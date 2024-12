Confira lista com 87 concursos abertos e 9.630 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 87 concursos e 9.630 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 83 vagas. Para o Centro—Oeste, há 14 seleções abertas com 822 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 406 postos vagos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 315 oportunidades. Há ainda 14 seleções de concursos estaduais com 4.590 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 3.018 vagas. Nas universidades federais, são 13 processos seletivos e 286 oportunidades. Nos institutos federais há 11 certames abertos com 110 vagas.

DISTRITO FEDERAL



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições de 2 de dezembro até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de química orgânica. Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições de 2 de dezembro até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com 82 vagas para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 10.873,95. Taxa: R$ 240,40.

NACIONAIS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/SodDp. Concurso com 220 vagas para os cargos: administração (2); administração, economia, contabilidade e direito (19); arquivologia (1); contabilidade (3); direito (3); engenharia civil (com especialização em segurança do trabalho) (1); engenharia elétrica (com especialização em segurança do trabalho) (1); jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional (2); pedagogia (1); publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial (1); qualquer área de formação (5); relações públicas ou comunicação organizacional (1); comunicação (1); direito (4); direito (foco de atuação outorga) (1); economia ou contabilidade (1); engenharia ambiental, engenharia florestal ou biologia (3): engenharia de minas (70); engenharia de minas (correcional) (2); geologia (36); geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil, ambiental, arquitetura ou tecnologia da informação (2); qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas) (39); qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança) (6); tecnologia da informação - ciência de dados (5); tecnologia da informação - governança e inovação (4); tecnologia da informação - operações (6). Salário: de R$ 10.527,94 até R$ 12.828,38. Taxa: R$ 160.

INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO — INSA

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/93Y6F. Concurso com 19 vagas para os cargos: pesquisador adjunto i — área de atuação: biodiversidade (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: desertificação (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: energia (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: recursos hídricos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção animal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: solos e mineralogia (2); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: biodiversidade (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: bioeconomia (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação desertificação (1); tecnologista pleno 2— i— área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: inovação (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: recursos hídricos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção animal (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1). Salário: R$ 6.710,29. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS (SENAPPEN/MJSP)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos: analista técnico em direito (26); analista técnico em administração (14); analista técnico em contabilidade (14); analista técnico em ciências políticas (10); analista técnico em ciência social (6); analista técnico em comunicação social (2); analista técnico em economia (2); analista técnico em tecnologia de informação (2). Salário: de R$ 4.142 até R$ 6.681,70, além de benefícios. Taxa: R$ 60.

CENTRO—OESTE

CÂMARA DE LAGUNA CARAPÃ — MS

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/LLpTV. Concurso com sete vagas para os cargos de: advogado (1), contador (1), controlador interno (1) e assistente de administração (4). Salário: de R$ 1.700 até R$ 7.000. Taxa: de R$ 70 a R$ 100.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÁS — GO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtF3. Concurso com 10 vagas, além de preencher cadastro reserva, para os cargos de: agente de apoio básico (1); analista administrativo legislativo (2); executor administrativo legislativo (4); motorista (1); analista legislativo em comunicação social (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 2.149,73 a R$ 3.750,30. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MP — GO)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtz4. Concurso com três vagas para os cargos de: promotor de justiça da comarca de piracanjuba (1); promotor de justiça da comarca de santa helena de goiás (1); promotor de justiça da comarca de paraúna (1). Salário: R$ 3.910,20, além de benefícios. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS

Inscrições de 2 de dezembro até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gbhc. Concurso com 55 profissionais para atuar no poder executivo do município, nas áreas: auxiliar de serviços gerais (10); cozinheiro (1); merendeira (2); motorista i (2); operador de máquina (1); pedreiro (2); coveiro (1); eletricista (1); operador de máquina agrícola (2); recepcionista (3); servente de pedreiro (2); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal municipal (1); jardineiro paisagista (1); monitor de transporte escolar (1); monitor de creche (3); técnico em enfermagem (1); técnico em gesso (1); técnico em radiologia (2); assistente de esporte (1); assistente social (1); enfermeiro padrão (2); nutricionista (1); profissional de apoio (3); professor pi - educação física (1); professor pi - letras (1); professor pi - pedagogo (3); técnico de informática (1); técnico em recursos humanos (1).

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://acesse.one/yb2Ai. Concurso com 163 vagas para os cargos de: atendente plantonista (24); auxiliar de manutenção e serviços pesados (45); costureiro (8); coveiro (3); cozinheiro (5); cozinheiro - zona rural (6); especialista em assistência social (12); especialista em nutrição (4); especialista em psicologia (19); maqueiro (21); orientador social (3); auxiliar de manutenção e serviços pesados (8); auxiliar de manutenção e serviços pesados (4); coveiro (1). Salário: de R$ 1.504,52 a R$ 2.978,91, além de vale alimentação de R$ 300. Sem taxa de inscrição.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO — MS

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/bcpqb. Concurso com 14 vagas para os cargos de: área judiciária - sem especialidade (1); área judiciária - oficial de justiça avaliador federal (3); área administrativa - sem especialidade (1); área administrativa contabilidade (1); área apoio especializado serviço social (1); área apoio especializado estatística (1); área apoio especializado medicina; área apoio especializado psicologia (1); área apoio especializado engenharia; área apoio especializado - tecnologia da informação (1); área administrativa - sem especialidade (4); área apoio especializado tecnologia da informação; área apoio especializado enfermagem do trabalho; área administrativa - agente da polícia judicial. Salário: de R$ 9.773,56 até R$ 16.035,69. Taxa: de R$ 90 até R$ 110.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbuy. Concurso com 34 oportunidades para os cargos de especialista em desenvolvimento de software pleno (4); especialista em desenvolvimento de software sênior (6); especialista em experiência do usuário (ux) pleno (1); especialista em experiência do usuário (ux) sênior (1); especialista em ciência de dados - pleno (2); especialista em ciência de dados - sênior (4); especialista em cibersegurança - pleno (1); especialista devops - sênior (1); especialista em governança corporativa de tecnologia da informação e comunicação - sênior (1); especialista em gestão e modelagem de processos de tecnologia da informação e comunicação pleno (1); especialista em especificações técnicas e contratos de tecnologia da informação e comunicação sênior (1); especialista em gestão de projetos de tecnologia da informação e comunicação - sênior (3); especialista em administração de dados - sênior (1); especialista em análise de dados e bi - pleno (4); especialista em análise de dados e bi - sênior (3). Salário: de R$ 6.071,64 a R$ 25.756,39, com acréscimo de R$ 500 referente ao auxílio alimentação. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

