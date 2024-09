Confira lista com 90 concursos abertos e 13.246 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 90 concursos e 13.246 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 10 concursos abertos com 19 vagas. Para o Centro—Oeste, há 20 seleções abertas com 4.162 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 131 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 316 oportunidades. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 2.424 vagas. Já para os municipais, há 17 concursos e 5.997 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 170 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 27 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 1

Inscrições até 4 de outubro pelo site: https://shre.ink/DU7H . Concurso com duas vagas para o cargo de professor de magistério superior na área de ciências contábeis. Salário: R$ 3.839,21. Taxa de inscrição: R$ 88,05.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfTz. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto na área de bioquímica, com formação de cadastro reserva. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 3

Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto A na área de engenharia elétrica, com formação de cadastro reserva. Salário: entre R$ 4.875,18 e R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 4

Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de turismo, com formação de cadastro reserva. Salário: entre R$ 4.875,18 e R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 5

Inscrições até 13 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de psicologia organizacional e do trabalho. Salário: R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 6

Inscrições até 25 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com três vagas para o cargo de Edital nº 170/2024: área de Direitos Especiais - Gênero e Relações Étnico-Raciais, com lotação na Faculdade de Direito (1); Edital nº 177/2024: áreas de Fisiologia de Órgãos e Sistemas - Reprodução de Mamíferos, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas (2). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64.Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 7

Inscrições até 13 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com uma vaga para o cargo de Edital nº 170/2024: área de Direitos Especiais - Gênero e Relações Étnico-Raciais, com lotação na Faculdade de Direito (1); Edital nº 177/2024: áreas de Fisiologia de Órgãos e Sistemas - Reprodução de Mamíferos, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas (2). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64.Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 8

Inscrições até 27 de setembro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com uma vaga para o cargo de Professor Substituto. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 3.046,99. Taxa: não informada.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF 1

Inscrições até 2 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2D4 . Concurso com sete vagas para os cargos de:edital nº 120/2024: junto ao departamento de psicologia social e do trabalho, na área de psicologia do trabalho e organizacional (1).edital nº 182/2024: junto ao departamento de línguas estrangeiras e tradução, na área linguística aplicada (1).edital nº 183/2024: junto ao departamento de zoologia, na área de zoologia - taxonomia de grupos recentes: biologia comparada e macroevolução de vertebrados (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF 2

Inscrições de 20 de setembro até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2Dt . Concurso com uma vaga para o cargo de procurador do ministério público. Salário: R$ 37.731,80. Taxa: R$ 382,73.

NACIONAIS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ

Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/DHhH . Concurso com número de vagas indeterminado para o cargo de analista judiciário. Salário: R$ 12.455,30. Taxa: R$ 120.

AERONÁUTICA

Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://shre.ink/gORU . Concurso com 38 vagas para para voluntários à prestação do serviço militar temporário, na área da música, com os seguintes instrumentos: oboé (2); fagote (2); caixa clara-bateria-bombo-pratos (2); tímpanos (1); harpa (1); violino (12); viola (7); violoncelo (4); contrabaixo acústico (6); tenor (voz) (1). Salário: não informado. Taxa: não informado

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA — DATAPREV

Inscrições até 3 de outubro pelo site: https://shre.ink/g4NP . Concurso com 236 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: analista de tecnologia da informação nos perfis de: analista de negócio de TI (8); arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica (36); desenvolvimento de software (129); inteligência da informação (20); segurança cibernética e proteção de dados (5); gestão de serviços de TIC (15); advocacia (5); contabilidade; comunicação social; gestão econômico-financeira; administração e governança (15); engenharia; analista de processamento (3); engenheiro de segurança do trabalho; médico do trabalho; auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho; técnico de segurança do trabalho. Salário: de R$ 3.893,95 até R$ 9.173,62. Taxa: de R$ 80 até R$ 100.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA — IBGE

Inscrições de 16 até 20 de setembro presencialmente em um dos postos de inscrição do IBGE. Concurso com 42 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. Salário: de R$ 1.512,38 e auxílio alimentação no valor de R$ 1.000. Sem taxa de inscrição.

CENTRO—OESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 4 de outubro pelo site: https://ead4.uems.br/ . Concurso com 12 vagas para o cargo de professor de ensino superior. Salário: R$ 10.580,69. Taxa: R$ 197,96.

PREFEITURA DE PIRANHAS — GO

Inscrições até 28 de setembro pelo site: https://shre.ink/DUo0 . Concurso com 168 vagas para os cargos de: agente de manutenção da saúde (2); agente de manutenção escolar (2); agente de manutenção (2); agente de serviços gerais escolar (2); agente de serviços gerais (1); coveiro (2); cozinheira da saúde (3); cozinheira escolar (2); vigilante (1); agente administrativo (6); agente administrativo da saúde (2); agente administrativo escolar (2); agente comunitário de saúde (4); agente de combate a endemias (2); agente de edificações (2); eletricista (2); fiscal de obras e produtos (1); fiscal de tributos (1); mecânico (2); motorista (1); motorista da saúde (9); motorista escolar (6); operador de máquinas pesadas (2); ouvidor público (1); pedreiro (1); técnico agrícola (1); técnico de saúde bucal (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (21); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (3); técnico em saneamento (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em topografia (1); técnico em zootecnia (1); vigilante (1); vigilante da saúde (6); agente de apoio da educação especial (1); agente de fiscalização sanitária (1); agente de educação infantil (2); analista de licitações (1); analista de meio ambiente (3); analista de vigilância epidemiológica (1); agente de vigilância sanitária (1); analista jurídico (1); assistente social (1); assistente social da saúde (1); biólogo (1); cirurgião dentista (1); controlador interno (1); educador físico (1); enfermeiro (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de meio ambiente (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo escolar (2); médico 40h (2); médico cardiologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); nutricionista de saúde (1); nutricionista escolar (2); psicólogo da saúde (1); psicólogo escolar (1); psicólogo social (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); professor 40h (7) e professor 30h (7). Salário: de R$ 1.415,35 até R$ 9.167. Taxa: de R$ 80 até R$ 130.

PREFEITURA DE MINEIROS — GO

Inscrições até 11 de outubro pelo site: https://shre.ink/DUoU . Concurso com 478 vagas para os cargos de: administrador (1); agente administrativo (8); agente de sinalização viária (4); agente educativo de inclusão - apoio (15); agente educativo de inclusão - intérprete (1); agente municipal de trânsito (6); analista de sistemas sms (1); analista e fiscal ambiental (1); assistente social fms (1); assistente social técnico (8); atendente (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de produção - pedreiro (5); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de secretaria (10); auxiliar de serviços - praças e jardins (4); auxiliar de serviços de saúde (8); auxiliar de serviços gerais (30); biomédico/farmacêutico bioquímico (4); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatra (1); cuidador (2); educador físico - saúde (1); enfermeiro (3); enfermeiro obstetra (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); farmacêutico auditor (1); fiscal de arrecadação (3); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fisioterapeuta em terapia intensiva uti (2); fonoaudiólogo (2); médico anestesista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico clínico geral (2); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); merendeira (15); monitor de creche (15); motorista (10); nutricionista fms (1); nutricionista técnico (1); nutricionista tnep (1); operador de máquinas (5); porteiro servente (20); procurador (2); professor de educação física (5); profissional do magistério - pedagogo (180); psicólogo técnico (4); recepcionista (7); secretária, técnico de enfermagem (15); técnico em informática (4); técnico em radiologia (2); telefonista (1); topógrafo (1); vigia (12); vigia unidade escolar (4). Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22. Taxa: de R$ 90 até R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJ - GO)

Inscrições até 3 de outubro pelo site: https://bit.ly/3AhOTxq. Concurso com 41 vagas para os cargos de: analista judiciário - área judiciária - oficial de justiça (29); analista judiciário - área especializada - analista de sistemas (4); analista judiciário - área especializada - contador (8). Salário: R$ 5.200,37. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições até 16 de de setembro pelo site: https://bit.ly/3ypZrdb. Concurso com 37 vagas para os cargos de: linguística/ teoria e análise linguística (1); educação/ política educacional (1); letras/ língua brasileira de sinais - libras (1); multidisciplinar/ materiais (1); física/física da matéria condensada (1); circuitos elétricos, magnético e eletrônicos (1); arquitetura e urbanismo/ história do urbanismo, teoria do urbanismo, planejamento e projeto do espaço urbano, paisagismo, conceituação de paisagismo e metodologia do paisagismo, projetos de espaços livres urbanos, planejamento urbano e regional (1); engenharia sanitária/ saneamento básico, saneamento ambiental (1); psicologia/intervenção terapêutica (1); probabilidade e estatística/estatística (1); música/regência (1); morfologia/anatomia animal (1); nutrição/análise nutricional de populações (1); medicina/ clínica médica (2); clínica médica/ reumatologia (1); medicina/ cirurgia de cabeça e pescoço (1); clínica médica/ radiologia médica (2); medicina/ cirurgia geral (1); medicina/ pediatria (3); medicina/ginecologia e obstetrícia (2); administração/ mercadologia (1); ciências sociais aplicadas/ ciências contábeis (1); recursos florestais e engenharia florestal/manejo florestal (1); ciências biológicas e ciências agrárias/microbiologia, microbiologia agrícola, fitossanidade e fitopatologia (1); educação (1); engenharia de transportes/planejamento e organização do sistema de transporte (1); ciência da computação// sistema de computação (1); medicina/ radiologia médica (2); medicina/ cardiologia (1); medicina/ ginecologia e obstetrícia (1); medicina (1); morfologia/ histologia (1); medicina/ reumatologia (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 7.970,77. Taxa:R$ 150.



