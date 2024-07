Confira lista com 135 concursos abertos e 25.695 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 135 concursos e 25.695 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 16 concursos abertos com 38 vagas. Para o Centro—Oeste, há 18 seleções abertas com 3.224 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 48 postos vagos. Entre os nacionais, há nove certames abertos para 787 oportunidades. Há ainda 21 seleções de concursos estaduais com 11.230 vagas. Já para os municipais, há 34 concursos e 9.562 vagas. Nas universidades federais, são 22 processos seletivos e 472 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 167 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/DegW . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na faculdade de medicina. Salário: R$ 2.681,35. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/DoJM . Concurso com seis vagas para contratação de professores substitutos. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa no valor de R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 3

Inscrições até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/DoJa . Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 4

Inscrições de 29 de julho até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/De8N . Concurso com quatro vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: de R$ 3.839,21 até R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 88,05 até R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 5

Inscrições de 29 de julho até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgIo. Concurso com quatro vagas para o cargo de professor de magistério superior nas áreas de: fisiologia/semiologia/ gastroenterologia (3) e direito civil (1). Salário: de R$ 3.839,21 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 88,05 a R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 6

Inscrições de 29 de julho até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: de R$ 3.839,21 até R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 90,01 até R$ 145,72.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 7

Inscrições até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de na área de projeto de literaturas de língua inglesa. Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 8

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de conhecimento de geociências. Salário: R$ 6.356,02. Taxa: não será cobrada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 9

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de conhecimento de química. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 10

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de conhecimento de química. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 11

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de conhecimento na área de educação e subárea de fundamentos da educação. Salário: R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 12

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de ciências ambientais. Salário: R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 13

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de ciências da saúde - enfermagem/enfermagem médico-cirúrgica. Salário: R$ 3.046,99. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 14

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de comunicação, relações públicas e propaganda e teoria da comunicação. Salário: R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 15

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de engenharia elétrica - sistemas elétricos de potência. Salário: R$ 4.692,37. Taxa: não informada.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CONFERE)

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8qL . Concurso com 13 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para os cargos: assistente administrativo (5); assistente jurídico (3); auditor (3); contador (2). Salário: entre R$ 2.825,92 e R$ 5.636,70. Taxa: de R$ 75 a R$ 90.

NACIONAIS

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/D86t . Concurso com 264 vagas para os cargos de: direito (16); economia (8); ciências contábeis (2); tecnologia da informação (17); jornalismo/comunicação (7); marketing (1); design gráfico (2); engenharia de pesca (20); oceanografia/oceanologia (6); biologia (6); engenharia de aquicultura (9); medicina veterinária (7); zootecnia (6); estatística (2); matemática (2); administração (12); gestão pública (8); recursos humanos (7); serviço social (2); sociologia (4); engenharia civil (3); arquitetura (1) e profissional de nível superior (30). Salário: R$ 6.130 acrescida de auxílio alimentação de R$ 1.000. Taxa de inscrição: R$ 62.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/D6Lw. Concurso com 99 vagas para contratação temporária de servidores. Salário: até R$ 6.000. Taxa: não divulgada.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/DRV6. Concurso com 11 vagas para cargos nas áreas de: eletroeletrônica — sistemas de controle e eletricidade (3); mecânica — sistemas de máquina e propulsão e motores (3): eletroeletrônica — sistemas de controle e eletricidade (2); mecânica — sistemas de máquina e propulsão e motores (3). Salário: R$ 1.414,82.Taxa:R$ 75.

EMPRESA BRASILEIRA DE TELÉGRAFOS

Inscrições de 7 de agosto até 8 de setembro pelo site: https://shre.ink/DgwR . Concurso com 33 vagas para os cargos de: técnico em segurança do trabalho júnior (6); enfermeiro do trabalho júnior; engenheiro de segurança do trabalho júnior (2) e médico do trabalho júnior (25). Salário: de R$ 3.672,84 até R$ 6.872,48. Taxa: R$ 70.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SENAPPEN/MJSP)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: https://shre.ink/DLjL . Concurso com 130 vagas em cargos que exigem nível superior, para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia, destinados à construção, reforma, ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais. Os cargos disponíveis são: analista técnico de obras: arquitetura (8); engenharia ambiental e sanitarista (3); engenharia civil (67); engenharia elétrica (8); engenharia hidráulica (8); especialista técnico de obras: engenharia orçamentista (17); engenharia ambiental sanitarista (3); engenharia calculista estrutural (3); engenharia calculista fundações (7); engenharia elétrica (3); engenharia hidráulica (3). Salário: entre R$ 6.242,41 a R$ 8.293,82, além de benefícios. Taxa: R$ 80.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO (EMBRATUR)

Inscrições até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8II . Concurso com 40 vagas para os cargos de analista e assistente. Salário: não informado. Taxa: de R$ 60 até R$ 90.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/De5s . Concurso com 60 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível superior, nas áreas: arquiteto (21); engenheiro civil (37); engenheiro eletricista (2). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (GHC)

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgcO . Concurso com número de vagas indeterminadas para cargos de auxiliar de higienização; médico (anestesiologia); médico (anestesiologia cardiovascular); médico (cirurgia oncológica); médico (clínica médica); médico (endoscopia digestiva); médico (gastroenterologia); médico (hematologia e hemoterapia pediátrica); médico (hematologia e hemoterapia pediátrica); médico (medicina intensiva); médico (neurologia pediátrica); médico (oftalmologia - plástica ocular e vias lacrimais); médico (oncologia clínica); médico (otorrinolaringologia /otoneurocirurgia); médico (patologia); médico (pneumologia); médico (radioterapia) e médico (reumatologia pediátrica). Salário: de R$ 1.841,40 até R$ 27.874. Taxa: de R$ 82 até R$ 162.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dgwa . Concurso com 150 vagas para os cargos de: administração (18); análise de sistemas - cibersegurança (3); análise de sistemas - desenvolvimento (8); análise de sistemas - suporte (9); arquitetura - urbanismo (2); arquivologia digital (1); ciências contábeis (18); ciência de dados (20); comunicação social (8); direito (12); economia (25); engenharia (25) e psicologia organizacional (1). Salário: R$ 20.900. Taxa: R$ 110.

CENTRO—OESTE

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) — GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail: recursoshumanos@igh.org,br. Concurso com número de vagas indeterminadas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE JARAGUÁ - GO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8rP . Concurso com 168 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar de cmei (40); assistente social (1); educador patrimonial (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (3); profissional de apoio pedagógico (30); profissional do magistério nas disciplinas de: artes (1); ciências (1); educação física (2); geografia (1); história (1); inglês (2); matemática (1); pedagogo (80); português (1) e psicólogo (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 3.295,95. Taxa: entre R$ 70 e R$ 90.

PREFEITURA DE MOZARLÂNDIA - GO

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8rV . Concurso com 246 vagas, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos: ensino fundamental incompleto: agente de vigilância (20); borracheiro (1); carpinteiro (1); eletricista de veículos (1); encanador (1); marceneiro (1); mecânico (1); pedreiro (1); pintor (1); serralheiro (1); soldador (1); auxiliar de higiene e alimentação (10); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços operacionais (10); eletricista (1); gari (10); operador de máquinas (5); ensino fundamental completo: condutor de ambulância (5); condutor de ônibus (5); condutor de veículos leves; condutor de veículos pesados (5); ensino médio/técnico: agente comunitário de saúde (10); agente de combate às endemias (5); assistente administrativo (20); assistente de controle interno; fiscal ambiental (1); fiscal de tributos, obras e posturas (2); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor (5); técnico de enfermagem (20); técnico de radiologia (2); técnico em saúde bucal (3); ensino superior: agente de apoio e inclusão escolar (20); biomédico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); analista financeiro (1); analista social (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); psicólogo educacional (1); psicólogo pedagogo (2); assistente social (2); auditor de controle interno (1); educador físico (1); enfermeiro (4); gestor público (2); médico (1); odontólogo (2); professor de informática (1); profissional e educação - ni - professor de língua portuguesa/ inglesa (2); profissional de educação - ni - professor de ciências (2); profissional de educação - ni - professor de educação física (1); profissional de educação - ni - professor de geografia (1); profissional de educação - ni - professor de história (2); profissional de educação - ni - professor de matemática (2); profissional de educação - ni - professor pedagogo (20). Salário: de R$ 1.465,36 a R$ 17.784,24. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8rx . Concurso com 97 oportunidades para os cargos de cozinheira (2); operador de máquinas (2); auxiliar de serviços (17); coveiro (1); coletor de lixo (7); eletricista (1); gari (5); motorista (7); porteiro escolar (1); recepcionista (2); vigilante (2); agente comunitário de saúde (área 1) (2); agente de combate a endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); assistente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de ensino (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (2); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); professor piii (17); secretário de instituição educacional (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: de R$ 100 a R$ 180.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS (SEAD - GO)

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/D88Z . Concurso com 1.600 vagas para a contratação de policiais penais. Salário: R$ 5.971,42. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE DAMIANÓPOLIS

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8DO . Concurso com 72 vagas, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: agente administrativo (5); agente de comunicação (1); bombeiro hidráulico (2); mecânico (1); pintor (1); eletricista (1); serralheiro (1); pedreiro (1); agente de serviços gerais (6); agente de serviços em saúde (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de controle interno (1); auxiliar serviços de higiene e alimentação (2); avaliador (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal de edificações e posturas (2); fiscal tributário (1); fisioterapeuta (1); guarda civil (1); gari (6); médico clínico geral (1); motorista i (1); motorista ii (5); monitor educacional (3); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (5); operador de máquinas leve (4); psicólogo (1); professor educação infantil (7); técnico em radiologia (1); técnico enfermagem (4). Salário: de R$ 1.412 a R$ 12.128,72. Taxa: R$ 75 ou R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SEMADESC), E A AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL (IAGRO) - MS

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8DG . Concurso com 29 vagas para o cargo de fiscal estadual agropecuário, com graduação de nível superior em medicina veterinária. Salário: R$ 7.248,47. Taxa: R$ 195,36.

PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/D8De . Concurso com 60 vagas para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, distribuídas entre os cargos: prefeitura: agente de fiscalização tributária; agente de limpeza - sus; agente de limpeza - geral (1); analista administrativo (1); apoio administrativo educacional - educação infantil - sede (5); apoio administrativo educacional - educação infantil - zona rural (1); apoio administrativo educacional - educação infantil - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - limpeza (1); apoio administrativo educacional - limpeza - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - nutrição - sede (1); apoio administrativo educacional - nutrição - distrito são josé do couto (1); apoio administrativo educacional - pedreiro (1); apoio administrativo educacional - porteiro (1); apoio administrativo educacional - transporte escolar (3); apoio administrativo educacional - auxiliar de cozinha (1); apoio administrativo educacional - auxiliar de cozinha - distrito são josé do couto (1); apoio ao controle interno (1); assistente administrativo - secretaria de administração (1); assistente administrativo - secretaria de finanças (2); assistente do sus - atendente; assistente social - secretaria de assistência social; assistente social - secretaria de saúde (1); assistente social - secretaria de educação (1); auditor de controle interno (1); auxiliar de cozinha (1); auxiliar de mecânico; bioquímico; contador; copeira (1); cozinheira (1); eletricista (1); enfermeiro; enfermeiro - são josé do couto; engenheiro civil - sede; farmacêutico; fiscal de obras e posturas; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo - sede (1); médico clínico geral (1); médico veterinário; motorista - carreta - sede (1); motorista - secretaria de saúde; motorista - distrito são josé do couto; motorista - município (1); nutricionista - secretaria de educação (1); nutricionista - secretaria de saúde (1); odontólogo; operador de escavadeira hidráulica (1); operador de máquina agrícola (1); operador de motoniveladora (1); operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (1); pedreiro - secretaria de infraestrutura; pedreiro - secretaria de saúde; porteiro (1); professor de matemática - são josé do couto; professor pedagogo - são josé do couto (1); professor pedagogo - município (6); psicólogo - secretaria de educação; psicólogo - secretaria de saúde (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); psicopedagogo - secretaria de educação (1); psicopedagogo - secretaria de saúde (1); técnico administrativo educacional (1); técnico em enfermagem - distrito são josé do couto (1); técnico em enfermagem - município (2); terapeuta ocupacional (1); câmara: analista legislativo; assistente administrativo - câmara; contador - câmara (1); motorista - câmara. Salário: de R$ 1.412 a R$ 15.144,48. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8D2 . Concurso com 23 oportunidades destinadas ao cargo de professor substituto, nas áreas: linguagens (1); linguagens (1); física (1); informática (1); artes (1); artes (1); filosofia (1); geografia (1); filosofia (1); educação física (1); alimentos (1); informática (1); matemática (1); biologia (1); química (2))); engenharia civil (1); secretariado (1); administração (1); biologia (1); agronomia (1); matemática (1); matemática (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8gS . Concurso com uma vaga para docente da área de letras/língua portuguesa, para lecionar no curso departamento de engenharia de computação e automação. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8g9 . Concurso com 99 vagas para profissionais dos níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, nos cargos de agente combate de endemias; agente comunitário de saúde; agente de limpeza urbana (10); agente de recreação; agente de regulação; ajudante de obra; almoxarife; arquiteto; assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar de assistente social (1); auxiliar de biblioteca; auxiliar de mecânico; auxiliar de odontologia (1); auxiliar de secretaria; auxiliar de serviços gerais (10); cadista (1); coveiro (1); cozinheira (3); eletricista (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro elétrico; farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal arrecadador (1); fiscal de edificações e loteamento (1); fiscal de postura (1); fiscal de tributos municipais (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo; gari (2); instrutor de esporte e educação física; lavandeira (1); mecânico (1); médico clínico geral (3); médico veterinário; merendeira (2); motorista (5); motorista de ambulância (2); nutricionista (1); odontólogo; operador de máquina cortadora de vegetação (5); operador de máquinas pesadas categoria d (1); operador de máquinas agrícolas categoria c (1); operador de sistema de água; pedreiro (1); professor 30h (3); professor 40h (5); professor de apoio 30h (2); professor de apoio 40h (2); psicólogo (1); psiquiatra; recepcionista (2); secretário escolar (2); técnico de enfermagem (4); técnico em informática (2); técnico em radiologia (1); trabalhador braçal (2) e vigilante (5). Salário: de R$ 1.412 a R$ 12.000. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8bX . Concurso com 42 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: antropólogo (1); bibliotecário/documentalista (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); meteorologista (1); odontólogo - clínica geral (1); produtor cultural (1); técnico em assuntos educacionais (1); técnico de laboratório - biologia (1); técnico de laboratório - bioterismo (1); técnico de laboratório - eletromecânica (3); técnico de laboratório - materiais de construção (1); técnico de laboratório - microscopia (1); técnico de laboratório - mineração ou química (1); técnico de tecnologia da informação (18); técnico em contabilidade (5); técnico em farmácia (3). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: de R$ 130 a R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO GOIÁS (MP—GO)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DuT . Concurso com duas vagas para o cargo de secretário auxiliar. Salário: R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI — MS

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/DZ7A . Concurso com 178 vagas para os seguintes cargos: nível fundamental incompleto: auxiliar de mecânico (1); auxiliar de serviços gerais (9); gari (4); mecânico (1); merendeira (1); motorista (5); operador de máquinas (2); pedreiro (1); pintor (1); trabalhador braçal (5); zelador (1). Nível fundamental completo: atendente (3); agente de limpeza e serviços diversos (10); agente de merenda (7); auxiliar de consultório dentário (1); recepcionista (2). Nível médio: agente comunitário de saúde (3); agente municipal de trânsito (1); assistente administrativo (2); assistente de atividades educacionais (1); atendente infantil (12); auxiliar de enfermagem (9); motorista de transporte escolar (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (6); técnico em farmácia (1); técnico em informática (1); técnico em laboratório hospitalar (1). Nível superior: assistente social (2); biomédico (1); contador (1); enfermeiro (4); farmacêutico e bioquímico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); medico clínico geral (3); medico generalista (3); médico ginecologista e obstetra (1); médico infectologista (1); medico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); medico psiquiatria (1); medico radiologista (1); medico urologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (3); odontólogo (2); professor artes (6); professor ciências (3); professor de anos iniciais do ensino fundamental (14); professor educação física (7); professor educação infantil (13); professor língua portuguesa (2); professor matemática (1); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.626,33 a R$ 14.978,21. Taxa: de R$ 90 a R$ 130.

PREFEITURA DE CRISTALINA

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/D5Le. Concurso com 30 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.731,28. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE INOCÊNCIA — MS

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://shre.ink/D534. Concurso com 178 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços diversos (5); cozinheiro (1); gari (20); guarda (5); zelador (2); coveiro (2); servente de pedreiro (1); pedreiro i (1); padeiro (2); mecânico geral (2); lavador de veículos e lubrificador (2); eletricista de veículos (1); eletricista predial (1); costureira (2); jardineiro (2); operador de máquinas (5); tratorista (5); motorista i (5); motorista ii (15); recepcionista (4); auxiliar de cuidador (2); monitor infantil (10); auxiliar de compras (1); cuidador social (2); orientador social (2); fiscal de obras e posturas (2); oficial administrativo (5); auxiliar de odontologia (1); agente de comunitário de saúde (1); auxiliar de enfermagem (3); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (3); técnico de higiene dental (3); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); topógrafo (1); advogado (1); analista de sistemas (1); analista administrativo (10); arquiteto e urbanista (1); assistente social (1); auditor fiscal (1); bibliotecário (1); biomédico (1); bioquímico (1); cirurgião dentista (2); contador (1); enfermeiro (5); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (2); profissional de educação física (2); médico clínico geral (1); médico pediatra (1); pedagogia (9); professor de educação física (2); professor — artes (2); professor — letras/inglês (2); médico cardiologista; médico ginecologista; médico oftalmologista; médico ortopedista; médico cirurgião geral. Salário: R$ 916,08 a R$ 13.180,07. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE DOURADOS— MS

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D53y. Concurso com 191 vagas para os cargos de: administrador; assistente social (6); assistente social indígena; auditor em serviço de saúde — contador (1); auditor em serviço de saúde enfermeiro (2); auditor em serviço de saúde — médico (1); biomédico (1); cirurgião dentista/ ubs (8); contador (1); economista (1); educador físico (2); farmacêutico/ bioquímico (5); fiscal de vigilância sanitária — enfermeiro (1); fiscal de vigilância sanitária — farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária — médico veterinário (1); fisioterapeuta (6); médicos: alergologista (1); cabeça e pescoço (1); cardiologista (1); cirurgião geral (pequenas cirurgias) (1); dermatologista (1); endocrinologista (1); endocrinologista infantil (1); gastroenterologista (1); ginecologista/ obstetra (2); infectologista (1); nefrologista (1); neurocirurgião (1); neurologista (1); neurologista infantil (1); oftalmologista (2); ortopedista (2); otorrinolaringologista (1); pediatra (5); pneumologista (1); psiquiatra (2); psiquiatra infantil (1); reumatologista (1); ultrassonografista (1); médico (18); médico/ubs (44); nutricionista (9); psicólogo indígena; terapeuta ocupacional (1); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; técnico de enfermagem (44); técnico de higiene dental; técnico de radiologia; técnico de segurança trabalho; auxiliar de farmácia; auxiliar de odontologia/ ubs (7) e motorista de veículo pesado. Salário: R$ 916,08 a R$ 13.180,07. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE BALIZA

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://shre.ink/DtyV. Concurso com 208 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços gerais (13); gari (13); motorista de veículos leves (6); motorista de veículos pesados (8); operador de máquinas leves (5); operador de máquinas pesadas (4); vigilante (7); zelador de cemitério (1); auxiliar administrativo (7); eletricista (3); mecânico (1); merendeira (9); motorista de transporte escolar (9); recepcionista (5); agente comunitário de saúde — acs — assentamento oziel (6); agente comunitário de saúde — acs — vale do araguaia (1); agente de combate às endemias — ace (2); assistente administrativo (25); atendente de farmácia (1); auxiliar de enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal — asb (2); fiscal de posturas e edificações (3); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor escolar (4); orientador social (3); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (6); técnico em saúde bucal (3); técnico em informática (2); técnico em raio — x (1); analista administrativo de licitação (1); analista de controle interno (1); assistente social (4); educador físico (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); médico — clínico geral (3); nutricionista (2); odontólogo (3); professor pii — apoio educacional (4); professor pii — ciências da natureza (1); professor pii — educação física (1); professor pii — ensino religioso (1); professor pii — geografia (1); professor pii — história (1); professor pii — intérprete de libras (1); professor pii — língua inglesa (1); professor pii — língua portuguesa (1); professor pii— matemática (1); professor pii — pedagogo (9); psicólogo (2); supervisor de ensino (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 13.000. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO — CRF/RJ

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/DtOe. Concurso com 24 vagas para os cargos de: administrador júnior (1); advogado júnior (1); analista de comunicação social; analista de tecnologia da informação pleno; arquivista (1); contador júnior (1); farmacêutico fiscal pleno (5); farmacêutico fiscal junior (2); psicólogo; agente administrativo i (13); técnico de tecnologia da informação. Salário: de R$ 3.144,42 a R$ 5.595,49 Taxa: de R$ 38.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (CREA — MG)

Inscrições até 11 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dt0C. Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de nível superior (8); profissional de nível superior — sistema confea/crea: área da civil (1) área da agronomia; área da elétrica; área da engenharia química; área da mecânica e metalurgia; área da geologia e minas (1); segurança do trabalho; área da agrimensura; profissional de nível superior — outras: web design; e tecnologia da informação/ segurança da informação. Salário: de R$ 8.234,26 a R$ 12.462,57 Taxa: de R$ 50.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 13ª REGIÃO (CRQ—13 — SC)

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dt0t. Concurso com seis vagas para os cargos de: técnico de formação superior — administrador; técnico de formação superior — contador; fiscal sênior (2); agente administrativo; assistente administrativo (3); assistente administrativo (operador de computador); assistente administrativo (técnico em contabilidade) (1); fiscal. Salário: de R$ 2.378,34 e R$ 8.776,64 Taxa: de R$ 65 a R$ 87.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANÁ (CRP—PR)

