Confira lista com 117 concursos abertos e 26.675 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 117 concursos e 12.675 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 11 concursos abertos com 82 vagas. Para o Centro—Oeste, há 20 seleções abertas com 1.366 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 10 concursos com 71 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 313 oportunidades. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 4.219 vagas. Já para os municipais, há 27 concursos e 6.219 vagas. Nas universidades federais, são 21 processos seletivos e 348 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 57 vagas.





DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgIo. Concurso com quatro vagas para o cargo de professor de magistério superior nas áreas de: fisiologia/semiologia/ gastroenterologia (3) e direito civil (1). Salário: de R$ 3.839,21 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 88,05 a R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/DegA . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: de R$ 3.839,21 até R$ 6.356,02. Taxa: de R$ 90,01 até R$ 145,72.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 3

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dflr. Concurso com quatro vagas para o cargo de professor de magistério superior e formar cadastro reserva, para os cargos: engenharia civil e engenharia ambiental (1); ginecologia e obstetrícia (2 ); ciência política (1). Salário: entre R$ 2.437,59 e R$ 11.481,64. Taxa: R$ 88,05 a R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 4

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/Df21. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de literaturas de língua francesa, além da formação de cadastro reserva. Salário: R$ 10.481,64. Taxa:R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 5

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2Jj . Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto na área de endodontia, com formação de cadastro reserva. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 6

Inscrições iniciam de 19 de agosto até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfTz. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto na área de bioquímica, com formação de cadastro reserva. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 7

Inscrições iniciam de 19 de agosto até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto A na área de engenharia elétrica, com formação de cadastro reserva. Salário: entre R$ 4.875,18 e R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CONFERE)

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8qL . Concurso com 13 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para os cargos: assistente administrativo (5 ); assistente jurídico (3); auditor (3); contador (2). Salário: entre R$ 2.825,92 e R$ 5.636,70. Taxa: de R$ 75 a R$ 90.

REDE SARAH

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://shre.ink/DfNb. Concurso com 48 vagas para os cargos de: assistente social (Salvador); médico anestesiologia (Brasília); médico anestesiologia (Belo Horizonte); médico anestesiologia (São Luís); médico anestesiologia (Salvador); técnico em laboratório (Brasília); técnico em laboratório (Belo Horizonte); técnico em laboratório (Rio de Janeiro); técnico em laboratório (São Luís); técnico em laboratório (Fortaleza); técnico em laboratório (Salvador); técnico em tecnologia da informação (Brasília); técnico em tecnologia da informação (Belo Horizonte); técnico em tecnologia da informação (Rio de Janeiro); técnico em tecnologia da informação (São Luís); técnico em tecnologia da informação (Macapá); técnico em tecnologia da informação (Fortaleza); técnico em tecnologia da informação (Salvador); técnico em tecnologia da informação (Belém). Salário: entre R$ 6.148,89 a R$ 35.325,26. Taxa: de R$ 60 a R$160.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF 1

Inscrições de 13 de setembro até 2 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2D4 . Concurso com sete vagas para os cargos de: auditor de controle externo - arquivologia (2); auditor de controle externo - psicologia (2); auditor de controle externo -tecnologia da informação - orientação microinformática e infraestrutura de ti (3). Salário: R$ 21.183,51. Taxa: R$ 161,17.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF 2

Inscrições de 20 de setembro até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2Dt . Concurso com uma vaga para o cargo de procurador do ministério público. Salário: R$ 37.731,80. Taxa: R$ 382,73.

NACIONAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE TELÉGRAFOS

Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://shre.ink/DgwR . Concurso com 33 vagas para os cargos de: técnico em segurança do trabalho júnior (6); enfermeiro do trabalho júnior; engenheiro de segurança do trabalho júnior (2) e médico do trabalho júnior (25). Salário: de R$ 3.672,84 até R$ 6.872,48. Taxa: R$ 70.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (GHC)

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/DgcO . Concurso com número de vagas indeterminadas para cargos de auxiliar de higienização; médico (anestesiologia); médico (anestesiologia cardiovascular); médico (cirurgia oncológica); médico (clínica médica); médico (endoscopia digestiva); médico (gastroenterologia); médico (hematologia e hemoterapia pediátrica); médico (hematologia e hemoterapia pediátrica); médico (medicina intensiva); médico (neurologia pediátrica); médico (oftalmologia - plástica ocular e vias lacrimais); médico (oncologia clínica); médico (otorrinolaringologia /otoneurocirurgia); médico (patologia); médico (pneumologia); médico (radioterapia) e médico (reumatologia pediátrica). Salário: de R$ 1.841,40 até R$ 27.874. Taxa: de R$ 82 até R$ 162.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dgwa. Concurso com 150 vagas para os cargos de: administração (18); análise de sistemas - cibersegurança (3); análise de sistemas - desenvolvimento (8); análise de sistemas - suporte (9); arquitetura - urbanismo (2); arquivologia digital (1); ciências contábeis (18); ciência de dados (20); comunicação social (8); direito (12); economia (25); engenharia (25) e psicologia organizacional (1). Salário: R$ 20.900. Taxa: R$ 60.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SENAPPEN/MJSP)

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://www.avalia.org.br/concursos/519. Concurso com 130 vagas para os cargos de: analista técnico de obras: arquitetura (8); engenharia ambiental e sanitarista (3); engenharia civil (67); engenharia elétrica (8); engenharia hidráulica (8).especialista técnico de obras: engenharia orçamentista (17); engenharia ambiental sanitarista (3); engenharia calculista estrutural (3); engenharia calculista fundações (7); engenharia elétrica (3); engenharia hidráulica (3). Salário: R$ 6.242,41 a R$ 8.293,82 Taxa: R$ 80.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Inscrições até 27 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dkre . Concurso para formar cadastro reserva para profissionais de nível superior, nos cargos de analista e técnico judiciário. Salário: de R$ 3.354,02 a R$ 13.994,78, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.393,10. Taxa: de R$ 75 a R$ 110.

CENTRO—OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES — GO

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/DfyK . Concurso com oito vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (2); motorista (1); contador (1); controlador interno (1); gestor legislativo (1) d procurador (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500. Taxa: entre R$ 80 e R$ 150.

INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO (IGH) — GO

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail:: recursoshumanos@igh.org,br. Concurso com número de vagas indeterminadas para cadastro reserva para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de portaria; analista administrativo; analista de contratos; analista de qualidade; analista de sistema; analista patrimonial pleno; assessor de diretoria; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de estoque; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção; biomédico; costureiro; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; farmacêutico; farmacêutico clínico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrumentador cirúrgico; jardineiro; médico do trabalho; motorista; motorista de ambulância; ouvidor; pedreiro; pintor; psicólogo; recepcionista; técnico de enfermagem; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico de segurança do trabalho; analista administrativo; analista administrativo pleno; analista de contratos pleno; analista de qualidade pleno; assistente administrativo; assistente de faturamento; assistente de ti; assistente patrimonial; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços gerais; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; faturista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; líder de higienização; maqueiro; medico clinico; medico ginecologista; medico obstetra; oficial de manutenção; psicólogo; agente de portaria; técnico de segurança do trabalho; analista de sistema; analista de sistema sênior; analista patrimonial. Salário: de R$1.413,35 a R$13.686,36. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE MOZARLÂNDIA — GO

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8rV . Concurso com 246 vagas, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos: ensino fundamental incompleto: agente de vigilância (20); borracheiro (1); carpinteiro (1); eletricista de veículos (1); encanador (1); marceneiro (1); mecânico (1); pedreiro (1); pintor (1); serralheiro (1); soldador (1); auxiliar de higiene e alimentação (10); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços operacionais (10); eletricista (1); gari (10); operador de máquinas (5); ensino fundamental completo: condutor de ambulância (5); condutor de ônibus (5); condutor de veículos leves; condutor de veículos pesados (5); ensino médio/técnico: agente comunitário de saúde (10); agente de combate às endemias (5); assistente administrativo (20); assistente de controle interno; fiscal ambiental (1); fiscal de tributos, obras e posturas (2); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor (5); técnico de enfermagem (20); técnico de radiologia (2); técnico em saúde bucal (3); ensino superior: agente de apoio e inclusão escolar (20); biomédico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); analista financeiro (1); analista social (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); psicólogo educacional (1); psicólogo pedagogo (2); assistente social (2); auditor de controle interno (1); educador físico (1); enfermeiro (4); gestor público (2); médico (1); odontólogo (2); professor de informática (1); profissional e educação - ni - professor de língua portuguesa/ inglesa (2); profissional de educação - ni - professor de ciências (2); profissional de educação - ni - professor de educação física (1); profissional de educação - ni - professor de geografia (1); profissional de educação - ni - professor de história (2); profissional de educação - ni - professor de matemática (2); profissional de educação - ni - professor pedagogo (20). Salário: de R$ 1.465,36 a R$ 17.784,24. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

CÂMARA DE BONITO — MS

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/DfZw . Concurso com 11 vagas para os cargos de: copeiro (1); vigilante; zelador (1); assistente de informática (1); auxiliar de administração i (2); recepcionista (1); secretário executivo (1); analista de controle interno (1); assistente jurídico (1); controlador interno (1); contador e técnico legislativo (1). Salário: de R$ 1.742,74 até R$ 9.022,99. Taxa: de R$ 90 até R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SEMADESC), E A AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL (IAGRO) - MS

