Confira lista com 83 concursos abertos e 10.701 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 83 concursos e 10.701 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há seis concursos abertos com 451 vagas. Para o Centro—Oeste, há nove seleções abertas com 1.071 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 126 postos vagos. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 1.373 oportunidades. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 4.089 vagas. Já para os municipais, há 24 concursos e 3.125 vagas. Nas universidades federais, são 14 processos seletivos e 387 oportunidades. Nos institutos federais há 5 certames abertos com 79 vagas.





DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gafL. Concurso com 350 vagas para profissionais de nível superior, nos seguintes cargos: analista administrativo (120); analista ambiental (230). Salário: R$ 8.817,72. Taxa: de R$ 93 a R$ 99.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de química orgânica. Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com 82 vagas para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 10.873,95. Taxa: R$ 240,40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições de 12 a 17 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gTCP. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto na área de química. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02 mais benefícios. Sem taxa de inscrição.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gkWn. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio, para os cargos de: assistente técnico de tesouraria (2); assistente técnico administrativo (2). Salário: de R$ 4.772,76 a R$ 6.286,37. Taxa: R$ 26.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/IPcHF. Concurso com 13 vagas para analista de previdência complementar - área 1: administração e planejamento (1); analista de previdência complementar - área 3: previdência (3); analista de previdência complementar - área 4: comercial, marketing e comunicação social (4); analista de previdência complementar - área 5: gestão de investimentos e riscos de investimentos (1); analista de previdência complementar - área 7: atuária (1); analista de previdência complementar - área 8: estatística, ciência de dados e inovação (1); analista de previdência complementar - área 11: contabilidade (2); analista de previdência complementar - área 2: governança, auditoria, controle e conformidade; analista de previdência complementar - área 6: jurídica; analista de previdência complementar - área 9: sistemas e governança de tecnologia da informação; analista de previdência complementar - área 10: infraestrutura e cibersegurança. Salário: R$ 9.488. Taxa de inscrição: R$ 100.

NACIONAIS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN)

Inscrições até 7 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/kdrbJ. Concurso com 31 vagas para os cargos: analista ambiental (5); antropologia (2); arqueologia (15); arquitetura e urbanismo (2); educação patrimonial (2); geoprocessamento (5). Salário: de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, além de benefícios como: auxílio—alimentação, assistência pré—escolar e auxílio—transporte. Taxa: R$ 110.

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIODERIVADOS (HEMOBRÁS)

Inscrições até 23 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/QPRmJ. Concurso com número de vagas indeterminado para os cargos de: assistente administrativo; arquivo; técnico industrial e de gestão corporativa: ambiental; automação industrial; controle de qualidade; elétrica; fracionamento do plasma; logística; mecânica; refrigeração; segurança do trabalho; tecnologia da informação e operação; analista administrativo de assuntos corporativos: administração de pessoal; analista de contrato; analista jurídico; assessoria administrativa; auditoria interna; compras nacionais e internacionais; contabilidade; desenvolvimento de pessoas; gestão de riscos e conformidade; inteligência de mercado; jornalismo; licitação e contratos; logística farmacêutica; orçamento e finanças; planejamento estratégico; tecnologia da informação; analista industrial de hemoderivados e biotecnologia: armazenamento e distribuição de medicamentos; assuntos regulatórios; controle da qualidade 1; controle da qualidade 2; controle da qualidade 3; engenharia ambiental; engenharia de automação e controle; engenharia mecânica; engenharia química e de bioprocessos; fracionamento industrial do plasma 1; fracionamento industrial do plasma 2; garantia da qualidade 2; planejamento e controle de produção; plasma e hemocomponentes; tecnologia da informação e operação. Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54, com o acréscimo de benefícios. Taxa: de R$ 60 até R$ 80.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/SodDp. Concurso com 220 vagas para os cargos: administração (2); administração, economia, contabilidade e direito (19); arquivologia (1); contabilidade (3); direito (3); engenharia civil (com especialização em segurança do trabalho) (1); engenharia elétrica (com especialização em segurança do trabalho) (1); jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional (2); pedagogia (1); publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial (1); qualquer área de formação (5); relações públicas ou comunicação organizacional (1); comunicação (1); direito (4); direito (foco de atuação outorga) (1); economia ou contabilidade (1); engenharia ambiental, engenharia florestal ou biologia (3): engenharia de minas (70); engenharia de minas (correcional) (2); geologia (36); geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil, ambiental, arquitetura ou tecnologia da informação (2); qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas) (39); qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança) (6); tecnologia da informação — ciência de dados (5); tecnologia da informação — governança e inovação (4); tecnologia da informação — operações (6). Salário: de R$ 10.527,94 até R$ 12.828,38. Taxa: R$ 160.

INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO — INSA

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/93Y6F. Concurso com 19 vagas para os cargos: pesquisador adjunto i — área de atuação: biodiversidade (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: desertificação (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: energia (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: recursos hídricos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção animal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: solos e mineralogia (2); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: biodiversidade (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: bioeconomia (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação desertificação (1); tecnologista pleno 2— i— área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: inovação (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: recursos hídricos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção animal (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1). Salário: R$ 6.710,29. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS (SENAPPEN/MJSP)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos: analista técnico em direito (26); analista técnico em administração (14); analista técnico em contabilidade (14); analista técnico em ciências políticas (10); analista técnico em ciência social (6); analista técnico em comunicação social (2); analista técnico em economia (2); analista técnico em tecnologia de informação (2). Salário: de R$ 4.142 até R$ 6.681,70, além de benefícios. Taxa: R$ 60.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)

inscrições até 7 de janeiro de 2025 pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 1.027 vagas para diversos cargos.Salário: não divulgado, com benefícios como assistência médica, seguro de vida em grupo, auxílio transporte, auxílio alimentação/refeição, auxílio pré-escola, entre outros. Taxas: pesquisador: R$ 170; analista: R$ 150; técnico: R$ 80; assistente: R$ 60.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gbh . Concurso com 55 profissionais para atuar no poder executivo do município, nas áreas: auxiliar de serviços gerais (10); cozinheiro (1); merendeira (2); motorista i (2); operador de máquina (1); pedreiro (2); coveiro (1); eletricista (1); operador de máquina agrícola (2); recepcionista (3); servente de pedreiro (2); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal municipal (1); jardineiro paisagista (1); monitor de transporte escolar (1); monitor de creche (3); técnico em enfermagem (1); técnico em gesso (1); técnico em radiologia (2); assistente de esporte (1); assistente social (1); enfermeiro padrão (2); nutricionista (1); profissional de apoio (3); professor pi — educação física (1); professor pi — letras (1); professor pi — pedagogo (3); técnico de informática (1); técnico em recursos humanos (1).