Inscrições até 5 de agosto pelo site: quadrix.org.br/. Concurso com três vagas para os cargos de: auxiliar administrativo/financeiro (2); jornalista (1); contadora; orientadora fiscal trainee. Salário: de 2.442,16 a R$ 6.175,64 Taxa: de R$ 64 a R$ 74.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ACRE

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8q6 . Concurso com três vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para os cargos de: assistente administrativo (1); auxiliar de fiscalização (1); agente de fiscalização (1). Salário: de R$ 2.032,94 a R$ 8.472. acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 59 a R$ 68.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO PIAUÍ (CRECI-PI 23ª REGIÃO)

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8qz . Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio, para os cargos de: profissional de fiscalização/agente de fiscalização (1); profissional de suporte administrativo/serviços administrativos (1). Salário: de R$ 1.979,49 a R$ 2.472,11.Taxa: R$ 88.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ (CRM-PI)

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8qC . Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, nos seguintes cargos: médico fiscal (1); agente fiscal (1). Salário: de R$ 2.000,44 a R$ 8.546,85, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.262,25, auxílio-transporte no valor de R$ 499,95 e plano de saúde médico-hospitalar. Taxa: de R$ 45 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MT

Inscrições até 28 de julho pelo e-mail: processoseletivo@coren-mt.com.br . Concurso com uma vaga para o cargo de assistente de administração. Salário: R$ 2.389,89. Taxa: não há.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMdK . Concurso com 116 vagas para o cargo de professor bolsista temporário, para os seguintes eixos tecnológicos, cursos e localidades: recursos naturais: técnico em agricultura; produção industrial: técnico em plástico: produção cultural e design; técnico em design de interiores; técnico em design gráfico; técnico em publicidade; técnico em artesanato; informação e comunicação: técnico em manutenção e suporte em informática; técnico em redes de computadores; gestão e negócios: técnico em administração; técnico em comércio; técnico em condomínio; técnico em contabilidade; técnico em cooperativismo; técnico em logística; turismo, hospitalidade e lazer: técnico em serviço de restaurante e bar; técnico em hospedagem; técnico em guia de turismo. Salário: R$ 25 por hora trabalhada. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Inscrições até 12 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMWt , ou na clínica transcender, localizada na rua onze, quadra 18, casa 17, bairro cohama, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Concurso com 150 vagas para agentes de trânsito, em regime efetivo. Salário: de R$ 1.052,67 a R$ 3.671, 20. Taxa: R$ 100.

SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - MA

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMWW . Concurso com vagas para formar cadastro reserva para o cargo de auxiliar penitenciário masculino. Salário: R$ 1.675,88. Para participar, o candidato deverá realizar a doação de um livro paradidático novo ou usado.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 29 de julho pelo site: https://shre.ink/DMTp . Concurso com 39 vagas para profissionais de níveis técnico e superior, para os cargos: terapeuta ocupacional (1); médico especialista em patologia (1); médico especialista em cardiologia (1); médico especialista em psiquiatria (1); técnico em laboratório (1); médico especialista em ginecologia obstetrícia (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (3); médico especialista em anestesiologia (1); médico especialista em pediatria e/ou cardiologia (1); médico especialista em cirurgia geral (1); médico especialista em medicina intensiva (1); médico especialista em pediatria e/ou medicina intensiva (1); médico especialista em neurologia (1); médico especialista em pediatria e/ou nutrologia (1); médico especialista em medicina de família e comunidade (2))); médico — regulação (1); médico especialista em pediatria (1); motorista (1); odontólogo — cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); odontólogo — saúde pública/coletiva (1); técnico em radiologia e imagem (4))); enfermeiro (1); médico especialista em cirurgia geral (1); médico especialista em coloproctologia (1); médico especialista em gastroenterologia (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista em psiquiatria (1); médico especialista em urologia (1); psicólogo hospitalar (1); psicólogo — psicologia organizacional e do trabalho (1); técnico em radiologia e imagem (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 3.618,19 a R$ 10.396,23. Taxa: não há.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ESTADO DA BAHIA (SEPLAN — BA)

Inscrições de 29 de julho até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dgkb . Concurso com 25 vagas para o cargo de agente de desenvolvimento territorial. Salário: R$ 3.216,37, além de acréscimo de R$ 440. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE VITÓRIA — ES

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/DKrr . Concurso com 31 vagas para os cargos de analista em gestão pública nas áreas de administrador (5); contador (10); economista (5); estatístico (1), e auditor de controle interno nas áreas de administração (1); ciências contábeis (3); ciências jurídicas (3); e engenharia civil (3). Salário: R$ 5.566. Taxa de inscrição: R$ 90.

PREFEITURA DE VITÓRIA — ES 2

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/DKrr . Concurso com três vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de procurador municipal. Salário: R$ 21.914,07. Taxa de inscrição: R$ 90.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MP — PR)

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgBZ . Concurso com 86 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (6); oficial de promotoria (13); auxiliar técnico (25); técnico de tecnologia da informação (11); administrador (1); analista de tecnologia da informação (17); assistente social (1); auditor (4); contador (5); pedagogo (1) e psicólogo (2). Salário: de R$ 5.353,38 até R$ 16.479,42. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBMMG)

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/DudI . Concurso com 329 vagas para os cargos de: cadete (21); curso de formação de soldados bombeiros militar (291); curso de formação de soldados bombeiros especialistas: mecânica — motor a diesel (4); mecânica — aeronave (2); comunicação — desenvolvedor (3); comunicação — técnico em telecomunicações (2); músico — trompete (1); enfermagem — emergencista (1); enfermagem — saúde coletiva (1); psicologia — avaliação psicológica (1) e psicologia — organizacional e do trabalho (2). Salário: de R$ 5.097,11 até R$ 11.037,15. Taxa de inscrição: de R$ 22 até R$ 220.

POLÍCIA MILITAR (PM) DE MINAS GERAIS

Inscrições de 1º de agosto até 1º de setembro pelo site: https://shre.ink/Du2b . Concurso com 3.102 vagas no Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar. Salário: R$ 4.360,83. Taxa de inscrição: R$ 101.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://shre.ink/DLhD . Concurso com 40 vagas para o cargo de professor. Salário: R$ 1.125,55 a R$ 2.647,30. Taxa: não divulgada.

POLÍCIA MILITAR — MG

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dqsj. Concurso com 180 vagas para o curso de formação de oficiais (CFO) da PM, para atuarem como cadete, aspirante a oficial e 2º tenente. Salário: R$ 7.175,30. Taxa: R$ 220.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO (DAEPA)— MG

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/DqBy. Concurso com 47 vagas para os cargos de: agente administrativo (5); agente de serviços operacionais (17); auxiliar de serviços gerais (16); biólogo; motorista (1); motorista de veículos pesados (2); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em laboratório do DAEPA .Salário: R$ 1.648,07 a R$ 4.481,62. Taxa: R$ 82 a R$ 224.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SEPLAG — MG)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DqBG. Concurso com três vagas para os cargos de médico perito (2) e psicólogo (1). Salário: R$ 2.045,95 a R$ 5.384,40. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA (SED — SC)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: https://concursos.furb.br/. Concurso com 6.641 vagas para os cargos de: professor (4.960); assistente de educação (197); assistente técnico—pedagógico (652); especialista em assuntos educacionais — administrador escolar (90); especialista em assuntos educacionais — orientador educacional (359); especialista em assuntos educacionais — supervisor escolar (271); professor (81); assistente de educação (13); assistente técnico—pedagógico (13); especialista em assuntos educacionais — orientador educacional (4); especialista em assuntos educacionais — supervisor escolar (1). Salário: R$ 1.249,99 a R$ 5.000. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA (TJ — RR)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dqf4. Concurso com 60 vagas para os cargos de: analista judiciário — apoio à gestão (10); analista judiciário — desenvolvimento de sistemas (3); analista judiciário — gestão e governança de tecnologia da informação (3); analista judiciário — cibersegurança (3); analista judiciário — infraestrutura de tecnologia da informação (3); analista judiciário — ciência de dados e analytics (3); analista judiciário — direito (5); analista judiciário — serviço social (2); analista judiciário — psicologia (3); analista judiciário — contabilidade (2); analista judiciário — estatística (3); técnico judiciário (20). Salário: R$ 5.824,58 a R$ 10.565,99. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJ — SC)

Inscrições até 13 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgTX . Concurso com 20 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 32.350,06. Taxa: R$ 323.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dqf4. Concurso com 287 vagas para o cargo de agente penitenciário. Salário: R$ 2.601,04 a R$ 4.478,31.Taxa: R$ 90.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO SERGIPE (AGRESE)

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/DqfD. Concurso com seis vagas para os cargos de: analista administrativo e financeiro (1); analista de regulação — engenharia ambiental / sanitária (1); analista de regulação — engenharia civil (1); analista de regulação — engenharia de petróleo e gás (1); analista de regulação — engenharia elétrica (1); analista de regulação — engenharia química (1). Salário: R$ 6.500 a R$ 7.300. Taxa: R$120

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA— PB

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/DSoq. Concurso com 25 vagas para os cargos de: Assistente de Suporte de Administração de Finanças (11); Assistente de Suporte de Previdência (3); Assistente de Suporte de Tecnologia da Informação (2); Assistente de Suporte em Transporte (3); Técnico em Contabilidade; Técnico em Informática (2); Analista Previdenciário — Administrador (1); Analista Previdenciário — Contador (1); Analista de Informática — Analista de Redes e Comunicação (1); Analista de Sistemas e Programação; Analista Previdenciário — Arquivista; Analista Previdenciário — Assistente Social; Analista Previdenciário — Atuário; Analista Previdenciário — Economista (1); Analista Previdenciário — Jurídico. Salário: R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06. Taxa: 100 a R$ 130.

PREFEITURA DE RECIFE — PE

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/DSof. Concurso com 40 vagas afirmativas para mulheres para os cargos de: analista de promoção dos direitos das mulheres nas áreas de: assistente social (10); psicóloga (8); advogada (8); pedagoga (1); ciências sociais (1); educadora social (6) e arte educadora (6). Salário: R$ 3.000 e R$ 3.500. Taxa: R$ 110.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE MESSIAS TARGINO — RN

Inscrições até 30 de agosto pelo site da Funverj. Concurso com 51 vagas para os cargos de: agente administrativo (4); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (2); bioquímico (1); contador (1); cuidador escolar de alunos especiais (4); educador físico — saúde (1); educador social (2); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (3); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); procurador (1); professor de ciências (1); professor de educação física (2); professor de educação infantil (3); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); psicólogo — assistência social (2); psicólogo — saúde (1); técnico em enfermagem (2); técnico em vigilância sanitária (2); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500. Taxa: de R$ 80 até R$ 100.

