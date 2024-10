Confira lista com 94 concursos abertos e 18.290 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 94 concursos e 18.290 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há cinco concursos abertos com 270 vagas. Para o Centro—Oeste, há dez seleções abertas com 1.133 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 14 concursos com 129 postos vagos. Entre os nacionais, há dois certames abertos para uma oportunidade. Há ainda 20 seleções de concursos estaduais com 6.097 vagas. Já para os municipais, há 28 concursos e 10.169 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 246 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 245 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://acesse.dev/GnOmg . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições de 7 até 8 de novembro pelo site: https://encr.pw/GnOmg . Concurso com cinco vagas para o cargo de professor adjunto A. Salário: R$ 10.481,64.Taxa de inscrição: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 3

Inscrições até 25 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2J4 . Concurso com três vagas para o cargo de Edital nº 170/2024: área de Direitos Especiais - Gênero e Relações Étnico-Raciais, com lotação na Faculdade de Direito (1); Edital nº 177/2024: áreas de Fisiologia de Órgãos e Sistemas - Reprodução de Mamíferos, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas (2). Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64.Taxa: R$ 240,40.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF 1

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/D2Dt . Concurso com uma vaga para o cargo de procurador do ministério público. Salário: R$ 37.731,80. Taxa: R$ 382,73.

POLÍCIA CIVIL — DF

Inscrições até 11 de novembro pelo site: https://shre.ink/gwJD . Concurso com 260 vagas para os cargos de: analista de informática - banco de dados (3); analista de informática - desenvolvimento de sistemas (9); analista de informática - rede de computadores (6); arquivista (1); assistente social (6); bibliotecário (1); contador (3); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); odontólogo (3); pedagogo (2); psicologia (15); profissional de educação física (2) e analista de apoio às atividades policiais civis: agente administrativo (200). Salário: de R$ 4.162,94 até R$ 11.454,21. Taxa: de R$ 75,02 até R$ 98,31.

NACIONAIS

CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS — CONSAD

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/gyHQ. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de médico veterinário e agente administrativo (1). Salário: de R$ 2.628,08 até R$ 6.326,31. Taxa: de R$ 80 até R$ 100.

GRUPO HOSPITAL CONCEIÇÃO

Inscrições até 24 de outubro pelo site: https://shre.ink/gF3f. Concurso com número de vagas indeterminado, além de cadastro reserva, para os cargos de: técnico de manutenção (mecânico); técnico em saúde bucal; administrador; analista (sanitarista); analista (gestão hospitalar); biólogo; enfermeiro; físico (medicina nuclear); técnico em educação; anestesiologia pediátrica; cirurgia do trauma; cirurgia vascular; coloproctologia; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; hematologia e hemoterapia; hematologia e hemoterapia - transplante de medula óssea; infectologia; mastologia; medicina do adolescente; neurocirurgia; nutrição parenteral e enteral; oftalmologia - glaucoma; oftalmologia - retina; oncologia pediátrica; radiologia e diagnóstico por imagem; radiologia intervencionista e angiorradiologia. Salário: de R$ 4.728,60 até R$ 28.903,60. Taxa: de R$ 105 até R$ 162.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE MINEIROS — GO

Inscrições até 11 de outubro pelo site: https://shre.ink/DUoU . Concurso com 478 vagas para os cargos de: administrador (1); agente administrativo (8); agente de sinalização viária (4); agente educativo de inclusão - apoio (15); agente educativo de inclusão - intérprete (1); agente municipal de trânsito (6); analista de sistemas sms (1); analista e fiscal ambiental (1); assistente social fms (1); assistente social técnico (8); atendente (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de produção - pedreiro (5); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de secretaria (10); auxiliar de serviços - praças e jardins (4); auxiliar de serviços de saúde (8); auxiliar de serviços gerais (30); biomédico/farmacêutico bioquímico (4); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatra (1); cuidador (2); educador físico - saúde (1); enfermeiro (3); enfermeiro obstetra (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (2); farmacêutico auditor (1); fiscal de arrecadação (3); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fisioterapeuta em terapia intensiva uti (2); fonoaudiólogo (2); médico anestesista (1); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico clínico geral (2); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); merendeira (15); monitor de creche (15); motorista (10); nutricionista fms (1); nutricionista técnico (1); nutricionista tnep (1); operador de máquinas (5); porteiro servente (20); procurador (2); professor de educação física (5); profissional do magistério - pedagogo (180); psicólogo técnico (4); recepcionista (7); secretária, técnico de enfermagem (15); técnico em informática (4); técnico em radiologia (2); telefonista (1); topógrafo (1); vigia (12); vigia unidade escolar (4). Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22. Taxa: de R$ 90 até R$ 150.

PREFEITURA DE CARMO DO RIO VERDE - GO

Inscrições até 1º de novembro pelo site: https://shre.ink/gyHT. Concurso com 143 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, para os cargos de: agente administrativo (4); agente comunitário de saúde - microárea 301 (2); agente comunitário de saúde - microárea 302 (1); agente de combate às endemias (5); assistente administrativo (15); auxiliar de serviços gerais (15); coveiro (1); cozinheiro (5); eletricista (1); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (1); gari (15); jardineiro (2); lavadeira/passadeira (3); mecânico (2); merendeira (5); mestre de obras (1); monitor de creche nível p-ii (6); motorista de automóveis (6); odontólogo (1); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (3); porteiro/servente (2); professor nível p-iii - matemática (2); professor nível p-iii - pedagogia (4); recepcionista (10); técnico de enfermagem (6); técnico em radiologia (2); técnico em saúde bucal (2); vigia (8); agente comunitário de saúde - microárea 303; professor nível p-iii - educação física; professor nível p-iii - geografia; professor nível p-iii - história; professor nível p-iii - inglês; professor nível p-iii - letras. Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.435,42. Taxa: R$ 100 a R$ 160.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 4 de novembro pelo site: https://shre.ink/gFGr . Concurso com 14 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas áreas: fagote/oboé, estágio em instrumento musical e musicologia (1); doenças virais dos animais (1); empreendedorismo (1); ciência e engenharia de materiais (1); .gestão de operações e pesquisa operacional (1); epistemologias indígenas ciências matemáticas (1); .formação de professores de fle (francês língua estrangeira): estágio de língua francesa, língua francesa, literaturas de língua francesa e tradução (1); .patologia (1); engenharia física com ênfase em física experimental (1); física da atmosfera e modelagem de clima e tempo (1); estatística e ciência de dados (1); fisioterapia neurofuncional (1); pedagogia (1); administração geral e/ou contabilidade (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 49 a R$ 210.

PREFEITURA DE RIBEIRÃOZINHO - MT

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOTM . Concurso com 132 vagas, além de formar cadastro reserva, pra profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: agente administrativo (8); agente comunitário de saúde (3); agente de serviços gerais (24); almoxarife (1); assistente social (1); assistente social - secretaria de educação (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de nutrição (4); auxiliar de pátio (1); borracheiro (1); contador (1); eletrotécnico (1); encanador (3); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gari (5); guarda (5); jardineiro (5); lavador (1); mecânico (1); médico (3); monitor de creche (6); monitor de sala (3); motorista categoria d (2); motorista de veículo pesado - categoria d (6); nutricionista (2); odontólogo (1); operador de máquinas - motoniveladora (2); operador de máquinas escavadeira (1); operador de máquinas pesadas (3); professor (13); professor aee; professor de educação física (1); psicólogo (2); secretário escolar (1); técnico em enfermagem (6); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1). Salário: R$ 1.450 a R$ 8.500. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE ANGÉLICA - MT

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFG2 . Concurso com 90 oportunidades disponíveis são para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (10); motorista "c" (7); motorista "d" (2); motorista da secretaria municipal de saúde (8); motorista de ônibus (4); operador de máquinas (2); cozinheiro - ipezal (2); auxiliar de saúde bucal - ipezal (1); agente comunitário de saúde (12); agente de combate às endemias (3); assistente de administração (10); cuidador de idoso (7); fiscal de inspeção e vigilância sanitária (1); fiscal de obras e postura (1); monitor artesanal (2); secretária escolar (4); técnico em enfermagem (5); auditor fiscal de tributos (1); bioquímico (1); educador social (1); farmacêutico ii (1); farmacêutico ii - ipezal (1); psicólogo i (2) e psicólogo ii (1).Salário: entre R$ 1.344,77 e R$ 7.125,40. Taxa: de R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE MIRASSOL D’OESTE - MS

Inscrições até 14 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFh4 . Concurso com 34 vagas, além de formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior, para os seguintes cargos: advogado (1); agente administrativo; arquiteto/urbanista (1); assistente de informática; assistente social; assistente social - educação inclusiva (1); assistente social - paif/paefi (4); atendente de saúde; atendente em farmácia; auxiliar administrativo; auxiliar administrativo - paif/paefi (3); auxiliar de desenvolvimento infantil; auxiliar de laboratório; auxiliar de manutenção; auxiliar de tributação; bioquímico/farmacêutico; cadastrador social (2); engenheiro civil (1); educador social para idoso (1); eletricista; enfermeiro; enfermeiro de psf; fisioterapeuta; mecânico; médico (1); médico de psf; monitor de creche; monitor de esportes (3); monitor de informática (3); monitor de recreação e jogos (1); motorista - categoria d; motorista - paif/paefi (3); nutricionista; odontólogo - psf; operador de máquinas; orientador social (3); pedreiro; professor de pedagogia; psicólogo; psicólogo - educação inclusiva (2); psicólogo - paif/paefi (4); técnico em enfermagem. Salário: de R$ 1.842,02 a R$ 23.922,68.Taxa: de R$ 40 a R$ 80.

PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MS

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFhA . Concurso com 75 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos alfabetizados, com ensino fundamental, médio, técnico e superior, para os cargos de: almoxarife (1); apoio administrativo educacional (5); assistente administrativo (8); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auditor público interno (1); auxiliar de saúde bucal (2); bioquímico (1); dentista psf (2); eletricista (1); encanador (1); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos municipais (3); fiscal de vigilância sanitária (1); médico veterinário de inspeção municipal (1); monitor de creche (15); motorista (7); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (3); operador do smae (2); orientador social (1); pedreiro (2); professor pedagogo - comunidade de botas (1); professor pedagogo - sede (3); psicólogo (2); técnico administrativo educacional (1); técnico de esportes da ação social (1); técnico de informática (1); técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); terapeuta ocupacional (1); auxiliar administrativo - previara (1); contador - previara (1); enfermeiro; fiscal de meio ambiente; médico do psf; pedagogo social. de Salário: de R$ 1.496,72 a R$ 7.382,25. Taxa: de R$ 40 a r$ 100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO — MT

Inscrições de 23 de outubro até 21 de novembro pelo site: https://encr.pw/ynDmk . Concurso com 22 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: analista judiciário — administração; analista judiciário - tecnologia da informação; analista judiciário — ciências contábeis; analista judiciário - direito; analista judiciário - economia; analista judiciário — engenharia civil; analista judiciário — engenharia elétrica; oficial de justiça; técnico judiciário. Salário: de R$ 1.220,40 até R$ 18.528,26. Taxa: de R$ 50 até R$ 150.