CÂMARA DE NOVA SANTA HELENA - MT

Inscrições até 2 de dezembro de 2024, das 7h às 11h e das 13h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados, na secretaria municipal de educação, cultura, desporto e lazer, localizada na avenida brasil, 909, centro. Concurso com 51 vagas com candidatos alfabetizados, de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: zeladora; recepcionista; secretária legislativa; auxiliar de serviços gerais (1); carpinteiro (1); contínuo (1); gari (1); motorista - cat "'d"" (3); operador de escavadeira (1); operador de máquinas leves (1); vigia (3); zeladora (4); pedreiro (1); coveiro (1); agente administrativo i (1); almoxarife (1); auxiliar de professor da educação básica (4); recepcionista (2); agente administrativo ii (1); fiscal tributário (1); técnico em enfermagem (2); professor i (3); auxiliar de saúde bucal (1); vigilante sanitário (1); enfermeiro (6); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor ii (5); psicólogo (2); merendeira/cozinheira; agente de combate à endemias; agente comunitário de saúde.Salário: de R$ 1.591,97 a R$ 4.902,13. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE CARLINDA - MT

Inscrições até 5 de dezembro, no horário das 7h15 às 10h45 e das 13h15 às 16h45, presencialmente, na secretaria municipal de educação, localizada na avenida Antônio Castilho, nº 169 - centro de eventos. Concurso com 45 vagas para o cargo de professor substituto, em regime rgps/inss, com contratos de até um ano, nas áreas: pedagogo - anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, nas áreas de: português e inglês; arte; educação física; matemática; ciências da natureza; geografia; história. Salário: R$ 3.918,39. Taxa: não há.

PREFEITURA DE NOVA LACERDA — MT

Inscrições até 5 de dezembro no site: https://encr.pw/bzGaC. Concurso com 13 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde; vigia; agente de serviços gerais; assistente social; monitor de aluno; monitor de creche; motorista nível ii; porteiro; professor de educação física; professor de ensino fundamental i; professor de ensino fundamental nível i; agente administrativo; agente de combate as endemias; agente de vigilância sanitária; auxiliar de consultório bucal; dentista; educador físico; enfermeiro; farmacêutico/bioquímico; fisioterapeuta; médico; motorista nível ii; nutricionista; psicólogo; recepcionista; agente de serviços gerais; técnico em enfermagem; técnico em higiene dentária; técnico em laboratório; técnico em radiologia; agente de serviços gerais (2); agente de serviços braçais (7); coveiro (1); motorista nível ii (3); motorista nível ii (1) e operador trator de pneu. Salário: de R$ 1.541,88 até R$ 23.046,93. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE - MT

Inscrições até 3 de dezembro de 2024, das 7h30 às 10h e das 13h às 16h, na secretaria municipal de educação ou pelo e-mail: rh@novamonteverde.mt.gov.br. Concurso com 63 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: professor pedagogia (14); professor pedagogia - apuí (5); professor língua portuguesa (1); professor matemática (1); professor matemática - apuí (1); professor letras/inglês - apuí (1); professor ciências - apuí (1); professor história ou geografia - apuí (1); professor educação física (2); professor educação física - apuí (1); psicóloga (1); assistente social (1); nutricionista (1); auxiliar de sala (16); auxiliar de sala - apuí (2); merendeira (2); merendeira - apuí (1); zelador (3); zelador - apuí (1); motorista (2); motorista - apuí (3); auxiliar de banho/corredor (2). Salário: de R$ 1.052,24 a R$ 5.219,53. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

Inscrições até 3 de dezembro, no prédio da prefeitura municipal, localizada na rua cachoeira da fumaça, nº 77, jardim das palmeiras. Concurso com 170 vagas para profissionais com formação nos níveis de fundamental incompleto, médio, técnico e superior, distribuídas entre os cargos de agente administrativo (recepcionista); agente de serviços gerais (coletor de lixo) (20); agente de serviços gerais (faxineira) (20); agente de serviços gerais (gari) (10); agente de serviços gerais (guarda) (1); agente de serviços gerais (cozinheira) (3); agente de serviços gerais (merendeira) (2); assistente social (1); auxiliar de saúde bucal; bioquímico/farmacêutico (2); cuidador do idoso (6); cuidador do menor (6); enfermeiro (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); instrutor de informática (2); lactarista; monitor de creche (4); motorista (26); nutricionista; odontólogo; operador de máquina (escavadeira hidráulica) (2); operador de máquina (motoniveladora) (4); operador de máquina (pá carregadeira) (1); operador de máquina (retroesacavadeira) (2); operador de máquina (trator de pneu) (4); professor (35); psicólogo (3); técnico em enfermagem; técnico em raio x; médico veterinário; agente de serviços gerais (guarda) (1); agente de serviços gerais (gari) (2); professor (5); agente de serviços gerais (coletor de lixo) (2); pregoeiro. Salário: de R$ 1.412 a R$ 9.362,82 ao mês. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE UNIÃO DO SUL - MT

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbXz. Concurso com 78 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível elementar, fundamental, médio, técnico e superior, para os cargos de: agente de desenvolvimento da educação especial (8); agente de desenvolvimento infantil (5); assistente de controle administrativo - quadro geral (1); assistente social - educação (1); assistente social - saúde (1); auditor em saúde pública (1); auxiliar administrativo (1); condutor de veículo emergencial (4); condutor de veículo escolar (9); educador físico - saúde (1); enfermeiro (1); fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); merendeira - educação (2); monitor de transporte escolar (2); odontólogo (1); professor da educação básica (21); psicólogo - educação (1); psicólogo - saúde (1); secretário escolar (1); terapeuta ocupacional (1); tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais-libras (1); zeladora - quadro geral (1); zeladora - educação (6); assistente de controle administrativo - saúde; assistente social - quadro geral; auxiliar em saúde bucal; contador; farmacêutico; gestor administrativo e financeiro; merendeira - quadro geral; ouvidor municipal; psicólogo - quadro geral; técnico de enfermagem; técnico em radiologia; vigia; zeladora - saúde; agente comunitário de saúde (1). Salário: de R$ 1.525,69 a R$ 11.130,66. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE CROMÍNIA — GO

Inscrições de 21 de dezembro até 21 de janeiro de 2025 pelo site: https://l1nq.com/faa9H. Concurso com 116 vagas para os cargos de: motorista i (3); motorista ii (3); auxiliar de saúde bucal (5); eletricista de instalações (3); operador de máquinas agrícolas (3); operador de máquinas rodoviárias (3); agente de endemias (8); assistente administrativo i (3); avaliador de bens (3); fiscal de tributos municipais (3); recepcionista (3); técnico em enfermagem (14); técnico em radiologia (3); vigilante (3); assistente social (3); biomédico (3 vaga); educador físico (3); enfermeiro (8); farmacêutico (3); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico plantonista (8); odontólogo (5); professor iii (14); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA BAHIA (CRP)

