Confira lista com 90 concursos abertos e 11.049 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 90 concursos e 11.049 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há cinco concursos abertos com cinco vagas. Para o Centro—Oeste, há 14 seleções abertas com 561 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 394 postos vagos. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 95 oportunidades. Há ainda 19 seleções de concursos estaduais com 5.198 vagas. Já para os municipais, há 28 concursos e 4.573 vagas. Nas universidades federais, são oito processos seletivos e 172 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 51 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 1

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://l1nq.com/m6KO7. Concurso com uma vaga para para o cargo de professor substituto na área de fisioterapia e terapia ocupacional. Salário: R$ 3.046,99. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 2

Inscrições até 22 de novembro pelo site: https://l1nq.com/m6KO7. Concurso com duas vagas para para o cargo de professor de magistério superior - adjunto A. Salário: R$ 10.481,64.Taxa de inscrição: R$ 240,40.

UNIVERSIDADES DE BRASÍLIA (UnB) 3

Inscrições até 22 de novembro pelo site https://shre.ink/goC1. Concurso com uma vaga para professor substituto no Instituto de Física. Salário: R$ 4.692,37. Não há cobrança de taxa de inscrição.

UNIVERSIDADES DE BRASÍLIA (UnB) 4

Inscrições até 26 de novembro pelo site https://l1nq.com/m6KO7. Concurso com uma vaga para professor substituto na área de Sistemas de Informação em Engenharia de Produção. Salário: R$ 4.692,37. Não há cobrança de taxa de inscrição.

REDE SARAH

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://acesse.dev/EYhQP. Concurso com número indeterminado de vagas para o cargos de médico, com especialidade em neurofisiologia. Salário: R$ 32.348,41. Taxa de inscrição: R$ 160.

NACIONAIS

INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO — INSA

Inscrições de 27 de novembro até 26 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/93Y6F. Concurso com 19 vagas para os cargos: pesquisador adjunto i — área de atuação: biodiversidade (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: desertificação (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: energia (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: recursos hídricos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção animal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: solos e mineralogia (2); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: biodiversidade (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: bioeconomia (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação desertificação (1); tecnologista pleno 2— i— área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: inovação (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: recursos hídricos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção animal (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1). Salário: R$ 6.710,29. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS

Inscrições de 25 de novembro até 30 de dezembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos: analista técnico em direito (26); analista técnico em administração (14); analista técnico em contabilidade (14); analista técnico em ciências políticas (10); analista técnico em ciência social (6); analista técnico em comunicação social (2); analista técnico em economia (2); analista técnico em tecnologia de informação (2). Salário: de R$ 4.142 até R$ 6.681,70, além de benefícios. Taxa: R$ 60.

CENTRO—OESTE

CÂMARA DE RIO BRILHANTE — MS

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços intrnos; auxiliar de serviços externos; auxiliar administrativo (1); auxiliar de serviços de transportes; agente de cerimonial (1); técnico administrativo (1); técnico de recursos humanos (1); técnico legislativo (1); contador (1); controlador interno (1); jornalista (1); procurador jurídico (2); redator legislativo (1). Salário: de R$ 2.000,96 até R$ 10.633,91. Taxa de inscrição: de R$ 78 até R$ 195.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO (Unemat) — MT 1

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://l1nq.com/1si1I. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor da educação sperior nas áreas de: economia rural e comercialização agropecuária (1); agricultura de precisão (1); comunicação e extensão rural (1); gestão empresarial, marketing e logística do agronegócio (1); trabalho de conclusão de curso ii (1). Salário: R$ 80 por hora—aula. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO (Unemat) — MT 2

Inscrições até 22 de novembro pelo site: https://acesse.dev/1si1I. Concurso com sete vagas para o cargo de professor da educação supeior para o curso de agronomia nas áreas de: ética, legislação e exercício profissional (1); genética (1); fitopatologia agrícola (1); nematologia agrícola (1); tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários (1); economia rural e comercialização agropecuária (1); agroecologia (1). Salário: R$ 80 por hora—aula. Sem taxa de inscrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO — MT

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://encr.pw/ynDmk. Concurso com 22 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: analista judiciário — administração; analista judiciário — tecnologia da informação; analista judiciário — ciências contábeis; analista judiciário — direito; analista judiciário — economia; analista judiciário — engenharia civil; analista judiciário — engenharia elétrica; oficial de justiça; técnico judiciário. Salário: de R$ 1.220,40 até R$ 18.528,26. Taxa: de R$ 50 até R$ 150.

PREFEITURA DE URUANA — GO

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://l1nq.com/kFU0F. Concurso com oito vagas para os cargos de: auxiliar de secretari (2); controlador interno (1); gestor legislativo (1); secretário administrativo (3); zelador (1). Salário: de R$ 1.700 até R$ 4.700. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE BURITINÓPOLIS — GO

Inscrições até 23 de novembro pelo site: https://abrir.link/EyKcD. Concurso com 10 vagas para os seguintes cargos: agente de serviçose obras públicas (1); assistente social (1); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos municipais (1); médico (1); operador de máquinas pesadas (4); professor geografia (1). Salário de R$ 1.496,72 a R$ 7.382,25. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://abrir.link/qCDJs. Concurso com número de vagas indeterminado, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos: professor de letras/inglês; professor de arte; professor pedagogo; professor de educação física; professor de geografia; professor de história; professor de ciências biológicas; professor de letras/português; agente educacional infantil. Salário: de R$ 4.024,62 a R$ 5.800,97. Taxa: de R$ 80 a R$ 95.

