarda e segurança (15) e bct — controle de tráfego aéreo (50). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Inscrições até 26 de julho pelo site: https://shre.ink/DSSl. Concurso com 50 vagas para a classe inicial de terceiro secretário. Salário: R$ 20.962,98. Taxa: R$ 229.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/De5s . Concurso com 60 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível superior, nas áreas: arquiteto (21); engenheiro civil (37); engenheiro eletricista (2). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE CAVALCANTE — GO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/DRiK. Concurso com 36 vagas para os seguintes cargos: agente comunitário de saúde (5); agente de combate às endemias; técnico de enfermagem (8); técnico em radiologia (1); técnico de segurança do trabalho (1); assistente social (3); dentista (2); enfermeiro (5); fisioterapeuta (4); médico — clínico geral (3); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.577,82 a R$ 12.836,40. Taxa: de R$ 90 a R$ 120.

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) — GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org,br. Concurso com número de vagas indeterminadas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não informada.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO GOIÁS (MP—GO)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DuTj . Concurso com 2 vagas para o cargo de secretário auxiliar. Salário: R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE TERESINA DE GOIÁS

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/DuTk . Concurso com 79 oportunidades para os cargos de auxiliar de serviços gerais (8); auxiliar de operador de máquinas (1); eletricista (1); gari (4); merendeira (6); operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (3); porteiro servente (2); recepcionista/ telefonista (2); mecânico (1); monitor social (3); motorista (4); motorista de ambulância (4); agente administrativo (5); agente comunitário de saúde (3); agente de combate às endemias (1); atendente de farmácia (1); digitador (1); fiscal sanitário (1); técnico em enfermagem (6); técnico em higiene dental (2); técnico em radiologia (1); assistente social (2); cirurgião dentista (2); educador físico (1); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico (2); nutricionista (1); psicólogo (1); professor pedagogo (5). Salário: de R$ 1.412 a R$ 11.000. Taxa: de R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA DE BONITO — MS

Inscrições até 22 de julho pelo site: https://shre.ink/Dud4 . Concurso com 11 vagas para os seguintes cargos: copeiro (1); vigilante; zelador (1); assistente de informática (1); auxiliar de administração i (2); recepcionista (1); secretário executivo (1); analista de controle interno (1); assistente jurídico (1); controlador interno (1); contador e técnico legislativo (1). Salário: de R$ 1.742,74 a R$ 9.022,99. Taxa: de R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI — MS

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/DZ7A . Concurso com 178 vagas para os seguintes cargos: nível fundamental incompleto: auxiliar de mecânico (1); auxiliar de serviços gerais (9); gari (4); mecânico (1); merendeira (1); motorista (5); operador de máquinas (2); pedreiro (1); pintor (1); trabalhador braçal (5); zelador (1). Nível fundamental completo: atendente (3); agente de limpeza e serviços diversos (10); agente de merenda (7); auxiliar de consultório dentário (1); recepcionista (2). Nível médio: agente comunitário de saúde (3); agente municipal de trânsito (1); assistente administrativo (2); assistente de atividades educacionais (1); atendente infantil (12); auxiliar de enfermagem (9); motorista de transporte escolar (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (6); técnico em farmácia (1); técnico em informática (1); técnico em laboratório hospitalar (1). Nível superior: assistente social (2); biomédico (1); contador (1); enfermeiro (4); farmacêutico e bioquímico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); medico clínico geral (3); medico generalista (3); médico ginecologista e obstetra (1); médico infectologista (1); medico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); medico psiquiatria (1); medico radiologista (1); medico urologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (3); odontólogo (2); professor artes (6); professor ciências (3); professor de anos iniciais do ensino fundamental (14); professor educação física (7); professor educação infantil (13); professor língua portuguesa (2); professor matemática (1); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.626,33 a R$ 14.978,21. Taxa: de R$ 90 a R$ 130.

PREFEITURA DE CRISTALINA

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/D5Le. Concurso com 30 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.731,28. Taxa: R$ 110.