Inscrições de 2 de dezembro até 13 de janeiro de 2025 pelo site: https://l1nq.com/QPRmJ. Concurso com 17 vagas para os cargos de: analista organizacional / agente de controle interno; analista organizacional / arquivo (1); analista organizacional / analista de compras e contratos (1); analista organizacional / analista financeiro (1); analista organizacional / analista ti (2); psicóloga - orientador fiscal (1); assistente organizacional - assistente de atendimento (1); assistente organizacional - assistente de atendimento - subsede (6); assistente organizacional - assistente de contas a pagar (1); assistente organizacional - assistente de contas a receber (3). Salário: de R$ 2.158,00 a R$ 4.394,00 além de auxílio alimentação. Taxa: de R$ 57 até R$ 58.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PARANÁ (CRESS—PR)

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gehr. Concurso com 70 vagas para o cargo de nível médio: assistente administrativo; e para cargo de nível superior: agente fiscal. Salário: de R$ 2.944,39 a R$ 6.298,33, acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 60 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (CRF — MT)

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com oito vagas para os cargos de: agente administrativo (5); técnico em contabilidade; técnico em informática (1); advogado; analista de tecnologia de informação; contador; farmacêutico; fiscal (2). Salário: R$ 2.160,24 a R$ 5.848,62. Taxa: R$ 60.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA — CFO

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtFZ. Concurso com 285 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente operacional e técnico administrativo; cargo de nível técnico: técnico em tecnologia da informação; e cargos de nível superior: analista de desenvolvimento, analista de infraestrutura, analista geral e contador. Salário: de R$ 4.507,19 a R$ 9.014,38. Taxa: de R$ 75 a R$ 95.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtFK. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo (3); motorista (1). Salário: de R$ 3.500 a R$ 4.200, além de benefícios. Taxa: de R$ 35 a R$ 47.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CORE — CE)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com quatro vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); fiscal (1) e assistente jurídico (1). Salário de: R$ 2.510,84 até R$ 6.140,90. Taxa: de R$ 75 até R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS (COREN — TO)

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge34. Concurso com 18 vagas para os cargos de: assistente administrativo (11); assistente administrativo - área de informática (1); analista (1); analista jurídico; analista administrativo; enfermeiro fiscal (2); enfermeiro (2); técnico de enfermagem (1). Salário de: R$ 2.535,72 a R$ 8.029,78. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

LOCAIS — ESTADUAIS

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 16 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/ge1V. Concurso com 37 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: técnico bancário (31); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); técnico em informática — banco de dados (1); técnico em informática — desenvolvimento de sistema e acompanhamento de projetos (1); técnico em informática — suporte (1). Salário: de R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29.Taxa: de R$ 62 a R$ 85.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 2 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge1r. Concurso com 30 vagas com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de auditor substituto de conselheiro (2); auditor de controle externo (10); auditor de controle externo — ciências jurídicas (3); auditor de controle externo — ciências contábeis (2); auditor de controle externo — ciências atuariais (1); auditor de controle externo — engenharia civil (2); auditor de controle externo — tecnologia da informação, com especialidade em análise de dados (2); analista administrativo — tecnologia da informação, com especialidade em desenvolvimento de sistemas (5); analista administrativo — tecnologia da informação, com especialidade em banco de dados (1); técnico administrativo (2). Salário: R$ 4.147,34 a R$ 37.731,81, além de benefícios como auxílio alimentação e auxílio de controle externo, de acordo com cada cargo. Taxa: R$ 120 a R$ 250.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/QPRmJ. Concurso com 25 vagas para os cargos de técnico judiciário (10); administrador (1); analista de sistemas (1); arquivologista (1); assistente social (1); biblioteconomista; contador (1); economista (1); enfermeiro; engenheiro civil (1); engenheiro eletricista; engenheiro eletrônico (1); estatístico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; historiador (1); jornalista (1); matemático (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico do trabalho; médico pediatra; médico psiquiatra; nutricionista; odontólogo; oficial de justiça (1); pedagogo; psicólogo; publicitário (1). Salário: entre R$ 4.289,99 e R$ 7.715,82, acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 100 té R$ 130.

PREFEITURA DE NATAL

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/genh. Concurso com 710 vagas com candidatos de nível superior, para os cargos de: professor pedagogo para educação infantil e ensino fundamental (450); professor do atendimento educacional especializado — aee (60); professor de artes/dança (5); professor de artes/artes visuais (6); professor de artes/teatro (6); professor de artes/música (5); professor de educação física (15); professor de ensino religioso (25); professor de geografia (13); professor de história (15); professor de inglês (15); professor de língua portuguesa (30); professor intérprete de libras (10); professor de matemática (40); professor de ciências da natureza (15). Salário: R$ 3.315,41. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DO AMAPÁ

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/genI. Concurso com 25 vagas para o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental I. Salário: R$ 4.580,57. Taxa: R$ 120.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE (PM—SE)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gS9c. Concurso com 335 vagas para os cargos de: soldado pm 3ª classe (combatente) (300); oficial pm — (combatente) (30); oficial do quadro qompm — endocrinologia (1), psiquiatria (1), cirurgião dentista — clínica geral (2); oficial do quadro qomvpm — medicina veterinária (1).

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Inscrições de 5 de dezembro até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/MQTlY. Concurso com 32 vagas para os cargos de: gestão, finanças e controladorias (13); infraestrutura e segurança cibernética (5); engenharias (4); sistemas, arquitetura de soluções e dados (10). Salário: R$ 9.571,25.Taxa: R$ 114.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SEAP — RJ)

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/DLhD. Concurso com 300 vagas para o cargo de inspetor de polícia penal. Salário: R$ 7.337,58. Taxa: R$ 180.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM—SP)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/iZLQn. Concurso com 2.700 vagas para o cargo de soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino. Salário: R$ 4.852,21. Taxa de inscrição: R$ 85.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gsHz. Concurso com 31 vagas para o cargo de técnico em atividades administrativas, por tempo determinado. Salário: R$ 9.428,40, além de auxílio-alimentação de R$ 550.Taxa: não há.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gslR. Concurso com vagas para cadastro reserva no cargo de professor. Salário: R$ 2.302,74, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.500. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gsl5. Concurso com 330 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental incompleto e médio, para os cargos de: condutor escolar - cnh d e fiscal de transporte escolar. Salário: R$ 2.606,28. Taxa: não divulgada.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA (AGERSA)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gsaC. Concurso com 25 vagas, com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: técnico de nível médio - assistente de atividades administrativas (4 vagas); técnico de nível superior - ciências jurídicas (2 vagas); técnico de nível superior - contabilidade (2 vagas); técnico de nível superior - serviço social (1 vaga); técnico de nível superior - economia (1 vaga); técnico de nível superior - análise de sistemas (1 vaga); técnico de nível superior - administração (1 vaga); técnico de nível superior - engenharia sanitária (4 vagas); técnico de nível superior - engenharia sanitária e ambiental (4 vagas); técnico de nível superior - engenharia civil (3 vagas); técnico de nível superior - engenharia ambiental (2 vagas). Salário: de R$ 1.425,52 a R$ 1.583,65. Taxa: não divulgada.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU — SE