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8DG . Concurso com 29 vagas para o cargo de fiscal estadual agropecuário, com graduação de nível superior em medicina veterinária. Salário: R$ 7.248,47. Taxa: R$ 195,36.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8g9 . Concurso com 99 vagas para profissionais dos níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, nos cargos de agente combate de endemias; agente comunitário de saúde; agente de limpeza urbana (10); agente de recreação; agente de regulação; ajudante de obra; almoxarife; arquiteto; assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar de assistente social (1); auxiliar de biblioteca; auxiliar de mecânico; auxiliar de odontologia (1); auxiliar de secretaria; auxiliar de serviços gerais (10); cadista (1); coveiro (1); cozinheira (3); eletricista (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro elétrico; farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal arrecadador (1); fiscal de edificações e loteamento (1); fiscal de postura (1); fiscal de tributos municipais (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo; gari (2); instrutor de esporte e educação física; lavandeira (1); mecânico (1); médico clínico geral (3); médico veterinário; merendeira (2); motorista (5); motorista de ambulância (2); nutricionista (1); odontólogo; operador de máquina cortadora de vegetação (5); operador de máquinas pesadas categoria d (1); operador de máquinas agrícolas categoria c (1); operador de sistema de água; pedreiro (1); professor 30h (3); professor 40h (5); professor de apoio 30h (2); professor de apoio 40h (2); psicólogo (1); psiquiatra; recepcionista (2); secretário escolar (2); técnico de enfermagem (4); técnico em informática (2); técnico em radiologia (1); trabalhador braçal (2) e vigilante (5). Salário: de R$ 1.412 a R$ 12.000. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/D8bX . Concurso com 42 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: antropólogo (1); bibliotecário/documentalista (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); meteorologista (1); odontólogo - clínica geral (1); produtor cultural (1); técnico em assuntos educacionais (1); técnico de laboratório - biologia (1); técnico de laboratório - bioterismo (1); técnico de laboratório - eletromecânica (3); técnico de laboratório - materiais de construção (1); técnico de laboratório - microscopia (1); técnico de laboratório - mineração ou química (1); técnico de tecnologia da informação (18); técnico em contabilidade (5); técnico em farmácia (3). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: de R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA DE DOURADOS— MS

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D53y. Concurso com 191 vagas para os cargos de: administrador; assistente social (6); assistente social indígena; auditor em serviço de saúde — contador (1); auditor em serviço de saúde enfermeiro (2); auditor em serviço de saúde — médico (1); biomédico (1); cirurgião dentista/ ubs (8); contador (1); economista (1); educador físico (2); farmacêutico/ bioquímico (5); fiscal de vigilância sanitária — enfermeiro (1); fiscal de vigilância sanitária — farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária — médico veterinário (1); fisioterapeuta (6); médicos: alergologista (1); cabeça e pescoço (1); cardiologista (1); cirurgião geral (pequenas cirurgias) (1); dermatologista (1); endocrinologista (1); endocrinologista infantil (1); gastroenterologista (1); ginecologista/ obstetra (2); infectologista (1); nefrologista (1); neurocirurgião (1); neurologista (1); neurologista infantil (1); oftalmologista (2); ortopedista (2); otorrinolaringologista (1); pediatra (5); pneumologista (1); psiquiatra (2); psiquiatra infantil (1); reumatologista (1); ultrassonografista (1); médico (18); médico/ubs (44); nutricionista (9); psicólogo indígena; terapeuta ocupacional (1); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; técnico de enfermagem (44); técnico de higiene dental; técnico de radiologia; técnico de segurança trabalho; auxiliar de farmácia; auxiliar de odontologia/ ubs (7) e motorista de veículo pesado. Salário: R$ 916,08 a R$ 13.180,07. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE BALIZA - GO

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://shre.ink/DtyV. Concurso com 208 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços gerais (13); gari (13); motorista de veículos leves (6); motorista de veículos pesados (8); operador de máquinas leves (5); operador de máquinas pesadas (4); vigilante (7); zelador de cemitério (1); auxiliar administrativo (7); eletricista (3); mecânico (1); merendeira (9); motorista de transporte escolar (9); recepcionista (5); agente comunitário de saúde — acs — assentamento oziel (6); agente comunitário de saúde — acs — vale do araguaia (1); agente de combate às endemias — ace (2); assistente administrativo (25); atendente de farmácia (1); auxiliar de enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal — asb (2); fiscal de posturas e edificações (3); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor escolar (4); orientador social (3); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (6); técnico em saúde bucal (3); técnico em informática (2); técnico em raio — x (1); analista administrativo de licitação (1); analista de controle interno (1); assistente social (4); educador físico (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); médico — clínico geral (3); nutricionista (2); odontólogo (3); professor pii — apoio educacional (4); professor pii — ciências da natureza (1); professor pii — educação física (1); professor pii — ensino religioso (1); professor pii — geografia (1); professor pii — história (1); professor pii — intérprete de libras (1); professor pii — língua inglesa (1); professor pii — língua portuguesa (1); professor pii— matemática (1); professor pii — pedagogo (9); psicólogo (2); supervisor de ensino (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 13.000. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA- GO

Inscrições até 12 de setembro pelo site: https://shre.ink/DWQ9. Concurso com 168 vagas para os cargos de: auxiliar de cmei (40); assistente social (1); educador patrimonial (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (3); profissional de apoio pedagógico (30); profissional do magistério nas disciplinas de: artes (1); ciências (1); educação física (2); geografia (1); história (1); inglês (2); matemática (1); pedagogo (80); português (1) e psicólogo (2). Salário: R$ 1.320,00 a R$ 3.295,95. Taxa: R$ 70 e R$ 90.

PREFEITURA DE BONÓPOLIS - GO

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://bit.ly/46B3SON. Concurso com 25 vagas para os cargos de: matemática (1); civil i (1); civil ii (1); biologia i (1); biologia ii (1); engenharias (1). Salário:R$ 1.412,00 a R$ 3.124,35. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE MOZARLÂNDIA — GO

Inscrições até 19 de agosto presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Governador Valadares - Q.63, Centro. Concurso com 49 vagas para os seguintes cargos: professor - matemática (2); professor - língua portuguesa (1); professor - educação física (2); professor - geografia (2); professor - inglês (2); professor - escolas de ensino regular (10); assistente de ensino (15); monitor de creche (5); merendeira (10). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 3.320. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD)- GO

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://selecao.go.gov.br/. Concurso com 39 vagas para os seguintes cargos: engenheiro de infraestrutura júnior - i (6); engenheiro de infraestrutura júnior - ii (6); engenheiro de infraestrutura júnior - iii (4 vagas); engenheiro de infraestrutura júnior - iv (2); engenheiro de infraestrutura júnior - v (2); engenheiro de infraestrutura júnior -vi (4 vagas); engenheiro de infraestrutura júnior - vii (2); engenheiro de infraestrutura júnior - viii (2); engenheiro de infraestrutura pleno - i (2); engenheiro de infraestrutura pleno - ii (1); engenheiro de infraestrutura pleno - iii (1); engenheiro de infraestrutura sênior - i (1); engenheiro de infraestrutura sênior - ii (1); arquiteto júnior (3); arquiteto pleno (1); assessor técnico em infraestrutura (1). Salário: R$ 5.000 a R$ 10.800. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJ - GO)

Inscrições de 4 de setembro até 3 de outubro pelo site: https://bit.ly/3AhOTxq. Concurso com 41 vagas para os cargos de: analista judiciário - área judiciária - oficial de justiça (29); analista judiciário - área especializada - analista de sistemas (4 vagas); analista judiciário - área especializada - contador (8 vagas). Salário: R$ 5.200,37. Taxa: R$ 130.

PREFEITURA DE SELVÍRIA - MS

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://bit.ly/3AeUKDy. Concurso com 20 vagas para os cargos de: agente de contratação (2); analista de recursos humanos; analista jurídico municipal; assistente administrativo; assistente social (1); auxiliar de serviços diversos (8 vagas); contador; controlador (1); coveiro (1); fiscal de obras e posturas; fiscal tributário; fisioterapeuta (1); gestor de contratos (1); motorista (1); nutricionista (1); operador de máquinas (1); recepcionista; técnico em segurança do trabalho (1) e tratorista (1). Salário: R$ 2.085,77 a R$ 6.480,41. Taxa: R$ 50 e R$ 150.

CÂMARA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Inscrições até 9 de de setembro pelo site: https://bit.ly/3YyNyfq. Concurso com três vagas para os cargos de: auxiliar de departamento (2) e assistente de imprensa (1). Salário: R$ 2.733,79 a R$ 3.267,14. Taxa: R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

Inscrições até 9 de de setembro pelo site: https://bit.ly/3LZXh6Y. Concurso com 12 vagas para os cargos de: assistente de alunos (1); assistente em administração (3); técnico em tecnologia da informação (2); assistente de alunos (2); técnico em tecnologia da informação (1); assistente em administração (1); técnico de laboratório - mecânica (1); e pedagogo (1). Salário:R$ 2.120,13 a R$ 5.556,92. Taxa: R$ 140 a R$ 160.

PREFEITURA DE NOVO MUNDO - MT

Inscrições até 5 de de setembro pelo site: https://bit.ly/3WRTpv4. Concurso com 63 vagas para os cargos de: apoio administrativo educacional - merendeira (4 vagas); apoio administrativo educacional - motorista d (6); agente administrativo (4 vagas); fiscal de tributos (3); zeladora (4 vagas); motorista (4 vagas); operador de máquinas (1); técnico de enfermagem (5 vagas); contador (1); advogado (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo (1); cirurgião dentista (2); nutricionista (1); psicólogo (2); fonoaudiólogo (1); assistente social (1); médico (3); professor pedagogo (14 vagas); professor de educação física (1); professor de língua portuguesa (1). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 5.140,50. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições 26 de agosto até 16 de de setembro pelo site: https://bit.ly/3ypZrdb. Concurso com 37 vagas para os cargos de: linguística/ teoria e análise linguística (1); educação/ política educacional (1); letras/ língua brasileira de sinais - libras (1); multidisciplinar/ materiais (1); física/física da matéria condensada (1); circuitos elétricos, magnético e eletrônicos (1); arquitetura e urbanismo/ história do urbanismo, teoria do urbanismo, planejamento e projeto do espaço urbano, paisagismo, conceituação de paisagismo e metodologia do paisagismo, projetos de espaços livres urbanos, planejamento urbano e regional (1); engenharia sanitária/ saneamento básico, saneamento ambiental (1); psicologia/intervenção terapêutica (1); probabilidade e estatística/estatística (1); música/regência (1); morfologia/anatomia animal (1); nutrição/análise nutricional de populações (1); medicina/ clínica médica (2); clínica médica/ reumatologia (1); medicina/ cirurgia de cabeça e pescoço (1); clínica médica/ radiologia médica (2); medicina/ cirurgia geral (1); medicina/ pediatria (3); medicina/ginecologia e obstetrícia (2); administração/ mercadologia (1); ciências sociais aplicadas/ ciências contábeis (1); recursos florestais e engenharia florestal/manejo florestal (1); ciências biológicas e ciências agrárias/microbiologia, microbiologia agrícola, fitossanidade e fitopatologia (1); educação (1); engenharia de transportes/planejamento e organização do sistema de transporte (1); ciência da computação// sistema de computação (1); medicina/ radiologia médica (2); medicina/ cardiologia (1); medicina/ ginecologia e obstetrícia (1); medicina (1); morfologia/ histologia (1); medicina/ reumatologia (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 7.970,77. Taxa:R$ 150.



PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MT

Inscrições até 22 de setembro pelo site: portal.institutoatame.org.br/. Concurso com 75 vagas para os cargos de: almoxarife (1); apoio administrativo educacional (5); assistente administrativo (8); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auditor público interno (1); auxiliar de saúde bucal (2); bioquímico (1); dentista psf (2); eletricista (1); encanador (1); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos municipais (3); fiscal de vigilância sanitária (1); médico veterinário de inspeção municipal (1); monitor de creche (15); motorista (7); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (3); operador do smae (2); orientador social (1); pedreiro (2); professor pedagogo - comunidade de botas (1); professor pedagogo - sede (3); psicólogo (2); técnico administrativo educacional (1); técnico de esportes da ação social (1); técnico de informática (1); técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); terapeuta ocupacional (1); auxiliar administrativo - previara (1); contador - previara (1); enfermeiro; fiscal de meio ambiente; médico do psf; pedagogo social. Salário: varia entre 1.086,69 a R$ 10.233,04. Taxa: R$ 40 a R$ 100.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO — CRF/RJ

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/DtOe. Concurso com 24 vagas para os cargos de: administrador júnior (1); advogado júnior (1); analista de comunicação social; analista de tecnologia da informação pleno; arquivista (1); contador júnior (1); farmacêutico fiscal pleno (5); farmacêutico fiscal junior (2); psicólogo; agente administrativo i (13); técnico de tecnologia da informação. Salário: de R$ 3.144,42 a R$ 5.595,49 Taxa: de R$ 38.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 13ª REGIÃO (CRQ—13 — SC)

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dt0t. Concurso com seis vagas para os cargos de: técnico de formação superior — administrador; técnico de formação superior — contador; fiscal sênior (2); agente administrativo; assistente administrativo (3); assistente administrativo (operador de computador); assistente administrativo (técnico em contabilidade) (1); fiscal. Salário: de R$ 2.378,34 e R$ 8.776,64 Taxa: de R$ 65 a R$ 87.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ACRE

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8q6 . Concurso com três vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para os cargos de: assistente administrativo (1); auxiliar de fiscalização (1); agente de fiscalização (1). Salário: de R$ 2.032,94 a R$ 8.472. acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 59 a R$ 68.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO (CREF 9 —PR)

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://shre.ink/Df2c . Concurso com nove vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (2); advogado (1); agente de orientação e fiscalização (1); assistente administrativo (1); contador (1); técnico de ensino superior em informática (1); agente de orientação e fiscalização (1) e agente de orientação e fiscalização (1). Salário: entre R$ 2.629,37 até R$ 5.917,06, acrescido de R$ 1.138,50 correspondente ao vale refeição, além de demais benefícios como vale cultura de R$ 50 mensais. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 1ª REGIÃO (CRESS 1 —PA)

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfQp . Concurso com seis vagas para o cargo de apoio administrativo. Salário: R$ 1.412 além de vale-alimentação de R$ 950 e vale-transporte. Taxa de inscrição: R$ 54.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ (CRM-PI)

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/D8qC . Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, nos seguintes cargos: médico fiscal (1); agente fiscal (1). Salário: de R$ 2.000,44 a R$ 8.546,85, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.262,25, auxílio-transporte no valor de R$ 499,95 e plano de saúde médico-hospitalar. Taxa: de R$ 45 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA (CRMV-PB)

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://bit.ly/46xKyCh. Concurso com duas vagas para os seguintes cargos: assistente administrativo (1); e fiscal (1). Salário: R$ 2.209,45, além de benefícios.Taxa: R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ (CREMEC)

Inscrições até 6 de setembro pelo site: https://www.cev.uece.br/. Concurso com três vagas e formação de cadastro reserva para os seguintes cargos: agente fiscal (2); técnico em tecnologia da informação - ti (1) e contador. Salário: R$ 5.010,47 a R$ 8.554,12. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CONFERE)

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/DkMF. Concurso com 13 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5 vagas); assistente jurídico (3); auditor (3); contador (2). Salário: entre R$ 2.825,92 a R$ 5.636,70 Taxa: R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ACRE (CAU-AC)

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/DkMd. Concurso com três vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); auxiliar de fiscalização (1); agente de fiscalização (1). Salário: entre R$ 2.032,94 a R$ 8.472,00 Taxa: R$ 59 a R$ 68.

LOCAIS — ESTADUAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBMMG)

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/DudI. Concurso com 329 vagas para os cargos de: cadete (21); curso de formação de soldados bombeiros militar (291); curso de formação de soldados bombeiros especialistas: mecânica — motor a diesel (4); mecânica — aeronave (2); comunicação — desenvolvedor (3); comunicação — técnico em telecomunicações (2); músico — trompete (1); enfermagem — emergencista (1); enfermagem — saúde coletiva (1); psicologia — avaliação psicológica (1) e psicologia — organizacional e do trabalho (2). Salário: de R$ 5.097,11 até R$ 11.037,15. Taxa de inscrição: de R$ 22 até R$ 220.

POLÍCIA MILITAR (PM) DE MINAS GERAIS

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://shre.ink/Du2b . Concurso com 3.102 vagas no Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar. Salário: R$ 4.360,83. Taxa de inscrição: R$ 101.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://shre.ink/DLhD . Concurso com 40 vagas para o cargo de professor. Salário: R$ 1.125,55 a R$ 2.647,30. Taxa: não divulgada.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO (DAEPA)— MG

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/DqBy. Concurso com 47 vagas para os cargos de: agente administrativo (5); agente de serviços operacionais (17); auxiliar de serviços gerais (16); biólogo; motorista (1); motorista de veículos pesados (2); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em laboratório do DAEPA .Salário: R$ 1.648,07 a R$ 4.481,62. Taxa: R$ 82 a R$ 224.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI- SP

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/DfHL. Concurso com dez vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de: bombeiro (5); fiscal (1); leiturista; braçal; encanador; motorista; auxiliar administrativo (2); encarregado de compras e licitações (1); encarregado de almoxarifado e patrimônio; encarregado administrativo; encarregado de expediente e protocolo; encarregado de lançadoria e cadastramento; encarregado de tesouraria; contador (1); encarregado de recursos humanos; biólogo; controlador interno; engenheiro civil; e procurador jurídico. Salário: R$ 1.699,68 a R$ 4.169,87. Taxa: R$ 20 a R$ 60.

BANCO DA AMAZÔNIA S.A — AM

Inscrições até 26 de agosto pelo site: https://www.cesgranrio.org.br/ . Concurso com 50 vagas para os cargos de: técnico bancário (30); técnico científico — tecnologia da informação (20). Salário: de R$ 3.317,51 até R$ 3.942,81. Taxa: R$ 70.

CÂMARA DE MACAPÁ - AP

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/Dfdy. Concurso com 54 vagas para os cargos de: assistente administrativo (29); fotógrafo (2); técnico de som (2); técnico em segurança do trabalho (1); designer gráfico (2); técnico em segurança da informação (1); administrador (2); analista de redes e infraestrutura (1); analista de suporte (1); advogado (4); contador (3); economista (2); intérprete de libras (2); e jornalista (2). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.500. Taxa: R$ 110 a R$ 140.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (SAAE AMBIENTAL)

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfWM. Concurso com 26 vagas para os cargos de: analista- engenheiro civil (1); analista- engenheiro elétrico (1); analista- engenheiro (1); analista- engenheiro químico (1); analista- engenheiro sanitarista/ambiental (1); auxiliar técnico -motorista de veículo leve (2); assistente técnico administrativo (1); assistente técnico - laboratorista (1); assistente técnico -técnico em saneamento (1); assistente técnico -técnico em controle de meio ambiente (1); assistente técnico - técnico em segurança do trabalho (1); assistente- cadista (1); assistente- operador de pequenos sistemas (6); analista- contador (1); analista- analista de gestão de pessoas e recursos humanos (1); analista- analista de tecnologia da informação (1); assistente técnico - técnico em contabilidade (1); assistente técnico - técnico em eletromecânica (1); assistente - assistente de gestão e serviços comerciais/faturamento (1); assistente - assistente de controladoria (1). Salário: R$ 1.325,70 a R$ 6.954,21. Taxa: R$ 80 a R$ 140.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ - SP)

Inscrições até 4 de setembro pelo site: vunesp.com.br/. Concurso com 237 vagas para os cargos de: Juiz substituto. Segundo o edital, podem concorrer candidatos com: bacharel em direito há três anos, no mínimo, por instituição de ensino superior oficial ou reconhecida, com diploma registrado pelo ministério da educação; ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, exercida a partir da obtenção do grau de bacharel em direito; até 65 anos de idade na data da inscrição definitiva. Salário:R$ 32.350,05. Taxa: R$ 323,50.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/DWQN. Concurso com 50 vagas para os cargos de: médico generalista (1); médico anestesiologista (7); médico cirurgião geral (5 vagas); médico cirurgião plástico (2); médico cirurgião torácico (1); médico cirurgião vascular (3); médico clínica médica (7); médico endoscopista (1); médico medicina intensiva (1); médico neurocirurgião (1); médico ortopedista e traumatologista (11 vagas); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (3); médico urologista (1); médico ecocardiografista (1); médico neurologista (2). Salário: R$ 4.559,92 a R$ 6.680,12. Taxa: não informada.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA (SAAE)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/DWkq. Concurso com 50 vagas para os cargos de: analista de tecnologia da informação (1); engenheiro civil (1); químico (1); procurador jurídico (1); técnico em agrimensura (1); técnico em edificações (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico em contabilidade; agente de operação hidráulica (6); auxiliar de operação de sistemas de tratamentos (4 vagas); ajudante administrativo (4 vagas); operador de eta e ete (4 vagas); fiscal (1); eletricista industrial (1); operador de máquinas (1). Salário: R$ 1.625,79 a R$ 7.435,86. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PM - ES)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://bit.ly/4cdz1sR Concurso com 30 vagas para os cargos de: Oficial Combatente (QOC) (30). Salário: R$ 4.384,75 a R$ 5.646,34. Taxa: R$ 93.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE LINHARES)