PREFEITURA DE NOVA LIMA — MG

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMW8 . Concurso com 203 vagas para os cargos de: secretário escolar (2); professor da educação básica - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (165); professor da educação básica — artes, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica — ciências, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica — educação física, ensino fundamental (9); professor da educação básica — ensino religioso, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica - geografia, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica - história, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica - língua inglesa, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica — matemática, anos finais do ensino fundamental (3); professor da educação básica — língua portuguesa, anos finais do ensino fundamental (3) e supervisor de educação básica (9). Salário: de R$ 2.486,79 até R$ 3.315,72. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA — MG

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/8H8D. Concurso com 211 vagas para os cargos de auxiliar de biblioteca (4); secretário escolar (6); monitor de creche (30); assistente social (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor de aee — sala de recurso (9); professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistiva (aclta) (25); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (2); professor de história (3); professor de inglês (4); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); professor municipal iv (110); psicólogo (1) e supervisor pedagógico (1). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2.597,08. Taxa: de R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHO — SE

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/DeeO . Concurso com 434 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (25); varredor de rua — gari (25); auxiliar de cozinha (3); ajudante de pedreiro (5); fiscal de serviços urbanos (1); vigilante (8); merendeira (10); cozinheira (3); porteiro (10); pedreiro (5); pintor (2); carpinteiro (2); encanador (1); eletricista (2); condutor de lancha (2); motorista b (10); agente administrativo (10); cuidador de creche (2); auxiliar de almoxarifado (2); condutor de ambulância (3); motorista categoria d (10); fiscal de edificações (1); mestre de obras (1); recepcionista (10); monitor de transporte escolar (10); monitor de sala (10); oficineiro (1); assistente administrativo (10); agente de trânsito (10); maestro (1); operador de máquinas (2); técnico em radiologia (5); técnico em enfermagem upa (20); técnico em enfermagem psf (5); técnico em enfermagem caps (1); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de saúde bucal (2); professor de educação básica — ed. infantil e ensino fundamental i — pedagogia (80); professor de ensino fundamental ii — português (15); professor de ensino fundamental ii — história (5); professor de ensino fundamental ii — educação física (5); professor de ensino fundamental ii — matemática (10); professor de ensino fundamental ii — ciências biológicas (5); professor de ensino fundamental ii — geografia (5); professor de ensino fundamental ii — inglês (2); professor de ensino fundamental ii — artes (2); bibliotecário (1); engenheiro civil (1); cirurgião dentista psf (3); psicólogo (3); farmacêutico (2); fonoaudiólogo (1); assistente social (3); nutricionista (6); fisioterapeuta (5); educador físico (1); enfermeiro psf (5); enfermeiro upa (6); enfermeiro caps (1); psicopedagogo (1); médico cardiologista (1); médico pediatra (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); médico clínico geral psf (5); médico upa (5); médico psiquiatra (1); médico ginecologista/obstetra (1); agente comunitário de saúde (8); agente de endemias (2); guarda municipal (8) e guarda municipal feminino (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.733,29. Taxa: de R$ 75 até R$ 120.

CÂMARA DE DIXT—SEPT ROSADO — RN

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/Dex7 . Concurso com nove vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (2); motorista categoria "B" (1); recepcionista (1); assistente administrativo (2); contador interno (1); controlador legislativo (1) e procurador legislativo (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.200. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA DE ALHANDRA — PB

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/8ofU Concurso com 428 vagas disponíveis são para os níveis fundamental, médio e superior para o cargo de agente administrativo (35); agente comunitário de saúde (15); agente de combate as endemias (2); agente de fiscalização de trânsito (6); auditor fiscal tributário (1); analista de planejamento e orçamento; assistente social (4); auditor de contas públicas; auxiliar de consultório dentário (3); auxiliar de serviços gerais (65); bioquímico (2); biomédico (1); coveiro (8); cozinheiro (20); cuidador (10); educador físico (2); engenheiro civil; engenheiro agrônomo (1); enfermeiro (6); enfermeiro plantonista (11); farmaceutico (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); gari (30); guarda municipal masculino (10); guarda municipal feminino (6); médico (5); médico plantonista (14); médico psiquiatra (3); médico veterinário; monitor de creche (15); motorista (15); nutricionista (3); odontólogo (7); operador de máquina pesada (2); procurador municipal; psicólogo (4); psicopedagogo (2); recepcionista (22); técnico em cartografia (1); técnico em enfermagem (8); técnico em enfermagem plantonista (8); técnico em informática (2); técnico em laboratório (2); terapeuta ocupacional (1); professor ensino fundamental i (21); professor da educação infantil (10); professor ensino fundamental II —português (2); professor ensino fundamental II —matemática (2); professor ensino fundamental II — inglês (2); professor ensino fundamental II — educação física (2); professor ensino fundamental II — ciências (2); professor ensino fundamental II — história (2); professor ensino fundamental II — geografia (2); professor de artes (1); supervisor escolar (3); orientador educacional (2) e vigilante (10). Salário: R$ 1.412 até R$ 6.000. Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE CURURUPU — MA

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/Deow . Concurso com 54 vagas, para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (3); vigia (3); motorista (1); agente administrativo (2); operador de computador (1); agente municipal de trânsito (1); técnico em enfermagem (3); agente de vigilância sanitária (2); agente comunitário de saúde (2); agente de endemias (2); agente de proteção fiscal/ambiental (1); assistente de turma da creche (2); cuidador para educação infantil e estudante com deficiências, síndromes e transtornos (2); monitor de transporte escolar (2); secretário executivo de conselho (2); técnico eletricista (1); técnico em refrigeração; técnico agrícola (1); bombeiro civil; guarda municipal (8); assistência social (1); enfermeiro (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); psicólogo (1); assessor jurídico; auditor fiscal de tributos municipais; técnico de controle interno; odontólogo (1); preparador físico (1); prof. educação infantil — 1º e 2º período polo i (sede) (1); professor ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º) — Polo I — Sede (1); Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º ao 5º — Polo II (Areia Branca) (1); Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º) — Matemática Polo VII (Zona Praiana) (1); Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º) — Língua Portuguesa Polo IV (Zona Rural) (1); Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º) — História Polo VII (Zona Praiana) (1); Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º) — Educação Física Polo I (Sede) (1); Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º) — Ciências Polo IV (Zona Rural) (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.200. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA — MG

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/D6xZ . Concurso com 31 vagas, para os cargos de: almoxarife (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de atividades esportivas (1); auxiliar de serviços de utc (3); gari (1); mecânico (1); motorista da educação básica (2); motorista II (3); oficial de serviços — carpinteiro (1); oficial de serviços — eletricista (1); oficial de serviços — pedreiro (1); operador de máquinas (2); professor de educação física (2); técnico de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (2); fonoaudiólogo (1); dentista (1); enfermeiro II (2); fisioterapeuta II (1) e nutricionista (1). Salário: de R$ 980,65 até R$ 3.313,58. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE CANTÁ — RR

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://bit.ly/4c5hd3V. Concurso com 133 vagas para os cargos de: assistente de aluno— nível médio geral (10); cuidador de aluno (10); professor educação básica (2); professor educação básica (91); professor da educação básica língua indígena macuxi (1); professor da educação básica língua indígena wapichana (1); professor educação básica — componente curricular ciências (2); professor educação básica — componente curricular educação física (10); professor educação básica — componente curricular história (1); professor educação básica — componente curricular língua portuguesa (1); professor educação básica — componente curricular língua estrangeira — espanhol (1); professor educação básica — componente curricular matemática (2); professor educação básica — componente curricular geografia (1). Salário: R$ 1.528,97 a R$ 3.607,80. Taxa: R$ 75 a R$ 88.

PREFEITURA DE LINHA NOVA — RS

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DhsY. Concurso com três vagas para os cargos de: motorista — cnh d (1); operário (1); servente (1); atendente de escola. Salário: R$ 2.059,32 a R$ 2.758,02. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE RIO GRANDE — RS

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMdF . Concurso com 167 vagas para os cargos de: administrador (1); agente administrativo iii (5); agente de defesa ambiental (2); analista de sistemas (2); arquiteto (5); assistente social (3); bacharel em comunicação social; bibliotecário (1); biomédico; contador (2); economista (1); educador especial (1); educador físico; enfermeiro esf (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); engenheiro elétrico (1); engenheiro mecânico; engenheiro ou arquiteto do trabalho; farmacêutico (3); fiscal avaliador (1); fiscal tributário (4); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo; geólogo; médico veterinário (2); museólogo (1); nutricionista (1); pedagogo (2); procurador (5); professor ensino fundamental — ciência; professor ensino fundamental — dança; professor ensino fundamental — educação física; professor ensino fundamental — espanhol; professor ensino fundamental — geografia; professor ensino fundamental — história; professor ensino fundamental — inglês; professor ensino fundamental — matemática; professor ensino fundamental — português; psicólogo (5); terapeuta ocupacional (2); tesoureiro (1); fiscal ambiental (1); técnico de enfermagem (8); técnico de saúde bucal (1); técnico em contabilidade (3); técnico em informática (2); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em topografia (1); agente administrativo ii (12); agente de tesouraria (1); agente fiscal de trânsito (5); auxiliar de ensino (30); condutor de ambulância em resgate (3); cuidador; desenhista técnico (1); fiscal de obras e posturas (3); fiscal sanitário; professor de educação infantil (10); professor séries iniciais (10); agente de manutenção e reparos i; agente de manutenção e reparos ii (2); agente de serviços gerais i; agente de serviços gerais ii — cozinha/merenda (5); motorista (6); operador de máquinas (5); vigia. Salário: de R$ 922,19 até R$ 4.580,63. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 110.

PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições de 28 de julho até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/DG17. Concurso com 450 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde — acs (51); agente de combate a endemias — ace (21); auxiliar de consultório dentário (12); técnico de enfermagem (78); técnico em laboratório (1); assistente social (1); enfermeiro (36); farmacêutico (4); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico clínico — psf (12); médico pediatra (3); médico — urgência e emergência (2); médico — samu (1); médico cardiologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (2); médico mastologista (1); médico clínico (2); médico neuropediatra (1); médico veterinário (4); nutricionista (4); psicólogo (4); odontólogo (16); terapeuta ocupacional (2); sanitarista (2);180 vagas: educador social (11); técnico administrativo (32); técnico da fazenda municipal (6); fiscal de obras (16); técnico em segurança do trabalho (4); técnico em contabilidade (4); técnico em edificações (3); técnico em estradas (3); técnico em saneamento (6); topógrafo (2); administrador (3); analista em cultura (2); analista em turismo (3); arquiteto (10); assistente da procuradoria—geral do município (9); assistente social (8); bibliotecário (2); contador (2); engenheiro civil (11); engenheiro (6); fiscal de controle urbano e meio ambiente (11); fonoaudiólogo (2); jornalista (3); nutricionista (2); psicólogo (3); químico (3); sociólogo (2) e técnico de nível superior (11). Salário: R$ 1.282,30 a R$ 3.957,21. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE MACAÉ — RJ

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMsX . Concurso com 824 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços escolares (242); professor a (182); professor a - aee (31); professor a - trad. e interprete libras (9); professor c nas disciplinas de: língua portuguesa (29); matemática (33); história (13); geografia (22); ciências (3); ed. física (30); artes (11); inglês (2); professor orientador educacional (20); professor orientador pedagógico (76); professor supervisor de ensino (5); assistente social (12); psicólogo (11); fonoaudiólogo (11); auditor fiscal tributário (6); contador (15); analista de auditoria pública e gestão governamental (1); analista de auditoria pública e gestão governamental - eng. civil (1); auditor municipal de controle interno (1); auditor municipal de controle interno - contador (1); médico perito (1); médicos do trabalho (1); engenheiros de segurança do trabalho (1); assistente previdenciário (22); assistente previdenciário técnico - arquivo (1); assistente previdenciário técnico - informática (2); analista previdenciário (9); analista previdenciário nas especialidades de: serviço social (1); auditoria médica e medicina do trabalho (2); enfermagem (1); psicologia (1); administração (1); analista de sistemas (1); auditoria (1); ciências atuariais (1); contabilidade (3); economia (1); ouvidoria (1); analista previdenciário - formação em direito (2) e procurador (4). Salário: de R$ 2.294,39 até R$ 13.699,12. Taxa: de R$ 70 até R$ 200.