PREFEITURA DE ARAPUTANGA — MT

Inscrições até 22 de setembro pelo site: portal.institutoatame.org.br/. Concurso com 75 vagas para os cargos de: almoxarife (1); apoio administrativo educacional (5); assistente administrativo (8); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auditor público interno (1); auxiliar de saúde bucal (2); bioquímico (1); dentista psf (2); eletricista (1); encanador (1); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos municipais (3); fiscal de vigilância sanitária (1); médico veterinário de inspeção municipal (1); monitor de creche (15); motorista (7); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (3); operador do smae (2); orientador social (1); pedreiro (2); professor pedagogo - comunidade de botas (1); professor pedagogo - sede (3); psicólogo (2); técnico administrativo educacional (1); técnico de esportes da ação social (1); técnico de informática (1); técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); terapeuta ocupacional (1); auxiliar administrativo - previara (1); contador - previara (1); enfermeiro; fiscal de meio ambiente; médico do psf; pedagogo social. Salário: varia entre 1.086,69 a R$ 10.233,04. Taxa: R$ 40 a R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO — GO

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://selecao.go.gov.br/ . Concurso com 20 vagas para os cargos de: artes visuais (2); assessor de produção cultural (3); biblioteconomista (3); comunicador social (3); engenheiro civil pleno (5); historiador (2) e museólogo (2). Salário: de R$ 2.615,50 até R$ 9.000, além de auxílio-alimentação de R$ 500, exceto para o cargo de engenheiro civil — pleno. Taxa: de R$ 40 até R$ 70.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO — IFMT

Inscrições até 22 de de setembro pelo site: https://shre.ink/DniT . Concurso com 22 vagas para os cargos de: administração (1); agronomia (3); arquitetura (1); artes visuais (1); engenharia ambiental (1); engenharia cartográfica (2); engenharia da computação (1); engenharia de produção (1); engenharia mecânica (1); filosofia (1); geografia (1); informática (5) e química (3). Salário: R$ 4.875,18, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000 e auxílio-transporte. Vale ressaltar, que de acordo com a titulação do candidato, pode haver acréscimo de até R$ 5.606,46. Taxa: R$ 160.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS (FAPEG)

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/gP4D. Concurso com cinco vagas, para o cargo de analista de ciência, tecnologia e inovação. Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA DE JUSSARA - GO

Inscrições até 27 de setembro pelo site: https://shre.ink/gP4H. Concurso com 76 vagas para os cargos de: agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (2); agente fiscal i (3); auxiliar administrativo (2); auxiliar de consultório dentário (2); biomédico (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); monitor do centro de acolhimento de criança e adolescente (3); motorista categoria d (2); motorista categoria e (1); odontólogo (1); operador de máquinas (2); professor p-i (10); psicólogo (2); serviços gerais (30); veterinário (1); zootecnista (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 4.570. Taxa: R$ 70 e R$ 140.

PREFEITURA DE ANGÉLICA - MS

Inscrições até 26 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPYx. Concurso com 90 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (10); motorista "c" (7); motorista "d" (2); motorista da secretaria municipal de saúde (8); motorista de ônibus (4); operador de máquinas (2); cozinheiro - ipezal (2); auxiliar de saúde bucal - ipezal (1); agente comunitário de saúde (12); agente de combate às endemias (3); assistente de administração (10); cuidador de idoso (7); fiscal de inspeção e vigilância sanitária (1); fiscal de obras e postura (1); monitor artesanal (2); secretária escolar (4); técnico em enfermagem (5); auditor fiscal de tributos (1); bioquímico (1); educador social (1); farmacêutico ii (1); farmacêutico ii - ipezal (1); psicólogo i (2) e psicólogo ii (1). Salário: R$ 1.344,77 e R$ 7.125,40. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPYm. Concurso com 23 vagas para os cargos de: administração (1); agronomia (3); arquitetura e urbanismo (1); artes visuais (1); engenharia sanitária e ambiental (1); engenharia cartográfica (2); engenharia da computação (1); engenharia de produção (1); engenharia mecânica (1); filosofia (1); geografia (1); informática (5); matemática (1); e química (3). Salário: R$ 4.875,18, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000 e auxílio-transporte. Taxa: R$ 160.

PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPPR. Concurso com 2.015 vagas para os cargos de: instrutor de libras (30); intérprete de libras (30); técnico em desenvolvimento infantil (500); técnico em nutrição escolar - merendeira (350); técnico em manutenção e infraestrutura auxiliar de serviços gerais (350); motorista cnh "d" (5); professor - ciências (2); professor - educação artística/arte (150); professor - educação física (90); professor - geografia (2); professor - história (2); professor - letras/inglês (20); professor - letras/língua portuguesa (2); professor - pedagogo (420); professor - matemática (2); professor - pedagogo para sala de recurso multifuncional (60); técnico de nível superior - nutricionista; técnico de nível superior - fonoaudiologia; técnico de nível superior - psicologia; técnico de nível superior - engenharia ambiental e sanitarista; técnico de nível superior - engenheiro civil. Salário: R$ 1.728,60 a R$ 5.143,61. Taxa: R$ 75 a R$ 85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (TJ-MT)

Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPPi. Concurso com cinco vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.845,21. Taxa: R$ 323.

AGÊNCIA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE GOIÁS (EMATER)

Inscrições até 25 de setembro pelo site: https://shre.ink/g0wB . Concurso com 25 vagas para os cargos de técnico agrícola (19); engenheiro agrônomo - pleno (1); engenheiro de alimentos - pleno (1); engenheiro florestal - pleno (1); engenheiro de pesca - pleno (1); médico veterinário - júnior (1); zootecnista (1). Salário: entre R$ 2.615,50 e R$ 9.000 por mês, além de outros benefícios. Taxa: de R$ 50 a R$ 70.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 27 de setembro pelo site: https://shre.ink/g0wQ . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, com candidato com doutorado. Salário: R$ 6.356,02. Taxa: R$ 50.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO - MS

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/gOkx . Concurso com 415 vagas para o cargo de assistente de atividades educacionais. Salário: R$ 2.048,12. Taxa: não divulgada

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - MS

Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/gOk5 . Concurso com 399 vagas para profissionais de nível fundamental, para os seguintes cargos: agente de limpeza (174) e agente de merenda (225). Salário: R$ 1.713,03. Taxa: não divulgada

SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/gOkj . Concurso com 123 vagas para cargos de nível médio e superior, para os cargos de: pesquisador (5); gestor sócio organizacional rural (7); técnico de desenvolvimento rural (79); agente de serviços sócio organizacional (32). Salário: R$ 2.881,54 a R$ 7.248.47. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE RIBEIRÃOZINHO - MT

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOTM . Concurso com 132 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: agente administrativo (8); agente comunitário de saúde (3); agente de serviços gerais (24); almoxarife (1); assistente social (1); assistente social - secretaria de educação (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de nutrição (4); auxiliar de pátio (1); borracheiro (1); contador (1); eletrotécnico (1); encanador (3); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gari (5); guarda (5); jardineiro (5); lavador (1); mecânico (1); médico (3); monitor de creche (6); monitor de sala (3); motorista categoria d (2); motorista de veículo pesado - categoria d (6); nutricionista (2); odontólogo (1); operador de máquinas - motoniveladora (2); operador de máquinas escavadeira (1); operador de máquinas pesadas (3); professor (13); professor aee; professor de educação física (1); psicólogo (2); secretário escolar (1); técnico em enfermagem (6); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1). Salário: R$ 1.450 a R$ 8.500. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM)