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/Ib50F. Concurso com dez vagas para o cargo de procurador. Salário: R$ 17.442,50. Taxa de inscrição: R$ 159.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE VOLTA REDONDA — RJ

Inscrições até 2 de dezembro pelo site: https://l1nk.dev/v0Izk. Concurso com 37 vagas para os cargos de: agente escolar (5); porteiro (1); secretária escolar (20); orientador educacional (5); supervisor educacional (5); supervisor escolar (1). Salário: de R$ 1.412,00, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 350,00 e gratificações. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE VAZANTE — MG

Inscrições até 5 de dezembro presencialmente na Sede da Secretaria Municipal da Administração, localizada na Rua Osório Soares, nº. 600, no bairro da Independência, Vazante. Concurso com seis vagas para o cargo de brigadista municipal. Salário: R$ 2.824. Sem taxa de inscrição.

CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS — SP

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.inepam.org.br/. Concurso com quatro vagas para os cargos de: motorista (1); zelador (1); técnico de informática; analista de contabilidade; analista de licitações e compras; assessor de contabilidade (1); auxiliar de secretário legislativo de administração; controlador interno (1); secretário legislativo de administração. Salário: de R$ 2.501,91 até R$ 4.993,80. Taxa: de R$ 40 até R$ 85.

PREFEITURA DE PIARTUBA — SC

Inscrições até 3 de dezembro por meio dos sites: https://acesse.dev/vdNG1 ou https://piratuba.sc.gov.br/. Concurso com 46 vagas para os cargos de: operador de máquinas agrícolas e similares (6); agente de serviços gerais internos (4); agente de serviços gerais externos (4); agente comunitário de saúde (2); técnico em enfermagem (1); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar de saúde bucal (2); médico (1); médico veterinário (1); engenheiro civil (1); cuidador escolar (10); cuidador escolar (6); professor educação infantil (1); professor ensino fundamental i - anos iniciais (3); professor educação infantil i - música (1); professor educação infantil e ensino fundamental i e ii - educação física (1); professor ensino fundamental i e ii - ensino religioso (1); motorista; auxiliar de mecânico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; enfermeiro; farmacêutico; auxiliar de creche; professor ensino infantil e ensino fundamental i e ii - artes; professor ensino infantil e ensino fundamental i e ii - inglês; professor ensino fundamental ii - português; professor ensino fundamental i e ii - ciências; professor ensino fundamental i e ii - geografia; professor ensino fundamental i e ii - matemática; professor ensino fundamental i e ii - história; professor ensino infantil e ensino fundamental i e ii - aee. Salário: de R$ 895,43 a R$ 13.645,97. Taxa de inscrição: de R$ 17,92 até R$ 150.

PREFEITURA DE MIRIM DOCE — SC

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://encr.pw/7wygl. Concurso com 16 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); assistente social (1); enfermeiro; farmacêutico; faxineira (1); inseminador; merendeira (1); monitor de programas assistenciais; monitor de sala de informática; motorista (1); operador de máquina (1); operário (1); professor - educação infantil e series iniciais (1); professor apoiador (1); professor auxiliar (6); professor series finais - habilitado em artes; professor series finais - não habilitado em artes; professor series finais - habilitado em ciências; professor series finais - não habilitado em ciências; professor series finais - habilitado em educação física; professor series finais - não habilitado em educação física; professor series finais - habilitado em geografia; professor series finais - não habilitado em geografia; professor series finais - habilitado em história; professor series finais - não habilitado em história; professor series finais - habilitado em língua estrangeira - inglês; professor series finais - não habilitado em língua estrangeira - inglês; professor series finais - habilitado em língua portuguesa; professor series finais - não habilitado em língua portuguesa; professor series finais - habilitado em matemática; professor series finais - não habilitado em matemática; psicólogo (1) e agente comunitário de saúde; auxiliar de consultório dentário. Salário: de R$ 1.689,84 a R$ 4.483,65. Taxa de inscrição: de R$ 20 até R$ 50.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA (CISNORJE)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 255 vagas para os cargos de Edital nº 01/2024: auxiliar administrativo (3); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de regulação (18); operador de frota (4); técnico em segurança do trabalho (1); assistente administrativo (6); contador; farmacêutico; psicólogo (1); analista administrativo (3); edital nº 02/2024: condutor socorrista (65); técnico em enfermagem (46); enfermeiro (5); médico (56). Salário: de 1.468,69 e R$ 8.000. Taxa: R$ 70 a R$ 170.

PREFEITURA DE PINHÃO — PR

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 51 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (1); atendente social (1); auditor fiscal (1); biomédico (1); cirurgião dentista (1); contador (1); desenhista (1); educador/cuidador (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro de alimentos (1); engenheiro do trabalho (1); engenheiro elétrico (1); farmacêutico (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); intérprete para linguagem de sinais (1); médico clínico geral (1); médico ginecologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico veterinário (1); motorista de veículos pesados (1); nutricionista (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); operador ecológico (1); pedagogo (1); pedagogo social (1); procurador municipal (1); professor de arte (1); professor de educação física - bacharel (1); professor de educação física - licenciatura (1); professor de língua estrangeira (1); psicólogo (1); secretário escolar (1); servente de limpeza (1); servente de obras (1); técnico agropecuária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em finanças (1); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); técnico em odontologia (1); técnico em raio x (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em veterinária (1); terapeuta ocupacional (1); topógrafo (1). Salário: de R$ 1.532,98 até R$ 8.892,09. Taxa: de R$ 60 até R$ 140.