PREFEITURA DE CROMÍNIA — GO

Inscrições de 21 de dezembro até 21 de janeiro de 2025 pelo site: https://l1nq.com/faa9H. Concurso com 116 vagas para os cargos de: motorista i (3); motorista ii (3); auxiliar de saúde bucal (5); eletricista de instalações (3); operador de máquinas agrícolas (3); operador de máquinas rodoviárias (3); agente de endemias (8); assistente administrativo i (3); avaliador de bens (3); fiscal de tributos municipais (3); recepcionista (3); técnico em enfermagem (14); técnico em radiologia (3); vigilante (3); assistente social (3); biomédico (3); educador físico (3); enfermeiro (8); farmacêutico (3); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico plantonista (8); odontólogo (5); professor iii (14); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS — MS

Inscrições até 19 de dezembro de forma on—line. Concurso com 425 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: auxiliar de cozinha (1); auxiliar de farmácia (12); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais i — higienização e hotelaria (27); auxiliar de serviços gerais ii — manutenção (3); copeira (12); telefonista (5); assistente administrativo (52); cozinheiro (3); motorista hospitalar (2); vigia (12); técnico de contabilidade (4); técnico em enfermagem (178); técnico em hemoterapia (3); técnico em imobilização ortopédica (3); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (2); técnico em radiologia (6); analista de controle interno i; analista de controle interno ii; analista de planejamento (1); engenheiro do trabalho (1); assistente social (5); biomédico (3); enfermeiro (52); enfermeiro do trabalho (1); farmacêutico (12); fisioterapeuta (13); médico do trabalho (1); médico infectologista (1); nutricionista (3); odontologista (1); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.454,40 a R$ 10.320. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE RESERVA DO CABAÇAL — MT

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gkB . Concurso com 75 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: agente administrativo (7); agente comunitário de saúde (4); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais — feminino (4); auxiliar de serviços gerais — masculino (9); eletricista (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (3); monitor de creche (6); monitor de programas sociais (1); motorista categoria d/e (9); nutricionista (1); operador de máquinas agrícolas (1); pedreiro (1); professor graduado em pedagogia (9); professor licenciado em pedagogia com habilitação em educação especial, psicopedagogo ou nas áreas relacionadas ao aee (1); psicólogo (2); técnico de enfermagem (1), menor aprendiz (10). Salário: de R$ 760,80 a R$ 3.985,47. Taxa: de R$ 30 a R$ 80.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PARANÁ (CRESS—PR)

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gehr. Concurso com 70 vagas para o cargo de nível médio: assistente administrativo; e para cargo de nível superior: agente fiscal. Salário: de R$ 2.944,39 a R$ 6.298,33, acrescido de benefícios. Taxa: de R$ 60 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS (COREN — TO)

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ge34. Concurso com 18 vagas para os cargos de: assistente administrativo (11); assistente administrativo — área de informática (1); analista (1); analista jurídico; analista administrativo; enfermeiro fiscal (2); enfermeiro (2); técnico de enfermagem (1). Salário de: R$ 2.535,72 a R$ 8.029,78. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Inscrições até 8 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gkW4. Concurso com oito vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior para os cargos de: auxiliar administrativo (2); fiscal nível médio (2); analista de comunicação (1); analista de recursos humanos (1); analista financeiro (1); analista jurídico (1). Salário: de R$ 1.800 a R$ 3.800 Taxa: de R$ 62 a R$ 67.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 13 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gkWb. uma vaga e formar cadastro reserva para o cargo de advogado. Salário: R$ 4.000. Taxa: R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 13 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gkW . Concurso com 17 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, nas áreas: analista organizacional / agente de controle interno; analista organizacional / arquivo (1); analista organizacional / analista de compras e contratos (1); analista organizacional / analista financeiro (1); analista organizacional / analista ti (2); psicóloga — orientador fiscal (1); assistente organizacional — assistente de atendimento (1); assistente organizacional — assistente de atendimento — subsede (6); assistente organizacional — assistente de contas a pagar (1); assistente organizacional — assistente de contas a receber (3). Salário: de R$ 2.158 a R$ 4.394. Taxa: de R$ 57 a R$ 58.

LOCAIS — ESTADUAIS

PREFEITURA DE RECIFE

Inscrições até 6 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gagL. Concurso com 400 vagas para o cargo de agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial. Salário: R$ 1.904,23. Taxa: R$ 70.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 16 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/ge1V. Concurso com 37 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: técnico bancário (31); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); técnico em informática — banco de dados (1); técnico em informática — desenvolvimento de sistema e acompanhamento de projetos (1); técnico em informática — suporte (1). Salário: de R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29.Taxa: de R$ 62 a R$ 85.

PREFEITURA DE NATAL

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/genh. Concurso com 710 vagas com candidatos de nível superior, para os cargos de: professor pedagogo para educação infantil e ensino fundamental (450); professor do atendimento educacional especializado — aee (60); professor de artes/dança (5); professor de artes/artes visuais (6); professor de artes/teatro (6); professor de artes/música (5); professor de educação física (15); professor de ensino religioso (25); professor de geografia (13); professor de história (15); professor de inglês (15); professor de língua portuguesa (30); professor intérprete de libras (10); professor de matemática (40); professor de ciências da natureza (15). Salário: R$ 3.315,41. Taxa: não divulgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (TJ—SE)

Inscrições até 16 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gary. Concurso com uma vaga para o cargo de juiz substituto, além de formar cadastro reserva. Salário: R$ 34.052,96. Taxa: R$ 340.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/MQTlY. Concurso com 32 vagas para os cargos de: gestão, finanças e controladorias (13); infraestrutura e segurança cibernética (5); engenharias (4); sistemas, arquitetura de soluções e dados (10). Salário: R$ 9.571,25.Taxa: R$ 114.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM—SP)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/iZLQn. Concurso com 2.700 vagas para o cargo de soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino. Salário: R$ 4.852,21. Taxa de inscrição: R$ 85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (TJ — AC)

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://www.tjac.jus.br/. Concurso com quatro vagas para o cargo de juiz leigo. Salário: não informado. Taxa: R$ 100.