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://shre.ink/DUjJ . Concurso com 18 vagas e formar cadastro reserva para cargos de advogado (2); analista de tecnologia da informação; bibliotecário; contador; assistente administrativo (10); assistente de tecnologia da informação (6). Salário: de R$ 9.841,62 até R$ 16.593,06, além de vale transporte, auxílio alimentação no valor de R$ 1.552,86 a R$ 2.480 e plano de saúde. Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdc . Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, nos seguintes cargos: médico fiscal (1); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.000,44 a R$ 8.546,85, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.262,25, auxílio transporte no valor de R$ 499,95 e plano de saúde médico-hospitalar. Taxa: R$ 45 a R$ 65.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdO . Concurso com 27 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: técnico administrativo/administrativa (10); técnico administrativo/suporte técnico em informática (1); analista técnico/administrativo (3); analista técnico/arquivista/ biblioteconomista (1); analista técnico/auditor interno (1); analista técnico/comunicação (3); analista técnico/contabilidade (1); analista técnico/psicologia (3); analista técnico/ti/desenvolvimento (3); analista técnico/ti/suporte (1); analista técnico/licitações e contratos. Salário: de R$ 6.622,57 a R$ 11.739,85, além de benefícios como vale refeição/alimentação de R$ 1.800, auxílio-saúde, assistência odontológica e auxílio-transporte. Taxa: R$ 60 a R$ 65.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CONFERE)

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://shre.ink/D8qL . Concurso com 13 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para os cargos: assistente administrativo (5 ); assistente jurídico (3); auditor (3); contador (2). Salário: entre R$ 2.825,92 e R$ 5.636,70. Taxa: de R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdv . Concurso com 14 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para os seguintes cargos: profissional de suporte técnico - pst (3); administrador (1); advogado (1); comunicação social - audiovisual (1); comunicação social - design (1); contador (1); nutricionista (4); secretário-executivo (1); tecnologia da informação - suporte técnico (1). Salário: de R$ 3.908,15 a R$ 8.124,76, além de benefícios como vale alimentação/refeição de R$ 1.156,11, auxílio-transporte, entre outros. Taxa: de R$ 57 a R$ 69.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 7° REGIÃO

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdx . Concurso com duas vagas para o cargo de analista de fiscalização e orientação. Salário: R$ 4.700, acrescido de benefícios. Taxa: R$ 80

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO MATO GROSSO (CORE - MT)

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/DHBM . Concurso com uma vaga, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para contador; agente fiscal; assistente administrativo; assistente jurídico; assistente administrativo; assistente administrativo. Salário: de R$ 2.608,15 a R$ 5.320, além de benefícios como vale alimentação, plano de saúde e vale transporte. Taxa: R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdf . Concurso com quatro vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (2); contador (2). Salário: de R$ 2.368,88 a R$ 4.093,01. Taxa: de R$ 58 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - ES

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://shre.ink/DHB2 . Concurso com 50 vagas e formar cadastro reserva para profissionais com ensino médio e superior, para técnico nível superior administração i, técnico nível superior contabilidade i, farmacêutico i e assistente administrativo financeiro i. Salário: de R$ 2.584,14 a R$ 8.465,14. Taxa: R$ 48 a R$ 58.

LOCAIS — ESTADUAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJ — PE)

Inscrições até 24 de setembro pelo site: https://shre.ink/DaHT . Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 34.052,96. Taxa: R$ 340,53.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://shre.ink/g4wV . Concurso com 16 vagas para profissionais de níveis técnico e superior, na cidade de Belo Horizonte, para os seguintes cargos: farmacêutico hospitalar (1); farmacêutico generalista (1); terapeuta ocupacional (1); médico generalista (10); enfermeiro (2); técnico de enfermagem (1). Salário: de R$ 2.021,90 a R$ 5.830,52. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 24 de setembro pelo site: https://shre.ink/g4wz . Concurso com três vagas para o cargo de analista de gestão e políticas públicas em desenvolvimento. Salário: R$ 2.639,22, além de ajuda de custo de R$ 50 e auxílio-refeição de até R$ 75 por dia efetivamente trabalhado. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 2 de outubro pelo site: https://shre.ink/g4wl . Concurso com 1.624 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: tradutor/intérprete de libras (173); braillista (101 vagas); técnico de atendimento educacional especializado (aee) (763); cuidador educacional (509); instrutor de libras (78). Salário: de R$ 1.092,11 a R$ 1.130,23. Taxa: R$ 70.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO

Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/g4Ou . Concurso para formar cadastro reserva para o cargo de técnico penitenciário em enfermagem. Salário: R$ 1.717,77. Taxa: não informada.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS — AM

Inscrições até 20 de setembro pelo site: https://shre.ink/DHG2 . Concurso com 28 vagas para os cargos: técnico legislativo municipal (20); técnico de enfermagem (2); técnico em higiene dental (2); técnico em programação de computador (2); técnico em informática (2). Salário: R$ 3.830,69. Taxa de inscrição: R$ 94.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://shre.ink/DLhD . Concurso com 40 vagas para o cargo de professor. Salário: R$ 1.125,55 a R$ 2.647,30. Taxa: não divulgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJ - SC)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://shre.ink/DWdJ Concurso com 20 vagas para os cargos de: cargo de Juiz Substituto, para concorrer às oportunidades é necessário ter menos de 65 anos na data da posse, possuir curso de bacharelado em direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo mec e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em direito, dentre outros requisitos. Salário: R$ 32.350,06. Taxa: R$ 323.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SEINFRA)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: selecao.go.gov.br/ Concurso com 39 vagas para os cargos de: engenheiro de infraestrutura júnior - i (6); engenheiro de infraestrutura júnior - ii (6); engenheiro de infraestrutura júnior - iii (4); engenheiro de infraestrutura júnior - iv (2); engenheiro de infraestrutura júnior - v (2); engenheiro de infraestrutura júnior -vi (4); engenheiro de infraestrutura júnior - vii (2); engenheiro de infraestrutura júnior - viii (2); engenheiro de infraestrutura pleno - i (2); engenheiro de infraestrutura pleno - ii (1); engenheiro de infraestrutura pleno - iii (1); engenheiro de infraestrutura sênior - i (1); engenheiro de infraestrutura sênior - ii (1); arquiteto júnior (3); arquiteto pleno (1); assessor técnico em infraestrutura (1). Salário: R$ 5.000 a R$ 10.800 Taxa: R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA — PB

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://www.idecan.org.br/ . Concurso com 432 vagas para o cargos de: agente comunitário de saúde (282); agente de combate a endemias (150). Salário: R$ 2.424. Taxa de inscrição: R$ 100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (TJ — PB)

Inscrições de 7 de outubro até 5 de novembro pelo site: https://shre.ink/Dale . Concurso com 60 vagas para os cargos de: outorga de delegações de serviços notariais e registrais, em modalidade de provimento (42) ou remoção (18). Salário: não informado. Taxa: R$ 350.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE - PI)

Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/D1sJ. Concurso com 12 vagas e formação de cadastro reserva, para o cargo de auditor de controle externo. Salário: R$ 17.642,47. Taxa: 150.

AGÊNCIA DE DEFESA AFROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI — CE)

Inscrições de 20 de setembro até 29 de outubro pelo site: https://shre.ink/g4ED . Concurso com 120 vagas para os cargos de: agente fiscal agropecuário (50); agente fiscal agropecuário - engenheiro agrônomo (20); agente fiscal agropecuário - médico veterinário (50). Salário: de R$ 4.060,00 até R$ 11.304,67. Taxa: de R$ 120 até R$ 160.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE GUAÍRA -SP

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/DdA7 . Concurso com 69 vagas, com candidatos de nível fundamental completo, fundamental incompleto, médio, técnico e superior, para os cargos de: agente de serviços gerais (1); coveiro (1); inspetor de aluno (1); zelador (1); agente de atendimento e administração (1); agente de saúde (1); operário de obras (1); motorista (1); tratorista (1); auxiliar de consultório dentário (1); agente técnico de informática (1); agente de combate às endemias (1); agente técnico administrativo (1); auxiliar de contabilidade (1); fiscal tributário (1); operador de equipamento rodoviário (1); orientador social (1); padeiro (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de enfermagem (1); agente de controle de frota (1); agente de controle interno (1); agente técnico de atos normativos (1); arquiteto urbanista (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista esp em cirurgia buco maxilo facial (1); controlador interno (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); médico (2); médico cirurgião geral (1); médico cirurgião vascular (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); médico veterinário especialista animais silvestres (1); nutricionista (1); procurador municipal (1); professor de educação física (1); professor de educação física com especialidade em judô (1); professor de educação artística (1); professor de educação básica i (1); peb ii - deficiência visual braile (1); professor de ensino infantil (1); professor de inglês (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); tesoureiro (1); topógrafo (1); agente operacional de alimentação; agente de fiscalização sanitária; agente operacional de frota de veículo; agente de fiscalização; desenhista; educador infantil; eletricista; supervisor de equipe de trabalho; contador; fisioterapeuta; médico anestesista; médico cardiologista; professor de educação física ensino infantil; professor de educação física; guarda civil municipal (4). Salário: de R$ 1.979,74 a R$ 12.407,26. Taxa: de R$ 50 a R$ 110.

