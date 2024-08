Concurso Caixa: provas no RS são remarcadas; veja nova data

FA Francisco Artur

No comunicado, a presidência da Caixa ressaltou aguardar a chegada dos novos concursados - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Candidatos inscritos no concurso da Caixa Econômica Federal que farão as provas no Rio Grande do Sul prestarão as avaliações no dia 29 de setembro, anunciou o banco em comunicado nesta terça-feira (6/8). O exame foi adiado em municípios gaúchos devido à situação de calamidade pública, provocada pelas enchentes que assolaram diversas cidades no estado, em maio.

No comunicado, a presidência da Caixa ressaltou aguardar a chegada dos novos concursados. “Vamos atuar para que esses novos colegas comecem a trabalhar o quanto antes. Eles vão oxigenar a Caixa, contribuindo para o cumprimento da nossa missão: promover desenvolvimento econômico com justiça social", destacou o presidente do banco, Carlos Vieira.

Resultado homologado

Enquanto candidatos lotados no RS aguardam a realização da provas do concurso da Caixa em setembro, o resultado do certame realizado em outras unidades federativas já foi divulgado e os nomes dos participantes aprovados no cargo de técnico bancário novo já saíram no Diário Oficial da União desta terça. Veja aqui.

Leia também: Defensoria Publica da União aprova cotas para trans em concurso

Com a divulgação dos resultados finais do concurso, realizado em maio, as convocações devem ser anunciadas nos próximos dias. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, tem projetado para setembro as convocações dos candidatos aprovados.