PARANÁ PREVIDÊNCIA — PR

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://encr.pw/EOmom. Concurso com 18 vagas para os cargos de: técnico administrativo (6); administrador (1); advogado (3); analista de finanças e investimentos (1); analista de tecnologia da informação (3); assistente social; auditor; atuário (1); comunicador social; contador (2); engenheiro civil (1); médico perito. Salário: de R$ 5.186,85 até R$ 9.336,34. Taxa: de R$ 90 até R$ 130.

PROCURADORIA—GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (PGE—CE)

Inscrições de 20 de dezembro até 8 de janeiro de 2025 pelo site: https://www.cev.uece.br/. Concurso com 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial. Salário: R$ 5.938,70. Taxa de inscrição: R$ 25.

POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA

Inscrições até 5 de janeiro de 2025 pelo site: http://www.cfopmbm2024.uneb.br/. Concurso com 130 vagas para os cursos de: formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia (100) e de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (30). Salário: de R$ 2.630,83 até R$ 3.507,78. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES - SC)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://www.saude.sc.gov.br/ Concurso com 17 vagas para o cargo de médicos especialistas nas áreas: infectologia (1); maternidade; anestesiologia (1); anestesiologia (1); cardiologia pediátrica (1); cirurgia plástica (1); cirurgia torácica (1); cirurgia micrográfica de mohs (1); medicina intensiva pediátrica (1); medicina intensiva (1); neurologia pediátrica (1); transplante de córnea (1); transplante ósseo e lesões complexas de pelve e acetábulo (1); emergência pediátrica (1); neonatologia (1); psiquiatria (1); urologia pediátrica (1); neurorradiologia (1). Salário: R$ 10.243,36. Taxa: não divulgada.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO (SEAP - MA)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gaIa. Concurso com vagas para cadastro reserva para profissionais de níveis médio/técnico e superior, nas seguintes áreas: agente penitenciário, auxiliar penitenciário e auxiliar penitenciário feminino. Salário: de R$ 1.717,77 a R$ 3.725,77. Taxa: não divulgada.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ITABAIANA — SE

Inscrições de 16 até 20 de dezembro de 2024 presencialmente na Associação Atlética de Itabaiana, situada na Avenida Dr. Luiz Magalhães, no centro da cidade. Concurso com 36 vagas para os cargos de: agente de copa e cozinha (5); agente de manutenção, conservação e de limpeza (5); agente de segurança patrimonial vigilante (5); cuidador de creche (5); monitor educacional (5); professor de educação básica - biologia (1); professor de educação básica - educação física (1); professor de educação básica - geografia (1); professor de educação básica - letras português (1); professor de educação básica - matemática (1); professor de educação básica - pedagogia (5); professor de educação básica - sala de recursos (1); professor de educação básica - história; professor de educação básica - letras em inglês. Salário: entre R$ 1.410 até R$ 4.030,91. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE RECREIO — MG

Inscrições de 16 até 20 de dezembro de 2024 na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Prefeito José Antônio, nº 126, Centro. Concurso com 18 vagas para os cargos de: professor i (1); professor ii - geografia (1); professor ii - história (1); professor ii - educação física (1); professor ii - artes (1); professor ii - inglês (1); professor ii - ciências (1); professor ii - matemática; professor ii - língua portuguesa; professor ii - educação religiosa; pedagogo (1); monitor escolar - educação infantil (1); servente escolar (1); nutricionista (1); fonoaudiólogo (1); assistente social (1); psicólogo - educação (1); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo (1); motorista (1); auxiliar de serviços gerais (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 2.884,22. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 70.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE — MG

Inscrições até 17 de dezembro presencialmente na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro. Concurso com 16 vagas para os cargos de: enfermeiro ESF (12); psicólogo NASF (1); instrutor de educação física NASF (1); técnico de enfermagem (2); fonoaudiólogo NASF e nutricionista. Salário: de R$ 2.983,27 até R$ 4.318,18. Taxa de inscrição: R$ 30.

PREFEITURA DE PEREIRAS — SP

Inscrições até 17 de dezembro no site: https://encr.pw/nHM0z. Concurso com oito vagas para os cargos de: monitor - área de atuação: jogos de tabuleiro (1); instrutor de artes marciais (1); professor de educação básica i - peb i (1); professor de educação básica infantil - pebin (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii - inglês (1); professor de música (1); professor de dança (1); auxiliar de desenvolvimento infantil (1). Salário: de R$ 1.466,34 ou, no caso, dos cargos de Professor de R$ 22,14 a R$ 23,06 a hora-aula. Taxa de inscrição: de R$ 35 até R$ 45.