PREFEITURA DE MANGARATIBA - RJ

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://shre.ink/DlLb. Concurso com 585 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (30); servente escolar (16); auxiliar administrativo (80); auxiliar de berçário (4); auxiliar de secretaria escolar (10); inspetor de alunos (15); merendeiro (30); recepcionista (2); agente de fiscalização fazendária (10); agente de fiscalização de obras e postura (5); auxiliar de turma (100); instrumentador cirúrgico (3); profissional de apoio escolar (150); secretário escolar (5); técnico de enfermagem (1); técnico de higiene bucal (1); técnico de raio x (1); técnico em hematologia (4); técnico em planejamento (1); professor ii; analista de planejamento (3); arquiteto (1); assistente social (12); auditor fiscal fazendário (2); contador (3); enfermeiro (1); engenheiro civil (3); engenheiro florestal (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (4); médico anestesista (3); médico cardiologista (7); médico clínico geral (6); médico dermatologista (1); médico ginecologista/obstetrícia (10); médico neurologista (5); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (14); médico psiquiatra (1); médico urologista (1); nutricionista (9); odontólogo (2); professor i nas disciplinas de artes; ciências; educação física; geografia; história; inglês; língua portuguesa; matemática; psicólogo (8); psicólogo (4); e psicopedagogo (10). Salário R$ 1.300,51 a R$ 3.123,07. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIRACICABA - SP

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso com 41 vagas para os cargos de Almoxarife (5); Atendente (10); Auxiliar de Enfermagem de PSF (5); Maqueiro (1); Agente Municipal de Fiscalização (2); Contador (2); Enfermeiro (2); Farmacêutico; Médico de PSF - 20 horas (2); Médico de PSF - 40 horas (10); Médico Plantonista Ortopedista (2). Salário: R$ 1.710,42 a R$ 14.166,09. Taxa: R$ R$ 72 e R$ 128.

PREFEITURA DE PONTALINDA - SP

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPB8. Concurso com 41 vagas para os cargos de agente de combate a endemias (2); assistente social (1); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de desenvolvimento infantil (2); auxiliar de serviços gerais (2); braçal (2); contador (1); controlador interno (1); eletricista (1); enfermeira (1); engenheiro agrônomo (1); escriturário (2); fisioterapeuta (1); fonoaudióloga (1); gerenciador de patrimônio (1); inspetor de aluno (1); instrutor de informática (1); lavador/lubrificador (1); mecânico/borracheiro (1); médico da esf (1); médico generalista (1); médico ginecologista/obstetrícia (1); médico pediatra (1); merendeira (1); monitor educacional (6); motorista (1); nutricionista (1); orientador social (1); pedreiro (1); professor peb ii - aee (1); professor de peb ii - arte; professor de peb ii - educação física (1); professor de peb ii - inglês (1); professor peb i (1); psicólogo (1); servente (2); técnico de informática (1); vigilante (1); almoxarife; farmacêutico; técnico de enfermagem. Salário:1.577,09 a R$ 9.928,81. Taxa: R$ 70 a R$ 100

PREFEITURA DE SUZANO

Inscrições até 27 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPpN. Concurso com 81 vagas para os cargos de agente de Agente de Segurança Escolar (3); Agente Escolar (6); Cozinheiro Escolar; Motorista de Transporte Escolar (2); Auxiliar de Atividades Escolares (6); Auxiliar de Secretaria (4); Secretário de Escola (3); Diretor de Escola (1); Professor de Educação Básica Adjunto (10); Professor de Educação Básica I (30); Professor de Educação Básica II - Artes (8); Professor de Educação Básica II - Educação Física (8). Salário: R$ 1.908,55 a R$ 7.237,10. Taxa:R$ 56 a R$ 98

PREFEITURA DE PARATY - RJ

Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://www.avancasp.org.br/. Concurso com 324 vagas para os cargos de Edital nº 01/2024 (312) - Agente de Segurança Escolar; Auxiliar de Biblioteca (1); Auxiliar de Consultório Dentário; Auxiliar de Laboratório; Guarda Sanitário (5); Motorista (15); Agente Ambiental (3); Agente de Apoio à Educação Especial (23); Agente de Atividades Escolares (1); Agente de Defesa Civil (9); Agente de Desenvolvimento Infantil (7); Agente de Informação Turística Bilíngue (2); Agente de Informações Turísticas (2); Agente Fiscal de Pesca (1); Almoxarife; Animador Cultural (1); Auxiliar de Farmácia; Cadastrador; Cuidador Social (4); Escriturário (15); Faturista; Fiscal de Meio Ambiente (2); Fiscal de Transporte Urbano; Fiscal de Tributos (2); Fiscal Sanitário (1); Indigenista; Monitor de Transporte Escolar; Monitor Social (6); Recreador; Secretário Escolar; Técnico de Arquivo; Técnico de Controle Interno (2); Técnico de Enfermagem (10); Técnico de Enfermagem ESF (4); Técnico de Hematologia; Técnico de Higiene Dental; Técnico de Laboratório de Análises (2); Técnico de Procuradoria (1); Técnico de Radiologia; Técnico de Raio X; Técnico de Recursos Humanos (3); Técnicos de Turismo (1); Técnico em Prótese Dentária; Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico de Imobilização Ortopédica; Tesoureiro (2); Analista de Procuradoria (1); Analista de Sistema; Arquiteto; Assistente Social (5); Auditor de Controle Interno (3); Bacharel em Turismo (1); Bibliotecário; Biólogo (3); Bioquímico (2); Contador (4); Enfermeiro (2); Enfermeiro ESF (2); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Trânsito; Engenheiro Florestal (1); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico (3); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Geólogo; Jornalista (1); Médico (1); Médico Cardiologista (1); Médico Dermatologista; Médico do Trabalho (1); Médico ESF (4); Médico Gastroenterologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Infectologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médica Pediatra; Médico Plantonista Anestesista; Médico Plantonista Cirurgião; Médico Plantonista Clínico Socorrista; Médico Plantonista Ginecologista; Médico Plantonista Pediatra Neonatal; Médico Pneumologista (1); Médico Psiquiatra (3); Médico Radiologista; Médico Urologista (1); Nutricionista (2); Oceanógrafo; Odontólogo (3); Orientador Educacional; Professor de Educação Básica I (73); Professor de Educação Básica II - Artes (5); Professor de Educação Básica II - Ciências (5); Professor de Educação Básica II - Educação Física (4); Professor de Educação Básica II - Geografia (5); Professor de Educação Básica II - História (5); Professor de Educação Básica II - Língua Inglesa (3); Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa (7); Professor de Educação Básica II - Matemática (6); Professor de Educação Física (3); Psicólogo (14); Supervisor de Ensino; Terapeuta Ocupacional (1); Veterinário (1).Edital nº 02/2024 - Guarda Civil (12). Salário: R$ 1.992,23 a R$ 10.066,14. Taxa: R$ 51 a R$ 90.

PREFEITURA DE MANHUAÇU - MG

Inscrições até 8 de novembro pelo site: https://shre.ink/gPfy. Concurso com 985 vagas para os cargos de - instituto municipal philippe pinel: psiquiatra (3);posto médico do centro administrativo são sebastião (posto do cass): clínica médica (1); coordenação materno infantil: obstetrícia (3); pediatria (3); hospital maternidade alexander fleming: anestesiologia (14); cirurgia pediátrica (1); medicina preventiva e social (1); neurologia pediátrica (1); pediatria - sala de parto (1); hospital maternidade carmela dutra: anestesiologia (5); cirurgia pediátrica (1); medicina preventiva e social (1); hospital maternidade fernando magalhães: anestesiologia (3); cardiologia pediátrica (1); cirurgia pediátrica (2); intensivista adulto (5); neurologia pediátrica (1); obstetrícia (8); pediatria - sala de parto (5); ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia (1); hospital maternidade herculano pinheiro: anestesiologia (3); cardiologia pediátrica (1); cirurgia pediátrica (2); neurologia pediátrica (1); obstetrícia (1); pediatra - sala de parto (4); radiologia (1); hospital municipal jesus: anestesiologia (2); endocrinologia pediátrica (2); neurologia pediátrica (1); radiologia pediátrica (1); reumatologia pediátrica (1); hospital municipal nossa senhora do loreto: cirurgia pediátrica (1); pediatria (4);hospital municipal álvaro ramos: clínica médica (4); geriatria (1);hospital municipal barata ribeiro: anestesiologia (2); geriatria (3); hospital municipal raphael de paula souza: clínica médica (3); hospital municipal lourenço jorge: cardiologia - ecocardiografia (1); hemoterapia (1); ultrassonografia (1); hospital municipal miguel couto: clínica médica (1); infectologia pediátrica (1); intensivista adulto (1); medicina preventiva e social (epidemiologia) - maternidade (1); nutrologia (1); pediatria (1); hospital municipal salgado filho: anestesiologia (4); cirurgia geral (4); clínica médica (7); intensivista adulto (1); neurocirurgia (1); radiologia (1); hospital municipal souza aguiar: anestesiologia (8); cirurgia geral (4); cirurgia pediátrica (4); cirurgia vascular (5); clínica médica (6); intensivista adulto (2); neurocirurgia (3); oftalmologia (2); ortopedia e traumatologia (3); otorrinolaringologia (1). Salário: R$ 1.500,00 a R$ 4.905,14. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTANA DE PIRAPAMA - MG