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA — MT

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://abrir.link/CfxoP . Concurso com 245 vagas, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos: ajudante de serviços gerais (5); borracheiro (2); cozinheira (2); lubrificador (1); trabalhador braçal (10); vigia; almoxarife (4); auxiliar de educador social (1); auxiliar de farmácia (4); auxiliar de saúde bucal; condutor de veículos de urgência (16); maqueiro (2); motorista (5); operador de máquinas (1); rádio operador (4); recepcionista (6); telefonista (6); agente administrativo ii (5); agente de fiscalização de trânsito; artesão; educação social (1); entrevistador social (6); orientador social (6); operador de rx; técnico em enfermagem (10); técnico de enfermagem de urgência e emergência (12); técnico de edificações (1); técnico em agropecuária; técnico em eletricista (2); técnico em imobilização ortopédica; técnico em informática (1); técnico em laboratório (2); técnico em mecânica (2); técnico em recursos humanos (5); técnico em segurança do trabalho; técnico em topografia (2); administrador; analista ambiental (1); analista de sistemas; arquiteto; assistente social; auditor fiscal municipal (1); biblioteconomista; biólogo; biomédico; bioquímico; cirurgião dentista; contador (1); controlador interno; educador físico (1); enfermeiro (2); enfermeiro de urgência e emergência (4); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro do trabalho (1); engenheiro eletricista; engenheiro florestal; engenheiro sanitarista; engenheiro agrimensor e cartográfico (1); farmacêutico (2); fiscal municipal ii (3); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; geólogo (1); historiador (1); médico clínico geral; médico em urgência e emergência (7); médico do trabalho (1); médico ginecologista; médico hanseologista (1); médico obstetra; médico pediatra (2): médico psiquiatra (1); médico regulador (7); médico ultrassonografista; médico veterinário (1); nutricionista; pedagogo social (3); procurador municipal; produtor cultural (1); psicólogo (2); turismólogo; apoio administrativo educacional — alimentação escolar (6); apoio administrativo educacional — meio ambiente e manutenção da infraestrutura escolar; técnico administrativo educacional — técnico em gestão educacional (6); técnico administrativo educacional — técnico em multimeios didáticos (6); técnico de apoio infantil (15); professor de educação especial (1); professor de educação infantil e anos iniciais 1º ao 5º ano (11); professor dos anos finais — ciências naturais; professor dos anos iniciais e finais — educação física (2); professor dos anos finais — geografia (1); professor dos anos finais — história (1); professor dos anos finais — língua portuguesa e estrangeira — inglês (1); professor dos anos finais — matemática (1). Salário: de R$ 1.220,40 a R$ 18.528,26. Taxa: de R$ 50 a R$ 150.

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS DO ESTADO DE GOIÁS (SIC — GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://selecao.go.gov.br/,%20 Concurso com 24 vagas para os cargos de: assessor jurídico — pleno (3); economista (2); arquiteto — sênior (4); engenheiro civil — sênior — i (1); engenheiro civil — sênior — ii (2); engenheiro civil — sênior — iii (2); engenheiro civil — sênior — iv (1); engenheiro civil — sênior — v (2); engenheiro civil — sênior — vi (2); engenheiro ambiental sênior (1); engenheiro eletricista sênior (2); engenheiro mecânico — sênior (1); tecnólogo em agrimensura (1). Salário: de R$ 3.370,32 a R$ 10.800 acrescido de auxílio alimentação, no valor de R$ 500. Taxa: de R$ 40 a R$ 80.

PREFEITURA DE CONFRESA — MT

Inscrições até 17 de novembro pelo site:https://www.confresa.org/portal/editais/3 Concurso com 70 vagas para os cargos de: apoio de serviços à saúde — cozinheira (4); apoio de serviços à saúde — lavadeira (1); apoio de serviços à saúde — limpeza predial (10); apoio de serviços à saúde — vigilância patrimonial (2); assistente da saúde — maqueiro hospitalar (1); assistente da saúde — recepcionista (2); inspetor de controle e qualidade (2); técnico da saúde — enfermagem (28); técnico da saúde — radiologia (3); pnss — assistente social (1); pnss — educador físico (1); pnss — enfermeiro (7); pnss — farmacêutico (1); pnss — farmacêutico/bioquímico (1); pnss — fisioterapeuta (2); pnss — fonoaudiólogo (1); pnss — nutricionista (1); pnss — odontólogo (1); pnss — psicólogo (1). Salário: R$ 1.412 a R$ 6.560. Taxa: Não há cobrança de taxa de inscrição.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DO PANTANAL (INPP)

Inscrições de 19 de novembro até 9 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/ClQhj. Concurso com sete vagas para os cargos de: pesquisador adjunto — especialidade: quíica de produtos naturais — fitoquímica (1); pesquisador adjunto — especialidade: biologia molecular (1); pesquisador adjunto — especialidade: ecologia de áreas úmidas — vegetação (1); pesquisador adjunto — especialidade: hidrologia (1); pesquisador adjunto — especialidade: ecologia de áreas úmidas — vertebrados (1); tecnologista pleno 1 — especialidade: gestão laboratorial (1); tecnologista pleno 1 — especialidade: analista de banco de dados (1). Salário: de R$ 5.913,57 a R$ 13.844,46. Taxa de inscrição: de R$ 125 até R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÁS — GO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtF3. Concurso com 10 vagas, além de preencher cadastro reserva, para os cargos de: agente de apoio básico (1); analista administrativo legislativo (2); executor administrativo legislativo (4); motorista (1); analista legislativo em comunicação social (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 2.149,73 a R$ 3.750,30. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MP — GO)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtz4. Concurso com três vagas para os cargos de: promotor de justiça da comarca de piracanjuba (1); promotor de justiça da comarca de santa helena de goiás (1); promotor de justiça da comarca de paraúna (1). Salário: R$ 3.910,20, além de benefícios. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE ANICUNS — GO

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://l1nq.com/f23a6. Concurso com 139 vagas para os cargos de: auxiliar de creche/ônibus (4); auxiliar de mecânica (2); auxiliar de serviços gerais — tipo ii (10); borracheiro (1); coveiro (2); eletricista automotivo (2); guarda noturno/diurno (4); jardineiro (3); mecânico (1); motorista (6); operador de máquinas pesadas (7); pedreiro(a) (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (3); assistente administrativo (30); auxiliar de coletoria (2); auxiliar de consultório dentário (4); auxiliar de serviços administrativos (6); técnico em enfermagem (5); técnico em higiene dental (5); assistente social (3); biomédico (1); bioquímico(a) (1); educador físico (3); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária e epidemiológica (1); fiscal do meio ambiente (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); odontólogo (2); professor de educação básica i (12); psicólogo (2); veterinário (2); psicopedagogo (2). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 7.850,62. Taxa de inscrição: de R$ 70 a R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS — RJ

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://shre.ink/gGWK. Concurso com cinco vagas e cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo (2); fiscal (2); técnico de ti; assistente jurídico (1); contador. Salário: de R$ 2.670,87 a R$ 4.095,33.Taxa: R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PARANÁ (CRESS—PR)

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gehr. Concurso com 70 vagas para o cargo de nível médio: assistente administrativo; e para cargo de nível superior: agente fiscal. Salário: de R$ 2.944,39 a R$ 6.298,33, acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 60 a R$ 80.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SCHROEDER — SC

Inscrições até 18 de novembro presencialmente, no período de 16 de outubro de 2024 a 18 de novembro de 2024, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, no creas — no setor do cmdca, na rua guilherme piske, nº. 151, centro norte, Schroeder — SC. Concurso com quatro vagas para o cargo de membro suplente do conselho tutelar. Salário: R$ 2.842,29, além de auxílio—alimentação de R$ 500,06. Taxa: não informada.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (CRF — MT)

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com oito vagas para os cargos de: agente administrativo (5); técnico em contabilidade; técnico em informática (1); advogado; analista de tecnologia de informação; contador; farmacêutico; fiscal (2). Salário: R$ 2.160,24 a R$ 5.848,62. Taxa: R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS (COREN — TO)