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/DWT3 Concurso com 60 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (4); agente de manutenção (24); operador de estação e tratamento de água e esgoto - etae (14); operador de máquinas (3); oficial administrativo (4); técnico de contabilidade (1); técnico em química (2); técnico de manutenção (eletrotécnica) (3); técnico de manutenção (mecânica) (3); técnico em meio ambiente (1); técnico em tecnologia da informação e comunicação (1). Salário: R$ 1.649,59 a R$ 3.160,10 Taxa: R$ 48 a R$ 73.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJ - SC)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://shre.ink/DWdJ Concurso com 20 vagas para os cargos de: cargo de Juiz Substituto, para concorrer às oportunidades é necessário ter menos de 65 anos na data da posse, possuir curso de bacharelado em direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo mec e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em direito, dentre outros requisitos. Salário: R$ 32.350,06. Taxa: R$ 323.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SEINFRA)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: selecao.go.gov.br/ Concurso com 39 vagas para os cargos de: Engenheiro de Infraestrutura Júnior - I (6); Engenheiro de Infraestrutura Júnior - II (6); Engenheiro de Infraestrutura Júnior - III (4 vagas); Engenheiro de Infraestrutura Júnior - IV (2); Engenheiro de Infraestrutura Júnior - V (2); Engenheiro de Infraestrutura Júnior -VI (4 vagas); Engenheiro de Infraestrutura Júnior - VII (2); Engenheiro de Infraestrutura Júnior - VIII (2); Engenheiro de Infraestrutura Pleno - I (2); Engenheiro de Infraestrutura Pleno - II (1); Engenheiro de Infraestrutura Pleno - III (1); Engenheiro de Infraestrutura Sênior - I (1); Engenheiro de Infraestrutura Sênior - II (1); Arquiteto Júnior (3); Arquiteto Pleno (1); Assessor Técnico em Infraestrutura (1). Salário: R$ 5.000 a R$ 10.800 Taxa: R$ 50 a R$ 80.

BANCO DA AMAZÔNIA S.A

Inscrições até 26 de agosto pelo site: cesgranrio.org.br/ Concurso com 50 vagas para os cargos de:Técnico Bancário (30); Técnico Científico - Tecnologia da Informação (20). Salário: R$ 3.317,51 a R$ 3.942,81. Taxa: R$ 70.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA (SEPLAN - BA)

Inscrições até 26 de agosto pelo site: selecao.ba.gov.br/ Concurso com 25 vagas. De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes localidades: riachão do jacuípe (1); macaúbas (1); sta. maria da vitória (1); valença (1); seabra (1); eunápolis (1); teixeira de freitas (1); irecê (1); paulo afonso (1); itabuna (1); alagoinhas (1); jequié (1); itapetinga (1); salvador (1); senhor do bonfim (1); jacobina (1); itaberaba (1); feira de santana (1); cruz das almas (1); mutuípe (1); ribeira do pombal (1); bom jesus da lapa (1); serrinha (1); caetité (1); vitória da conquista (1). Salário: R$ 3.216,37. Taxa: R$ 440.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO — PR

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2V3 . Concurso com 38 vagas para os editais de edital nº 01.01/2024: auxiliar de serviços gerais (2); cozinheira (1); gari (2); mecânico em geral; motorista (3); monitor de alunos (1); operador de máquinas (2); vigia (1); agente administrativo (2); auxiliar de farmácia (1); fiscal em geral; técnico agrícola (1); técnico ambiental (1); técnico em enfermagem (2); técnico em radiologia (1); técnico em recursos humanos (1); vigilante sanitário (1); advogado; analista administrativo (1); arquiteto; assistente social; contador; enfermeiro; engenheiro civil; engenheiro civil (1); farmacêutico; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista; professor (2); professor de educação especial; psicólogo (1); terapeuta ocupacional; edital nº 01.02/2024: técnico em enfermagem (1); técnico de higiene bucal - thd (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro; médico clínico geral (1); edital nº 01.03/2024: agente comunitário de saúde (3); agente de combate às endemias (1); edital nº 01.04/2024: técnico administrativo; advogado e contador. Salário: de R$ 1.546,16 até R$ 18.591. Taxa: de R$ 60 até R$ 120.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO — PB

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://funvapi.com.br/ . Concurso com 86 vagas para os cargos de: agente administrativo (4); agente comunitário de saúde (4); atendente de farmácia (2); auxiliar de serviços gerais (3); artesão (1); agente de vigilância (2); assistente social (1); auxiliar de consultório dentário (1); bioquímico (1); cuidador (4); condutor de veículo de urgência (3); coveiro (2); cozinheiro/merendeiro (3); enfermeiro usf (3); eletricista (1); fisioterapeuta (2); farmaceutico (1); inspetor de alunos (2); monitor de creche (3); motorista (3); médico plantonista (5); médico cirurgião geral (1); médico psiquiatra infantil (1); médico psiquiatra (1); médico gastroenterologista (1); médico ortopedista (1); médico dermatologista (1); mecânico (1); nutricionista (1); odontólogo usf (1); orientador social (1); operador de máquina pesada (2); psicólogo (1); professor - anos iniciais (4); professor de educação física (1); professor de inglês (1); professor de geografia (1); professor de história (1); pedagogo (1); pedreiro (2); porteiro (1); recepcionista (1); técnico administrativo (3); técnico em enfermagem (2); técnico em radiologia (1); enfermeiro plantonista (2); médico radiologista (1); coordenador pedagógico e (1) vaga reserva médico veterinário. Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 55 até R$ 70.

PREFEITURA DA SERRA — ES

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2Vo . Concurso com 87 vagas para os cargos de: auditor fiscal de atividades urbanas - sanitária (3); auditor fiscal de atividades urbanas - meio ambiente (3); auditor fiscal de atividades urbanas - proteção e defesa do consumidor (6); auditor fiscal de atividades urbanas - urbanas (12); auditor fiscal de atividades urbanas - obras (12); auditor fiscal de atividades urbanas - transporte (2); auditor fiscal de tributos (15); auditor fiscal de atividades urbanas - agropecuário (1) e agente municipal de trânsito (33). Salário: de R$ 3.376,85 até R$ 4.502,47. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — PI

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2Sg . Concurso com 23 vagas para os locais de: agente comunitário de saúde (3); agente de combate a endemias (3); dentista (2); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); médico (3); motorista (3); nutricionista (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1) e técnico em saúde bucal (3). Salário: entre R$ 1.412 até R$ 7.000. Taxa: de R$ 85 até R$ 130.

PREFEITURA DE PIRACICABA — SP

Inscrições de 19 de agosto até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2wI . Concurso com 41 vagas para os cargos: almoxarife (5); atendente (10); auxiliar de enfermagem de PSF (5); maqueiro (1); agente municipal de fiscalização (2); contador (2); enfermeiro (2); farmacêutico; médico de PSF - 20 horas (2); médico de PSF - 40 horas (10); médico plantonista ortopedista (2). Salário: de R$ 1.710,42 até R$ 14.166,09.Taxa: de R$ 72 até R$ 128.

PREFEITURA DE CRUZ ALTA — RS

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2VX . Concurso com 167 vagas para os locais de: administrador (1); agente administrativo iii (5); agente de defesa ambiental (2); analista de sistemas (2); arquiteto (5); assistente social (3); bacharel em comunicação social; bibliotecário (1); biomédico; contador (2); economista (1); educador especial (1); educador físico; enfermeiro esf (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); engenheiro elétrico (1); engenheiro mecânico; engenheiro ou arquiteto do trabalho; farmacêutico (3); fiscal avaliador (1); fiscal tributário (4); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo; geólogo; médico veterinário (2); museólogo (1); nutricionista (1); pedagogo (2); procurador (5); professor ensino fundamental - ciência; professor ensino fundamental - dança; professor ensino fundamental - educação física; professor ensino fundamental - espanhol; professor ensino fundamental - geografia; professor ensino fundamental - história; professor ensino fundamental - inglês; professor ensino fundamental - matemática; professor ensino fundamental - português; psicólogo (5); terapeuta ocupacional (2); tesoureiro (1); fiscal ambiental (1); técnico de enfermagem (8); técnico de saúde bucal (1); técnico em contabilidade (3); técnico em informática (2); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em topografia (1); agente administrativo ii (12); agente de tesouraria (1); agente fiscal de trânsito (5); auxiliar de ensino (30); condutor de ambulância em resgate (3); cuidador; desenhista técnico (1); fiscal de obras e posturas (3); fiscal sanitário; professor de educação infantil (10); professor séries iniciais (10); agente de manutenção e reparos i; agente de manutenção e reparos ii (2); agente de serviços gerais i; agente de serviços gerais ii - cozinha/merenda (5); motorista (6); operador de máquinas (5); vigia. Salário: de R$ 922,19 até R$ 4.580,63. Taxa: de R$ 50 até R$ 110.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AGOSTINHO — PE

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2Sd . Concurso com 42 vagas para os locais de: auxiliar de manutenção - eletricista e encanador (1); auxiliar de serviços gerais (4); copeiro/garçom; jardineiro (3); arquivista (1); auxiliar administrativo (10); guarda de patrimônio (3); motorista; recepcionista (4); secretário (4); técnico de informática (1); técnico de som (2); técnico em mídias sociais; técnico legislativo (4); telefonista; analista em controle interno (2); contador (1); jornalista (1) e procurador legislativo (1). Salário: entre R$ 1.593,66 a R$ 8.369,60 acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 40 até R$ 80.