Inscrições até 8 de novembro pelo site: https://portal.seap.selecao.site/. Concurso com 100 vagas para os cargos de advogado (1); analista administrativo (1); analista de controle interno (1); assistente social (3); assistente social educacional (1); contador (1); dentista (1); enfermeiro (3); especialista em educação básica (4); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); fonoaudiólogo educacional (1); médico (4); nutricionista (1); professor da educação básica - educação infantil (8); professor da educação básica - ensino fundamental - 1 ao 5º ano (6); professor da educação básica - ciências; professor da educação básica - educação física (2); professor da educação básica - ensino religioso; professor da educação básica - geografia; professor da educação básica - história (1); professor da educação básica - inglês; professor da educação básica - língua portuguesa; professor da educação básica - matemática; profissional de educação física (2); psicólogo (3); psicólogo educacional (1); treinador profissional de futebol (1); agente administrativo (1); almoxarife (1); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de professor (2); auxiliar de secretaria educacional (2); auxiliar em saúde (2); auxiliar em saúde bucal (3); fiscal de posturas (1); fiscal sanitário; fiscal de tributos (1); inspetor de alunos (1); técnico de contabilidade (1); técnico de enfermagem (7); técnico de informática (1); técnico de saúde bucal (1); técnico de segurança do trabalho (1); tesoureiro (1); agente administrativo i (3); motorista - categoria b (5); motorista - categoria c (5); porteiro; auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (2); operador de máquina pesada (2); operário (10); pedreiro (1); rodante (2); tratorista (1). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 15.380,40. Taxa: 80 a R$ 140.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://portal.seap.selecao.site/. Concurso com 100 vagas para os cargos de procuradoria geral do município: analista jurídico (2); assistente jurídico (3).secretaria municipal de agricultura: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços (3); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em agroindústria (1); técnico em agropecuária (3); vigia (2).secretaria municipal de administração: agente de portaria (2); agente de proteção (3); agente de segurança da aviação civil (2); almoxarife (1); assistente administrativo (13); auxiliar de serviços gerais (9); bombeiro de aeródromo (7); fiscal de pista de aeroporto parqueador (2); gerente de segurança operacional (1); motorista de veículos leves (1); técnico de informática (2); vigia (5).secretaria municipal de arrecadação e tributos: assistente administrativo (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal de tributos (2).secretaria municipal de cultura/turismo/esporte/lazer: arqueólogo; assistente de biblioteca (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); preparador físico (1); sociólogo; vigia (6).secretaria municipal de desenvolvimento e assistência social: agente de portaria - zona urbana (2); assistente administrativo - zona urbana (18); assistente social - zona urbana (9); auxiliar de serviços gerais - zona urbana (19); contador - zona urbana; cozinheira - zona urbana (6); educador social - zona urbana (5); motorista de veículos leves - zona urbana (5); orientador social - zona urbana (9); pedagogo - zona urbana (1); piloto fluvial - zona urbana (1); psicólogo - zona urbana (4); sociólogo - zona urbana; técnico de informática - zona urbana (1) terapeuta ocupacional - zona urbana(1); vigia - zona urbana (11);secretaria municipal de educação: almoxarife educacional (1); assistente social (1); auxiliar de classe infantil (6); auxiliar de secretaria escolar (18); auxiliar de serviços gerais educacional (87); coordenador pedagógico da educação infantil (11); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (28); motorista de veículos leves educacional (2); motorista de veículos pesados educacional (5); nutricionista (1); piloto fluvial educacional (3); porteiro escolar (8); professor brailista (1); professor de atendimento educacional especializado (6); professor de ciências físicas e biológicas (6); professor de educação física (7); professor de educação física dos anos iniciais (6); professor de educação infantil (104); professor de ensino da arte (12); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de introdução às tecnologias (3); professor de língua estrangeira (inglês) (11); professor de língua portuguesa (9); professor de matemática (9); professor de séries iniciais (77); psicólogo (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (12); técnico educacional (7); técnico em alimentos (1); técnico em edificações (1); técnico em infraestrutura (6); terapeuta ocupacional (1); tradutor intérprete de libras educacional (2); vigia educacional (10).secretaria municipal de finanças: assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista de veículos leves (1); vigia (1).secretaria municipal de governo: assistente administrativo (12); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de veículos leves (4); pintor (1); técnico de informática (1).secretaria municipal de infraestrutura: agente de portaria (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); auxiliar de serviços gerais (104); borracheiro (2); carpinteiro armador (2); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheira (3); desenhista técnico (1); eletricista (5); eletricista de rede (5); encanador (2); engenheiro civil (3); gari (28); lubrificador (2); mecânico de máquinas leves (2); mecânico de máquinas pesadas (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (22); operador de máquinas pesadas (24); pedreiro (19); pintor (3); soldador (2); técnico em edificações (1); técnico em segurança no trabalho (2); vigia (6).secretaria municipal do meio ambiente: analista ambiental (3); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (1); engenheiro ambiental (1); fiscal de meio ambiente (3); geólogo (1); motoristas de veículos leves (4); tecnólogo em saneamento ambiental (1).secretaria municipal de saúde: agente de controle zoonozes (2); agente de portaria (9); almoxarife (4); artesão (2); artífice de manutenção e operação (2); assistente administrativo (49); assistente social (8); auxiliar de serviços gerais (32); biólogo (1); biomédico (2); condutor de veículo de urgência (9); contramestre fluvial (1); cozinheira (6); educador físico (1); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro cirúrgico (3); enfermeiro da família (9); enfermeiro de urgência e emergência (4); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro especializado em saúde mental (1); enfermeiro especializado em neonatologia (2); enfermeiro geral (2); enfermeiro obstetra (7); enfermeiro pediatra; engenheiro clínico (1); engenheiro do trabalho; engenheiro sanitarista (1); farmacêutico bioquímico (5); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); maqueiro hospitalar (9); marinheiro fluvial de convés; marinheiro fluvial de máquinas (1); massoterapeuta (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico auditor; médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (1); médico clínico geral (15); médico da família (15); médico do trabalho; médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico gineco-obstetra (2); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico intensivista; médico neonatologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico urologista (1); microscopista (31); motorista de veículos leves (9); nutricionista (2); odontólogo (6); pedagogo (3); pedreiro (1); protético dentário (1); psicólogo (6); piloto fluvial (3); técnico de epidemiologia (1); técnico de higiene bucal (5); técnico de informática (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (84); técnico em gesso (3); técnico em laboratório (12); técnico em radiologia (9); técnico em refrigeração (2); técnico em segurança no trabalho (2); técnico em vigilância ambiental (3); técnico em vigilância sanitária (5); telefonista (4); terapeuta ocupacional (1); vigia (26); agente de combate às endemias (36); agente comunitário de saúde (73); assistente social - moraes almeida (1); pedagogo - moraes almeida (1); psicólogo - moraes almeida (1); assistente administrativo - moraes almeida (1); educador social - moraes almeida (3); auxiliar de serviços gerais - moraes almeida (2); cozinheira - moraes almeida (1); vigia - moraes almeida (2); motorista de veículos leves - moraes almeida (1). Salário: R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44 Taxa: R$ 70 a R$ 160