PREFEITURA DE CARIACICA — ES

Inscrições de 18 de dezembro até 20 de janeiro de 2025 pelo site: https://idesg.org.br/. Concurso com 452 vagas para os cargos de: agente administrativo (50); assistente educacional (200); auxiliar de veterinário (1); educador social (3); técnico de enfermagem (70); técnico em defesa civil (2); técnico em saúde bucal (2); analista do executivo municipal - administração (3); analista do executivo municipal - direito (4); analista do executivo municipal - economia (2); analista do executivo municipal - estatística (1); analista do executivo municipal - geógrafo (1); analista do executivo municipal - geoprocessamento (3); analista em tecnologia da informação - sistema da informação. (1); analista em tecnologia da informação - suporte e infraestrutura (1); analista em tecnologia da informação - segurança da informação (1); arquiteto e urbanista (7); assistente social (10); auditor interno - formação em direito (1); cientista social (2); cirurgião dentista - área de atuação: buco maxilo facial (1); cirurgião dentista - clínico geral (1); cirurgião dentista - área de atuação: paciente especial (1); educador físico (6); enfermeiro (15); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (7); engenheiro geólogo (1); engenheiro de trânsito (1); engenheiro eletricista (2); engenheiro químico (1); engenheiro sanitarista (1); farmacêutico (5); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico - área de atuação: angiologia (1); médico - área de atuação: cardiologia (2); médico - área de atuação: endocrinologia (2); médico - área de atuação: gastroenterologia (1); médico - área de atuação: geriatria (1); médico - área de atuação: ginecologia (2); médico - área de atuação: neurologia (1); médico - área de atuação: neurologia pediátrica (2); médico - área de atuação: ortopedia (1); médico - área de atuação: otorrinolaringologia (1); médico - área de atuação: pneumologia (1); médico - área de atuação: psiquiatria (2); médico - área de atuação: psiquiatria infantil (2); médico veterinário (2); nutricionista (3); psicólogo (10); terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 1.785 até R$ 7.875. Taxa: de R$ 70 até R$ 90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO — SP

Inscrições até 19 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gkWx. Concurso com 78 vagas para os cargos de: aplicador de asfalto (3); encanador (2); enfermeiro da estratégia de saúde da família (6); enfermeiro (6); fonoaudiólogo (4); jardineiro (2); médico nefrologista (2); médico neurologista (2); médico neuropediatra (1); médico pneumologista pediatra (1); médico urologista (2); operador de máquinas pesadas (5); padeiro (2); pedreiro (5); pintor (2); professor de educação física do departamento de esportes (4); servente de pedreiro (5); servente (10); técnico em imobilização ortopédica (1); técnico em farmácia (3); técnico em tecnologia da informação (3); terapeuta ocupacional (2); tratorista (5). Salário: de R$ 1.438,81 a R$ 3.200,00, com jornada de 100 a 200 horas mensais; para médicos, valor da hora de R$ 154,95. Taxa: de R$ 56 a R$ 94.

PREFEITURA DE ITABAIANINHA — SE

Inscrições até 22 de dezembro de 2024 pelo site: https://acesse.dev/yuAKO. Concurso com 300 vagas para os cargos de: agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (18); assistente administrativo (44); assistente social (3); atendente saúde bucal (7); auxiliar de enfermagem (15); biblioteconomista (1); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (9); entrevistador social (5); farmacêutico (2); fiscal de postura (2); fiscal de tributos (5); fiscal de vigilância sanitária (2); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (4); médico cardiologista (1); médico generalista (7); médico ginecologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (6); odontólogo (6); operador de computador (7); operador de máquina (1); professor - pedagogia (70); professor de ciências biológicas (7); professor de educação física (3); professor de geografia (4); professor de história (3); professor de inglês (1); professor de matemática (7); professor de português (10); professor de música (1); psicólogo (11); técnico de laboratório (1); técnico em nível médio (5); técnico em nutrição (1); terapeuta ocupacional (1) e guarda municipal (12). Salário: entre R$ 1.412 até R$ 4.580,57. Taxa de inscrição: de R$ 73,50 até R$ 126.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA — SP

Inscrições até 14 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gkdW. Concurso com 15 vagas para os cargos de: analista de controle interno (1); analista em comunicação social (2); analista em comunicação visual (1); analista em gestão de pessoas; analista em informação; analista legislativo (2); cerimonialista (1); consultor legislativo (1); contador; jornalista (3); tradutor e intérprete de Libras (2); procurador; técnico em informática; agente administrativo (1); condutor de veículo (1). Salário: de R$ 3.785,97 a R$ 8.112,82. Taxa: de R$ 40 a R$ 65.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA — SP

Inscrições até 20 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gkd1. Concurso com uma vaga para o cargo de: procurador jurídico. Salário: R$ 11.613,71. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE PANELAS — PE

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://acesse.one/fTcff. Concurso com 250 vagas para os cargos de: agente de limpeza (2); auxiliar de manutenção (4); auxiliar de pintura (2); jardineiro (1); operador de máquinas pesadas i (2); operador de máquinas pesadas ii (1); pintor (2); pedreiro (4); assistente social da educação (1); auxiliar de professor (17); auxiliar de secretaria da educação (1); auxiliar de serviços gerais da educação (30); digitador (2); fonoaudiólogo (1); merendeiro (2); monitor (12); motociclista (1); motorista de transporte escolar (4); oficineiro da educação (1); professor i (42); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); profissional de apoio educacional (2); promotor de leitura (1); psicólogo educacional (1); psicopedagogo clínico (1); secretário escolar (1); vigia da educação (23); motorista de caminhão pipa (1); arquivista (1); auxiliar de secretaria de administração (2); motorista da administração (1); vigia da administração (1); artesão da saúde (1); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de secretaria da saúde (11); auxiliar de serviços gerais da saúde (8); condutor socorrista (3); motorista da saúde (3); motorista de ambulância (3); motorista tfd (1); recepcionista da saúde (3); vigia da saúde (10); assistente social (3); auxiliar de serviços gerais (2); cozinheiro (2); entrevistados do bolsa família (5); motorista (3); oficineiro (4); orientador social (5); psicólogo social (1); recepcionista (1); visitador da primeira infância (5). Salário: R$ 2.200. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE CEDRO — PE

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/JeelO. Concurso com 163 vagas para os cargos de: assessor jurídico (2); agente administrativo (1); arquivista (1); auxiliar de serviços gerais (1); técnico em informática (1); vigia (1); agente administrativo - ums (2); agente de combate as endemias - vigilância epidemiológica (1); enfermeiro - psf (3); enfermeiro - ums (1); farmacêutico - ums (1); fonoaudiólogo - sesa (1); médico plantonista - ums (4); nutricionista - sesa (1); nutricionista - ums (1); psicólogo - ums (1); técnico de enfermagem - ums (5); técnico de laboratório - ums (1); técnico de enfermagem - psf (2); terapeuta ocupacional - sesa (1); vacinador - psf (2); vigia - sesa (5); agente administrativo (4); assistente social (1); auxiliar de sala (8); auxiliar de serviços gerais (19); intérprete e tradutor de libras (4); merendeira (6); motorista (3); nutricionista (1); operador de computador (2); professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1); professor de educação infantil - creche e/ou pré-escola (8); professor de libras (1); professor de ensino fundamental anos iniciais (16); professor de ensino fundamental anos finais - ciências (2); professor de ensino fundamental anos finais - geografia (1); professor de ensino fundamental anos finais - história (1); professor de ensino fundamental anos finais - matemática (4); professor de ensino fundamental anos finais - inglês (1); professor de ensino fundamental anos finais - português (3); psicólogo (2); psicopedagogo (2); vigia (5); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais (2); educador social (1); motorista (1); auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar de limpeza pública (4); arquiteto e urbanista (1); copeira (1); eletricista (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); gari (8); pedreiro (2); operador de escavadeira hidráulica (1); contador (1); e técnico em contabilidade (1). Salário: entre R$ 1.355 e R$ 6.000. Taxa: entre R$ 60 e R$ 130.