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge34. Concurso com 18 vagas para os cargos de: assistente administrativo (11); assistente administrativo - área de informática (1); analista (1); analista jurídico; analista administrativo; enfermeiro fiscal (2); enfermeiro (2); técnico de enfermagem (1). Salário de: R$ 2.535,72 a R$ 8.029,78. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA — CFO

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtFZ. Concurso com 285 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente operacional e técnico administrativo; cargo de nível técnico: técnico em tecnologia da informação; e cargos de nível superior: analista de desenvolvimento, analista de infraestrutura, analista geral e contador. Salário: de R$ 4.507,19 a R$ 9.014,38. Taxa: de R$ 75 a R$ 95.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtFK. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo (3); motorista (1). Salário: de R$ 3.500 a R$ 4.200, além de benefícios. Taxa: de R$ 35,00 a R$ 47.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER — RN

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://encr.pw/gvhHq. Concurso com 598 vagas para os cargos de: professor de arte (16); professor de ciências biológicas (30); professor de educação especial — intérprete/tradutor de libras (44); professor de educação especial — libras (11); professor de educação física (16; professor de filosofia (15); professor de física (30); professor de geografia (29); professor de história (31); professor de língua espanhola (15); professor de língua inglesa (16); professor de língua portuguesa (65); professor de matemática (50); professor de pedagogia — anos iniciais (16); professor de pedagogia — educação especial (129); professor de química (28); professor de ensino religioso; professor de sociologia (15); professor do curso técnico de nível médio em administração (21); professor do curso técnico do nível médio em informática (21); especialista de educação — suporte pedagógico. Salário: R$ 4.809,60. Taxa: R$ 150.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 25 de novembro pelo site: http://200.198.28.26:8080/sps/acesso/login. Concurso com uma vaga para fisioterapeuta no hospital regional João Penido, em Juiz de Fora. Salário: R$ 3.046,52. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://shre.ink/gxPc. Concurso com 1000 vagas para os cargos de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais — tils; professor, professor pedagogo, intérprete de língua guarani, kaingang ou xetá para atuar na educação escolar indígena; educação escolar quilombola; escolas itinerantes; centro de línguas estrangeiras modernas — celem e no grupo de dança contemporânea do colégio estadual do paraná — dancep. Salário: de R$ 17,19 a R$ 24,56 por hora aula. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DO RIO GRANDE DO SUL (SPGG — RS)

Inscrições até 26 novembro pelo site: https://shre.ink/gemX. Concurso com 2052 vagas em diversas áreas. Salário: de R$ 1.272,01 a R$ 7.785,88 até dia 31 de dezembro de 2024, e R$ 3.500 a R$ 10.800 a partir de 1 de janeiro de 2025. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 27 de novembro pelo site: Concurso com 15 vagas para o cargo de médico. Salário: R$ 10.243,36. Taxa: não há.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 16 de janeiro pelo site: https://shre.ink/ge1V. Concurso com 37 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: técnico bancário (31); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); técnico em informática — banco de dados (1); técnico em informática — desenvolvimento de sistema e acompanhamento de projetos (1); técnico em informática — suporte (1). Salário: de R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29.Taxa: de R$ 62 a R$ 85.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 2 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge1r. Concurso com 30 vagas com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de auditor substituto de conselheiro (2); auditor de controle externo (10); auditor de controle externo — ciências jurídicas (3); auditor de controle externo — ciências contábeis (2); auditor de controle externo — ciências atuariais (1); auditor de controle externo — engenharia civil (2); auditor de controle externo — tecnologia da informação, com especialidade em análise de dados (2); analista administrativo — tecnologia da informação, com especialidade em desenvolvimento de sistemas (5); analista administrativo — tecnologia da informação, com especialidade em banco de dados (1); técnico administrativo (2). Salário: R$ 4.147,34 a R$ 37.731,81, além de benefícios como auxílio alimentação e auxílio de controle externo, de acordo com cada cargo. Taxa: R$ 120 a R$ 250.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO (SEAP — MA)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/geU6. Concurso com vagas para cadastro reserva em diversas áreas. Salário: de R$ 1.717,77 a R$ 3.725,77. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE NATAL

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/genh. Concurso com 710 vagas com candidatos de nível superior, para os cargos de: professor pedagogo para educação infantil e ensino fundamental (450); professor do atendimento educacional especializado — aee (60); professor de artes/dança (5); professor de artes/artes visuais (6); professor de artes/teatro (6); professor de artes/música (5); professor de educação física (15); professor de ensino religioso (25); professor de geografia (13); professor de história (15); professor de inglês (15); professor de língua portuguesa (30); professor intérprete de libras (10); professor de matemática (40); professor de ciências da natureza (15). Salário: R$ 3.315,41. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DO AMAPÁ

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/genI. Concurso com 25 vagas para o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental I. Salário: R$ 4.580,57. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE — RS

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://acesse.one/8Bupk. Concurso com 32 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 3.545,37 incluindo benefícios. Sem taxa de inscrição.

POLÍCIA CIVIL — MG

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://encr.pw/SK8IT. Concurso com 255 vagas para os cargos de: delegado de polícia substituto (54), médicos legistas (10); perito criminal (26) e vagas para a contratação de novos investigadores de polícia I (165). Salário: de R$ 5.322,62 a R$ 14.931,31. Taxa de inscrição: de R$ 85 até R$ 220.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://shre.ink/DLhD. Concurso com 40 vagas para o cargo de professor. Salário: R$ 1.125,55 a R$ 2.647,30. Taxa: não divulgada.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUZ — SAAE MG

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://shre.ink/gFni. Concurso com cinco vagas para os cargos de: agente administrativo; ajudante administrativo (1); encanador (1); operador de eta/ete (1); técnico em contabilidade (1) e técnico em química (1). Salário: de R$ 1.854,10 a R$ 2.813,91. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 120.

SAMAE DE CAXIAS DO SUL — RS

Inscrições até 27 de novembro pelo site: https://shre.ink/gqo5. Concurso com 16 vagas para os cargos de: administrador; agente comercial (2); analista de sistemas; analista de suporte; analista fiscal (1); biólogo (1); contador; eletricista (1); eletromecânico (1); engenheiro químico; geólogo (1); instalador hidráulico (3); leiturista (2); operador de estação de tratamento de água e esgoto; técnico em agrimensura (1); técnico em contabilidade (1); técnico de nível médio na área de química (1); técnico de nível médio na área de saneamento (1). Salário: de R$ 2.991,05 a R$ 10.566,81, além de benefícios. Taxa: de R$ 60 a R$ 130.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE (PM—SE)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gS9c. Concurso com 335 vagas para os cargos de: soldado pm 3ª classe (combatente) (300); oficial pm — (combatente) (30); oficial do quadro qompm — endocrinologia (1), psiquiatria (1), cirurgião dentista — clínica geral (2); oficial do quadro qomvpm — medicina veterinária (1).

