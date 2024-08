Concursos da semana têm salários de até R$ 32 mil; confira os editais!

FA Francisco Artur

Os maiores salários são ofertdos pela Justiça e pelo Ministério Público - (crédito: succo por Pixabay)

A busca por ótimos salários levam diversas pessoas a sonhar com a conquista de uma vaga em concurso de Ministérios Públicos e do poder Judiciário. Nesta segunda-feira (12/8), o Correio preparou uma lista com as principais novidades em concursos públicos com boas remunerações.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) lançou um concurso com 238 vagas para preencher cargos de juiz substituto. Essas oportunidades serão distribuídas entre 172 para ampla concorrência; 11 para pessoas com deficiência; 48 para pessoas negras; e 7 para indígenas. As inscrições estão abertas até 4 de setembro, no site da Vunesp.

O edital prevê que podem concorrer a uma vaga de juiz substitutto candidatos graduados em direito há, no mínimo, três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, exercida a partir da obtenção do grau de bacharel em direito; até 65 anos de idade na data da inscrição definitiva. O salário inicial é de R$ 32.350,05. A taxa de inscrição é de R$ 323,50.

TJ-SC

Assim como o TJ-SP, Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) está com inscrições abertas para 20 vagas de juiz substituto. O cargo receberá um salário de R$ 32.350,06. Para concorrer, é necessário ser bacharel em direito e ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, três anos. As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro, pelo site da Fundação Getúlio Vagas (FGV), a banca organizadora.

MP-SP

Outro concurso com ótimo salário que está com inscrições abertas é a seleção para o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Segundo o edital, o órgão está com vagas para psicólogos, auditor, assistente social. O candidato pode se inscrever até esta quarta-feira (14/8), pelo site do Instituto AOCP. As remunerações mensais variam de R$ 5.353,38 a R$ 16.479,42.

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgBZ. Concurso com 86 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (6); oficial de promotoria (13); auxiliar técnico (25); técnico de tecnologia da informação (11); administrador (1); analista de tecnologia da informação (17); assistente social (1); auditor (4); contador (5); pedagogo (1) e psicólogo (2).

Concursos em Brasília

No Distrito Federal (DF), há 16 concursos abertos com 128 vagas. Como exemplos, é possível citar a Universidade de Brasília (UnB), que está com vagas abertas para diversas áreas na magistratura. O prazo limite para inscrição varia de acordo com as demandas de departamentos. O salário do professor da UnB será entre R$ 4.875,18 e R$ 10.481,64. Para se inscrever, acesse o site da instituição.