PREFEITURA DE BRASILEIRA — PI

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/Bz4Kk. Concurso com 70 vagas para os cargos de: monitor de transporte escolar (15); profissional de apoio escolar (15); auxiliar educacional (15); professor de polivalência (10); professor de português (4); professor de matemática (4); professor de educação especial (2); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de ciências (1); professor de inglês (1); professor de educação física (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 2.316,02. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO — PA

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/tbh7E. Concurso com 430 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (60); auxiliar de serviços gerais educacional - zona rural (25); auxiliar de serviços gerais - limpeza pública/varredor de rua (8); auxiliar de serviços gerais - cuidador casa - lar (6); carpinteiro (2); coveiro (3); cozinheiro (6); eletricista predial (2); gari diurno (5); motorista de veículo leve (6); operador de máquinas pesadas/retroescavadeira (5); operador de máquinas pesadas/pá carregadeira (5); operador de máquinas pesadas/motoniveladora (6); operador de máquinas pesadas/trator de pneu (6); pedreiro (5); vigia (30); monitor de transporte escolar - zona rural (20); motorista de veículo leve educacional - zona urbana (2); motorista de veículo leve educacional - zona rural (2); motorista de veículo pesado/coleta (2); motorista de veículo pesado/obras (8); motorista de veículo pesado/saúde (3); motorista de veículo pesado/educacional - zona urbana (10); motorista de veículo pesado educacional - zona rural (28); auxiliar de sala escolar - zona urbana (30); auxiliar de sala escolar - zona rural (20); fiscal de meio ambiente (3); fiscal de tributos (2); maqueiro (2); motorista de ambulância (3); secretário escolar - zona rural (2); técnico agropecuário (1); técnico em enfermagem (30); técnico em higiene bucal (5); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (1); visitador do pcf (programa criança feliz) (5); assistente social (6); assistente social educacional - zona rural (1); enfermeiro (8); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (2); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); nutricionista educacional (2); odontólogo (6); professor de educação física (educador físico) - zona urbana (3); professor magistério indígena - zona rural (3); professor superior ciências - zona rural (1); professor superior letras - zona rural (2); professor superior língua estrangeira/inglês - zona urbana (3); professor superior matemática - zona rural (1); professor superior pedagogia - zona rural (20); psicólogo (4); psicólogo educacional - zona rural (1); auxiliar de eletricista; auxiliar de serviços gerais educacional - zona urbana; encanador; gari noturno; jardineiro; mecânico; pintor de área; soldador; vigia educacional - zona urbana; vigia educacional - zona rural; agente de vigilância epidemiológica; monitor de transporte escolar - zona urbana; agente de trânsito; agente de vigilância ambiental; agente de vigilância sanitária; artesão; assistente administrativo; assistente administrativo de trânsito; assistente jurídico; auxiliar de secretaria escolar - zona urbana; auxiliar de secretaria escolar - zona rural; elaborador de projetos; especialista em comunicação, publicidade e propaganda; especialista em edição e cinegrafia; fiscal de inspeção de carne; secretário escolar - zona urbana; técnico agrícola; técnico ambiental; técnico em agrimensura; técnico em entomologia; técnico em imobilização ortopédica; técnico em informática; técnico em microscopia; técnico em segurança do trabalho; administrador; advogado da assistência social; advogado do meio ambiente; analista de sistemas; arquiteto; assistente social educacional - zona urbana; biólogo; biomédico; bioquímico; enfermeiro obstetra; engenheiro agrícola; engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro florestal; engenheiro sanitarista; fonoaudiólogo; fonoaudiólogo educacional - zona urbana; fonoaudiólogo educacional - zona rural; geólogo; médico veterinário; pedagogo; professor superior artes - zona urbana; professor superior artes - zona rural; professor superior ciências - zona urbana; professor superior educação física - zona urbana; professor superior educação física - zona rural; professor superior geografia - zona urbana; professor superior geografia - zona rural; professor superior história - zona urbana; professor superior história - zona rural; professor superior letras - zona urbana; professor superior língua estrangeira/inglês - zona rural; professor superior matemática - zona urbana; professor superior pedagogia - zona urbana; psicólogo educacional - zona urbana; turismólogo; zootecnista. Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.308,79. Taxa: de R$ 45 até R$ 65.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA — SP

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbvO. Concurso com três vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (1); agente de atendimento e administração (1); auxiliar administrativo (1). Salário: de R$ 1.979,74 a R$ 5.245,84. Taxa: de R$ 25 a R$ 35.

PREFEITURA DE MANDAGUARI — PR

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gLbf. Concurso com vagas para os cargos de auxiliar de secretaria; auxiliar de tesouraria; contador; advogado (1). Salário: de R$ 1.716,20 a R$ 3.424,35. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE PORTO NACIONAL — TO

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/ZErRQ. Concurso com 29 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.200. Taxa de inscrição: R$ 120.

PREFEITURA DE IGUARACY — PE

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://shre.ink/g5lf. Concurso com 65 vagas para os cargos de: agente de limpeza educacional (2); auxiliar de serviços gerais (9); motorista (5); coveiro (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); auxiliar de serviço bucal (1); guarda municipal (3); técnico em radiologia (1); assistente social (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); professor ensino fundamental i (13); professor ensino fundamental ii — ciências (2); professor ensino fundamental ii — educação física (3); professor ensino fundamental ii — geografia (1); professor ensino fundamental ii — história (1); professor ensino fundamental ii — inglês (1); professor ensino fundamental ii — língua portuguesa (4); professor ensino fundamental ii — matemática (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.582,57. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DE BICAS — MG

Inscrições de 2 de dezembro até 6 de janeiro pelo site: https://shre.ink/g5lf. Concurso com 424 vagas para os cargos de: agente de limpeza educacional (2); auxiliar de serviços gerais (9); motorista (5); coveiro (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); auxiliar de serviço bucal (1); guarda municipal (3); técnico em radiologia (1); assistente social (1); educador físico (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); professor ensino fundamental i (13); professor ensino fundamental ii — ciências (2); professor ensino fundamental ii — educação física (3); professor ensino fundamental ii — geografia (1); professor ensino fundamental ii — história (1); professor ensino fundamental ii — inglês (1); professor ensino fundamental ii — língua portuguesa (4); professor ensino fundamental ii — matemática (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.582,57. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DAS BALSAS — MA