PREFEITURA DE CODÓ — MA

Inscrições até 26 de agosto pelo site: https://www.legatus.org.br/ . Concurso com 97 vagas para os locais de: edital nº 01/2024: guarda civil municipal (10)/ edital nº 02/2024: procurador do município de 3ª classe (2); edital nº 03/2024: arquiteto (1); assistente de administração (10); assistente social (2); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (5); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); professor de educação infantil (zona urbana) (4); professor de educação infantil (zona rural) (2); professor de ensino fundamental i (zona urbana) (5); professor de ensino fundamental i (zona rural) (5); professor de ensino fundamental ii - artes (zona urbana) (1); professor de ensino fundamental ii - ciências (zona urbana) (1); professor de ensino fundamental ii - ciências (zona rural) (1); professor de ensino fundamental ii - educação física (zona urbana) (1); professor de ensino fundamental ii - geografia (zona urbana) (1); professor de ensino fundamental ii - história (zona urbana) (1); professor de ensino fundamental ii - história (zona rural) (1); professor de ensino fundamental ii - língua inglesa (zona urbana) (1); professor de ensino fundamental ii - língua inglesa (zona rural) (1); professor de ensino fundamental ii - língua portuguesa (zona urbana) (2); professor de ensino fundamental ii - língua portuguesa (zona rural) (1); professor de ensino fundamental ii - matemática (zona urbana) (2); professor de ensino fundamental ii - matemática (zona rural) (1); psicólogo (3); supervisor escolar (5); técnico em enfermagem (10); técnico em higiene dental (2); técnico em laboratório (2); técnico em radiologia (2) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.687,47 até R$ 5.184,63. Taxa: de R$ 95 até R$ 200.

PREFEITURA DE GUAÍRA

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/DdA7 . Concurso com 69 vagas, com candidatos de nível fundamental completo, fundamental incompleto, médio, técnico e superior, para os cargos de: agente de serviços gerais (1); coveiro (1); inspetor de aluno (1); zelador (1); agente de atendimento e administração (1); agente de saúde (1); operário de obras (1); motorista (1); tratorista (1); auxiliar de consultório dentário (1); agente técnico de informática (1); agente de combate às endemias (1); agente técnico administrativo (1); auxiliar de contabilidade (1); fiscal tributário (1); operador de equipamento rodoviário (1); orientador social (1); padeiro (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de enfermagem (1); agente de controle de frota (1); agente de controle interno (1); agente técnico de atos normativos (1); arquiteto urbanista (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista esp em cirurgia buco maxilo facial (1); controlador interno (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); médico (2); médico cirurgião geral (1); médico cirurgião vascular (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); médico veterinário especialista animais silvestres (1); nutricionista (1); procurador municipal (1); professor de educação física (1); professor de educação física com especialidade em judô (1); professor de educação artística (1); professor de educação básica i (1); peb ii - deficiência visual braile (1); professor de ensino infantil (1); professor de inglês (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); tesoureiro (1); topógrafo (1); agente operacional de alimentação; agente de fiscalização sanitária; agente operacional de frota de veículo; agente de fiscalização; desenhista; educador infantil; eletricista; supervisor de equipe de trabalho; contador; fisioterapeuta; médico anestesista; médico cardiologista; professor de educação física ensino infantil; professor de educação física; guarda civil municipal (4 vagas). Salário: de R$ 1.979,74 a R$ 12.407,26. Taxa: de R$ 50 a R$ 110.

PREFEITURA DE IGARAPAVA

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/DdLF . Concurso com 50 vagas para os cargos de ajudante de serviços diversos (1); ajudante de manutenção (1); cozinheiro (1); encarregado de turma (1); pedreiro (1); agente comunitário esf (6); auxiliar de cirurgião dentista esf (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de cuidados diários (5 vagas); auxiliar se educador cuidador institucional (1); eletricista (1); fiscal de comércio (1); facilitador de oficina (1); inspetor de alunos (1); mecânico (1); motorista (1); operador de máquina (1); pintor (1); assistente social (1); cirurgião dentista esp. cirurgia traumatologia bucomaxilofacial (1); contador (1); controlador interno (1); coordenador do serviço de acolhimento institucional (1); diretor de ensino técnico (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); médico (1); médico do trabalho (1); médico ultrassonografista (1); professor de educação básica i (peb i) substituto (1); professor de educação básica ii (peb ii) - artes (1); professor de educação básica ii (peb ii) - geografia (1); professor de educação básica ii (peb ii) substituto - história (1); professor de educação básica ii (peb ii) substituto - língua portuguesa (1); professor de educação básica ii (peb ii) substituto - matemática (1); professor de educação básica ii especial (1); professor de educação básica inclusiva - braille (1); professor de educação básica inclusiva - libras (1); sociólogo (1). Salário: de R$ 1.980 a R$ 8.706,81 por mês ou de R$ 23,82. Taxa: de R$ 36 a R$ 70.

PREFEITURA DE PALHOÇA — SC

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2V6 . Concurso com 29 vagas para os cargos de: professor de educação infantil (1); professor de educação especial (1); professor de anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental (1); professor de arte (1); professor de arte/EJA (1); professor de anos finais - ciências (1); professor de anos finais - ciências/EJA (1); professor de anos finais - educação física (1); professor de anos finais - educação física/EJA (1); professor de anos finais - ensino religioso (1); professor de anos finais - geografia (1); professor de anos finais - geografia/EJA (1); professor de anos finais - história (1); professor de anos finais - história/EJA (1); professor de sala de informática pedagógica (1); professor de inglês (1); professor de inglês/EJA (1); professor de anos finais - língua portuguesa (1); professor de anos finais - língua portuguesa/EJA (1); professor de anos finais - matemática (1); professor de anos finais - matemática/EJA (1); professor de nível i/EJA (1); professor de nível ii/EJA (1); professor de música (1); auxiliar de sala (1); agente de serviços operacionais (1); artífice (1); guarda patrimonial (1) e merendeira (1). Salário: de R$ 1.543,85 até R$ 4.633,44, além de vale-alimentação no valor de R$ 947,04.Taxa: de R$ 70 até R$ 110.

PREFEITURA DE VOTUPORANGA — SP

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dd7J . Concurso com 220 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior para os seguintes cargos: coordenador pedagógico (11 vagas); diretor de escola (19 vagas); peb ii - aee (1); peb ii - deficiência auditiva (1); peb ii - deficiência visual (1); peb ii - língua portuguesa (1); vice diretor de escola (2); agente operacional i - serviços gerais (feminino) (5); agente operacional i - serviços gerais (masculino) (5); agente operacional ii - vigilância patrimonial (3); agente operacional v - borracharia (3); agente operacional v - manutenção hidráulica (2); agente operacional vi - alvenaria e construção (5); agente operacional vi - carpintaria (2); agente operacional vi - manutenção elétrica de alta e baixa voltagem (5); agente operacional vii - direção veicular (10); agente operacional vii - operação de máquinas leves (1); agente operacional x - máquinas pesadas i (2); agente operacional x - mecânica (1); agente operacional xi - máquinas pesadas ii (3); agente fiscal i - fiscalização de posturas (1); técnico do executivo viii - administração geral i (9); técnico do executivo viii - topografia i (2); técnico do executivo xiv - tradução e interpretação de libras (5); técnico do executivo xiv - tecnologia da informação iii (2); técnico em educação i - inspetoria de alunos (5); técnico em educação vi - cursos livres - artes musicais (1); técnico em educação vi - cursos livres - artesanato (1); técnico em educação vi - cursos livres - expressão corporal (dança) (2); técnico em educação vi - cursos livres - expressão corporal (capoeira) (3); técnico em educação vi - cursos livres - expressão corporal (teatro) (4); técnico em educação vi - cursos livres - informática (5); técnico em educação x - desenvolvimento infantil ii (67); técnico em saúde i - visitação sanitária (1); técnico em saúde iii - apoio odontológico (2); técnico em saúde xvii - enfermagem do trabalho (1); assistente social i (1); analista do executivo x - contabilidade pública i (1); analista do executivo xxi - planejamento e orçamento (1); especialista em saúde i - psicologia clínica (2); especialista em saúde xxv - odontologia (psf) (1); profissional da educação i - biblioteconomia (1); profissional da educação vii - tradução e interpretação de libras (7); profissional da educação vii - psicopedagogia (2); técnico do executivo xiv - administração geral iii (2); agente comunitário de saúde (8). Salário: de R$ 1.633,40 a R$ 9.304,54.Taxa: de R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE URUPEMA — SC

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://www.publicjob.com.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de: motorista (2); operado de máquinas (4); coveiro (1); eletricista (1); pedreiro (1); serviços gerais braçal (1); serviços gerais gari - lixo (4); serviços gerais gari (1); serviços gerais servente (1); agente administrativo (1); auxiliar e inspeção sanitária; fiscal tributário; técnico em farmácia (1); técnico em agropecuária (1); técnico em higiene dental (1); enfermeiro (4); fonoaudiólogo (1); médico (3); nutricionista (1); psicólogo (1) e professor pedagogo (2). Salário: de R$ 1.020,45 até R$ 15.126,76.Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE ITAPERUNA — RJ

Inscrições até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2wz . Concurso com 496 vagas para os cargos de: assistente social (2); contador (1); engenheiro civil (1); nutricionista (4); orientador de educação inclusiva (20); professor - ensino religioso (3); professor I - artes (11); professor I - ciências físicas e biológicas (17); professor I - educação física (6); professor I - geografia (10); professor I - história (10); professor I - inglês (15); professor I - matemática (21); professor I - português (18); supervisor de ensino (4); tesoureiro (1); auxiliar administrativo escolar (7); assistente de tecnologia (11); cuidador escolar (18); inspetor de alunos (12); maestro de banda escolar (2); mediador escolar (107); técnico em contabilidade (2); professor II (193). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.426,75. Taxa: de R$ 90 até R$ 110.