PREFEITURA DE SANTA ISABEL

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dj3O. Concurso com 217 vagas para os cargos de: Ensino fundamental: Agente de Serviços Gerais (18); Agente de Serviços Públicos (6); Agente Sepultador (2); Ensino médio/técnico: Agente Condutor de Veículos (20); Agente Controlador de Acesso (2); Agente Cuidador Institucional (3); Agente Cultural (1); Agente de Administração Pública (19); Agente de Apoio Escolar (4); Agente de Controle Animal (2); Agente de Defesa Civil (2); Agente de Desenvolvimento Educacional (5); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Agente de Fiscalização de Obras (1); Agente de Fiscalização de Posturas (3); Agente de Fiscalização de Trânsito (1); Agente de Fiscalização de Transporte (1); Agente de Fiscalização Sanitária (1); Agente de Fiscalização Tributária (3); Agente de Manutenção Hidráulica (3); Agente de Obras (3); Agente de Organização de Almoxarifado (2); Agente de Pintura em Geral (3); Agente de Produção Cultural (1); Agente de Recepção (10) Agente de Recreação (2); Agente de Serviços de Carpintaria (1); Agente de Serviços de Cozinha (6); Agente de Serviços de Jardinagem (2); Agente de Serviços de Marcenaria (2); Agente de Serviços de Serralheria (3); Agente de Serviços Jurídicos (2); Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação (2); Agente de Telefonia e Informação (5); Agente Operador de Máquinas Pesadas (2); Agente Operador de Motosserra (2); Agente Operador de Trator Agrícola (2); Agente Técnico Agropecuário (1); Agente Técnico Contábil (2); Agente Técnico de Manutenção Elétrica (2); Agente Técnico de Mecânica Automotiva (2); Agente Técnico de Meio Ambiente (1); Agente Técnico de Segurança do Trabalho (1); Agente Técnico em Agrimensura (1); Agente Técnico em Edificações (1); Agente Técnico em Música (2); Fotógrafo (1); Guia de Turismo (1); Orientador Social (2); Secretária da Junta de Serviço Militar (1); Ensino superior: Advogado do SUAS (1); Agente Arquivista (1); Agente Bibliotecário (1); Agente Historiador (1); Analista Jurídico (1); Arquiteto Urbanista (3); Assistente Social do SUAS (5); Assistente Social do SUS (1); Assistente Social Educacional (1); Auditor de Fiscalização Tributária (1); Auditor do SUS (1); Biólogo (1); Contador (2); Engenheiro Agrimensor (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Eletricista (1); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (1); Maestro (1); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2); Orientador Educacional (1); Orientador Pedagógico (3); Procurador Municipal (3); Professor de Educação Básica (JE) (1); Professor de Educação Básica (JR) (1); Psicólogo do SUAS (5); Psicólogo Educacional (2); Psicopedagogo (1); Turismólogo (1). Salário: R$ 1.617,08 a R$ 7.472,70 Taxa: R$ 47.

PREFEITURA DE PAPANDUVA — SC

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMQZ . Concurso com 96 vagas para os cargos de: agente ambiental e de fiscalização (1); analista de educação (1); analista de licitações (1); analista de patrimônio (1); analista de procuradoria (1); analista de recursos humanos (1); analista de tecnologia e informação (1); artesão oficineiro (1); assistente em tributação e fiscal de obras (1); auxiliar administrativo (1); contador (1); cozinheiro (1); educador físico caps (1); educador físico para assistência social (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fonoaudiólogo (1); médico esf (3); médico psiquiatra (1); motorista (5); nutricionista (1); odontólogo (2); operador de máquinas (5); operador de motoniveladora (1); orientador educacional (1); professor de artes (5); professor de educação física (5); professor de educação física (1); professor de educação infantil (20); professor de inglês (1); professor de séries iniciais do ensino fundamental (4); psicólogo (1); secretário de escola (1); secretário de escola (1); auxiliar de serviços gerais — demais secretarias (5); auxiliar de serviços gerais — secretaria da educação (5); tec. em higiene dental (1); técnico em enfermagem (5); técnico em farmácia (1); terapeuta ocupacional (1); vigilante sanitário (1). Salário: de R$ 607,78 até R$ 21.949,84. Taxa: de R$ 50 até R$ 120.

PREFEITURA DE BURITIS — MG

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/DjjK. Concurso com 523 vagas para os cargos de: advogado (1); analista de controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (2); bioquímico (3); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); especialista em saúde — ambulatorial — trabalho (1); especialista em saúde — ginecologista — obstetra (1); especialista em saúde — ortopedista (1); especialista em saúde — pediatra (1); especialista em saúde — plantonista (7); especialista em saúde — urologista (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); pedagogo (5); professor aee — atendimento educacional especializado (30); professor pi (60); professor pi — educação física (2); professor pii — ciências (8); professor pii — educação artística (4); professor pii — educação física (2); professor pii — educação religiosa (2); professor pii — geografia (7); professor pii — história (7); professor pii — inglês (3); professor pii — matemática (6); professor pii — português (8); psicólogo (5); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (1); assistente administrativo (19); atendente de farmácia (3); auxiliar de análise clínica (7); fiscal de posturas (2); fiscal sanitário (4); guarda municipal (12); monitor de educação infantil (27); operador de máquina de usina de asfalto — cnh de categoria exigida em lei federal (1); recepcionista (18); secretária escolar (7); técnico agrícola (1); técnico de imobilização ortopédico (2); técnico de enfermagem (7); técnico em higiene bucal (2); técnico em radiologia (1); almoxarife (1); auxiliar de administração (1); mestre de obras (2); ajudante de pedreiro de alvenaria (6); armador de ferragens (2); auxiliar de serviços gerais (42); coveiro (3); eletricista predial (1); gari (14); lavador de autos (2); mecânico (2); motorista/condutor — cnh categoria "e" (2); motorista — cnh categoria "d" (40); operador de escavadeira hidráulica sobre esteira — cnh de categoria exigida em lei federal (2); operador de máquinas pesadas — cnh categoria "c" (10); operador de máquinas leves — cnh categoria "c" (13); pedreiro de alvenaria (6); servente escolar (40) e vigia (40). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 7.170,46. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS — MG

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/Djjo. Concurso com 1.426 vagas para os cargos de: Advogado da Assistência Social; Analista Ambiental; Arquiteto (5); Assistente Social (3); Assistente Social da Educação (5); Bibliotecário (5); Contador (2); Economista (1); Educador de Trânsito (2); Engenheiro Agrimensor (1); Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil (6); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Fiscal de Obras (9); Fiscal de Posturas (2); Fiscal de Rendas (6); Historiador (1); Médico Veterinário; Museólogo (1); Publicitário (1); Sociólogo (1); Turismólogo (1); Procurador do Município; Professor de Educação Física (2); Professor de Língua Estrangeira Moderna; Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental (550); Professor em Atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental na Área de Ciências Humanas; Supervisor Orientador de Ensino (40); Dentista — Especialização em Endodontia; Dentista para atendimento ao PSF (16); Enfermeiro; Enfermeiro para atendimento ao PSF (13); Farmacêutico (10); Fiscal de Saúde Dentista; Fiscal de Saúde Bioquímico (1); Fiscal de Saúde Enfermeiro (1); Fiscal de Saúde Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (12); Nutricionista; Psicólogo (4); Psicólogo da Educação (5); Terapeuta Ocupacional (7); Médico Angiologista (1); Médico Auditor (1); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral; Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço (1); Médico Dermatologista (3); Médico Endocrinologista (1); Médico Endoscopista (2); Médico Gastroenterologista; Médico Generalista PSF (39); Médico Ginecologista (6); Médico Hematologista (1); Médico Infectologista (2); Médico Mastologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra (10); Médico Pneumologista (1); Médico Proctologista (1); Médico Psiquiatra (11); Médico Radiologista (1); Médico Regulador; Médico Reumatologista (1); Médico Supervisor Hospitalar (7); Médico Ultrassonografista (1); Médico Urologista (1); Técnico de Enfermagem; Técnico de Enfermagem PSF (55); Técnico de Higiene Dental para atendimento ao PSF; Técnico de Informática; Técnico de Laboratório; Técnico de Radiologia; Agente de Administração (91); Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito (1); Agente Sanitário — Fiscal de Saúde; Assistente Educacional (364); Calculista Judicial / Digitador; Técnico Escolar (40); Agente de Saúde (6); Agente Funerário (1); Atendente Consultório Dentário — PSF; Contra Mestre; Instrutor de Música (1); Maestro (1); Mecânico de Máquinas e Veículos; Motorista de Veículos Leves; Motorista de Veículos Pesados (12); Oficial de Serviços Borracheiro; Oficial de Serviços Carpinteiro (1); Oficial de Serviços Coveiro (2); Oficial de Serviços Jardineiro (6); Oficial de Serviços Pedreiro (6); Oficial de Serviços Pintor (3); Oficial de Serviços Podador (4); Operador de Máquinas (10); Professor de Música — Canto; Professor de Música — Clarineta (1); Professor de Música — Educação e Teoria Musical (1); Professor de Música — Flauta (1); Professor de Música — Percussão; Professor de Música — Teclado e Tecnologia Musical (1); Professor de Música — Trombone (1); Professor de Música — Trompete; Professor de Música — Violão e Professor de Música — Violino (1) e Professor de Música — Violoncelo (1). Salário: R$ 1.881,34 a R$ 12.862,27. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE ESPINOSA