PREFEITURA DE BURITINÓPOLIS — GO

Inscrições de 23 de outubro até 23 de novembro pelo site: https://bit.ly/3AhOTxq. Concurso com dez vagas para os cargos de: agente de serviços e obras públicas (1); assistente social (1); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos municipais (1); médico (1); operador de máquinas pesadas (4); professor geografia (1). Salário: R$ 5.200,37. Taxa: R$ 130.

PREFEITURA DE ANICUNS - GO

Inscrições até 6 de novembro pelo site: https://shre.ink/gXWC . Concurso com 135 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais - tipo i; cozinheiro; eletricista; biólogo; contador; enfermeiro; engenheiro civil; engenheiro agrônomo; fiscal de posturas; fisioterapeuta; geólogo; procurador municipal; veterinário. o aumento de vagas se dá a adição de duas oportunidades imediatas na função de agente comunitário de saúde: auxiliar de creche/ônibus (4); auxiliar de mecânica (2); auxiliar de serviços gerais - tipo ii (10); borracheiro (1 vaga); coveiro (2); eletricista automotivo (2); guarda noturno/diurno (4); jardineiro (3); mecânico (1 vaga); motorista (6); operador de máquinas pesadas (7); pedreiro(a) (1 vaga); agente de combate às endemias (3); assistente administrativo (30); auxiliar de coletoria (2); auxiliar de consultório dentário (4); auxiliar de serviços administrativos (6); técnico em enfermagem (5); técnico em higiene dental (5); assistente de ensino (1 vaga); assistente social (3); biomédico (1 vaga); bioquímico(a) (1 vaga); educador físico (3); farmacêutico (1 vaga); fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária e epidemiológica (1 vaga); fiscal do meio ambiente (2); fonoaudiólogo (1 vaga); nutricionista (1 vaga); odontólogo (2); professor de educação básica i (12); psicólogo (2); psicopedagogo (2). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 7.850,62 Taxa: de R$ 70 a R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM)

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://shre.ink/DUjJ . Concurso com 18 vagas e formar cadastro reserva para cargos de advogado (2); analista de tecnologia da informação; bibliotecário; contador; assistente administrativo (10); assistente de tecnologia da informação (6). Salário: de R$ 9.841,62 até R$ 16.593,06, além de vale transporte, auxílio alimentação no valor de R$ 1.552,86 a R$ 2.480 e plano de saúde. Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdc . Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, nos seguintes cargos: médico fiscal (1); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.000,44 a R$ 8.546,85, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.262,25, auxílio transporte no valor de R$ 499,95 e plano de saúde médico-hospitalar. Taxa: R$ 45 a R$ 65.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdO . Concurso com 27 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: técnico administrativo/administrativa (10); técnico administrativo/suporte técnico em informática (1); analista técnico/administrativo (3); analista técnico/arquivista/ biblioteconomista (1); analista técnico/auditor interno (1); analista técnico/comunicação (3); analista técnico/contabilidade (1); analista técnico/psicologia (3); analista técnico/ti/desenvolvimento (3); analista técnico/ti/suporte (1); analista técnico/licitações e contratos. Salário: de R$ 6.622,57 a R$ 11.739,85, além de benefícios como vale refeição/alimentação de R$ 1.800, auxílio-saúde, assistência odontológica e auxílio-transporte. Taxa: R$ 60 a R$ 65.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CONFERE)

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://shre.ink/D8qL . Concurso com 13 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para os cargos: assistente administrativo (5 ); assistente jurídico (3); auditor (3); contador (2). Salário: entre R$ 2.825,92 e R$ 5.636,70. Taxa: de R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdv . Concurso com 14 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para os seguintes cargos: profissional de suporte técnico - pst (3); administrador (1); advogado (1); comunicação social - audiovisual (1); comunicação social - design (1); contador (1); nutricionista (4); secretário-executivo (1); tecnologia da informação - suporte técnico (1). Salário: de R$ 3.908,15 a R$ 8.124,76, além de benefícios como vale alimentação/refeição de R$ 1.156,11, auxílio-transporte, entre outros. Taxa: de R$ 57 a R$ 69.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 7° REGIÃO

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdx . Concurso com duas vagas para o cargo de analista de fiscalização e orientação. Salário: R$ 4.700, acrescido de benefícios. Taxa: R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/gOdf . Concurso com quatro vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (2); contador (2). Salário: de R$ 2.368,88 a R$ 4.093,01. Taxa: de R$ 58 a R$ 63.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/gV9t. Concurso com duas vagas para os cargos de Advogado (2); Analista de Tecnologia da Informação; Bibliotecário; Contador; Jornalista; Assistente Administrativo; Assistente de tecnologia da Informação. Salário: R$ 9.841,62 a R$ 16.593,06. Taxa: R$ 50 a R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Inscrições até 5 de novembro pelo site: https://shre.ink/gOdx . Concurso com onze vagas para os cargos de: agente operacional; técnico administrativo (6); técnico em tecnologia da informação; analista de desenvolvimento (1); analista de infraestrutura (1); analista geral (2) e contador (1). Salário: de R$ 4.507,19 até R$ 9.014,38. Taxa: de R$ 75 até R$ 95.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/gXkC . Concurso para formação de cadastro reserva de profissionais com níveis médio e superior. Salário: entre R$ 3.173,74 e R$ 6.099,48 por mês, além de outros benefícios e a carga horária será de 40 horas semanais. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA

Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva de profissionais da áreas assistente administrativo (1 vaga); bibliotecário fiscal. Salário: entre R$ 2.203,74 a R$ 3.339. Taxa: de R$ 59 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL - RS

Inscrições até 4 de outubro pelo endereço de e-mail: selecao@cressrs.org.br . o assunto do e-mail deverá ser "pss - edital 01/2024" e todos os documentos necessários (descritos no edital) devem ser anexados exclusivamente em formato pdf. Concurso com uma vaga para o cargo de agente administrativo. Salário: R$ 2.409,61. Taxa: não divulgada.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - SC

Inscrições até 6 de novembro pelo site: https://shre.ink/gXdM . Concurso com sete vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível médio. As oportunidades são para os seguintes cargos: agente fiscal; auxiliar administrativo de pessoal; auxiliar de contabilidade. Salário: de R$ 3.617,67 a R$ 4.556,41, além de benefícios. Taxa: R$ 75.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PA

Inscrições até 31 de outubro pelo site: https://shre.ink/gXds . Concurso com 27 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de níveis médio e superior, para os cargos de: agente administrativo (19 vagas); agente profissional do sistema -modalidade civil (3); agente profissional do sistema - modalidade mecânica e metalúrgica (2); agente profissional do sistema - modalidade agrimensura (1 vaga); agente profissional do sistema - modalidade geologia e minas (1 vaga); agente profissional do sistema - modalidade química; agente profissional do sistema - modalidade agronomia (1 vaga); agente profissional do sistema de nível superior tecnólogo; analista - direito; analista - contabilidade. Salário: de R$ 4.153,17 a R$ 8.472. Taxa: de R$ 90 a R$ 120.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — PR

Inscrições até 28 de outubro pelo site: https://shre.ink/gF10. Concurso com 145 vagas para os cargos de: técnico de enfermagem (95); técnico de laboratório (5); médico clínico (7); médico psiquiatra e/ou especialista em saúde mental (4); enfermeiro (16); farmacêutico (7); psicólogo (3); assistente social (2); terapeuta ocupacional (2); fisioterapeuta (1); nutricionista (1) e nutricionista (2). Salário: entre R$ 6.128,78 e R$ 9.790,46. Sem taxa de inscrição.

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://shre.ink/DLhD . Concurso com 40 vagas para o cargo de professor. Salário: R$ 1.125,55 a R$ 2.647,30. Taxa: não divulgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJ - SC)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://shre.ink/DWdJ Concurso com 20 vagas para os cargos de: cargo de Juiz Substituto, para concorrer às oportunidades é necessário ter menos de 65 anos na data da posse, possuir curso de bacharelado em direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo mec e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em direito, dentre outros requisitos. Salário: R$ 32.350,06. Taxa: R$ 323.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SEINFRA)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: selecao.go.gov.br/ Concurso com 39 vagas para os cargos de: engenheiro de infraestrutura júnior - i (6); engenheiro de infraestrutura júnior - ii (6); engenheiro de infraestrutura júnior - iii (4); engenheiro de infraestrutura júnior - iv (2); engenheiro de infraestrutura júnior - v (2); engenheiro de infraestrutura júnior -vi (4); engenheiro de infraestrutura júnior - vii (2); engenheiro de infraestrutura júnior - viii (2); engenheiro de infraestrutura pleno - i (2); engenheiro de infraestrutura pleno - ii (1); engenheiro de infraestrutura pleno - iii (1); engenheiro de infraestrutura sênior - i (1); engenheiro de infraestrutura sênior - ii (1); arquiteto júnior (3); arquiteto pleno (1); assessor técnico em infraestrutura (1). Salário: R$ 5.000 a R$ 10.800 Taxa: R$ 50 a R$ 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (TJ — PB)

Inscrições de 7 de outubro até 5 de novembro pelo site: https://shre.ink/Dale. Concurso com 60 vagas para os cargos de: outorga de delegações de serviços notariais e registrais, em modalidade de provimento (42) ou remoção (18). Salário: não informado. Taxa: R$ 350.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/gzPN . Concurso com 440 vagas para o cargos de guarda-vidas civis temporários. Salário: R$ 2.120. Taxa: não informado.

CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS (CONSAD)

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/gNPJ . Concurso com uma vaga e cadastro reserva para os cargos de: médico veterinário; agente administrativo (1). Salário: R$ 2.628,08 a R$ 6.326,31. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE — PI)

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/gztJ . Concurso com 12 vagas para os cargos de: tecnologia da informação - infraestrutura e segurança (2); tecnologia da informação - sistemas, engenharia de dados e ciência de dados (4); engenharia (4) e específica de área comum (2). Salário: de R$ 17.642,47, além de gratificação de desempenho, auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO (TRT — 20º) — SE

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/gztj . Concurso com 25 vagas para os cargos de: analista judiciário - área judiciária (4); analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal (3); analista judiciário - área administrativa - especialidade contabilidade (1); técnico judiciário - área administrativa (7); técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação (5); técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade enfermagem do trabalho (2); técnico judiciário - área administrativa - especialidade agente da polícia judicial (3); analista judiciário - área administrativa; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia civil; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina do trabalho. Salário: de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, além de gratificação de até R$ 2.040,91. Taxa: R$ 150.