PREFEITURA DE ITABAPOANA - RJ

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/Dd3x . Concurso com 263 vagas para profissionais de níveis fundamental e superior, para os seguintes cargos: arquiteto (1); arquivologista (1); assistente social (10); biólogo (1); contador (1); contador (3); controlador jurídico - advogado (1); controlador técnico - contador (1); controlador técnico - engenheiro civil (1); enfermeiro - esf (5 vagas); enfermeiro plantonista (8); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental e de sustentabilidade (2); fiscal de defesa e proteção do consumidor (2); fiscal de inspeção animal (2); fiscal sanitário (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral plantonista (1); médico clínico geral (4 vagas); médico clínico geral plantonista (5 vagas); médico dermatologista (1); médico de segurança do trabalho (1); médico esf (5 vagas); médico geriatra (1); médico ginecologista (4 vagas); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico obstetra (5 vagas); médico ortopedista (1); médico pediatra (5 vagas); médico pediatra plantonista (5 vagas); médico psiquiatra (2); médico urologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); orientador educacional (3); pedagogo (5 vagas); professor ii - arte (6); professor ii - ciências físicas e biológicas (5 vagas); professor ii - educação física (4 vagas); professor ii - geografia (4 vagas); professor ii - história (4 vagas); professor ii - língua inglesa (3); professor ii - língua portuguesa (12); professor ii - matemática (12); professor - intérprete de libras (2); professor/mediador escolar (1º ao 5º ano - anos iniciais (5 vagas); professor/mediador escolar (6º ao 9º ano - anos finais) (16 vagas); psicólogo (11 vagas); supervisor escolar (2); técnico desportivo (1); bombeiro hidráulico e sanitário (1); eletricista (3); auxiliar de serviços gerais - creche (15); auxiliar de serviços gerais - escola (50); de R$ 1.412,00 a R$ 3.307,72. Taxa: de R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE ALVARENGA - MG

Inscrições até 12 de setembro pelo site: https://shre.ink/DdGp . Concurso com 193 vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: advogado (2); agente administrativo (11); agente de limpeza urbana (10); agente de vigilância (2); ajudante de serviços (20); assistente administrativo cras (1); assistente odontológico (1); assistente social (3); auxiliar administrativo (6); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de fisioterapia (3); auxiliar de secretaria (1); auxiliar de serviços gerais (35); auxiliar pedagógico (5); educador social (3); enfermeiro de psf (2); engenheiro civil (2); engenheiro elétrico (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudióloga (1); médico (pediatra) (1); médico (plantonista) (1); médico psf (2); monitor de transporte escolar (8); monitor pacientes em viagens (2); motorista - (cnh categoria b) (2); motorista - (cnh categoria d) (9); nutricionista (1); odontóloga psf (2); oficial de serviços - jardineiro (1); oficial de serviços - pedreiro (1); oficial soldador (1); operador de máquinas (1); operador de máquinas pesadas (1); professor i (16); professor i / professor de apoio (4); psicólogo (5); técnico de higiene dental (1); técnico do programa bolsa família (1); técnico em academia saúde (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (8); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (1); agente comunitário de saúde (3); agente de combate à endemia (2). Salário: de R$ 1.280,62 a R$ 8.242,71. Taxa: de R$ 64,03 a R$ 412,14.

PREFEITURA E CÂMARA DE CEARÁ MIRIM — RN

Inscrições até 26 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2MB . Concurso com 31 vagas para os locais de: Edital nº 04/2024 (Câmara): agente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); contador legislativo (1); controlador interno legislativo (1); recepcionista (1); Edital nº 05/2024: agente de serviços (1); assessor jurídico (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (2); contador (1); jardineiro (1); motorista - cnh b a d (1); recepcionista (1); Edital nº 06/2024: agente administrativo (2); agente de saneamento (2); eletromecânico (2); gestor ambiental (2); técnico administrativo (2); técnico de informática (2); técnico de saneamento (2); técnico de segurança do trabalho (2). Salário: entre R$ 1.430 e R$ 2.900. Taxa: de R$ 80 até R$ 140.

PREFEITURA DE MESSIAS TARGINO — RN

Inscrições até 30 de agosto pelo site da Funverj. Concurso com 51 vagas para os cargos de: agente administrativo (4); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (2); bioquímico (1); contador (1); cuidador escolar de alunos especiais (4); educador físico — saúde (1); educador social (2); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (3); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); procurador (1); professor de ciências (1); professor de educação física (2); professor de educação infantil (3); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); psicólogo — assistência social (2); psicólogo — saúde (1); técnico em enfermagem (2); técnico em vigilância sanitária (2); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500. Taxa: de R$ 80 até R$ 100.

PREFEITURA DE NOVA LIMA — MG

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/DMW8 . Concurso com 203 vagas para os cargos de: secretário escolar (2); professor da educação básica - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (165); professor da educação básica — artes, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica — ciências, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica — educação física, ensino fundamental (9); professor da educação básica — ensino religioso, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica - geografia, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica - história, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica - língua inglesa, anos finais do ensino fundamental (2); professor da educação básica — matemática, anos finais do ensino fundamental (3); professor da educação básica — língua portuguesa, anos finais do ensino fundamental (3) e supervisor de educação básica (9). Salário: de R$ 2.486,79 até R$ 3.315,72. Taxa de inscrição: R$ 80.

CÂMARA DE PACATUBA — CE

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2os . Concurso com 807 vagas para os locais de edital nº 01/2024: agente de segurança patrimonial (vigia) (6); assistente social (9); auxiliar administrativo (10); auxiliar de serviços gerais (6); cuidador social (4); motorista (6); orientador social (16); pedagogo (2); psicólogo (5); agente de segurança patrimonial (vigia) (30); assistente social (2); auxiliar administrativo (21); auxiliar de serviços gerais (18); carpinteiro (3); cozinheiro (educação) (18); digitador (18); fonoaudióloga (educação) (2); profissional de apoio (129); psicólogo (2); marceneiro (2); monitor de transporte escolar (12); motorista (17); nutricionista (4); pedreiro (3); pintor (3); porteiro (18); recepcionista (1); secretário escolar (18); auditor fiscal (2); assistente social (3); auxiliar administrativo (10); auxiliar de serviços gerais (10); cirurgião dentista (5); cozinheiro (2); enfermeiro (11); enfermeiro obstetra (4); farmacêutico (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (5); inspetor sanitário (2); maqueiro (3); médico plantonista (6); médico psf (5); médico veterinário (1); motorista (8); nutricionista (2); psicólogo (6); técnico de enfermagem (50); técnico em radiologia (2); técnico em saúde bucal (5); terapeuta ocupacional (4); auditor de controle interno (2); técnico de controle interno (2); edital nº 02/2024: educador físico (anos finais) (13); pedagogo (anos iniciais) (70); pedagogo (educação infantil) (70); professor (artes) (3); professor (ciências) (8); professor (educador físico - anos iniciais) (7); professor (educador físico - educação infantil) (2); professor (ensino religioso) (5); professor (filosofia) (3); professor (geografia) (10); professor (história) (10); professor (inglês) (8); professor (libras) (3); professor (língua portuguesa) (25); professor (matemática) (20); psicopedagoga (3); edital nº 03/2024: advogado (2) e procurador municipal (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.119,18. Taxa: de R$ 70 até R$ 145.

PREFEITURA DE BURITIS — MG

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/DjjK. Concurso com 523 vagas para os cargos de: advogado (1); analista de controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (2); bioquímico (3); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); especialista em saúde — ambulatorial — trabalho (1); especialista em saúde — ginecologista — obstetra (1); especialista em saúde — ortopedista (1); especialista em saúde — pediatra (1); especialista em saúde — plantonista (7); especialista em saúde — urologista (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); pedagogo (5); professor aee — atendimento educacional especializado (30); professor pi (60); professor pi — educação física (2); professor pii — ciências (8); professor pii — educação artística (4); professor pii — educação física (2); professor pii — educação religiosa (2); professor pii — geografia (7); professor pii — história (7); professor pii — inglês (3); professor pii — matemática (6); professor pii — português (8); psicólogo (5); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (1); assistente administrativo (19); atendente de farmácia (3); auxiliar de análise clínica (7); fiscal de posturas (2); fiscal sanitário (4); guarda municipal (12); monitor de educação infantil (27); operador de máquina de usina de asfalto — cnh de categoria exigida em lei federal (1); recepcionista (18); secretária escolar (7); técnico agrícola (1); técnico de imobilização ortopédico (2); técnico de enfermagem (7); técnico em higiene bucal (2); técnico em radiologia (1); almoxarife (1); auxiliar de administração (1); mestre de obras (2); ajudante de pedreiro de alvenaria (6); armador de ferragens (2); auxiliar de serviços gerais (42); coveiro (3); eletricista predial (1); gari (14); lavador de autos (2); mecânico (2); motorista/condutor — cnh categoria "e" (2); motorista — cnh categoria "d" (40); operador de escavadeira hidráulica sobre esteira — cnh de categoria exigida em lei federal (2); operador de máquinas pesadas — cnh categoria "c" (10); operador de máquinas leves — cnh categoria "c" (13); pedreiro de alvenaria (6); servente escolar (40) e vigia (40). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 7.170,46. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA — BA

Inscrições até 2 de setembro pelo site: https://www.ibfc.org.br/ . Concurso com 567 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (60); agente de combate a endemias (60); agente de portaria (10); agente de trânsito (6); agente de vigilância sanitária (10); almoxarife (2); assistente administrativo (56); desenhista (1); fiscal de serviços públicos (10); guarda municipal (10); intérprete de língua brasileira de sinais (10); motorista (2); motorista de ambulância (10); orientador social (5); técnico em administração hospitalar (5); técnico em agropecuária (10); técnico em enfermagem (20); técnico em radiologia (2); técnico em segurança do trabalho (5); administrador (3); analista de sistemas (5); analista jurídico (10); arquiteto (4); assistente social (10); auditor fiscal (3); bibliotecário (2); biólogo (1); bioquímico (1); contador (5); coordenador administrativo (5); economista (1); enfermeiro (25); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro civil (5); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro de trânsito (1); engenheiro químico (1); farmacêutico (2); geólogo (1); jornalista (5); nutricionista (2); pedagogo (10); professor - arte (5); professor - ciências (5); professor - educação física (5); professor - geografia (5); professor - história (5); professor - língua inglesa (5); professor - língua portuguesa (10); professor - matemática (10); professor - pedagogia (100); programador de computador (3); psicólogo (10); repórter fotográfico (1); sociólogo (1). Salário: R$ 1.400 a R$ 2.500. Taxa: de R$ 84 até R$ 142.