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.funatec.org.br/. Concurso com 128 vagas para os cargos de: médico clínico geral (1); enfermeiro — zona urbana (3); enfermeiro — zona rural (2); odontólogo (2); psicólogo (2); contador (2); controlador interno (2); pregoeiro (2); agente de contratação (3); advogado (2); procurador (1); professor de séries iniciais ensino fundamental — zona rural (5); professor de séries iniciais do ensino fundamental — zona urbana (4); professor de educacao infantil — zona rural (3); professor de educação infantil — zona urbana (3); professor de inglês — zona urbana (2); professor de português — zona urbana (2); professor de português — zona rural (1); professor de matemática — zona urbana (2); professor de matemática — zona rural (1); professor de ensino religioso — zona urbana (2); professor de geografia — zona urbana (2); professor de ciências — zona urbana (2); agente administrativo (4); vigia — zona urbana (8); vigia — zona rural (6); agente de fiscalização (3); agente de vigilância epidemiológica (4); agente de saúde (8); agente de vigilância sanitária (4); técnico de enfermagem (6); técnico em saúde bucal (2); auxiliar de administrativo — zona urbana (5); auxiliar de administrativo — zona rural (2); fiscal de tributos (2); técnico em segurança do trabalho (1); cuidador (3); motorista — categoria "b" (4); motorista — categoria "d" (2); agente de segurança — nível fundamental (2); auxiliar de serviços gerais — zona urbana (6); auxiliar de serviços gerais — zona rural (3); porteiro/maqueiro (2); assistente social; bioquímico; farmacêutico; fisioterapeuta; médico pediatra; médico cirurgião geral; médico anestesista; arquiteto; engenheiro civil; professor de inglês — zona rural; professor de ensino religioso — zona rural; professor de geografia — zona rural; professor de educação física — zona urbana; professor de história — zona urbana; professor de filosofia — zona urbana; professor de arte — zona urbana. Salário: de R$ 1.412 a R$ 6.000. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

PREFEITURA DE PANELAS — PE

Inscrições de 3 até 15 de dezembro pelo site: https://acesse.one/fTcff. Concurso com 250 vagas para os cargos de: agente de limpeza (2); auxiliar de manutenção (4); auxiliar de pintura (2); jardineiro (1); operador de máquinas pesadas i (2); operador de máquinas pesadas ii (1); pintor (2); pedreiro (4); assistente social da educação (1); auxiliar de professor (17); auxiliar de secretaria da educação (1); auxiliar de serviços gerais da educação (30); digitador (2); fonoaudiólogo (1); merendeiro (2); monitor (12); motociclista (1); motorista de transporte escolar (4); oficineiro da educação (1); professor i (42); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); profissional de apoio educacional (2); promotor de leitura (1); psicólogo educacional (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (1); vigia da educação (23); motorista de caminhão pipa (1); arquivista (1); auxiliar de secretaria de administração (2); motorista da administração (1); vigia da administração (1); artesão da saúde (1); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de secretaria da saúde (11); auxiliar de serviços gerais da saúde (8); condutor socorrista (3); motorista da saúde (3); motorista de ambulância (3); motorista tfd (1); recepcionista da saúde (3); vigia da saúde (10); assistente social (3); auxiliar de serviços gerais (2); cozinheiro (2); entrevistados do bolsa família (5); motorista (3); oficineiro (4); orientador social (5); psicólogo social (1); recepcionista (1); visitador da primeira infância (5). Salário: R$ 2.200. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE — SE

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://encr.pw/mIP1O. Concurso com 70 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA DE NAZAREZINHO — PB

Inscrições de 5 de dezembro até 12 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/Rmh4i. Concurso com 58 vagas para os cargos de: auxiliar operacional de serviços diversos (7); merendeira (3); motorista (4); vigilante (1); agente administrativo (2); agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (3); atendente (2); monitor de creche (2); técnico em enfermagem (5); assessor jurídico (1); assistente social (2); psicólogo (3); fisioterapeuta (1); fiscal de tributos (1); enfermeiro (5); médico (6); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor de educação básica i - creche (2); professor de educação básica ii - matemática (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.122,50. Taxa de inscrição: de R$ 75 até R$ 115.

PREFEITURA DE MORADA NOVA — CE

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/LH0N . Concurso com 320 vagas para os cargos de: professor de educação infantil (25); professor fundamental i (53); professor de português (27); professor de matemática (29); professor de empreendedorismo (7); professor de ciências (18); professor de educação ambiental (7); professor de geografia (5); professor de história (7); professor de filosofia (7); professor de ciências de computação (7); professor de artes (7); professor de música (7); professor socioemocional (15); psicólogo (4); assistente social (4); intérprete de libras (5); merendeira (21); auxiliar de serviços gerais (65). Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500,78. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 140.

PREFEITURA DE MORROS — MA

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/6bzyv. Concurso com 160 vagas para os cargos de: advogado (1); assistente social (2); biomédico (1); dentista (2); enfermeiro (6); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico — clínico geral (2); médico ginecologista (1); médico ultrassono grafista (1); médico veterinário (1); professor de educação especial (2); professor de educação infantil (13); professor de ens. fund. i — 1º ao 5º ano (14); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — educação física (5); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — língua inglesa (8); professor de ens. fund. ii — 6º ao 9º ano — arte (5); professor de ens. fund. ii — 6º ao 9º ano — geografia (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — história (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — ciências (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — matemática (6); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) — língua portuguesa (8); psicólogo (4); psicopedagogo (1); agente de combate a endemias (2); agente comunitário de saúde (3); auxiliar administrativo (3); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de laboratório (2); motorista (4); técnico agrícola (2); técnico em enfermagem (8); técnico em informática (3); técnico em meio ambiente (2); técnico em prótese dentária (1); técnico em saúde bucal (2); aosd (10); cuidador de estudantes portadores de necessidades especiais (5) e vigia (8). Salário: de R$ 1.412 a R$ 6.000. Taxa: de R$ 69 até R$ 116.

PREFEITURA DE PEDRO VELHO — RN

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: shre.ink/gehX. Concurso com 153 vagas para os cargos de: advogado (1); agente comunitário de saúde (3); agente de combate a endemias (2); agente de controle interno (1); agente de fiscalização ambiental (1); agente de fiscalização sanitária -nutrição (1); agente de fiscalização sanitária - medicina veterinária (1); agente de fiscalização de obras e postura (1); arquiteto (1); assistente de educação infantil (10); assistente social (2); auditor de tributos municipal (1); auxiliar de farmácia (4); auxiliar de vigilância sanitária (1); bioquímico (1); biomédico (01); cirurgião dentista - ubs (7); condutor de ambulância (3) contador (1); coordenador pedagógico (4); educador físico (1); enfermeiro - psf (7); enfermeiro - plantonista (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); entrevistador do bolsa família (2); farmacêutico (1); fiscal de arrecadação (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); guarda municipal (12), sendo (9) para candidatos do sexo masculino e (3) para candidatas do sexo feminino); médico - clínico geral - psf (7); médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador social(1); professor de ciências biológicas (1); professor de dança, artes e música (1); professor de educação especial (4); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de ensino fundamental - series iniciais (12); professor infantil (8); professor tradutor de libras (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); recepcionista (5); supervisor pedagógico (2); técnico de enfermagem - psf (7); técnico de enfermagem - plantonista (5); técnico de laboratório (1); técnico em saúde bucal (7); terapeuta ocupacional (1); visitador do programa criança feliz (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 10.000. Taxa: de R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE CARAÍBAS — BA