AGÊNCIA DE DEFESA AFROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI — CE)

Inscrições até 29 de outubro pelo site: https://shre.ink/g4ED . Concurso com 120 vagas para os cargos de: agente fiscal agropecuário (50); agente fiscal agropecuário - engenheiro agrônomo (20); agente fiscal agropecuário - médico veterinário (50). Salário: de R$ 4.060 até R$ 11.304,67. Taxa: de R$ 120 até R$ 160.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Inscrições até 28 de outubro pelo site: https://shre.ink/gzSz . Concurso com 3.000 vagas para os cargos de: apoio administrativo educacional (500); professor - arte (111); professor - biologia (256); professor - educação física (108); professor - língua espanhola (126); professor - filosofia (83); professor - física (152); professor - geografia (178); professor - história (178); professor - língua inglesa (128); professor - língua portuguesa (174); professor - matemática (308); professor - química (138); professor - sociologia (60); professor - braile (5); professor - educação especial (485); professor - libras (10). Salário: de R$ 1.941,51 até R$ 3.850,21, além de auxílio alimentação no valor de R$ 420. Taxa: de R$ 69,79 até R$ 88,98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ - SP)

Inscrições até 14 de outubro pelo site: https://shre.ink/gwJQ. Concurso com 60 vagas para os cargos de oficial de justiça, junto à comarca de São Paulo (capital). Salário: de R$ 9.157,82. Taxa: R$ 96.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS (PC - MG)

Inscrições até 29 de outubro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/ . Concurso com 255 vagas para os cargos de edital nº 01/2024, para a função de delegado de polícia substituto, enquanto o certame nº 02/2024 busca a contratação de 10 médicos legistas. já o concurso nº 03/2024 oferece 26 vagas para o cargo de perito criminal, por fim, o edital nº 04/2024 oferece 165 vagas para a contratação de novos investigadores de polícia. Salário: de R$ 5.322,62 a R$ 14.931,31 Taxa: R$ 85 a R$ 220.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA (CISNORJE)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 255 vagas para os cargos de Edital nº 01/2024: auxiliar administrativo (3); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de regulação (18); operador de frota (4); técnico em segurança do trabalho (1); assistente administrativo (6); contador; farmacêutico; psicólogo (1); analista administrativo (3); edital nº 02/2024: condutor socorrista (65); técnico em enfermagem (46); enfermeiro (5); médico (56). Salário: de 1.468,69 e R$ 8.000. Taxa: R$ 70 a R$ 170.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/ . Concurso com 101 vagas para os cargos de Edital nº 01/2024: agente de suporte (60); edital nº 02/2024: técnico ambiental; técnico em agrimensura; técnico em edificações (6); técnico em eletromecânica (1); técnico em eletrotécnica; técnico em enfermagem do trabalho; técnico em informática; técnico em mecatrônica; técnico em segurança do trabalho; técnico em transações imobiliárias; técnico mecânico; técnico químico (6); edital nº 03/2024: administrador (5); advogado (3); analista de informática; arquiteto urbanista; assistente de comunicação - jornalismo; assistente de comunicação - publicidade e propaganda; assistente social (3); bibliotecário; biólogo (2); bioquímico (1); contador (3); economista; enfermeiro do trabalho; engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro cartógrafo; engenheiro civil (2); engenheiro controle e automação; engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro eletricista; engenheiro florestal (2); engenheiro mecânico; engenheiro químico (1); engenheiro sanitarista; geógrafo; geólogo; psicólogo; químico (4). Salário: 2.256,24 e R$ $ 6.902,16 Taxa: R$ 60 a R$ 100.

CÂMARA DE MACAPÁ

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://concursando.idib.org.br/informacoes/54/. Concurso com 54 vagas para os cargos de assistente administrativo (28); fotógrafo (2); técnico de som (2); técnico em segurança do trabalho (1); designer gráfico (2); técnico em segurança da informação (1); administrador (2); analista de redes e infraestrutura (1); analista de suporte (1); advogado (4); contador (3); economista (2); intérprete de libras (2); e jornalista (2). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.500. Taxa: R$ 110 a R$ 140.

FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE (PB SAÚDE)

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://www.idecan.org.br/. Concurso com 1.450 vagas para os cargos de Edital nº 01/2024: Advogado (3); Edital nº 02/2024: analista (8); analista de sistemas (2); analista de infraestrutura de tecnologia da informação (4); assessor de imprensa (6); arquivista (2); contador (5); ecólogo (2); engenheiro do trabalho (2); estatístico (2); técnico em segurança do trabalho (4); técnico em informática (4); técnico de manutenção hidráulica (8); designer gráfico (4); assistente administrativo (60); eletricista de manutenção (8); edital nº 03/2024: médico (71); médico ii (34); médico anestesiologista (42); médico auditor (6); médico cardiologista adulto (20); médico cardiologista arritmologista (11); médico cardiologista intervencionista (11); médico cardiologista pediátrico (3); médico cirurgião cardíaco (7); médico cirurgião geral (20); médico cirurgião oncológico (4); médico cirurgião pediátrico (8); médico cirurgião torácico (8); médico vascular (11); médico clínico geral/hospitalar (16); médico do trabalho (5); médico ecocardiografista (10); médico endoscopista (4); médico geriatra (2); médico hemoterapeuta hematologista (4); médico infectologista (4); médico mastologista (1); médico nefrologista (6); médico neonatologista (7); médico neurocirurgião (16); médico neurologista adulto (10); médico neurorradiologista intervencionista (12); médico nutrólogo (1); médico obstetra e ginecologista (8); médico oncologista (5); médico ortopedista (7); médico otorrinolaringologista (7); médico pediatra (7); médico pediatra ii (7); médico pneumologista (2); médico psiquiatra (3); médico radiologista (20); médico radiologista intervencionista (12); médico reumatologista (2); médico urologista (8); médico oftalmologista (1); edital nº 04/2024: enfermeiro (104); enfermeiro auditor (18); enfermeiro centro cirúrgico (34); enfermeiro do trabalho (2); enfermeiro em hemoterapia (4); enfermeiro emergencista (3); enfermeiro hemodinamicista (6); enfermeiro intensivista adulto (72); enfermeiro intensivista pediátrico (72); enfermeiro obstetra (18); enfermeiro oncologista (18); assistente social (38); biomédico (4); farmacêutico (22); fisioterapeuta intensivista adulto (16); fisioterapeuta intensivista neonatologista (6); fisioterapeuta (40); fonoaudiólogo (35); neuropsicólogo (2); odontologia cirurgião dentista (8); perfusionista (10); psicólogo (27); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (20); técnico de enfermagem (238); técnico em radiologia (24); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico em saúde bucal (1); técnico em farmácia (34). Salário: 1.698 a R$ 12.000 Taxa: 80 a R$ 250.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUZ — SAAE MG

Inscrições de 21 de outubro até 21 de novembro pelo site: https://shre.ink/gFni . Concurso com cinco vagas para os cargos de: agente administrativo; ajudante administrativo (1); encanador (1); operador de eta/ete (1); técnico em contabilidade (1) e técnico em química (1). Salário: de R$ 1.854,10 a R$ 2.813,91. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 120.

DEFENSORIA PÚBLICA — SC

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://shre.ink/gzSS . Concurso com 15 vagas para o cargo de defensor público - substituto. Salário: R$ 20.035,19. Taxa: R$ 300.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA — CE

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://www.consulpam.com.br/ . Concurso com 220 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: auditor fiscal (1); fiscal de tributos (1); agente administrativo (5); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); operador de máquina (tratores e semelhantes) (1); técnico em construção civil (1); auxiliar de saúde bucal (5); técnico em radiologia (1); técnico em laboratório (1); técnico em enfermagem (10); assistente social (1); dentista (4); educador físico (1); enfermeiro (8); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (5); professor de educação infantil (30); professor fundamental i (20); professor fundamental ii - português (15); professor fundamental ii - matemática (15); professor fundamental ii - ciências (1); professor fundamental ii - história/geografia (3); professor fundamental ii - educação física (2); professor de aee (2); intérprete de libras (1); agente administrativo (5); nutricionista (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); assistente social (1); cuidador de criança/adolescente com deficiência (30); fiscal ambiental (2); geógrafo (1); engenheiro ambiental (1); educador ambiental (2); tecnólogo em saneamento ambiental (1); agente administrativo (5); nutricionista (1); assistente social (4); psicólogo (3); agente comunitário de saúde (16) e agente de endemias (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa de inscrição: de R$ 70 até R$ 145.

PREFEITURA DE AUTAZES — AM

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://l1nq.com/Cq8W9 . Concurso com 1.898 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: abatedor de gado (8); auxiliar de almoxarifado (8); auxiliar de serviços gerais (238); auxiliar mecânico (2); copeiro (4); coveiro (4); cozinheiro (5); lavadeira (3); office boy (5); operador de máquinas agrícolas (10); parteira (4); vigia (150); agente administrativo (20); agente comunitário de saúde (126); agente de combate a endemias (7); agente de trânsito (10); agente de zoonose (5); agente vigilância epidemiológica (10); artífice (2); assistente de contabilidade (2); atendente de farmácia (5); auxiliar de hematologia (2); auxiliar de patologia clínica (2); auxiliar de saúde bucal (7); carpinteiro (3); cuidador de idoso (2); digitador (53); eletricista (3); fiscal ambiental (2); fiscal de tributos (1); fiscal sanitário (5); guarda civil municipal (30); maqueiro (3); mecânico (3); microscopista (9); motorista de autos (48); motorista fluvial (6); operador de máquinas pesadas (6); pedreiro (2); pintor (2); analista de suporte de tecnologia da informação (2); operador de processamento de dados (10); técnico agrícola (4); técnico de contabilidade (4); técnico de enfermagem (106); técnico de informática (3); técnico em agrimensura (2); técnico em agropecuária (5); técnico em edificação (2); técnico em hemoterapia (3); técnico em meio ambiente (4); técnico em mineração (1); técnico em ortopedia (4); técnico em patologia clínica (7); técnico em radiologia (5); técnico em recurso pesqueiro (2); técnico em saúde bucal (13); técnico em segurança do trabalho (1); arquivista (1); assistente social (15); biólogo (1); biomédico (2); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (60); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (2); engenheiro de pesca (1); engenheiro florestal (2); engenheiro sanitário (1); farmacêutico (6); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (4); nutricionista (6); odontólogo (13); professor i - urbano - primeira série do ensino fundamental (20); professor i - urbano - educação infantil (20); professor i - urbano - educação especial (10); professor i - rural - primeira série do ensino fundamental (38); professor i - rural - educação infantil (45); professor i - rural - educação especial (30); professor i - rural - matemática (20); professor i - rural - língua portuguesa (23); professor i - rural - geografia (13); professor i - rural - história (12); professor i - rural - ciências naturais e biológicas (13); professor i - rural - língua inglesa (8); professor i - rural - artes (5); professor i - rural - educação física (14); professor i - indígena - primeira série do ensino fundamental (20); professor i - indígena - educação infantil (10); professor i - indígena - educação especial (10); professor i - indígena - matemática (6); professor i - indígena - língua portuguesa (6); professor i - indígena - geografia (2); professor i - indígena - história (3); professor i - indígena - ciências naturais e biológicas (3); professor i - indígena - língua inglesa (3); professor i - indígena - artes (2); professor i - indígena - educação física (3); auxiliar de serviços gerais (164); manipulador de alimentos (70); vigia rural (127); agente administrativo (41); assistente social urbano (3); nutricionista urbano (4); pedagogo (23) e psicólogo urbano (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.049,59. Taxa de inscrição: de R$ 70 até R$ 145.