PREFEITURA DE ITACAJÁ — TO

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2qE . Concurso com 127 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (8); cozinheira - hospital (1); vigia/guarda (3); motorista (3); agente de vigilância sanitária (2); assistente administrativo (3); digitador (2); técnico em enfermagem (5); técnico em higiene dental (2); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (2); assistente social (1); educador físico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); médico veterinário (1); nutrição (1); psicólogo (1); auxiliar de serviços gerais (2); merendeira (1); assistente administrativo (3); digitador (1); assistente social (2); psicólogo (1); auxiliar de serviços gerais (4); merendeira (4); vigia/guarda (4); motorista (3); assistente administrativo (3); professor auxiliar (10); assistente social (1); nutrição (1); professor nível superior (8); professor nível superior (4); professor nível superior (8); psicólogo (1); adm - auxiliar serviços gerais (4); adm - coveiro (1); semae - encanador (1); semae - guarda/vigia (2); gm - guarda/vigia (2); adm - motorista (3); adm - operador de maquinas (5); assistente administrativo (4); adm - fiscal de tributos (1); semae - operador - estação tratamento de água (1); e semae - operador - estação tratamento de esgoto (2). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 4.580. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

PREFEITURA DE ESPINOSA

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/DjGO. Concurso com 538 vagas para os cargos de: Advogado (2); Assistente Técnico Administrativo (4); Auxiliar Administrativo (12); Agente Administrativo (8); Contador (1); Auxiliar de Serviços Gerais (70); Auxiliar de Serviços Públicos (28); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (1); Gari (21); Motorista de Veículos Leves (6); Motorista de Veículos Pesados (18); Oficial de Serviços Públicos como: Calceteiro (6), Eletricista (3), Marceneiro (1), Pedreiro (10); Operador de Máquinas Leves (2); Operador de Máquinas Pesadas (4); Técnico em Meio Ambiente (1); Assistente Social (2); Assistente Social — Unidade de Acolhimento (1); Auxiliar de Cuidador Social (8); Unidade de Acolhimento — Cuidador Social (8); Unidade de Acolhimento Psicólogo — Unidade de Acolhimento (1); Técnico em Nível Médio em Políticas Sociais (3); Assistente de apoio ao Ensino Infantil (51); Assistente de Educação (4); Assistente Social (2); Auxiliar de Serviços da Educação Básica (85); Monitor de Transporte Escolar (10); Nutricionista (2); Pedagogo (3); Professor A.E.E — Sala de Recursos (4); Professor de Educação Básica (60); Professor de Educação Básica — Regente de Aulas/Educação Física (7); Psicólogo (2); Auxiliar de Saúde (4); Assistente Social (2); Biomédico (3); Cirurgião Dentista (4); Enfermeiro (11); Enfermeiro — ESF (6); Farmacêutico — Farmácia Básica (2); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Médico Veterinário (1); Nutricionista (3); Psicólogo (3); Técnico de Enfermagem (29); Técnico em Radiologia (5); Técnico em Saúde Bucal (4) e Terapeuta Ocupacional (1). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 5.500. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS - MG

Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://shre.ink/DdGc . Concurso com 1.426 vagas para profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, entre os cargos de advogado da assistência social; analista ambiental; arquiteto (5); assistente social (3); assistente social da educação (5); bibliotecário (5); contador (2); economista (1); educador de trânsito (2); engenheiro agrimensor (1); engenheiro agrônomo; engenheiro civil (6); engenheiro de segurança do trabalho (1); fiscal de obras (9); fiscal de posturas (2); fiscal de rendas (6); historiador (1); médico veterinário; museólogo (1); publicitário (1); sociólogo (1); turismólogo (1); procurador do município; professor de educação física (2); professor de língua estrangeira moderna; professor em atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (550); professor em atuação nos anos finais do ensino fundamental na área de ciências humanas; supervisor orientador de ensino (40); dentista - especialização em endodontia; dentista para atendimento ao psf (16); enfermeiro; enfermeiro para atendimento ao psf (13); farmacêutico (10); fiscal de saúde dentista; fiscal de saúde bioquímico (1); fiscal de saúde enfermeiro (1); fiscal de saúde farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (12); nutricionista; psicólogo (4); psicólogo da educação (5); terapeuta ocupacional (7); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral; médico cirurgião cabeça e pescoço (1); médico dermatologista (3); médico endocrinologista (1); médico endoscopista (2); médico gastroenterologista; médico generalista psf (39); médico ginecologista (6); médico hematologista (1); médico infectologista (2); médico mastologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (10); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (11); médico radiologista (1); médico regulador; médico reumatologista (1); médico supervisor hospitalar (7); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); técnico de enfermagem; técnico de enfermagem psf (55); técnico de higiene dental para atendimento ao psf; técnico de informática; técnico de laboratório; técnico de radiologia; agente de administração (91); agente de operação e fiscalização de transporte e trânsito (1); agente sanitário - fiscal de saúde; assistente educacional (364); calculista judicial / digitador; técnico escolar (40); agente de saúde (6); agente funerário (1); atendente consultório dentário - psf; contra mestre; instrutor de música (1); maestro (1); mecânico de máquinas e veículos; motorista de veículos leves; motorista de veículos pesados (12); oficial de serviços borracheiro; oficial de serviços carpinteiro (1); oficial de serviços coveiro (2); oficial de serviços jardineiro (6); oficial de serviços pedreiro (6); oficial de serviços pintor (3); oficial de serviços podador (4); operador de máquinas (10); professor de música - canto; professor de música - clarineta (1); professor de música - educação e teoria musical (1); professor de música - flauta (1); professor de música - percussão; professor de música - teclado e tecnologia musical (1); professor de música - trombone (1); professor de música - trompete; professor de música - violão e professor de música - violino (1) e professor de música - violoncelo (1). Salário: de R$ 1.881,34 a R$ 12.862,27 ao mês, ou de R$ 23,22 por hora aula. Taxa: entre R$ 70 a R$ 100.

CÂMARA DE ITABI — SE

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2MO . Concurso com três vagas para os cargos de: controlador interno (1); técnico legislativo (1) e serviços gerais (1). Salário: R$ 1.400 a R$ 2.500. Taxa: de R$ 84 até R$ 142.

PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA - SP

Inscrições até 26 de agosto pelo site: https://shre.ink/DfBV . O concurso tem como objetivo formar cadastros reservas para os cargos de: agente de administração escolar; professor educação básica I, II ou III - projetos (estudante); professor de educação básica III - artes (estudante); professor de educação básica III - ciências (estudante); professor de educação básica III - geografia (estudante); professor de educação básica III - história (estudante); professor de educação básica III - língua inglesa (estudante); professor de educação básica III - língua portuguesa (estudante); professor de educação básica III - matemática (estudante); agente de desenvolvimento infantil; intérprete de libras; ledor/transcritor de braille; professor de educação básica III - artes (não habilitado); professor de educação básica III - ciências (não habilitado); professor de educação básica III - geografia (não habilitado); professor de educação básica III - história (não habilitado); professor de educação básica III - língua inglesa (não habilitado); professor de educação básica III - língua portuguesa (não habilitado); professor de educação básica III - matemática (não habilitado); professor educação básica I, II ou III - projetos (habilitado); professor de educação básica I; professor de educação básica II; professor de educação básica II - educação especial; professor de educação básica III - artes (habilitado); professor de educação básica III - ciências (habilitado); professor de educação básica III - educação física (habilitado); professor de educação básica III - geografia (habilitado); professor de educação básica III - história (habilitado); professor de educação básica III - língua inglesa (habilitado); professor de educação básica III - língua portuguesa (habilitado); professor de educação básica III - matemática (habilitado). Salário: R$ 1.810,63 a R$ 3.497,76. Taxa: R$ 60 a R$ 75.

UNIVERSIDADES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 24 de setembro (local não divulgado). Concurso com duas vagas para contratação de professores adjunto a - nível i, nas seguintes áreas e subáreas de atuação: biotecnologia - biotecnologia farmacêutica e nanotecnologia (1) e ensino - ensino de biologia (1). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfTg . Concurso com duas vagas para professor do departamento de história, da faculdade de ciências e letras do campus de Assis, nas disciplinas: introdução aos estudos históricos e história ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável (1); fontes para a pesquisa histórica e métodos da pesquisa histórica (1). Salário: R$ 23.039,56. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)





Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfdR. Concurso com uma vaga para contratação de professor para o departamento de ciência de alimentos e nutrição. Salário: entre R$ 2.558,71 a R$ 14.761,29.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições até 30 de agosto pelo e-mail: direitopositivo@unirio.br . Concurso com uma vaga para contratação de professor substituto no centro de ciências jurídicas e políticas, departamento de direito positivo. Salário: R$ 3.412,63, além de auxílio alimentação de R$ 1.000 e retribuição por titulação no valor de R$ 2.943,39. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 13 de setembro pelo site: https://shre.ink/DeeD. Concurso com 19 vagas para os cargos de: especialista em laboratório — estatística (3); especialista em laboratório — cultura de microorganismo (2); especialista em laboratório — eletrotécnica (2); especialista em laboratório — biotério (1); especialista em laboratório — audiovisual (1); especialista em laboratório — instrumentação experimental em física moderna (1); especialista em laboratório — odontologia digital (1); especialista em laboratório — clínica médica veterinária (1); especialista em laboratório — cardiologia, pneumologia, cirurgias cardiovascular e torácica (1); técnico de laboratório — biotério (1); técnico de laboratório — dissecção de cadáveres (1); técnico de laboratório — patologia (1); técnico de laboratório — prótese dentária (1) e técnico de laboratório — química (2). Salário: R$ 5.712,95 a R$ 10.742,56. Taxa: R$ 230.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 13 de setembro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 57 vagas para os cargos de: especialista em laboratório — cromatografia e espectroscopia (10); especialista em laboratório — computação de alta performance (7); especialista em laboratório — engenharia de sistemas (3); especialista em laboratório — microscopia (4); especialista em laboratório — bioinformática (3); especialista em laboratório — gestão de documentos (2); especialista em laboratório — eletroquímica (2); especialista em laboratório — bioquímica e biologia molecular (2); especialista em laboratório — instrumentação médica (1); especialista em laboratório — animais de laboratório (1); especialista em laboratório — engenharia mecânica (2); especialista em laboratório — materiais dentários (1); especialista em laboratório — técnicas experimentais (1); especialista em laboratório — elétrica (1); especialista em laboratório — odontologia (2); especialista em laboratório — pesquisa clínica (2); especialista em laboratório — química (10); especialista em laboratório — ressonância magnética nuclear (2); especialista em laboratório — histologia e microscopia (1). Salário: R$ 10.742,56. Taxa: R$ 230.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 13 de setembro pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com duas vagas para o cargo de professor adjunto, na área de línguas clássicas/língua e literatura latina. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)— PR