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://shre.ink/ge9w. Concurso com 32 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 3.545,37. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ÁLVARES MACHADO — SP

Inscrições até 24 de novembro pelo site: shre.ink/geKM. Concurso com 11 vagas para formação de cadastro reserva para os cargos de: professor de educação básica - peb i, professor de educação básica - peb ii - artes, professor de educação básica - peb ii - ciências, professor de educação básica - peb ii - educação física, professor de educação básica - peb ii - geografia, professor de educação básica - peb ii - história, professor de educação básica - peb ii - inglês, professor de educação básica - peb ii - matemática, professor de educação básica - peb ii - português, professor de educação especial, professor de emei (creche) .Salário: R$ 2372,65. Taxa: R$ 80.

CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO — SP

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/geKk. Concurso com quatro vagas para os cargos de: controlador interno (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 2.513,40. Taxa: de R$ 50 a R$ 70.

LOCAIS — MUNICIPAIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA (CISNORJE)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 255 vagas para os cargos de Edital nº 01/2024: auxiliar administrativo (3); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de regulação (18); operador de frota (4); técnico em segurança do trabalho (1); assistente administrativo (6); contador; farmacêutico; psicólogo (1); analista administrativo (3); edital nº 02/2024: condutor socorrista (65); técnico em enfermagem (46); enfermeiro (5); médico (56). Salário: de 1.468,69 e R$ 8.000. Taxa: R$ 70 a R$ 170.

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA — RO

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 364 vagas para os seguintes locais: Câmara Municipal (CMRM): assessor contábil (1); assessor de procurador (1); contador (1); diretor material e patrimônio (1); técnico legislativo (1); agente administrativo (1); artífice de copa (1); motorista (1); Agência Reguladora do Município (AGERROM): fiscal de regulação; agente administrativo; Edital nº 01/2024 — Instituto de Previdência Municipal (ROLIMPREV/RO): assistente social (1); agente administrativo; zeladora; Autarquia de Saneamento (SANEROM): advogado; biólogo (1); contador; agente administrativo (1); zeladora (1); Fundação de Cultura e Juventude (FCJRM): bibliotecário; contador; controlador interno; agente administrativo; técnico de projetos para cultura e juventude; e na Prefeitura Municipal (PRM): advogado (1); agente de defesa civil (1); agente público de contratação (1); analista de sistemas (1); arquiteto; assistente social (4); auditor fiscal (1); auditor interno; biólogo; contador (1); controlador interno; economista; enfermeiro (19); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental; engenheiro civil (2); engenheiro florestal; farmacêutico (4); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (2); gestor ambiental; médico anestesista (2); médico cardiologista; médico cirurgião clínico; médico clínico geral (18); médico do trabalho; médico gineco — obstetra (5); médico nefrologista; médico neurologista (2); médico oftalmologista (1); médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra (2); médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (2); médico urologista; médico veterinário (1); nutricionista (3); odontólogo (4); odontólogo — bucomaxilofacial (1); odontólogo endodontista (1); odontólogo odontopediatra (1); odontólogo periodontista (1); pedagogo — assistência social (1); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1); zootecnista (1); agente administrativo (3); agente de endemias (12); agente de trânsito; atendente de farmácia; auxiliar de cuidador educador (6); cuidador/educador (2); fiscal ambiental; fiscal de obras e posturas; fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal tributário (1); operador do cadastro único (3); orientador social (3); topógrafo (27); técnico em higiene dental (1); técnico em imobilização ortopédica (1); técnico em informática (2); técnico em nutrição e dietética; técnico em radiologia (3); técnico em segurança do trabalho; recepcionista (1); borracheiro; braçal (5); carpinteiro; costureira; coveiro (1); cozinheira (5); eletricista de alta/baixa tensão (1); eletricista de veículos; eletricista predial; lavadeira; mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); mecânico geral (1); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (3); operador de máquinas pesadas (2); operador de minicarregadeira; operador de pá carregadeira (1); operador de retroescavadeira (2); operador de retroescavadeira pc; operador de trator de pneu; pedreiro; serviços gerais (10); soldador; vigia (3); zelador (3); assistente social (especialista em educação c) (1); engenheiro civil (auxiliar educacional iii); fonoaudiólogo (especialista em educação b) (2); fonoaudiólogo; nutricionista (auxiliar educacional iii) (1); pedagogo de educação infantil (66); pedagogo ensino especial; pedagogo/intérprete de libras; pedagogo orientador; pedagogo pré — escolar; pedagogo séries iniciais (24); pedagogo supervisor; pedagogo técnico; professor (10); professor de educação física (3); professor de história; professor de inglês; professor de letras; professor de letras e literatura; professor de letras/inglês; professor de matemática; professor de química; psicopedagogo clínico e educacional; psicólogo educacional (3); secretário escolar; terapeuta ocupacional educacional (1); auxiliar de educação; auxiliar de secretaria (9); cuidador; monitor; monitor de pátio; vigia; merendeira (auxiliar educacional i a); pedreiro (auxiliar educacional i b); serviços gerais (auxiliar educacional i a) (33); motorista de veículos pesados. Salário: entre R$ 1.427 e R$ 9.019,91.Taxa de inscrição: de R$ 58 até R$ 120.

PREFEITURA DE ESMERALDA — RS

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://acesse.dev/SZOPS. Concurso com 33 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (2); agente do controle interno; atendente de creche (2); eletricista (1); enfermeiro do ESF (1); fiscal municipal (1); médico veterinário (1); motorista (4); oficial administrativo auxiliar (1); operador de máquinas (3); pedagogo (1); procurador (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental anos finais — área ii — artes (1); professor de ensino fundamental anos finais — área ii — ciências (1); professor de ensino fundamental anos finais — área ii — geografia (1); professor de ensino fundamental anos finais — área ii — inglês (1); professor de ensino fundamental anos finais — área ii — língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental anos iniciais — área i (4); servente (3); técnico de enfermagem (1); zelador. Salário: de R$ 1.532,91 até R$ 7.392,56. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA — PA