PREFEITURA DE VARGINHA — MG

Inscrições de 8 até 9 de outubro pelo e-mail: sbucal.semus@varginha.mg.gov.br . Concurso com dez vagas para o cargo de auxiliar de saúde bucal. Salário: R$ 1.844,81. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE PIÚMA — ES

Inscrições de 8 até 31 de outubro pelo site: https://encr.pw/kJWpY . Concurso com 202 vagas para os cargos de: auxiliar em saúde bucal (11); agente administrativo (23); agente fiscal (4); eletricista (2); secretário escolar (9); fiscal de saúde pública e meio ambiente (5); técnico em eletrotécnica (2); assistente social (4); auditor fiscal de tributos municipais: direito (2); auditor fiscal de tributos municipais: contabilidade (2); auditor fiscal de tributos municipais (qualquer área de formação) (4); auditor público interno: administração, ciências contábeis, direito ou economia (1); auditor público interno: contabilidade (1); biólogo (1); contador (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (3); médico veterinário (1); nutricionista (4); professor pa (74); professor pb: educação física (4); professor pb: geografia (2); professor pb: história (1); professor pb: língua portuguesa (6); professor pb: matemática (3); professor pb: arte (12); professor pedagogo (10) e psicólogo (5). Salário: de R$ 1.642,20 até R$ 4.141,20 acrescido de auxílio alimentação no valor atual de R$ 560. Taxa de inscrição: de R$ 65 até R$ 85.

PREFEITURA DE SETE LAGOAS — MG

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://l1nq.com/Fmh0Z . Concurso com 52 vagas para os cargos de: borracheiro i (1); pedreiro de acabamento (1); auxiliar de educador; eletricista i (1); mecânico de veículos i (1); agente executivo governamental (20); almoxarife (2); educador (1); técnico de nível superior administrador de empresas (1); técnico de nível superior analista de infraestrutura de tecnologia da informação (1); técnico de nível superior analista de sistemas i (2); técnico de nível superior arquiteto i (1); técnico de nível superior auditor de controle interno (1); técnico de nível superior auditor técnico fiscal de tributos municipais (5); técnico de nível superior contador i (1); técnico de nível superior economista i (1); técnico de nível superior engenheiro agrônomo i (1); técnico de nível superior engenheiro ambiental i (1); técnico de nível superior engenheiro civil i (1); técnico de nível superior engenheiro florestal i (1); técnico de nível superior fiscal de controle urbanístico e ambiental (5); técnico de nível superior historiador i (1); técnico de nível superior psicólogo i (1) e técnico social (1). Salário: de R$ 1.420 até R$ 5.098,04. Taxa: R$ 40 até R$ 80.

PREFEITURA DE ITAITUBA — PA 1

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://encr.pw/iJ5wx . Concurso com 23 vagas para o cargo de agente de trânsito. Salário: R$ 1.412. Taxa de inscrição: R$ 120.

PREFEITURA DE ITAITUBA — PA 2

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://encr.pw/iJ5wx . Concurso com 1.544 vagas para os cargos de: analista jurídico (2); assistente jurídico (3); assistente administrativo (3); auxiliar de serviços (3); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em agroindústria (1); técnico em agropecuária (3); vigia (2); agente de portaria (2); agente de proteção (3); agente de segurança da aviação civil (2); almoxarife (1); assistente administrativo (13); auxiliar de serviços gerais (9); bombeiro de aeródromo (7); fiscal de pista de aeroporto parqueador (2); gerente de segurança operacional (1); motorista de veículos leves (1); técnico de informática (2); vigia (5); assistente administrativo (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal de tributos (2); arqueólogo; assistente de biblioteca (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); preparador físico (1); sociólogo; vigia (6); agente de portaria - zona urbana (2); assistente administrativo - zona urbana (18); assistente social - zona urbana (9); auxiliar de serviços gerais - zona urbana (19); contador - zona urbana; cozinheira - zona urbana (6); educador social - zona urbana (5); motorista de veículos leves - zona urbana (5); orientador social - zona urbana (9); pedagogo - zona urbana (1); piloto fluvial - zona urbana (1); psicólogo - zona urbana (4); sociólogo - zona urbana; técnico de informática - zona urbana (1) terapeuta ocupacional - zona urbana(1); vigia - zona urbana (11); almoxarife educacional (1); assistente social (1); auxiliar de classe infantil (6); auxiliar de secretaria escolar (18); auxiliar de serviços gerais educacional (87); coordenador pedagógico da educação infantil (11); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (28); motorista de veículos leves educacional (2); motorista de veículos pesados educacional (5); nutricionista (1); piloto fluvial educacional (3); porteiro escolar (8); professor brailista (1); professor de atendimento educacional especializado (6); professor de ciências físicas e biológicas (6); professor de educação física (7); professor de educação física dos anos iniciais (6); professor de educação infantil (104); professor de ensino da arte (12); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de introdução às tecnologias (3); professor de língua estrangeira (inglês) (11); professor de língua portuguesa (9); professor de matemática (9); professor de séries iniciais (77); psicólogo (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (12); técnico educacional (7); técnico em alimentos (1); técnico em edificações (1); técnico em infraestrutura (6); terapeuta ocupacional (1); tradutor intérprete de libras educacional (2); vigia educacional (10); assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista de veículos leves (1); vigia (1); assistente administrativo (12); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de veículos leves (4); pintor (1); técnico de informática (1); agente de portaria (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); auxiliar de serviços gerais (104); borracheiro (2); carpinteiro armador (2); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheira (3); desenhista técnico (1); eletricista (5); eletricista de rede (5); encanador (2); engenheiro civil (3); gari (28); lubrificador (2); mecânico de máquinas leves (2); mecânico de máquinas pesadas (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (22); operador de máquinas pesadas (24); pedreiro (19); pintor (3); soldador (2); técnico em edificações (1); técnico em segurança no trabalho (2); vigia (6); analista ambiental (3); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (1); engenheiro ambiental (1); fiscal de meio ambiente (3); geólogo (1); motoristas de veículos leves (4); tecnólogo em saneamento ambiental (1); agente de controle zoonoses (2); agente de portaria (9); almoxarife (4); artesão (2); artífice de manutenção e operação (2); assistente administrativo (49); assistente social (8); auxiliar de serviços gerais (32); biólogo (1); biomédico (2); condutor de veículo de urgência (9); contramestre fluvial (1); cozinheira (6); educador físico (1); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro cirúrgico (3); enfermeiro da família (9); enfermeiro de urgência e emergência (4); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro especializado em saúde mental (1); enfermeiro especializado em neonatologia (2); enfermeiro geral (2); enfermeiro obstetra (7); enfermeiro pediatra; engenheiro clínico (1); engenheiro do trabalho; engenheiro sanitarista (1); farmacêutico bioquímico (5); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); maqueiro hospitalar (9); marinheiro fluvial de convés; marinheiro fluvial de máquinas (1); massoterapeuta (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico auditor; médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (1); médico clínico geral (15); médico da família (15); médico do trabalho; médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico gineco-obstetra (2); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico intensivista; médico neonatologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico urologista (1); microscopista (31); motorista de veículos leves (9); nutricionista (2); odontólogo (6); pedagogo (3); pedreiro (1); protético dentário (1); psicólogo (6); piloto fluvial (3); técnico de epidemiologia (1); técnico de higiene bucal (5); técnico de informática (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (84); técnico em gesso (3); técnico em laboratório (12); técnico em radiologia (9); técnico em refrigeração (2); técnico em segurança no trabalho (2); técnico em vigilância ambiental (3); técnico em vigilância sanitária (5); telefonista (4); terapeuta ocupacional (1); vigia (26); agente de combate às endemias (36); agente comunitário de saúde (73); assistente social - moraes almeida (1); pedagogo - moraes almeida (1); psicólogo - moraes almeida (1); assistente administrativo - moraes almeida (1); educador social - moraes almeida (3); auxiliar de serviços gerais - moraes almeida (2); cozinheira - moraes almeida (1); vigia - moraes almeida (2); motorista de veículos leves - moraes almeida (1). Salário: entre R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44. Taxa: R$ 70 a R$ 160.

PREFEITURA DE TIMBÓ — SC

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://concursos.furb.br/ . Concurso com 172 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: edital nº 001/2024: auxiliar operacional i (154); pedreiro (15); técnico em informática (1); advogado (1); almoxarife; auxiliar de recreação infantil; técnico em segurança do trabalho; secretária de escola; fiscal de posturas (1); edital nº 002/2024: educador infantil; professor de anos iniciais (1º ao 5º ano); professor de arte; professor de arte/música - pré-escolar; professor de arte/música - ensino fundamental; professor de ciências; professor de educação física; professor de educação física - pré-escolar; professor de ensino religioso; professor de espanhol; professor de geografia; professor de história; professor de informática educacional; professor de inglês - pré-escolar; professor de inglês; professor de matemática; professor de português; professor de pré-escola. Salário: de R$ 1.630,13 a R$ 8.944,29. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 150.

