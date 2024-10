ANTT homologa concurso público com 50 vagas e salário de R$ 16 mil

RP Raphaela Peixoto

O certame foi organizado pelo Cebraspe. Compôs a seleção: provas objetivas, prova discursiva, avaliação de títulos e curso de formação. - (crédito: SINTRARC/ Agência Senado)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) homologou, nesta sexta-feira (11/10), o concurso público com vagas para o cargo de especialista em regulação de serviços e transportes terrestres. O edital com o resultado final do certame foi publicado no Diário Oficial da União.

A homologação do resultado final oficializa o processo e abre caminho para a convocação dos aprovados. Os candidatos aprovados no certame serão lotados a critério da Administração em Brasília (DF). A remuneração é de R$ 16.413,35, para jornada de 40 horas semanais.

Foram oferecidas 50 vagas, além de formação de cadastro reserva. Houve reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e para candidatos autodeclarados negros.

As oportunidades foram distribuídas para quatro categorias diferentes: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10 vagas); direito (10 vagas); economia (10 vagas); e engenharia civil, de produção, de transportes e logística, mecânica, ambiental, engenharia florestal e de infraestrutura (20 vagas).

O certame foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Compôs a seleção: provas objetivas, prova discursiva, avaliação de títulos e curso de formação.