CÂMARA DE PALMEIRAS DE GOIÁS

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/D5Lr. Concurso com cinco vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (3); recepcionista (1); e motorista (1). Salário: R$ 1.670,34 a R$ 2.505,53. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE VILA PROPÍCIO— GO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/D57h. Concurso com 87 vagas para os cargos de: analista de meio ambiente e posturas (1); analista em licitação e contratos (1); arquivologista (1); assistente social (1); auditor de tributos (1); auxiliar de atividades educativas (4); cirurgião dentista — odontólogo (1); enfermeiro (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de posturas (1); fiscal vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); motorista de ambulância (2); motorista de veículo pesado (6); operador de máquina pesada (2); pedagogo (2); professor (8); professor de educação física — licenciatura (1); psicólogo (1); analista de recursos humanos (1); agente comunitário de saúde (3); agente de endemias (2); biomédico (1); auditor de controle interno (1); controlador interno (1) analista de meio ambiente e posturas (1); assistente social (1); auxiliar de atividades educativas (5); cirurgião dentista — odontólogo (1); enfermeiro (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de posturas (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); motorista de ambulância (2); motorista de veículo pesado (6); operador de máquina pesada (2); pedagogo (2); professor (8); professor de educação física — licenciatura (1); psicólogo (1); agente comunitário de saúde (2); técnico de enfermagem (2); agente de endemias (1). Salário: R$ 1.500 a R$ 15.000. Taxa: R$ 80 e R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ)— GO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/D577. Concurso com uma vaga para o cargo de professor do magistério federal na área de clinica médica. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 3.839,21. Taxa: R$ 65 a R$ 105.

CÂMARA DE BONITO — MS

Inscrições até 22 de julho pelo site: https://shre.ink/D57S. Concurso com 11 vagas para os cargos de: copeiro (1); vigilante; zelador (1); assistente de informática (1); auxiliar de administração i (2); recepcionista (1); secretário executivo (1); analista de controle interno (1); assistente jurídico (1); controlador interno (1); contador e técnico legislativo (1). Salário: R$ 1.742,74 a R$ 9.022,99. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE INOCÊNCIA — MS

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://shre.ink/D534. Concurso com 178 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços diversos (5); cozinheiro (1); gari (20); guarda (5); zelador (2); coveiro (2); servente de pedreiro (1); pedreiro i (1); padeiro (2); mecânico geral (2); lavador de veículos e lubrificador (2); eletricista de veículos (1); eletricista predial (1); costureira (2); jardineiro (2); operador de máquinas (5); tratorista (5); motorista i (5); motorista ii (15); recepcionista (4); auxiliar de cuidador (2); monitor infantil (10); auxiliar de compras (1); cuidador social (2); orientador social (2); fiscal de obras e posturas (2); oficial administrativo (5); auxiliar de odontologia (1); agente de comunitário de saúde (1); auxiliar de enfermagem (3); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (3); técnico de higiene dental (3); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); topógrafo (1); advogado (1); analista de sistemas (1); analista administrativo (10); arquiteto e urbanista (1); assistente social (1); auditor fiscal (1); bibliotecário (1); biomédico (1); bioquímico (1); cirurgião dentista (2); contador (1); enfermeiro (5); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (2); profissional de educação física (2); médico clínico geral (1); médico pediatra (1); pedagogia (9); professor de educação física (2); professor — artes (2); professor — letras/inglês (2); médico cardiologista; médico ginecologista; médico oftalmologista; médico ortopedista; médico cirurgião geral. Salário: R$ 916,08 a R$ 13.180,07. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE DOURADOS— MS