CÂMARA DE JURIPIRANGA — PB

Inscrições até 11 de outubro pelo site: https://encr.pw/H7O2i . Concurso com cinco vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: agente legislativo (1); auxiliar de serviços gerais (2); motorista "A/B" (1) e porteiro (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 1.800. Taxa de inscrição: de R$ 85 até R$ 95.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA — RS

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://encr.pw/o5Ddp . Concurso com 35 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); agente administrativo auxiliar (1); agente de combate a endemias; almoxarife; assistente social; atendente de creche (3); auxiliar de administração (1); auxiliar de saúde bucal; contador; eletricista; enfermeiro (1); engenheiro civil; escriturário (1); fisioterapeuta (1); mecânico; médico clínico geral (2); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); motorista (3); nutricionista (1); odontólogo (1); operador de máquinas (3); operário (3); operário especializado; pedreiro; professor de educação infantil (3); professor de séries iniciais (3); psicólogo (1); psicopedagogo; responsável do controle interno; servente (3); técnico agrícola e de inspeção animal; técnico em enfermagem (1); tesoureiro. Salário: de R$ 1.825,79 a R$ 12.257,04. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 160.

PREFEITURA DE BOCAÍUVA DO SUL — PR

Inscrições até 18 de outubro pelo site: https://acesse.dev/29Osw . Concurso com 24 vagas para os cargos de: advogado (2); agente comunitário de saúde (1); arquiteto (1); assistente social (1); auxiliar em vigilância sanitária (1); cirurgião dentista (2); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); mecânico (1); médico (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (1). Salário: de R$ 1.770,04 a R$ 10.722,13. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE — MA

Inscrições até 4 de novembro pelo site: https://acesse.dev/bkHOZ . Concurso com 199 vagas para os cargos de: médico - clinico geral (1); médico plantonista (2); cirurgião dentista (2); fisioterapeuta (2); procurador (a) municipal (1); enfermeiro (a) auditor (a) (2); psicólogo (3); controlador interno (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); enfermeiro (a) plantonista (5); farmacêutico (1); terapeuta ocupacional (2); assistente social (3); psicopedagogo (a) clínico (2); supervisor (a) pedagógico (a) (8); professor de educação infantil (14); professor ciclo de alfabetização 1º ao 3º ano (9); professor do 6º ao 9º ano - português (8); professor do 6º ao 9º ano - história (6); professor do 6º ao 9º ano - geografia (6); professor do 6º ao 9º ano - língua inglesa (5); professor de atendimento educacional especializado (aee) (3); professor do 6º ao 9º ano - arte (3); professor do 6º ao 9º ano - ciências (6); professor do 6º ao 9º ano - educação física(8); professor do 1º ao 5º ano (7); professor do 6º ao 9º ano - matemática (6); técnico em enfermagem (8); técnico em consultório dentário (2); maqueiro hospitalar (2); auxiliar de laboratório (2); recepcionista (1); técnico em radiologia (1); fiscal ambiental (1); assistente de administração escolar (7); agente administrativo (7);guarda civil municipal (6); vigia patrimonial (8); auxiliar de serviços públicos - servente escolar (15); técnico de informática (1); motorista (3); auxiliar operacional de serviços gerais (10); auxiliar operacional de serviços gerais (2); agente funerário (2); vigia patrimonial (2). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 6.000. Taxa: de R$ 65,60 até R$ 102.

PREFEITURA DE MANHUAÇU - MG

Inscrições até 8 de novembro pelo site: https://shre.ink/gPfy. Concurso com 985 vagas para os cargos de - instituto municipal philippe pinel: psiquiatra (3); posto médico do centro administrativo são sebastião (posto do cass): clínica médica (1); coordenação materno infantil: obstetrícia (3); pediatria (3); hospital maternidade alexander fleming: anestesiologia (14); cirurgia pediátrica (1); medicina preventiva e social (1); neurologia pediátrica (1); pediatria - sala de parto (1); hospital maternidade carmela dutra: anestesiologia (5); cirurgia pediátrica (1); medicina preventiva e social (1); hospital maternidade fernando magalhães: anestesiologia (3); cardiologia pediátrica (1); cirurgia pediátrica (2); intensivista adulto (5); neurologia pediátrica (1); obstetrícia (8); pediatria - sala de parto (5); ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia (1); hospital maternidade herculano pinheiro: anestesiologia (3); cardiologia pediátrica (1); cirurgia pediátrica (2); neurologia pediátrica (1); obstetrícia (1); pediatra - sala de parto (4); radiologia (1); hospital municipal jesus: anestesiologia (2); endocrinologia pediátrica (2); neurologia pediátrica (1); radiologia pediátrica (1); reumatologia pediátrica (1); hospital municipal nossa senhora do loreto: cirurgia pediátrica (1); pediatria (4);hospital municipal álvaro ramos: clínica médica (4); geriatria (1);hospital municipal barata ribeiro: anestesiologia (2); geriatria (3); hospital municipal raphael de paula souza: clínica médica (3); hospital municipal lourenço jorge: cardiologia - ecocardiografia (1); hemoterapia (1); ultrassonografia (1); hospital municipal miguel couto: clínica médica (1); infectologia pediátrica (1); intensivista adulto (1); medicina preventiva e social (epidemiologia) - maternidade (1); nutrologia (1); pediatria (1); hospital municipal salgado filho: anestesiologia (4); cirurgia geral (4); clínica médica (7); intensivista adulto (1); neurocirurgia (1); radiologia (1); hospital municipal souza aguiar: anestesiologia (8); cirurgia geral (4); cirurgia pediátrica (4); cirurgia vascular (5); clínica médica (6); intensivista adulto (2); neurocirurgia (3); oftalmologia (2); ortopedia e traumatologia (3); otorrinolaringologia (1). Salário: R$ 1.500 a R$ 4.905,14. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTANA DE PIRAPAMA - MG

Inscrições até 8 de novembro pelo site: https://portal.seap.selecao.site/. Concurso com 100 vagas para os cargos de advogado (1); analista administrativo (1); analista de controle interno (1); assistente social (3); assistente social educacional (1); contador (1); dentista (1); enfermeiro (3); especialista em educação básica (4); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); fonoaudiólogo educacional (1); médico (4); nutricionista (1); professor da educação básica - educação infantil (8); professor da educação básica - ensino fundamental - 1 ao 5º ano (6); professor da educação básica - ciências; professor da educação básica - educação física (2); professor da educação básica - ensino religioso; professor da educação básica - geografia; professor da educação básica - história (1); professor da educação básica - inglês; professor da educação básica - língua portuguesa; professor da educação básica - matemática; profissional de educação física (2); psicólogo (3); psicólogo educacional (1); treinador profissional de futebol (1); agente administrativo (1); almoxarife (1); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de professor (2); auxiliar de secretaria educacional (2); auxiliar em saúde (2); auxiliar em saúde bucal (3); fiscal de posturas (1); fiscal sanitário; fiscal de tributos (1); inspetor de alunos (1); técnico de contabilidade (1); técnico de enfermagem (7); técnico de informática (1); técnico de saúde bucal (1); técnico de segurança do trabalho (1); tesoureiro (1); agente administrativo i (3); motorista - categoria b (5); motorista - categoria c (5); porteiro; auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (2); operador de máquina pesada (2); operário (10); pedreiro (1); rodante (2); tratorista (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 15.380,40. Taxa: 80 a R$ 140.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://portal.seap.selecao.site/. Concurso com 100 vagas para os cargos de procuradoria geral do município: analista jurídico (2); assistente jurídico (3).secretaria municipal de agricultura: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços (3); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em agroindústria (1); técnico em agropecuária (3); vigia (2).secretaria municipal de administração: agente de portaria (2); agente de proteção (3); agente de segurança da aviação civil (2); almoxarife (1); assistente administrativo (13); auxiliar de serviços gerais (9); bombeiro de aeródromo (7); fiscal de pista de aeroporto parqueador (2); gerente de segurança operacional (1); motorista de veículos leves (1); técnico de informática (2); vigia (5).secretaria municipal de arrecadação e tributos: assistente administrativo (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal de tributos (2).secretaria municipal de cultura/turismo/esporte/lazer: arqueólogo; assistente de biblioteca (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); preparador físico (1); sociólogo; vigia (6).secretaria municipal de desenvolvimento e assistência social: agente de portaria - zona urbana (2); assistente administrativo - zona urbana (18); assistente social - zona urbana (9); auxiliar de serviços gerais - zona urbana (19); contador - zona urbana; cozinheira - zona urbana (6); educador social - zona urbana (5); motorista de veículos leves - zona urbana (5); orientador social - zona urbana (9); pedagogo - zona urbana (1); piloto fluvial - zona urbana (1); psicólogo - zona urbana (4); sociólogo - zona urbana; técnico de informática - zona urbana (1) terapeuta ocupacional - zona urbana(1); vigia - zona urbana (11);secretaria municipal de educação: almoxarife educacional (1); assistente social (1); auxiliar de classe infantil (6); auxiliar de secretaria escolar (18); auxiliar de serviços gerais educacional (87); coordenador pedagógico da educação infantil (11); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (28); motorista de veículos leves educacional (2); motorista de veículos pesados educacional (5); nutricionista (1); piloto fluvial educacional (3); porteiro escolar (8); professor brailista (1); professor de atendimento educacional especializado (6); professor de ciências físicas e biológicas (6); professor de educação física (7); professor de educação física dos anos iniciais (6); professor de educação infantil (104); professor de ensino da arte (12); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de introdução às tecnologias (3); professor de língua estrangeira (inglês) (11); professor de língua portuguesa (9); professor de matemática (9); professor de séries iniciais (77); psicólogo (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (12); técnico educacional (7); técnico em alimentos (1); técnico em edificações (1); técnico em infraestrutura (6); terapeuta ocupacional (1); tradutor intérprete de libras educacional (2); vigia educacional (10).secretaria municipal de finanças: assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista de veículos leves (1); vigia (1).secretaria municipal de governo: assistente administrativo (12); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de veículos leves (4); pintor (1); técnico de informática (1).secretaria municipal de infraestrutura: agente de portaria (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); auxiliar de serviços gerais (104); borracheiro (2); carpinteiro armador (2); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheira (3); desenhista técnico (1); eletricista (5); eletricista de rede (5); encanador (2); engenheiro civil (3); gari (28); lubrificador (2); mecânico de máquinas leves (2); mecânico de máquinas pesadas (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (22); operador de máquinas pesadas (24); pedreiro (19); pintor (3); soldador (2); técnico em edificações (1); técnico em segurança no trabalho (2); vigia (6).secretaria municipal do meio ambiente: analista ambiental (3); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (1); engenheiro ambiental (1); fiscal de meio ambiente (3); geólogo (1); motoristas de veículos leves (4); tecnólogo em saneamento ambiental (1).secretaria municipal de saúde: agente de controle zoonozes (2); agente de portaria (9); almoxarife (4); artesão (2); artífice de manutenção e operação (2); assistente administrativo (49); assistente social (8); auxiliar de serviços gerais (32); biólogo (1); biomédico (2); condutor de veículo de urgência (9); contramestre fluvial (1); cozinheira (6); educador físico (1); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro cirúrgico (3); enfermeiro da família (9); enfermeiro de urgência e emergência (4); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro especializado em saúde mental (1); enfermeiro especializado em neonatologia (2); enfermeiro geral (2); enfermeiro obstetra (7); enfermeiro pediatra; engenheiro clínico (1); engenheiro do trabalho; engenheiro sanitarista (1); farmacêutico bioquímico (5); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); maqueiro hospitalar (9); marinheiro fluvial de convés; marinheiro fluvial de máquinas (1); massoterapeuta (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico auditor; médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (1); médico clínico geral (15); médico da família (15); médico do trabalho; médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico gineco-obstetra (2); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico intensivista; médico neonatologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico urologista (1); microscopista (31); motorista de veículos leves (9); nutricionista (2); odontólogo (6); pedagogo (3); pedreiro (1); protético dentário (1); psicólogo (6); piloto fluvial (3); técnico de epidemiologia (1); técnico de higiene bucal (5); técnico de informática (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (84); técnico em gesso (3); técnico em laboratório (12); técnico em radiologia (9); técnico em refrigeração (2); técnico em segurança no trabalho (2); técnico em vigilância ambiental (3); técnico em vigilância sanitária (5); telefonista (4); terapeuta ocupacional (1); vigia (26); agente de combate às endemias (36); agente comunitário de saúde (73); assistente social - moraes almeida (1); pedagogo - moraes almeida (1); psicólogo - moraes almeida (1); assistente administrativo - moraes almeida (1); educador social - moraes almeida (3); auxiliar de serviços gerais - moraes almeida (2); cozinheira - moraes almeida (1); vigia - moraes almeida (2); motorista de veículos leves - moraes almeida (1). Salário: R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44 Taxa: R$ 70 a R$ 160.