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/DjGO. Concurso com 538 vagas para os cargos de: Advogado (2); Assistente Técnico Administrativo (4); Auxiliar Administrativo (12); Agente Administrativo (8); Contador (1); Auxiliar de Serviços Gerais (70); Auxiliar de Serviços Públicos (28); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (1); Gari (21); Motorista de Veículos Leves (6); Motorista de Veículos Pesados (18); Oficial de Serviços Públicos como: Calceteiro (6), Eletricista (3), Marceneiro (1), Pedreiro (10); Operador de Máquinas Leves (2); Operador de Máquinas Pesadas (4); Técnico em Meio Ambiente (1); Assistente Social (2); Assistente Social — Unidade de Acolhimento (1); Auxiliar de Cuidador Social (8); Unidade de Acolhimento — Cuidador Social (8); Unidade de Acolhimento Psicólogo — Unidade de Acolhimento (1); Técnico em Nível Médio em Políticas Sociais (3); Assistente de apoio ao Ensino Infantil (51); Assistente de Educação (4); Assistente Social (2); Auxiliar de Serviços da Educação Básica (85); Monitor de Transporte Escolar (10); Nutricionista (2); Pedagogo (3); Professor A.E.E — Sala de Recursos (4); Professor de Educação Básica (60); Professor de Educação Básica — Regente de Aulas/Educação Física (7); Psicólogo (2); Auxiliar de Saúde (4); Assistente Social (2); Biomédico (3); Cirurgião Dentista (4); Enfermeiro (11); Enfermeiro — ESF (6); Farmacêutico — Farmácia Básica (2); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Médico Veterinário (1); Nutricionista (3); Psicólogo (3); Técnico de Enfermagem (29); Técnico em Radiologia (5); Técnico em Saúde Bucal (4) e Terapeuta Ocupacional (1). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 5.500. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE JUIZ DE FORA (DEMLURB)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://shre.ink/DjuU. Concurso com 217 vagas para os cargos de Edital nº 04/2024: Motorista II — Veículo Pesado (5); Técnico de Nível Médio I — Eletrotécnica (1); Técnico de Nível Médio I — Gestão Ambiental (1); Técnico de Nível Médio I — Mecânica (1); Técnico de Nível Superior I — Administração Pública (1); Técnico de Nível Superior I — Administrador (1); Técnico de Nível Superior I — Analista de Sistemas (1); Técnico de Nível Superior I — Contador (2); Técnico de Nível Superior I — Engenheiro Ambiental/Civil/Sanitarista (2); Técnico de Nível Superior I — Engenheiro Eletricista/Engenheiro de Energia (1); Técnico de Nível Superior I — Engenheiro de Mecatrônica/Automação/Produção (1); Edital nº 05/2024: Auxiliar de Serviços Gerais (200). Salário: de R$ 1.366,35 até R$ 3.967,44. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS — MG

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/DjKz . Concurso com 1.753 vagas para os cargos de agente administrativo (40); auxiliar de docência (700); auxiliar de secretaria de educação básica — aseb (100); técnico de informática (50); administrador (3); analista de conteúdos curriculares — ciências (3); analista de conteúdos curriculares — educação física (3); analista de conteúdos curriculares — geografia (3); analista de conteúdos curriculares — língua portuguesa (3); analista de conteúdos curriculares — matemática (3); analista de educação (20); analista de sistemas (3); arquiteto (2); assistente social (20); contador (2); engenheiro civil (4); engenheiro eletricista (3); fonoaudiólogo (4); inspetor educacional (4); instrutor de libras (4); intérprete de libras (10); nutricionista (10); peb i (485); peb ii — artes (10); peb ii — ciências (10); peb ii — educação física (30); peb ii — educação religiosa (3); peb ii — geografia (8); peb ii — história (8); peb ii — língua portuguesa e suas literaturas (30); peb ii — matemática (30); peb ii — língua inglesa (15); psicólogo (20); psicopedagogo (20) e supervisor pedagógico da educação (90). Salário: de R$ 1.997,55 a R$ 5.905,02 Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

PREFEITURA DE SERRA — ES

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DrnN . Concurso com 375 vagas para os cargos de Nível médio: Auxiliar de Saúde Bucal (30); Nível técnico: Técnico em Enfermagem (60); Técnico em Saúde Bucal (1); Técnico de Laboratório (1); Nível superior: Cirurgião Dentista: Clínico Geral (20); Odontopediatria (6); Bucomaxilofacial (1); Endodontia (1); Pacientes com Necessidades Especiais (1); Periodontia (1); Prótese Dentária (1); Enfermeiro (33); Epidemiologista (1); Farmacêutico (30); Fonoaudiólogo (6); Fisioterapeuta (6); Médico Cirurgião Geral (5); Médico Alergista Adulto (1); Médico Alergista Pediátrico (1); Médico Angiologista (1); Médico Geriatra (5); Médico Ginecologista Obstetra (20); Médico Hematologista (1); Médico Mastologista (1); Médico Nefrologista (1); Médico Ortopedista (3); Médico Clínico Geral (50); Médico Pediatra (40); Médico Cardiologista Adulto (6); Médico Cardiologista Pediátrico (1); Médico Dermatologista (8); Médico Endocrinologista Adulto (6); Médico Endocrinologista Pediátrico (1); Médico Gastroenterologista (2); Médico Infectologista (2); Médico Neurologista Adulto (3); Médico Neurologista Pediátrico (3); Médico Otorrinolaringologista (3); Médico Pneumologista Adulto (1); Médico Pneumologista Pediátrico (1); Médico Psiquiatra (5); Médico Urologista (2); Médico Reumatologista (2); Musicoterapeuta (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE SERRA — ES 2

Inscrições até 13 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMd9. Concurso com 185 vagas para os cargos de: assistente técnico administrativo e de serviços — agente administrativo (39); assistente técnico administrativo, financeiro, de obras e serviços — educador social (6); tradutor intérprete de libras/língua portuguesa (2); assistente técnico administrativo, financeiro, de obras e serviços — técnico de edificações (2); assistente técnico administrativo, financeiro, de obras e serviços — técnico de informática (6); assistente técnico administrativo, financeiro, de obras e serviços — técnico em geoprocessamento (1); técnico de nível superior — administrador (7); técnico de nível superior — analista de geoprocessamento (1); técnico de nível superior — arquiteto (11); técnico de nível superior — arquivista (1); técnico de nível superior — assistente social 30h (5); técnico de nível superior — assistente social 40h (5); técnico de nível superior — bibliotecário (4); técnico de nível superior — biólogo (6); técnico de nível superior — cientista social (1); técnico de nível superior — contador (6); técnico de nível superior — educador físico (10); técnico de nível superior — economista (1); técnico de nível superior — engenheiro agrônomo (1); técnico de nível superior — engenheiro de alimentos (1); técnico de nível superior — engenheiro civil (11); técnico de nível superior — engenheiro eletricista (2); técnico de nível superior — engenheiro ambiental (2); técnico de nível superior — engenheiro de segurança do trabalho (1); técnico de nível superior — engenheiro cartógrafo (1); técnico de nível superior — engenheiro de trânsito (1); técnico de nível superior — estatístico (1); técnico de nível superior — geógrafo (1); técnico de nível superior — geólogo (1); técnico de nível superior — jornalista (2); técnico de nível superior — médico do trabalho (1); técnico de nível superior — médico veterinário (3); técnico de nível superior — museólogo (1); técnico de nível superior — nutricionista (6); técnico de nível superior — oceanógrafo (1); técnico de nível superior — pedagogo (1); técnico de nível superior — psicólogo 30h (5); técnico de nível superior — psicólogo 40h (5); técnico de nível superior — publicitário (1); técnico de nível superior — turismólogo (1); técnico de nível superior — terapeuta ocupacional (6); auditor público interno — contabilidade (2); auditor público interno — direito (2); auditor público interno — engenharia civil (1); auditor público interno — tecnologia da informação (1); auditor público interno — economia (1); analista em tecnologia da informação — desenvolvimento (4); analista em tecnologia da informação — infraestrutura (1); analista em tecnologia da informação — suporte (1); analista em tecnologia da informação — segurança (1); analista em tecnologia da informação — geoprocessamento (1). Salário: de R$ 1.485 até R$ 4.502,47. Taxa: de R$ 65 até R$ 85.

PREFEITURA DE BARRA VELHA — SC

Inscrições até 29 de julho pelo site: https://shre.ink/DMQ9 . Concurso com 214 vagas para os cargos de: advogado (1); agente de controle interno; arquiteto; assistente social (3); assistente social — caps (1); cirurgião dentista da família (2); contador (1); enfermeiro (9); enfermeiro da família (2); engenheiro agrônomo; engenheiro civil (1); farmacêutico (2); farmacêutico sanitarista; fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo; jornalista (1); médico cardiologista (2); médico cirurgião geral — pequenas cirurgias (2); médico da família (5); médico ginecologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra — caps (1); médico radiologista (1); odontólogo (2); professor de educação física (2); psicólogo (5); terapeuta ocupacional; turismólogo (1); veterinário; agente administrativo (20); agente de defesa civil (1); instrutor de artes (trabalhos manuais) (1); protético; técnico em enfermagem (8); técnico em enfermagem da família (2); técnico em higiene dental (2); técnico em radiologia (2); telefonista (2); auxiliar administrativo (10); auxiliar de serviços gerais (60); borracheiro (1); calceteiro (5); carpinteiro (2); coveiro (1); eletricista; jardineiro (5); mecânico de autos (1); mecânico de máquinas pesadas; motorista de ambulância (3); motorista i — (automóvel) (6); motorista ii (caminhões) (5); operador de máquinas i (trator de pneu) (5); operador de máquinas ii (máquinas pesadas) (5); padeiro/confeiteiro (1); pedreiro (5); roçador (2); soldador (1) e vigia (6). Salário: de R$ 1.444,38 até R$ 18.741,40. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.

PREFEITURA DE BARCELOS — AM

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://merkabah.selecao.net.br/ . Concurso com 304 vagas para os cargos de:tecnólogo em gestão pública (5); fiscal ambiental (10); guarda municipal (45); psicólogo (1); fonoaudiólogo (1); assistente social (1); nutricionista (2); turismólogo (1); professor de educação indígena (40); professor de educação física (20); professor de educação infantil — zona urbana (34); pedagogo (22); professor de ensino fundamental i — zona urbana (46); professor de ensino fundamental i — zona rural (50); professor de ensino fundamental ii nas disciplinas de: letras (4); matemática (4); história (4); geografia (4); letras/língua estrangeira (2); artes (2); ciências naturais (4); e ensino religioso (2). Salário: de R$ 2.200 a R$ 4.750. Taxa: de R$ 55 a R$ 119.