Inscrições até 13 de setembro pelo site: https://res.uem.br/. Concurso com 81 vagas para o cargo de professor de ensino superior da carreira do magistério público. Salário: R$ 3.982,70 a R$ 16.565,27. Taxa: R$ 483,56.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/Dfsl . Concurso com 33 vagas para candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: assistente em administração (3); técnico de tecnologia da informação (3); médico - área de clínico geral (1); médico - área de psiquiatria (1); médico veterinário - perfil bioexperimentação de responsabilidade técnica (1); médico veterinário - perfil cirurgia de animais de companhia (1); nutricionista (1); técnico de laboratório - área: industrial - perfil geologia e mineração (1); técnico de tecnologia da informação (1); odontólogo (1); técnico em contabilidade (5); técnico de tecnologia da informação (8); engenheiro - área de segurança do trabalho (1); médico - área de medicina de família e comunidade (2); oceanólogo (1); odontólogo (1); nutricionista (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: de R$ 120 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até as datas pelos e-mails: ciências da saúde: 10 de setembro de 2024, no e-mail concursosdocentessd@ufpr.br; ciências exatas: 10 de setembro de 2024, no e-mail concurso@inf.ufpr.br; ciências humanas: 30 de agosto de 2024, no e-mail humanas@ufpr.br. Concurso com seis vagas para o cargo de professor adjunto a, com candidatos que possuam doutorado, para as áreas de: enfermagem - fundamentos em enfermagem (1); pediatria - urgência e emergência pediátrica (1); pediatria - pediatria geral (1); cirurgia - técnica cirúrgica e cirurgia experimental (1); informática - ciência da computação/subárea: engenharia de software (1); letras estrangeiras - modernas língua espanhola (1). Salário: de 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 88 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 29 de agosto pelo site:https://shre.ink/DfBs . Concurso com dez vagas destinadas à contratação de técnicos-administrativos em educação — administradores. Salário: R$ 4.556,92, acrescido de R$ 1.000 correspondente ao

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Inscrições até 6 de setembro pelo site: https://shre.ink/Df0i . Concurso com três vagas para professores do magistério superior, nos seguintes temas: teoria geral do turismo i e ii (1) e teoria microeconômica (1), no instituto de ciências sociais aplicadas, e antropologia social/teoria antropológica (1), no instituto de filosofia e ciências humanas. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) — BA

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://shre.ink/Df6t . Concurso com 25 vagas para o cargo de professor do magistério superior, para as seguintes áreas: diagnóstico por imagem (radiologia dos animais domésticos) (1); estruturas de concreto, análise estrutural e resistência dos materiais (1); saúde coletiva e ambiental (1); metodologia, estágio supervisionado e vivências em ensino de física (1); arqueologia (1); brasil república com ênfase em relações étnico-raciais (1); ensino de sociologia (1); clínica médica 1a; medd98 - clínica médica 2a; mede16 - clínica médica 3a; mede24 - trabalho de conclusão de curso iv, mede25 - internato em clínica médica i; e mede31 - internato em clínica médica ii (1); diagnóstico por imagem 1; mede02 - diagnóstico por imagem 2; medc75 - tópicos em imunopatologia; med917 - prm - radiologia e diagnóstico por imagem (1); terapia ocupacional em gerontologia (1); terapia ocupacional em reabilitação física do adulto (1); terapia ocupacional em reabilitação neurológica infantil (1); organização e representação da informação e do conhecimento (1); administração, planejamento e gestão de unidade de informação (1); formação e desenvolvimento de coleções (1); inteligência artificial (2); física experimental: propriedades ópticas, térmicas e espectroscópicas de materiais semicondutores (1); física nuclear aplicada a geociências (1); geologia aplicada à interpretação geofísica (1); geologia do petróleo/estratigrafia (1); oceanografia química (1); ginecologia e obstetrícia: saúde da pessoa adulta / internato (1); pediatria / internato (1); saúde mental / internato (1). Salário: de R$ 2.681,35 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 150 a R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Inscrições até 21 de agosto de forma on-line. Concurso com uma vaga para o cargo de professor auxiliar, nível "a", para candidato com residência ou especialização, no campus de Jequié. Salário: R$ 4.326,92, além de incentivo de pós-graduação de até R$ 2.596,15 e auxílio-alimentação de R$ 440, totalizando até R$ 7.363,07. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/Df4K. Concurso com 38 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas seguintes áreas: departamento de medicina integrada (5); departamento de medicina clínica (7); departamento de pediatria (1); departamento de tocoginecologia (1); departamento de cirurgia (1); mecânica dos sólidos, teoria da elasticidade e dinâmica de estruturas (1); projeto mecânico assistido por computador e manutenção industrial (1); circuitos para comunicação e redes inteligentes (1); probabilidade e estatística (1); biotecnologia farmacêutica (1); enfermagem na saúde da criança e do adolescente (1); filosofia do direito (1); direito público (1); medicina de família e comunidade (2); ética médica / medicina de família e comunidade (1); ginecologia e obstetrícia / semiologia e prática médica (1); clínica cirúrgica / medicina de urgência (1); oncologia clínica / hematologia / semiologia e prática médica (1); dermatologia / semiologia e prática médica (1); doenças do sistema respiratório / semiologia e prática médica (1); oftalmologia / semiologia e prática médica (1); ciência, tecnologia e sociedade (1); hipersônica e matemática (1); língua portuguesa e ensino (1); canto, canto coletivo e preparação vocal (1); neurobiologia celular e molecular (1); recuperação de áreas degradadas, manejo de bacias hidrográficas e manejo florestal (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 11.481,64. Taxa: de R$ 50 a R$ 220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) — MG

Inscrições até 2 de setembro por meio do site: https://bit.ly/3ywjs1C . Concurso com seis vagas para os cargos de: técnico em enfermagem (1); técnico em contabilidade (1); biomédico (1); farmacêutico (1); médico - ginecologia e obstetrícia (1) e técnico em assuntos educacionais (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, além de benefícios como auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde, auxílio pré-escolar e as vantagens previstas. Taxa de inscrição: de R$ 67 até R$ 114.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOSTE) — PR

Inscrições até 16 de setembro por meio do site: https://bit.ly/4daMTpf . Concurso com 40 vagas para os cargos de: técnico administrativo (4); técnico em segurança do trabalho (3); técnico em laboratório (1); técnico em laboratório/química (1); técnico em laboratório/eletromecânica, eletrotécnica, eletricidade, eletroeletrônica ou eletrônica (1); administrador (3); advogado (2); analista de informática (1); assistente social (1); arquivologista (1); bibliotecário (3); biólogo (1); contador (5); comunicador social (1); enfermeiro (1); engenheiro químico (1); intérprete da língua brasileira de sinais - libras (3); pedagogo (1); nutricionista (1); psicólogo (4); químico (1). Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 150.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 13 de setembro pelo site:https://www.fuvest.br/. Concurso com 12 vagas para especialista em laboratório. Salário: R$ 10.742,56. Taxa: R$ 230.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com três vagas para o cargo de professor assistente, na área de educação especial. Salário: R$ 4.957,60. Taxa: R$ 247,88.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Inscrições até 19 de agosto pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de cosméticos e farmácia magistral. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 3.839,21. Taxa: R$ 50,00 a R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/D2qm. Concurso com cinco vagas para o cargo de docentes da área de matemática. Salário: R$ 4.875,18 a 10.481,64. Taxa: R$ 215,99.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES — MG

Inscrições de 20 de agosto até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/81Ol . Concurso com dez vagas para os cargos de: advogado autárquico (1); assistente administrativo (5); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais/ faxineiro (1); contador (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 1.414,72 até R$ 3.334,68. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — IFSP

Inscrições até 2 de setembro pelo site: https://shre.ink/DeMT. Concurso com 41 vagas para as áreas de: arquitetura (1); artes (4); biotecnologia (2); construção civil (2); controle e automação (3); elétrica (5); eletrônica (2); engenharia de produção (2); gastronomia (1); informática (3); mecânica (6); português/inglês (2); português/libras (4); práticas em manutenção de aeronaves — célula, grupo motopropulsor e aviônicos (1); química (1); química industrial (1); turismo e hospitalidade (1). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: não informada.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI (IPRESB)

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/DfkW . Concurso com vagas para formar cadastro reserva de profissionais que tenham níveis médio e superior, nos cargos de agente previdenciário; analista de processos previdenciários; analista previdenciário - administrador; analista previdenciário - assistente social; analista previdenciário - atuário; analista previdenciário - contador; analista previdenciário - economista; analista previdenciário - psicólogo; controlador interno; procurador previdenciário. Salário: de R$ 4.605,48 a R$ 12.682,64. Taxa: de R$ 53 a R$ 79.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até 30 de agosto, por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: mpie.selecao@poa.ifrs.edu.br . Concurso com uma vaga destinada a contratação professor visitante. Salário: de R$ 6.623,43 a R$ 5.712,70 a título de retribuição por titulação, que totaliza R$ 12.336,13, acrescido de demais benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS (IFAL)

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/Df01 . Concurso com duas vagas para professor substituto do ensino básico, técnico e tecnológico, nas áreas.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até 18 de agosto pelo e-mail: matematica.januaria@ifnmg.edu.br. Concurso com três vagas para professor substituto do ensino básico, técnico e tecnológico, nas áreas. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.