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://l1nq.com/pRHMr. Concurso com 1.544 vagas para os cargos de: procuradoria geral do município: analista jurídico (2); assistente jurídico (3).secretaria municipal de agricultura: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços (3); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico em agroindústria (1); técnico em agropecuária (3); vigia (2).secretaria municipal de administração: agente de portaria (2); agente de proteção (3); agente de segurança da aviação civil (2); almoxarife (1); assistente administrativo (13); auxiliar de serviços gerais (9); bombeiro de aeródromo (7); fiscal de pista de aeroporto parqueador (2); gerente de segurança operacional (1); motorista de veículos leves (1); técnico de informática (2); vigia (5).secretaria municipal de arrecadação e tributos: assistente administrativo (2); fiscal de serviços urbanos (2); fiscal de tributos (2).secretaria municipal de cultura/turismo/esporte/lazer: arqueólogo; assistente de biblioteca (1); assistente administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); preparador físico (1); sociólogo; vigia (6).secretaria municipal de desenvolvimento e assistência social: agente de portaria — zona urbana (2); assistente administrativo — zona urbana (18); assistente social — zona urbana (9); auxiliar de serviços gerais — zona urbana (19); contador — zona urbana; cozinheira — zona urbana (6); educador social — zona urbana (5); motorista de veículos leves — zona urbana (5); orientador social — zona urbana (9); pedagogo — zona urbana (1); piloto fluvial — zona urbana (1); psicólogo — zona urbana (4); sociólogo — zona urbana; técnico de informática — zona urbana (1) terapeuta ocupacional — zona urbana(1); vigia — zona urbana (11);secretaria municipal de educação: almoxarife educacional (1); assistente social (1); auxiliar de classe infantil (6); auxiliar de secretaria escolar (18); auxiliar de serviços gerais educacional (87); coordenador pedagógico da educação infantil (11); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (28); motorista de veículos leves educacional (2); motorista de veículos pesados educacional (5); nutricionista (1); piloto fluvial educacional (3); porteiro escolar (8); professor brailista (1); professor de atendimento educacional especializado (6); professor de ciências físicas e biológicas (6); professor de educação física (7); professor de educação física dos anos iniciais (6); professor de educação infantil (104); professor de ensino da arte (12); professor de ensino religioso (2); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de introdução às tecnologias (3); professor de língua estrangeira (inglês) (11); professor de língua portuguesa (9); professor de matemática (9); professor de séries iniciais (77); psicólogo (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (12); técnico educacional (7); técnico em alimentos (1); técnico em edificações (1); técnico em infraestrutura (6); terapeuta ocupacional (1); tradutor intérprete de libras educacional (2); vigia educacional (10).secretaria municipal de finanças: assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista de veículos leves (1); vigia (1).secretaria municipal de governo: assistente administrativo (12); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de veículos leves (4); pintor (1); técnico de informática (1).secretaria municipal de infraestrutura: agente de portaria (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); auxiliar de serviços gerais (104); borracheiro (2); carpinteiro armador (2); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheira (3); desenhista técnico (1); eletricista (5); eletricista de rede (5); encanador (2); engenheiro civil (3); gari (28); lubrificador (2); mecânico de máquinas leves (2); mecânico de máquinas pesadas (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (22); operador de máquinas pesadas (24); pedreiro (19); pintor (3); soldador (2); técnico em edificações (1); técnico em segurança no trabalho (2); vigia (6).secretaria municipal do meio ambiente: analista ambiental (3); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (1); engenheiro ambiental (1); fiscal de meio ambiente (3); geólogo (1); motoristas de veículos leves (4); tecnólogo em saneamento ambiental (1).secretaria municipal de saúde: agente de controle zoonozes (2); agente de portaria (9); almoxarife (4); artesão (2); artífice de manutenção e operação (2); assistente administrativo (49); assistente social (8); auxiliar de serviços gerais (32); biólogo (1); biomédico (2); condutor de veículo de urgência (9); contramestre fluvial (1); cozinheira (6); educador físico (1); eletricista (1); encanador (1); enfermeiro cirúrgico (3); enfermeiro da família (9); enfermeiro de urgência e emergência (4); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro especializado em saúde mental (1); enfermeiro especializado em neonatologia (2); enfermeiro geral (2); enfermeiro obstetra (7); enfermeiro pediatra; engenheiro clínico (1); engenheiro do trabalho; engenheiro sanitarista (1); farmacêutico bioquímico (5); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); maqueiro hospitalar (9); marinheiro fluvial de convés; marinheiro fluvial de máquinas (1); massoterapeuta (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico auditor; médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (1); médico clínico geral (15); médico da família (15); médico do trabalho; médico endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico gineco—obstetra (2); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico intensivista; médico neonatologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (2); médico pediatra (3); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico urologista (1); microscopista (31); motorista de veículos leves (9); nutricionista (2); odontólogo (6); pedagogo (3); pedreiro (1); protético dentário (1); psicólogo (6); piloto fluvial (3); técnico de epidemiologia (1); técnico de higiene bucal (5); técnico de informática (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (84); técnico em gesso (3); técnico em laboratório (12); técnico em radiologia (9); técnico em refrigeração (2); técnico em segurança no trabalho (2); técnico em vigilância ambiental (3); técnico em vigilância sanitária (5); telefonista (4); terapeuta ocupacional (1); vigia (26); agente de combate às endemias (36); agente comunitário de saúde (73); assistente social — moraes almeida (1); pedagogo — moraes almeida (1); psicólogo — moraes almeida (1); assistente administrativo — moraes almeida (1); educador social — moraes almeida (3); auxiliar de serviços gerais — moraes almeida (2); cozinheira — moraes almeida (1); vigia — moraes almeida (2); motorista de veículos leves — moraes almeida (1). Salário: R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44 Taxa: R$ 70 a R$ 160.

PREFEITURA DE PORTO NACIONAL — TO

Inscrições até 20 de novembro pelo site: https://encr.pw/ZErRQ. Concurso com 29 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.200 por mês, além de outros benefícios.Taxa de inscrição: R$ 120

PREFEITURA DE PORTO BELO — SC

Inscrições até 22 de novembro pelo site: https://l1nq.com/KNAmE. Concurso com 14 vagas para os cargos de fiscal de temporada. Salário: R$ 1.823,56. Taxa: R$ 70.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAÍ

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://shre.ink/gLbY. Concurso com duas vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); contador (1). Salário: de R$ 1.738,25 a R$ 5.140,63. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE ARMAZÉM — SC

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://l1nq.com/DP4uR. Concurso com 27 vagas para os cargos de: professor anos iniciais do ensino fundamental — habilitado (1); professor anos iniciais do ensino fundamental — não habilitado (1); professor de arte — habilitado (1); professor de arte — não habilitado (1); professor de ciências — habilitado (1); professor de ciências — não habilitado (1); professor de educação especial — habilitado (1); professor de educação especial — não habilitado (1); professor de educação física — habilitado (1); professor de educação física — não habilitado (1); professor de ensino religioso — habilitado (1); professor de ensino religioso — não habilitado (1); professor educação infantil — habilitado (1); professor educação infantil — não habilitado (1); professor de geografia — habilitado (1); professor de geografia — não habilitado (1); professor de história — habilitado (1); professor de história — não habilitado (1); professor de inglês — habilitado (1); professor de inglês — não habilitado (1); professor de matemática — habilitado (1); professor de matemática — não habilitado (1); professor de português — habilitado (1); professor de português — não habilitado (1); auxiliar de serviços gerais (1); motorista (2). Salário: de R$ 894,26 até R$ 4.173,29. Taxa: de R$ 60 até R$ 80.