PREFEITURA DE CACOAL — RO

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/gPIF. Concurso com 602 vagas para os cargos de oficial do magistério - ciências físicas e biológicas (1); oficial do magistério - educação física (3); oficial do magistério - geografia (1); oficial do magistério - história (1); oficial do magistério - letras com habilitação em língua inglesa (3); oficial do magistério - matemática (1); oficial do magistério - pedagogo (110); orientador educacional (1); psicopedagogo (1); supervisor escolar (1); procurador municipal (1); biomédico (1); bioquímico (1); cirurgião dentista clínico geral (4); cirurgião dentista odontopediatra (1); cirurgião dentista bucomaxilofacial (1); cirurgião dentista periodontista (1); enfermeiro (46); farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); nutricionista (2); psicólogo (5); terapeuta ocupacional (2); auditor clínico (1); médico anestesista (2); médico cardiologista (1); médico clínico geral - generalista (38); médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista (1); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico obstetra (10); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico ultrassonografista (1); médico pediatra (10); médico psiquiatra (2); analista de sistemas (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor administrativo (1); auditor fiscal tributário municipal (1); biólogo (1); contador (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); engenheiro sanitarista e ambiental; fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e posturas (1); médico veterinário (5); zootecnista (1); agente de transporte e trânsito; desenhista; instrutor musical (2); instrumentador cirúrgico (1); operador de sistemas (1); programador (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); técnico em enfermagem (94); técnico em informática; técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (1); técnico em higiene dental (4); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em topografia; agente administrativo (20); agente de biblioteca (1); cuidador (5); intérprete de libras (1); agente de manutenção e reparos (11); almoxarife (1); auxiliar de topografia (1); auxiliar de farmácia (1); borracheiro (3); braçal (20); carpinteiro (1); coveiro (4); cozinheiro (5); eletricista industrial; eletricista para autos (1); eletricista predial (1); lavadeira (1); oficial marceneiro (1); mecânico de veículos leves; mecânico de veículos pesados (1); mecânico geral (5); merendeira (21); mestre de obras (1); motorista de viaturas leves (5); motorista de viaturas pesadas (26); operador de máquina niveladora; operador de máquinas (13); operador de pá carregadeira; operador de retroescavadeira (5); operador de rolo compactador (2); operador de trator agrícola (3); pedreiro (5); pintor (5); servente (6); soldador (1); torneiro mecânico (1); vigilante (10); e zelador (17). Salário: R$ 1.094 a R$ 6.050. Taxa: R$ 65 a R$ 79.

PREFEITURA DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/gPIx Concurso com 492 vagas para os cargos de - secretaria de administração: auxiliar de serviços gerais (15); coveiro (3); encanador (1); gari (30); motorista categoria d (3); motorista categoria e (1); motorista categoria c (1); agente administrativo (20); guarda municipal (30); operador de máquinas (4); técnico em informática (1); analista de sistemas (1); médico veterinário (1); - secretaria de educação: auxiliar de serviços educacionais (20); merendeira escolar (10); motorista escolar (9); assistente administrativo educacional (20); auxiliar de sala (40); cuidador escolar (30); inspetor escolar (10); secretário escolar (5); vigilante escolar (20); professor de educação infantil (30); professor de artes (5); professor do 1º ao 5º ano (20); professor de educação física (5); professor de ciências (5); professor de inglês (5); professor de língua portuguesa (5); professor de geografia (5); professor de história (5); professor de matemática (5); - secretaria de saúde: auxiliar de serviços gerais (15); cozinheira (6); padioleiro (maqueiro) (6); motorista categoria d (6); agente administrativo (20); agente comunitário de saúde (8); auxiliar de consultório dentário (7); auxiliar de farmácia (9); técnico de enfermagem (14); assistente social (3); educador físico (1); enfermeiro psf (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico cardiologista (1); médico generalista psf (2); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista (7); médico psiquiatra (2); nutricionista (2); odontólogo (4); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.412 a R$ 8.354. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTIS — TO

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://encr.pw/etUY6 . Concurso com 187 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: educação básica - pedagogia (60); professor de educação básica - matemática (2); professor de educação básica - português (2); professor de educação básica - inglês (2); professor de educação básica - educação física (5); motorista escolar (4); assistente de apoio à inclusão (3); intérprete de libras (3); nutricionista educacional (2); fonoaudiólogo educacional (2); assistente de consultório dentário (6); fonoaudiólogo (saúde) (2); fiscal de vigilância sanitária (3); técnico em enfermagem (10); médico cardiologista (1); médico psiquiatra (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista (1); musicoterapeuta (1); biomédico (2); terapeuta ocupacional (2); farmacêutico (4); fiscal de obras e edificações (1) e merendeira (40). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.748,93. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE — PE

Inscrições até 31 de outubro pelo site: https://acesse.dev/ki4zR . Concurso com 419 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (101); coveiro (2); vigia (30); cozinheira (7); merendeira (20); motorista - categoria "B" (10); porteiro (15); assistente administrativo (70); auxiliar de creche (40); fiscal de obra (6); intérprete de libras (8); motorista - categoria "D" (15); motorista - categoria "E" (15); recepcionista (8); auditor de tributos (2) e guarda civil municipal (70). Salário: de R$ 1.518,72 até R$ 2.819,57. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS — PB

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://shre.ink/g4No . Concurso com 357 vagas para os cargos deauxiliar de: agente de correição animal (2); auxiliar de magarefe (4); calceteiro (3); coveiro (2); gari (30); jardineiro (6); operador máquinas pesadas (3); merendeira (13); pedreiro (12); servente de obras (20); vigia (37); zelador (6); auxiliar de serviços gerais (14); encanador (2); monitor de caps (1); motorista b (21); motorista c (1); porteiro (14) serralheiro (1); agente administrativo (9); agente comunitário de saúde (17); agente de combate às endemias (3); agente municipal de trânsito (5); artesão (1); condutor de ambulância (5); condutor de veículo escolar d (40); cuidador de creche (3); cuidador da nacap (3); digitador (4); fiscal de obras (2); fiscal de vigilância sanitária (2); mestre de obras (2); monitor de informática (1); auxiliar de consultório dentário (2); técnico em enfermagem (2): arquiteto (3); assistente social (3); bibliotecário (1); cuidador de crianças com necessidades especiais (15); educador físico na saúde (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); inspetor escolar (2); médico psiquiatra (1); monitor de dança (1); monitor de música (1); monitor de pintura (1); nutricionista (1); nutricionista educacional (1); odontólogo (1); procurador jurídico (1); psicólogo (3); psicopedagogo (2); terapeuta ocupacional (1); educador físico (2); professor braile (1); professor de ciências (1); professor de AEE (1); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de ensino fundamental I (2); professor de libras (1); professor geografia (1); professor língua inglesa (2); professor língua portuguesa (1); professor matemática (1); psicólogo educacional (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.000. Taxa: R$ 75 e R$ 115.

PREFEITURA DE JOAQUIM NABUCO — PE

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://l1nq.com/soen7 . Concurso com 312 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (50); assistente administrativo (36); auxiliar de laboratório (1); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (6); agente comunitário de saúde (6); agente de endemias (3); cozinheira (10); coveiro (2); digitador (6); encanador (2); eletricista (2); enfermeiro (6); enfermeiro plantonista (6); fiscal de tributos municipais (2); fonoaudiólogo (1); fisioterapeuta (1); farmacêutico (1); gari (25); jardineiro (2); médico cardiologista (1); médico psiquiatra (1); médico geriatra (1); médico urologista (1); motorista - ambulância (6); motorista - ônibus - TFD (2); motorista - carro baixo - TFD (1); motorista - ônibus escolar (9); motorista - C (1); motorista - assistência social (1); motorista - D (2); nutricionista (2); odontólogo (6); operador de motoniveladora (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); professor de matemática (2); professor de geografia (1); professor de português (1); professor de ciências (1); professor de história (1); professor de libras (1); professor de química (1); professor de educação física (1); professor de educação infantil (13); professor anos iniciais (39); pintor (2); recepcionista (10); técnico de enfermagem (20); terapeuta ocupacional (1); técnico de controle interno (1); técnico em informática (1); tratorista (1) e vigia (8). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 71,25 até R$ 121,50.

PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

Inscrições até 29 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFuD . Concurso com 81 vagas para os seguintes cargos: agente comunitário de saúde (33); assistente social (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de enfermagem (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); inspetor de alunos (1); médico mensalista (6); psicólogo (1); recepcionista (1); servente - limpeza geral (1); servente i - auxiliar de merendeira (1); servente ii - merendeira (1); técnico de enfermagem (1); trabalhador (30). Salário: de R$ 2.058,87 a R$ 5.576,13 Taxa: de R$ 59 a R$ 96.

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA - SP

Inscrições até 22 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFuc . Concurso com 120 vagas e formar cadastro reserva para o cargo de professor de educação básica peb i. Salário: R$ 3.490,54. Taxa: R$ 95.