PREFEITURA DE NONOAI — RS

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://encr.pw/NwvKp Concurso com sete vagas para os cargos de: professor de anos iniciais (1); professor de educação infantil (1); professor de educação física (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); atendente de creche (1) e monitor de escola (1). Salário: de R$ 1.816,06 até R$ 2.524,76. Taxa: de R$ 138,50 a R$ 277.

PREFEITURA DE NAZAREZINHO — PB

Inscrições até 12 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/Rmh4i. Concurso com 58 vagas para os cargos de: auxiliar operacional de serviços diversos (7); merendeira (3); motorista (4); vigilante (1); agente administrativo (2); agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (3); atendente (2); monitor de creche (2); técnico em enfermagem (5); assessor jurídico (1); assistente social (2); psicólogo (3); fisioterapeuta (1); fiscal de tributos (1); enfermeiro (5); médico (6); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor de educação básica i — creche (2); professor de educação básica ii — matemática (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.122,50. Taxa de inscrição: de R$ 75 até R$ 115.

PREFEITURA DE IPUEIRAS — TO

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://encr.pw/jnuiJ. Concurso com 67 vagas para os cargos de: técnico em RH (1); técnico em controle interno (1); assistente social (1); nutricionista (1); psicólogo (1); cirurgião dentista (1); fisioterapeuta (1); farmacêutico; enfermeiro (2); nutricionista - saúde (1); psicólogo - saúde (1); profissional de educação física (1); assistente administrativo (4); fiscal de tributos (1); auxiliar de sala (8); monitor de transporte escolar (7); técnico de enfermagem (4); agente comunitário (3); agente de endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (2); vigia (5); operador de máquina pesada (5); motorista i (2); motorista ii (6) e auxiliar administrativo (4). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.318. Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO XINGU — PA 1

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://encr.pw/XcPY . Concurso com 143 vagas para os locais: zona urbana: professor p-i (53); orientador educacional (3); pedagogo (2); professor p-ii - ciências naturais/biologia (3); professor p-ii - matemática (2); professor p-ii - letras (2); professor p-ii - geografia (4); professor p-ii - história (4); professor p-ii - artes (4); professor p-ii - inglês (2); professor p-ii - ensino religioso (2); professor p-ii - pedagogia (22); zona rural - distrito lindoeste: professor p-i - nível médio/modalidade magistério (2); professor p-ii - pedagogia (4); zona rural - distrito sudoeste: professor p-i - nível médio/modalidade magistério (1); professor p-ii - pedagogia (8); zona rural - distrito taboca: professor p-i - nível médio/modalidade magistério (6); professor p-ii - pedagogia (12); zona rural - distrito tancredo: professor p-i - nível médio/modalidade magistério (4); professor p-ii - pedagogia (3). Salário: de R$ 2.290,29 até R$ 6.870,88. Taxa de inscrição: R$ 145.

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO XINGU — PA 2

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/Aa5xS. Concurso com 248 vagas para os cargos de: agente de limpeza (1); auxiliar de eletricista (2); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de serviços gerais (11); borracheiro (1); coveiro (2); cozinheira (1); eletricista (1); encanador (2); guarda patrimonial (1); gari (10); mecânico (1); merendeira (4); motorista (24); servente (21); vigia (15); operador de motoniveladora (1); piloto de voadeira (1); auxiliar administrativo (22); auxiliar de saúde bucal (4); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de topografia (1); auxiliar de secretaria (8); fiscal de tributos (5); fiscal de meio ambiente (4); agente administrativo (16); técnico em informática (8); técnico em enfermagem (12); técnico agrícola (1); técnico em mineração (1); assistente social (2); auditor fiscal (2); bibliotecário (1); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (5); engenheiro agrícola (1); engenheiro civil (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico generalista/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); geólogo (1); médico cirurgião geral (1); médico clinico geral (3); médico obstetra (1); médico pediatra (1); nutricionista (1); psicólogo (1); auxiliar de serviços gerais (1); merendeira (2); servente (2); vigia (1); auxiliar de secretaria (1); auxiliar de serviços gerais (1); merendeira (1); servente (1); vigia (1); auxiliar de secretaria (2); auxiliar de serviços gerais (2); merendeira (1); servente (2); vigia (1); auxiliar de secretaria (2); auxiliar de serviços gerais (2); merendeira (1); servente (2); vigia (1); auxiliar de secretaria (2); auxiliar de serviços gerais (1); merendeira (2); servente (2); vigia (1); auxiliar de secretaria (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.02. Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 145.

PREFEITURA DE CARAÍBAS — BA

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://www.avalia.org.br . Concurso com 443 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza (9); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de lixo (4); eletricista (1); faxineiro (3); gari (12); jardineiro (2); motorista (1); operador de sistema de água (7); pedreiro (4); pintor (1); vigilante (7); zelador (3); assistente administrativo (3); auxiliar administrativo (3); arquiteto e urbanista (1); engenheiro civil (1); auxiliar de serviços gerais (7); cozinheiro (2); motorista (2); agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (4); agente de combate às endemias (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de saúde bucal (3); digitador (1); marcador (2); motorista de ambulância (8); recepcionista (6); vigilante sanitário (2); técnico em enfermagem (12); técnico em informática (1); assistente social (1); enfermeiro (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); médico (3); nutricionista (1); odontólogo (3); psicólogo (2); auxiliar de serviços gerais (2); cozinheiro (2); motorista (2); oficineiro (2); orientador social (6); assistente social (2); psicólogo (2); auxiliar de serviços gerais (45); merendeira (19); motorista (15); porteiro (10); auxiliar de biblioteca (6); auxiliar de classe (39); cuidador (22); monitor (14); secretário escolar (16); pedagogo (19); professor de ciências (6); professor de geografia (7); professor de história (7); professor de linguagem (18); professor de matemática (9); fiscal de feira (2); recepcionista (1); técnico de campo (2); técnico em meio ambiente (2); engenheiro agrônomo (2); borracheiro (2); mecânico (2); motorista (14); operador de máquinas (3); vigilante (2). Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.500. Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 125.