PREFEITURA DE ALVORADA DO SUL

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://shre.ink/gLbL. Concurso com 10 vagas para os cargos de: Assistente social — cras (1); engenheiro civil (1); fiscal de obras e posturas (2); fiscal tributário (2); gerente de tecnologia da informação (1); gerente de recursos humanos público (1); operador de programas sociais (1); psicólogo (1). Salário: de R$ 2.913,78 a R$ 7.305,10.

PREFEITURA DE MANDAGUARI — PR

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gLbf. Concurso com vagas para os cargos de auxiliar de secretaria; auxiliar de tesouraria; contador; advogado (1). Salário: de R$ 1.716,20 a R$ 3.424,35. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIÊN

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/gLM8. Concurso com quatro vagas para os cargos de: Motorista; Auxiliar Administrativo; Monitor de Educação (1); Técnico em enfermagem; Professor (3); Professor — habilitação em Educação Física; Professor — habilitação em Música; Professor de educação infantil; Professor — habilitação na área de Robótica; Professor — habilitação em Artes e Professor — habilitação em Letras—inglês. Salário: de R$ 1.930,36 a R$ 2.570,87. Taxa: de R$ 40 a R$ 80.

PREFEITURA DE NOVA MORADA — CE

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://l1nq.com/LH0NL. Concurso com 320 vagas para os cargos de: professor de educação infantil (25); professor fundamental i (53); professor de português (27); professor de matemática (29); professor de empreendedorismo (7); professor de ciências (18); professor de educação ambiental (7); professor de geografia (5); professor de história (7); professor de filosofia (7); professor de ciências de computação (7); professor de artes (7); professor de música (7); professor socioemocional (15); psicólogo (4); assistente social (4); intérprete de libras (5); merendeira (21); auxiliar de serviços gerais (65). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.500,78. Taxa: de R$ 100 até R$ 140.

PREFEITURA DE SANTA TERESA — ES

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://encr.pw/to0Hq. Concurso com 62 vagas para os cargos de: fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de vigilância sanitária (2); pedagogo — MAPP (8); professor de educação infantil — MAPA (11); professor de ensino fundamental 1 ao 5 ano — MAPB (31); professor de nível fundamental — arte — MAPB (2); professor de nível fundamental — educação física — MAPB (5) e fiscal de tributário. Salário: de R$ 1.434,40 a R$ 2.497,61, além de ticket alimentação de R$ 600. Taxa: de R$ 38 até R$ 57.

CÂMARA DE GIRUÁ — RS

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://shre.ink/gLMa. Concurso com uma vaga para o cargo de: procurador jurídico. Salário: R$ 3.944,26. Taxa: 120.

PREFEITURA DE CRATEÚS — CE

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://acesse.dev/aiHki. Concurso com 229 vagas para os cargos de: assistente social (3); cirurgião dentista (22); cirurgião dentista — endodontia (2); cirurgião dentista especialista em prótese (2); cirurgião dentista especialista em ortodontia (2); cirurgião dentista especialista em pacientes com necessidades especiais (1); cirurgião dentista especialista em dtm (1); cirurgião dentista especialista em odontopediatria (1); cirurgião dentista especialista em periodontia (1); cirurgião dentista especialista em cirurgia oral menor (1); cirurgião dentista (cirurgia oral) (1); enfermeiro (17); enfermeiro especialista em auditoria (1); farmacêutico (2); médico psiquiatra (1); médico (13); nutricionista (1); psicólogo (4); técnico em saúde bucal (3); auxiliar de serviços gerais (6); agente administrativo (19); auxiliar de farmácia (8); bioquímico (3); citotécnico (2); professor de educação básica ii — ciências (14); professor de educação básica ii — matemática (10); professor de educação básica ii — geografia (8); professor de educação básica ii — história (7); professor de educação básica ii — língua portuguesa (13); professor de educação básica i — polivalente (44); professor de educação básica — informática (4); agente administrativo (2); vigia (2); assistente social (3); educador físico (2); e psicólogo (3). Salário: de R$ R$ 1.412 até R$ 13.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 145.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE — AL

Inscrições até 26 de novembro pelo site: https://shre.ink/gAaG. Concurso com seis vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: procurador legislativo (1); contador (1); analista de controle interno (1); auxiliar legislativo (1); assistente legislativo (1); auxiliar de serviços gerais (1). Salário: R$ 3.668. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA, CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA E CÂMARA DE PARELHAS — RN

Inscrições até 29 de novembro pelo site: https://encr.pw/wQrwn. Concurso com 103 vagas para os cargos de: advogado (1); analista de controle interno (1); assistente social (1); auditor municipal de tributos (1); bibliotecário (1); cirurgião dentista (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1); professor pedagogo (30); professor de história (5); professor de geografia (5); professor de matemática (5); professor de ciências (5); professor de educação física (5); professor de língua portuguesa (5); professor de língua inglesa (5); agente administrativo (1); fiscal de obras (1); auxiliar de consultório dentário (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico agrícola (1); analista legislativo — controle interno (1); analista legislativo — processo legislativo (1); técnico legislativo (1); auxiliar legislativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); motorista; técnico legislativo — apoio em informática e mídia (1); técnico legislativo — área legislativa (1); analista legislativo (1); controlador interno legislativo (1); recepcionista legislativo (1); agente administrativo (1); contador (1); procurador jurídico (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.501,16. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ — BA

Inscrições até 22 de novembro pelo site: https://shre.ink/gAhP. Concurso com 16 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (3); agente administrativo i (1); agente administrativo ii (1); auxiliar de serviços gerais (3); motorista — cnh ''d'' (3); secretária (2); telefonista (1); vigilante (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: de R$ 70 a R$ 85.

PREFEITURA DE BURITI BRAVO — MA

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/gAhF. Concurso com 111 vagas para os cargos de: assistente social (3); bibliotecário (1); biomédico (1); cirurgião dentista (3); enfermeiro (5); engenheiro agrônomo (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (3); nutricionista (1); pedagogo (3); procurador municipal (2); professor de 1º ao 5º ano — zona rural (5); professor de 1º ao 5º ano — zona urbana (5); professor do 6º ao 9º ano — matemática — zona rural (2); professor do 6º ao 9º ano — matemática — zona urbana (1); professor do 6º ao 9º ano — português — zona rural (2); professor do 6º ao 9º ano — português — zona urbana (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); agente de combate a endemias (3); agente de vigilância sanitária (2); agente social (3); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (10); digitador (3); fiscal de tributos (3); fiscal escolar (2); recepcionista (4); técnico em enfermagem (8); técnico em laboratório (3); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (3); agente de serviços funerários (2); auxiliar de serviços gerais (10); motorista ab (3); motorista d (6); vigia (12). Salário: de R$ 1.412 a R$ 6.000. Taxa: de R$ 93 a R$ 140.