PREFEITURA DE MANGARATIBA - RJ

Inscrições até 14 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFK0 . Concurso com 585 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação profissionais, entre os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (30); servente escolar (16); auxiliar administrativo (80); auxiliar de berçário (4); auxiliar de secretaria escolar (10); inspetor de alunos (15); merendeiro (30); recepcionista (2); agente de fiscalização fazendária (10); agente de fiscalização de obras e postura (5); auxiliar de turma (100); instrumentador cirúrgico (3); profissional de apoio escolar (150); secretário escolar (5); técnico de enfermagem (1); técnico de higiene bucal (1); técnico de raio x (1); técnico em hematologia (4); técnico em planejamento (1); professor ii; analista de planejamento (3); arquiteto (1); assistente social (12); auditor fiscal fazendário (2); contador (3); enfermeiro (1); engenheiro civil (3); engenheiro florestal (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (4); médico anestesista (3); médico cardiologista (7); médico clínico geral (6); médico dermatologista (1); médico ginecologista/obstetrícia (10); médico neurologista (5); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (14); médico psiquiatra (1); médico urologista (1); nutricionista (9); odontólogo (2); professor i nas disciplinas de artes; ciências; educação física; geografia; história; inglês; língua portuguesa; matemática; psicólogo (8); psicólogo (4); e psicopedagogo (10). Salário: Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BRASÍLIA DE MINAS

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFKu . Concurso com 312 novos profissionais, para os seguintes cargos: advogado (2); analista de sistemas; assistente administrativo (50); assistente social (4); auxiliar de saúde bucal (6); auxiliar de serviços gerais (50); bibliotecário (1); bombeiro (1); citotécnico (1); contador (1); costureira (2); coveiro (1); dentista (1); dentista de psf (5); desenhista cadista (1); eletricista; enfermeiro (8); enfermeiro de psf (1); enfermeiro de uti (1); enfermeiro obstetra (2); engenheiro civil (1); farmacêutico/ bioquímico; fiscal ambiental (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (4); fisioterapeuta de uti (1); fonoaudiólogo (1); gari (10); jardineiro (1); mecânico (1); médico anestesista (2); médico angiologista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico cirurgião pediátrico; médico citopatologista/ patologista (1); médico clinico geral (3); médico de psf (9); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico especialista em diagnóstico por imagem/ultrassonografia; médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista e obstetra (4); médico intensivista (2); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra; médico psiquiatra (1); médico radiologista; médico traumato - ortopedista (1); médico veterinário (1); monitor de aprendizagem (20); monitor de transporte (6); motorista "b"; motorista "d" (10); nutricionista (2); operador de máquinas (2); pedreiro (3); pintor (1); professor 1 (professor de educação - escola) (5); professor 1 (professor de educação - creche); professor 2 - p2a (professor de anos iniciais do ensino fundamental) (12); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/ artes) (1); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/ciências) (1); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/educação física) (2); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/geografia) (1); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/história) (1); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/língua estrangeira/inglês) (1); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/matemática) (1); psicólogo (3); psicopedagogo; supervisor pedagógico (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (30); técnico em informática (1); técnico em laboratório (3); técnico em prótese dentária; técnico em radiologia (2); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental e técnico saúde bucal (3); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/língua portuguesa); professor 2 - p2b (professor dos anos finais do ensino fundamental/ensino religioso). Salário: de R$ 1.412 a R$ 6.329,25. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - RJ

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFKc . Concurso com 626 vagas além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: auxiliar de obras e serviços (20); mecânico; eletricista; pedreiro; pintor; operador de máquinas pesadas; vigia (15); auxiliar de biblioteca i (1); auxiliar de consultório dentário (4); auxiliar de serviço educacional (40); cantineira (40); cuidador (1); motorista (10); orientador social; auxiliar administrativo (50); auxiliar de secretaria (10); fiscal (5); fiscal de tributos (5); fiscal sanitário (4); recepcionista (2); secretário escolar (3); auxiliar de biblioteca (2 vaga); auxiliar escolar (30); técnico em enfermagem (30); técnico em enfermagem - especialista em esf (10); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); analista educacional (20); arquiteto (1); assistente social (5); bibliotecário (1); educador físico (1); enfermeiro (15); engenheiro civil (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); especialista em licitação (1); farmacêutico/bioquímico (2); fisioterapeuta (8); fonoaudiólogo (3); inspetor educacional (1); médico clínico geral (6); médico plantonista clínico (10); médico veterinário (3); nutricionista (2); odontólogo - urgência e emergência (1); pedagogo i ( 1); procurador jurídico (1); professor de educação básica - peb i (72); professor de educação básica - peb ii - biologia; professor de educação básica - peb ii - ciências (2); professor de educação básica - peb ii - educação artística (7); professor de educação básica - peb ii - educação física (4); professor de educação básica - peb ii - filosofia; professor de educação básica - peb ii - física; professor de educação básica - peb ii - geografia (1); professor de educação básica - peb ii - história (3); professor de educação básica - peb ii - inglês (1); professor de educação básica - peb ii - matemática (3); professor de educação básica - peb ii - português (3); professor de educação básica - peb ii - química; professor de educação básica - peb ii - redação (2); professor de educação básica - peb ii - religião (1); professor de educação básica - peb ii - sociologia; professor de educação infantil - pei (60); psicólogo i (5); técnico em basquete (1); técnico em futsal (1); técnico em ginástica rítmica (1); técnico em handebol (1); técnico em voleibol (1); terapeuta ocupacional (2); enfermeiro especialista em esf (5); médico angiologista (2); médico cardiologista (3); médico dermatologista (2); médico endocrinologista (2); médico especialista em esf (5); médico gastroenterologista (1); médico geriatra; médico ginecologista (3); médico infectologista; médico mastologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico ocupacional/do trabalho (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2 vaga); médico otorrinolaringologista (2); médico pediatra (2); médico pneumologista (2); médico psiquiatra (5); médico regulador (3); médico urologista (1); odontólogo - atendimento especial (1); odontólogo - cirurgião bucomaxilofacial (1); odontólogo - endodontista (1); odontólogo - especialista em esf (1); odontólogo - estomatologista (1); odontólogo - periodontista (1); agente de trânsito (15); guarda municipal (20). Salário: de R$ 1.039,39 a R$ 9.381,84. Taxa: de R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE LUIZ ALVES — SC

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFv4 . concurso com 103 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: 103 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: analista administrativo; analista de recursos humanos; arquiteto e urbanista; assistente de controle interno; assistente social (4); auditor de controle interno (1); contador; controlador interno; enfermeiro; engenheiro civil; engenheiro florestal; farmacêutico; fiscal de obras e posturas; fiscal de tributos; fiscal sanitário; fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo (sme) (1); médico - auditor (1); médico clínico geral (2); médico ginecologista / obstetra (1); médico pediatra; médico veterinário; nutricionista (1); odontólogo (2); orientador social (1); procurador; professor de anos iniciais (1); professor de arte (1); professor de ciências; professor de dança; professor de educação física; professor de educação infantil; professor de ensino religioso (1); professor de geografia; professor de história (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa; professor de matemática; profissional de educação física (sms); profissional de educação física; psicólogo (smdas) (1); psicólogo (sme) (1); psicólogo (sms); psicopedagogo (1); tesoureiro; agente de defesa civil; agente educacional (educação especial) (5); assistente administrativo (4); atendente de educação infantil (30); auxiliar de enfermagem (1); auxiliar de saúde bucal; maestro de banda municipal (1); motorista socorrista (1); recepcionista (1); técnico agrícola; técnico em enfermagem (4); técnico em farmácia (1); técnico em manutenção e suporte de informática (1); técnico em mecânica; técnico em saúde bucal (2); cozinheiro (3); motorista - categoria b; motorista - categoria c (1); motorista - categoria d (2); operador de máquinas (1); operário braçal (5); vigia (5); zelador (3); zelador (sme) (6); agente de combate às endemias; agente comunitário de saúde (4). Salário: de R$ 1.162,39 a R$ 13.800,98. Taxa: de R$ 75 a R$ 150.