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 443 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza (9); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de lixo (4); eletricista (1); faxineiro (3); gari (12); jardineiro (2); motorista (1); operador de sistema de água (7); pedreiro (4); pintor (1); vigilante (7); zelador (3); assistente administrativo (3); auxiliar administrativo (3); arquiteto e urbanista (1); engenheiro civil (1); auxiliar de serviços gerais (7); cozinheiro (2); motorista (2); agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (4); agente de combate às endemias (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de saúde bucal (3); digitador (1); marcador (2); motorista de ambulância (8); recepcionista (6); vigilante sanitário (2); técnico em enfermagem (12); técnico em informática (1); assistente social (1); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); médico (3); nutricionista (1); odontólogo (3); psicólogo (2); auxiliar de serviços gerais (2); cozinheiro (2); motorista (2); oficineiro (2); orientador social (6); assistente social (2); psicólogo (2); auxiliar de serviços gerais (45); merendeira (19); motorista (15); porteiro (10); auxiliar de biblioteca (6); auxiliar de classe (39); cuidador (22); monitor (14); secretário escolar (16); pedagogo (19); professor de ciências (6); professor de geografia (7); professor de história (7); professor de linguagem (18); professor de matemática (9); fiscal de feira (2); recepcionista (1); técnico de campo (2); técnico em meio ambiente (2); engenheiro agrônomo (2); borracheiro (2); mecânico (2); motorista (14); operador de máquinas (3); vigilante (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.500. Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 125.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/g7mZ. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor assistente. Salário: R$6.819,65. Taxa: R$ 263.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — PRESIDENTE PRUDENTE (UNESP)

Inscrições até 18 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gsUC. Concurso com duas vagas para o cargo de: assistente de suporte acadêmico — laboratório para análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, água e solos. Salário: R$ 11.243,46. Taxa: R$ 192,00.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — BOTUCATU (UNESP)

Inscrições até 18 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gsUY da Fundação Vunesp. Concurso com uma vaga para o cargo de: assistente de suporte acadêmico — recursos audiovisuais. Salário: R$ 5.678,70. Taxa: R$ 129,00.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — TUPÃ (UNESP)

Inscrições até 18 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gsUN. Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente de suporte acadêmico — eletrônica e eletroeletrônica (1); enfermeiro (1). Salário: de R$ 5.678,70 a R$ 9.250,02. Taxa: de R$ 129,00 a R$ 192,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://encr.pw/9rERn. Concurso com 116 vagas para os cargos de: assistente em administração (48); técnico em tecnologia da informação (19); técnico em contabilidade (4); técnico em enfermagem (2); técnico de laboratório—anatomia e necropsia (1); técnico de laboratório—audiovisual (2); técnico de laboratório—biologia (1); técnico de laboratório—biotério (1); técnico de laboratório — eletrônica (1); técnico de laboratório—eletrotécnica (1); técnico de laboratório—gastronomia (1); técnico de laboratório—odontologia (2); técnico de laboratório—química (2); assistente social (2); analista de tecnologia da informação (4); bibliotecário documentalista (4); biólogo (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro—telecomunicações (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico—clínica médica (2); médico—ginecologia (1); médico—otorrinolaringologia (1); médico—psiquiatria (2); músico—viola (1); produtor cultural (2); técnico em assuntos educacionais (5); tecnólogo—arqueologia (1); tecnólogo—secretariado executivo (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, além de outros benefícios. Taxa: de R$ 110 até R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge3s. Concurso com 26 vagas para o cargo de: professor substituto em — agronomia (2); arquitetura e urbanismo (2); ciências agrárias (1); clínica médica e cirúrgica de grandes animais e reprodução animal (1); direito público e privado (3); educação matemática (1); engenharia civil (1); ensino e aprendizagem em artes visuais (1); geografia (1); geografia física e cartografia (1); geologia geral e mapeamento geológico (2); história (1); linguística e língua inglesa (3); matemática aplicada (1); psicologia geral (1); saúde coletiva (1); teoria econômica e dinâmicas agrárias (3).. Salário de: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel)

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://l1nq.com/SZOPS. Concurso com 11 vagas para o cargo de técnico administrativo em educação. Salário: de R$ 4.556,92 a R$ 9.113,84 acrescido de benefícios. Taxa: R$ 110.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA (FAI)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: shre.ink/gM4M. Concurso com 11 vagas para os cargos de: biologia de plantas daninhas (1); direito processual penal (1); enfermagem e empreendedorismo (1); enfermagem em saúde do idoso (1); clínica médica (1); saúde da mulher (1); oftalmologia (1); otorrinolaringologia (1); ortopedia e traumatologia (1); psiquiatria (1); saúde da criança (1). Salário: não especificado. Taxa: de R$ 46,51 a R$ 85,23.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: shre.ink/gMYG. Concurso com uma vaga para a área de: balanço de carbono nas interações solo-planta-animal-atmosfera em agricultura tropical. Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: shre.ink/gbH6. Concurso com três vagas para o cargo de: professor substituto de língua inglesa e seu ensino aprendizagem (1); saúde da criança na atenção hospitalar (1); atenção integral à saúde da criança (1). Salário: de R$ 3.924,53 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: shre.ink/gbHD. Concurso com 45 vagas para as áreas de: finanças, contabilidade e administração geral/contabilidade geral e gerencial (1); física geral e experimental (1); saúde coletiva/política, planejamento e gestão em saúde (1); dança e pedagogia (1); estudos hispânicos (1); fisiologia/fisiologia humana (1); zoologia/ecologia animal (1); microbiologia (1); direito/direito processual e prática jurídica civil e trabalhista (1); estatística (2); física experimental/ física da matéria condensada e de materiais experimental; óptica experimental; dinâmica não-linear, caos e sistemas complexos experimental (1); matemática/combinatória (1); cirurgia vascular (1); neuropsiquiatria (1); clínica médica/pneumologia (1); patologia/anatomia patológica (1); enfermagem em saúde da mulher (1); alimentação e dietética (1); cinesiologia (1); farmácia hospitalar e clínica (1); teoria econômica (2); contabilidade tributária/tributação sobre produção, circulação e consumo (1); contabilidade tributária/tributação sobre renda e patrimônio (1); sistemas de informações contábeis (1); ensino de língua portuguesa e literatura (1); museologia (2); sociologia geral (2); história antiga (1); informática/ciência da computação (1); materiais e fabricação/materiais metálicos estrutura, propriedades, processamento, caracterização e soldagem (1); mecatrônica/automação e controle (1); cartografia e topografia (1); engenharia biomédica / biopolímeros e aplicações em saúde (1); engenharia civil/mecânica técnica (1); energias renováveis/energia solar (1); geologia de engenharia (1); artes, letras e educação física/língua inglesa (1); artes, letras e educação física/língua portuguesa (1); filosofia e humanidades/atendimento educacional especializado (3). Salário: de R$ 2.681,35 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 239.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD (MS)