PREFEITURA DE CALUMBI — PE

Inscrições até 27 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/pw0OM. Concurso com 75 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (12); coveiro (2); agente administrativo (9); eletricista (1); motorista (1); motorista de ambulância (1); operador de máquina pesada (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico de enfermagem (3); assistente social (3); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal de tributos (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (hospital) (1); odontólogo (ubs) (1); psicólogo (3); professor ensino fundamental ii - inglês (1); professor ensino fundamental ii - ciências (1); professor ensino fundamental ii - educação física (1); professor ensino fundamental ii - geografia (1); professor ensino fundamental ii - história (1); professor ensino fundamental ii - língua portuguesa (3); professor ensino fundamental ii - matemática (3); professor i - anos iniciais do ensino fundamental (5); professor i - ensino infantil, creche e pré escola (5); agente comunitário de saúde - área do tamburil - ubs zona rural (1); agente comunitário de saúde - área do ubs iii (sede) (1) e agente de combate às endemias (2). Salário: entre R$ 1.412,00 e R$ 3.779,72. Taxa: de R$ 85 até R$ 125.

PREFEITURA DE TANGARÁ — SC

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/rDH30. Concurso com onze vagas para os cargos de: professor de educação básica i - habilitado (1); professor de educação básica i - não habilitado (1); profissional de apoio escolar (5); agente de informática; assistente social educacional; auxiliar de serviços gerais da educação; auxiliar técnico administrativo; fonoaudiólogo educacional; merendeira; motorista ii - secretaria de educação; nutricionista educacional; professor de educação básica ii - habilitado; professor de educação básica ii - não habilitado; professor de educação básica iii - artes - habilitado; professor de educação básica iii - artes - não habilitado; professor de educação básica iii - ciências - habilitado; professor de educação básica iii - ciências - não habilitado; professor de educação básica iii - educação física - habilitado; professor de educação básica iii - educação física - não habilitado; professor de educação básica iii - geografia - habilitado; professor de educação básica iii - geografia - não habilitado; professor de educação básica iii - história - habilitado; professor de educação básica iii - história - não habilitado; professor de educação básica iii - inglês - habilitado; professor de educação básica iii - inglês - não habilitado; professor de educação básica iii - matemática - habilitado; professor de educação básica iii - matemática - não habilitado; professor de educação básica iii - português - habilitado; professor de educação básica iii - português - não habilitado; psicólogo; psicopedagogo educacional; vigia; técnico administrativo educacional; pedagogo (1); professor de educação básica i - habilitado (1); professor de educação básica i - não habilitado (1); agente de informática; auxiliar de serviços gerais da educação; auxiliar técnico administrativo; merendeira; professor de educação básica ii - habilitado; professor de educação básica ii - não habilitado; professor de educação básica iii - artes - habilitado; professor de educação básica iii - artes - não habilitado; professor de educação básica iii - ciências - habilitado; professor de educação básica iii - ciências - não habilitado; professor de educação básica iii - educação física - habilitado; professor de educação básica iii - educação física - não habilitado; professor de educação básica iii - geografia - habilitado; professor de educação básica iii - geografia - não habilitado; professor de educação básica iii - história - habilitado; professor de educação básica iii - história - não habilitado; professor de educação básica iii - inglês - habilitado; professor de educação básica iii - inglês - não habilitado; professor de educação básica iii - matemática - habilitado; professor de educação básica iii - matemática - não habilitado; professor de educação básica iii - português - habilitado; professor de educação básica iii - português - não habilitado; profissional de apoio escolar; psicólogo; psicopedagogo educacional; vigia; técnico administrativo educacional. Salário: de R$ 997,08 até R$ 4.690,65. Taxa: de R$ 40 até R$ 80.

PREFEITURA DE RIO NEGRO — PR

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://rionegro.atende.net/. Concurso com quatro vagas para os cargos de: motorista (1), nutricionista (1), e professor (2). Salário: de R$ 1.511,09 a R$ 4.580,57. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE IRATI — SC

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/JLFgA. Concurso com oito vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais; professor de educação infantil; professor de ensino fundamental; professor de artes (1); professor de educação especial (1); professor de educação física (1); odontólogo; contador (1); monitor social educação física (1); monitor social artesanato (3). Salário: de R$ 1.307,84 até R$ 7.859,23. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

CÂMARA DO ACRAÚ — CE

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://acesse.dev/rIbjI. Concurso com 23 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (3); vigia (6); motorista categoria AB (3); recepcionista (2); técnico administrativo (6); consultor legislativo (1); consultor contábil (1) e consultor de controle interno (1). Salário: entre R$ 1.412 e R$ 2.838,15. Taxa: entre R$ 80 e R$ 150.