PREFEITURA DE BARROLÂNDIA — TO

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/DM2w . Concurso com 173 vagas para os locais: Gabinete do Prefeito: assistente administrativo (2); recepcionista (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); vigia (1); assistente administrativo (1); técnico em informática; digitador (1); auxiliar de licitações e contratos (1); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de compras (1); auxiliar departamento pessoal (1); médico veterinário (1); Secretaria de Finanças: fiscal de tributos (1); fiscal de posturas (1); auditor fiscal (1); Secretaria Executiva de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos: operador de tratores (3); auxiliar de serviços gerais (1); motorista cnh "d" (1); gari (1) tecnólogo em agricultura familiar e sustentabilidade (1); Secretaria Executiva de Assuntos Parlamentares: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (1); auxiliar de comunicação (1); Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo: zelador de cemitério (1); auxiliar de serviços gerais (10); pedreiro (1); Secretaria Executiva de Transportes: motorista CNH "D" (1); mecânico (1); auxiliar de serviços gerais (1);operador de retroescavadeira (1); operador de pá mecânica/carregadeira (1); auxiliar de manutenção (1); operador de motoniveladora (1); Secretaria de Saúde: motorista CNH "D" (2); motorista CNH "AB" (1); assistente administrativo (1); faturista (1); digitador (1); assessor jurídico (1); contador (1); tecnólogo em gestão hospitalar e especialista em saúde digital (1); Unidade de Saúde da Família: vigia (1); agente comunitário de saúde — acs; auxiliar de saúde bucal (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em enfermagem (1); enfermeiro (1); médico (1); odontólogo (2); Laboratório Municipal Cosme Sousa Carvalho: auxiliar de serviços gerais (1); técnico em laboratório (1); biomédico ou bioquímico (1); Vigilância Municipal de Saúde: fiscal da vigilância sanitária (1); médico veterinário (1); Unidade Básica de Saúde 24 Horas: vigia (1); auxiliar de serviços gerais (2); cozinheiro (1); motorista CNH "D" ambulância (1); recepcionista (2); técnico em enfermagem (3); enfermeiro (2); farmacêutico (1); educador físico (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); EMULTI — Equipe Multiprofissional: fisioterapeuta (1); psicólogo (1); Secretaria de Educação: motorista CNH "D" (4); assistente de transporte escolar (1); assistente administrativo (1); assistente social (1); contador (1); nutricionista (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); Escola Criança Feliz: vigia (1); auxiliar de serviços gerais (2); merendeira (1); auxiliar de apoio escolar (1); auxiliar de almoxarifado (1); monitor de ensino (2); coordenador pedagógico — P II (1); professor P — II (4); professor P — III (3); professor de educação física (licenciatura); Centro Municipal de Educação Infantil Cristiano Régenes Cardoso: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (2); auxiliar de lactário (1); lavandeira (1); merendeira (4); auxiliar de apoio escolar (1); auxiliar de almoxarifado (1); monitor de ensino (6); digitador (1); coordenador pedagógico — P I (1); coordenador pedagógico — P II (1); professor P — II (4); professor P — III (3); Escola Municipal Marcela Silva Couto Cabral: auxiliar de serviços gerais (2); vigia (2); merendeira (1); auxiliar de apoio escolar (1); auxiliar de almoxarifado (1); monitor de ensino (3); coordenador pedagógico — P II (1); professor P — II (3); professor P — III (3); professor de educação física (licenciatura) (1); Secretaria de Assistência Social: auxiliar de serviços gerais (2); motorista CNH "B" (1); vigia (1); assistente administrativo (2); digitador (1); entrevistador do programa bolsa família (1); monitor de artes e educação (1); recepcionista (1); visitador do programa criança feliz (2); assistente social (1); pedagogo (1); psicólogo (1) e orientador social (1). Salário: de R$ 2.200 até R$ 4.000. Taxa: de R$ 60 até R$ 80.

PREFEITURA DE BRAGANÇA — PA

Inscrições até 29 de julho pelo site: https://shre.ink/DMcy . Concurso com 396 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços operacionais (55); gari (6); maqueiro (1); operador de máquinas pesadas (1); porteiro (15); vigia (50); agente de vigilância ambiental (4); agente de vigilância sanitária (4); assistente administrativo (76); fiscal de receitas (5); fiscal de serviço (3); motorista (19); auxiliar de saúde bucal (5); eletricista (1); microscopista (1); técnico agrícola (4); técnico em aquicultura (1); técnico em edificações (6); técnico de enfermagem (11); técnico em laboratório (2); técnico imobiliário (2); técnico em pesca (1); técnico em radiologia (2); técnico em saúde bucal (1); topógrafo (1); arquiteto e urbanista (4); assistente social (8); auditor fiscal (2); bibliotecário (1); biólogo (3); biomédico (1); cirurgião dentista (5); educador físico (7); enfermeiro (10); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (5); engenheiro de pesca (2); engenheiro elétrico (1); engenheiro sanitarista (2); engenheiro florestal (2); estatístico (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); gestor ambiental (2); médico clínico geral (1); médico veterinário (2); nutricionista (5); técnico educacional (10); psicólogo (5); técnico em gestão cultural (1); técnico em gestão de informática (6); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (2); fiscal ambiental (2); fiscal de obras (2) e professor — nível I (17). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 60 até R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO - SP

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dg80. Concurso com cinco vagas para os cargos de: escriturário (3); agente de contratação pública (1); oficial de comunicação social (1). Salário: R$ 2.930,77 a R$ 4.904,08. Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,80.

CÂMARA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA- SP

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dg8w. Concurso com sete vagas para os cargos de: zelador (1); recepcionista (1); assessor da secretaria administrativa (1); assessor legislativo (2); assessor de tecnologia da informação (1); e assessor contábil (1). Salário: de R$ 1.514,88 até R$ 5.087,54. Taxa: de R$ 50 a R$ 85.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA- SP

Inscrições até 29 de julho pelo site: https://shre.ink/Dg8w. Concurso com duas vagas para os cargos de: controlador geral (1); e procurador jurídico (1). Salário: R$ 3.265,50 a R$ 3.456,57. Taxa: de R$ 80.

PREFEITURA DE ARARAQUARA- SP

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/Drni . Concurso com 25 vagas para os cargos de: agente de proteção e defesa civil (1); almoxarife (1); analista de sistemas (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal (1); bibliotecário (1); biólogo (1); cerimonialista (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista - horista (1); cozinheiro (1); economista (1); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); gestor público - modalidade administrador público (1); inspetor de bem-estar animal (1); inspetor de obras (1); programador de sistemas de informação (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (1); e tratador de animais (1) e agente de combate às endemias (1). Salário: R$ 1.708,84 a R$ 5.473,96. Taxa: de R$ 18,41 a R$ 50,01.

PREFEITURA DE BAURU- SP

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dg8t. Concurso com três vagas para os cargos de: agente educacional - cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos (1); técnico em construção civil/infraestrutura - desenhista projetista (1); técnico em saúde - técnico de condução de veículos de urgência e emergência (1). Salário: R$ 1.481,71 a R$ 2.093,62. Taxa: de R$ 35 a R$ 45.

PREFEITURA DE LUCÉLIA - SP

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/Dg8f. Concurso com três vagas para os cargos de: professor de educação básica I (2) e professor de educação básica II - educação física (1).Salário: R$ 1.463,47 e R$ 2.368,70. Taxa: de R$ 12,50.

PREFEITURA DE PEDREIRA - SP

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dg8n. Concurso com 92 vagas para os cargos de: Artífice I - Eletricista (3); Artífice I - Pintor (1); Auxiliar de Oficina (1); Inspetor de Alunos (8); Mecânico de Manutenção (1); Operador de Máquinas - Patrol (1); Telefonista (1); Agente Administrativo I (5); Agente Comunitário de Saúde (2); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (5); Agente Educacional (5); Auxiliar de Saúde Bucal (4); Secretário de Escola (3); Técnico de Enfermagem (4); Assistente Social I (4); Biólogo I (2); Contador I (1); Controlador Interno (1); Fonoaudiólogo I (2); Médico de Família e Comunidade (1); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Vascular (1); Médico Dermatologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Geriatra (1); Médico Ginecologista (1); Médico Nefrologista (1); Médico Neurologista Infantil (1); Médico Neurologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Pneumologista (1); Médico Proctologista (1); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Reumatologista (1); Médico Urologista (1); Nutricionista (1); Oficial Administrativo (5); Professor Titular de Educação Básica I (10); Professor Titular de Educação Básica II - Educação Física (2). Salário: R$ 1.568,30 a R$ 9.057,25. Taxa: de R$ 44 a R$ 69.

PREFEITURA DE SANTA ISABEL- SP

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgDY. Concurso com dez vagas para os cargos de: guarda civil municipal masculino (7) e guarda civil municipal feminino (3). Salário: R$ 2.375,01. Taxa: de R$ 66,90.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI—ÁRIDO (UFERSA) — RN

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DRKq . Concurso com dez vagas para os cargos de assistente em administração (2); técnico de laboratório área física (1); técnico de laboratório área química (1); técnico em radiologia (1); técnico em contabilidade (1); administrador (1); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro área civil (1) e estatístico (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DOSEMI—ÁRIDO (UFERSA) — RN

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/DCn0 . Concurso com 11 vagas para os cargos de: técnico em enfermagem (4); engenheiro — área agronomia (1); economista (2); nutricionista (1); técnico em assuntos educacionais (1); médico veterinário (1) e bibliotecário (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DOSEMI—ÁRIDO (UFERSA) — RN

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/8D1C. Concurso com 12 vagas para os cargos de nível superior: assistente em administração (3); técnico de laboratório — área física (1); técnico de laboratório — área química (1); técnico em radiologia (1); técnico em contabilidade (1); administrador (2); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro civil (1); estatístico (1). Salário: R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 60 até R$ 100.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DJJZ. Concurso com 57 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 5.102,36 a R$ 7.488,46. Taxa: R$ 200 e R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA — MG)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://progepe.ufla.br/. Concurso com 20 vagas para os cargos de engenharia de materiais (1); projeto de processos da indústria química (1); cinética, reatores e processos químicos (1); conservação da natureza (1); fundamentos de programação (1); geotecnia (1); resistência dos materiais/teoria das estruturas (1); controle de sistemas em tempo discreto (1); físico—química e química geral (1); máquinas e mecanização florestal (1); máquinas e mecanização agrícola (1); direito administrativo (1); direito processual civil (1); direito civil (1); direito tributário (1); direito do trabalho (1); educação matemática (1); produção e melhoramento do vegetal (1); agricultura geral (1); interação humano—computador (ihc) e programação de computadores (1). Salário:R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa:R$ 100.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO)

Inscrições até 15 de agosto pelo site: compec.ufam.edu.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos edital nº 14/2024: técnico de laboratório — cartografia (1); técnico de laboratório — mecânica (1); técnico em contabilidade — benjamim constant (1); técnico em contabilidade — manaus (10) edital nº 15/2024: auditor (2); estatístico (1); engenheiro civil (1); engenheiro mecânico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); técnico em assuntos educacionais (3) Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 Taxa: R$ 130 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://ceps.ufpa.br/. Concurso com cinco vagas para os cargoscampus de abaetetuba: educação (matemática) (1); instituto de tecnologia: ciência e tecnologia de alimentos (1); campus de tocantins/cametá: cálculo (1); campus de tocantins/cametá: geografia física e ensino de geografia (1);campus de tucuruí: química analítica, química ambiental e estatística (1). Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA — UFRR