PREFEITURA DE NOVA PALMEIRA — PB

Inscrições até 27 de novembro pelo site: https://shre.ink/g5lL. Concurso com 134 vagas para os cargos de: agente administraivo (8); agente comunitário de saúde (3); agente de limpeza urbana (1); assistente administrativo (7); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de serviços gerais (25); digitador (1); eletricista (3); enfermeiro (2); engenheiro (1); farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária (2); fonoaudiólogo (2); médico psf (1); médico (4); motorista "d" educação (6); motorista "d" saúde (6); motorista "d" agricultura (1); nutricionista (1); odontólogo (2); procurador municipal (1); professor polivalente (10); professor educação especial (2); professor de educação física para anos iniciais (1); professor de geografia (2); professor de inglês (1); professor de matemática (2); profissional de apoio (15); psicólogo (1); psicólogo do cras (1).recepcionista (6); técnico de enfermagem sala de vacina "vacinador" (2); técnico de enfermagem saúde (7); tratorista (2); e vigilante (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.294,28. Taxa: de R$ 85 a R$ 115.

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO — AL

Inscrições até 28 de novembro pelo site: https://isba.selecao.net.br/. Concurso com 299 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (70); vigia (35); gari ou margarida (1); merendeira (5); cozinheiro (2); lavadeiro (1); motorista (20); tratorista (3); assistente administrativo (4); agente administrativo (35); agente de trânsito (11); guarda municipal (12); técnico agrícola (2); eletricista (1); técnico em enfermagem (17); professor infantil (20); professor fundamental i (26); professor de português (3); professor de matemática (2); professor de ciências (2); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de inglês (2); professor de ensino religioso (1); professor de artes (1); professor de educação física (2); fiscal de renda municipal (1); agrônomo (1); assistente administrativo jurídico (1); procurador municipal (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); veterinário (1); médico psf (2); nutricionista (1); pedagogo (1); psicólogo (1); assistente social (3); biomédico (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

PREFEITURA DE IGUARACY — PE

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://shre.ink/g5lf. Concurso com 65 vagas para os cargos de: agente de limpeza educacional (2); auxiliar de serviços gerais (9); motorista (5); coveiro (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); auxiliar de serviço bucal (1); guarda municipal (3); técnico em radiologia (1); assistente social (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); professor ensino fundamental i (13); professor ensino fundamental ii — ciências (2); professor ensino fundamental ii — educação física (3); professor ensino fundamental ii — geografia (1); professor ensino fundamental ii — história (1); professor ensino fundamental ii — inglês (1); professor ensino fundamental ii — língua portuguesa (4); professor ensino fundamental ii — matemática (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.582,57. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DE BICAS — MG

Inscrições de 2 de dezembro até 6 de janeiro pelo site: https://shre.ink/g5lf. Concurso com 424 vagas para os cargos de: agente de limpeza educacional (2); auxiliar de serviços gerais (9); motorista (5); coveiro (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); auxiliar de serviço bucal (1); guarda municipal (3); técnico em radiologia (1); assistente social (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); professor ensino fundamental i (13); professor ensino fundamental ii — ciências (2); professor ensino fundamental ii — educação física (3); professor ensino fundamental ii — geografia (1); professor ensino fundamental ii — história (1); professor ensino fundamental ii — inglês (1); professor ensino fundamental ii — língua portuguesa (4); professor ensino fundamental ii — matemática (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.582,57. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DAS BALSAS — MA

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.funatec.org.br/. Concurso com 128 vagas para os cargos de: médico clínico geral (1); enfermeiro — zona urbana (3); enfermeiro — zona rural (2); odontólogo (2); psicólogo (2); contador (2); controlador interno (2); pregoeiro (2); agente de contratação (3); advogado (2); procurador (1); professor de séries iniciais ensino fundamental — zona rural (5); professor de séries iniciais do ensino fundamental — zona urbana (4); professor de educacao infantil — zona rural (3); professor de educação infantil — zona urbana (3); professor de inglês — zona urbana (2); professor de português — zona urbana (2); professor de português — zona rural (1); professor de matemática — zona urbana (2); professor de matemática — zona rural (1); professor de ensino religioso — zona urbana (2); professor de geografia — zona urbana (2); professor de ciências — zona urbana (2); agente administrativo (4); vigia — zona urbana (8); vigia — zona rural (6); agente de fiscalização (3); agente de vigilância epidemiológica (4); agente de saúde (8); agente de vigilância sanitária (4); técnico de enfermagem (6); técnico em saúde bucal (2); auxiliar de administrativo — zona urbana (5); auxiliar de administrativo — zona rural (2); fiscal de tributos (2); técnico em segurança do trabalho (1); cuidador (3); motorista — categoria "b" (4); motorista — categoria "d" (2); agente de segurança — nível fundamental (2); auxiliar de serviços gerais — zona urbana (6); auxiliar de serviços gerais — zona rural (3); porteiro/maqueiro (2); assistente social; bioquímico; farmacêutico; fisioterapeuta; médico pediatra; médico cirurgião geral; médico anestesista; arquiteto; engenheiro civil; professor de inglês — zona rural; professor de ensino religioso — zona rural; professor de geografia — zona rural; professor de educação física — zona urbana; professor de história — zona urbana; professor de filosofia — zona urbana; professor de arte — zona urbana. Salário: de R$ 1.412 a R$ 6.000. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE — SE

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://encr.pw/mIP1O. Concurso com 70 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 150.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU — SE

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/Ib50F. Concurso com dez vagas para o cargo de procurador. Salário: R$ 17.442,50. Taxa de inscrição: R$ 159.

PREFEITURA DE MORROS — MA

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/6bzyv. Concurso com 160 vagas para os cargos de: advogado (1); assistente social (2); biomédico (1); dentista (2); enfermeiro (6); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico — clínico geral (2); médico ginecologista (1); médico ultrassono grafista (1); médico veterinário (1); professor de educação especial (2); professor de educação infantil (13); professor de ens. fund. i — 1º ao 5º ano (14); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — educação física (5); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — língua inglesa (8); professor de ens. fund. ii — 6º ao 9º ano — arte (5); professor de ens. fund. ii — 6º ao 9º ano — geografia (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — história (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — ciências (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — matemática (6); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — língua portuguesa (8); psicólogo (4); psicopedagogo (1); agente de combate a endemias (2); agente comunitário de saúde (3); auxiliar administrativo (3); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de laboratório (2); motorista (4); técnico agrícola (2); técnico em enfermagem (8); técnico em informática (3); técnico em meio ambiente (2); técnico em prótese dentária (1); técnico em saúde bucal (2); aosd (10); cuidador de estudantes portadores de necessidades especiais (5) e vigia (8). Salário: de R$ 1.412 a R$ 6.000. Taxa: de R$ 69 até R$ 116.