PREFEITURA DE CACOAL — RO

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/gPIF. Concurso com 600 vagas para os cargos de Oficial do Magistério - Ciências Físicas e Biológicas (1); Oficial do Magistério - Educação Física (3); Oficial do Magistério - Geografia (1); Oficial do Magistério - História (1); Oficial do Magistério - Letras com habilitação em Língua Inglesa (3); Oficial do Magistério - Matemática (1); Oficial do Magistério - Pedagogo (110); Orientador Educacional (1); Psicopedagogo (1); Supervisor Escolar (1); Procurador Municipal (1); Biomédico (1); Bioquímico (1); Cirurgião Dentista Clínico Geral (4); Cirurgião Dentista Odontopediatra (1); Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1); Cirurgião Dentista Periodontista (1); Enfermeiro (46); Farmacêutico (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Nutricionista (2); Psicólogo (5); Terapeuta Ocupacional (2); Auditor Clínico (1); Médico Anestesista (2); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral - Generalista (38); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Ginecologista (1); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Obstetra (10); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (2); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Ultrassonografista (1); Médico Pediatra (10); Médico Psiquiatra (2); Analista de Sistemas (1); Arquiteto (1); Assistente Social (1); Auditor Administrativo (1); Auditor Fiscal Tributário Municipal (1); Biólogo (1); Contador (2); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Elétrico (1); Engenheiro Sanitarista e Ambiental; Fiscal de Meio Ambiente (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Médico Veterinário (5); Zootecnista (1); Agente de Transporte e Trânsito; Desenhista; Instrutor Musical (2); Instrumentador Cirúrgico (1); Operador de Sistemas (1); Programador (1); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Contabilidade (2); Técnico em Enfermagem (94); Técnico em Informática; Técnico em Laboratório (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Higiene Dental (4); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Topografia; Agente Administrativo (20); Agente de Biblioteca (1); Cuidador (5); Intérprete de Libras (1); Agente de Manutenção e Reparos (11); Almoxarife (1); Auxiliar de Topografia (1); Auxiliar de Farmácia (1); Borracheiro (3); Braçal (20); Carpinteiro (1); Coveiro (4); Cozinheiro (5); Eletricista Industrial; Eletricista para Autos (1); Eletricista Predial (1); Lavadeira (1); Oficial Marceneiro (1); Mecânico de Veículos Leves; Mecânico de Veículos Pesados (1); Mecânico Geral (5); Merendeira (21); Mestre de Obras (1); Motorista de Viaturas Leves (5); Motorista de Viaturas Pesadas (26); Operador de Máquina Niveladora; Operador de Máquinas (13); Operador de Pá Carregadeira; Operador de Retroescavadeira (5); Operador de Rolo Compactador (2); Operador de Trator Agrícola (3); Pedreiro (5); Pintor (5); Servente (6); Soldador (1); Torneiro Mecânico (1); Vigilante (10); e Zelador (17). Salário: R$ 1.094,00 a R$ 6.050. Taxa: R$ 65 a R$ 79.

PREFEITURA DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/gPIx Concurso com 492 vagas para os cargos de - secretaria de administração: auxiliar de serviços gerais (15); coveiro (3); encanador (1); gari (30); motorista categoria d (3); motorista categoria e (1); motorista categoria c (1); agente administrativo (20); guarda municipal (30); operador de máquinas (4); técnico em informática (1); analista de sistemas (1); médico veterinário (1); - secretaria de educação: auxiliar de serviços educacionais (20); merendeira escolar (10); motorista escolar (9); assistente administrativo educacional (20); auxiliar de sala (40); cuidador escolar (30); inspetor escolar (10); secretário escolar (5); vigilante escolar (20); professor de educação infantil (30); professor de artes (5); professor do 1º ao 5º ano (20); professor de educação física (5); professor de ciências (5); professor de inglês (5); professor de língua portuguesa (5); professor de geografia (5); professor de história (5); professor de matemática (5); - secretaria de saúde: auxiliar de serviços gerais (15); cozinheira (6); padioleiro (maqueiro) (6); motorista categoria d (6); agente administrativo (20); agente comunitário de saúde (8); auxiliar de consultório dentário (7); auxiliar de farmácia (9); técnico de enfermagem (14); assistente social (3); educador físico (1); enfermeiro psf (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico cardiologista (1); médico generalista psf (2); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista (7); médico psiquiatra (2); nutricionista (2); odontólogo (4); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 8.354,00. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPIW. Concurso com 470 vagas para os cargos deauxiliar de serviços gerais (10); carpinteiro (3); coveiro (3); gari (30); pedreiro (6); servente de obras (9); agente administrativo (15); eletricista predial (3); guarda municipal (15);operador de máquinas (4); técnico em informática (1); analista de sistemas (1); arquiteto (1); médico veterinário (1); auxiliar de serviços educacionais com atuação em serviços de merendeira (zona urbana) (9); auxiliar serviços educacionais com atuação em serviços de merendeira (zona rural) (4); auxiliar de serviços educacionais com atuação em serviços gerais (zona urbana) (9); auxiliar de serviços educacionais com atuação em serviços gerais (zona rural) (4); motorista escolar (9); assistente administrativo educacional (9); auxiliar de sala (30); cuidador (9); inspetor escolar (zona urbana) (9); inspetor escolar (zona rural) (1); recreador (5); secretário escolar (zona urbana) (9); secretário escolar (zona rural) (1); vigilante escolar (15); assistente social escolar (1); professor de educação infantil (15); professor de artes (3); professor do 1º ao 5º ano (zona urbana) (10); professor do 1º ao 5º ano (zona rural) (9); professor de educação física (zona urbana) (4); professor de educação física (zona rural) (1); professor de ciências (zona urbana) (3); professor de ciências (zona rural) (1); professor de língua estrangeira (inglês) (zona urbana) (4); professor de língua estrangeira (inglês) (zona rural) (1); professor de língua portuguesa (zona urbana) (1); professor de língua portuguesa (zona rural) (1); professor de geografia (2); professor de história (zona urbana) (2); professor de história (zona rural) (1); professor de matemática (zona urbana) (3); professor de matemática (zona rural) (1); psicólogo escolar (1); auxiliar de serviços gerais (15); cozinheira (6); padioleiro (maqueiro) (6); motorista (6); agente administrativo (20); agente comunitário de saúde (13); agente de endemias (6); auxiliar de consultório dentário (7); auxiliar de farmácia (9); técnico de enfermagem (6); assistente social (3); cardiologista (3); educação física na saúde (1); enfermeiro (1); enfermeiro psf (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico generalista psf (7); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista (7); nutricionista (2); odontólogo (4); psicólogo (1); psiquiatra (2); terapeuta ocupacional (3); auxiliar de limpeza (6); motorista (1); agente administrativo (5); cadastrador do programa bolsa família (8); facilitador de oficina de artes (1); facilitador de oficina de cultura (1); facilitador de oficina de esportes (1); orientador social (8); visitador do programa criança feliz (8); assistente social (3); psicólogo (2). Salário: R$ 1.412,00 a R$ 6.015,79. Taxa: R$ 80 e R$ 120.

PREFEITURA DE CRATEÚS

Inscrições até 22 setembro pelo site: https://shre.ink/gPP0 Concurso com 229 vagas para os cargos de: Assistente Social (3); Cirurgião dentista (22); Cirurgião dentista - Endodontia (2); Cirurgião dentista Especialista em Prótese (2); Cirurgião dentista Especialista em Ortodontia (2); Cirurgião dentista Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais (1); Cirurgião dentista Especialista em DTM (1); Cirurgião dentista Especialista em Odontopediatria (1); Cirurgião dentista Especialista em Periodontia (1); Cirurgião dentista Especialista em Cirurgia Oral Menor (1); Cirurgião dentista (Cirurgia Oral) (1); Enfermeiro (17); Enfermeiro Especialista em Auditoria (1); Farmacêutico (2); Médico Psiquiatra (1); Médico (13); Nutricionista (1); Psicólogo (4); Técnico em Saúde Bucal (3); Auxiliar de Serviços Gerais (6); Agente Administrativo (19); Auxiliar de Farmácia (8); Bioquímico (3); Citotécnico (2); Professor de Educação Básica II - Ciências (14); Professor de Educação Básica II - Matemática (10); Professor de Educação Básica II - Geografia (8); Professor de Educação Básica II - História (7); Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa (13); Professor de Educação Básica I - Polivalente (44); Professor de Educação Básica - Informática (4); Agente Administrativo (2); Vigia (2); Assistente Social (3); Educador Físico (2); e Psicólogo (3). Salário: R$ R$ 1.412,00 a R$ 13.000,00. Taxa: R$ 70 a R$ 145.