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://ceps.ufpa.br/. Concurso 30 vagas para os cargos de Professor Adjunto: Ciências Contábeis (Contabilidade Pública, Societária e Atuarial) (1); Matemática (2); Química (Química Geral e Físico—Química) (1); Medicina Veterinária (Fisiopatologia da reprodução, obstetrícia veterinária, biotecnias da reprodução e Fisiologia Veterinária) (1); Medicina Veterinária (Patologia Clínica Veterinária, Dermatologia Clínica Veterinária, Biologia celular e molecular, Estágio curricular e Atividades de Extensão) (1); Medicina Veterinária (Parasitologia Veterinária, Doenças parasitárias, Doenças de aves e suínos, Defesa Sanitária Animal) (1); Ciências Agrárias (Bioquímica, Tecnologia dos Produtos de Origem Animal, Metodologia Científica) (1); Psicologia (Psicologia Escolar/Educacional, Psicologia da Educação, Educação) (1); Psicologia (Neuropsicologia e Processos Psicológicos Básicos) (1); Enfermagem (Enfermagem Geral) (1); Enfermagem (Enfermagem Médico—Cirúrgica) (1); Ciências da Saúde (Políticas Públicas, Planejamento, Economia, Financiamento e Gestão em Saúde) (1); Saúde Coletiva (Epidemiologia, Estatística e Sistemas de Informação em saúde) (1); Direito (Direito Ambiental e Direito Previdenciário) (1); Letras (Língua Espanhola, Espanhol Instrumental Literaturas de Língua Espanhola, Estágio Supervisionado em Língua Espanhola) (1); Letras (Língua Inglesa) (1); Jornalismo (Áudiojornalismo/Radiojornalismo, Produção Multimídia e Jornalismo de Dados) (1); Ciências Biológicas (Morfologia ou Fisiologia animal) (1); Ciências com ênfase em Física e Química (Física e Química) (1); Geologia (Geotectônia) (1); Zootecnia (Forragicultura, pastagens, Fisiologia vegetal, Gerenciamento de resíduos agropecuários, Fertilidade e Nutrição Mineral de Plantas) (1); Zootecnia (Bubalinocultura, Microbiologia zootécnica, Fisiologia da reprodução e biotecnologias reprodutivas, Tipificação de carcaça) (1); Engenharia Civil (Construção civil) (1); Engenharia Civil (Engenharia de Transportes) (1); Engenharia Civil (Estruturas) (1); Ciências Sociais e Ciências Humanas (História ou Geografia) (1);— Professor Assistente — Música (Educação Musical/ Cordas Friccionadas/ Leitura e Estruturação Musical) (1); Gestão territorial indígena (1); Secretariado Executivo (Inglês) (1). Salário: R$ 2.925,10 a R$ 10.841,63. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições de 15 de agosto até 13 de setembro pelo site: https://shre.ink/DeeD. Concurso com 19 vagas para os cargos de: especialista em laboratório — estatística (3))); especialista em laboratório — cultura de microorganismo (2))); especialista em laboratório — eletrotécnica (2))); especialista em laboratório — biotério (1); especialista em laboratório — audiovisual (1); especialista em laboratório — instrumentação experimental em física moderna (1); especialista em laboratório — odontologia digital (1); especialista em laboratório — clínica médica veterinária (1); especialista em laboratório — cardiologia, pneumologia, cirurgias cardiovascular e torácica (1); técnico de laboratório — biotério (1); técnico de laboratório — dissecção de cadáveres (1); técnico de laboratório — patologia (1); técnico de laboratório — prótese dentária (1) e técnico de laboratório — química (2))).Salário: R$ 5.712,95 a R$ 10.742,56. Taxa: R$ 230.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições de 15 de agosto até 13 de setembro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 57 vagas para os cargos de: especialista em laboratório — cromatografia e espectroscopia (10))); especialista em laboratório — computação de alta performance (7))); especialista em laboratório — engenharia de sistemas (3))); especialista em laboratório — microscopia (4))); especialista em laboratório — bioinformática (3))); especialista em laboratório — gestão de documentos (2))); especialista em laboratório — eletroquímica (2))); especialista em laboratório — bioquímica e biologia molecular (2))); especialista em laboratório — instrumentação médica (1); especialista em laboratório — animais de laboratório (1); especialista em laboratório — engenharia mecânica (2))); especialista em laboratório — materiais dentários (1); especialista em laboratório — técnicas experimentais (1); especialista em laboratório — elétrica (1); especialista em laboratório — odontologia (2))); especialista em laboratório — pesquisa clínica (2))); especialista em laboratório — química (10))); especialista em laboratório — ressonância magnética nuclear (2); especialista em laboratório — histologia e microscopia (1). Salário: R$ 10.742,56. Taxa: R$ 230.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições de 15 de agosto até 13 de setembro pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com duas vagas para o cargo de professor adjunto, na área de línguas clássicas/língua e literatura latina. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)— PR

Inscrições de 16 de agosto até 13 de setembro pelo site: https://res.uem.br/. Concurso com 81 vagas para o cargo de professor de ensino superior da carreira do magistério público. Salário: R$ 3.982,70 até R$ 16.565,27. Taxa: R$ 483,56.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 26 de julho pelo site: https://ufpr.br/. Concurso com seis vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: economia rural (2); matemática (2); análises clínicas (1); língua italiana (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 48,75.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/DMda. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor visitante nas áreas de: arqueologia e patrimônio cultural (1); ciências agrárias (3); comunicação (1); educação científica, inclusão e diversidade (1); engenharia agrícola (2); mestrado profissional em defesa agropecuária (1); recursos genéticos vegetais (1); saúde da população negra e indígena (1); zootecnia (1). Salário: R$ 13.862,13 a R$ 23.377,72. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições de 29 de julho até 2 de agosto presencialmente na secretaria do departamento responsável pelo processo seletivo. Concurso com 18 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: informática (1); matemática (2); didática (1); ciências sociais e educação popular (1); contabilidade societária (1); demografia, matemática atuarial e teoria do risco (1); matemática financeira, métodos quantitativos e finanças (1); economia, contabilidade e finanças públicas (1); química farmacêutica (1); estágio supervisionado ii, estágio supervisionado iv e estágio supervisionado v (1); fundamentos de enfermagem (1); saúde coletiva (1); gerência de projetos e empreendedorismo (1); circuitos elétricos e dispositivos eletrônicos (1); práticas artístico-pedagógicas em dança (1); melhoramento animal e genética (1); filosofia (geral, filosofia da educação, ensino de filosofia) (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63. Taxa: R$ 60 a R$ 85.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 29 de julho pelo site: https://shre.ink/DMsK. Concurso com sete vagas para o cargo de professor visitante nas áreas de: história, linguística e letras (1); produção animal (1); ciências agrárias (1); biologia celular e molecular (1); biometria e estatística aplicada (1); saúde única (1) e exatas (1). Salário: R$ 10.408,24. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 29 de julho pelos emails: seletivopoliticascafs24@gmail.com, concursofilosofia2024@gmail.com e seletivopsicologia@protonmail.com. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: fundamentos políticos e administrativos/ educação (1); filosofia geral e da educação (1) e psicologia da educação (1). Salário: R$ 3.924,53 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 98,11 a R$ 158,90.

FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (FAURGS)

Inscrições até 28 de julho pelo e-mail: lamef.pss@faurgs.com.br. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de:engenheiro profissional júnior (3))); engenheiro pesquisador ii (1); engenheiro coordenador sênior (1). Salário: R$ 12.708 a R$ 19.314. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Inscrições até 15 de agosto pelo site: https://compec.ufam.edu.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de edital nº 14/2024: técnico de laboratório - cartografia (1); técnico de laboratório - mecânica (1); técnico em contabilidade - benjamim constant (1); técnico em contabilidade - manaus (10) edital nº 15/2024: auditor (2); estatístico (1); engenheiro civil (1); engenheiro mecânico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); técnico em assuntos educacionais (3) Salário: R$ R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 Taxa: R$ 130 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 15 de agosto pelo site: progepe.ufrpe.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de campus dois irmãos: administrador (1); analista de tecnologia da informação/área sistemas (2); analista de tecnologia da informação/área suporte e redes (1); arquiteto e urbanista (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro/área ambiental (1); técnico em assuntos educacionais (2); assistente em administração (10); técnico de agropecuária (2); técnico de laboratório/área química (2); técnico de laboratório/área fisiologia e farmacologia (1); técnico de laboratório/área fitopatologia e biologia molecular (1); técnico de tecnologia da informação/área suporte e redes (3); técnico de tecnologia da informação/área sistemas (2); técnico de tecnologia da informação/área web design (1); técnico em contabilidade (2). campus garanhuns: médico veterinário/área patologia (1); técnico de laboratório/área histologia (1). campus cabo de santo agostinho: assistente em administração (2); técnico de laboratório/área eletrônica/eletrotécnica (1); técnico de tecnologia da informação/área redes e suporte (2). campus belo jardim: assistente social (1); engenheiro/área civil (1); médico/área clínica (1); técnico em assuntos educacionais (1); técnico de laboratório/área química (1); técnico de tecnologia da informação/área suporte e redes (1). campus serra talhada: médico veterinário/área clínica de animais de produção (1); técnico em assuntos educacionais (1); técnico em agropecuária (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DOSEMI-ÁRIDO (UFERSA)

Inscrições até 6 de agosto pelo site: comperve.ufrn.br/ Concurso com 12 vagas para os cargos de assistente em administração (3); técnico de laboratório - área física (1); técnico de laboratório - área química (1); técnico em radiologia (1); técnico em contabilidade (1); administrador (2); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro civil (1); estatístico (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 11 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgOp Concurso com cinco vagas para os cargos de técnico de tecnologia da informação (4) e técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: 100 a R$ 120.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES — MG

Inscrições de 20 de agosto até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/81Ol . Concurso com dez vagas para os cargos de: advogado autárquico (1); assistente administrativo (5); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais/ faxineiro (1); contador (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 1.414,72 até R$ 3.334,68. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA GOIANO (IF — GOIANO)

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://encr.pw/mfiOg. Concurso com cinco vagas para os cargos destinadas à contratação de professor visitante e professor visitante estrangeiro, a fim de atuarem em diferentes campi de lotação: ceres: programa de pós—graduação em irrigação no cerrado — ppgic (1); rio verde: agroquímica — ppgaq (1); administração — ppgadm (1); iporá: mestrado profissional em bioenergia e grãos — ppgbg (1); urutaí: ensino para a educação básica — ppg—eneb (1); Salário: R$ 12.336,13. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPREM)

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/DLY2. Concurso com 30 vagas para o cargo de analista de previdência — área de especialização — previdenciária. Salário: R$ 9.655,08. Taxa: R$ 98,75.

INSTITUTO DE FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/DqBM. Concurso com 49 vagas para os cargos de administração (2); agronomia (2); ambiental (1); atendimento educacional especializado (aee) (4); biologia (2); computação (4); ciências contábeis (1); engenharia agrícola (1); engenharia de pesca (1); engenharia de produção (1); engenharia ambiental e sanitária (1); filosofia (2); física (2); gestão (1); geografia (2); história (1); logística (1); matemática (8); medicina veterinária (3); pastagem e forragicultura (1); pedagogia (1); sociologia (1); zootecnia (2); química (1); tecnologias educacionais e educação a distância (3). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 5.606,46 Taxa: R$ 160.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: fundatec.org.br. Concurso com 28 vagas para os cargos de edital nº 05/2024: assistente em administração (13); técnico de laboratório — área: automação (1); técnico de laboratório — área: eletroeletrônica (1); técnico de laboratório — área: vestuário (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico em contabilidade (1); assistente social (1). edital nº 06/2024: professor — artes visuais (1); professor — biologia (1); professor — design de produto (1); professor — engenharia rural (1); professor — filosofia (1); professor — geografia (1); professor — português (2); professor — sociologia (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64 Taxa: R$ 150 até R$ 250

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — IFSP

Inscrições até 2 de setembro pelo site: https://shre.ink/DeMT. Concurso com 41 vagas para as áreas de: arquitetura (1); artes (4); biotecnologia (2); construção civil (2); controle e automação (3); elétrica (5); eletrônica (2); engenharia de produção (2); gastronomia (1); informática (3); mecânica (6); português/inglês (2); português/libras (4); práticas em manutenção de aeronaves — célula, grupo motopropulsor e aviônicos (1); química (1); química industrial (1); turismo e hospitalidade (1). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IFFLUMINENSE)

Inscrições até 29 de de julho site: https://shre.ink/DexL. Concurso com quatro vagas para o cargo de profissional técnico especializado em língua de sinais. Salário: R$ 4.556,92 mais benefícios. Taxa: não será cobrada.