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D53y. Concurso com 191 vagas para os cargos de: administrador; assistente social (6); assistente social indígena; auditor em serviço de saúde — contador (1); auditor em serviço de saúde enfermeiro (2); auditor em serviço de saúde — médico (1); biomédico (1); cirurgião dentista/ ubs (8); contador (1); economista (1); educador físico (2); farmacêutico/ bioquímico (5); fiscal de vigilância sanitária — enfermeiro (1); fiscal de vigilância sanitária — farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária — médico veterinário (1); fisioterapeuta (6); médicos: alergologista (1); cabeça e pescoço (1); cardiologista (1); cirurgião geral (pequenas cirurgias) (1); dermatologista (1); endocrinologista (1); endocrinologista infantil (1); gastroenterologista (1); ginecologista/ obstetra (2); infectologista (1); nefrologista (1); neurocirurgião (1); neurologista (1); neurologista infantil (1); oftalmologista (2); ortopedista (2); otorrinolaringologista (1); pediatra (5); pneumologista (1); psiquiatra (2); psiquiatra infantil (1); reumatologista (1); ultrassonografista (1); médico (18); médico/ubs (44); nutricionista (9); psicólogo indígena; terapeuta ocupacional (1); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; técnico de enfermagem (44); técnico de higiene dental; técnico de radiologia; técnico de segurança trabalho; auxiliar de farmácia; auxiliar de odontologia/ ubs (7) e motorista de veículo pesado. Salário: R$ 916,08 a R$ 13.180,07. Taxa: R$ 60 a R$ 120.





PREFEITURA DE BALIZA

Inscrições até 1 de setembro pelo site: https://shre.ink/DtyV. Concurso com 208 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços gerais (13); gari (13); motorista de veículos leves (6); motorista de veículos pesados (8); operador de máquinas leves (5); operador de máquinas pesadas (4); vigilante (7); zelador de cemitério (1); auxiliar administrativo (7); eletricista (3); mecânico (1); merendeira (9); motorista de transporte escolar (9); recepcionista (5); agente comunitário de saúde — acs — assentamento oziel (6); agente comunitário de saúde — acs — vale do araguaia (1); agente de combate às endemias — ace (2); assistente administrativo (25); atendente de farmácia (1); auxiliar de enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal — asb (2); fiscal de posturas e edificações (3); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor escolar (4); orientador social (3); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (6); técnico em saúde bucal (3); técnico em informática (2); técnico em raio — x (1); analista administrativo de licitação (1); analista de controle interno (1); assistente social (4); educador físico (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); médico — clínico geral (3); nutricionista (2); odontólogo (3); professor pii — apoio educacional (4); professor pii — ciências da natureza (1); professor pii — educação física (1); professor pii — ensino religioso (1); professor pii — geografia (1); professor pii — história (1); professor pii — intérprete de libras (1); professor pii — língua inglesa (1); professor pii — língua portuguesa (1); professor pii— matemática (1); professor pii — pedagogo (9); psicólogo (2); supervisor de ensino (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 13.000. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE MOZARLÂNDIA

Inscrições até 22 de julho pelo site: https://shre.ink/D57S . Concurso com 246 vagas para os cargos de: ensino fundamental incompleto: agente de vigilância (20); borracheiro (1); carpinteiro (1); eletricista de veículos (1); encanador (1); marceneiro (1); mecânico (1); pedreiro (1); pintor (1); serralheiro (1); soldador (1); auxiliar de higiene e alimentação (10); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços operacionais (10); eletricista (1); gari (10); operador de máquinas (5);ensino fundamental completo: condutor de ambulância (5); condutor de ônibus (5); condutor de veículos leves; condutor de veículos pesados (5);ensino médio/técnico: agente comunitário de saúde (10); agente de combate às endemias (5); assistente administrativo (20); assistente de controle interno; fiscal ambiental (1); fiscal de tributos, obras e posturas (2); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor (5); técnico de enfermagem (20); técnico de radiologia (2); técnico em saúde bucal (3); ensino superior: agente de apoio e inclusão escolar (20); biomédico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); analista financeiro (1); analista social (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); psicólogo educacional (1); psicólogo pedagogo (2); assistente social (2); auditor de controle interno (1); educador físico (1); enfermeiro (4); gestor público (2); médico (1); odontólogo (2); professor de informática (1); profissional e educação — ni — professor de língua portuguesa/ inglesa (2); profissional de educação — ni — professor de ciências (2); profissional de educação — ni — professor de educação física (1); profissional de educação — ni — professor de geografia (1); profissional de educação — ni — professor de história (2); profissional de educação — ni — professor de matemática (2); profissional de educação — ni — professor pedagogo (20). Salário: R$ 1.465,36 a R$ 17.784,24 Taxa: R$ 70 a R$ 120.