PREFEITURA DE EUNÁPOLIS — BA

Inscrições até 14 de outubro pelo site: https://shre.ink/gFvx . Concurso com 404 oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais (52); coveiro (5); cozinheira (25); encanador (2); gari (20); pedreiro (2); pintor (2); agente administrativo (21); agente de combate às endemias (26); agente comunitário de saúde (35); agente de autoridade de trânsito (5); condutor de veículo de emergência (5); cuidador social (6); eletricista (2); fiscal de obras e posturas (3); fiscal de policia administrativa (5); monitor (63); motorista (5); técnico em enfermagem (31); técnico em enfermagem (emergencista) (4); técnico em enfermagem (instrumentador cirúrgico) (1); técnico em enfermagem (uti) (10); administrador (2); assistente social (6); economista (1); enfermeiro (31); enfermeiro cme/ centro cirúrgico (3); enfermeiro intesivista (2); enfermeiro hemodiálise (2); enfermeiro obstetra (5); enfermeiro emergencista (6); fisioterapeuta intesivista (2); médico veterinário (1); procurador jurídico (1); zootecnista (1); guarda civil municipal (4); farmacêutico (2); odontólogo (2); psicólogo (3). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 7.962,29. Taxa: de R$ 72 a R$ 162.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 15 de outubro pelo site: https://shre.ink/gEUe . Concurso com 19 vagas para professor da carreira do magistério superior, entre as áreas de finanças corporativas (1); teoria econômica (1); estatística (1); .tecnologia de produtos de origem animal (1); engenharia de materiais (1); .química geral e inorgânica (1); química orgânica (1); clínica médica de ruminantes (1); cirurgia veterinária (1); avicultura (1); .suinocultura (1); entomologia (2); .genética molecular e microorganismos (1); zoologia de amniotas (1); política educacional (1); filosofia da educação (1); ensino educação infantil, infância e estágios (1); ensino de história e história da educação (1). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 260.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Inscrições até 7 de outubro de forma on-line. Concurso com 27 vagas para o cargo de professor do magistério superior em diversas áreas. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 60,94 a R$ 262,04.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Inscrições até 30 de outubro pelo e-mail: protocologeral@ufpi.edu.br . Concurso com 11 vagas de docentes do magistério superior e formar cadastro reserva para as áreas epidemiológicas de: ciência política/relações internacionais (1); letras/literaturas de língua portuguesa (1); sociologia com ênfase em metodologias quantitativas (1); saúde pública para farmácia, farmácia clínica, estágios em assistência-farmacêutica/farmácia clínica, atividades de extensão (1); cartografia e sistema de informação geográfica (1); biologia celular, biologia molecular e genética (1); fitotecnia/fisiologia vegetal e manejo de plantas daninhas (1); morfofisiologia veterinária (1); patologia veterinária (1); pedagogia (1); bases da prática médica (1). Salário: entre R$ 2.437,59 e R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 88 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Inscrições até 16 de outubro de forma on-line. Concurso com 16 vagas para o cargo de professor da carreira do magistério federal, para as seguintes disciplinas: agroindústria (1); engenharia agronômica (1); zootecnia (1); administração (1); educação (2); química (1); sistema de informação (1); medicina (2); nutrição (1); dança (1); letras estrangeiras (1); matemática (1); secretariado executivo (1); codap (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 4.875,18. Taxa: entre R$ 100 e R$ 200.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 14 de outubro pelos sites, dependendo do cargo: https://shre.ink/gEUl ou https://shre.ink/gEU9 ou https://shre.ink/gEUU . Concurso com 20 vagas para o cargo de tutor a distância, para as seguintes áreas: curso de licenciatura em letras/libras/língua portuguesa e suas literaturas (7); curso de bacharelado em administração pública (8); curso de licenciatura em pedagogia (5). Salário: R$ 1.100.Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 11 de outubro pelo e-mail (docente de história) ou site (docente de clínica médica): concurso-prof-adjunto@fafich.ufmg.br ; https://shre.ink/gEnu . Concurso com nove vagas para professor da carreira do magistério superior, com a denominação de adjunto "a", nas áreas de história da áfrica, junto ao departamento de história da faculdade de filosofia e ciências humanas, e junto ao departamento de clínica médica da faculdade de medicina, onde o docente deve ministrar aulas na área de clínica médica. Salário: R$ 10.481,64. Taxa:R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://shre.ink/gEnr . Concurso com 13 vagas para o cargo de professor adjunto, para as áreas de: medicina/pediatria (1); ciências biológicas/ensino de ciências (1); física/ensino de ciências e matemática (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional (1); pesquisa operacional, processos estocásticos e teorias das filas, programação linear, não linear, mista e dinâmica, séries temporais, teoria dos grafos, teoria dos jogos, modelos analíticos e de simulação, engenharia de produção (1); séries temporais, probabilidade e estatística, probabilidade, teoria geral e fundamentos da probabilidade, teoria geral e processos estocásticos, teoremas de limite, processos markovianos, análise estocástica, processos estocásticos especiais, estatística, fundamentos da estatística, inferência paramétrica, inferência não-paramétrica, inferência em processos estocásticos, análise multivariada, regressão e correlação, planejamento de experimentos, análise de dados, probabilidade e estatística aplicadas (1); engenharia mecânica/mecânica dos sólidos, projetos de máquinas (1); nutrição/dietética (1); química/química orgânica (1); física/física geral (1); terapia ocupacional/contextos sociais e cultura (1); medicina/saúde coletiva (1); serviço social/fundamentos do serviço social/serviço social aplicado (1).Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 86 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 8 de outubro pelos e-mails, conforme o curso: departamento de artes visuais: departamento.artesvisuais@ufes.br ; departamento de engenharia mecânica: departamento.engenhariamecanica@ufes.br ; departamento de agronomia: departamento.agronomia.alegre@ufes.br; departamento de engenharia e tecnologia/ceunes: departamento.det.saomateus@ufes.br .Concurso com seis vagas para professor do magistério superior, entre as seguintes áreas: artes/artes plásticas (1); artes/desenho (1); artes/pintura (1); engenharia / engenharia térmica, termodinâmica e aproveitamento de energia (1); ciências agrárias/ agronomia; fitossanidade; fitopatologia (1); engenharias /engenharia química (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) — MG

Inscrições até 7 de outubro por meio do endereço de e-mail correspondente a cada área, conforme descritos no edital. Concurso com 27 vagas para: Campus Fortaleza: evolução, diversificação, distribuição geográfica e conservação de angiospermas (1); linguagem geográfica aplicada à análise espacial (1); língua portuguesa (1); nanomateriais (1); enfermagem no processo de cuidar do adulto em situações clínicas e cirúrgicas (1); controle de qualidade microbiológico e garantia da qualidade de medicamentos e cosméticos (1); contabilidade financeira e teoria da contabilidade (1); clínica médica/nefrologia/semiologia (1); clínica médica/pneumologia/semiologia (1); medicina de família e comunidade na saúde do adulto / internato de saúde da família e comunidade (1); ginecologia e obstetrícia (1); Campus Cratéus: algoritmos, grafos, otimização e teoria da computação (1); engenharia de transportes (1); inteligência artificial e ciência de dados (1); matemática aplicada a ciências e tecnologia (1); pesquisa mineral (1); Campus Sobral: matemática para engenharia (1); medicina - semiologia/internato em saúde coletiva (1); medicina - urgências médicas/clínica médica/internato (1); psicologia escolar e educacional (1); Campus Russas: algoritmos e programação de computadores (1); análise, estrutura e manipulação de dados (1); materiais e construção civil (1); mecânica dos sólidos (1); projeto e dinâmica das máquinas (1); engenharia de qualidade (1) e operações e processo (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: de R$ 60,94 até R$ 262,04.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/g01i . Concurso com dez vagas para os cargos de: assistente em administração (6); arquiteto - urbanista (1); auditor (1) e fisioterapeuta (2). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)

Inscrições até 11 de outubro pelo site: https://shre.ink/gEUF . Concurso com 67 vagas para professores da carreira de magistério superior, para as áreas de probabilidade e estatística- estatística (1); computação - engenharia e ciência da computação (1); arquitetura e urbanismo - desenho técnico e planejamento e projeto do ambiente construído e infraestrutura urbana (1); química - química inorgânica (3); química - química analítica (2); química - química orgânica: ecologia química ou química bioortogonal ou biocatálise ou ciências ômicas (metabolômica, proteômica, lipidômica) (2); engenharia de materiais - metalurgia física (1); engenharia de materiais - físico química de polímeros (2); engenharia de materiais - materiais cerâmicos (3); engenharia elétrica - sistemas digitais e microprocessados (1); engenharia química - termodinâmica e processos industriais de separação ou controle ambiental (2); engenharia química - catálise heterogênea (2); .engenharia mecânica - mecatrônica (1); .ciências ambientais - avaliação de impactos ambientais e gestão ambiental empresarial (1); educação física - cultura corporal: ginástica e luta (1); zoologia dos vertebrados - morfologia, taxonomia e biogeografia de peixes de água doce neotropicais (1); terapia ocupacional - disfunção física do adulto (1); .terapia ocupacional - atividades e recursos em terapia ocupacional (1); medicina - saúde coletiva (1); medicina - saúde do adulto e idoso (4); medicina - saúde da criança e do adolescente (3); enfermagem - .gerenciamento em enfermagem (1); enfermagem - processo de cuidar em enfermagem (1); enfermagem - enfermagem pediátrica (1); educação - ensino de filosofia (1); língua inglesa e suas literaturas - ensino e aprendizagem de língua inglesa (1); letras - literaturas estrangeiras modernas (1); audiovisual - realização audiovisual com ênfase em criação e prática visual (1); psicologia - psicologia social: trabalho e organizações (1); psicologia - análise do comportamento (1); tradução e interpretação em língua brasileira de sinais (libras)/língua portuguesa - libras e linguística (1); ciências biológicas - zoologia de vertebrados, evolução e genética (1); probabilidade e estatística - linguagem de programação e ciência de dados (1); engenharia de alimentos - engenharia de processos (1); ciências agrárias - engenharia agrícola (1); ciências agrárias - agronomia (1); matemática - álgebra, análise, geometria/topolo-gia e matemática aplicada (1); engenharia florestal- colheita florestal, transporte florestal, planejamento florestal e métodos quantitativos aplicados ao manejo florestal (1); métodos quantitativos - probabilidade e estatística (1); economia - métodos econométrico (1); ciência e engenharia da computação - ciência da computação (2); história - histórico-cultural (1); turismo - turismo (1); ensino e educação - ensino de ciências e biologia (1); educação - didática e educação para as relações etnico-raciais (1); filosofia - filosofia da lógica e da linguagem (1); engenharia ambiental - energia (1); engenharia ambiental - .ciências dos materiais (1); engenharia ambiental - fenômenos de transporte (1). Salário: R$ 3.046,99 a R$ 10.481,64 acrescido de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Taxa: R$ 262.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/gRNT . Concurso com 21 vagas para os cargos de: ciências da natureza (1); enfermagem (2); parasitologia e imunologia (1); medicina (12); anatomia humana e fisiologia humana (1); física da matéria condensada com ênfase em: física de materiais ou biofísica (1); matemática industrial (1); educação física e saúde (1); engenharia de operações e processos da produção, engenharia do trabalho e engenharia organizacional (1). Salário: de 2.437,59 a R$ 4.875,18. Taxa: R$ 49 a R$ 210.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM)

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://www.nossorumo.org.br/ Processo seletivo com 52 vagas para os cargos de edital nº 31/2024: técnico-administrativo em educação - tae - nível médio: assistente em administração (10); técnico de laboratório/eletrotécnica (1); técnico de laboratório/química (2); técnico em agropecuária (2); técnico em tecnologia da informação (6); técnico-administrativo em educação - tae - nível superior: analista de ti (2); contador (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); técnico em assuntos educacionais (2); tecnólogo - formação (2). edital nº 32/2024: professor ensino básico, técnico e tecnológico - classe d 101: administração (1); administração/contabilidade (1); biologia (1); desenho técnico/cartografia/topografia construções rurais (1); educação física (1); eletrônica (2); filosofia (1); filosofia/sociologia (1); física (2); informática (1); letras português/inglês (1); letras/redação (1); matemática (4); química (2); turismo (1). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 75 a R$ 140

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/gElR . Concurso com 37 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de técnico administrativo em educação, para as seguintes áreas: assistente de aluno (3); assistente em administração (4); técnico em contabilidade (1); técnico em tecnologia da informação (2); técnico em laboratório - química (1); técnico em laboratório - ciências (1); técnico em laboratório - informática (2); administrador (3); assistente social (1); bibliotecário-documentalista (1); contador (2); engenheiro civil (3); médico - medicina do trabalho (2); nutricionista (1); pedagogo (5); psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (2); tecnólogo / produção audiovisual (1); engenheiro agrônomo (1). Salário: de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio transporte, auxílio saúde, progressão por mérito e por capacitação e incentivo a qualificação. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS (IPSPMM)

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://shre.ink/gEl7 . Concurso com 156 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, entre vários cargos. Salário: R$ 1.726,23 a R$ 8.389,05. Taxa: R$ 50 a R$ 90.