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbKg . Concurso com 30 vagas para o cargo de professor do magistério superior para atuar no município de Dourados, nas áreas: computação / automação industrial (1); computação / redes de computadores (1); educação matemática (1); estatística (1); física/ensino de física/física e ensino de física para comunidades tradicionais (1); computação/sistemas distribuídos (1); direito privado (1); direito público (1); engenharia mecânica/ materiais e processos de fabricação (1); engenharia mecânica/ ciências térmicas (1); engenharia mecânica/ mecânica dos sólidos (1); engenharia civil / geotecnia (1); engenharia civil / hidrotecnia (1); engenharia de produção (1); engenharia da qualidade e do trabalho (1); sistema de recirculação para aquicultura (1); aquicultura (1); animais aquáticos cultiváveis (1); topografia e geodésia (1); geologia/recursos hídricos/paleontologia (1); pesquisa em psicologia e formação de psicólogo (1); ginecologia e obstetrícia (1); medicina legal e perícia médica (1); nefrologia (1); estágios supervisionados (1); pediatria (1); radiologia e/ou diagnóstico por imagem (1); clínica médica: reumatologia e imunologia clínica (1); medicina da família e comunidade (1); ensino intercultural em ciências humanas (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.48164, com acréscimo de auxílio alimentação. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site da UNEMAT. Concurso com 37 vagas, além de formação de cadastro reserva de professor da educação superior, nas disciplinas de: contabilidade geral i (1); matemática (1); economia i (1); sociologia (1); instituição de direito público e privado (1); fundamentos da administração (1); história do direito (1vaga): ciência política e teoria do estado (1); economia política (1); língua portuguesa e redação (1); antropologia jurídica (1); direito civil i (1); conteúdos e metodologias das ciências naturais para o início da escolarização ii (1); conteúdos e metodologias da educação física para o início da escolarização (1); pressupostos teóricos e metodológicos da educação de jovens e adultos (1); conteúdos e metodologias da história para o início da escolarização (1); conteúdos e metodologias da geografia para o início da escolarização (1); conteúdos e metodologias das artes para o início da escolarização (1); direito previdenciário (1); proteção internacional dos direitos humanos (1); direito ambiental i (1); monografia jurídica i (1); prática jurídica iv - penal (1); projeto político pedagógico, organização e gestão escolar( (1); físico-química i (1); laboratório de química orgânica (1); bioquímica i (1); geologia para química (1); metodologia do ensino de química (1); biologia geral (1); laboratório de mídias e redes sociais em jornalismo (1); tópicos especiais em audiovisual (1); trabalho de conclusão de curso ii (1); estruturas de concreto armado i (1); fundações (1); sistemas de abastecimento de água e saneamento (1); planejamento de obras e segurança no trabalho (1).. Salário: R$ 80 por hora/aula. Taxa: não há.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (IPREAF)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtF2 . Concurso com quatro vagas para o cargo de: assistente de administração (2); controlador interno (1); procurador (1). Salário de: R$ 2.138,63 a R$ 4.813,08. Taxa de: R$ 50 a R$ 80.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até 2 de dezembro de forma presencial ou via sedex, na Unidade de Gestão de Pessoas ou no Setor de Registros do Campus de Vacaria, localizado na Estrada Engenheiro João Viterbo de Oliveira, nº 3061, Zona Rural, Vacaria. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto na área de administração. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não especificado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREV)

Inscrições até 2 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gs1p. Concurso com quatro vagas para os cargos de: analista previdenciário administrativo (1), analista previdenciário de recursos humanos (1), contador (1); procurador jurídico (1). Salário: R$ 3.939,91. Taxa: R$ 70,00.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)

Inscrições até 16 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gs1c. Concurso com uma vaga para os cargos de: oficial administrativo e analista previdenciário. Salário: de R$ 2.709,45 a R$ 5.061,59 mais benefícios. Taxa: de R$ 56,00 a R$ 79,00.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gsc5. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor substituto, para as seguintes áreas: matemática (1 vaga); língua portuguesa (1 vaga); informática (1 vaga); física (1 vaga); engenharia civil (1 vaga). Salário: Rr$ 3.412,63, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CEARÁ

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gscx. Concurso com duas vagas para professor substituto, na área de administração e subárea de administração de empresas. Salário: R$ 3.412,63, além de retribuição conforme a titulação. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gsc8. Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de professor substituto, para as seguintes áreas: engenharia elétrica/automação (1 vaga); inglês (1 vaga). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio-transporte e assistência pré-escolar no valor de R$ 484,90 por dependente com idade inferior a seis anos. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gs26. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos de nível superior, nas áreas de: física, administração e filosofia. Salário: R$ 3.412,63, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 2.943,39. Taxa: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gs2Z. Concurso com 15 vagas para o cargo de técnico-administrativos em educação, nas áreas disponíveis: técnico em contabilidade (2 vagas); técnico em enfermagem (1 vaga): técnico de tecnologia da informação (8 vagas); técnico de laboratório/área: informática (1 vaga); técnico de laboratório/área: gastronomia (1 vaga); administrador (1 vaga); pedagogo-área (1 vaga). Salário de R$ 3.667,19 a R$ 5.556,92 ao mês. Taxa: de R$ 100 a R$ 130.

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 2 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gs2A. Concurso com 20 vagas nas áreas: pesquisador - conservação da flora nativa do brasil (1 vaga); pesquisador - biodiversidade da flora marinha do brasil (1 vaga); pesquisador - restauração da flora nativa do brasil (1 vaga); pesquisador - sistemática e bioinformática aplicadas ao estudo da flora nativa do brasil (1 vaga); pesquisador - fisiologia e ecologia de sementes de espécies nativas do brasil (1 vaga); tecnologista - bioimagem de espécies da flora nativa do brasil (1 vaga); tecnologista -divulgação científica (1 vaga); analista em ciência e tecnologia - conservação de biodiversidade (7 vagas); analista em ciência e tecnologia - gestão em ciência e tecnologia (3 vagas); analista em ciência e tecnologia - apoio à visitação (1 vaga); tecnologista - manejo arbóreo de coleções vivas (1 vaga); tecnologista - .tecnologia da informação aplicada a conservação da biodiversidade (1 vaga). Salário: de R$ 5.211,48 a R$ 6.710,29, que será acrescido conforme a titulação. Taxa: de R$ 90 a R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gs2e. Concurso 53 vagas para o cargo de professor substituto em diversas áreas. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 75.