PREFEITURA DE RIO LEAL — BA

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/yuuBz. Concurso com 661 vagas para os cargos de: advogado (1); assistente social (3); biomédico (3); bioquímico (1); educador físico (1); enfermeiro (19); engenheiro civil (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); médicos cardiologista (1); médicos clínico geral (9); médicos ginecologista/obstetra (1); médicos neurologista (1); médicos ortopedista/traumatologista (1); médicos psiquiatra (1); nutricionista (4); psicólogo (8); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); professor pedagogia (132); professor matemática (5); professor educação física (5) vagas; professor ciências (2); professor geografia (1); professor história (1); técnico agrícola (1); técnico enfermagem (50); técnico em laboratório (2); técnico em radiologia (4); auxiliar em saúde bucal (6); assistente administrativo (8); oficial administrativo (35); orientador social (27); porteiro (7); vigia (38); auxiliar de serviços gerais (208); auxiliar operacional - cozinheiro hospitalar (5); auxiliar operacional - jardineiro (5); auxiliar operacional - merendeira (5); auxiliar operacional - pintor (5); auxiliar operacional - carpinteiro (5); auxiliar operacional - eletricista (5); gari (4); motorista ""c"" (16) e motorista "'D"" (15). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.430,06. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE VENTÂNIA — PR

Inscrições até 24 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/tWZ9F. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (1); agente de combate às endemias - distrito de novo barro preto (1); agente de combate às endemias - ventânia (1); auxiliar administrativo (2); assistente social (1); dentista (1); enfermeiro (3); eletricista de veículos, caminhões e máquinas pesadas (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico plantonista (1); médico psf - clínico geral (1); motorista (4); nutricionista (1); operador de máquinas (2); professor (5); professor artes (1); professor de educação física (2); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); tratorista - ventânia (1); tratorista - bairro água clara (1); médico veterinário fiscal (1); contador; eletricista; engenheiro civil; fiscal de posturas; fiscal de tributos; procurador jurídico; técnico em higiene dental. Salário: de R$ 1.474,13 até R$ 15.795,51. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 13 de janeiro pelo site da UERJ. Concurso com três vagas para o cargo de professor assistente, com candidato com mestrado, junto ao departamento de patologia e laboratórios da faculdade de ciências médicas, na área de anatomia patológica. Salário: R$ 4.957,60. Taxa: R$ 247,88.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 13 de janeiro pelos e-mails: genética: departamento.biologia.alegre@ufes.br; ciências da computação: sud.ccens@ufes.br; direito: sud.ccje@ufes.br; engenharia elétrica: departamento.engenhariaeletrica@ufes.br. Concurso com quatro vagas para professor do magistério superior, para as áreas de: genética/genética molecular e de microorganismos, genética vegetal, genética animal e genética humana, e medicina (1); ciência da computação processamento gráfico (1); direito/direito civil (1); engenharia elétrica/medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas, instrumentação, circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos, eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 250.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — PRESIDENTE PRUDENTE (UNESP)

Inscrições até 18 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gsUC. Concurso com duas vagas para o cargo de: assistente de suporte acadêmico — laboratório para análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, água e solos. Salário: R$ 11.243,46. Taxa: R$ 192,00.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — BOTUCATU (UNESP)

Inscrições até 18 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gsUY da Fundação Vunesp. Concurso com uma vaga para o cargo de: assistente de suporte acadêmico — recursos audiovisuais. Salário: R$ 5.678,70. Taxa: R$ 129,00.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — TUPÃ (UNESP)

Inscrições até 18 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gsUN . Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente de suporte acadêmico — eletrônica e eletroeletrônica (1); enfermeiro (1). Salário: de R$ 5.678,70 a R$ 9.250,02. Taxa: de R$ 129,00 a R$ 192,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://encr.pw/9rERn. Concurso com 116 vagas para os cargos de: assistente em administração (48); técnico em tecnologia da informação (19); técnico em contabilidade (4); técnico em enfermagem (2); técnico de laboratório—anatomia e necropsia (1); técnico de laboratório—audiovisual (2); técnico de laboratório—biologia (1); técnico de laboratório—biotério (1); técnico de laboratório — eletrônica (1); técnico de laboratório—eletrotécnica (1); técnico de laboratório—gastronomia (1); técnico de laboratório—odontologia (2); técnico de laboratório—química (2); assistente social (2); analista de tecnologia da informação (4); bibliotecário documentalista (4); biólogo (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro—telecomunicações (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico—clínica médica (2); médico—ginecologia (1); médico—otorrinolaringologia (1); médico—psiquiatria (2); músico—viola (1); produtor cultural (2); técnico em assuntos educacionais (5); tecnólogo—arqueologia (1); tecnólogo—secretariado executivo (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, além de outros benefícios. Taxa: de R$ 110 até R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS — UFGD (MS)

Inscrições até 16 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbKg. Concurso com 30 vagas para o cargo de professor do magistério superior para atuar no município de Dourados, nas áreas: computação / automação industrial (1); computação / redes de computadores (1); educação matemática (1); estatística (1); física/ensino de física/física e ensino de física para comunidades tradicionais (1); computação/sistemas distribuídos (1); direito privado (1); direito público (1); engenharia mecânica/ materiais e processos de fabricação (1); engenharia mecânica/ ciências térmicas (1); engenharia mecânica/ mecânica dos sólidos (1); engenharia civil / geotecnia (1); engenharia civil / hidrotecnia (1); engenharia de produção (1); engenharia da qualidade e do trabalho (1); sistema de recirculação para aquicultura (1); aquicultura (1); animais aquáticos cultiváveis (1); topografia e geodésia (1); geologia/recursos hídricos/paleontologia (1); pesquisa em psicologia e formação de psicólogo (1); ginecologia e obstetrícia (1); medicina legal e perícia médica (1); nefrologia (1); estágios supervisionados (1); pediatria (1); radiologia e/ou diagnóstico por imagem (1); clínica médica: reumatologia e imunologia clínica (1); medicina da família e comunidade (1); ensino intercultural em ciências humanas (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.48164, com acréscimo de auxílio alimentação. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ — PR