PREFEITURA DE PEDRO VELHO — RN

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: shre.ink/gehX. Concurso com 153 vagas para os cargos de: advogado (1); agente comunitário de saúde (3); agente de combate a endemias (2); agente de controle interno (1); agente de fiscalização ambiental (1); agente de fiscalização sanitária -nutrição (1); agente de fiscalização sanitária - medicina veterinária (1); agente de fiscalização de obras e postura (1); arquiteto (1); assistente de educação infantil (10); assistente social (2); auditor de tributos municipal (1); auxiliar de farmácia (4); auxiliar de vigilância sanitária (1); bioquímico (1 vaga); biomédico (01 vaga); cirurgião dentista - ubs (7 vagas); condutor de ambulância (3) contador (1); coordenador pedagógico (4); educador físico (1); enfermeiro - psf (7); enfermeiro - plantonista (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); entrevistador do bolsa família (2); farmacêutico (1); fiscal de arrecadação (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); guarda municipal (12), sendo (9) para candidatos do sexo masculino e (3) para candidatas do sexo feminino); médico - clínico geral - psf (7); médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador social(1); professor de ciências biológicas (1); professor de dança, artes e música (1); professor de educação especial (4); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de ensino fundamental - series iniciais (12); professor infantil (8); professor tradutor de libras (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); recepcionista (5); supervisor pedagógico (2); técnico de enfermagem - psf (7); técnico de enfermagem - plantonista (5); técnico de laboratório (1); técnico em saúde bucal (7); terapeuta ocupacional (1); visitador do programa criança feliz (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 10.000. Taxa: de R$ 95 a R$ 115.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) 1

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/g7mZ. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor assistente. Salário: R$6.819,65. Taxa: R$ 263.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) 2

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://shre.ink/g7m3. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto. Salário: de R$ 1.920,77 a R$ 3.202,94. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) 3

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/geL3. Concurso com duas vagas para o cargo de: assistente de suporte acadêmico. Salário: R$ 11.243,46. Taxa: R$ 192.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://shre.ink/gtiW. Concurso com cinco vagas para os cargos de: técnico especializado em linguagem de sinais. Salário de: R$2.278,46 a R$4.556,92. Taxa: Não informada

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)

Inscrições até 28 de novembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (2); técnico de nível superior — tradutor e intérprete de libras (6). Salário: de R$ 1.895,33 até R$ 2.507,83. Taxa: de R$ 70 até R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições de 18 de novembro até 17 de dezembro pelo site: https://encr.pw/9rERn. Concurso com 116 vagas para os cargos de: assistente em administração (48); técnico em tecnologia da informação (19); técnico em contabilidade (4); técnico em enfermagem (2); técnico de laboratório—anatomia e necropsia (1); técnico de laboratório—audiovisual (2); técnico de laboratório—biologia (1); técnico de laboratório—biotério (1); técnico de laboratório — eletrônica (1); técnico de laboratório—eletrotécnica (1); técnico de laboratório—gastronomia (1); técnico de laboratório—odontologia (2); técnico de laboratório—química (2); assistente social (2); analista de tecnologia da informação (4); bibliotecário documentalista (4); biólogo (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro—telecomunicações (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico—clínica médica (2); médico—ginecologia (1); médico—otorrinolaringologia (1); médico—psiquiatria (2); músico—viola (1); produtor cultural (2); técnico em assuntos educacionais (5); tecnólogo—arqueologia (1); tecnólogo—secretariado executivo (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, além de outros benefícios. Taxa: de R$ 110 até R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)

Inscrições de 21 de novembro até 10 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge3s. Concurso com 26 vagas para o cargo de: professor substituto em — agronomia (2); arquitetura e urbanismo (2); ciências agrárias (1); clínica médica e cirúrgica de grandes animais e reprodução animal (1); direito público e privado (3); educação matemática (1); engenharia civil (1); ensino e aprendizagem em artes visuais (1); geografia (1); geografia física e cartografia (1); geologia geral e mapeamento geológico (2); história (1); linguística e língua inglesa (3); matemática aplicada (1); psicologia geral (1); saúde coletiva (1); teoria econômica e dinâmicas agrárias (3).. Salário de: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel)

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://l1nq.com/SZOPS. Concurso com 11 vagas para o cargo de técnico administrativo em educação. Salário: de R$ 4.556,92 a R$ 9.113,84 acrescido de benefícios. Taxa: R$ 110.

INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/gLMe. Concurso com quatro vagas para o cargo de: professor substituto. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 4.187,67, além de benefícios. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/geLY. Concurso com 15 vagas para o cargo de: técnico—administrativos em educação. Salário de: R$ 3.667,19 a R$ 5.556,92. Taxa de: R$ 100 a R$ 130.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ — TUCURUÍ (IFPA)

Inscrições até 19 de novembro pelo e—mail: selecao.tucurui@ifpa.edu.br. Concurso com três vagas para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 3.412,63, além de outros benefícios. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (IMPRES)

Inscrições até 29 de novembro pelo site: https://shre.ink/geLa. Concurso com uma vaga para o cargo de: técnico previdenciário. Salário: R$ 2.675,57, além de outros benefícios. Taxa: R$ 100.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (IPREAF)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtF2.Concurso com quatro vagas para o cargo de: assistente de administração (2); controlador interno (1); procurador (1). Salário de: R$ 2.138,63 a R$ 4.813,08. Taxa de: R$ 50 a R$ 80.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: https://shre.ink/gA95. Concurso com quatro vagas para o cargo de: professor substituto. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO (JBRJ)

Inscrições até 20 de novembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de: pesquisador — conservação da flora nativa do brasil (1); pesquisador — biodiversidade da flora marinha do brasil (1); pesquisador — restauração da flora nativa do brasil (1); pesquisador — sistemática e bioinformática aplicadas ao estudo da flora nativa do brasil (1); pesquisador — fisiologia e ecologia de sementes de espécies nativas do brasil (1); tecnologista — bioimagem de espécies da flora nativa do brasil (1); tecnologista —divulgação científica (1); analista em ciência e tecnologia — conservação de biodiversidade (7); analista em ciência e tecnologia — gestão em ciência e tecnologia (3); analista em ciência e tecnologia — apoio à visitação (1); tecnologista — manejo arbóreo de coleções vivas (1); tecnologista — .tecnologia da informação aplicada a conservação da biodiversidade (1). Salário: R$ 5.211,48 a R$ 6.710,29. Taxa: R$ 50.