PREFEITURA DE PACATUBA - CE

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPP0 Concurso com 807 vagas para os cargos de: Edital nº 01/2024 (543): Agente de Segurança Patrimonial - Vigia (36); Assistente Social (11); Auxiliar Administrativo (41); Auxiliar de Serviços Gerais (34); Cuidador Social (4); Motorista (6); Orientador Social (16); Pedagogo (2); Psicólogo (5); Carpinteiro (3); Cozinheiro (Educação) (18); Digitador (18); Fonoaudióloga (Educação) (2); Profissional de Apoio (129); Psicólogo (2); Marceneiro (2); Monitor de Transporte Escolar (12); Motorista (17); Nutricionista (4); Pedreiro (3); Pintor (3); Porteiro (18); Recepcionista (1); Secretário Escolar (18); Auditor Fiscal (2); Assistente Social (3); Cirurgião Dentista (5); Cozinheiro (2); Enfermeiro (11); Enfermeiro Obstetra (4); Farmacêutico (3); Fisioterapeuta (5); Fonoaudiólogo (5); Inspetor Sanitário (2); Maqueiro (3); Médico Plantonista (6); Médico PSF (5); Médico Veterinário (1); Motorista (8); Nutricionista (2); Psicólogo (6); Técnico de Enfermagem (50); Técnico em Radiologia (2); Técnico em Saúde Bucal (5); Terapeuta Ocupacional (4); Auditor de Controle Interno (2); Técnico de Controle Interno (2);Edital nº 02/2024: Educador Físico - Anos Finais (13); Pedagogo - Anos Iniciais (70); Pedagogo - Educação Infantil (70); Professor - Artes (3); Professor - Ciências (8); Professor - Educador Físico - Anos Iniciais (7); Professor - Educador Físico - Educação Infantil (2); Professor - Ensino Religioso (5); Professor - Filosofia (3); Professor - Geografia (10); Professor - História (10); Professor - Inglês (8); Professor - Libras (3); Professor - Língua Portuguesa (25); Professor - Matemática (20); Psicopedagoga (3); Edital nº 03/2024: Advogado (2); Procurador Municipal (2). No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para os candidatos (PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura. Salário: R$ 1.412,00 a R$ 7.119,18 Taxa: R$ 70 a R$ 145.

PREFEITURA DE URUOCA, POR MEIO DA UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (UPA)- CE

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://shre.ink/gPPd Concurso com 210 vagas para os cargos de: Sede: Agente Administrativo (19); Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas (1); Auxiliar de Professor (6); Secretário Escolar (2); Técnico em Enfermagem (13); Assistente Social (2); Assistente Social AB (1); Assistente Social Educ (1); Biomédico (1); Cirurgião dentista PSF (3); Educador Físico AB (3); Enfermeiro (8);Enfermeiro (5); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta AB (1); Fiscal de Meio Ambiente (1); Fiscal de Tributos e Postura (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista AB (1); Nutricionista Educ (1); Professor Polivalente (34); Professor Ensino Fundamental II - Ciências (2); Professor Ensino Fundamental II - Educação Física (1); Professor Ensino Fundamental II - História (2); Professor Ensino Fundamental II - Inglês (1); Professor Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa (3); Professor Ensino Fundamental II - Matemática (3); Professor Ensino Fundamental II - Música (1); Professor Psicopedagogo (1); Psicólogo (1); Psicólogo AB (2); Psicólogo Educ (1); Terapeuta Ocupacional (1);Campanário: Agente Administrativo (5); Auxiliar de Professor (9); Secretário Escolar (2); Técnico em Enfermagem (10); Assistente Social (1); Cirurgião dentista PSF (2); Educador Físico AB (1); Enfermeiro (9); Fisioterapeuta AB (1); Psicólogo (1); Psicólogo AB (1); Psicólogo Educ (1); Professor Polivalente (14); Professor Ensino Fundamental II - História (1); Professor Ensino Fundamental II - Inglês (1); Professor Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa (1); Professor Ensino Fundamental II - Matemática (1); Professor Psicopedagogo (1);Paracuá: Técnico em Enfermagem (3); Cirurgião dentista PSF (1); Enfermeiro (2); Fisioterapeuta AB (1);Paracuá - Baliza: Agente Administrativo (1); Auxiliar de Professor (2); Secretário Escolar (1); Professor Polivalente (5); Professor Ensino Fundamental II - Ciências (1); Psicólogo Educ (1);Sede/Campanário: Professor Pedagogo (1); Ampanário/Paracuá/Baliza: Assistente Social Educ (1). Salário: R$ 756,00 a R$ 4.500,00. Taxa: R$ 110 a R$ 140.

PREFEITURA DO OLINDA — PE

Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://res.uem.br/ . Concurso com 506 vagas para os cargos de: Secretaria Municipal de Saúde: Auxiliar de Consultório Dentário - PSF (10); Auxiliar de Consultório Dentário (3); Técnico de Enfermagem - PSF (50); Técnico de Enfermagem - SAMU (6); Técnico de Enfermagem - Assistencial (10); Técnico de Enfermagem - Urgência e Emergência (20); Técnico em Laboratório (5); Assistente Social (10); Enfermeiro - PSF (27); Enfermeiro SAMU (3); Enfermeiro Assistencial (4); Enfermeiro - Urgência e Emergência (3); Enfermeiro - Saúde da Mulher (1); Enfermeiro - Auditoria (1); Farmacêutico (11); Fisioterapeuta (5); Fonoaudiólogo (3); Médico Clínico PSF (16); Médico Pediatra (3); Médico - Urgência e Emergência (3); Médico SAMU (2); Médico Cardiologista (1); Médico Geriatra (1); Médico Ginecologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Psiquiatra - CAPS Infantil (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Mastologista (1); Médico Clínico (2); Médico Neuro Pediatra (1); Médico do Trabalho (1); Médico Perito (1); Médico Veterinário (4); Nutricionista (7); Psicólogo (13); Odontólogo PSF (6); Odontólogo Bucomaxilofacial (1); Odontólogo Endodontista (1); Odontólogo Periodontista (1); Odontólogo - Atendimento a portadores de necessidades especiais (1); Terapeuta Ocupacional (2); Sanitarista (8); Demais Secretarias Municipais: Educador Social (16); Técnico Administrativo (64); Técnico da Fazenda Municipal (10); Fiscal de Obras (21); Técnico em Segurança do Trabalho (4); Técnico em Contabilidade (4); Técnico em Edificações (3); Técnico em Estradas (2); Técnico em Saneamento (5); Topógrafo (1); Administrador (3); Analista em Cultura (1); Analista em Turismo (1); Arquiteto (11); Assistente da Procuradoria-Geral do município (15); Assistente Social (2); Bibliotecário (2); Contador (2); Engenheiro Civil (12); Engenheiro (13); Fiscal de Controle Urbano e Meio Ambiente (14); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (3); Nutricionista (1); Psicólogo (3); Químico (2); Sociólogo (3); Técnico de Nível Superior (35). Salário: R$ 1.282,30 a R$ 3.957,21. Taxa: R$ 100 a R$ 120

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS — PB

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://shre.ink/g4No . Concurso com 357 vagas para os cargos deauxiliar de: agente de correição animal (2); auxiliar de magarefe (4); calceteiro (3); coveiro (2); gari (30); jardineiro (6); operador máquinas pesadas (3); merendeira (13); pedreiro (12); servente de obras (20); vigia (37); zelador (6); auxiliar de serviços gerais (14); encanador (2); monitor de caps (1); motorista b (21); motorista c (1); porteiro (14) serralheiro (1); agente administrativo (9); agente comunitário de saúde (17); agente de combate às endemias (3); agente municipal de trânsito (5); artesão (1); condutor de ambulância (5); condutor de veículo escolar d (40); cuidador de creche (3); cuidador da nacap (3); digitador (4); fiscal de obras (2); fiscal de vigilância sanitária (2); mestre de obras (2); monitor de informática (1); auxiliar de consultório dentário (2); técnico em enfermagem (2): arquiteto (3); assistente social (3); bibliotecário (1); cuidador de crianças com necessidades especiais (15); educador físico na saúde (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); inspetor escolar (2); médico psiquiatra (1); monitor de dança (1); monitor de música (1); monitor de pintura (1); nutricionista (1); nutricionista educacional (1); odontólogo (1); procurador jurídico (1); psicólogo (3); psicopedagogo (2); terapeuta ocupacional (1); educador físico (2); professor braile (1); professor de ciências (1); professor de AEE (1); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de ensino fundamental I (2); professor de libras (1); professor geografia (1); professor língua inglesa (2); professor língua portuguesa (1); professor matemática (1); psicólogo educacional (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.000. Taxa: R$ 75 e R$ 115.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)— PR

Inscrições até 24 de setembro pelo site: https://res.uem.br/ . Concurso com sete vagas para os cargos de: técnico administrativo (2); técnico em informática (1); técnico em laboratório (histologia e embriologia) (1); técnico em laboratório (materiais de construção) (1); técnico em laboratório (química) (1); técnico em laboratório (zoologia e ecologia) (1). Salário: R$ 4.231,60. Taxa: R$ 84,63.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 24 de setembro (local não divulgado). Concurso com duas vagas para contratação de professores adjunto a - nível i, nas seguintes áreas e subáreas de atuação: biotecnologia - biotecnologia farmacêutica e nanotecnologia (1) e ensino - ensino de biologia (1). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfTg . Concurso com duas vagas para professor do departamento de história, da faculdade de ciências e letras do campus de Assis, nas disciplinas: introdução aos estudos históricos e história ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável (1); fontes para a pesquisa histórica e métodos da pesquisa histórica (1). Salário: R$ 23.039,56. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)



Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/DfdR . Concurso com uma vaga para contratação de professor para o departamento de ciência de alimentos e nutrição. Salário: entre R$ 2.558,71 a R$ 14.761,29.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/Dfsl . Concurso com 33 vagas para candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: assistente em administração (3); técnico de tecnologia da informação (3); médico - área de clínico geral (1); médico - área de psiquiatria (1); médico veterinário - perfil bioexperimentação de responsabilidade técnica (1); médico veterinário - perfil cirurgia de animais de companhia (1); nutricionista (1); técnico de laboratório - área: industrial - perfil geologia e mineração (1); técnico de tecnologia da informação (1); odontólogo (1); técnico em contabilidade (5); técnico de tecnologia da informação (8); engenheiro - área de segurança do trabalho (1); médico - área de medicina de família e comunidade (2); oceanólogo (1); odontólogo (1); nutricionista (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: de R$ 120 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até as datas pelos e-mails: ciências da saúde: 10 de setembro de 2024, no e-mail concursosdocentessd@ufpr.br ; ciências exatas: 10 de setembro de 2024, no e-mail concurso@inf.ufpr.br; ciências humanas: 30 de agosto de 2024, no e-mail humanas@ufpr.br. Concurso com seis vagas para o cargo de professor adjunto a, com candidatos que possuam doutorado, para as áreas de: enfermagem - fundamentos em enfermagem (1); pediatria - urgência e emergência pediátrica (1); pediatria - pediatria geral (1); cirurgia - técnica cirúrgica e cirurgia experimental (1); informática - ciência da computação/subárea: engenharia de software (1); letras estrangeiras - modernas língua espanhola (1). Salário: de 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 88 a R$ 240.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOSTE) — PR

Inscrições até 16 de setembro por meio do site: https://bit.ly/4daMTpf . Concurso com 40 vagas para os cargos de: técnico administrativo (4); técnico em segurança do trabalho (3); técnico em laboratório (1); técnico em laboratório/química (1); técnico em laboratório/eletromecânica, eletrotécnica, eletricidade, eletroeletrônica ou eletrônica (1); administrador (3); advogado (2); analista de informática (1); assistente social (1); arquivologista (1); bibliotecário (3); biólogo (1); contador (5); comunicador social (1); enfermeiro (1); engenheiro químico (1); intérprete da língua brasileira de sinais - libras (3); pedagogo (1); nutricionista (1); psicólogo (4); químico (1). Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) — MG

Inscrições de 17 de setembro até 7 de outubro por meio do endereço de e-mail correspondente a cada área, conforme descritos no edital. Concurso com 27 vagas para: Campus Fortaleza: evolução, diversificação, distribuição geográfica e conservação de angiospermas (1); linguagem geográfica aplicada à análise espacial (1); língua portuguesa (1); nanomateriais (1); enfermagem no processo de cuidar do adulto em situações clínicas e cirúrgicas (1); controle de qualidade microbiológico e garantia da qualidade de medicamentos e cosméticos (1); contabilidade financeira e teoria da contabilidade (1); clínica médica/nefrologia/semiologia (1); clínica médica/pneumologia/semiologia (1); medicina de família e comunidade na saúde do adulto / internato de saúde da família e comunidade (1); ginecologia e obstetrícia (1); Campus Cratéus: algoritmos, grafos, otimização e teoria da computação (1); engenharia de transportes (1); inteligência artificial e ciência de dados (1); matemática aplicada a ciências e tecnologia (1); pesquisa mineral (1); Campus Sobral: matemática para engenharia (1); medicina - semiologia/internato em saúde coletiva (1); medicina - urgências médicas/clínica médica/internato (1); psicologia escolar e educacional (1); Campus Russas: algoritmos e programação de computadores (1); análise, estrutura e manipulação de dados (1); materiais e construção civil (1); mecânica dos sólidos (1); projeto e dinâmica das máquinas (1); engenharia de qualidade (1) e operações e processo (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: de R$ 60,94 até R$ 262,04.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)

Inscrições até 16 de setembro pelo site: https://depsec.unifap.br/concursos/ . Concurso com 25 vagas para os cargos de: microbiologia e imunologia, bioética, diagnóstico molecular das doenças infecciosas; biologia celular, evolução, biogeografia, educação ambiental, bioestatística (1); estágio supervisionado no ensino de ciências, estágio supervisionado no ensino de biologia, metodologia do ensino de ciências e biologia, biologia da educação (1); anatomia comparada, herpetologia, métodos e técnicas da investigação científica, ecologia (1); materno infantil na atenção básica, enfermagem em obstétrica e neonatal e enfermagem pediátrica (1); tronco profissional: enfermagem em saúde mental/psiquiátrica (1); tronco profissional - estágio supervisionado i e ii (saúde pública e hospitalar) (2); eletrotermofototerapia, fisioterapia musculoesquelética, biossegurança, tecnologia assistiva e estágio supervisionado em fisioterapia; fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia em oncologia, história e fundamentos da fisioterapia, etica e deotonlogia e estágio supervisionado em fisioterapia (1); fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia em terapia intensiva adulto, pedia trica e/ou neonatal e estágio supervisionado em fisioterapia (2); ensino tutorial e enfermaria de clínica médica; telejornalismo e narrativas transmidiáticas; assessoria de comunicação e imprensa (1); redação jornalística e webjornalismo (1); libras (3); artes visuais linguística, letras e artes/artes/ educação artística (1); língua portuguesa e linguística (1); língua inglesa e literaturas norte-americana e britânica (1); prática pedagógica em teatro; prática teatral (1); teoria do teatro (1); relações internacionais; economia; história e culturas africanas e história e culturas afro brasileiras (1); ciência política (1); pedagogia do movimento; biodinâmica do movimento (1); anatomia e fisiologia animal, embriologia e reprodução, criações ii, bovinocultura de corte e de leite e economia e administração rural (1); educação (currículo, avaliação educacional, planejamento educacional) (1). Salário: de R$ 3.924,53 até R$ 6.356,02. Taxa: R$ 230.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)

Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://shre.ink/gP1p . Concurso com cinco vagas para os cargos de: professor auxiliar - estágio curricular supervisionado em saúde da mulher I e estágio curricular supervisionado em saúde da mulher IIi (1); professor auxiliar - clínica médica com atuação em terapia intensiva e/ou medicina de emergência (1); professor adjunto - linguística: português instrumental e leitura e produção de textos (2); professor adjunto - linguística: análise do discurso (1). Salário: de R$ 3.036,15 até R$ 7.363,07, com auxílio-alimentação já incluído. Taxa de inscrição: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições de 20 de setembro até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/g01i . Concurso com dez vagas para os cargos de: assistente em administração (6); arquiteto - urbanista (1); auditor (1) e fisioterapeuta (2). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até 25 de setembro pelo site: https://shre.ink/g01Y . Concurso com 12 vagas para os cargos de: técnico de laboratório/eletromecânica (1); técnico de laboratório/marcenaria (1); técnico de laboratório/mecânica (1); médico/medicina do trabalho (4) e pedagogo/área (5). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 80 até R$ 137.

INSTITUTOS

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA — ES)

Inscrições até 20 de setembro pelo site https://selecao.es.gov.br/ . Concurso com oito vagas para os cargos de: meio ambiente (7); meio ambiente/gestão de projetos (1). Salário: de R$ $ 7.222,76, além de auxílio alimentação no valor de R$ 600. Taxa de inscrição: não informada.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio — AP)

Inscrições até 16 de setembro pelo e-mail rebio.piratuba@icmbio.gov.br , ou presencialmente, em um dos seguintes endereços: Sede da Reserva Biológica do Lago Piratuba, localizada na rua Rio Araguari; Base Avançada da Reserva Biológica do Lago Piratuaba localizada na Vila Sucuriju; Base de campo da Reserva Biológica do Lago Piratuba localizada no igarapé do Tabaco, na margem esquerda do baixo curso do rio Araguari; Base de campo da Reserva Biológica do Lago Piratuba localizada na foz do paraná do lago Comprido de Cima (Extrema), Tartarugalzinho/AP. Concurso com quatro vagas para os cargo de agente temporário ambiental. Salário: não informado. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES — MG

Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://shre.ink/81Ol . Concurso com dez vagas para os cargos de: advogado autárquico (1); assistente administrativo (5); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais/ faxineiro (1); contador (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 1.414,72 até R$ 3.334,68. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍBA — (GUAIBAPREV RS)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://shre.ink/g0mS . Concurso com quatro vagas para os cargos de: analista previdenciário (2); contador previdenciário (1); e procurador previdenciário (1). Salário: entre R$ 3.138,60 até R$ 5.518,56. Taxa: R$ 110.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES — SC

Inscrições até 4 de outubro pelo site: https://shre.ink/g6Pc . Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Salário: R$ 5.941,40. Taxa: R$ 29,05.