Inscrições até 9 de janeiro de 2025 pelo site: https://prh.uem.br/res. Concurso com 65 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de professor temporário, para as seguintes áreas: entomologia (1); silvicultura (1); solos e nutrição de plantas (3); extensão rural e produção e beneficiamento de sementes (1); matemática, física geral e topografia agrícola (1); engenharia na agricultura (1); fisiologia humana e animal comparada (1); probabilidade e estatística (1); química geral (1); serviço social (1); audiovisual em comunicação e multimeios (1); educação (1); ensino de história (1); teorias da história (1); libras (1); educação musical, violão e matérias teóricas (1); montagem cênica (1); fundamentos da educação e gestão da educação (1); fundamentos da psicologia (1); psicologia do trabalho (1); psicologia escolar (1); psicologia, saúde e processos clínicos (2); disciplinas pedagógicas (1); teoria literária (1); didático—pedagógico em educação física (1); educação física com ênfase na saúde (1); esportes (1); estudos do tempo livre, lazer, jogo e recreação (1); ginástica, manifestações rítmicas e dançantes (1); treinamento e aspectos motores do movimento humano (1); clínica integrada — endodontia (1); oclusão (1); saúde coletiva (3); contabilidade geral (3); prática processual civil e contratual e processo administrativo (1); instituições de direito (1); teoria econômica (1); projeto de representações arquitetônicas (1); urbanismo e paisagismo (1); design de produto de moda (1); gestão e comunicação de moda (2); transportes e geotecnia (1); engenharia do trabalho e sustentabilidade (1); processos de fabricação mecânica (1); projetos mecânicos (2); fundamentos de engenharia química (1); engenharia da computação (1); fenômenos de transporte (1); pesquisa operacional (1); ciência da computação / algoritmos (1); ciência da computação / engenharia de software (1); ecotoxicologia, saúde ambiental e recuperação de áreas degradadas (1); estatística (1); fundamentos de computação (1); arquitetura (1); gastronomia (1). Salário: de R$ 1.803 a R$ 10.687. Taxa: R$ 209,34.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://shre.ink/garD. Concurso com oito vagas para professor do magistério superior, nas áreas: biotecnologia (1); ensino de ciências humanas (1); ensino de ciências humanas (1); ensino de ciências humanas (2); física (1); políticas públicas (1); química (1). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64 em carga horária de 40 horas semanais.Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - MG

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/garl. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor adjunto a, com candidatos com doutorado, nas áreas de: agricultura geral (1); anestesiologia veterinária (1); avaliação de alimentos e formulação de rações para animais monogástricos (1); bioinformática e estatística aplicada à produção de animais não ruminantes (1); clínica médica de grandes animais (com ênfase em ruminantes) e toxicologia veterinária (1); comunicação integrada (1); comunicação visual (1); direito administrativo (1); direito do trabalho e direito processual do trabalho (1); direito tributário (1); estruturas (1); geotecnia (1); inspeção de produtos de origem animal - inspeção de leite e produtos derivados (1); instrumentação, automação e controle (1); letramento acadêmico - ensino de língua portuguesa (1); métodos quantitativos aplicados ao setor público (1); nutrição mineral de plantas (1); ortopedia (1); produção audiovisual e tecnologias em comunicação (1); produção de textos (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ga8r. Concurso com 25 vagas para contratação de professor adjunto e professor assistente, distribuídas por áreas de atuação: administração (4); administração e/ou ciências econômicas (1); agronomia (2); artes visuais (1); automação e controle (1); ciência de alimentos (1); ciências da natureza (1); ciências do solo (1); ciências humanas - licenciatura (1); ciências humanas - pedagogia (2); ciências sociais aplicadas - administração (1); dança - criação e análise do movimento (1); economia ou contabilidade (1); energia eólica (1); energia solar (1); engenharia ambiental/sanitarista ou gestão ambiental (1); engenharia de alimentos (1); música (1); pedagogia (1); produção vegetal (1). Salário: de R$ 8.217,69 a R$ 10.212,85. Taxa: R$ 258,66.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gaDy. Concurso com 27 vagas para o cargo de professor da carreira do magistério superior, para as seguintes áreas: ciência social e aplicada/economia (1); físico-química (1); química orgânica (2); educação especial (1); teoria e métodos em arqueologia (1); linguística aplicada/sociolinguística e dialetologia/línguas indígenas (1); estatística (1); engenharia mecânica (1); medicina da família e comunidade (2); engenharia civil: estruturas (1); engenharia civil: geotécnicas e fundações (1); engenharia civil: materiais (1); produção animal (1); engenharia agrícola (2); fisiologia vegetal (2); engenharias (1); ciências e tecnologia dos alimentos (1); física para ciências agrárias (1); fitotecnia (1); ciências, matemática e gestão financeira da escola (1); ensino aprendizagem (1); engenharia de software (1); matemática computacional (1). Salário: R$ 4.924,53 a R$ 11.481,64. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gaDg. Concurso com nove vagas para professores substitutos, para as áreas de ciências humanas/educação: fundamentos da educação (4); ciências humanas/educação: ensino aprendizagem (3); ciências humanas/educação: tópicos específicos de educação (2). Salário: de R$ 2.508,74 a R$ 3.624,64. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gaDl. Concurso com 75 profissionais de nível médio e superior para os cargos de: assistente social (4); educador físico (2); enfermeiro obstetra (3); odontólogo pediátrico (2); psicólogo (4); psicólogo infantil (4); tecnólogo em radiologia (20); técnico em farmácia (7); técnico em informática (5); técnico em administração (24). Salário:de R$ 1.412 a R$ 2.112. Taxa: R$ 80 para cargos de nível superior e R$ 50 para nível médio.

INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) — PI

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: apa.delta@icmbio.gov.br. Concurso com oito vagas para o cargo de agente temporário ambiental em gestão de unidade de conservação I. Salário de: um salário minimo. Taxa de inscrição: não informado.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)

Inscrições até 16 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gs1c. Concurso com uma vaga para os cargos de: oficial administrativo e analista previdenciário. Salário: de R$ 2.709,45 a R$ 5.061,59 mais benefícios. Taxa: de R$ 56,00 a R$ 79,00.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CEARÁ

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gscx. Concurso com duas vagas para professor substituto, na área de administração e subárea de administração de empresas. Salário: R$ 3.412,63, além de retribuição conforme a titulação. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gs2Z. Concurso com 15 vagas para o cargo de técnico—administrativos em educação, nas áreas disponíveis: técnico em contabilidade (2); técnico em enfermagem (1): técnico de tecnologia da informação (8); técnico de laboratório/área: informática (1); técnico de laboratório/área: gastronomia (1); administrador (1); pedagogo—área (1). Salário de R$ 3.667,19 a R$ 5.556,92 ao mês. Taxa: de R$ 100 a R$ 130.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gs2e . Concurso 53 vagas para o cargo de professor substituto em diversas áreas. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 75.